Comment créer un plan efficace de 30, 60 et 90 jours pour l'intégration des nouveaux arrivants ?

Vos nouveaux employés ont besoin de temps - aussi longtemps que 12 mois dans certains cas - pour apprendre les rouages de l'organisation et atteindre leur plein potentiel de performance dans un rôle. Toutefois, il est essentiel de les préparer à la réussite et de leur donner des objectifs clairs à atteindre.

C'est pourquoi il est important de créer un forfait de 30, 60 et 90 jours. Il s'agit d'un plan d'intégration structuré pour les nouvelles recrues, dans lequel les objectifs et les activités sont espacés sur des périodes de 30, 60 et 90 jours.

Dans cet article, nous vous montrons comment créer ce forfait et intégrer de manière contextuelle les nouveaux employés à chaque étape de leur parcours d'intégration.

Qu'est-ce qu'un forfait 30-60-90 jours?

Un plan 30-60-90 jours est exactement ce qu'il semble être - c'est un document qui décrit les jalons critiques, les objectifs réalisables et les priorités de haut niveau que les nouveaux employés doivent atteindre au cours des 30, 60 et 90 premiers jours de leur emploi. C'est le responsable du recrutement du nouvel employé qui est chargé d'élaborer ce plan.

À quoi fait le forfait 30-60-90 jours :

Il met en évidence des objectifs réalistes à atteindre au cours des trois premiers mois de l'emploi d'un nouvel employé, en les divisant en tranches de 30, 60 et 90 jours.

Simplifie ce sur quoi l'employé doit se concentrer

Présente les indicateurs permettant de mesurer la réussite au bout de 30, 60 et 90 jours

Aide les nouveaux employés à maximiser leur rendement et à franchir des jalons conformes à la mission de l'entreprise

Éléments importants d'un forfait de 30, 60 et 90 jours

Le concept central d'un bon forfait 30-60-90 jours s'articule autour de :

La conversion d'objectifs plus importants en jalons plus petits et plus digestes

Définir un objectif final pour 90 jours avec des paramètres à accomplir aux 30 et 60 jours

Veiller à ce que les objectifs soient réalisables tout en étant stimulants

Obtenir l'adhésion des nouveaux employés en leur demandant de diagrammer le forfait ou d'y contribuer

Aligner le forfait sur la mission de l'entreprise afin d'aider les nouveaux employés à comprendre leur rôle dans l'organisation et à progresser facilement

Les cinq parties d'un bon forfait 30-60-90 jours

Avant d'apprendre à créer un forfait 30-60-90 jours, voyons d'abord ce qu'il implique.

Qu'est-ce qui fait la qualité d'un plan de 30 à 60-90 jours ? Tout d'abord, il doit immédiatement clarifier les attentes de l'organisation à l'égard du nouvel employé.

Un bon plan de 30 à 60-90 jours comporte cinq éléments de haut niveau :

Objectifs: énonce le but, la mission et les objets de l'entreprise de manière concrète et mesurable ; classe les objectifs du nouvel employé en objectifs d'apprentissage, objectifs professionnels, objectifs de performance et objectifs personnels afin d'obtenir les meilleurs résultats Focus: Spécifie ce sur quoi le nouvel employé doit se concentrer pendant chaque phase pour rester sur la bonne voie et travailler à la réalisation des objectifs stratégiques Priorités: Identifie les tâches et les projets essentiels auxquels le nouvel employé doit donner la priorité au cours de chaque période de 30 jours afin de gérer efficacement son temps et sa progression Indicateurs de réussite: Définit les indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer la réussite du nouveau collaborateur, clarifie ce qu'est la réussite et l'aide à suivre sa progression Flexibilité: Il doit être suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution des circonstances et permettre aux nouveaux embauchés d'ajuster leurs objectifs et leurs priorités en fonction des objectifs globaux de l'entreprise

Intégrer des objectifs SMART dans votre forfait 30-60-90 jours

Fixer des objectifs SMART avec ClickUp

Pour que votre forfait 30-60-90 jours soit réalisable, essayez de rédiger des objectifs SMART. Votre forfait 30-60-90 jours doit comporter des objets spécifiques qui sont mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps :

Spécifiques : Définissez clairement ce que vous voulez atteindre au cours de chaque période de 30, 60 et 90 jours. Par exemple, au lieu de fixer un objectif vague comme " améliorer l'efficacité des projets ", fixez un objectif spécifique comme " réduire les échéanciers des projets de 10 %

: Définissez clairement ce que vous voulez atteindre au cours de chaque période de 30, 60 et 90 jours. Par exemple, au lieu de fixer un objectif vague comme " améliorer l'efficacité des projets ", fixez un objectif spécifique comme " réduire les échéanciers des projets de 10 % Mesurable : Incluez des indicateurs clés de performance pour suivre votre progression, tels que le temps d'achevé du projet, les économies de coûts, les taux de satisfaction de la clientèle, etc.

: Incluez des indicateurs clés de performance pour suivre votre progression, tels que le temps d'achevé du projet, les économies de coûts, les taux de satisfaction de la clientèle, etc. Atteignables : Fixez des objectifs ambitieux et réalistes. Par exemple, il n'est peut-être pas possible de réduire les échéanciers d'un projet de 50 % en 30 jours, mais une réduction de 10 % pourrait être réaliste

: Fixez des objectifs ambitieux et réalistes. Par exemple, il n'est peut-être pas possible de réduire les échéanciers d'un projet de 50 % en 30 jours, mais une réduction de 10 % pourrait être réaliste Pertinent : Veillez à ce que vos objectifs correspondent aux objectifs généraux de l'entreprise et du projet

: Veillez à ce que vos objectifs correspondent aux objectifs généraux de l'entreprise et du projet Limités dans le temps : Fixez des paramètres précis pour la réalisation de chaque objectif afin de rester concentré et de suivre la progression au fil du temps

Les avantages d'un forfait 30-60-90 jours

Un forfait 30-60-90 jours est un plan de réussite - il identifie les jalons clés pour les nouveaux employés au cours de leurs premiers jours de travail.

Il fait le parallèle avec un plan d'action forfait de productivité -un plan qui aide les nouveaux membres de l'équipe :

Savoir ce que l'on attend d'eux

Gérer leur charge de travail

Se concentrer sur des tâches orientées vers un objectif précis

Définir les bons paramètres de réussite

Voici les principaux avantages d'un forfait 30-60-90 jours :

Stimulation de la productivité

Un forfait d'intégration stratégique contribue à stimuler la productivité ; 61 % des nouveaux embauchés se sentent prêts à assumer un nouveau rôle une fois qu'ils ont suivi un parcours d'intégration structuré.

Le forfait d'intégration fournit des indications sur la manière dont le nouvel employé peut démarrer rapidement et offre un accès en un clic aux ressources appropriées. L'équipe sait quelles sont les priorités et comment obtenir de l'aide si elle se trouve bloquée à un moment ou à un autre de son parcours d'intégration :

Partagez les politiques de l'entreprise, les forfaits et d'autres informations utiles avec votre nouvel employé

Un plan de 30-60-90 jours détaille les trois premiers mois de l'emploi d'un nouveau membre de l'équipe, en lui présentant les politiques de l'entreprise, le travail d'équipe et les objets de l'entreprise. C'est un moyen sûr d'aider vos nouveaux employés à se mettre au diapason en vérifiant les éléments essentiels aux jalons des 30, 60 et 90 jours de leur forfait.

Prenez un bon départ en vous assurant que le nouvel arrivant a accès à toute la documentation nécessaire : politiques de l'entreprise, plans d'équipe, diagramme d'organisation, etc.

Pour rendre le forfait 30-60-90 jours utile, convertissez votre forfait en tâches pour chaque période de 30 jours.

Utiliser Tâches pour paramétrer les tâches et sous-tâches avec leurs dates d'échéance respectives :

Utilisez le suivi du temps dans ClickUp pour voir exactement combien de temps les membres de l'équipe consacrent à chaque tâche

Poursuivre les réunions individuelles pour aider l'équipe à évaluer ses performances

Utiliser des outils de suivi du temps pour recueillir des données en temps réel sur les performances de l'équipe

Évaluer les résultats des améliorations apportées par l'équipe en matière de gestion du temps

Évaluer les résultats des objectifs à court terme identifiés au cours des 30 premiers jours

Affiner le forfait de communication en fonction des contributions de l'équipe et des rapports directs

Paramétrer les objectifs à moyen terme sur la base des résultats obtenus au cours des 30 premiers jours

90 jours

Objectif: Instaurer une culture de gestion optimisée du temps pour les projets futurs tout en maintenant la qualité :

Réaliser une analyse SWOT et fournir un feedback global à l'équipe

Organiser des sessions de formation à la gestion du temps pour combler les lacunes en matière de compétences au sein de l'équipe

Réévaluer la nécessité d'organiser des réunions en fonction de la progression de l'équipe

Utiliser les informations recueillies pour créer un forfait stratégique à long terme qui pourra être reproduit à l'avenir

Les chefs de produit peuvent tirer parti des éléments suivants des logiciels gratuits de gestion de projet pour accélérer leur travail sans compromettre la productivité ou la qualité.

Disposer d'un forfait structuré de 30-60-90 jours est essentiel pour aider les nouveaux chefs de produit à prendre rapidement conscience de leurs responsabilités et à avoir un impact positif. Voici un échantillon de ce forfait :

30 jours

Identifier trois points de douleur clés des clients et proposer des solutions dans la prochaine itération du produit :

Mener des entretiens avec les clients actuels pour recueillir des commentaires sur le produit existant

Rencontrer l'équipe d'ingénierie pour comprendre les aspects techniques du produit

Analyser les tendances du marché et les produits concurrents pour identifier les points à améliorer

Élaborer un forfait pour répondre aux préoccupations immédiates des clients ou aux problèmes liés au produit

Élaborer un document sur les exigences du produit

Générez des documents d'exigences produit en quelques secondes

60 jours

Disposer d'un prototype validé et prêt à être mis en œuvre :

Collaborer avec l'équipe de conception pour créer des wireframes pour les améliorations de produits proposées

Effectuer des tests utilisateurs avec les prototypes pour valider les solutions proposées

Mon travail avec l'équipe marketing pour développer une stratégie de messagerie pour les améliorations du produit

90 jours

Lancer avec succès l'itération du produit mis à jour et mesurer une augmentation de 15% de la satisfaction des clients sur la base des commentaires post-lancement :

Mettre en œuvre les améliorations du produit en collaboration avec l'équipe d'ingénierie

Lancer le produit mis à jour et surveiller les indicateurs de performance pour assurer l'impact souhaité

Recueillir les commentaires des clients et des parties prenantes internes sur les améliorations apportées au produit

Commencer à forfaiter la prochaine itération du produit sur la base du retour d'information et des enseignements tirés de l'itération en cours

Les cadres et les dirigeants peuvent également bénéficier du forfait 30-60-90 jours.

Voici un échantillon de forfait dont vous pouvez vous inspirer pour améliorer l'efficacité opérationnelle de 20 % et renforcer l'alignement des équipes sur les objectifs de l'entreprise :

30 jours

Mener des entretiens avec les parties prenantes pour comprendre les défis et les opportunités actuels

Identifier les gains rapides pour démontrer l'impact du leadership

Mettre en œuvre une stratégie de communication pour aligner les équipes sur les objectifs stratégiques

Utiliserle modèle de plan de travailpour planifier les objectifs de haut niveau et les éléments d'action pour les 90 premiers jours

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Simple-Work-Plan-Template.png Modèle de plan de travail simple ClickUp /$$img/

Montez les éléments d'action et les objectifs de haut niveau pour l'équipe en utilisant l'un des nombreux modèles de plan de travail de ClickUp

60 jours

Paramétrer et diriger une équipe interfonctionnelle pour relever un défi opérationnel clé

Élaborer et mettre en œuvre une initiative d'amélioration des processus

Procéder à une évaluation des compétences de l'équipe et lancer des programmes de formation ciblés

Mettre à jour le modèle de plan de travail en indiquant la progression et en ajustant les objectifs pour les 30 prochains jours

90 jours

Présenter un forfait stratégique pour le prochain exercice fiscal sur la base des informations recueillies au cours des 60 premiers jours

Lancer une nouvelle initiative de produit

Établir des indicateurs clés de performance (ICP) et des indicateurs pour la réussite de l'équipe

Finaliser le forfait de travail pour le prochain trimestre, y compris les tâches détaillées et les échéances

Les équipes commerciales sont déjà familières avec les éléments suivants l'utilisation d'applications de suivi des objectifs pour atteindre leurs objectifs mensuels ou trimestriels. Un forfait de 30-60-90 jours permet d'améliorer les performances.

Voici un exemple qui mérite d'être étudié :

30 jours

Un nouveau manager d'équipe commerciale rejoint l'équipe. Son objectif pour les 30 premiers jours doit être lié à la phase d'apprentissage, c'est-à-dire achevé les modules de formation, suivi des équipes commerciales et réunions individuelles avec les membres de l'équipe.

Au cours des 30 premiers jours, il se concentre sur :

Apprendre à connaître les produits et les équipes commerciales existants

Rencontrer les parties prenantes interfonctionnelles

Comprendre la dynamique de l'équipe

Établir des relations avec les membres de l'équipe

Se familiariser avec les personas des clients cibles et les profils des clients idéaux

Résumez les notes de réunion et transformez-les en éléments exploitables

60 jours

Au 60e jour, le directeur commercial devrait avoir :

Identifié les points à améliorer dans l'équipe commerciale

Mis en œuvre des changements, tels que l'introduction de nouveaux outils commerciaux et l'affinement de l'argumentaire de vente

Fixé des objectifs S.M.A.R.T. concrets pour les 30 prochains jours, tels que l'augmentation de 20 % de l'équipe commerciale et l'amélioration du moral de l'équipe en évaluant leurs indicateurs de gestion du temps au cours du premier trimestre

90 jours

Au bout de 90 jours, le directeur commercial doit avoir.. :

Mis en œuvre avec succès un forfait permettant d'augmenter de 15 % le chiffre d'affaires des équipes commerciales

Développé une stratégie commerciale à long terme basée sur les résultats et les connaissances obtenus au cours des 90 premiers jours

Mis en forme un plan sur 30, 60 ou 90 jours pour suivre la progression et favoriser l'amélioration continue

Les analystes de données peuvent utiliser un forfait de 30, 60 ou 90 jours pour comprendre et améliorer la méthodologie d'analyse des données au sein de leur organisation.

Voici un exemple à titre indicatif :

30 jours

Achevé la formation sur les outils et techniques d'analyse de données de l'entreprise

Participer aux réunions d'équipe pour comprendre les projets en cours et apporter des idées

Examiner les bonnes pratiques en matière d'analyse de données et les appliquer au travail

Achevé la formation et contribué à un projet de données dans les 30 premiers jours

60 jours

Diriger un petit projet d'analyse de données

Améliorer de 10 % l'efficacité de l'analyse des données

Collaborer avec les membres de l'équipe pour rationaliser les processus

Achevé le projet et présenté les résultats à l'équipe avant le 60ème jour

Obtenez des résumés de projet

90 jours

Mettre en œuvre une nouvelle stratégie de visualisation des données

Augmenter l'efficacité de la visualisation des données de 20 %

Collaborer avec l'équipe informatique afin d'intégrer les outils pour une analyse transparente

Continuer à affiner les compétences et à se tenir au courant des nouveaux outils

Mettre en œuvre la stratégie et recueillir les commentaires de l'équipe d'ici le 90e jour

Les responsables informatiques nouvellement embauchés doivent également disposer d'un forfait 30-60-90 jours pour prendre une longueur d'avance dans un nouvel environnement Business.

Voici un exemple pour vous aider à en créer un :

30 jours

Se familiariser avec l'infrastructure informatique de l'entreprise

S'engager auprès de l'équipe pour apprendre à la connaître et à connaître son style de travail

Examiner les bonnes pratiques et les politiques informatiques

60 jours

Forfait et mise en œuvre des améliorations de l'infrastructure informatique

Travailler avec les membres de l'équipe pour réduire les temps d'arrêt de 10 %

Achevé les améliorations et examiné la progression au 60e jour

Faites un brainstorming et collaborez pour arriver à un forfait qui correspond le mieux à vos besoins organisationnels

90 jours

Développer une stratégie informatique à long terme

Augmenter l'efficacité globale de 15 %

Collaborer avec d'autres départements pour alignerLes objectifs informatiques avec les objets de l'entreprise

Mettre en œuvre la stratégie et recueillir les réactions des parties prenantes avant le 90e jour

Vous pourriez écrire la meilleure description de poste au monde, mais les nouveaux employés se sentiront toujours dépassés sans un forfait d'intégration.

C'est là qu'un forfait stratégique de 30 à 60-90 jours peut aider les nouveaux employés à démarrer dès le premier jour.

Voici un exemple de forfait 30-60-90 jours pour les nouveaux employés qui mérite d'être imité :

30 jours

Achever la formation d'accueil et s'acclimater au nouvel emploi

Montrer qu'il comprend les responsabilités clés et la culture de l'entreprise

Participer à des sessions visant à briser la glace avec les membres de l'équipe afin de nouer des relations

Obtenez des réponses instantanées à toutes vos questions

60 jours

Commencez à contribuer aux projets de l'équipe

Recevez et documentez les commentaires de votre mentor/des membres de votre équipe

Continuer à apprendre et à poser des questions

Assister à des sessions de formation pour améliorer les compétences

Achevé les tâches et les projets assignés au 60e jour

90 jours

Assumer davantage de responsabilités et apporter des idées

Achevé les projets et respecté les délais

Demander l'avis de leurs supérieurs et continuer à progresser dans leur nouvel emploi

La création d'un forfait 30-60-90 jours est facile à condition de suivre les cinq étapes suivantes :

Étape 1 : Rédiger la mission de l'entreprise

La mission de l'entreprise est la pierre angulaire de votre forfait 30-60-90 jours. Identifiez donc les objectifs et les jalons de l'entreprise afin que le nouvel employé comprenne son rôle dans l'ensemble.

Etape 2 : Brainstorming sur les objectifs des 30 premiers jours

Écrivez ce que vous attendez de la personne au cours des 30 premiers jours. En règle générale :

Limitez le nombre d'objectifs à trois ou cinq

Pour chaque objectif, planifiez un indicateur clé qui permettra de le mesurer avec précision

Etape 3 : Créer des objectifs pour les 60 premiers jours et les 90 premiers jours respectivement

catégorisez votre forfait 30-60-90 jours en objectifs à suivre

Planifiez les objectifs pour les 60 et 90 premiers jours, comme vous avez créé les objectifs pour les 30 premiers jours. Gardez à l'esprit les mêmes règles que celles mentionnées dans l'étape précédente.

Etape 4 : Mettez en évidence les bonnes ressources

La valeur de votre forfait 30-60-90 jours dépend des ressources supplémentaires que vous fournissez, telles que :

Les contacts clés , c'est-à-dire les membres de l'équipe et les parties prenantes pour des aspects spécifiques du forfait (Avec qui le nouvel embauché doit se connecter pour atteindre les objectifs ou pour les questions qu'il se pose)

, c'est-à-dire les membres de l'équipe et les parties prenantes pour des aspects spécifiques du forfait (Avec qui le nouvel embauché doit se connecter pour atteindre les objectifs ou pour les questions qu'il se pose) Matériel de formation (liste de tutoriels, liens vers des webinaires, documents et autres ressources qui aideront le nouvel employé à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans son rôle)

(liste de tutoriels, liens vers des webinaires, documents et autres ressources qui aideront le nouvel employé à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans son rôle) Outils et systèmes internes (instructions pour accéder aux outils existants utilisés par l'organisation)

(instructions pour accéder aux outils existants utilisés par l'organisation) Ressources externes (publications du secteur, forums en ligne, organisations professionnelles, etc. pour obtenir des informations et une assistance précieuses)

Etape 5 : Garder un œil sur la progression réalisée

La dernière étape consiste à évaluer la progression du forfait :

Le nouvel employé atteint-il ses objectifs ?

Utilise-t-il les ressources que vous avez définies ?

Affronte-t-il les défis de front ?

Est-il sur la même page en ce qui concerne les objets de l'entreprise ?

Si tout cela vous semble trop de travail, utilisez les outils suivants Le modèle 30-60-90 jours de ClickUp de ClickUp pour démarrer votre onboarding en un seul clic :

Ce modèle garantit à vos nouveaux embauchés :

Ce modèle garantit à vos nouveaux embauchés :

S'adaptent bien au cours des trois premiers mois grâce à des objectifs personnels et des objectifs d'entreprise parfaitement mappés

De prendre des mesures pour accomplir les tâches d'intégration requises grâce à des comportements, des aptitudes et des compétences régulièrement révisés

Se mettent rapidement au diapason

Documenter la progression et suivre les éléments d'action dès le premier jour

Nous avons vu comment créer un forfait de 30 à 60-90 jours. Comprenons maintenant comment un gestionnaire d'embauche peut utiliser les forfaits de 30-60-90 jours pour améliorer sa gestion du temps, la fidélisation des employés et les processus de recrutement.

Améliorer la gestion du temps avec les forfaits 30-60-90 jours

Chaque forfait 30-60-90 jours est différent d'une personne à l'autre. Cependant, il existe quelques techniques que vous pouvez exploiter pour obtenir des avantages en matière de gestion du temps :

définir la priorité des tâches à l'aide de codes de couleur

Prioriser : Tenez compte de ce que vous voulez que votre nouvel employé priorise. Utilisez des drapeaux de couleur dans les tâches pour lui indiquer l'importance relative de chacune d'entre elles

: Tenez compte de ce que vous voulez que votre nouvel employé priorise. Utilisez des drapeaux de couleur dans les tâches pour lui indiquer l'importance relative de chacune d'entre elles Réflexion personnelle : Incluez un temps de réflexion dans le forfait

: Incluez un temps de réflexion dans le forfait Développement stratégique : Les objectifs sont classés en trois catégories : premier mois, deuxième mois et troisième mois, les objectifs étant de plus en plus difficiles à atteindre

: Les objectifs sont classés en trois catégories : premier mois, deuxième mois et troisième mois, les objectifs étant de plus en plus difficiles à atteindre Apprentissage : Ajouter du temps pour le développement professionnel et la promotion de l'apprentissage continu

Gardez le contrôle de vos tâches mensuelles et gérez votre temps comme un pro :

ne manquez jamais les tâches importantes et les échéances

Gérer la fidélisation des employés à l'aide des forfaits 30-60-90 jours

Le forfait 30-60-90 jours vous permet de créer une impression positive durable dans l'esprit de l'employé :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-294.png Affichage du formulaire ClickUp /$$img/

Lancez un sondage pour recueillir des commentaires avec des formulaires hautement personnalisables sur ClickUp

La voix de l'employé : Une fois que vous avez atteint le cap des 30 jours, faites un sondage auprès des nouveaux embauchés pour leur demander ce qu'ils pensent de leur expérience du processus d'intégration. De cette façon, ils sentiront que leur voix compte pour l'organisation, ce qui augmentera le taux d'engagement

: Une fois que vous avez atteint le cap des 30 jours, faites un sondage auprès des nouveaux embauchés pour leur demander ce qu'ils pensent de leur expérience du processus d'intégration. De cette façon, ils sentiront que leur voix compte pour l'organisation, ce qui augmentera le taux d'engagement Contenu à la demande : Diffusez du contenu à la demande qui met en évidence la culture, les valeurs et la mission de l'entreprise et qui encourage des relations significatives avec les employés

: Diffusez du contenu à la demande qui met en évidence la culture, les valeurs et la mission de l'entreprise et qui encourage des relations significatives avec les employés Clarté : Mettre l'accent sur le rôle des employés dans leur nouvelle organisation pendant les 90 premiers jours jette les bases d'une expérience de travail plus heureuse. Collaborer avec l'employé et construire un forfait d'action axé sur les instructions et clair comme de l'eau de roche

En savoir plus.. : Modèles de plans de transition pour vous simplifier la tâche

Utiliser le forfait 30-60-90 jours pour un recrutement et des entretiens d'embauche intelligents

Du point de vue du responsable du recrutement, un forfait 30-60-90 jours peut améliorer considérablement le processus d'embauche. Voici comment :

Évaluer l'alignement des objectifs: Les managers peuvent utiliser le forfait pour évaluer la compréhension du rôle par le candidat et la façon dont il prévoit d'aligner ses objectifs sur ceux de l'organisation au cours des 30, 60 et 90 premiers jours

Les managers peuvent utiliser le forfait pour évaluer la compréhension du rôle par le candidat et la façon dont il prévoit d'aligner ses objectifs sur ceux de l'organisation au cours des 30, 60 et 90 premiers jours Comprendre la capacité d'adaptation du candidat: Les responsables du recrutement peuvent demander au candidat comment il compte faire évoluer son approche en fonction des responsabilités spécifiques du rôle

Les responsables du recrutement peuvent demander au candidat comment il compte faire évoluer son approche en fonction des responsabilités spécifiques du rôle **Les managers peuvent également utiliser le forfait pour discuter de la manière dont les candidats tireront parti des ressources disponibles (formation, outils et assistance de l'équipe) pour atteindre leurs objectifs de manière efficace

**Les managers peuvent présenter des scénarios et des défis hypothétiques et demander aux candidats comment ils adapteraient leur approche pour surmonter les obstacles au cours des 90 premiers jours

les managers peuvent présenter des scénarios et des défis hypothétiques et demander aux candidats comment ils adapteraient leur approche pour surmonter les obstacles au cours des 90 premiers jours

Donnez aux nouveaux employés le meilleur départ possible avec ClickUp

Le forfait 30-60-90 jours est un atout dans la boîte à outils de tout employeur. Il permet aux responsables de l'embauche d'intégrer facilement les nouveaux employés, de mener des examens de performance périodiques et de montrer (littéralement) aux candidats potentiels ce que l'on attend d'eux au cours des 90 premiers jours d'emploi (et au-delà).

Toutefois, il est tout aussi essentiel de bien élaborer le forfait que de veiller à ce que les nouveaux employés soient opérationnels le plus rapidement possible.

Utilisez ClickUp pour permettre aux nouveaux employés d'accepter le changement, de travailler intelligemment au-delà des 90 jours et de réfléchir à leur situation grâce à un forfait 30-60-90 jours bien conçu et réfléchi. S'inscrire maintenant gratuitement !

Questions fréquemment posées

1. Que doit comprendre un forfait de 30-60-90 jours ?

Un forfait 30-60-90 jours doit inclure les objectifs actuels de l'entreprise et la manière dont l'employé atteindra les jalons à 30, 60 et 90 jours. Il doit également inclure les ressources, les activités et les formations dont le nouvel employé pourrait avoir besoin pour atteindre la ligne d'arrivée.

Suivez les étapes suivantes pour créer un forfait de formation de 30 à 60-90 jours :

Étape 1 : Rédigez la mission de l'entreprise, en vous concentrant sur les priorités à court et à long terme

Étape 2 : Rédigez les objectifs que vous souhaitez atteindre au cours des 30, 60 et 90 premiers jours, ainsi que les indicateurs clés pour chaque objectif

Étape 3 : Ajoutez toutes les ressources dont le nouvel employé aura besoin pour atteindre rapidement l'objectif final, y compris le matériel de formation, les coordonnées des personnes importantes, etc.

Étape 4 : Suivre la progression grâce à des évaluations périodiques des performances

**3. À faire une présentation sur 30-60-90 jours ?

Utilisez ces conseils pour améliorer la rédaction de votre présentation 30-60-90 jours :