10 exemples d'objectifs du département informatique pour atteindre les objectifs

Dans le parcours complexe des technologies de l'information (TI), il est indispensable d'avoir une orientation claire. Un forfait Business ou des objectifs généraux pour votre département informatique ne vous mèneront pas plus loin. Que vous soyez un manager d'informatique ou un directeur d'entreprise, vous avez besoin d'objectifs bien définis pour savoir exactement où votre équipe doit aller et comment y parvenir.

La définition d'un objectif mesurable ou gérable pour votre équipe informatique peut faire passer vos performances de satisfaisantes à excellentes, donnant ainsi à votre entreprise une longueur d'avance dans n'importe quel secteur concurrentiel. Ainsi, le temps et les efforts de votre équipe informatique sont utilisés efficacement, les problèmes sont résolus rapidement et tout le monde est satisfait, des dirigeants de l'entreprise aux membres de l'équipe informatique. 🔥

Dans cet article, nous en saurons plus sur les objectifs informatiques, à court et à long terme. Nous aborderons :

10 objectifs informatiques alignés sur vos systèmes informatiques actuels

Les indicateurs clés de performance courants pour mesurer la progression de votre service informatique

Le processus de création d'objectifs définis et leur suivi avec des outils tels que ClickUp, une solution de gestion de projet pour les équipes informatiques

Que sont les objectifs informatiques ?

Les Objectifs informatiques sont des objectifs spécifiques de l'entreprise qui visent à mettre à niveau et à améliorer les opérations au sein du département informatique d'une organisation. En général, ils font partie de la Cadre de gouvernance informatique en s'alignant sur les objectifs généraux de l'organisation et en leur apportant une assistance.

Par exemple, alors que vos concurrents prennent de l'avance en adoptant de nouvelles technologies, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle devient l'un des objectifs de haut niveau de votre entreprise. Une partie des objectifs informatiques définis ici peut consister à mettre en œuvre des outils informatiques favorisant l'efficacité afin d'automatiser les tâches et de rationaliser les flux de travail. 🛠️

Il est important que les objectifs de votre département informatique s'alignent sur les objectifs généraux de l'entreprise. Dans l'exemple précédent de l'efficacité, l'objectif général du département pourrait être de créer des outils informatiques pour automatiser les tâches et rationaliser les flux de travail des plans de processus informatiques et trouver des possibilités d'automatisation des tâches. Paramètres des objectifs n'est efficace que si elle s'accompagne de délais définis et d'indicateurs clés de performance (ICP) permettant de mesurer la réussite. C'est pourquoi de nombreux responsables informatiques utilisent le cadre des objectifs SMART pour la définition des objectifs, où SMART est un acronyme qui décrit les objectifs comme suit :

Spécifiques

Mesurables

Atteignable

Pertinent

Limité dans le temps

Il est également important d'estimer l'effort et la valeur de vos objectifs informatiques afin de pouvoir donner la priorité aux forfaits qui ont l'impact mesurable le plus important sur l'organisation.

Conseil bonus: Créez des objectifs SMART pour vos équipes informatiques en utilisant le logiciel gratuit ClickUp Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART . Il offre un excellent cadre pour la création d'objectifs informatiques définis et de tâches réalisables, avec des outils intégrés pour le suivi des jalons.

Suivez et gérez tous vos objectifs dans les moindres détails avec le modèle de plan d'action pour les objectifs SMART de ClickUp

Quels sont les avantages de se fixer des objectifs en matière de technologies de l'information ?

Lorsque vous définissez clairement des objectifs informatiques et que vous les classez par ordre de priorité, vous pouvez bénéficier d'avantages tels que :

Alignement organisationnel: Les efforts du département informatique contribuent à la croissance de l'organisation en l'aidant à atteindre ses cibles de manière efficace et à connaître la réussite Amélioration de la prise de décision: Les objectifs informatiques fournissent un cadre fiable vers lequel se tourner pour prendre des décisions difficiles pour tous les besoins de votre entreprise, et plus important encore, lorsque vous avez besoin d'une assistance technique pour la mise en œuvre de vos objectifsl'allocation des ressources ou de réorganiser les systèmes existants Évaluation des cours: Lorsque vous saurez quels sont les objectifs à atteindre, vous disposerez d'une référence pour le suivi de la progression, l'évaluation des performances et détecter les domaines d'amélioration continue Concentration et motivation**Il est facile de se perdre dans des tâches informatiques banales et d'oublier pourquoi on fait ce que l'on fait. Les objectifs informatiques donnent un sens à l'orientation et à la finalité, motivant les équipes à fournir un travail intentionnel Avantage concurrentiel: Lorsque le travail est aligné et efficace, l'organisation peut s'adapter aux changements et aux tendances en cours et disposer d'une marge de manœuvre pour innover plus rapidement et prendre de l'élan. Cela permet à l'entreprise dedevancer ses concurrents et de se positionner en tant que leader du marché 👑

10 exemples d'objectifs informatiques pour les départements informatiques

Vos objectifs informatiques doivent refléter les besoins de votre département et de votre organisation. Pour enrichir votre réservoir d'inspiration, explorons dix objectifs tendance sur lesquels les équipes informatiques d'aujourd'hui se concentrent . 🌱

1. Automatisation et efficacité pour optimiser les processus d'entreprise

Menée par l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML), la technologie de pointe disponible aujourd'hui a le potentiel de transformer le fonctionnement des organisations. C'est en quelque sorte un objectif incontournable de tirer parti de la technologie IA/ML émergente pour rationaliser vos Opérations informatiques de bout en bout et réduire les erreurs. 🤖

Tenez-vous au courant des avancées technologiques dans votre secteur et soyez ouvert à des outils tels que les logiciels d'automatisation des tâches qui pourraient optimiser votre flux de travail. Plus tôt vous automatiserez les tâches répétitives, plus vous disposerez de temps pour d'autres travaux utiles, tels que l'innovation des systèmes et de l'infrastructure informatiques.

Par exemple, de nombreuses entreprises adoptent aujourd'hui la technologie ClickUp un site d'évaluation de qualité et gratuit outil de gestion de projet avec un un ensemble de fonctionnalités dédiées aux équipes informatiques . La plateforme est livrée avec :

Automatisations ClickUp pour accélérer les tâches manuelles répétitives

ClickUp Form Builder (créateur de formulaires) pour collecter et suivre les bugs et les demandes de problèmes

Des fonctions comme les champs personnalisés, les points de sprint, les jalons et les dépendances pour concevoir des flux de travail sur mesure pour les services informatiques

Recueillez des commentaires et transformez-les automatiquement en tâches grâce à ClickUp Forms

En outre, vous pouvez profiter de l'un des outils les plus avancés de Assistants IA pour l'informatique sur la plateforme : le ClickUp Brain . Il peut créer et modifier en cours Documentation informatique les services de traduction et d'interprétation de la Commission européenne, de l'Union européenne et de l'Union européenne ont pour mission de créer des notes d'information, d'organiser des séances de remue-méninges sur des projets, de remplir automatiquement des tableaux de données, de rédiger des e-mails à l'intention des clients et de résumer et traduire des textes pour vous.

Collaborez à toute décision et analysez les processus en temps réel avec les Tableaux blancs ClickUp

Il est essentiel de disposer d'un système complet de base de connaissances que votre personnel informatique peut consulter à tout moment. Heureusement, Documents ClickUp vous permet de créer un centre de ressources attrayant pour les wikis et les procédures opératoires normalisées de l'entreprise. Vous réduirez ainsi les réunions inutiles et les allers-retours, ce qui permettra à chacun de se concentrer sur son travail.

3. Réévaluation de la pile technologique pour affiner votre stratégie d'entreprise

Les besoins de votre service informatique évoluent en fonction de l'ampleur du travail et des données. Un outil qui était révolutionnaire auparavant peut devenir inadapté ou obsolète avec la sortie de nouvelles technologies. 📟

L'un des objectifs de votre service informatique devrait être d'évaluer votre pile technologique régulièrement. Recherchez les technologies émergentes et analysez votre écosystème actuel pour détecter les inefficacités ou les redondances.

Au lieu de jongler avec divers outils individuels, vous devrez peut-être mettre en place un système unifié pour rendre votre travail plus rationnel, plus évolutif et plus rentable

voici un exemple:_Une plateforme complète comme ClickUp peut remplacer plusieurs outils, notamment votre logiciel de gestion des tâches et des projets, logiciel de billetterie , suite de gestion de la relation client (CRM) et des outils de modification en cours de texte et de communication, entre autres.

4. Renforcement de la cybersécurité grâce à une technologie de pointe

À mesure que la technologie progresse, les cybermenaces font de même. Si votre équipe n'est pas proactive et vigilante, l'intégrité et la confidentialité des données sensibles peuvent être compromises. Un tel revers peut avoir un impact significatif sur vos objets informatiques ainsi que sur la réputation de l'entreprise.

Un objectif potentiel : mettre en place un système de sécurité robuste pour maintenir votre entreprise en sécurité, protéger les données sensibles et assurer la conformité réglementaire. 🔒

Veillez à ce que vos nouveaux systèmes informatiques impliquent :

Des mesures telles que le chiffrement des données et l'authentification à deux facteurs

Des stratégies d'atténuation des risques, y compris des procédures de sauvegarde et de récupération

Des audits de sécurité et des mises à jour régulières

Une formation de sensibilisation à la sécurité

Conseil: Utiliser le Modèle de plan d'action ClickUp pour la cybersécurité pour organiser votre stratégie de sécurité à l'échelle de l'entreprise dans une forme organisée et flexible.

Utiliser le modèle de plan d'action de cybersécurité de ClickUp pour créer un plan de mise en œuvre de la cybersécurité organisé et détaillé

5. Mise à niveau de l'infrastructure informatique et de l'architecture d'entreprise

L'infrastructure informatique est la base de tout le travail informatique. De même, une architecture d'entreprise obsolète peut être à l'origine de problèmes tels qu'une baisse des performances du système.

Envisagez donc de consacrer une part importante de votre temps et de vos efforts à la maintenance et à l'optimisation de vos systèmes informatiques. Par exemple, de plus en plus d'entreprises migrent aujourd'hui vers des solutions cloud, car celles-ci tendent à être :

Évolutives : elles vous permettent d'ajuster les ressources en fonction de la demande

**Sécurisées : elles s'accompagnent de mesures de sécurité strictes et de solutions de reprise après sinistre

**rentables : elles ont généralement un modèle de tarification " pay-as-you-go " (paiement à l'utilisation)

**Accessibles : ils vous permettent d'accéder aux données depuis n'importe où, ce qui les rend adaptés aux équipes distantes

Lors de la migration vers un cloud, il est important de forfaiter et de superviser l'opération avec soin afin de garantir un transfert de données sans faille et d'éviter les interruptions.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Technology-Needs-Analysis-Template.png Évaluez les besoins de formation de vos employés à l'aide du modèle d'analyse des besoins technologiques ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-170387226&department=operations&_gl=1*1ytoctl*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

6. Réduire les coûts pour atteindre les objectifs financiers de l'entreprise

Qu'il s'agisse d'une instruction directe de la direction générale ou d'une initiative interne, la réduction des coûts est un objectif que les équipes informatiques rencontrent fréquemment. Généralement, elles doivent collaborer avec l'équipe financière pour aligner les investissements du département informatique sur les cibles de capacité et de revenus de l'entreprise. 💰

Pour réduire les dépenses, vous devez d'abord suivre et analyser les dépenses actuelles. Identifiez les domaines qui entraînent les coûts les plus élevés et réduisez les dépenses inutiles. Essayez de négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs ou révisez votre stratégie d'allocation des ressources. Vous pouvez libérer des ressources en mettant en œuvre les mesures suivantes Automatisation de l'informatique .

Avec la ClickUp Finance Suite avec ClickUp Finance Suite, vous pouvez facilement surveiller vos dépenses et vos échéances financières, effectuer des calculs automatiques basés sur des données numériques et suivre votre progression vers des dépenses efficaces.

7. Investir dans le développement des talents pour que les équipes restent motivées et compétitives

Les professionnels de l'informatique talentueux n'ont généralement aucune difficulté à trouver un emploi bien rémunéré, mais ils doivent constamment se perfectionner pour rester compétents.

L'un des objectifs essentiels de nombreux départements informatiques est de réévaluer les compétences du personnel, d'identifier les lacunes en matière de connaissances et d'offrir des possibilités de perfectionnement professionnel. Investissez dans des programmes de formation et de certification et dans des conférences. Vous pourrez ainsi donner à votre personnel informatique les moyens de diversifier ses compétences et de rester dans la course.

Un autre avantage de la formation est qu'elle soulage les recruteurs. Au lieu de chercher de nouvelles recrues, vous pouvez vous concentrer sur la préparation de vos employés actuels à des tâches plus ardues.

Conseil: Utilisez le Modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp pour cartographier visuellement les compétences et l'expertise de votre équipe informatique actuelle, classée par rôle ou par département, et pour forfaiter les programmes de formation.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-IT-Skills-Matrix-Template.png Ce modèle est conçu pour vous aider à identifier, suivre et contrôler les compétences de votre équipe https://app.clickup.com/signup ?template=t-200555665&department=it&_gl=1*pg4sxe\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

8. Qualité et déploiement des logiciels

Si votre équipe développe et maintient des logiciels, votre objectif peut être d'améliorer ces logiciels. Ces améliorations comprennent :

Déployer de nouvelles fonctionnalités ou mettre à jour les fonctionnalités existantes

Permettre l'accessibilité multiplateforme (web ou mobile)

Affiner l'interfaceconception de l'expérience utilisateur (UX)* Réduire les défauts, en améliorant les processus de développement et d'assurance qualité

Vous pouvez désormais rationaliser l'ensemble du processus de du cycle de développement avec ClickUp . Utilisez-le pour établir des feuilles de route claires, planifier et suivre les sprints, gérer votre carnet de commandes et suivre la progression. ClickUp intègre même avec des référentiels bien connus comme GitHub, GitLab et Bitbucket, ce qui vous permet de synchroniser votre travail entre les plateformes.

ClickUp peut s'intégrer à GitHub et à plus de 1 000 autres outils pour rationaliser votre planification et votre développement

9. Amélioration continue et innovation pour l'ensemble de l'entreprise

Quel que soit le secteur d'activité, favoriser une culture d'amélioration perpétuelle est louable. Elle permet d'atteindre, de maintenir et d'améliorer l'excellence opérationnelle. 📈

La première étape pour atteindre ces résultats est le suivi de la progression et des performances. Vous devez définir des indicateurs clés de performance et en assurer le suivi, et collecter les éléments suivants le retour d'information des utilisateurs depuis le début. Vous pouvez ensuite analyser ces données pour identifier les goulets d'étranglement, ce qui façonnera vos futures prises de décision et vos paramètres d'objectifs.

Envisager des passerelles d'amélioration continue est un excellent objectif à long terme, car en le faisant, vous élargirez vos capacités de résolution de problèmes et rendre votre équipe informatique résiliente.

10. La durabilité dans le cadre de vos objets informatiques à long terme

Les préoccupations environnementales sont de plus en plus présentes, ce qui pousse les entreprises à être socialement responsables. ♻️

Le secteur des technologies de l'information ne fait pas exception. Les entreprises et les départements informatiques peuvent réduire leur impact sur l'environnement de nombreuses façons. Voici quelques objectifs à prendre en compte :

Encourager le travail télétravail: Réduire les trajets domicile-travail pour diminuer l'empreinte carbone **Réutiliser, réparer et recycler les éléments pour maximiser l'utilisation efficace des ressources et minimiser les déchets Adopter une technologie et une fabrication respectueuses de l'environnement: Utiliser du matériel et des équipements dont l'évaluation et la certification en matière d'efficacité énergétique sont optimales Investir dans les sources d'énergie renouvelables: Utiliser l'énergie solaire ou éolienne pour répondre à une partie ou à la totalité de leurs besoins en énergie Optimiser le processus de développement: Réviser les pratiques de développement de logiciels de manière à réduire les processus à forte intensité de ressources

Indicateurs clés de performance informatique à suivre dans le cadre des objectifs du département informatique

Si vous devez mesurer autant que possible la progression de vos objectifs, vous ne pouvez pas prêter attention à tout. Vous devez prioriser le suivi de certains KPI qui sont les plus pertinents par rapport à vos objectifs actuels. 📚

Ci-dessous, nous allons dresser une liste des types d'indicateurs les plus courants dans les fonctions informatiques, qui peuvent se rattacher à certains des objectifs dont nous avons parlé précédemment :

Opérationnel

Pour mesurer les performances et l'efficacité opérationnelles, vous pouvez utiliser :

Taux de réussite des projets: Le pourcentage de projets achevés dans le respect des délais, du budget et des spécifications

Le pourcentage de projets achevés dans le respect des délais, du budget et des spécifications **Le ratio entre le nombre total de tickets et le nombre de tickets ouverts, qui indique le pourcentage de tâches incomplètes

Le temps de traitement moyen : Combien de temps l'équipe ou le membre de l'équipe met-il habituellement pour achever une tâche ou résoudre un problème ?

Systèmes informatiques

Utilisez les indicateurs de performance clés suivants pour surveiller la santé de votre infrastructure et de vos logiciels :

Uptime vs downtime: Le pourcentage de temps pendant lequel vos systèmes ou serveurs sont en fonctionnement vs non opérationnels

Le pourcentage de temps pendant lequel vos systèmes ou serveurs sont en fonctionnement vs non opérationnels Utilisation du serveur ou du cloud: La mesure de la performance du système

La mesure de la performance du système Délai moyen de réparation/récupération: Le temps dont l'équipe informatique a généralement besoin pour résoudre les problèmes du système

Sécurité

Ces indicateurs se rapportent à votre sécurité et à votre système d'information la gouvernance des données mesures :

Temps de récupération/objectif de point: La quantité de temps ou de données que votre organisation peut se permettre de perdre en cas d'incident

La quantité de temps ou de données que votre organisation peut se permettre de perdre en cas d'incident Jours depuis le dernier incident: Combien de temps s'est écoulé depuis le dernier incident, traduisant l'efficacité des stratégies de sécurité mises en œuvre

Combien de temps s'est écoulé depuis le dernier incident, traduisant l'efficacité des stratégies de sécurité mises en œuvre Nombre de vulnérabilités ouvertes: Utilisé pour surveiller l'exposition à des menaces potentielles

Utilisé pour surveiller l'exposition à des menaces potentielles Taux de réussite des sauvegardes: Pourcentage de données sauvegardées et nombre de jours écoulés depuis la dernière sauvegarde

Financier

Si votre objectif informatique est d'analyser et de réduire les coûts, vous pouvez suivre les indicateurs suivants :

Dépenses informatiques par rapport au forfait: Quelle est la part du budget informatique disponible que vous utilisez et si vous l'utilisez de manière efficace ?

Quelle est la part du budget informatique disponible que vous utilisez et si vous l'utilisez de manière efficace ? Retour sur investissement : Comparaison des gains et des pertes résultant des investissements informatiques

Comparaison des gains et des pertes résultant des investissements informatiques Argent économisé: Le montant des économies réalisées grâce à la négociation des coûts, à la consolidation des outils et au passage à des solutions plus abordables

Service à la clientèle

Les indicateurs ci-dessous témoignent de la réussite de vos efforts en matière de développement et d'optimisation des logiciels :

Taux de résolution au premier contact: Le pourcentage de problèmes résolus au premier point de contact avec le service d'assistance

Le pourcentage de problèmes résolus au premier point de contact avec le service d'assistance Satisfaction des utilisateurs et score de promoteur net: Mesure subjective de la satisfaction des utilisateurs à l'égard de votre produit ou service et de la probabilité qu'ils le recommandent à d'autres

Mesure subjective de la satisfaction des utilisateurs à l'égard de votre produit ou service et de la probabilité qu'ils le recommandent à d'autres Taux d'achèvement de l'intégration de l'utilisateur: Le pourcentage d'utilisateurs qui vont jusqu'au bout de l'intégration, ce qui indique la convivialité de votre logiciel

Ressources humaines (RH)

Pour évaluer l'efficacité de votre stratégie de développement des talents informatiques et de vos efforts d'amélioration de la collaboration, utilisez les indicateurs suivants :

Satisfaction des employés: Sentiments subjectifs des employés à l'égard de leur travail

Sentiments subjectifs des employés à l'égard de leur travail Taux de rétention des employés: Pourcentage d'employés qui restent dans l'organisation au cours d'une période donnée

Pourcentage d'employés qui restent dans l'organisation au cours d'une période donnée Taux de participation aux réunions: Pourcentage d'employés présents aux réunions, ce qui témoigne de leur volonté de collaborer et de participer

La définition d'objectifs informatiques est une entreprise exigeante et stimulante, mais ClickUp la rend aussi simple que possible. 😍

Voyons comment en tirer le meilleur parti !

La première étape consiste à noter tous vos objectifs informatiques sur la page d'accueil de ClickUp Objectifs ClickUp pour votre environnement de travail. Ajoutez des noms, des échéances et des assignés, en ajustant les permissions d'accès pour chaque objectif.

Ensuite, décomposez les objectifs en cibles mesurables. Vous disposez de quatre types de cibles :

Numérique Monétaire Vrai ou faux Cibles des tâches

Vous pouvez également faire glisser et déposer les tâches existantes du département informatique pour les connecter aux Objectifs. Regroupez les objectifs similaires dans des Dossiers pour les organiser et les rendre plus faciles à gérer. Par exemple, si la stratégie globale de votre entreprise consiste à lancer une nouvelle application mobile au cours du prochain trimestre, tous les objectifs et tâches de votre équipe informatique peuvent être empilés dans un dossier intitulé Objectifs de lancement de l'application.

Vous pouvez également identifier les domaines de progression clés pour votre équipe en ajoutant Jalons ClickUp -Le suivi des petites victoires permet à votre équipe de rester motivée.

Au fur et à mesure que vous et votre équipe informatique achevez le travail, marquez les tâches comme Done et saisissez vos résultats dans la plateforme. ClickUp suivra automatiquement votre progression, en la traduisant en pourcentages. Vous pouvez rapidement évaluer la progression collective et individuelle vers chaque objectif grâce à des tableaux de bord hebdomadaires.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Objectifs simplifiés /$$img/

Définissez vos objectifs informatiques et suivez votre progression sans effort avec ClickUp Objectifs

Mesurer les KPI avec les tableaux de bord ClickUp

Construisez votre Tableau de bord ClickUp et de suivre en temps réel les indicateurs clés de performance pour la progression des objectifs, les performances, la capacité de l'équipe, les statistiques de suivi du temps, et tout ce qui est pertinent pour votre équipe ou le projet. Il dispose d'une calculatrice intégrée pour les ICP complexes.

De plus, vous pouvez personnaliser votre tableau de bord avec plus de 50 cartes ou rapports différents. Utilisez des représentations graphiques telles que burnup et diagrammes de vitesse pour vérifier le statut de vos objectifs informatiques.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png Tableaux de bord ClickUp 3.0 Bugs par affichage et tâches par statut /$$img/

Montez votre tableau de bord ClickUp idéal et obtenez un aperçu en temps réel de votre travail, de votre progression et de vos performances

Nous comprenons que ClickUp a tellement de fonctionnalités qu'il peut sembler difficile à utiliser au début. C'est pourquoi nous avons préparé de nombreuses Modèles informatiques pour différents cas d'utilisation afin de vous aider.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle Modèle de liste de projets informatiques ClickUp est un excellent point de départ pour tout projet. Du suivi des échéances des tâches à l'affectation des ressources, il peut vous aider à mettre de l'ordre dans tous vos projets.

Le Modèle de feuille de route informatique ClickUp est un autre outil parfait, adapté aux débutants, pour la planification stratégique et la définition d'objectifs. Il vous aide à concevoir l'ensemble de votre itinéraire informatique sur un échéancier interactif, le tout entièrement adaptable à l'évolution des besoins de l'entreprise. 🥳

Créez des forfaits stratégiques pour vos initiatives informatiques avec le modèle de feuille de route informatique de ClickUp

Fixez et dépassez les objectifs de votre département informatique avec ClickUp

La définition des objectifs doit être suivie d'un forfait étendu et d'un suivi de la progression. Heureusement, un outil tel que ClickUp peut rendre toutes ces étapes facilement surmontables. S'inscrire à ClickUp et laissez-le vous assister tout au long de vos efforts de planification stratégique et au-delà. ❣️