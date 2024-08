10 meilleurs logiciels de documentation informatique pour gagner du temps en 2024

Une documentation technique de qualité est la clé d'une productivité accrue. Lorsque votre équipe sait comment utiliser ses outils technologiques et logiciels, et où trouver les réponses aux questions et problèmes courants, elle passe moins de temps à chercher des solutions ou à attendre l'assistance du service d'assistance.

Toutefois, la création d'une documentation interne et externe peut s'avérer fastidieuse.

La bonne nouvelle, c'est que les logiciels informatiques outils de documentation permettent d'accélérer et de rationaliser le processus, en fournissant à vos employés et à vos équipes des indications claires sur les systèmes, les procédures, les logiciels et les bonnes pratiques de votre entreprise.

Examinons 10 des meilleures options de plateformes de gestion informatique disponibles en 2024.

Qu'est-ce qu'un logiciel de documentation informatique ?

Les professionnels de l'informatique utilisent des logiciels de documentation informatique pour créer, gérer et publier des informations sur leur infrastructure informatique, y compris le matériel, les logiciels, les réseaux et les procédures organisationnelles.

La documentation est une base de connaissances pour que tous les membres de l'équipe puissent s'informer sur la technologie au sein de l'organisation. Il devient la base de connaissances de l'organisation wiki technique de l'organisation où les différents membres de l'équipe peuvent apprendre à utiliser les logiciels, à résoudre les problèmes informatiques et à comprendre les bonnes pratiques pour l'utilisation d'outils spécifiques dans votre pile technologique.

L'utilisation de la bonne plateforme de gestion des connaissances peut avoir un impact significatif sur une entreprise. Elle fournit un référentiel d'informations centralisé qui améliore la communication entre le service informatique et les autres équipes.

Comme chacun sait où trouver les informations dont il a besoin, l'efficacité s'en trouve accrue. Il peut même réduire les erreurs en offrant des conseils sur les bonnes pratiques et les fonctionnalités clés. Enfin, il aide les organisations à se conformer aux réglementations industrielles essentielles.

Presque toutes les organisations s'appuient sur des systèmes informatiques dans le monde numérique d'aujourd'hui, ce qui fait du logiciel de documentation informatique un outil précieux.

Que faut-il rechercher dans les outils de documentation informatique ?

Lorsque vous recherchez les meilleurs outils de documentation informatique, tenez compte des fonctionnalités suivantes :

Outils de création de contenu facile: Recherchez un outil de documentation informatique qui vous permet de créer et de modifier du contenu dans différentes formes, telles que Markdown, HTML et XML. Il devrait également y avoir des options pour mettre en forme votre texte, y compris des tableaux, des images et des blocs de code

Recherchez un outil de documentation informatique qui vous permet de créer et de modifier du contenu dans différentes formes, telles que Markdown, HTML et XML. Il devrait également y avoir des options pour mettre en forme votre texte, y compris des tableaux, des images et des blocs de code Accès au contrôle des versions: L'outil de documentation informatique doit vous permettre de suivre les changements et les révisions du contenu de la documentation et de maintenir un historique des modifications. Cela vous permet de revenir à une version antérieure de votre documentation si nécessaire

L'outil de documentation informatique doit vous permettre de suivre les changements et les révisions du contenu de la documentation et de maintenir un historique des modifications. Cela vous permet de revenir à une version antérieure de votre documentation si nécessaire Outils collaboratifs: Plusieurs membres de l'équipe doivent pouvoir travailler sur la documentation en temps réel. Cela inclut la modification en cours, la validation et le retour d'information. Il est également utile de disposer d'un outil intégré de typegestion des tâches afin que vous puissiez assigner des tâches à partir de la plate-forme de documentation

Plusieurs membres de l'équipe doivent pouvoir travailler sur la documentation en temps réel. Cela inclut la modification en cours, la validation et le retour d'information. Il est également utile de disposer d'un outil intégré de typegestion des tâches afin que vous puissiez assigner des tâches à partir de la plate-forme de documentation **Toute la documentation du monde est inutile si personne ne peut trouver les informations dont il a besoin. Recherchez des outils de documentation dotés d'options de recherche et de filtrage intelligentes, que vous pouvez organiser par catégories, sujets et sections

De bonnes options d'exportation et d'intégration: Vous pouvez améliorer l'accès des utilisateurs en partageant la documentation en ligne et en veillant à ce que les utilisateurs puissent y accéder hors ligne. Recherchez des options d'exportation, telles que HTML, PDF et Markdown, pour créer une documentation disponible avec ou sans accès à Internet

Outre les facteurs susmentionnés, vous devez également tenir compte des tarifs. De nombreuses solutions de documentation figurant sur notre liste sont assorties d'essais gratuits. Profitez de ces essais pour vérifier si le produit est l'outil de documentation adapté à l'infrastructure informatique de votre entreprise.

Les 10 meilleurs logiciels de documentation informatique à utiliser en 2024

Organisez et complétez les guides et ressources informatiques de votre entreprise avec les logiciels de documentation informatique de ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité dotée de puissants outils de documentation informatique permettant de créer une documentation complète pour votre organisation. Avec ClickUp Documents avec ClickUp Docs, vous pouvez imbriquer des documents pour développer un wiki robuste et le gérer à l'aide d'outils intelligents. Vous pouvez commencer votre projet avec des modèles, tels que le modèle Modèle de développement logiciel ClickUp et accélérer l'écriture la documentation des logiciels en utilisant ClickUp AI .

Si vous utilisez déjà ClickUp, vous apprécierez de pouvoir étendre votre utilisation et de profiter des excellentes options de collaboration et d'intégration de la plateforme. Et si vous découvrez ClickUp, vous apprécierez de pouvoir commencer à l'utiliser gratuitement dès aujourd'hui et de bénéficier de centaines d'outils pour une documentation détaillée.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Les outils d'écriture IA vous permettent de créer de la documentation interne et externe en un rien de temps

Une interface conviviale vous permet de construire des manuels utilisateurs approfondis avec des pages imbriquées et de nombreuses options de style

D'excellentes options de collaboration vous permettent de connecter votre documentation àflux de travail et aux systèmes de gestion des tâches

De nombreux modèles de documents adaptés aux besoins d'une équipe informatique permettent de lancer le processus de documentation informatique

Limites de ClickUp :

Les options de partage peuvent être trop " tout ou rien " pour les organisations qui ont besoin d'options de partage de documents plus nuancées

L'expérience utilisateur de l'application mobile peut sembler lourde

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$ par mois et par utilisateur

: 7$ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

: contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8 900+ commentaires)

: 4.7/5 (8 900+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. Base de connaissances ProProfs

Via Base de connaissances ProProfs ProProfs Knowledge Base est un logiciel de documentation informatique basé sur le cloud qui vous aide à gérer vos Base de connaissances IT pour les clients internes et externes. La création et la recherche d'informations sont faciles grâce à de solides options de contrôle de version et à une organisation intuitive des documents. La plateforme offre également des fonctionnalités de sécurité pour protéger les informations et empêcher les modifications non désirées.

Les meilleures fonctionnalités de la base de connaissances ProProfs :

Un éditeur de texte riche permet de créer et de modifier le contenu de la documentation et d'ajouter des tableaux, des images et des blocs de code

Une plateforme facile à utiliser signifie que les utilisateurs sans expérience préalable avec les logiciels de documentation informatique devraient être en mesure de créer des articles de base de connaissances complets

De bonnes options d'assistance client sont disponibles

Les limites de la base de connaissances ProProfs :

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de performance avec des bases de connaissances plus importantes

Prix de la base de connaissances ProProfs :

Free : pour un maximum de 25 articles

Business : $29.99 par mois (pour 100 articles par mois)

Domaine personnalisé et libellé : 30 $ par mois

Évaluations et critiques de la base de connaissances ProProfs :

G2 : 4.6/5 (25+ commentaires)

: 4.6/5 (25+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (25+ commentaires)

3. Document360

Via Document360 Document360 est une plateforme de base de connaissances alimentée par l'IA. Le logiciel de documentation informatique vous permet de créer une documentation complète pour vos employés et vos clients, que vous pouvez partager de manière publique ou privée. Vous pouvez le faire évoluer en fonction de vos besoins de documentation à l'aide d'un outil d'auteur intuitif.

Document360 meilleures fonctionnalités :

Des options de recherche avancées permettent aux clients internes et externes de trouver facilement ce dont ils ont besoin

Un outil d'auteur offre des options de personnalisation étendues pour que vous puissiezdonner une image de marque à votre documentation, utiliser des modèles et adapter le contenu à vos besoins

De nombreuses options d'intégration sont disponibles pour connecter la base de connaissances avec votre service d'assistance, vos chatbots, vos outils d'analyse, et plus encore

Limites de Document360 :

Il n'y a pas d'application mobile disponible pour le moment, vous devrez donc travailler sur votre bureau

Prix de Document360 :

Gratuit

Standard : 199 $ par projet et par mois

: 199 $ par projet et par mois Professionnel : 399 $ par projet et par mois

: 399 $ par projet et par mois Business : 529 $ par projet par mois

: 529 $ par projet par mois Enterprise : $599 par projet et par mois

G2 : 4.7/5 (360+ avis)

: 4.7/5 (360+ avis) Capterra : 4.7/5 (190+ commentaires)

4. Confluence

Via Confluence Confluence vient de l'équipe Atlassian et est un outil de documentation populaire pour les équipes qui veulent créer, partager et collaborer sur des bases de connaissances. Bien qu'il s'agisse d'un système de gestion de projet, il possède quelques fonctionnalités solides qui en font un excellent outil pour la documentation informatique.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence :

Il vous permet de créer un système de gestion de contenu structuré pour différents projets, équipes, départements ou progiciels

Vous pouvez l'intégrer à d'autres produits Atlassian, tels que Jira et Trello, pour obtenir encore plus de fonctions

Les capacités étendues en matière de permissions vous permettent de contrôler qui affiche, modifie ou commente votre documentation informatique à un niveau granulaire

Limites de Confluence :

Ce logiciel a des exigences matérielles élevées, de sorte que vous devrez peut-être consacrer d'importantes ressources informatiques à son fonctionnement

Prix de Confluence :

Free : jusqu'à 10 utilisateurs et 2 Go de stockage de fichiers

: jusqu'à 10 utilisateurs et 2 Go de stockage de fichiers Standard : 5,75 $ par utilisateur et par mois

: 5,75 $ par utilisateur et par mois Premium : 11 $ par utilisateur et par mois

: 11 $ par utilisateur et par mois Enterprise : appelez-nous pour un prix personnalisé

G2 : 4.1/5 (3,600+ commentaires)

: 4.1/5 (3,600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3,000+ commentaires)

5. Whatfix

Via Correction d'erreur Whatfix est une plateforme d'adoption numérique qui peut compléter vos effets de documentation informatique. Grâce à Whatfix, vous pouvez créer des conseils à l'écran et une assistance interactive pour aider les utilisateurs à faire travailler de nouveaux logiciels, matériels ou systèmes informatiques. Cela peut augmenter l'adoption en assistant les utilisateurs pour qu'ils exploitent pleinement les outils de leur pile technologique.

Les meilleures fonctionnalités de Whatfix :

Vous pouvez créer des parcours interactifs qui enseignent aux utilisateurs comment utiliser les logiciels et les outils de leur pile technologique

Vous pouvez créer une base de connaissances en libre-service au sein de vos applications logicielles, y compris des FAQ, des guides de dépannage et des vidéos pratiques

Il fournit des analyses sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec vos guides, ce qui peut aider votre service informatique à identifier les domaines dans lesquels les utilisateurs ont besoin de plus d'assistance

Limites de Whatfix :

Whatfix est le meilleur outil pour guider l'adoption de logiciels, mais peut ne pas fonctionner aussi bien pour les services informatiques qui ont besoin de documenter des solutions pour le matériel et d'autres infrastructures informatiques

Prix de Whatfix :

Contact pour un prix personnalisé

Evaluations et critiques de Whatfix :

G2 : 4.6/5 (290+ commentaires)

: 4.6/5 (290+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (75+ commentaires)

6. SuperOps.IA

Via SuperOps.IA SuperOps.IA est un logiciel de documentation informatique récent qui s'intègre parfaitement dans votre écosystème PSA-RMM existant. L'interface épurée vous permet de créer de la documentation avec des options de contrôle d'accès intelligentes afin que tout le monde ait l'information dont il a besoin à portée de main.

Les meilleures fonctionnalités de SuperOps.IA :

Il s'intègre aux produits PSA-RMM existants pour vous fournir un outil de documentation puissant sans avoir à gérer une autre application

L'excellente conformité au cadre de sécurité SOC 2 protège les informations sensibles

Les structures de document personnalisées vous permettent d'organiser votre documentation informatique en fonction de votre flux de travail, de vos équipes ou de vos processus

Limites de SuperOps.IA :

Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement, les utilisateurs peuvent donc rencontrer des pépins dans le système

Prix de SuperOps.IA :

PSA standard uniquement : 59 $ par mois

: 59 $ par mois RMM standard uniquement : 79$ par mois

: 79$ par mois Pro : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Super : 129 $ par mois

évaluations et critiques de SuperOps.IA :

G2 : 4.6/5 (75+ commentaires)

7. Nuclino

Via Nuclino Nuclino est une plateforme de collaboration basée sur le cloud qui est également une solution de documentation utile. Les équipes peuvent créer, organiser, et collaborer sur des projets tels que les bases de connaissances, la documentation informatique et les wikis. Sa conception est gratuite, simple à apprendre et rapide à utiliser.

Nuclino présente les meilleures fonctionnalités :

D'excellents outils de collaboration en temps réel permettent à plusieurs membres de l'équipe de travailler simultanément sur la documentation, ce qui est idéal pour le partage des connaissances

L'historique des versions vous permet de suivre les modifications, y compris les activités de collaboration, et de savoir qui a apporté des modifications ou des commentaires

Des options de recherche impressionnantes vous permettent de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin dans votre base de connaissances

Les limites de Nuclino :

Les options d'intégration sont moins robustes avec Nuclino qu'avec d'autres logiciels de documentation

Prix de Nuclino :

Gratuit

Standard : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Premium : 10 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 (20+ commentaires)

: 4.7/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (60+ commentaires)

8. ClickHelp

Via ClickHelp ClickHelp est un outil de documentation en ligne conçu pour créer, gérer et organiser la documentation technique. Il offre une plate-forme d'auteur robuste basée sur le web où les équipes peuvent construire la documentation en collaboration, y compris d'excellents outils de migration pour importer des informations existantes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickHelp :

La plateforme d'auteur basée sur le web vous permet de collaborer en temps réel à la création et à la modification en cours de la documentation informatique

Les options de publication à source unique vous permettent de créer votre documentation en ligne une seule fois, puis de publier plusieurs projets sous forme de sites Web, de PDF ou de système d'aide en ligne

Les options d'image de marque garantissent que votre documentation en ligne correspond à l'esthétique de votre entreprise

Limites de ClickHelp :

La plateforme comporte de nombreux outils de qualité, mais il faut apprendre à les utiliser

Prix de ClickHelp :

Débutant : 175 $ par mois

: 175 $ par mois Croissance : 285 $ par mois

: 285 $ par mois Professionnel : 580 $ par mois

G2 : 4.8/5 (60+ commentaires)

: 4.8/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (15+ commentaires)

9. Doxygen

Via Doxygène Doxygen n'est peut-être pas une solution de documentation traditionnelle, mais c'est un excellent outil de documentation du code source. En plus de générer de la documentation dans les projets de développement de logiciels, il peut être utile pour d'autres aspects de votre infrastructure informatique liés aux logiciels.

Les meilleures fonctionnalités de Doxygen :

Il génère automatiquement de la documentation pour divers langages de codage, tels que C++ et Java, ce qui est utile pour la documentation des interfaces de programmation d'applications (API)

Grâce à ses capacités de référencement croisé, vous pouvez créer des liens hypertextes au sein de votre documentation afin d'offrir des ressources plus complètes

Les développeurs peuvent annoter la documentation avec des descriptions et des exemples d'utilisation pour rendre la documentation de l'API plus claire

les limites de Doxygen :

Doxygen est un outil de documentation du code source, il n'est donc pas forcément adapté à d'autres besoins de documentation interne

Prix de Doxygen :

Gratuit

Aucun disponible

10. GitHub et Jekyll

Via GitHub Vous ne pensez peut-être pas à GitHub comme à un système de documentation, mais il peut être un excellent outil de documentation informatique lorsque vous l'utilisez avec Jekyll.

GitHub est une plateforme web que les développeurs utilisent principalement pour les logiciels collaboratifs le développement, le suivi des modifications et le stockage du code. Jekyll est un générateur de site qui permet de transformer un texte en site web ou en blog à l'aide de modèles et de fichiers Markdown. L'utilisation conjointe de ces deux outils permet aux équipes travaillant au sein de GitHub de créer rapidement un site web convivial pour leur documentation informatique.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub et de Jekyll :

Les deux plateformes assistent le markdown, que vous pouvez utiliser pour créer de la documentation technique

Les pages GitHub offrant des services d'hébergement gratuits, vous pouvez publier votre documentation informatique sans payer d'hébergement supplémentaire

Jekyll automatise une grande partie du processus, ce qui vous permet de transformer des fichiers Markdown en HTML en quelques minutes

les limites de GitHub et de Jekyll :

Les utilisateurs auront besoin d'une bonne dose de savoir-faire technique pour transformer l'activité de GitHub en documentation informatique utilisable

Prix de GitHub et Jekyll :

Gratuit

Teams : 4 $ par utilisateur et par mois

: 4 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 21 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (5,800+ commentaires)

Créer une documentation informatique en toute simplicité

En choisissant le bon logiciel de documentation informatique, vous vous assurez que les utilisateurs internes et externes disposent des informations essentielles au bon fonctionnement de votre infrastructure informatique. Il existe de nombreuses options que vous pouvez explorer pour trouver l'outil de documentation informatique adapté à votre flux de travail.

Si vous recherchez une solution polyvalente et tout-en-un qui simplifie la documentation informatique, il est temps d'essayer ClickUp. Avec ClickUp, vous pouvez intégrer de manière transparente une solution de gestion documentaire dans votre flux de travail de gestion de projet. L'interface intuitive vous permet de créer, d'organiser et de collaborer facilement sur la documentation.

Optimisez vos opérations informatiques et créez un compte ClickUp gratuit pour découvrir les modèles, les espaces et les fonctionnalités de ClickUp Outils d'IA qui faciliteront vos tâches de documentation.