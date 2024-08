Gouvernance informatique : Stratégies pour renforcer la gouvernance informatique dans votre organisation

Si vous voulez faire évoluer votre entreprise, tous les départements doivent contribuer aux mêmes objets. Dans le cas de votre département des technologies de l'information (TI), la mise en place de documents de gouvernance appropriés peut vous aider à atteindre les objectifs suivants vos objectifs d'entreprise . 🤩

Un département informatique est l'un des départements les plus coûteux d'une entreprise, finançant les centres de données, logiciel , des appareils et d'autres services. Selon Gartner , les dépenses informatiques mondiales devraient atteindre 4 600 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2022. Cela dit, la gestion d'un service informatique bien huilé est essentielle aux bénéfices de l'entreprise.

Pour que toutes les activités informatiques assistent les objectifs généraux de votre entreprise, vous avez besoin d'un service informatique cadre de gouvernance informatique . Nous expliquons ci-dessous ce qu'est un cadre de gouvernance informatique, les avantages d'un programme de gouvernance informatique et le rôle qu'il joue dans la gouvernance d'entreprise.

Qu'est-ce que la gouvernance informatique?

La gouvernance informatique est un élément essentiel de toute entreprise, car elle permet d'aligner la stratégie informatique sur les objectifs de l'entreprise. Comme d'autres domaines de la gouvernance d'entreprise, elle aide les cadres supérieurs à prendre des décisions rapides et à gérer l'entreprise de manière efficace.

La gouvernance informatique permet à votre département informatique de comprendre l'impact de ses décisions sur la vision de l'entreprise. En outre, la gouvernance informatique permet à votre entreprise de rester en conformité avec les réglementations commerciales, de maintenir les responsables du département informatique sur la même page et de s'assurer que toutes les décisions informatiques contribuent à augmenter la valeur de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un cadre de gouvernance informatique ?

Un cadre de gouvernance informatique est un plan directeur qui aide les professionnels de l'informatique à prendre des décisions. En d'autres termes, il planifie la manière dont chaque décision ou investissement technologique augmentera la valeur de l'entreprise, réduira les risques et s'alignera sur les initiatives de l'entreprise. 🔍

En termes simples, un cadre de gouvernance informatique empêche les collègues de "réinventer la roue" au sein de votre département informatique. À l'instar de nombreux documents d'entreprise courants - procédures opératoires normalisées, manuels de formation et statuts de l'entreprise -, il rationalise le travail répétitif et les processus de prise de décision.

Un cadre de gouvernance informatique fournit une structure formelle permettant aux responsables du département de créer des processus, évaluer les performances et de forfaiter la reprise après sinistre. Au fil du temps, la création de ce cadre permettra de réduire le nombre de réunions, d'e-mails et d'inefficacités au sein du département.

Obtenez un aperçu rapide des sprints de vos équipes avec la vue Liste Sprint de ClickUp

Gouvernance informatique vs. gouvernance d'entreprise

La gouvernance informatique est un type de gouvernance d'entreprise.

La gouvernance d'entreprise est un système de règles, de processus et de lignes directrices visant à rationaliser le fonctionnement d'une entreprise. Il s'agit d'une feuille de route permettant de définir les rôles des parties prenantes et les employés, de rationaliser le forfait stratégique et de veiller à ce que tous les départements restent conformes à la législation.

La gouvernance d'entreprise est utilisée par toutes les équipes de votre entreprise. Par conséquent, un département informatique s'appuiera sur les lignes directrices déjà établies dans le cadre de la gouvernance d'entreprise pour établir son cadre de gouvernance informatique.

Rôles et responsabilités de la gouvernance informatique

La mise en place d'un cadre de gouvernance informatique est essentielle à la réussite des projets informatiques et de l'organisation dans son ensemble. Une partie de ce cadre consiste à définir les rôles et les responsabilités de chaque membre de votre département.

Il existe généralement quatre niveaux de rôles en matière de gouvernance informatique, à savoir :

Stratégique: Le niveau le plus élevé de gouvernance informatique aligne la stratégie du département sur la stratégie globale de l'entreprise. Ce niveau englobe généralement les membres du Tableau et le DSI

Le niveau le plus élevé de gouvernance informatique aligne la stratégie du département sur la stratégie globale de l'entreprise. Ce niveau englobe généralement les membres du Tableau et le DSI Exécutif: Le deuxième niveau le plus élevé paramètre le budget et alloue les ressources informatiques pour chaque projet. Ce niveau comprend généralement les cadres supérieurs (y compris les vice-présidents et les responsables de département) qui dépendent directement du DSI

Le deuxième niveau le plus élevé paramètre le budget et alloue les ressources informatiques pour chaque projet. Ce niveau comprend généralement les cadres supérieurs (y compris les vice-présidents et les responsables de département) qui dépendent directement du DSI Gouvernance des programmes: Ce niveau gère la gestion des risques, les investissements informatiques, la gestion des projets et la cybersécurité pour des projets informatiques spécifiques. Ce niveau est généralement assuré par des gestionnaires et des chefs de projet

Ce niveau gère la gestion des risques, les investissements informatiques, la gestion des projets et la cybersécurité pour des projets informatiques spécifiques. Ce niveau est généralement assuré par des gestionnaires et des chefs de projet **Opérations : le niveau le plus bas de la gouvernance informatique optimise les opérations quotidiennes de l'ensemble du département. Ce niveau est composé de collègues plus juniors au sein du département

L'importance d'un processus de gouvernance informatique dans les entreprises modernes

L'objectif principal de la gouvernance informatique est de s'assurer que tous les investissements informatiques génèrent de la valeur pour l'entreprise.

Par conséquent, une gouvernance informatique inefficace peut avoir des effets négatifs durables sur les entreprises modernes. L'absence de règles, de processus et d'objectifs stratégiques appropriés peut affaiblir la communication entre les services ou grever le budget de l'entreprise.

En outre, de mauvaises pratiques de gouvernance informatique peuvent entraîner les conséquences suivantes :

Mauvaise gestion des données sensibles: Si des données sensibles tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent conduire à une usurpation d'identité ou à une fraude pour vos employés ou vos clients. Non seulement ce sera un cauchemar technologique pour votre personnel, mais cela pourrait également entraîner des ramifications juridiques

Si des données sensibles tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent conduire à une usurpation d'identité ou à une fraude pour vos employés ou vos clients. Non seulement ce sera un cauchemar technologique pour votre personnel, mais cela pourrait également entraîner des ramifications juridiques Les violations de données et les attaques de cybersécurité: Aux États-Unis, les violations de données n'ont jamais été aussi nombreuses. Selon un rapport d'Apple, les neuf premiers mois de 2023 ont connu une augmentation stupéfiante de 20 % des violations de données par rapport à toute l'année 2022. Alors que les entreprises continuent de collecter des données personnelles auprès de leurs clients et de leurs employés, il y a de plus en plus de chances que ces données soient exploitées par des cybercriminels

Aux États-Unis, les violations de données n'ont jamais été aussi nombreuses. Selon un rapport d'Apple, les neuf premiers mois de 2023 ont connu une augmentation stupéfiante de 20 % des violations de données par rapport à toute l'année 2022. Alors que les entreprises continuent de collecter des données personnelles auprès de leurs clients et de leurs employés, il y a de plus en plus de chances que ces données soient exploitées par des cybercriminels En termes de technologie, nous vivons une époque exponentielle, où les technologies les plus récentes deviennent obsolètes à un rythme de plus en plus rapide. La gouvernance informatique garantit que les entreprises consacrent le temps, l'argent et les ressources nécessaires à la recherche des meilleures technologies outils d'entreprise * Les violations de données, les cyberattaques et les systèmes informatiques défaillants se produisent parce que les employés ne savent pas à quoi ils s'exposent. La gestion des risques est un élément essentiel de la gouvernance informatique, car elle permet de prévoir les menaces potentielles qui pèsent sur l'entreprise

Les violations de données, les cyberattaques et les systèmes informatiques défaillants se produisent parce que les employés ne savent pas à quoi ils s'exposent. La gestion des risques est un élément essentiel de la gouvernance informatique, car elle permet de prévoir les menaces potentielles qui pèsent sur l'entreprise **La gouvernance d'entreprise a pour but d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, quelle que soit la personne en charge à un moment donné. Malheureusement, de nombreuses entreprises s'appuient fortement sur des dirigeants de longue date, sans documenter les règles, les processus et les flux de travail. La mise en œuvre d'une gouvernance informatique efficace implique de prévoir des forfaits pour les changements majeurs de personnel, tels que l'embauche d'un nouveau DSI

Visualisez et gérez la feuille de route de votre produit dans l'affichage ClickUp Échéancier

Avantages de l'application de la gouvernance informatique

Le bon cadre de gouvernance informatique permet de stimuler l'alignement stratégique de votre entreprise, de respecter le budget de vos initiatives informatiques et d'atténuer ou de prévenir les failles de sécurité. Bien que les avancées de la gouvernance informatique soient infinies, voici quelques avantages que vous devriez connaître :

Il aligne vos initiatives informatiques sur les objectifs de l'entreprise: Cela garantit que tous les projets informatiques contribuent aux objectifs de l'organisation et assure une utilisation appropriée des fonds pour le département Elle supprime les redondances au sein de l'organisation: L'un des plus grands avantages de la gouvernance d'entreprise - et pas seulement de la gouvernance informatique - est qu'elle élimine les tâches répétitives. Cela permet d'éliminer les réunions du calendrier, de raccourcir les échéanciers des projets et d'éviter l'achat de solutions en double Elle favorise la transparence et la communication: La mise en œuvre de processus de gouvernance informatique permet de s'assurer que les rôles et les responsabilités sont clairement définis. Cela permet de rationaliser la communication au sein du département, car les collègues débutants savent exactement à quel responsable s'adresser en cas de questions ou de problèmes sur un projet donné Les cyberattaques sont rapidement prises en charge: Avec la menace croissante des menaces de cybersécurité, les équipes informatiques doivent être préparées pour quand (et non pas si) une attaque se produit. Informer l'ensemble de l'équipe sur les protocoles détaillés de ce qu'il faut faire en cas de violation de la sécurité peut aider à atténuer l'impact sur l'organisation Elle garantit la conformité réglementaire: Il existe de nombreuses lois et réglementations relatives à la manipulation de données sécurisées. Le bon cadre de gouvernance informatique garantit que toutes les entreprises informatiques restent conformes à la loi fédérale de 2002 sur la gestion de la sécurité de l'information (FISM), à la loi de 2003 sur les transactions de crédit équitables et précises (FACTA), à la loi Gramm Leach Bliley (GLBA) et à d'autres réglementations Elle améliore le service à la clientèle: Tout le monde sait à quel point il peut être frustrant de rester en attente avec un service informatique. La création d'un cadre de gouvernance informatique permet de s'assurer que les lignes d'assistance technique sont correctement dotées en personnel, que votre équipe dispose de la formation adéquate pour résoudre les problèmes et que les membres de l'équipe savent comment faire remonter les demandes particulièrement difficiles. En outre, l'automatisation des flux de travail pour les questions ou les demandes les plus fréquentes peut contribuer à réduire les temps d'attente ou à aider les clients à résoudre eux-mêmes leurs problèmes Elle stimule la productivité des employés: Les protocoles de gouvernance informatique appropriés permettent aux employés d'être plus performants au travail. Votre cadre doit inclure les processus appropriés de formation et d'intégration des employés afin que les professionnels de l'informatique soient au fait des rôles, des flux de travail et des directives du département Réduire les coûts technologiques: Les frais généraux associés à votre département informatique sont probablement considérables, tant en termes d'employés que d'infrastructure. Bien que les professionnels de l'informatique soient souvent bien payés, le fait d'assurer une formation, une intégration et des processus internes adéquats peut vous éviter de sur-embaucher. En outre, le fait de s'assurer que vous investissez dans les bons systèmes et logiciels peut réduire vos coûts d'infrastructure informatique Il prend le contrôle des médias sociaux et des autres canaux de communication: Une grande partie de la communication d'entreprise se fait en dehors du pare-feu de l'entreprise - en particulier dans les médias sociaux et les plates-formes de messagerie instantanée. La mise en place de fonctions informatiques adéquates permet de garantir la sécurité des informations et des données, quel que soit leur emplacement Il éduque l'ensemble de l'entreprise sur l'utilisation de l'informatique : Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un cadre de gouvernance informatique n'est pas uniquement conçu pour votre département informatique. Au contraire, les bons protocoles de gouvernance informatique informent tous les départements sur la manière de préserver la sécurité des données et de prévenir les menaces de cybersécurité

Vous souhaitez créer un cadre de gouvernance informatique, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape sur la manière d'aligner les initiatives informatiques sur les objectifs de votre entreprise.

1. Établir des objectifs à court et à long terme

Réunissez votre Tableau et votre équipe de direction afin de procéder au forfait stratégique pour l'année à venir. Une fois les Objectifs fixés pour l'ensemble de l'entreprise, rencontrez votre CIO et les cadres supérieurs pour fixer des objectifs annuels, trimestriels et mensuels pour votre équipe informatique.

Suivez la progression des objectifs grâce au tableau de bord ClickUp Objectifs

2. Consulter les données historiques

La meilleure façon de forfaiter pour l'avenir est de regarder le passé.

Examinez les brèches de sécurité et les cybermenaces des années précédentes, les projets qui ont dépassé le budget ou qui ne se sont pas achevés à temps, les plaintes personnalisées des clients et rencontrez les responsables pour savoir quels employés ne sont pas assez performants. Améliorer les domaines qui se sont révélés problématiques par le passé pourrait contribuer à stimuler la gestion des ressources, l'atténuation des risques et les processus de prise de décision à l'avenir.

3. Trouver un point de départ

Il existe de nombreuses méthodologies existantes à partir desquelles vous pouvez élaborer votre cadre de gouvernance informatique.

Note : Certaines certifications peuvent être nécessaires pour comprendre ces modèles. Il se peut que vous deviez faire appel à un consultant pour déterminer le modèle qui convient le mieux à votre organisation.

Parmi les méthodologies les plus répandues, on peut citer

COBIT: Le cadre COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) a été développé par l'ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Il s'agit de l'un des cadres informatiques d'entreprise les plus populaires, qui fournit un certain nombre de modèles permettant d'accroître la valeur des systèmes d'information

Le cadre COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) a été développé par l'ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Il s'agit de l'un des cadres informatiques d'entreprise les plus populaires, qui fournit un certain nombre de modèles permettant d'accroître la valeur des systèmes d'information ITIL : L'Information Technology Infrastructure Library (ITIL) est construite à partir d'une liste de pratiques pour la gestion des services informatiques afin d'aider à aligner les projets informatiques sur les besoins globaux de l'entreprise

L'Information Technology Infrastructure Library (ITIL) est construite à partir d'une liste de pratiques pour la gestion des services informatiques afin d'aider à aligner les projets informatiques sur les besoins globaux de l'entreprise **Le modèle de maturité des capacités (Capability Maturity Model Integration) vise à améliorer les performances de l'entreprise en réduisant les risques liés aux logiciels, en améliorant le service à la clientèle et en améliorant l'ensemble de votre produit

COSO : Le Committee of Sponsoring Organizations est un cadre de mesure des performances conçu pour garantir que votre entreprise fonctionne de manière éthique, transparente et conforme aux normes industrielles et internationales

4. Exploiter les outils pour automatiser les tâches répétitives

Pour améliorer le cycle de vie de chaque initiative informatique, vous devez automatiser le travail en double.

Les automatisations déclenchent automatiquement des résultats lorsqu'une action a lieu dans ClickUp

Avec ClickUp, les tâches répétitives font partie du passé. ClickUp aide les équipes de développement de logiciels à collaborer sur les feuilles de route, à automatiser les flux de travail, à gérer les demandes informatiques et à suivre la progression des projets en temps réel.

Vous cherchez d'autres outils ? Automatisations ClickUp propose plus de 100 flux de travail pour rationaliser les tâches courantes et raccourcir l'échéancier des projets. De plus, l'outil Vue Gantt de ClickUp permet à votre équipe de rester sur la même page en offrant un aperçu de haut niveau de toutes les priorités informatiques.

5. Effectuez un test pilote pour votre structure de gouvernance

Un cadre de gouvernance informatique est censé être un document évolutif. En d'autres termes, n'utilisez pas la méthode "on le met en place et on l'oublie" pour votre cadre.

Au lieu de cela, fixez des réunions trimestrielles avec l'équipe de direction pour voir comment votre nouveau cadre de gouvernance informatique répond à vos objectifs finaux. À partir de là, vous pouvez modifier votre document comme bon vous semble.

Mettez votre cadre de gouvernance informatique en place avec ClickUp

Le bon cadre de gouvernance informatique permet d'aligner les objectifs du département sur ceux de l'entreprise, d'établir clairement les rôles et les responsabilités et de réduire le travail répétitif.

Pour vous aider à mettre en place votre cadre de gouvernance informatique, choisissez ClickUp. ClickUp s'achève avec Modèles informatiques , une bibliothèque d'automatisations, des affichages multiples et des milliers d'intégrations. Pour voir comment vous pouvez améliorer la valeur de l'entreprise et stimuler la productivité de votre service informatique, essayez ClickUp dès aujourd'hui .