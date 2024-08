ClickUp prouve l'état de préparation de l'entreprise avec les certifications ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 et ISO 27018:2019

clickUp investit très tôt dans une architecture de sécurité conçue pour assister les clients du monde entier

SAN DIEGO, 13 octobre 2022 - ClickUp , la plateforme de productivité qui rassemble le travail en un seul endroit, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu les certifications ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 et ISO 27018:2019. Ces certifications démontrent l'engagement continu de ClickUp en matière de sécurité, de confidentialité, de qualité et de confiance pour les clients du monde entier.

" L'objectif de ClickUp est d'être la principale plateforme dans laquelle le travail est terminé. Pour être un système d'enregistrement, il est absolument essentiel d'avoir une base fiable et sécurisée ", a déclaré Shailesh Kumar, SVP of Engineering chez ClickUp. " Ces certifications indiquent que nous sommes bien en avance sur beaucoup de nos pairs en prenant les étapes pour protéger les données des clients et assurer la tranquillité d'esprit des parties prenantes à travers n'importe quelle organisation, grande ou petite. "

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme international indépendant et non gouvernemental qui élabore des normes visant à garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits, des services et des systèmes. Il existe plus d'une douzaine de dans la famille ISO/IEC 27000 . Leur utilisation permet aux organisations de toute nature de gérer la sécurité d'actifs tels que les informations financières, la propriété intellectuelle, les coordonnées des employés ou les informations confiées par des tiers.

La norme ISO 27001:2013 est considérée comme la norme de sécurité la plus élevée en ce qui concerne les données des clients, exigeant qu'une tierce partie fournisse une validation pour prouver la conformité totale. À l'issue d'un processus d'audit approfondi mené par Schellman & Company LLC, les certifications ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 et ISO 27018:2019 confirment que ClickUp répond aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité, de fiabilité, de qualité et de confiance. Cette certification indique également que ClickUp s'engage à améliorer continuellement sa posture en matière de sécurité de l'information.

"Chez ClickUp, nous adoptons une approche proactive de la sécurité", a déclaré Ryan Brander, directeur de la sécurité chez ClickUp. "Au cours de l'année écoulée, ClickUp a quadruplé la taille de l'équipe de sécurité, obtenu cinq certifications de sécurité, dépassé nos concurrents sur les indicateurs de notation de la sécurité publique et lancé un programme de bug bounty, tout en mettant les clients de ClickUp au premier plan en assistant plus de six cents entreprises clientes."

La sécurité est une pierre angulaire de la stratégie d'entreprise et de l'engagement de ClickUp envers ses clients. Les certifications ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 et ISO 27018:2019 annoncées aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de la solide stratégie de sécurité de ClickUp. Ces nouvelles certifications augmentent et s'appuient sur la certification SOC 2 de type 2, la certification PCI DSS, la conformité GDPR, la conformité CCPA/CPRA, la conformité LGPD et la conformité HIPAA de ClickUp.

