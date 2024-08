10 meilleurs livres sur le design UX que tous les designers devraient lire en 2024

Le design UX a pris une place centrale dans les entreprises technologiques et est souvent utilisé de manière interchangeable avec les bonnes entreprises. Par exemple, Airbnb attributs un bon design UX pour sa transformation d'une startup ratée en une entreprise d'un milliard de dollars.

Avec des pages de carrière débordant d'offres d'emploi pour les concepteurs UX, il est évident que les entreprises peuvent lier leurs marges bénéficiaires à la conception de l'expérience utilisateur (UX).

En tant que concepteur UX, vous devez être mis à jour avec les tendances émergentes et les bonnes pratiques pour construire votre fossé. L'une des façons de devenir efficace en matière de conception UX est de lire des livres écrits par des experts de l'industrie. Investir dans des livres de conception UX vous donne une confiance créative et vous permet de rester engagé et motivé envers vos objectifs de carrière.

Ici, nous discutons de 10 livres UX à lire absolument qui vous aident à développer vos compétences. Que vous soyez un designer en herbe ou un professionnel chevronné, les principes abordés ici vous aident dans votre parcours d'apprentissage.

Top 10 des livres de design UX à lire absolument pour les designers

1. Lean UX : appliquer les principes du Lean pour améliorer l'expérience utilisateur

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Josh Seiden et Jeff Gothelf

: Josh Seiden et Jeff Gothelf **Année de publication 2013

Estimated reading time : 3 heures

: 3 heures Niveau recommandé : Débutant, intermédiaire et avancé

: Débutant, intermédiaire et avancé Nombre de pages : 148

: 148 Évaluations 4.3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Ce livre couvre trois domaines principaux : une introduction au Lean UX et à ses principes fondateurs, le processus de conception Lean UX, et l'intégration du Lean UX dans les organisations.

Apprenez les principes fondateurs pour construire une conception centrée sur l'utilisateur, tels que la collaboration interfonctionnelle, l'apprentissage plutôt que la croissance, et la permission d'échouer. Le livre creuse en profondeur le processus de conception de l'expérience utilisateur basé sur les principes agiles et la pensée design dans les sections suivantes.

Le livre donne un aperçu de la conception de l'expérience utilisateur à travers la lentille "lean", en identifiant ce qui est essentiel et ce qui peut être supprimé ou remplacé.

Dans l'ensemble, Lean UX est une ressource pratique pour les concepteurs UX, les développeurs de logiciels, les gestionnaires de produits, les entrepreneurs et toute personne intéressée par la construction de produits technologiques réussis.

"Notre objectif n'est pas de créer un produit livrable, mais de changer quelque chose dans le monde - de créer un résultat. Il arrive souvent que les équipes travaillant dans le cadre de processus agiles ne reviennent pas en arrière pour améliorer l'interface utilisateur du logiciel." - Josh Seiden

Principaux enseignements

Aligner les principes de conception UX sur le processus de conception par le biais d'itérations rapides et d'un retour d'information continu plutôt que par une longue planification en amont

Les équipes de conception devraient se concentrer sur la création d'hypothèses sur le comportement des utilisateurs, la conception d'expériences pour tester ces hypothèses et la validation de leurs hypothèses

Ce que disent les lecteurs

"Habituellement, je trouve que ce type de livres sur la conception UX n'offre pas assez d'exemples, mais dans ce cas, les auteurs ont proposé des exemples spécifiques tirés de leur propre expérience de travail."

2. UX pour les débutants : Un cours accéléré en 100 courtes leçons

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Joel Marsh

: Joel Marsh Année de publication : 2016

: 2016 Temps de lecture estimé : 4 heures 15 minutes

: 4 heures 15 minutes Niveau recommandé : Débutant et intermédiaire

: Débutant et intermédiaire Nombre de pages : 255

: 255 Évaluations 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



uX pour les débutants : A Crash Course in 100 Short Lessons' de Joel Marsh est un guide complet et accessible visant à simplifier la conception UX pour les individus qui découvrent le champ.

À travers 100 leçons concises sur les ressources UX, Marsh fournit un aperçu pratique et engageant des principes universels clés de l'UX pour les débutants.

Le livre commence par établir une compréhension fondamentale de la conception UX et de ce que chaque concepteur doit savoir pour réaliser des produits et des produits centrés sur l'utilisateur réussis applications créatives .

D'autres sujets incluent la psychologie des utilisateurs, la recherche sur les utilisateurs, les personas, et l'importance de l'empathie avec les utilisateurs à travers des exemples de la vie réelle.

"_Tout a une expérience utilisateur. Votre travail n'est pas de créer l'expérience utilisateur. Votre travail consiste à faire en sorte qu'elle soit bonne" - Joel Marsh

Principaux enseignements

La conception UX est itérative. Prenez n'importe quel exemple concret d'un projet UX faisant l'objet d'une amélioration continue basée sur les commentaires des utilisateurs. Cette approche itérative s'aligne sur la nature dynamique et évolutive des expériences numériques, soulignant le besoin de flexibilité et de réactivité dans la conception UX

Ce que disent les lecteurs

" De nos jours, il est difficile de trouver des livres sur le design UX qui vont droit au but et ne nous obligent pas à apprendre l'histoire de la vie de l'auteur, ou à entendre tous leurs antidotes personnels. Ce livre sur l'UX est fantastique pour les débutants qui cherchent à apprendre les tenants et aboutissants de la conception d'interfaces."

3. L'équipe d'un seul pour l'expérience utilisateur : un guide de survie pour la recherche et la conception

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Leah Buley

: Leah Buley Année de publication : 2013

: 2013 Temps de lecture estimé : 4 heures 20 minutes

: 4 heures 20 minutes Niveau recommandé : Intermédiaire

: Intermédiaire Nombre de pages : 246

: 246 Évaluations 4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Dans The User Experience Team of One, Buley aborde les défis auxquels sont confrontés les concepteurs UX qui travaillent de manière indépendante au sein d'organisations ne disposant pas d'équipes UX dédiées.

L'auteur conseille aux concepteurs UX en solo d'adopter un état d'esprit stratégique et de savoir comment devenir simultanément débrouillards, proactifs et résilients.

Ce livre est une excellente ressource dans la carrière UX pour ceux qui recherchent des conseils pratiques pour produire de l'impact malgré le travail avec des ressources limitées ou l'assistance d'une équipe.

"Dans une ère de plus en plus numérique, concevoir des produits en pensant à de vraies personnes nous aide à nous assurer que la technologie s'intègre dans nos vies d'une manière humaine. C'est la voix de la raison, qui soutient que les produits et la technologie peuvent assister et même enrichir notre humanité fondamentale." - Leah Buley

Principaux points à retenir

Alignez vos efforts de conception UX sur les objectifs de l'entreprise afin de démontrer de manière convaincante la valeur de l'expérience utilisateur dans la conception des interfaces utilisateurs et de mettre en route votre processus de conception UXprocessus de conception #### Ce que disent les lecteurs

"En tant que personne qui essaie de démarrer sa carrière dans la recherche et/ou le design UX, j'adore les sections "Si vous ne faites qu'une chose" à la fin de chaque chapitre. !"

4. Refactoring UI par Adam Wathan et Steve Schoger

via Le site de Goodreads

A propos du livre

Auteur(s) : Adam Wathan et Steve Schoger

: Adam Wathan et Steve Schoger Année de publication : 2018

: 2018 Temps de lecture estimé : 4 heures 11 minutes

: 4 heures 11 minutes Niveau recommandé : Intermédiaire

: Intermédiaire Nombre de pages : 252

: 252 Évaluations 4,7/5 (Goodreads)



Refactoring UI fournit des conseils pratiques pour améliorer la conception de l'interface utilisateur, même avec un bagage technique limité. Le livre couvre divers aspects de la conception de l'interface utilisateur, y compris les schémas de couleurs, la typographie, l'espacement et la disposition.

Que vous soyez un chef de produit ou un concepteur UX, ce livre couvre les principes d'écriture UX et le comportement humain ayant un impact sur les décisions des acheteurs. Les auteurs guident les lecteurs à travers des exemples avant-après, illustrant comment de petits changements intentionnels améliorent de manière significative l'attrait visuel et la convivialité d'une interface utilisateur.

Le livre aborde les principes de base de la conception UX tels que les tests utilisateurs, la gestion des produits, les aspects visuels de base et la méthode de conception axée sur les objectifs.

Principaux enseignements

Concentrez-vous sur des expériences utilisateur et une conception exceptionnelles. L'alignement cohérent, la précision et l'attention portée aux petits éléments élèvent votre conception et contribuent à un aspect plus soigné et professionnel

Ce que disent les lecteurs

"Une excellente introduction sur la manière de prendre des décisions simples en matière de conception qui pourraient grandement améliorer vos conceptions. Rien de superflu ; 100 % de signal, 0 % de bruit"

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Steve Portigal

: Steve Portigal Année de publication : 2013

: 2013 Temps de lecture estimé : 2 heures 55 minutes

: 2 heures 55 minutes Niveau recommandé : Intermédiaire

: Intermédiaire Nombre de pages : 176

: 176 Évaluations 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Considérez ce livre comme votre guide complet pour les projets de conception. Il vous guide dans l'interview des utilisateurs afin d'élargir la perspective du designer.

Le livre couvre l'ensemble du processus d'entretien, du forfait et de la préparation à la conduite des entretiens et à l'analyse des données. Les concepteurs d'expérience utilisateur doivent se familiariser avec la psychologie humaine des entretiens, l'importance de l'empathie et de l'écoute active, et créer un environnement confortable pour les participants.

Enfin, l'auteur explique que la plupart des concepteurs UX doivent cultiver la capacité à convertir les données brutes des entretiens en récits convaincants qui résonnent avec les parties prenantes, facilitant ainsi une meilleure compréhension et une meilleure prise de décision.

les histoires sont l'endroit où se trouvent les idées les plus riches, et votre objet est d'arriver à ce point dans chaque entretien."_ - Steve Portigal

Principaux enseignements

Les concepteurs UX de la nouvelle génération doivent maîtriser les principes universels de l'empathie, de l'écoute active lorsqu'ils mènent des recherches sur les utilisateurs, et de la narration pour communiquer des informations sur les utilisateurs

Ce que disent les lecteurs

"C'est super pratique, inspirant, et je le transmettrai à tous ceux à qui je parlerai au cours de mon voyage. Je voulais juste transmettre cela car j'ai lu beaucoup de livres "UX" "recherche" et celui-ci est en TOP de ma liste maintenant."

6. Ne me faites pas réfléchir (Revisité)

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Steve Krug

: Steve Krug Année de publication : 2015

: 2015 Temps de lecture estimé : 3 heures 19 minutes

: 3 heures 19 minutes Niveau recommandé : Intermédiaire et avancé

: Intermédiaire et avancé Nombre de pages : 216

: 216 Évaluations 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Ce livre sur le design UX est un guide toujours d'actualité sur l'utilisabilité du web. Dans cette édition révisée, Mon travail met à jour et développe son travail classique et offre des idées inestimables et une meilleure compréhension de la conception de sites Web conviviaux qui donnent la priorité à la simplicité et à la clarté.

Pour l'auteur, les sites web bien conçus doivent être intuitifs et ne demander aux utilisateurs qu'un effort cognitif minimal. M. Krug insiste sur la nécessité d'éliminer les complexités inutiles d'une interface numérique afin que les utilisateurs trouvent rapidement ce qu'ils recherchent.

Il aborde également la conception de la navigation, la disposition des pages et l'importance de repères visuels clairs. L'auteur présente le concept de "happy talk" (instructions et informations inutiles que les utilisateurs ignorent généralement) et donne des conseils sur la rationalisation du contenu pour un engagement optimal de l'utilisateur.

Un aspect essentiel des principes de l'UX consiste à évaluer si votre public voit l'objectif de la page web dans les cinq secondes qui suivent son affichage.

le nombre de fois où je dois cliquer n'a pas d'importance, tant que chaque clic est un choix sans esprit et sans ambiguïté."_ - Steve Krug

Principaux enseignements

Créez un design simple et soigné pour minimiser le prêt cognitif de l'utilisateur. Donner la priorité à l'intuitivité pour s'assurer que les utilisateurs apprennent à naviguer sur le site web sans complexité inutile

Ce qu'en disent les lecteurs

"C'est vraiment un livre qui peut résister à l'épreuve du temps, bien que les trois itérations, il garde le ton et le message : une bonne conception web commence par l'instinct de l'utilisateur."

7. La conception des objets du quotidien : Édition révisée et augmentée

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Don Norman

: Don Norman Année de publication : 2013

: 2013 Temps de lecture estimé : 5 heures 30 minutes

: 5 heures 30 minutes Niveau recommandé : Avancé

: Avancé Nombre de pages : 368

: 368 Évaluations 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



En tant que designer UX, vous savez que certains principes d'utilisabilité sont en constante évolution. L'auteur plonge en profondeur dans la psychologie cognitive de l'expérience utilisateur, les défis contemporains du design et la façon dont les designs UX réussis donnent des indices clairs sur leur fonction.

Ce qui différencie les concepteurs expérimentés des débutants, c'est leur capacité à faire la distinction entre " erreur d'utilisateur " et " erreur de conception " La clé de la conception de produits intuitifs et conviviaux consiste à minimiser les erreurs des utilisateurs et à réduire les risques d'une mauvaise conception des interactions.

la conception est en réalité un acte de communication, ce qui implique une compréhension profonde de la personne avec laquelle le concepteur communique" - Don Norman

Principaux enseignements

Lorsque les utilisateurs commettent des erreurs, c'est souvent le résultat d'une mauvaise conception plutôt que de l'incompétence de l'utilisateur. Les concepteurs ont la responsabilité de créer des produits qui s'alignent sur les modèles mentaux et les attentes des utilisateurs, réduisant ainsi la probabilité d'erreurs

Ce que disent les lecteurs

"Regardez autour de vous. Tragiquement, l'appareil sur lequel vous lisez cette revue porte probablement les déformations d'une génération de designers qui n'ont jamais eu le temps de lire ce livre ou son édition originale. Si j'étais le roi d'un jour, tous les concepteurs seraient contraints de poser leurs crayons et leurs stylets jusqu'à ce qu'ils aient lu MAGNUM OPUS de M. Norman, de la première à la dernière page. À partir de là, ils pourraient reprendre leur travail et il y aurait beaucoup de réjouissances."

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Nir Eyal

: Nir Eyal Année de publication : 2014

: 2014 Temps de lecture estimé : 2 heures 30 minutes

: 2 heures 30 minutes Niveau recommandé : Intermédiaire et avancé

: Intermédiaire et avancé Nombre de pages : 256

: 256 Évaluations 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de l'autre Amazon Hooked de Nir Eyal est une bible de l'UX qui explore la psychologie derrière la création de produits qui forment des habitudes. Eyal présente le " modèle Hook ", un processus en quatre étapes conçu pour construire des produits avec lesquels les utilisateurs s'engagent de manière répétée. Le modèle se compose d'un déclencheur, d'une action, d'une récompense variable et d'un investissement pour comprendre et répondre aux besoins des utilisateurs.

L'auteur assiste son modèle avec des exemples pratiques et des études de cas, illustrant comment des entreprises comme Facebook et Instagram tirent parti du modèle ci-dessus pour créer des produits auxquels les utilisateurs ne peuvent pas résister. Ce livre est un guide pratique pour les spécialistes du marketing produit, les concepteurs UX et les concepteurs de produits, ainsi que pour les entrepreneurs qui cherchent à développer des produits qui forment des habitudes durables.

ce livre est un guide pratique pour les spécialistes du marketing de produits, les concepteurs d'interfaces utilisateur et de produits, ainsi que les entrepreneurs qui cherchent à développer des produits qui forment des habitudes durables

Principaux enseignements

Au lieu de fournir systématiquement la même récompense, introduisez de la variabilité pour maintenir l'intérêt et la curiosité des utilisateurs. Cette variabilité déclenche les centres de plaisir du cerveau et renforce la boucle de l'habitude, ce qui rend les utilisateurs plus susceptibles de revenir au produit

Ce qu'en disent les lecteurs

"L'un des meilleurs livres que j'ai lus depuis un moment sur la façon dont les entreprises technologiques construisent leurs produits addictifs. Le modèle de Nir vous permettra de construire un produit qui attirera les utilisateurs et vous permettra de savoir quoi faire pour les retenir."

9. La chirurgie des fusées en toute simplicité

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Steve Krug

: Steve Krug Année de publication : 2009

: 2009 Temps de lecture estimé : 2 heures et 40 minutes

: 2 heures et 40 minutes Niveau recommandé : Débutant à intermédiaire

: Débutant à intermédiaire Nombre de pages : 161

: 161 Évaluations 4,5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Rocket Surgery Made Easy est un guide convivial qui donne aux concepteurs et aux développeurs les moyens d'intégrer de manière transparente dans leur flux de travail les tests d'utilisabilité pour les interfaces web et mobiles.

L'auteur développe les points essentiels des tests d'utilisabilité, la planification et la réalisation des tests, et la façon de surmonter les pièges les plus courants.

oui, il y a des choses que l'on ne peut apprendre qu'en observant un public cible utiliser le site. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre en regardant presque tout le monde l'utiliser. À l'heure où vous commencez à faire des tests de convivialité, votre site contiendra probablement un grand nombre de problèmes graves que "presque tout le monde" rencontrera, de sorte que vous pouvez recruter de manière beaucoup plus lâche au début."_ - Steve Krug

Principaux enseignements

Fixez un cadre clair pour planifier et exécuter les tests d'utilisabilité sans avoir recours à des paramètres élaborés. C'est un excellent moyen d'encourager chaque concepteur UX de votre équipe à effectuer régulièrement des tests à petite échelle avec de vrais utilisateurs pour découvrir des informations précieuses

Ce que disent les lecteurs

"Tout comme "Don't Make Me Think", c'est un livre concis, facile à lire et précieux que toute personne travaillant dans la gestion de produits et le développement de logiciels devrait lire. Je n'ai pas pu le poser jusqu'à ce que je le termine avant d'atterrir sur un vol de 6 heures."

10. Le paradoxe du choix : Pourquoi plus, c'est moins

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s) : Barry Schwartz et Ken Kliban

: Barry Schwartz et Ken Kliban **Année de publication 2010

Temps de lecture estimé : 3 heures 41 minutes

: 3 heures 41 minutes Niveau recommandé : Débutant, intermédiaire et avancé

: Débutant, intermédiaire et avancé Nombre de pages : 265

: 265 Évaluations 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Ce livre UX explore l'impact psychologique de nombreux choix sur la prise de décision et le bien-être de l'être humain. Schwartz soutient que si le fait d'avoir des choix est généralement considéré comme un aspect positif de la vie moderne, un excès d'options conduit à la paralysie décisionnelle, à l'anxiété et à l'insatisfaction.

Le paradoxe du choix conduira à la fatigue de la décision, au regret et à une quête constante d'options parfaites. Il est fort probable que vos utilisateurs aient besoin d'aide pour prendre des décisions et faire face à différents choix.

Limiter les choix et adopter une mentalité plus "suffisante" peut atténuer les effets négatifs des options excessives.

Le paradoxe du choix remet en question l'idée selon laquelle plus de choix conduit à plus de bonheur et offre des pistes pour naviguer dans les complexités de la prise de décision dans un monde d'abondance.

apprendre à choisir est difficile. Apprendre à bien choisir est encore plus difficile. Et apprendre à bien choisir dans un monde aux possibilités illimitées est encore plus difficile, peut-être trop difficile."_ - Barry Schwartz

Principaux enseignements

Lors de la conception de produits, simplifiez les choix et réduisez le nombre d'options. Accepter qu'il n'existe pas de meilleur choix unique et que les bons résultats sont le fruit de décisions raisonnables

Ce qu'en disent les lecteurs :

"À lire absolument pour quiconque s'intéresse à la "prise de décision". Un livre fantastique sur les raisons pour lesquelles plus c'est moins (ou moins c'est plus)."

ClickUp : Le meilleur outil de conception pour les concepteurs UX

La lecture des meilleurs livres de design UX vous aidera à apprendre les principes fondamentaux du parcours de design UX, à aligner le design UX sur le comportement et les attentes des utilisateurs, et à vous donner une confiance créative pour essayer de nouvelles théories.

En même temps, le bon Outils de conception UX vous aideront à maîtriser l'art de créer une expérience utilisateur fluide et homogène à travers le développement de produits. De la recherche et des tests utilisateurs au wireframing, aux tests et au-delà, ils vous assurent de disposer de tous les éléments pour atteindre la ligne d'arrivée.

ClickUp est un outil de conception UX convivial pour les débutants, qui permet de rationaliser votre travail pour produire de meilleurs résultats.

Les fonctionnalités clés qui font de ClickUp le meilleur outil de conception UX sont les suivantes logiciel de conception de flux de travail sont :

Tableaux blancs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/clickup-design-project-management-whiteboard-1400x929.png clickUp design gestion de projet tableau blanc /$$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour gérer vos flux de travail de conception et permettre une collaboration transparente entre les équipes de conception et de développement Tableaux blancs permettent aux concepteurs de faire du brainstorming, de planifier et de créer des wireframes, des diagrammes de flux, des prototypes et des rétrospectives. Incorporez des commentaires, des notes autocollantes et des fichiers multimédias pour faciliter le partage des idées.

Ce qui en fait le meilleur logiciel de Tableau blanc est la facilité d'utilisation et de collaboration. Grâce à une interface utilisateur simple, vos concepteurs ajoutent rapidement des images et des liens pour référence et font passer les projets de l'étape de l'idéation à celle des éléments d'action.

Vous pouvez voir en temps réel qui apporte des modifications en cours et planifier les projets simultanément, comme si vous étiez dans la même pièce.

Modèles prédéfinis pour la visualisation des flux de travail et la création de dossiers de conception

Le bon modèle UX est essentiel à la réussite d'un lancement, d'une amélioration ou d'une refonte de produit, car il permet de s'assurer que le produit a fière allure et qu'il fonctionne de manière transparente.

ClickUp dispose de modèles de conception UX préconstruits pour visualiser les flux de travail pendant le développement, créer des feuilles de route pour aider les concepteurs à planifier les échéanciers, et des briefs de conception pour aligner tout le monde à travers les départements.

Collaborer facilement entre les équipes de conception et de logiciel pour construire ou idéaliser dans des modèles Modèle de plan de projet UX de ClickUp vous permet de décrire le parcours de l'utilisateur, de créer et de hiérarchiser les tâches pour l'équipe et les utilisateurs individuels, et de coordonner les ressources pour garantir une mise en œuvre sans heurts.

Vos concepteurs UX peuvent mettre en évidence les définitions du champ d'application, développer des personas utilisateurs, créer des wireframes et des prototypes, et les soumettre à des tests et à une validation.

Utilisez ce modèle pour les conceptions itératives et incrémentielles, et il s'intègre à des outils tiers tels que les suivants outils de réflexion sur la conception et outils de conception de sites web pour obtenir les meilleurs résultats.

Les Modèle de revue de conception ClickUp est ce dont vous avez besoin pour développer des expériences utilisateur transparentes et modernes pour vos clients Modèle de feuille de route UX de ClickUp vous aide à visualiser la progression du produit, à aligner les équipes sur les jalons et à hiérarchiser les idées en fonction des besoins de l'entreprise et du comportement des utilisateurs.

Ce modèle s'intègre à vos tableau des idées et les outils de cartographie des processus ce qui en fait un outil idéal pour créer des expériences utilisateur étonnantes.

Les concepteurs UX utilisent le modèle de feuille de route pour suivre l'expérience utilisateur et visualiser les échéanciers de livraison tout au long du processus de développement des fonctionnalités.

Mieux concevoir et collaborer avec la plateforme de productivité tout-en-un de ClickUp

La plateforme de productivité de ClickUp pour équipes de conception vous aide à collaborer, à organiser et à fournir des conceptions UX exceptionnelles.

Les concepteurs UX et les équipes créatives utilisent ClickUp pour gérer les projets de conception, la planification des ressources, la collaboration créative, les tests et la validation, ainsi que les commentaires et les approbations.

Avant de créer des wireframes et des prototypes fonctionnels, utilisez les Tableaux blancs pour faire du brainstorming et développer des feuilles de route de produits.

Les modèles de conception UX permettent de détailler le forfait du projet, d'attribuer des tâches à l'équipe et de créer un environnement collaboratif pour que tout le monde travaille de manière synchronisée.

Centralisez tous les besoins de votre équipe de conception, décomposez les tâches complexes en objectifs gérables et améliorez votre parcours utilisateur avec ClickUp.

Si vous souhaitez rationaliser tous les aspects de votre processus UX et UI, inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement.