10 meilleurs logiciels de gouvernance des données en 2024 (avis et prix)

Une gouvernance efficace des données est essentielle pour maintenir l'intégrité et la sécurité des données sécurité des données de votre organisation .

Les approches traditionnelles, telles que la supervision manuelle ou les systèmes disparates, conduisent souvent à des erreurs ou à des oublis. Les logiciels de gouvernance des données apportent de l'ordre et de la fiabilité à votre univers de données. 🙌🏼

Il rationalise le traitement des données dans l'ensemble de votre organisation, simplifie l'accès aux données, garantit la conformité aux réglementations et assiste la gestion de la qualité des données.

Choisir parmi les outils de gouvernance des données peut donner l'impression de naviguer dans un labyrinthe complexe. C'est pourquoi nous avons décomposé les fonctionnalités clés, les avantages et les inconvénients, les prix et les évaluations des utilisateurs des 10 meilleurs outils afin de faciliter votre décision.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gouvernance des données ?

Votre logiciel de gouvernance des données doit être intuitif et permettre aux utilisateurs techniques et non techniques de naviguer et de mettre en œuvre des politiques de gouvernance des données. Une interface simple favorise l'adoption par les utilisateurs et minimise la courbe d'apprentissage.

Voici les éléments clés à prendre en compte pour vous assurer de choisir la solution la plus adaptée :

Gestion complète des données: Optez pour un logiciel qui offre une approche complète de la gestion des données. Il doit faciliter le stockage des données et offrir des outils pour la classification des données, la gestion des métadonnées et l'assurance qualité des données

Choisissez un outil de gouvernance des données qui évolue avec vos besoins en matière de données. Le logiciel doit pouvoir gérer des volumes de données croissants et des exigences de gouvernance qui évoluent au fur et à mesure de l'expansion de votre organisation Capacités d'intégration: Évaluez la compatibilité du logiciel avec vos systèmes et applications existants. Intégration transparente avec d'autres outils de votre pile technologiquerationalise les processus de gouvernance des données *Contrôle d'audit et de conformité: Recherchez des fonctionnalités qui permettent des pistes d'audit approfondies et un contrôle de la conformité. Votre outil de gouvernance des données doit suivre les modifications apportées aux données, les activités des utilisateurs et le respect des politiques de gouvernance

Choisissez un logiciel qui couvre la création, l'utilisation, l'archivage et l'élimination des données. Une approche holistique garantit que les données sont gouvernées depuis leur création jusqu'à leur mise au rebut Fonctionnalités de collaboration: Votre logiciel doit assister la communication et la collaboration entre les équipes de manière transparente. Des fonctionnalités telles que l'intendance des données et les flux de travail collaboratifs améliorent le travail d'équipe dans la maintenance de la qualité et de la conformité des données

Les 10 meilleurs logiciels de gouvernance de données à utiliser en 2024

Découvrez ces outils de gouvernance des données populaires pour favoriser une collaboration sans faille entre les entreprises et assurer une gouvernance complète des données.

1. ClickUp

Paramétrez les rapports dont vous avez besoin, en un seul endroit, sur ClickUp

Vous pouvez utiliser ClickUp pour gérer des projets, collaborer efficacement et organiser les données au sein de votre entreprise. Sa plateforme complète vous permet de contrôler, de réviser et d'améliorer vos pratiques de gouvernance des données. Résultat : vous pouvez établir un cadre de gestion des données robuste et adapté à vos besoins.

Grâce aux fonctionnalités polyvalentes de ClickUp, vous pouvez maîtriser les pratiques de gouvernance des données à travers les projets. Définir et répartir les rôles et les responsabilités entre les parties prenantes grâce à son système de gestion des données Modèle RACI (Responsible Accountable Consulted Informed) .

Assurez la cohérence de la gestion des données entre les projets grâce au modèle de matrice RACI de ClickUp

Rationalisez la prise de décision, assurez le compte rendu de vos pratiques en matière de données et améliorez la collaboration au sein de l'équipe de gestion des données sur l'interface conviviale de ClickUp. Le forfait Enterprise de ClickUp permet aux grandes organisations de bénéficier de fonctionnalités avancées de gouvernance des données.

Répondez aux exigences complexes en matière de gestion de projet et de données grâce à des fonctionnalités telles que Rapports ClickUp , gestion des ressources et l'assistance prioritaire.

Maintenir l'intégrité des données et la conformité réglementaire grâce à un ensemble complet d'outils comprenant Statuts personnalisés , Champs personnalisés , Affichages personnalisés et Gestion de projet au sein de ClickUp.

ClickUp donne la priorité aux données la sécurité les données sont gérées de manière efficace par le biais d'un système de gestion des données, de permissions des utilisateurs et d'une collaboration sécurisée, ce qui facilite la gestion et la gouvernance des données. Vous pouvez garantir la confidentialité des données grâce aux protocoles de cryptage robustes de la plateforme qui protègent les informations sensibles.

Contrôlez les niveaux d'accès avec les permissions des utilisateurs dans ClickUp afin de s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent afficher ou modifier les données critiques. Ce contrôle granulaire des permissions permet d'appliquer les politiques de gouvernance des données et la conformité réglementaire.

Surveillez les interactions des utilisateurs et maintenez une piste d'audit, en garantissant un processus de gestion des données transparent et compte tenu des journaux d'accès et du suivi des activités.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez et personnalisez des diagrammes RACI au sein de la plateforme. Établissez et suivez facilement les responsabilités grâce aux tableaux RACI intégrésfonctionnalités intégrées de gestion des tâchesy compris l'attribution de tâches à des personnes ou à des équipes

Suivez avec précision les indicateurs de gouvernance des données grâce àLes tableaux de bord visuels de ClickUp* Apporter des changements en temps réel pour résoudre les problèmes identifiés ou combler les lacunes dans les pratiques de gouvernance des données

Rationaliser les nouvelles pratiques de gouvernance des données grâce à des tableaux de bord préconstruitsmodèles personnalisés de gouvernance des données* Définir les rôles et les responsabilités des acteurs clés de la gestion des données, y compris les intendants de données, les propriétaires, les dépositaires et les autres membres du personnel concernés

Mettre en œuvre des outils et des plateformes qui facilitent le partage d'informations et la collaboration en toute transparence

Auditer et contrôler les processus de gestion des données pour les aligner sur les exigences réglementaires, atténuer les risques et garantir le respect des normes juridiques et sectorielles

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs doivent faire face à une courbe d'apprentissage abrupte

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible en tant qu'addon pour tous les forfaits payants au prix de 5$ par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9 200 commentaires)

4.7/5 (9 200 commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,900 commentaires)

2. Informatica Axon

via Informatica Axon Informatica Axon fait partie de la suite Informatica et fournit une plate-forme de gouvernance des données robuste qui facilite le catalogage et le lignage des données, ainsi que la gestion des politiques. Vous pouvez utiliser la plateforme pour une collaboration transparente entre les parties prenantes et pour démocratiser l'accès aux données, favorisant ainsi la création de valeur.

Meilleures fonctionnalités d'Informatica Axon

Localisez, comprenez et accédez aux données dont vous avez besoin grâce à une place de marché de données curatées

Création d'un dictionnaire de données d'entreprise commun, source de données fiables pour l'ensemble des outils

Définir les connexions et les dépendances des données pour identifier et combler les lacunes

Surveillez les activités suspectes sur vos données en automatisant la protection

Alimenter l'intelligence des données d'entreprise, l'analytique et la gouvernance de l'IA avec un service cloud-natif

Limites d'Informatica Axon

Nécessite une configuration extensive du backend

Le chargement des informations via des feuilles de calcul est lourd et source d'erreurs

Prix d'Informatica Axon

Tarification personnalisée

Gartner Peer Insights: 3.9/5 (37 commentaires)

3.9/5 (37 commentaires) PeerSpot: 3.9/5 (22 commentaires)

3. Alteryx

via alteryx Alteryx offre une suite d'intelligence des données facile à utiliser pour compléter sa plateforme analytique. Vous pouvez organiser les données semi-structurées et non structurées à l'aide de son écosystème complet de gestion des données.

Vous pouvez utiliser cet outil de gouvernance des données pour débloquer les données des PDF et des images. Tirez des informations clés de longs documents grâce à l'analyse de texte. Vous pouvez également mettre à l'échelle le nettoyage, l'exploration, l'enrichissement, la préparation et la manipulation des données grâce à l'automatisation de l'analyse alimentée par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Alteryx

Augmentez votre productivité avec une plateforme unifiée de bout en bout

Accédez facilement aux ressources de données pour obtenir une valeur immédiate, une efficacité opérationnelle plus élevée et une réduction des risques

Créez des modèles de données prédictifs sans codage ni statistiques complexes

Prenez des décisions précises à grande échelle dans un environnement de gestion analytique hautement gouverné

Automatisez chaque étape du processus d'analyse, y compris la préparation des données, le mélange, les rapports et la science des données

Accélérer le délai de valorisation et améliorer le retour sur investissement de vos investissements technologiques en renforçant les compétences et en formant les employés

Limites d'Alteryx

Absence de fonctions comme Excel Pivot

L'importation de fichiers dans Alteryx Analytics Cloud peut être lente

Pas compatible avec tous les appareils

Prix d'Alteryx

Prix personnalisés

Évaluations et critiques d'Alteryx

G2: 4.6/5 (500 commentaires)

4.6/5 (500 commentaires) Gartner Peer Insights: 4.4/5 (600 avis)

4. Précisément Data360 Govern

via Precisely-Data360-Govern Faisant partie de la suite d'intégrité des données de Precisely, Data360 Govern est une solution complète de gestion des données d'entreprise. Vous pouvez utiliser cette solution pour une gouvernance des données, un catalogage et une gestion des métadonnées transparents.

Grâce à l'automatisation, obtenez des réponses sur la source de données, l'utilisation, la signification, la propriété et la qualité. En conséquence, vous renforcerez la confiance dans la qualité, la valeur et la fiabilité des données de votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Precisely

Traduire des métadonnées hautement techniques en informations d'entreprise significatives qui profitent à toutes les parties prenantes

Identifier et gérer les éléments de données critiques

Rendre les données consultables pour une recherche d'information efficace et une meilleure prise de décision

Nettoyer et fusionner les données provenant de différentes sources (cloud et sur site) afin d'améliorer la collaboration

Précisément les limites

Certaines parties de l'UX prêtent à confusion pour les utilisateurs et paraissent dépassées

Un processus guidé peut aider à une meilleure compréhension de la gouvernance des données

Certains nouveaux adoptants notent une courbe d'apprentissage abrupte

Prix précis

Tarification personnalisée

Gartner Peer Insights: 4.2/5 (35 commentaires)

4.2/5 (35 commentaires) Software Reviews: 5.9/10 (11 commentaires)

5. OvalEdge

via OvalEdge Faites l'expérience d'une gouvernance des données, d'une conformité à la confidentialité et d'une analyse rapide rentables avec OvalEdge. Les data scientists utilisent OvalEdge pour gérer efficacement les pratiques de gouvernance des données tout en garantissant la conformité à la confidentialité à un coût abordable.

Grâce à cette solution, vous pouvez analyser intelligemment les données de votre organisation de votre organisation des plateformes de BI (business intelligence), des outils d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) ou des outils permettant de déplacer et de transformer les données, et de grands référentiels pour le stockage de données diverses. Vous pouvez ensuite créer un inventaire convivial de vos actifs de données.

Les analystes peuvent rapidement découvrir des informations et améliorer l'accès, la maîtrise et la qualité des données.

Les meilleures fonctionnalités d'OvalEdge

Cataloguer les données de manière transparente avec des algorithmes automatiques

Analyser les données et collaborer efficacement grâce à des outils intégrés comme Impact et Collaborative Analytics

Fournir un accès sécurisé, conforme et universel aux données pour une gouvernance optimale des données

Identifiez la source et la destination de tout élément de données au niveau de l'attribut et du système.

Établissez le lignage des données en analysant les SQL, les ETL, les systèmes de rapports et une variété de codes

Analyser l'impact de chaque mise à niveau ou modification d'objet de données en quelques minutes

Vérifiez la qualité des données de manière proactive et gérez le cycle de vie achevé de l'amélioration de la qualité des données

Limites d'OvalEdge

Certaines API de service peuvent ne pas fonctionner comme prévu

Difficulté à trouver des informations personnelles identifiables (PII) dans des données non structurées

Nécessite la correction de bugs

Prix de l'OvalEdge

Essentiel: À partir de 15 600 $ par an

À partir de 15 600 $ par an Professionnel: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

Capterra: 4.0/5 (1 commentaire)

6. Collibra Data Intelligence Cloud

via Collibra Assurez la qualité des données, la conformité et la collaboration avec le logiciel adaptatif de gouvernance des données de Collibra sur l'ensemble du cycle de vie des données.

Vous pouvez afficher les actifs de données de votre organisation de manière holistique grâce au catalogue de données centralisé de la plateforme. Cela maximise la valeur que vous pouvez en extraire.

Les meilleures fonctionnalités de Collibra

Rapprochez les données entre les systèmes pour des rapports et des analyses précis

Élaborer, réviser et mettre à jour les politiques de données pour maintenir la conformité au sein de votre entreprise

Interagir avec les flux de travail communs et les systèmes d'informationprocessus communs pour faciliter une approche collaborative de la gouvernance

Identifiez les enregistrements manquants et les relations rompues lorsque vous transférez des données d'un système à l'autre

Enrichissez vos métadonnées avec des détails sur leur origine, leur format, leur utilisation, leur structure et leurs relations avec d'autres données

Soulevez et résolvez les problèmes en vous connectant avec les bonnes parties prenantes afin d'accroître la confiance dans les données

Les limites de Collibra

Le déploiement au sein de votre organisation peut s'avérer difficile en raison de sa nature hautement personnalisable

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Nécessite des corrections de bug

Prix de Collibra

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (75 commentaires)

4.2/5 (75 commentaires) Gartner Peer Insights: 4.2/5 (100 avis)

7. Intégrer

via Intégrer Le logiciel de gouvernance des données d'Integrate est un composant crucial de la plateforme ETL opérationnelle Integrate.io. Il utilise un contrôle et une visibilité centralisés pour responsabiliser votre équipe de gouvernance des données et les utilisateurs des entreprises.

Le logiciel permet de mettre en place des contrôles d'accès, un cryptage et des vérifications de conformité afin de protéger les informations sensibles et de garantir la conformité aux réglementations.

Intégrer les meilleures fonctionnalités

Préparez et transformez vos données à l'aide d'une puissante interface de type "glisser-déposer"

Créez et gérez des chemins d'accès propres et sécurisés pour le déplacement et le traitement des données afin d'automatiser les opérations de l'entreprise

Améliorez la prise de décision grâce à une suite holistique d'outils ETL et de connecteurs

Unifiez vos données toutes les 60 secondes pour obtenir une source de données unique et véridique

Optimisez vos produits de données grâce à l'automatisation du code de l'API REST hébergée par vos soins

Intégrer les limites

Difficile de lire et de dépanner les journaux d'erreurs

Incompatibilité avec les fichiers locaux tels que Microsoft Excel ou CSV dans votre système

Les intégrations peuvent représenter un défi pour les entreprises ne disposant pas d'une équipe informatique dédiée

Prix de l'intégration

Débutant: $15,000 par an

$15,000 par an Professionnel: 25 000 $ par an

25 000 $ par an Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (200 commentaires)

4.3/5 (200 commentaires) Capterra: 4.6/5 (17 commentaires)

8. IBM Cloud Pak pour les données

via IBM Le Cloud Pak for Data d'IBM est une plateforme unifiée et modulaire pour la gestion des données et des métadonnées, le suivi du lignage des données et l'application des politiques de gouvernance des données à l'échelle d'une organisation.

Vous pouvez collecter, organiser et analyser les données grâce à l'architecture robuste de la plate-forme.

IBM Cloud Pak for Data meilleures fonctionnalités

Construire un tissu de données connectant les données en silo à travers un paysage de cloud hybride

Fournir des décisions à partir de données et d'applications IA aux consommateurs à l'aide d'applications d'entreprise et d'analyses

Automatiser l'intégration, le suivi des détails de vos données et la gouvernance de l'IA

Protéger l'utilisation des données avec l'application des politiques de confidentialité et d'utilisation sur l'ensemble des données

Permettre aux utilisateurs de tous les niveaux de compétences d'accéder à des données de confiance avec des interfaces adaptées (code, canvas, no code)

IBM Cloud Pak pour les limites des données

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Processus d'installation compliqué

Interface utilisateur obsolète

Prix du cloud IBM pour les données

Prix personnalisé

G2: 4.0/5 (19 commentaires)

4.0/5 (19 commentaires) Gartner Peer Insights: 4.5/5 (200 commentaires)

9. Dataddo

via Dataddo Dataddo est une plateforme d'intégration de données basée sur le cloud, spécialisée dans la connexion de diverses sources de données et de destinations sans besoin de codage.

Vous pouvez mettre à l'échelle et automatiser le transfert de données entre différents services basés sur le cloud, des applications de tableau de bord, des entrepôts de données et des lacs de données.

Vous pouvez également visualiser, centraliser, distribuer et activer les données de manière transparente. Cela fait de Dataddo un outil de gouvernance des données précieux pour rationaliser vos flux de travail de données.

Les meilleures fonctionnalités de Dataddo

Construisez vos produits de données à partir de l'API unifiée de Dataddo

Intégrez Dataddo à votre architecture existante et exploitez-le avec tous les outils basés sur le cloud que vous utiliserez à l'avenir

Obtenez des informations immédiates avec des pipelines de données automatisés sans avoir besoin d'un entrepôt de données

Testez les modèles de données avant de les déployer à grande échelle

Envoyez des données en toute sécurité depuis n'importe quelle entreprise vers n'importe quelle application Google Sheets ou de tableau de bord, comme Tableau, Power BI et Looker Studio de Google

Transférer des données depuis n'importe quelle application métier, base de données ou API vers n'importe quel entrepôt de données (ETL/ELT/réplication de données), application de tableau de bord ou application métier (ETL inversé)

Limites de Dataddo

Fréquence de synchronisation incohérente

Navigation non intuitive

Difficultés liées à la création d'une interface graphique universelle pour des connexions disparates

Prix de Dataddo

**Free

Data to Dashboards: $99/mois

$99/mois Données en tout lieu: 99 $/mois

99 $/mois Intégration de données sans fil: Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (200 commentaires)

4.8/5 (200 commentaires) Capterra: 4.5/5 (20 commentaires)

10. Talend

via Talend Talend propose un intervalle de produits et de plateformes pour vous aider dans divers aspects de l'infrastructure de données, notamment l'intégration de données, la qualité des données, la gestion des données de référence ou l'organisation systématique des données clés, et plus encore.

Vous pouvez établir et appliquer des politiques de gouvernance des données, gérer les métadonnées, assurer la qualité des données et vous conformer aux exigences réglementaires en utilisant les différentes fonctionnalités de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Talend

Trouvez et consommez des données facilement avec gestion collaborative fonctionnalités

Améliorer la fiabilité des données grâce à des contrôles de qualité automatisés et à des outils de partage et de capture des connaissances héritées des utilisateurs de l'entreprise, basés sur un navigateur et accessibles par simple clic

Réduisez le temps consacré au suivi des modifications grâce à des solutions efficaces de catalogue et de lignage des données

Gérer les données de bout en bout dans l'ensemble de votre organisation avec une infrastructure cloud flexible

Éliminez les barrières entre l'entreprise et l'informatique grâce à des applications en libre-service pour la classification et la documentation des données

Utiliserautomatisation pour intégrer la qualité, l'intendance, la préparation et le catalogage des données dans vos pipelines de données

Les limites de Talend

Certaines sources de données peuvent être difficiles à prioriser en tant que nouvelle connexion

Le contrôle des sources avec Git et l'intégration avec Git sont difficiles

Prix de Talend

Stitch : Prix personnalisé

: Prix personnalisé Data Management Platform : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Plate-forme Big Data : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Data Fabric : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (10 commentaires)

4.4/5 (10 commentaires) Capterra: 4.2/5 (23 commentaires)

Débloquez tout le potentiel de vos données avec le bon logiciel de gouvernance des données

Mettez de l'ordre et de la clarté dans la gouvernance des données au sein de votre organisation grâce à un logiciel de pointe conçu pour répondre à vos besoins uniques. La combinaison des capacités de gestion des tâches, des tableaux de bord personnalisés et des fonctionnalités centrées sur le client de ClickUp en fait une solution logicielle de gouvernance des données idéale.

Vous obtenez les outils nécessaires pour établir et maintenir un cadre de gouvernance des données solide et conforme, garantissant que les données sont gérées efficacement et qu'elles respectent les bonnes pratiques établies.

Vous pouvez facilement intégrer ClickUp dans votre flux de travail . Il garantit la conformité, atténue les risques et optimise la qualité des données sans effort.

Vous pouvez utiliser ses fonctions personnalisables de modèles pour répondre aux politiques spécifiques de votre organisation en matière de gouvernance des données. Ainsi, vous traitez vos données avec précision et soin. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui .