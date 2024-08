10 meilleurs outils de conception de bases de données pour visualiser et construire des modèles de données en 2024

Choisir le bon outil de conception de base de données peut s'avérer un véritable casse-tête, tant le choix est vaste. Vous avez peut-être rencontré des problèmes avec des outils trop difficiles à utiliser, trop chers ou qui ne s'adaptent tout simplement pas à votre système de gestion de base de données (SGBD).

Ne vous inquiétez pas, nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils de conception de bases de données, qui facilitent la création de diagrammes et l'analyse des données, tout en les rendant plus amusants. Que vous soyez novice en matière de conception de bases de données ou un professionnel cherchant à optimiser ses flux de travail, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Que sont les outils de conception de bases de données ?

Les outils logiciels de conception de bases de données sont des applications spécialisées qui simplifient le processus de création et de gestion des modèles de bases de données. Ils fournissent une interface visuelle permettant de mapper vos modèles de données. Vous pouvez ensuite concevoir des tableaux, spécifier les données que chaque tableau contiendra et créer des connexions entre eux pour continuer à construire la structure de votre base de données.

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

Ainsi, au lieu de se lancer directement dans la construction d'une base de données, ce plan de la base de données permet de repérer et de résoudre facilement tout problème potentiel avant la construction de la base de données proprement dite. 🛠️

Certains outils de conception vont encore plus loin en générant automatiquement du code à partir de vos plans visuels pour créer les bases de données. Cela permet de gagner du temps et de réduire les erreurs qui surviennent lorsque ce processus de conception au code est fait manuellement.

Ce qu'il faut rechercher dans un outil de conception de base de données

Les bons outils de modélisation de bases de données sont dotés de fonctionnalités allant des plus simples aux plus avancées. Pour trouver celui qui vous convient, voici les éléments clés à prendre en compte :

Facilité d'utilisation: Recherchez un outil doté d'une interface simple pour naviguer rapidement dans ses fonctionnalités et capturer vos idées

Recherchez un outil doté d'une interface simple pour naviguer rapidement dans ses fonctionnalités et capturer vos idées Plate-forme Assistance: Déterminez si vous avez besoin d'un outil de conception basé sur le web ou d'une application de bureau avec assistance pour votre système d'exploitation

Déterminez si vous avez besoin d'un outil de conception basé sur le web ou d'une application de bureau avec assistance pour votre système d'exploitation Compatibilité: Vous recherchez un outil qui va au-delà de la conception pour rationaliser la phase de développement ? Si c'est le cas, vérifiez s'il est compatible avec le SGBD de votre choix

Vous recherchez un outil qui va au-delà de la conception pour rationaliser la phase de développement ? Si c'est le cas, vérifiez s'il est compatible avec le SGBD de votre choix **Collaboration : si vous travaillez en équipe, des fonctionnalités telles que le partage, les commentaires et la modification en cours d'exécution sont indispensables

Rapports: Choisissez un outil qui permet de générer facilement de la documentation sur les bases de données à partir de vos conceptions

Choisissez un outil qui permet de générer facilement de la documentation sur les bases de données à partir de vos conceptions **Assistance : une communauté active, une documentation complète et un service client réactif peuvent s'avérer inestimables, en particulier lorsque vous rencontrez des problèmes

Notez les fonctionnalités qui sont une priorité pour vous. Gardez-les à l'esprit lorsque vous explorerez chaque outil de diagramme afin de trouver l'option la mieux adaptée à vos besoins.

10 meilleurs outils de conception de bases de données en 2024

Le bon outil de conception de base de données rend votre flux de travail plus fluide et plus efficace. Nous avons recherché et trié sur le volet 10 des meilleurs outils, chacun avec un paramètre de fonctionnalité unique pour la construction de conceptions de bases de données.

Prêt à trouver l'outil idéal pour votre prochain projet de base de données ? Entrons dans les détails.

Ajoutez facilement des nœuds, des tâches et des connexions à votre carte mentale ClickUp intuitive

ClickUp n'est peut-être pas un logiciel de conception de base de données comme les autres. Cependant, son outil de diagramme intégré et ses fonctionnalités hautement visuelles sont idéales pour concevoir, construire et gérer des bases de données sans code pour diverses équipes et projets.

Commencez par la Outil de cartes mentales pour noter rapidement vos idées sur les tableaux et les relations de votre diagramme de base de données. Développez ces concepts à l'aide de Tableaux blancs ClickUp pour assembler des objets de base de données, des notes, des connecteurs et des images. Une fois la conception achevée, transformez-la en un système de base de données fonctionnel en Vue Tableur de ClickUp .

Cet affichage est livré avec plus de 15 Champs personnalisés pour stocker des types de données comme le texte, le nombre, la date, le fichier et la formule. Et c'est là que le bât blesse : Créez des relations entre les tâches et entre plusieurs tableaux pour synchroniser les données et rationaliser les flux de données, ce qui vous permet de gagner du temps et réduire les erreurs dans la base de données processus de conception . ✔️

Avec Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord ClickUp permettent d'afficher des informations provenant de vos bases de données afin qu'elles soient plus faciles à assimiler et utiles à la prise de décision. Imaginons que vous soyez vous gérez la base de données d'un blog avec les titres des blogs, la catégorie, le statut, etc. Vous pouvez concevoir votre tableau de bord personnalisé pour afficher un aperçu des articles dans plusieurs catégories, le pourcentage d'achèvement, les articles en retard, et plus encore.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ParamètresAutomatisations ClickUp pour créer de nouvelles entrées de ligne et mettre à jour automatiquement les entrées existantes

Collaborez avec votre équipe en temps réel à l'intérieur des Tableaux blancs, du Chat, de la vue Tableur, et même sur les documents du projet grâce àClickUp Documents* Utilisez la fonctionfonctionnalités de gestion des tâches pour gérer les projets de base de données en définissant des Objectifs, en assignant des tâches, en fixant des délais et en suivant le temps ⏰

Créer des tâches récurrentes pour vous rappeler la maintenance ou les vérifications de routine de la base de données

Accédez à ClickUp via le web ainsi que votre bureau (Windows, macOS et Linux) et vos appareils mobiles (Android et iOS)

Limites de ClickUp

ClickUp n'est pas un outil dédié à la modélisation des données

Mon travail est parfois lent lorsqu'il s'agit de projets de grande envergure

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. QuickDBD

via QuickDBD QuickDBD (Quick Database Diagrams) est un outil de modélisation de bases de données basé sur le cloud qui permet de créer et de visualiser rapidement des modèles de bases de données. Vous pouvez commencer à l'utiliser sans créer de compte, mais vous en avez besoin si vous souhaitez enregistrer votre travail en ligne. 🧑‍💻

Il est très facile à utiliser. Il vous suffit de saisir les détails de votre base de données dans le volet gauche et QuickDBD génère des diagrammes entité-relation (ERD) soignés dans le volet droit. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, il s'ouvre sur un échantillon de diagramme que vous pouvez modifier pour commencer.

Si vous recherchez un outil permettant d'esquisser rapidement votre modèle de base de données à l'aide du clavier, QuickDBD est un excellent choix.

Meilleures fonctionnalités de QuickDBD

Réorganisez les tableaux de la base de données dans votre diagramme grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer"

Organisez vos diagrammes en dossiers

Exportez vos diagrammes sous forme d'images, de fichiers PDF et de fichiers SQL

Partagez vos diagrammes via un lien ou directement sur des plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook et LinkedIn

Limites de QuickDBD

Le forfait Free est limité à 1 diagramme et 10 tableaux par diagramme

Vous avez besoin du forfait Pro pour que les diagrammes restent privés

Prix de QuickDBD

Free

Pro: 95 $/an

G2: 4.8/5 (2 commentaires)

4.8/5 (2 commentaires) Capterra: 5/5 (5 commentaires)

3. Lucidchart

via Diagramme lucideDiagramme de lucidité est une application web de conception et de logiciel de cartes mentales pour créer une variété de diagrammes de base de données - des organigrammes et des wireframes aux cartes mentales et les ERD.

Commencez par créer ces conceptions en partant de zéro ou utilisez un modèle de sa vaste bibliothèque. Lucidchart est également livré avec de nombreuses formes et connecteurs pour créer vos diagrammes. Vous pouvez les personnaliser en modifiant leur couleur, leur taille et leur épaisseur.

Le travail avec votre équipe est très facile. Tout le monde peut modifier les diagrammes en cours en même temps et laisser des commentaires et des réactions pour les autres. Si vous souhaitez présenter un modèle de base de données complexe, découvrez Lucidchart.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Lier les diagrammes à des données en direct provenant de feuilles de calcul ou de bases de données

Changement automatique de l'apparence de la forme en fonction des conditions des données

Exporter les diagrammes sous forme d'images, de PDF, de CSV et de fichiers Visio

Connexion de Lucidchart avec des outils populaires tels que Microsoft Office, Google Workspace et Slack

Limites de Lucidchart

Le forfait Free est limité à 3 documents et 60 formes par document

Les utilisateurs non Lucidchart ont besoin d'un compte pour afficher les liens partagés

Prix de Lucidchart

Free

Individuel: 7,95 $/mois

7,95 $/mois Teams: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (4,710+ reviews)

4.5/5 (4,710+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,970+ reviews)

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet est un outil de type tableur qui permet de créer et de gérer des modèles de données et des projets simples. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre : grille pour la saisie des données, carte pour le suivi des tâches, diagramme de Gantt pour afficher l'échéancier des projets et calendrier pour ne jamais manquer un suivi. 🗓️

Au lieu de partir de zéro, choisissez un modèle dans la bibliothèque de Smartsheet de modèles de base de données qui s'adressent à divers secteurs d'activité et cas d'utilisation. Que vous travailliez dans le commerce de détail et que vous deviez gérer des bases de données personnalisées ou marketing pour bases de données de contenu il y a un modèle pour vous.

Collectez et suivez les données de plusieurs sources en connectant Smartsheet à des applications telles que Google Forms, DocuSign et HubSpot. De plus, vous pouvez paramétrer des déclencheurs basés sur des règles pour automatiser les mises à jour des lignes, déplacer les lignes vers différentes feuilles et envoyer des alertes lorsque certaines conditions sont remplies.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Personnalisez l'apparence des cellules en fonction du statut, des échéances et de la priorité

Combinez les données de plusieurs feuilles dans une feuille maîtresse avec une synchronisation bidirectionnelle

Collaborez avec votre équipe à l'aide des @mentions, des mentions et des pièces jointes

Accédez à Smartsheet via le web, Windows, macOS, Android et iOS

Limites de Smartsheet

Le forfait Free est limité à 2 feuilles et 2 éditeurs

Impossible d'ouvrir plusieurs feuilles sous forme d'onglets dans un même espace

Prix de Smartsheet

Free

Pro: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Business: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (14,510+ reviews)

4.4/5 (14,510+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000 commentaires)

5. Airtable

via AirtableAirtable airtable, semblable à Smartsheet, fusionne la simplicité des feuilles de calcul avec la fonction des bases de données. Vous pouvez créer des "bases" (abréviation de bases de données) dans votre environnement de travail, chacune comportant plusieurs tableaux. Ces tableaux peuvent être connectés par des relations, comme dans une base de données relationnelle.

Chaque ligne d'un tableau peut contenir n'importe quel type d'enregistrement et chaque colonne stocke divers types de données comme du texte, des nombres, des dates, des recherches et des enregistrements liés. Créez des formulaires ou connectez-vous à des applications externes pour capturer des données directement dans une base et mettez en place des automatisations pour rationaliser la gestion de la base.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Invitez votre équipe à collaborer avec différents niveaux d'accès (lecture seule, commentateur, éditeur, créateur)

Affichez votre base sous la forme d'une grille, d'un calendrier, d'un Kanban ou d'une galerie

Automatisation des actions répétitives telles que la création et la mise à jour d'enregistrements, l'envoi d'e-mails et l'exécution de scripts

Intégration avec plus de 30 outils, dont Gmail, Slack, Miro et GitHub

Limites d'Airtable

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Les forfaits payants peuvent ne pas convenir aux équipes disposant d'un budget limité

Prix d'Airtable

Free

Teams: $24/mois par place

$24/mois par place Business: 54$/mois par place

G2: 4.6/5 (2,160+ reviews)

4.6/5 (2,160+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,870+ reviews)

6. ERDPlus

via ERDPlus ERDPlus est un logiciel convivial de logiciel de base de données gratuit pour concevoir des ERD en utilisant la notation Chen - avec des rectangles pour les entités (également appelées tableaux), des ovales pour les attributs et des losanges pour les relations. Mon travail est également parfait pour créer des schémas relationnels et en étoile.

Comme pour QuickDBD, les analystes de données peuvent commencer à utiliser ERDPlus sans compte, mais vous devrez vous inscrire pour sauvegarder votre travail en ligne. Si vous recherchez un canevas minimaliste de type "glisser-déposer" pour esquisser rapidement la conception de votre schéma de base de données, ERDPlus est peut-être l'outil qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités d'ERDPlus

Créez des diagrammes illimités et organisez-les dans des dossiers 📂

Téléchargez vos diagrammes sous la forme d'un fichier ERDPlus ou d'une image PNG

Convertir les ERD en schémas relationnels

Générer des scripts SQL à partir de schémas relationnels

Limites d'ERDPlus

Ne convient pas au travail sur de grands projets

Vous devez enregistrer manuellement les modifications

Prix d'ERDPlus

Free

G2: 4.3/5 (2 commentaires)

4.3/5 (2 commentaires) Capterra: N/A

7. DbSchema

via DbSchema DbSchema est un outil de conception, de gestion et de déploiement de bases de données utilisé pour les projets de bases de données complexes. Il travaille avec toutes les bases de données relationnelles comme MySQL, PostgreSQL et Microsoft SQL Server, ainsi que certaines bases NoSQL comme MongoDB et Cassandra.

Construisez des bases de données à partir de zéro sans aucune connaissance SQL à l'intérieur de son interface intuitive de glisser-déposer. Et documentez la structure de votre base de données avec des commentaires. 💬

DbSchema est disponible au téléchargement en tant qu'application de bureau pour les appareils Windows, Linux et MacOS. Il y a la version communautaire, qui est gratuite, et la version pro, qui est payante et offre des fonctionnalités plus avancées.

DbSchema meilleures fonctionnalités

Importer des fichiers de données CSV, XLS, XLSX et XML dans votre base de données

Test des configurations de la base de données avec des données générées aléatoirement

Écrire des requêtes SQL à l'aide du générateur visuel de requêtes ou de l'éditeur SQL

Générer une documentation de schéma HTML5 avec des images vectorielles et des infobulles basées sur des commentaires

Limites de DbSchema

N'a pas de version web

Il faut s'habituer à l'interface utilisateur et aux fonctionnalités

Prix de DbSchema

Abonnement mensuel (étudiant): 9,80 $/mois

9,80 $/mois Abonnement mensuel (Personnel): $19.60/mois

$19.60/mois Abonnement mensuel (Organisation): $29.40/mois

$29.40/mois Licence perpétuelle (étudiant): 98 $ + 25 $/an

98 $ + 25 $/an licence perpétuelle (Personnel): $196 + $50/an* Licence perpétuelle (Organisation): $196 + $50/an*

Licence perpétuelle (Organisation): $196 + $50/an* Licence perpétuelle (Organisation): 294 $ + 75 $/an

frais annuels de maintenance et de mise à niveau

G2: 4/5 (2 commentaires)

4/5 (2 commentaires) Capterra: 5/5 (1 évaluation)

8. SqlDBM

via SqlDBM SqlDBM est un outil de modélisation de bases de données en ligne permettant de concevoir et de visualiser des architectures de bases de données complexes.

Comme DbSchema, SqlDBM se connecte à diverses bases de données SQL pour créer de nouvelles bases de données (forward engineering) et analyser des bases de données existantes (reverse engineering).

Si vous cherchez une alternative à DbSchema basée sur le web, vous pouvez consulter SqlDM.

Les meilleures fonctionnalités de SqlDBM

Personnalisez votre vue pour afficher uniquement les tableaux, les colonnes, les clés et les descriptions

Collaborer avec les membres de l'équipe en étiquetant et en commentant des objets spécifiques

Connectez SqlDBM avec des outils tels que Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket et Jira

Basculez votre interface entre le mode clair et le mode sombre

Limites de SqlDBM

Pas d'exportation HTML pour la documentation de la base de données

Les débutants doivent passer du temps pour trouver toutes les fonctionnalités

Prix de SqlDBM

Démarrage: $2,000/place (minimum de 2 places)

$2,000/place (minimum de 2 places) Petite entreprise: Contact pour les prix

Contact pour les prix Entreprise standard: Contacter pour les prix

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: 4.8/5 (5 commentaires)

9. Moqups

via Moqups Moqups est un outil de conception polyvalent pour les wireframes, les mockups et les organigrammes. Construisez ces conceptions à partir de zéro sur son canevas par glisser-déposer ou commencez avec un modèle prêt à l'emploi.

Accédez à une vaste bibliothèque de pochoirs (alias formes) et d'icônes pour vos conceptions, et personnalisez la couleur, la taille, l'opacité, l'alignement et bien plus encore de chaque élément. Enregistrez vos diagrammes sous forme de modèle personnalisé pour les réutiliser ultérieurement.

Meilleures fonctionnalités de Moqups

Partagez des pages avec votre équipe et indiquez si elle peut les afficher, les commenter ou les modifier

Utilisez des outils d'annotation tels que des notes autocollantes, des points d'appel et des bulles pour faire du brainstorming et donner un retour d'information

Affichez les commentaires sur une page spécifique ou sur toutes les pages et filtrez-les par non résolus, résolus et non lus

Exportez vos diagrammes au format PNG, PDF ou HTML

Limites de Moqups

Le forfait Free est limité à 2 projets et 400 objets

Il n'y a pas d'application bureau ou mobile

Prix de Moqups

**Gratuit

Solo: 13$/mois (1 place)

13$/mois (1 place) Teams: 23$/mois (5 places)

23$/mois (5 places) Unlimited: $67/mois (places illimitées)

G2: 4.2/5 (91 commentaires)

4.2/5 (91 commentaires) Capterra: 4.6/5 (29 commentaires)

10. Datanamic DeZign

via DeZign Datanamic DeZign est un outil de modélisation de données pour concevoir des bases de données avec les notations crowsfoot et IDEF1X. Générez des bases de données à partir de vos diagrammes ou connectez-les à des bases de données existantes pour les convertir en ERDs pour l'analyse et les mises à jour.

DeZign permet une comparaison et une synchronisation bidirectionnelles entre les modèles et les bases de données. Vous pouvez également créer de la documentation pour vos diagrammes dans des formes telles que HTML, MS Word et PDF.

Datanamic DeZign meilleures fonctionnalités

Réarrangez les entités du diagramme avec des dispositions personnalisées pour une visualisation plus claire

Mettre en évidence et analyser les entités liées à l'aide du surligneur dynamique

Exportation des diagrammes sous forme de fichiers images et des dictionnaires de données sous forme de fichiers CSV

Connexion à plus de 15 bases de données, dont Microsoft Access, MySQL, Oracle et SQLite

Limites de Datanamic DeZign

Disponible uniquement en tant qu'application de bureau

Toutes les fonctionnalités sont débloquées sur le forfait le plus élevé

Prix de Datanamic DeZign

Abonnement mensuel (Standard): 28$/mois

28$/mois Abonnement mensuel (Professionnel): $58/mois

$58/mois Abonnement mensuel (Expert): $88/mois

$88/mois Licence perpétuelle (Standard): 329

329 Licence perpétuelle (Professionnel): $882

$882 Licence perpétuelle (Expert): $1,249

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Eliminez le stress et construisez de meilleures bases de données

Que vous travailliez sur un projet de modélisation de base de données simple ou complexe, l'utilisation du bon outil simplifie le processus de conception et vous aide à construire des modèles de base de données efficaces.

Toutefois, la conception d'une base de données n'est qu'une partie du cycle de vie d'un projet. Pour gérer et exécuter ces projets en douceur du début à la fin, envisagez d'intégrer l'outil que vous avez choisi à ClickUp. ✨

ClickUp permet non seulement de concevoir et de gérer des bases de données simples, mais aussi d'utiliser des outils de gestion de base de données outil de gestion de projet pour la gestion de grands projets et de documents de projet. S'inscrire au forfait Free Forever de ClickUp pour découvrir ces fonctionnalités par vous-même.