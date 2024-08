10 modèles de cas de test essentiels pour les tests de logiciels et de produits

Dans le monde rapide du développement de logiciels, les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités, les tests et les mises à jour font partie de la norme quotidienne. Le développement d'un processus de test fiable pour vos logiciels et vos produits peut améliorer l'efficacité des tests et leur exécution.

Vous pouvez ainsi assurer le bon déroulement de vos scénarios de test et être toujours prêt pour la prochaine série de tests manuels.

Toutefois, compte tenu de toutes les étapes impliquées dans les scénarios de test, l'élaboration du meilleur processus et de la meilleure politique de test peut s'avérer coûteuse et chronophage. À moins que vous ne travailliez avec des modèles de scénarios de test de premier ordre et éprouvés.

Dans ce guide, nous examinons 10 des meilleurs modèles actuels, afin de vous aider à choisir le bon modèle de scénario de test pour vos tests de logiciels.

Qu'est-ce qu'un modèle de scénario de test ?

Un modèle de cas de test est un formulaire ou un document standardisé utilisé par les testeurs de logiciels et de produits pour suivre l'état des tests d'un ou de plusieurs cas de test pour des applications logicielles.

Il existe de nombreux types de modèles pour différents scénarios de test, et différentes versions, pour vous aider à gérer différents types de cas de test à différents stades.

Dans ce guide, vous en trouverez tous les types, des documents de cas de test contenant des listes de contrôle et des notes à ceux conçus pour rendre compte de vos résultats ou même pour gérer plusieurs projets de test.

Un modèle général de scénario de test contient des zones pour enregistrer les étapes du test, les conditions préalables, les données du test, les résultats attendus par rapport au test exécuté, les résultats réels et (bien sûr) l'état de réussite ou d'échec. Nous vous présentons ci-dessous un échantillon des différents types de cas de test, des plus simples aux plus complexes, afin que vous puissiez choisir le cas de test qui convient le mieux à votre équipe.

Combinez votre modèle de scénario de test avec des outils de gestion de produit , modèles de documents sur les exigences du produit et les modèles de documents sur les exigences du produit /%href/95 les meilleurs outils modernes de test d'assurance qualité pour une suite d'outils puissants qui vous permettront de faire passer vos dernières versions au niveau supérieur.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de scénario de test ?

Un bon modèle de description de cas de test est simple à utiliser et couvre toutes les bases nécessaires pour suivre votre projet du début à la fin.

Les bons modèles de gestion des cas de test sont ceux qui vous guident vers des processus de scénario de test efficaces, vous aident à enregistrer et à analyser les données de test critiques, et à produire et partager facilement des rapports avec les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Recherchez également des modèles adaptés à la taille et aux besoins de votre équipe. Si vous débutez dans les tests de logiciels et que vous ne devez tester qu'un seul produit par an, vous vous contenterez probablement d'un simple modèle de feuille de calcul.

Rassemblez vos tâches dans ClickUp pour visualiser facilement votre travail ou personnalisez votre liste à votre guise

Si vous faites partie d'une grande équipe qui gère plusieurs produits et que vous cherchez à rationaliser votre flux de travail, vous devrez vous tourner vers des modèles plus complexes et plus conviviaux, capables de répondre à des demandes importantes de manière extrêmement organisée et détaillée.

Si vous et votre équipe logicielle prenez une une approche agile , des outils sans code pour les chefs de produit complètera agréablement votre modèle de cas de test.

Les meilleurs modèles sont ceux qui répondent parfaitement aux besoins de votre équipe, avec des vues qui vous permettent de faire des évaluations rapides et des options de personnalisation qui vous permettent d'adapter le processus.

10 modèles de cas de test à utiliser en 2024

Dans cette section, nous allons examiner 10 des modèles de cas de test les plus populaires que vous pouvez utiliser en 2024. De nombreux modèles sont personnalisables et flexibles et peuvent être adaptés aux besoins de votre projet spécifique.

1. Modèle de gestion des tests ClickUp

Modèle de gestion des tests ClickUp

Si votre équipe d'assurance qualité est à la recherche d'un modèle de gestion des cas de test qui peut l'aider à gérer l'ensemble du processus de test du début à la fin, vous voudrez peut-être consulter le modèle de gestion des tests de ClickUp Modèle de gestion des tests ClickUp .

Ce modèle de cas de test vous aide à gérer tous vos cas de test du début à la fin. De l'élaboration d'une stratégie à la création de cas de test, en passant par l'affectation de ces cas aux testeurs et l'enregistrement des commentaires des utilisateurs, le suivi des objectifs du projet ce modèle vous permet de suivre et d'enregistrer tout ce qui est important à chaque étape du projet, qu'il s'agisse de l'élaboration des objectifs, de l'utilisation des outils de gestion des tests ou de la production de rapports.

Lorsque vous travaillez avec des modèles ClickUp, vous bénéficiez toujours d'une collaboration et d'un soutien exceptionnels outils de gestion de projet à portée de main, ainsi que la possibilité de personnaliser les modèles et de les adapter à vos projets.

Profitez de vues qui facilitent l'examen de l'ensemble des données de test dont vous avez besoin, notamment Liste, Tableau, Tableau blanc, Carte mentale, et bien d'autres encore.

Le modèle de gestion des tests ClickUp vous permet de vous assurer que vos produits sont fiables et prêts à être commercialisés grâce à un système simple de gestion de l'ensemble du processus. Télécharger ce modèle

2. Modèle de cas de test ClickUp

Modèle de cas de test ClickUp

Modèle de cas de test de ClickUp est un modèle convivial pour les débutants qui vous permet de suivre de près la progression de chaque cas de test.

Vous souhaitez développer, organiser et hiérarchiser vos projets afin de pouvoir facilement examiner les résultats par les pairs et prendre des décisions éclairées à chaque étape ? Ce modèle vous aide à le faire.

Le modèle de cas de test fournit des outils de gestion des tests qui incluent des champs essentiels pour un cas de test agile, tels que l'ID du cas de test, le nom de la description du test, les étapes du test, les résultats attendus et les résultats réels. Il est également personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques.

Il est livré avec un large choix de vues, de personnalisation et d'évolutivité qui font de ClickUp l'un des meilleurs choix pour tout type de gestion de projet.

Ce modèle vous aidera :

Planifier et exécuter efficacement : fournit un cadre structuré pour le développement et l'exécution des cas de test

: fournit un cadre structuré pour le développement et l'exécution des cas de test Suivre et visualiser vos progrès : Offre une variété de vues que vous pouvez utiliser pour suivre l'évolution des résultats de vos tests et identifier les problèmes potentiels dès le début

: Offre une variété de vues que vous pouvez utiliser pour suivre l'évolution des résultats de vos tests et identifier les problèmes potentiels dès le début Collaborez avec votre équipe : Collaborez avec votre équipe : vous disposez d'un emplacement central pour collaborer avec votre équipe

: Collaborez avec votre équipe : vous disposez d'un emplacement central pour collaborer avec votre équipe Suivi et identification : comprend une variété de rapports qui peuvent être utilisés pour suivre les résultats et identifier les forces et les faiblesses.

Vous aimerez la simplicité du modèle de cas de test de ClickUp, qui permet à toute l'équipe d'être rapidement opérationnelle ! Télécharger ce modèle

3. Modèle de rapport de test ClickUp

Modèle de rapport de test ClickUp

Créez des rapports de test complets grâce à ce Modèle de rapport de test ClickUp qui vous aide à rédiger des cas de test et des défauts tout en organisant et en analysant rapidement les résultats.

Ce modèle de rapport de test permet de gagner du temps en fournissant un cadre de communication simple et standardisé qui convient à la fois aux testeurs et aux parties prenantes. Il vous permet de créer des rapports plus rapidement tout en vous assurant que vous identifiez et traitez les problèmes qui nécessitent une amélioration.

Le modèle de rapport de test, comme les autres modèles de test ClickUp, vous permet de personnaliser les vues, les statuts et les champs.

De plus, vous pouvez améliorer le suivi grâce à des fonctionnalités telles que :

Enregistrement d'écran

Notifications automatisées

Intelligence artificielle

Pour tirer le meilleur parti du modèle de rapport de test ClickUp, vous pouvez.. :

Créer un projet, assigner des tâches et collaborer avec les parties prenantes.

Définir des notifications pour vous tenir au courant des derniers progrès

Suivre vos progrès grâce à des catégories organisées

Organiser des réunions régulières et suivre les progrès

Que vous soyez testeur de logiciels, développeur ou chef de projet, le modèle de rapport de test ClickUp peut vous aider à créer des rapports de test clairs et concis qui vous permettront d'améliorer la qualité de vos logiciels. Télécharger ce modèle

4. Modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Le modèle Modèle de test d'utilisabilité ClickUp est un outil complet qui peut vous aider à planifier, organiser et exécuter des tests de convivialité pour votre produit, votre site web ou votre application. Le modèle comprend une variété de fonctionnalités pour vous aider :

Ce document de cas de test rationalise le processus de test d'utilisabilité grâce à une approche standardisée, mais personnalisable, qui vous permet de :

de planifier et d'organiser des sessions de tests d'utilisabilité : il vous donne un cadre structuré pour planifier et organiser des sessions de tests d'utilisabilité qui garantissent que toutes les tâches nécessaires sont accomplies

: il vous donne un cadre structuré pour planifier et organiser des sessions de tests d'utilisabilité qui garantissent que toutes les tâches nécessaires sont accomplies Recueillir des informations importantes : Vous fournit des enquêtes, des entretiens et des sessions de tests d'utilisabilité qui peuvent être utilisés pour améliorer votre produit.

: Vous fournit des enquêtes, des entretiens et des sessions de tests d'utilisabilité qui peuvent être utilisés pour améliorer votre produit. Suivre les progrès et les résultats : Offre une variété de moyens pour suivre la progression et les résultats de vos tests d'utilisabilité, afin que vous puissiez identifier les domaines à améliorer

Que vous soyez un concepteur UX/UI, un développeur ou un spécialiste du marketing, le modèle de test d'utilisabilité ClickUp peut vous aider à améliorer l'expérience utilisateur de votre produit. Télécharger ce modèle

5. Modèle de test A/B ClickUp

Modèle de test A/B ClickUp

Si vous êtes un spécialiste du marketing, un chef de produit ou un développeur, le modèle de test A/B de ClickUp est un outil indispensable Modèle de test A/B ClickUp vous aidera à concevoir, exécuter et analyser tous vos projets de tests A/B.

Vous lancez une nouvelle campagne ? Qu'il s'agisse de médias sociaux, de publicité, de pages d'atterrissage ou de tout autre type de campagne numérique, ce modèle vous aidera à enregistrer et à analyser les résultats de manière à tirer le meilleur parti de vos efforts.

Le modèle de test A/B de ClickUp vous donne une vue d'ensemble de toutes vos campagnes A/B avec des options d'affichage et de personnalisation incomparables. Vous apprécierez les vues Liste, Tableau, Calendrier et Chronologie avec des champs personnalisables, des balises, des statuts et bien plus encore.

Le modèle de test A/B fournit également :

Un cadre structuré pour vous aider à identifier les bonnes variables à tester

De l'aide pour mettre en place le test de manière à ce qu'il soit statistiquement fiable

Des conseils sur l'exécution efficace des tests A/B

Une analyse des tests A/B (et des résultats attendus) pour vous aider à identifier la variante gagnante et à prendre des décisions éclairées concernant votre site web, votre application ou votre campagne de marketing

Pour toute campagne marketing, le modèle de test A/B de ClickUp est un excellent moyen de garder toute votre équipe sur la même longueur d'onde et d'optimiser les résultats de vos tests. Télécharger ce modèle

6. Modèle de matrice de traçabilité pour les tests ClickUp

Modèle de test de la matrice de traçabilité ClickUp

Lorsque vous avez besoin d'un modèle de type feuille de calcul pour vous aider à suivre la progression de vos efforts de test et de vos types de test, et pour vous assurer que toutes les exigences sont testées, le modèle de matrice de test de ClickUpdate est la solution idéale Modèle de matrice de traçabilité ClickUp pour les tests est prêt pour vous !

Voici quelques-unes des colonnes incluses dans ce modèle :

Exigence

ID du cas de test

Statut

Bloqueur

Critères de réussite

Total des tests réalisés

Taux de réussite

Approbateur

Il comprend également plusieurs champs personnalisés que vous pouvez utiliser pour suivre les cas de test, tels que la priorité de l'exigence ou la date à laquelle le résultat du test ou le cas a été créé.

Le modèle de matrice de traçabilité ClickUp peut être utilisé par toute personne impliquée dans le processus de test, y compris les testeurs, les développeurs et les chefs de projet. C'est un outil précieux qui vous aidera à garantir que toutes vos exigences de test sont satisfaites et suivies correctement.

Si vous cherchez un moyen d'améliorer votre processus de test, le modèle de matrice de traçabilité de ClickUp est une excellente option. Il s'agit d'un outil de gestion des tests simple et efficace qui peut vous aider à vous assurer que les exigences de vos logiciels sont testées de manière approfondie. Télécharger ce modèle

7. Modèle de liste de contrôle pour les tests d'acceptation par l'utilisateur ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour les tests d'acceptation par l'utilisateur ClickUp

Vous êtes prêt à mettre tout cela sur la table et à voir ce que l'utilisateur final en pense ? Le Modèle de liste de contrôle pour les tests d'acceptation par l'utilisateur ClickUp vous aide à tester et à évaluer l'expérience de l'utilisateur avant et après le lancement.

Ce modèle de style liste propose la vue Gantt UAT pour vous aider à organiser, surveiller et analyser toutes vos tâches à chaque étape (terminé, en cours, en attente, à faire).

C'est un outil inestimable qui vous permet de vous assurer que toutes les étapes du processus UAT sont achevées et que votre logiciel est prêt à être lancé.

Utilisez-le pour :

Suivre le processus UAT à toutes les étapes

S'assurer que vous ne manquez aucune étape importante

Identifier les défauts à un stade précoce du processus

Fournir de la transparence aux parties prenantes

Améliorer la qualité globale de votre produit

Le modèle de liste de contrôle des tests d'acceptation par l'utilisateur ClickUp peut être utilisé par toute personne impliquée dans l'étape de test du processus UAT, y compris les testeurs, les développeurs et les chefs de projet. Télécharger ce modèle

8. ClickUp A/B Content Management & Testing Template (Modèle de gestion et de test de contenu A/B)

Modèle de gestion et de test de contenu ClickUp A/B

La publication de contenu nécessite de nombreux tests. Ne serait-il pas plus facile de gérer votre contenu au même endroit ? Avec le Modèle de gestion et de test de contenu A/B ClickUp vous pouvez le faire !

Ce modèle améliore le modèle de test A/B de ClickUp mentionné précédemment en y ajoutant des capacités de gestion de contenu.

Le modèle vous aide à gérer les campagnes de tests A/B avec des outils et des fonctionnalités qui rendent facile (et amusant !) la création, l'exécution et l'analyse des tests A/B, y compris :

Une vue en liste pour suivre tous vos tests A/B

Une vue en tableau pour visualiser les flux de travail et les priorités de vos tests

Une vue calendrier pour planifier vos tâches de test

Une vue chronologique pour suivre la durée de vos tests automatisés

Des champs personnalisés pour suivre des informations supplémentaires sur vos tests, telles que l'objectif du test, le public cible et les mesures que vous suivez

Grâce aux vues Liste, Tableau, Chronologie et Calendrier, vous n'aurez aucun mal à organiser votre contenu et à effectuer des tests A/B en toute transparence. Si vous souhaitez intégrer la gestion de contenu aux tests A/B, essayez dès aujourd'hui le modèle ClickUp A/B Content Management & Testing Template ! Télécharger ce modèle

9. Modèle de cas de test Excel par Guru99

Un modèle de cas de test est un document bien conçu pour développer et mieux comprendre les données du cas de test pour un scénario de cas de test particulier

Le modèle de cas de test Modèle Excel de cas de test par Guru99 est un document de scénario de test bien conçu (pour Excel et Word) qui vous aide avec votre plan de test et vous permet d'organiser vos efforts de test de logiciel pour une meilleure compréhension de votre processus au fur et à mesure qu'il se déroule.

Cet outil de gestion des tests comprend les champs essentiels d'un scénario de test, tels que l'identifiant du cas de test, la description du cas de test, les étapes du test, les résultats attendus et les résultats réels. Ce modèle est personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques. Si vous êtes à la recherche d'une solution de feuille de calcul super simple que vous pouvez télécharger et utiliser hors ligne, le modèle de scénario de test Excel de Guru99 peut être une excellente solution ! Télécharger ce modèle

10. Modèle de cas de test Excel par Artoftesting

Un cas de test est un document contenant une série d'actions exécutées pour vérifier les différentes fonctionnalités d'une application

Vous cherchez un modèle de scénario de test pour un petit projet ? Le modèle de Modèle de cas de test Excel par Artoftesting vous permet de suivre les tests sans avoir à configurer ou à maintenir une base de données ou à télécharger un logiciel de modèles de cas de test.

Ce modèle de document de cas de test est un moyen simple et facile de rédiger des cas de test à l'aide de feuilles Excel. Il comprend les champs essentiels d'un scénario de test, tels que :

ID du cas de test

Description détaillée du cas de test

Étapes du test

Résultat attendu par rapport au résultat réel du scénario de test Télécharger ce modèle ## Améliorer les tests de logiciels avec le modèle idéal

Le développement de logiciels est un domaine dynamique qui exige une procédure de test automatisée complète et efficace.

Dans ce guide, nous avons couvert dix modèles exceptionnels, répondant à un large éventail de besoins. Choisir celui qui convient le mieux à votre situation peut avoir un impact significatif sur le bon déroulement de toutes les étapes du test. Plusieurs sont appropriés comme modèles agiles pour les cas de test, y compris ClickUp, Excel et les documents de cas de test ArtofTesting.

Avec ces outils, vous pouvez suivre et écrire un scénario de test, définir une priorité de test, répondre à toutes vos exigences de test, modifier le format du scénario de test et partager les résultats attendus du scénario de test.

Que vous préfériez des plateformes complètes comme le modèle de gestion des tests de ClickUp ou des outils de gestion des cas de test plus simples comme le modèle de cas de test Microsoft Excel de Guru99, il y a quelque chose qui correspond aux objectifs et au niveau de compétence de chaque équipe.

Vous souhaitez faire passer vos produits au niveau supérieur ? Pensez à un logiciel de gestion des opérations , outils de gestion du backlog de produit et logiciel de planification de la production pour tout mettre en œuvre.

Vous souhaitez affiner votre approche ? Découvrez la flexibilité des modèles ClickUp et ouvrez la voie à des données de test logiciel efficaces. Plongez dans les modèles ClickUp dès aujourd'hui !