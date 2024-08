Les 10 meilleurs logiciels de planification de la production en 2024 (gratuits et payants)

À faire, vous vous arrachez les cheveux en essayant de de planifier vos processus de fabrication ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. La planification et l'ordonnancement de la production peuvent s'avérer difficiles, en particulier dans le contexte actuel d'entreprises rapides et concurrentielles.

Heureusement, les logiciels de planification de la production peuvent vous faciliter la vie. Le bon logiciel de planification de la production peut améliorer vos opérations, stimuler la productivité et maximiser la productivité de votre entreprise l'utilisation des ressources .

Nous vous présentons ici les 10 meilleurs logiciels de planification de la production. Nous décrirons les forces et les faiblesses de chacun d'entre eux, tout en abordant les options de tarification et les évaluations.

À la fin de cet article, vous devriez avoir une bien meilleure idée du logiciel à utiliser pour réorganiser vos forfaits de production !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de planification de la production ?

Lorsque vous recherchez le logiciel de planification de la production idéal, vous devez tenir compte d'un grand nombre de facteurs clés.

Tout d'abord, vous devez tenir compte de la fonction. Recherchez un logiciel qui offre des fonctionnalités complètes telles que la planification en temps réel, la planification de la capacité, l'affectation des ressources et la capacité de gérer des tâches complexes contraintes de ressources . 🛠️

L'évolutivité est un autre aspect important. Vous voulez un logiciel qui puisse évoluer et s'adapter en même temps que votre entreprise. Il est indispensable de disposer de capacités d'intégration avec d'autres systèmes tels que le progiciel de gestion intégré (PGI) ou la gestion de la relation client (GRC).

Ne négligez pas la convivialité ! Si le logiciel nécessite un mois complet de formation, ce n'est probablement pas celui qu'il vous faut - vous avez du travail à faire ! Vérifiez également les capacités de rapports et d'analyse du logiciel. Celles-ci peuvent être votre arme secrète pour optimiser l'efficacité de la production. 🙌

Enfin, vous voudrez réfléchir à des facteurs tels que l'assistance client et les modèles de tarification pour vous assurer que la solution logicielle répond à vos besoins uniques pour votre calendrier de production.

Les 10 meilleurs logiciels de planification de la production à utiliser en 2024

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de ce que vous devriez rechercher dans la production d'un forfait de production fermé, examinons de plus près les 10 meilleures options parmi lesquelles choisir.

Gérez tous vos échéanciers et étapes de production en un seul endroit avec ClickUp List view

Si vous en avez assez de vous débattre avec les complexités de la gestion des calendriers de production, ClickUp est votre solution ultime. ClickUp est un logiciel de premier ordre qui vous permet de gérer vos calendriers et vos étapes de production en un seul endroit logiciel de planification de la production conçu pour révolutionner votre flux de travail. Notre plateforme tout-en-un combine de manière transparente les fonctions d'un assistant personnel, d'un gestionnaire de projet et d'un chronométreur, le tout soigneusement regroupé dans une interface pratique. 🤩

ClickUp vous permet de dire adieu aux mésaventures de la planification de la production et de reprendre le contrôle de vos processus de production. Notre interface conviviale simplifie la création et la gestion des paramètres, vous permettant d'assigner des tâches, de fixer des délais et de surveiller la progression avec peu d'efforts. Même les moins doués en technologie trouveront facile de naviguer et d'utiliser les fonctionnalités complètes de ClickUp.

Notre plateforme dispose également d'une série de fonctionnalités avancées telles que Vue Gantt de ClickUp le Gantt View est un outil de gestion de la production, de la gestion des ressources et de la collaboration en temps réel. Visualisez facilement l'échéancier de votre productivité, optimiser l'allocation des ressources et favoriser un travail d'équipe transparent au sein d'une seule et même plateforme unifiée. Dites adieu aux feuilles de calcul encombrantes et adoptez l'efficacité rationalisée de ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez des modèles de feuilles de route et des fonctionnalités de glisser-déposer pour planifier l'ensemble de votre processus de productivité

Incorporez des données provenant de plateformes tierces de suivi du temps, de gestion des ressources et de communication

Suivi des matières premières et desl'approvisionnement d'autres matériaux afin que vous puissiez établir un forfait adéquat pour les commandes de fabrication à venir

Diagrammes de Gantt agile, Kanban, etAffichage du Calendrier ClickUp sont assistés, ce qui vous permet de choisir l'approche qui convient le mieux à vos opérations de fabrication 🗓️

Ajoutez des tâches et créez des rappels directement depuis la ligne de production via des applications mobiles, disponibles pour iOS et Android 📲

Limites de ClickUp

En fonction des CRM à partir desquels vous importez des fichiers batch et des leads, certaines formes peuvent changer lorsque vous apportez des données dans ClickUp

Il existe de nombreuses fonctionnalités personnalisables disponibles sur ClickUp, ce qui peut rendre le produit écrasant pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels de planification de la production

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. MasterControl

via MasterControl L'un des points clés du MasterControl est sa capacité à d'automatiser les processus d'ordonnancement réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires à la planification manuelle. Le logiciel de planification de la production utilise des algorithmes avancés et des techniques d'optimisation pour générer des programmes de production optimaux, en minimisant les temps d'arrêt et en maximisant la productivité.

Il assiste également l'intégration avec d'autres systèmes tels que les logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et les systèmes d'exécution de la fabrication (MES), ce qui permet un échange de données et une synchronisation transparents dans l'ensemble de l'écosystème de production.

Grâce à ses solides capacités de rapports et d'analyse, MasterControl vous permet de suivre les indicateurs de performance clés (KPI) et d'identifier les domaines à améliorer, ce qui contribue à la continuité de la production l'optimisation des processus .

Les meilleures fonctionnalités de MasterControl

Les tâches de formation sont émises chaque fois qu'un utilisateur saisit une action corrective, ce qui permet d'optimiser l'efficacité en assurant la sécurité de l'atelier

Automatisation et gestion des évènements qualité, de la conception des produits et des documents de conformité critiques

Connexion de tous les processus de gestion de la qualité des fournisseurs, y compris les demandes d'actions correctives des fournisseurs (SCAR), les actions correctives et préventives (CAPA), les déviations et la gestion des audits

Limites de MasterControl

Le logiciel peut être mieux adapté aux industries des sciences de la vie ou de la médecine 💉

Les utilisateurs ont rapporté que de nombreuses fonctionnalités n'étaient pas disponibles sans une licence complète

Prix de MasterControl

Contactez l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (140+ commentaires)

4.4/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (230+ commentaires)

3. Odoo

via Odoo Odoo est un logiciel de planification de la production polyvalent et riche en fonctionnalités qui offre un ensemble complet d'outils pour gérer efficacement les opérations de fabrication. Grâce à sa conception modulaire et à sa nature personnalisable, Odoo permet aux entreprises d'adapter le logiciel à leurs besoins de production spécifiques.

Les utilisateurs peuvent facilement suivre la progression de chaque tâche, surveiller la disponibilité des ressources et identifier les goulets d'étranglement ou les retards dans le calendrier de production. Les fonctionnalités collaboratives d'Odoo encouragent également la communication et la coordination entre les membres de l'équipe. Plus d'alignement et de visibilité sur le processus et le calendrier de production est toujours une victoire. 💯

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Facilité de création et de suivi des plannings de production avec la fonction glisser-déposer

La possibilité de définir des commandes de travail, d'affecter des ressources et de définir des paramètresdes priorités améliore la gestion des ressources* Le logiciel de processus de production permet l'intégration de fonctions de planification des besoins en matériel (MRP), ce qui permet une gestion transparente des stocks et des processus d'approvisionnement

Limites d'Odoo

Les fonctionnalités peuvent être déployées avant d'être entièrement déboguées, ce qui a un impact sur l'expérience de l'utilisateur

Certains utilisateurs ont indiqué qu'ils souhaitaient que les indicateurs de performance soient améliorés

Prix d'Odoo

Une Application : Gratuite

Gratuite Standard: 31,10 $/mois par utilisateur

31,10 $/mois par utilisateur Personnalisé: $46.80/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (220+ avis)

4.2/5 (220+ avis) Capterra: 4.2/5 (700+ avis)

4. NetSuite

via NetSuite NetSuite est une solution complète de commerce électronique basée sur le cloud logiciel de gestion d'entreprise basé sur le cloud qui offre de puissantes capacités de planification de la production. Grâce à sa suite intégrée d'applications, NetSuite offre une solution globale pour la gestion des opérations de fabrication .

Le logiciel permet aux utilisateurs de créer et de maintenir des calendriers de production détaillés tout en tenant compte de variables telles que la disponibilité des ressources, les délais de production et les priorités des commandes. L'interface "glisser-déposer" de NetSuite facilite l'ajustement des plannings, l'affectation des ressources et le suivi de la progression de chaque tâche en temps réel.

NetSuite peut également vous être utile si vous souhaitez obtenir des informations précieuses sur vos performances de production. Les solides capacités de rapports et d'analyse de la plateforme pourraient vous aider à prendre des décisions fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite

Outre les fonctionnalités de planification de la production, le logiciel offre des fonctions de gestion des stocks, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de gestion financièredes outils de rapports pour le forfait de production

Les analyses intégrées permettent aux utilisateurs d'intégrer leurs solutions de fabrication, de commerce électronique, de CRM et d'ERP

La visibilité des stocks en temps réel permet aux utilisateurs de gérer les processus d'approvisionnement tout en se concentrant sur l'acheminement nécessaire des matières premières

Limites de NetSuite

Certains éléments indiquent que le service client de NetSuite est limité

La complexité des personnalisations de NetSuite peut rendre le produit plus difficile à utiliser

Prix de NetSuite

Contactez l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée

NetSuite évaluations et critiques

G2: 4/5 (plus de 2 500 commentaires)

4/5 (plus de 2 500 commentaires) Capterra: 4.1/5 (1,300+ reviews)

5. MRPeasy

via MRPeasy MRPeasy est un logiciel de planification de la production qui offre un intervalle de fonctionnalités spécialement conçues pour les petites et moyennes entreprises de fabrication. MRPeasy permet de forfaiter et de planifier les commandes de production en tenant compte de la disponibilité des ressources, des délais de production et des priorités des commandes. Les utilisateurs peuvent facilement suivre la progression de chaque tâche. Il n'y a rien de mieux que de savoir que vos commandes de production sont exécutées à temps !

MRPeasy offre également une visibilité sur les niveaux de stock, ce qui permet d'éviter les ruptures de stock ou le surstockage - plus d'étagères stériles ou débordantes ! En outre, la plateforme offre à la productivité des forfaits de production afin d'utiliser votre équipement et votre personnel de la manière la plus efficace possible.

Les meilleures fonctionnalités de MRPeasy

Solution de planification à guichet unique, ce logiciel améliore les opérations de fabrication en associant la planification de la production à la gestion des stocks, à l'approvisionnement et à la gestion des clients

L'interface conviviale et la navigation intuitive facilitent la création et la gestion des plannings de production pour les utilisateurs des petites et moyennes entreprises manufacturières

Amélioration de l'efficacité et de l'utilisation des équipements grâce à des rapports en temps réel

Les limites de MRPeasy

Les utilisateurs qui dépendent des matières premières ont indiqué que la plateforme n'était pas assez étendue pour répondre à leurs besoins

Les systèmes de coûts ne sont pas encore intégrés

Prix de MRPeasy

Débutant: 49 $/mois

49 $/mois Professionnel: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Enterprise: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur Unlimited: $149/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (15+ commentaires)

4.2/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (75+ avis)

6. Forfait visuel

via Forfait visuel Grâce à son interface intuitive et visuelle, Visual Planning permet aux utilisateurs de créer et d'organiser facilement des forfaits de production. Les utilisateurs peuvent facilement glisser et déposer des tâches, ajuster les échéanciers et définir des dépendances pour assurer un flux de production fluide. Visual Planning propose également des mises à jour et des notifications en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d'être informés de la progression de chaque tâche.

L'un des atouts clés de Visual Planning est sa flexibilité et ses options de personnalisation. Visual Planning assiste l'intégration avec d'autres forfaits, tels que les systèmes ERP ou les systèmes de contrôle de la production. Les intégrations peuvent vous faciliter la vie, car l'ensemble de votre écosystème de production sera synchronisé.

Grâce aux rapports et aux analyses avancés, vous pouvez étudier les performances de production, suivre les indicateurs clés et identifier les domaines à améliorer. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Visual Planning

Une solution de planification personnalisable permet aux utilisateurs d'adapter les processus à leurs besoins de fabrication spécifiques. Les utilisateurs peuvent définir leurs propres règles, flux de travail et contraintes, en veillant à ce que le calendrier de production s'aligne sur leurs exigences uniques

Utiliser des représentations graphiques pour suivre facilement les ressources de production, les tâches et les échéanciers ⏲️

Le logiciel basé sur le cloud permet aux utilisateurs d'emporter le système de planification partout où ils vont

Limites de Visual Planning

Les utilisateurs ont déclaré que la plateforme semblait dépassée

Le logiciel ne semble pas faire l'objet d'une utilisation ou d'une évaluation en ligne aussi poussée que certaines des autres options de notre liste

Les forfaits de Visual Planning

VP Desk: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur VP Portal: $35/mois par utilisateur

$35/mois par utilisateur VP Go: $15/mois par utilisateur

G2: 3.8/5 (4 commentaires)

3.8/5 (4 commentaires) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

7. Schedlyzer

via Schedlyzer Grâce à ses algorithmes avancés et à ses techniques d'optimisation, Schedlyzer rend la gestion des opérations de fabrication beaucoup plus efficace. Le logiciel tient compte de facteurs tels que la disponibilité des ressources, la capacité de production, les priorités des commandes et les contraintes pour générer des programmes de production remarquables.

Nous adorons les capacités de simulation de Schedlyzer, qui vous permettent d'évaluer l'impact de différents scénarios et de prendre de meilleures décisions pour la planification de la production.

Les meilleures fonctionnalités de Schedlyzer

Schedlyzer excelle lorsqu'il s'agit d'intégrer d'autres systèmes et sources de données, tels queLogiciel ERPmES, et les données de production en temps réel

Les planificateurs peuvent suivre les indicateurs clés de performance, identifier les goulets d'étranglement et analyser les données de production à l'aide de rapports complets

Apprentissage automatique et analyse prédictive pour prévoir la demande et ajuster automatiquement les plannings pour répondre aux demandes changeantes des clients

Limites de Schedlyzer

Schedlyzer ne fait pas de simulations en direct. Au lieu de cela, les prévisions d'ordonnancement et les rapports sont statiques

Certains utilisateurs ont déclaré que les tableaux de bord des rapports n'étaient pas clairs ou concis par rapport à d'autres outils de planification de la production

Prix de Schedlyzer

Essai gratuit

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: n/a

n/a Capterra: 4.4/5 (15+ reviews)

8. Optessa

via Optessa Si vous avez du mal à résoudre des problèmes complexes d'ordonnancement et d'optimisation, Optessa est peut-être fait pour vous. Nous sommes de fervents partisans de la capacité d'Optessa à résoudre les dilemmes d'ordonnancement difficiles.

La plateforme offre une interface flexible et conviviale qui vous permet de visualiser et d'ajuster les paramètres, d'affecter des ressources et de définir des contraintes. Optessa permet également à toute l'équipe de recevoir des mises à jour et des notifications en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités d'Optessa

Le logiciel excelle dans la gestion d'environnements de production à grande échelle avec des ressources multiples, des flux de travail complexes et des dépendances complexes

Optessa offre des fonctions avancées d'analyse d'hypothèses et de forfaits, permettant aux utilisateurs de simuler des scénarios de planification et d'en évaluer l'impact

Grâce à des algorithmes, les utilisateurs peuvent tenir compte de multiples facteurs tels que les contraintes de ressources, les capacités de production, les priorités de commande et les règles de séquençage

Les limites d'Optessa

Les utilisateurs ont déclaré que la connexion à la plateforme baissait fréquemment

Il n'y a pas d'application mobile ni sur iOS ni sur Android

Prix d'Optessa

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 3.5/5 (1 commentaire)

3.5/5 (1 commentaire) Capterra: 4.5/5 (4 commentaires)

9. Katana MRP

via Katana MRP Petites et moyennes entreprises manufacturières, votre heure est venue : Katana MRP est un logiciel de planification de la production conçu spécialement pour vous. Grâce à son interface conviviale et à son flux de travail intuitif, Katana MRP simplifie le processus de planification de la production et rationalise les opérations de fabrication. Le logiciel offre une visibilité en temps réel sur les commandes de production, ce qui vous permet de créer et d'ajuster les plannings sans effort.

Les utilisateurs peuvent facilement suivre la progression de chaque tâche, surveiller les niveaux de stock et prendre des décisions éclairées pour garantir une livraison à temps et une utilisation efficace des ressources.

Katana MRP meilleures fonctionnalités

Suivi de la disponibilité des matières premières et prévention des ruptures de stock ou des surstocks

Les utilisateurs peuvent gérer leurs calendriers de production en conjonction avec les niveaux de stock et les demandes de commandes via un hub centralisé

La fonction "glisser-déposer" facilite la coordination et la transmission des calendriers de production

Les limites de Katana MRP

Shopify s'intègre au niveau du produit mais pas au niveau du matériau

Les utilisateurs ont indiqué que la plateforme présentait des temps de latence

Prix de Katana MRP

Essentiel: 99 $/mois

99 $/mois Avancé: 299 $/mois

299 $/mois Professionnel: 599 $/mois

599 $/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (35+ commentaires)

4.4/5 (35+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (145+ commentaires)

10. InkSoft

via InkSoft InkSoft est un logiciel de planification de la production spécialisé conçu pour l'industrie de l'impression et de l'habillement. Avec ses fonctionnalités spécifiques à l'industrie et son interface intuitive, InkSoft rationalise le processus de planification de la production pour tout ce qui concerne l'impression personnalisée et la décoration de vêtements. 👕

Le logiciel permet aux utilisateurs de créer et de gérer des calendriers de production, en tenant compte de facteurs tels que les spécifications de la commande, les méthodes d'impression, les capacités de production et les délais de livraison. InkSoft offre un tableau de bord visuel qui fournit un aperçu clair du flux de production, permettant aux utilisateurs de suivre facilement la progression de chaque commande, d'allouer des ressources et d'assurer un flux efficace.

Les meilleures fonctionnalités d'InkSoft

InkSoft s'intègre de manière transparente à d'autres fonctions telles que les boutiques en ligne, les systèmes de gestion de la relation client et les logiciels de conception

Tenez les utilisateurs informés grâce à des notifications en temps réel sur les mises à jour des commandes, les modifications ou d'autres problèmes potentiels susceptibles d'avoir un impact sur le calendrier de production

Les fonctionnalités de rapports et d'analyse vous permettent d'analyser les performances de production, de suivre les indicateurs clés et de prendre des décisions fondées sur des données afin d'optimiser la planification de la production et l'affectation des ressources

Limites d'InkSoft

Les utilisateurs ne font pas appel à leurs propres données marketing

Les possibilités de personnalisation de la plateforme sont limitées

Prix d'InkSoft

InkSoft: $299/mois pour cinq utilisateurs

$299/mois pour cinq utilisateurs InkSoft Unlimited: 399 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 2.7/5 (5+ reviews)

2.7/5 (5+ reviews) Capterra: 3.9/5 (10+ commentaires)

Booster les profits avec le meilleur logiciel de planification de la production

Un logiciel de planification de la productivité peut avoir un impact considérable sur votre entreprise. Le bon logiciel peut vous aider à rationaliser la planification, à optimiser les ressources, à améliorer les chances de réunion des projets et à augmenter la rentabilité.

ClickUp est une solution qui mérite d'être prise en considération. Grâce à ses fonctionnalités avancées de planification et d'ordonnancement, ClickUp peut vous aider à améliorer votre efficacité, à éviter les goulets d'étranglement et à maintenir les livraisons dans les délais impartis. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer. 💥