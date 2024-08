10 meilleures alternatives et concurrents de Productboard en 2024 (gratuits et payants)

En tant que chef de produit, votre vie tourne autour de la production d'informations, de la définition d'objectifs business et de la conception de produits qui font la différence pour vos clients. Outils de gestion de produits vous facilitent la vie lorsque vous devez constamment jongler avec les tâches. 🤹

L'un de ces outils est Productboard, qui est personnalisé pour aider les équipes de produits à recueillir les commentaires des clients et à créer des feuilles de route pour plusieurs produits dans un seul espace.

Les utilisateurs apprécient les fonctionnalités de suivi de la progression, les capacités de collecte d'insights et les affichages de feuilles de route de Productboard. Cependant, les chefs de produit peuvent avoir besoin de plus d'intégrations dans leur logiciel de gestion de projet . En fait, les gestionnaires de produits doivent donner la priorité aux fonctionnalités qui offrent une meilleure productivité, des connaissances plus approfondies et une assistance plus large en matière de gestion.

C'est là que cette liste des meilleurs Alternative au tableau des produits est disponible.

Ici, nous partageons quelques-unes de nos alternatives favorites à Productboard, à la fois payantes et gratuites, avec une liste de fonctionnalités, d'avantages et d'inconvénients, de prix et d'évaluations.

Il est temps d'améliorer votre jeu de relations publiques. 🙌

Que rechercher dans les alternatives à Productboard ?

Tous les outils de gestion de produits ne sont pas créés égaux. En fonction des besoins spécifiques de votre produit, vous pouvez préférer certaines fonctionnalités à d'autres. 🛠️

Voici quelques éléments à rechercher dans les alternatives à Productboard :

Suivi et analyse des utilisateurs : Pour produire de bons produits, vous devez comprendre comment vos clients s'engagent avec eux

: Pour produire de bons produits, vous devez comprendre comment vos clients s'engagent avec eux Cartographie de la route : Créez un plan du produit, de l'idéation au lancement, avec des outils de gestion de produit qui assistent la stratégie visuelle et interactive du produit

: Créez un plan du produit, de l'idéation au lancement, avec des outils de gestion de produit qui assistent la stratégie visuelle et interactive du produit Sondages auprès des clients : Assistance à la gestion des retours d'information avec un outil qui propose des formulaires personnalisés pour aider à boucler la boucle des retours d'information des clients

: Assistance à la gestion des retours d'information avec un outil qui propose des formulaires personnalisés pour aider à boucler la boucle des retours d'information des clients Collaboration entre équipes : De la messagerie d'équipe in-app à la collaboration en temps réel, recherchez un outil de gestion de produit qui vous aide à travailler ensemble

: De la messagerie d'équipe in-app à la collaboration en temps réel, recherchez un outil de gestion de produit qui vous aide à travailler ensemble Assistance à la présentation : Partagez vos points de vue et vos nouvelles idées avec un outil qui offre des fonctions de présentation

: Partagez vos points de vue et vos nouvelles idées avec un outil qui offre des fonctions de présentation Fonctionnalités de gestion de projet : Rationalisez les flux de travail et lesgestion des tâches à l'aide d'un outil de gestion de projet qui vous permet de contrôler le projet dans un seul espace

: Rationalisez les flux de travail et lesgestion des tâches à l'aide d'un outil de gestion de projet qui vous permet de contrôler le projet dans un seul espace Cartes thermiques et organigrammes : La meilleure façon d'obtenir des informations sur vos clients est de voir comment ils interagissent réellement avec vos produits à l'aide de fonctionnalités clés telles que les cartes thermiques et les enregistrements

: La meilleure façon d'obtenir des informations sur vos clients est de voir comment ils interagissent réellement avec vos produits à l'aide de fonctionnalités clés telles que les cartes thermiques et les enregistrements Intégration : Les chefs de produit jonglent avec différents outils pour faire leur travail. Assurez-vous que l'alternative Productboard que vous choisissez s'intègre à votre logiciel de gestion de produits le plus important

Les 10 meilleures alternatives à Productboard à utiliser en 2024

Trouver le bon logiciel de gestion de produits prend du temps et de l'énergie. Et nous savons que vous manquez probablement des deux.

À cet effet, nous avons fait le travail pour vous. Voici 10 des meilleures alternatives à Productboard (gratuites et payantes !) qui peuvent booster votre processus tout en vous faisant gagner du temps, de l'énergie et même de l'argent. 💰

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux 15+ affichages personnalisables de ClickUp

Oui, nous avons placé ClickUp en tête de liste, mais pour de bonnes raisons. (ClickUp est une plateforme complète qui offre une infinité de fonctionnalités, d'intégrations et de personnalisations permettant aux équipes de garder un onglet sur chaque étape du processus de travail processus de développement du produit . En effet, Les fonctionnalités du produit ClickUp vous permettent de planifier votre vision, de suivre les problèmes et de gérer le sprint en un seul endroit.

Pour commencer, mettez tout le monde sur la même page en utilisant Document d'information sur le produit ClickUp . Le document ClickUp préconstruit vous permet de lier des conceptions, de dresser la liste des spécifications fonctionnelles et d'expliquer les considérations relatives à la conception. Utilisez-le pour rédiger un forfait de sortie pour les équipes de produits et créer un cadre pour un lancement de produit réussi. ✨

Avec le modèle de document d'information sur le produit de ClickUp, votre équipe dispose d'un plan complet à remplir pour assister à un lancement réussi, tout en restant littéralement sur la même page

Créez des plans de produit partagés dans ClickUp pour que chaque membre de l'équipe puisse voir le rôle qu'il joue et la vision d'ensemble. Visualisez les flux de travail et optimisez l'efficacité grâce à plusieurs vues Tableau, notamment Les tableaux Kanban de ClickUp . Ajoutez instantanément l'automatisation des tâches pour décomposer le développement du produit pour les différents membres de l'équipe et les départements.

Créer le parfait Flux de travail agile et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec la vue Tableau dans ClickUp

Vous pouvez également faciliter le développement de produits grâce à ClickUp IA . Utilisez-le pour rédiger un document d'exigences du produit (PRD), concevoir des tests utilisateurs ou créer un forfait de test global.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

35+ ClickUp Apps vous permettent de personnaliser la gestion des tâches, y compris l'attribution..points de sprint et le suivi des champs personnalisés

Plus de 1 000modèles de gestion de produitsdontmodèles de plans de projetles modèles de plan de projet facilitent la création d'histoires Agile, le suivi des demandes de fonctionnalité et la création de tableaux de conception

plus de 50 actions, déclencheurs et automatisations rendent la personnalisation plus facile que jamais

plus de 1000 intégrations, y compris HubSpot, Slack et Salesforce

Limites de ClickUp :

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage plus raide simplement parce qu'il y a tellement de personnalisation disponible

Certains utilisateurs ont trouvé que le nombre de notifications pouvait être écrasant, mais celles-ci peuvent être personnalisées dans les paramètres du compte

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur payé annuellement ; 10$/mois par utilisateur payé mensuellement

: 7$/mois par utilisateur payé annuellement ; 10$/mois par utilisateur payé mensuellement Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Prodpad

via Prodpad Prodpad facilite la conception de produits en fournissant les commentaires des utilisateurs et en vous aidant à forfaiter votre stratégie. Utilisez-le pour recueillir les idées clés de clients réels et créer un modèle de produit calendrier du projet avec des plans de route intégrés.

Les outils de retour d'information des clients sont particulièrement utiles pour le forfait des produits sur lesquels vous souhaitez travailler en premier. Prodpad offre Outils d'IA qui exploitent les commentaires et offrent des informations générales. Utilisez ces informations pour segmenter les clients et vous concentrer sur les produits qui répondent à leurs besoins spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Prodpad :

Les fonctionnalités de découverte d'idées permettent de voir facilement quelles sont les fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs et vous aident à..prioriser les projets qui ont le plus d'importance

Les intégrations avec des outils comme Jira, Microsoft et GitHub vous permettent d'incorporer Prodpad dans les flux de travail existants afin de ne pas perturber le processus de l'équipe

Les fonctionnalités du flux de travail du carnet de produits vous permettent de décomposer les idées et d'identifier les fonctionnalités les plus désirées à éliminerbacklogs de produits Limites du Prodpad :

Certains utilisateurs ont trouvé que les cartes routières pouvaient être déroutantes pour les parcours de produits longs ou plus complexes

Les idées archivées n'ont pas d'historique joint à elles, vous devrez donc suivre le raisonnement séparément

Prix de Prodpad :

Cartes routières : Essai Free

: Essai Free Cartes routières Essentiels : 30 $/éditeur/mois

: 30 $/éditeur/mois Roadmaps Avancé : 55 $/éditeur/mois

G2 : 4.3/5 (80+ commentaires)

: 4.3/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.0/5 (10+ commentaires)

3. Airfocus

via Airfocus Airfocus vous aide à comprendre les besoins des utilisateurs, à forfaiter vos l'exécution du projet et d'aligner les équipes. Cette plateforme de gestion stratégique des produits vous permet de gérer le développement des produits, de la découverte à la stratégie, en passant par l'établissement des priorités. Mon travail comme une plate-forme modulaire, il est conçu pour être un hub central pour tout votre travail de produit. 💪

Obtenez des informations sur l'expérience utilisateur et recueillez des commentaires sur le produit pour vous assurer que vous résolvez les bons problèmes. Engagez-vous avec les utilisateurs réels en construisant un portail de marque où vous pouvez partager des idées avec vos clients.

Utilisez l'outil de feuille de route pour définir une orientation claire et permettre aux équipes de savoir exactement à quoi s'attendre à chaque étape. Faites un remue-méninges, annoncez une le lancement d'un produit et de célébrer les succès dans un même espace.

Les meilleures fonctionnalités de l'Airfocus :

Les applications natives d'Airfocus vous permettent d'adopter une approche modulaire du développement de produits, ce qui signifie que vous pouvez exploiter l'outil pour répondre à vos besoins spécifiques

Les vues personnalisées facilitent la visualisation des données à l'aide de diagrammes de Gantt,Tableaux Kanbanet des tableaux

Le logiciel de plan de route crée de la visibilité pour le plan de l'équipe et est personnalisable pour un large intervalle de cas d'utilisation

les limites d'Airfocus :

Les utilisateurs ont trouvé que l'intégration avec Jira n'était pas toujours fiable

Les forfaits sont basés sur le nombre d'utilisateurs, ce qui rend le logiciel coûteux si vous travaillez avec de nombreux membres de l'équipe

Prix d'Airfocus :

Avancé : 69 $/éditeur/mois

: 69 $/éditeur/mois Pro : Prix annuel personnalisé

: Prix annuel personnalisé Enterprise : Tarification annuelle personnalisée

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

4. Voix d'utilisateur

via Voix de l'utilisateur UserVoice est un système de gestion de produits qui vous aide à créer des stratégies de développement de produits. Le Tableau des commentaires des utilisateurs permet de voir facilement ce que les clients disent de vos produits et quelles sont les fonctionnalités qu'ils souhaitent le plus.

L'outil utilise une approche fondée sur les données pour permettre aux parties prenantes d'identifier les meilleurs moyens de répondre aux besoins des clients. De l'établissement de l'histoire de l'utilisateur à l'observation de la façon dont ils naviguent dans vos produits, vous obtiendrez des informations qui vous permettront de mieux servir vos clients. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de UserVoice :

Les formulaires et les outils de feedback sont personnalisés pour favoriser les relations, faire en sorte que les clients se sentent écoutés et construire une meilleure image de marque

L'interface conviviale permet de l'utiliser facilement sans passer des heures à maîtriser une courbe d'apprentissage abrupte

Les intégrations incluent Jira, Slack, Azure DevOps et Zendesk

Limites de UserVoice :

Les utilisateurs aiment les intégrations existantes, mais souhaitent qu'il y ait plus de plateformes assistées

Il n'y a pas d'assistance client par e-mail ou en ligne, ce qui signifie qu'il peut être difficile d'obtenir de l'aide en cas de bug

Prix de UserVoice :

Essentiels : 699 $/mois

: 699 $/mois Pro : 899 $/mois

: 899 $/mois Premium : 1 349 $/mois

: 1 349 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (200+ commentaires)

: 4.5/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (60+ commentaires)

5. Convas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Convas.jpg Convas /$$$img/

via Convas Convas est un outil de collecte des commentaires des clients qui facilite le développement de produits que les gens veulent vraiment. Utilisez la page Feedback pour recueillir les commentaires des membres de votre équipe et des clients réels. Ajoutez le vote de fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs d'augmenter ou de diminuer le nombre de fonctions.

Utiliser le retour d'information des clients, créer une feuille de route pour le cycle de vie du produit . Montrez clairement aux parties prenantes ce qui est en progression, ce qui est Terminé et ce qui est à venir. Utilisez des notifications automatisées pour informer les utilisateurs de la sortie d'un nouveau produit susceptible de les intéresser.

Les meilleures fonctionnalités de Convas :

La page de commentaires est achevée et personnalisable. Utilisez les commentaires pour dialoguer directement avec les utilisateurs, créez plusieurs tableaux pour différents types de commentaires et ajoutez des étiquettes pour améliorer l'organisation

Ajoutez le widget de commentaires des clients à vos pages de destination pour obtenir des informations sans que les utilisateurs ne quittent votre site

Les annonces de mise à jour de produits facilitent plus que jamais l'annonce de nouvelles fonctionnalités et de lancements de produits

Limites de Convas :

Certains utilisateurs ont trouvé que l'application était boguée, ce qui a entraîné des ralentissements dans le processus de développement du produit

Si vous souhaitez suivre plus de 100 utilisateurs, vous devez payer le forfait entreprise

Prix de Convas :

Gratuit : 0 $/mois avec un maximum de 25 utilisateurs suivis

: 0 $/mois avec un maximum de 25 utilisateurs suivis Croissance : 15$/mois jusqu'à 100 utilisateurs suivis

: 15$/mois jusqu'à 100 utilisateurs suivis Business : 150$/mois avec un nombre illimité d'utilisateurs suivis

: 150$/mois avec un nombre illimité d'utilisateurs suivis Privé : 99$/mois pour la fonctionnalité de feedback privé

G2 : 4.0/5 (1+ commentaires)

: 4.0/5 (1+ commentaires) Capterra : $$$A

6. Pendo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Pendo.jpg Pendo /$$$img/

via Pendo Pendo est conçu pour améliorer l'expérience des produits numériques. Cet outil tout-en-un travaille à travers le marketing, l'informatique, le produit et.. la réussite des clients départements.

Les solutions à faible code permettent à n'importe quel membre de l'équipe d'utiliser Pendo pour recueillir des informations sur les clients et développer de meilleurs produits. Des données rétroactives associées à des commentaires qualitatifs vous donnent un aperçu achevé de la façon dont les clients utilisent et ressentent vos produits.

Les meilleures fonctionnalités de Pendo :

Saisissez des idées de produits et partagez-les directement avec les clients pour obtenir des commentaires avant de commencer à développer des fonctionnalités et de nouvelles applications

Les insights de portefeuille SaaS vous permettent de réaliser un audit de vos outils et flux de travail existants pour rationaliser votre espace de travail numérique

Les fonctionnalités IA fournissent des informations et des analyses approfondies que les membres de votre équipe pourraient manquer par eux-mêmes

Les limites de Pendo :

La tarification peut être un défi pour les startups qui ont des budgets limités

Certains rapports personnalisés ne sont pas disponibles sur l'application, ce qui signifie que vous devez aller sur votre bureau pour accéder à des informations plus approfondies

Prix de Pendo :

Free : Free avec un maximum de 500 utilisateurs actifs mensuels

: Free avec un maximum de 500 utilisateurs actifs mensuels Débutant : 7 000 $$$a par an avec un maximum de 10 000 utilisateurs actifs mensuels

: 7 000 $$$a par an avec un maximum de 10 000 utilisateurs actifs mensuels Croissance : Contactez-nous pour une tarification personnalisée

: Contactez-nous pour une tarification personnalisée Portfolios : Contacter pour une tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (1 200+ commentaires)

: 4.4/5 (1 200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (200+ commentaires)

7. Plan du produit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ProductPlan.jpg Plan du produit /$$$img/

via Plan du produit ProductPlan est l'un des outils les plus populaires pour évaluer les produits potentiels, créer une stratégie de produit et élaborer un plan de développement l'échéancier d'un projet dans un seul espace.

Utilisez des affichages et des filtres personnalisés pour adapter l'outil à votre entreprise. Créez des dispositions flexibles pour aider les membres de l'équipe à comprendre le processus de développement du produit et les objectifs finaux. 🏆

Les feuilles de route du portfolio vous permettent d'afficher une vue d'ensemble de tous les projets en cours. Suivez de manière transparente la progression des différents produits et fonctionnalités, qu'ils soient en phase de brainstorming, de suivi des utilisateurs ou de livraison finale.

Les meilleures fonctionnalités de ProductPlan :

La conformité SOC 2 Type II signifie que cet outil est idéal pour toutes les organisations, y compris les entreprises qui ont besoin d'une sécurité supplémentaire

Importer, synchroniser et se connecter à des dizaines d'outils, y compris les favoris de la productivité comme Jira, GitHub et Zapier

Des dizaines de modèles de feuilles de route facilitent la création de dispositions visuelles de votre stratégie produit

Limites de ProductPlan :

Certains utilisateurs ont trouvé que la collaboration d'équipe pouvait être déroutante

Il n'y a pas de mode hors ligne, vous devez donc être connecté pour faire quoi que ce soit

Prix de ProductPlan :

Basic : 39 $/mois

: 39 $/mois Professionnel : 79 $/mois

: 79 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (50+ commentaires)

8. Roadmunk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Roadmunk-Business-Roadmap-Template-1400x860.png Roadmunk /$$$img/

via Roadmunk Roadmunk s'occupe de mapper les équipes chargées des produits. Utilisez la plateforme pour créer une feuille de route visuelle à partager avec les parties prenantes pour obtenir l'adhésion à votre prochain produit. Obtenez les commentaires des clients et priorisez les fonctionnalités que vous voulez construire ensuite.

Les meilleures fonctionnalités de Roadmunk :

35+ modèles de feuilles de route vous permettent degagner du temps et d'efforts lors de l'élaboration du parcours de votre produit

L'API de Roadmunk vous permet de créer des intégrations personnalisées pour utiliser de manière transparente les outils que vous aimez

La boîte de réception des commentaires crée un espace personnalisé pour suivre ce que disent les clients

Les limites de Roadmunk :

Certains utilisateurs souhaitent davantage de personnalisation dans les champs de description afin d'inclure plus de données

Vous devez ajouter des dates à chaque étape de la feuille de route, ce qui pourrait être trop granulaire pour les organisations dont les échéanciers sont moins stricts

Prix de Roadmunk :

Débutant : 19$/mois pour un roadmapteur

: 19$/mois pour un roadmapteur Business : 49$/éditeur/mois

: 49$/éditeur/mois Professionnel : 99$/éditeur/mois

: 99$/éditeur/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.0/5 (80+ commentaires)

: 4.0/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (80+ commentaires)

9. Rapidr

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Rapidr.jpg Rapidr /$$$img/

via Rapider Rapidr vous aide à capturer des idées de produits, à recueillir les commentaires des clients et à impliquer les utilisateurs tout au long du processus de création. Utilisez des tableaux de commentaires publics et privés pour obtenir un aperçu réel des produits existants et des fonctionnalités que les utilisateurs recherchent. Identifiez les meilleurs produits à développer et créez des feuilles de route pour suivre le processus.

Les meilleures fonctionnalités de Rapidr :

7 intégrations existantes et 5 autres en cours de développement facilitent l'utilisation de produits populairesoutils de développement populaires avec Rapidr

Le suivi des demandes de fonctionnalités vous permet de garder l'onglet sur les types de produits souhaités par vos utilisateurs

Le suivi des bugs intégré permet aux utilisateurs de signaler les problèmes dans le produit pour que votre équipe les résolve

Limites de Rapidr :

La visualisation des données est basique et il n'y a pas de diagramme de Gantt ou d'outils de mappage plus avancés

Bien que l'interface soit facile à utiliser, certains utilisateurs souhaiteraient davantage de fonctions

Prix de Rapidr :

Démarrage : 49 $/mois

: 49 $/mois Business : 199$/mois

: 199$/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (2+ commentaires)

: 4.5/5 (2+ commentaires) Capterra : $$$A

10. Craft.io

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/2-Craft.io\_-1400x743.png Craft.io /$$$img/

via Craft.io Utilisez Craft.io pour recueillir les commentaires des utilisateurs et prendre des décisions plus éclairées sur les produits. À l'aide d'une interface visuellement agréable, il est facile de créer des feuilles de route et des échéanciers stratégiques pour aligner l'équipe. Priorisez les fonctionnalités, ajustez en fonction de la capacité et rationalisez l'exécution, le tout en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Craft.io :

Les automatisations vous permettent d'attribuer instantanément des tâches aux membres de l'équipe et de vous intégrer à d'autres outils de développement tels que Jira

Gérez votre portfolio de produits avec des champs pour le carnet de commandes, les objectifs, les dépendances et les initiatives

Limites de Craft.io :

Certains utilisateurs ont rencontré des bugs qui attribuaient des tâches aux mauvais membres de l'équipe

La cartographie de la route du produit n'est pas aussi intuitive que certains outils concurrents

Prix de Craft.io :

Débutant : 19 $/éditeur/mois

: 19 $/éditeur/mois Pro : 79 $/éditeur/mois

: 79 $/éditeur/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Craft.io :

G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

: 4.5/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (30+ commentaires)

Construire de meilleurs produits plus efficacement avec ClickUp

Que vous soyez à la tête d'une startup, d'une entreprise de taille moyenne ou d'une Enterprise, la création de meilleurs produits n'est qu'à quelques clics. Avec ces alternatives à Productboard, vous trouverez de nouvelles façons de générer des informations sur les clients, de hiérarchiser les fonctionnalités et de rationaliser l'exécution des produits.

Le logiciel de gestion de projet de ClickUp facilite la gestion de tout dans un seul espace. De plus, des centaines d'intégrations travaillent en toute transparence avec le logiciel de gestion de projet de ClickUp outils de développement de produits dont vous avez besoin pour servir vos clients. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à obtenir des informations plus approfondies sur vos clients afin de créer des produits qu'ils aimeront pendant des années. De plus, avec ClickUp, c'est Free Forever !