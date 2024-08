Résumé du projet Phoenix : comment de solides principes DevOps peuvent transformer les projets d'entreprise

Même les meilleures entreprises peuvent connaître l'échec - c'est la façon dont elles rebondissent qui compte.

Le livre The Phoenix Project suit l'abonné d'une entreprise fictive aux prises avec des retards, du travail non planifié et des ressources réduites. Il présente également son retour à la rentabilité grâce à des opérations informatiques réorganisées.

L'entreprise s'appuie sur les meilleurs principes DevOps pour découvrir des moyens optimaux de forfaiter, d'exécuter et d'améliorer les processus au sein du service informatique. Tout cela aboutit à la résurgence remarquable de l'entreprise dans le style du mythique phénix. 🔥

Bien qu'il faille lire le livre pour en saisir tous les mérites, ce Résumé du projet Phoenix mettra en lumière certaines de ses leçons les plus notables. Nous nous pencherons sur l'intrigue, les principaux enseignements, les citations marquantes et les conseils pour appliquer les concepts du livre dans la vie réelle.

Résumé du livre : Le projet Phoenix en un coup d'œil

Via : Amazon Le Projet Phoenix : Un roman sur l'informatique, DevOps, et aider votre Business à gagner est écrit par Gene Kim, Kevin Behr, et George Spafford. Ce livre de 432 pages a été publié pour la première fois en 2013 et nécessite environ 7 à 10 heures de lecture.

Ce que nous adorons dans Le Projet Phoenix, c'est qu'il utilise des personnages racontables et des scénarios d'entreprise pour définir les problèmes courants des opérations et des prestations informatiques, tout en orientant le lecteur vers des solutions qui fonctionnent. C'est également un livre à lire absolument si vous cherchez à démêler la relation entre les opérations des usines de fabrication et les technologies de l'information. 🍀

Plot

Ce livre sur les entreprises et les technologies de l'information s'appuie sur une novélisation experte pour présenter les concepts éprouvés de DevOps d'une manière facile à suivre.

Le principal protagoniste de l'histoire est Bill Palmer, un vice-président des technologies de l'information nouvellement nommé qui travaille pour une entreprise de fabrication de pièces automobiles, Parts Unlimited. Même en tant que directeur informatique expérimenté, Bill a une tâche difficile à accomplir empêcher l'entreprise de sombrer.

alors, qu'est-ce qui a mal tourné ?

Tout d'abord, l'ensemble de l'organisation est en proie à des problèmes, qu'il s'agisse de problèmes de paie, de retards de programmation ou de dépassements de budget. Une grande partie de ces échecs est liée à la mauvaise gestion du département informatique de l'entreprise et, en particulier, à l'incapacité de l'équipe à achever un projet de développement de logiciel vital, le fameux "Projet Phoenix".

Les problèmes se sont étendus à d'autres fonctions de l'entreprise, et Bill doit reprendre les choses en main après des échecs tels que des failles de sécurité et des violations des réglementations nationales. Et s'il échoue et que l'entreprise continue de perdre ses parts de marché, le PDG de Forfaits Unlimited prévoit d'externaliser les opérations informatiques. Alors oui, les enjeux sont importants. 🌋

Caractères

Tout au long de ses efforts pour réorganiser le service informatique et, par extension, l'ensemble de l'entreprise, Bill collabore avec plusieurs responsables départementaux et techniques. Parmi les rôles centraux, citons :

Brent Geller: Ingénieur en chef

Ingénieur en chef Steve Masters: Directeur général (CEO)

Directeur général (CEO) John Pesche: Responsable de la sécurité de l'information (CISO)

Responsable de la sécurité de l'information (CISO) Wes Davis: Directeur des opérations technologiques distribuées

Directeur des opérations technologiques distribuées Sarah Moulton: Vice-présidente senior des opérations de vente au détail

Vice-présidente senior des opérations de vente au détail Chris Allers: Vice-président du développement des applications

Vice-président du développement des applications Kirsten Fingle: Responsable du bureau de gestion de projet (PMO)

Responsable du bureau de gestion de projet (PMO) Dr. Erik Reid: Membre potentiel du Tableau et expert en ingénierie des processus informatiques

Parmi les caractères énumérés ci-dessus, Erik se distingue comme l'un des personnages les plus influents du récit. Alors que Bill Palmer et ses collègues tentent de réparer ce qui est cassé, Erik les guide tout au long du processus, en leur présentant les concepts cruciaux de DevOps et de.. Gouvernance informatique . Si vous avez travaillé dans le développement de logiciels ou les opérations informatiques, les interactions entre les caractères vous seront probablement familières.

Les enseignements clés du Projet Phoenix

Les défis présentés dans ce livre sont assez courants si l'on considère ce à quoi la plupart des développeurs de logiciels et des professionnels de l'informatique sont confrontés aujourd'hui. Les trois auteurs de The Phoenix Project étant d'éminents leaders d'opinion dans le secteur des technologies de l'information, ils sont en mesure de proposer des stratégies efficaces pour relever ces défis et aider votre entreprise à en sortir gagnante sur le long terme. 🧑‍💻

Discutons de cinq des leçons les plus importantes de ce livre.

1. Identifier les quatre types de travail (informatique)

Mon travail explique qu'il est plus facile de forfaiter et de suivre le travail dans le domaine de l'informatique lorsqu'on le classe en quatre catégories :

Projets Business : Ce type de travail comprendde nouvelles initiatives de projet et les processus qui représentent une part importante des fonctions de votre entreprise. Ils sont suivis individuellement par le bureau de gestion de projet dans le cadre d'un programme de gestion de projetcadre de gouvernance du programme2. Projets internes : Il s'agit de tâches régulières, telles que la maintenance des systèmes, les mises à niveau et les correctifs de sécurité, qui permettent à des entreprises comme Parts Unlimited de continuer à fonctionner Changements : Il s'agit de tâches de routine, tout comme les projets internes, mais qui comprennent des modifications à petite échelle telles queles corrections de bug et les mises à jour de version. En règle générale, vous devez mettre en place un système de billetterie poursuivre les problèmes, les modifications et la résolution des problèmes4. Travail non planifié : Si les autres catégories de travail font l'objet d'un accord préalable, ce n'est pas le cas de celle-ci. Il peut s'agir de tâches de récupération après une panne de système ou de travail supplémentaire parce qu'un membre de l'équipe n'a pas communiqué les problèmes à temps. Il en résulte des conflits d'horaires et des problèmes de sécuritéinefficacité des processusqui font boule de neige et entraînent des problèmes plus importants. Pour éviter tout travail non planifié, Bill et son équipe conviennent de revoir les points suivantsla capacité de l'équipe avant d'approuver le travail sur les demandes de changement

Ce système de suivi du travail à plusieurs niveaux garantit un flux de responsabilité adéquat sur lequel l'équipe peut compter.

2. Limiter le travail en cours ou la progression (WIP)

Selon le livre, vous devriez avoir le moins de tâches en cours possible à la fois.

Bill constate que lorsque votre attention est partagée entre plusieurs tâches, vous êtes submergé et enclin à commettre des erreurs en raison de la dispersion de votre attention. Plus vous commettez d'erreurs, plus vous investissez d'efforts et de ressources de l'entreprise pour les résoudre. Comme le travail initial n'a pas porté ses fruits, il sera considéré comme un gaspillage de ressources qui auraient pu être employées à de nouvelles tâches.

L'ouvrage recommande d'aligner vos stratégies sur les méthodologies agiles ou Lean afin de garantir que vos tâches forfaitaires sont optimisées en termes de ressources.

**Enrichissez vos connaissances en lisant nos guides pour :

La gestion de projet agile

Gestion de projet allégée

3. Exploiter les tableaux Kanban

L'une des façons dont Bill Palmer et son équipe ont pu surmonter l'accumulation de travail en cours (WIP) pour Teams Unlimited, c'est avec des Tableaux Kanban . Kanban, qui signifie "tableau" en japonais, permet à l'équipe de visualiser le travail. Le Tableau est divisé en colonnes représentant les phases du flux de travail, se déplaçant généralement de gauche à droite. Chaque tâche est représentée par une carte.

Dans le livre, l'équipe de Bill construit un Tableau Kanban avec les étiquettes Ready, Doing (pour les tâches en cours) et Done. Chaque carte a un assigné et est placée sur le côté gauche du tableau. Elle est repositionnée à droite au fur et à mesure que le travail en cours progresse. Avec un tel système, tout le travail est contrôlé, organisé et classé par ordre de priorité pour maximiser la productivité en offrant une visibilité achevée des tâches de l'équipe et en réduisant au minimum le travail non planifié.

Astuce: Utiliser la fonction Vue Tableau dans ClickUp pour construire des Tableaux Kanban évolutifs et informatifs. Créez des flux de travail à plusieurs étapes en quelques clics et accédez aux statuts, aux assignés et aux priorités dans un seul affichage. Vous pouvez facilement glisser et déposer des tâches à travers les colonnes et même utiliser la barre d'outils intégrée pour faire des mises à jour de statut en vrac. 💪

Supervisez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à un Tableau Kanban entièrement personnalisable

4. Gérer les changements avec la théorie des contraintes

Erik informe Bill de la façon dont la théorie des contraintes joue un rôle dans les grandes organisations. La plupart des entreprises ont des goulots d'étranglement ou des contraintes au sein de leurs opérations informatiques et de leurs usines qui peuvent être perturbatrices et entraîner un travail non planifié. Erik explique que pour fournir un service informatique stable, prévisible et sûr, vous devez forfaiter vos ressources humaines ou non humaines de manière à tenir compte de ces contraintes et à faciliter un flux de travail ininterrompu.

Dans le cas de Parts Unlimited, l'impact de ses nombreuses contraintes a frappé Brent, l'ingénieur en chef des opérations et un prodige de l'informatique. Brent était plongé dans un travail non planifié, généralement des banalités et des correctifs, ce qui nuisait à l'accomplissement des tâches planifiées essentielles.

Pour résoudre ce problème, Bill a formé un groupe qui s'occuperait des escalades à la place de Brent. De plus, Brent, qui avait auparavant gardé ses méthodes pour lui, allait désormais former le groupe pour lui transmettre ses connaissances. Cela a permis à l'équipe de de planifier le processus pour référence ultérieure et a libéré le temps de Brent (ou, comme le dit Bill - a libéré Brent de la lutte contre les incendies_) afin qu'il puisse investir son expertise dans des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Bonus: Essayez le Modèle de tableau blanc pour le plan des processus ClickUp pour visualiser les goulets d'étranglement et construire un flux de travail interdépartemental infaillible aligné sur la théorie des contraintes.

5. Optimiser le pipeline de déploiement

Le projet Phoenix étant axé sur la date, il restait peu de temps pour tester et déployer l'application.

Cependant, tout au long du livre, l'équipe de Bill est devenue plus efficace et a produit plus de versions qu'au cours du trimestre précédent. Cela est dû en partie à leur nouvelle approche qui consiste à livrer des petits bouts de travail plus fréquemment, en réduisant le travail en cours (WIP) et le temps de mise en mémoire tampon sans prendre de raccourcis exagérés.

6. Utiliser le modèle The Three Ways pour renforcer DevOps

Le coaching d'Erik s'articule autour du modèle des trois voies, qui est à la base de nombreux concepts DevOps. Ce modèle propose des lignes directrices aux entreprises pour qu'elles fournissent une valeur de produit cohérente et une assistance au service client grâce à un travail régulier, efficace et de haute qualité.

La première voie : L'optimisation

Lors de l'évaluation de la réussite d'une entreprise, nous évaluons le résultat et non le processus. The First Way explore la manière dont le processus affecte le résultat et les délais de livraison. Pour maximiser votre rentabilité, vous devez optimiser votre chaîne de valeur , c'est-à-dire le flux de travail qui commence par le développement du logiciel et se termine par la livraison au client.

Selon l'ouvrage, il est essentiel de prendre en compte la situation dans son ensemble lors de l'élaboration d'un forfait d'optimisation. Quels sont les principaux objectifs de l'entreprise ? Sur quels types de normes de sécurité et de conformité réglementaire ne devriez-vous jamais transiger ?

Il est également important de se tenir au courant des avancées technologiques. Par exemple, l'exploration de nouveaux logiciels tels que IA DevOps , diagramme de Gantt adapté à l'établissement d'un calendrier et Outils de gestion des opérations informatiques permettent d'accélérer considérablement le forfait et la productivité.

La deuxième voie : Utiliser une boucle de rétroaction pour éviter les retouches

La deuxième voie concerne le flux interne d'informations. Grâce à des boucles de rétroaction rapides et constantes, les entreprises peuvent apprendre à détecter les problèmes de qualité à la source et à les résoudre rapidement afin qu'ils n'aient pas d'autres répercussions sur la chaîne de production. Les problèmes constatés à des étapes ultérieures seront plus délicats à résoudre et entraîneront des retards importants. ⚠️

La troisième voie : L'amélioration continue et l'assistance aux services

La troisième voie parle d'amélioration continue, qui est le résultat des éléments suivants :

Apprendre en collant aux expériences passées Pratiquer une compétence de manière répétée selon Erik, il vaut mieux s'entraîner cinq minutes par jour que trois heures par semaine. Même la répétition des erreurs contribue à renforcer la résilience et la confiance en soi pour essayer quelque chose de nouveau Prendre des risques et expérimenter différentes méthodes,Outils DevOps, et d'autres stratégies d'assistance client, vous pouvez atteindre des niveaux d'efficacité et de qualité jamais vus auparavant

Les citations du projet Phoenix que nous aimons

le projet Phoenix est un livre qui se prête à de nombreuses citations, mais ce sont ces cinq extraits qui nous ont le plus marqués :

_Il n'y a pas de limite à ce qui peut être accompli lorsque personne ne se soucie de savoir à qui revient le mérite

Cette citation souligne que nous pouvons obtenir des résultats remarquables en mettant de côté le gain personnel et en nous concentrant sur la collaboration. Sans la pression d'être le meilleur, la créativité et les connaissances de l'équipe peuvent briller. ⛅

Un processus n'est aussi rapide que son goulot d'étranglement le plus lent

Du point de vue des contraintes, une performance insuffisante à une étape peut entraver l'ensemble du processus, même si les autres étapes se déroulent correctement.

_La quantité de nos forfaits n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la façon dont nous affinons le forfait au fur et à mesure que de nouvelles informations apparaissent

Nos efforts de forfait seront vains si nous ne nous adaptons pas aux défis permanents, qui sont inévitables. Il en va de même pour les évolutions favorables. Ils représentent des opportunités d'atteindre des résultats encore plus importants.

_Il n'y a pas de secret qui vous permette de faire l'impasse sur le travail difficile

Parfois, l'efficacité consiste à trouver des raccourcis et à éliminer les étapes du processus qui ne sont pas nécessaires. Cependant, si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas faire l'économie du travail et de la détermination.

Une mer lisse n'a jamais fait un marin habile

Bien qu'elles puissent être frustrantes et vous ralentir, les erreurs et les défis aident à renforcer la résilience et contribuent à l'épanouissement personnel et professionnel. 🌱

Appliquer les enseignements du projet Phoenix avec ClickUp

Les enseignements DevOps de ce livre forment le socle des opérations de toute équipe informatique. Pourtant, la question à un million de dollars est la suivante : _Comment faire pour adopter ces enseignements d'un point de vue pratique ?

La réponse est en utilisant ClickUp -a gestion de projet hub avec des solutions sur mesure pour les équipes de logiciels. Que vous souhaitiez mettre en œuvre The Three Ways of DevOps ou établir un système de surveillance du travail en cours (WIP), ClickUp est très flexible et peut être configuré pour assister n'importe quel flux de travail.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités spécialement conçues pour le développement de logiciels et les équipes d'exploitation. Il s'intègre également à la plupart de vos outils habituels, tels que GitHub, GitLab et Bitbucket, afin que vous puissiez planifier, collaborer et exécuter des tâches de manière productive à partir d'une plateforme centralisée.

Planifiez, documentez et livrez votre logiciel plus rapidement - construisez votre propre projet Phoenix avec ClickUp

Avec ClickUp, les principes du Projet Phoenix peuvent facilement faire partie de votre routine quotidienne - voyons comment.

1. Mettre en place des flux de travail optimisés grâce à des outils de gestion des tâches et de planification

Dans son périple pour remettre Forfait Unlimited sur les rails, Bill Palmer fait des pieds et des mains pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de planification et de gestion des tâches DevOps. Mais avec ClickUp, toute tâche de planification de tâches et de flux de travail se fait sans effort.

Utiliser Tâches ClickUp pour personnaliser les flux de travail pour tous vos projets - suivez les assignés, les sous-tâches, les commentaires sur les tâches, les dépendances et les libellés de priorité, le tout à partir d'un seul endroit. La plateforme offre de multiples options de visualisation par le biais de vues. Par exemple :

Vue Gantt Chart (diagramme de Gantt) : Créez des feuilles de route complexes pour atteindre vos objectifs et limitez le travail en cours (WIP) en obtenant un aperçu en temps réel des dépendances, des jalons de livraison et des contraintes. Vous pouvez également utiliser des diagrammes de Gantt préconçusModèles de diagramme de Gantt pour cartographier plus rapidement les échéanciers des projets

Créez des feuilles de route complexes pour atteindre vos objectifs et limitez le travail en cours (WIP) en obtenant un aperçu en temps réel des dépendances, des jalons de livraison et des contraintes. Vous pouvez également utiliser des diagrammes de Gantt préconçusModèles de diagramme de Gantt pour cartographier plus rapidement les échéanciers des projets Affichage du Calendrier : Un planificateur par glisser-déposer pour les projets pilotés par les dates

Un planificateur par glisser-déposer pour les projets pilotés par les dates Vue Charge de travail : Utilisez-la pour évaluer la capacité de l'équipe et redistribuer la charge de travail créative ou en attente entre les membres de l'équipe qui ne travaillent pas assez ou qui travaillent trop

Utilisez-la pour évaluer la capacité de l'équipe et redistribuer la charge de travail créative ou en attente entre les membres de l'équipe qui ne travaillent pas assez ou qui travaillent trop Affichage du formulaire : Recueillez les demandes de bug et de fonctionnalité à l'aide des formulaires ClickUp natifs et transformez-les rapidement en tâches réelles avec des étiquettes et des libellés de priorité

Pour plus d'efficacité, automatisez les actions répétitives et administratives avec Automatisations ClickUp et réduisez le travail de votre équipe.

2. Construire une conscience situationnelle en surveillant les sprints et autres opérations informatiques

Obtenez un aperçu rapide des sprints de vos équipes avec la vue Liste Sprint de ClickUp

Après avoir paramétré les flux de travail, vous pouvez suivre de près toutes vos opérations sur ClickUp - des sprints et tâches de déploiement aux matières premières et demandes. Avec Sprints dans ClickUp dans ClickUp, vous pouvez

Copier des affichages de Sprints pour démarrer rapidement

Paramétrer les dates et les dates de début et de fin des sprintspersonnaliser votre structure de points* Synchroniser le travail de votre équipe avec les référentiels Git

Transférez automatiquement les tâches incomplètes dans le prochain Sprint

La plateforme offre des fonctionnalités de burnup, burndown et des diagrammes de flux cumulatifs pour vous aider à suivre la progression vers les objectifs et à identifier plus rapidement les contraintes et les opportunités d'amélioration.

ClickUp simplifie la gestion des versions avec son pipeline Git intégré, ses checklists de mise en production et ses trains de versions. Vous pouvez également paramétrer Cartes du tableau de bord dans votre environnement de travail pour accéder aux indicateurs en direct de l'équipe, tels que la durée moyenne du déploiement et le temps suivi.

3. Gagner avec une collaboration et un retour d'information continus

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

Collaborez sur des idées et créez de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Dans le livre, Erik explique l'importance d'être transparent avec les équipes sur les développements qui ont un impact sur le temps d'attente ou la date de livraison. Heureusement, ClickUp offre tout un ensemble d'outils de communication et de collaboration pour vous assister dans cette tâche. Parmi les fonctionnalités les plus remarquables, citons :

Vous ne savez pas par où commencer ? Profitez des nombreux modèles prêts à l'emploi de la plateforme pour divers objectifs d'entreprise. Des options telles que le Modèle de développement logiciel ClickUp Ultimate , Modèle de suivi des problèmes et des bugs ClickUp et Modèle de notes de mise à jour de ClickUp sont des outils de base pour tout département informatique.

Profitez des avantages de DevOps et remportez votre prochaine victoire d'entreprise avec ClickUp

Le Projet Phoenix nous enseigne qu'il est possible de viser à la fois l'efficacité, la qualité des produits et la satisfaction des clients. En appliquant les principes du livre avec une solution de gestion du travail de premier ordre comme ClickUp, votre entreprise peut non seulement piloter la réussite... des forfaits de lancement mais aussi de satisfaire les parties prenantes. Essayez ClickUp gratuitement et découvrez toutes les façons dont il peut rationaliser vos opérations informatiques et stimuler la productivité de vos équipes. ⬆️