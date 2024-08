Les tests agiles : La clé d'un développement logiciel de haute qualité

vous êtes prêt à en apprendre davantage sur les tests agiles ?

La méthodologie Agile utilise différents tests pour s'assurer que le produit final satisfait parfaitement les besoins des clients.

Et si vous êtes dans une Équipe Agile , vous êtes censé tester tout.

vous êtes un peu comme Rick Sanchez, le magicien de la science de la série Rick and Morty

C'est pourquoi nous utiliserons des exemples de Rick et Morty dans cet article pour vous aider à comprendre les tests agiles.

Vous apprendrez les bases des 4 types de tests Agile, les quadrants de tests Agile, et comment gérer facilement votre processus de tests Agile !

C'est parti !

Qu'est-ce que l'Agilité ?

Note: Cette section s'adresse aux lecteurs qui souhaitent connaître les bases de la _ méthodologie Agile . Si vous êtes familier avec cela, cliquez ici pour passer à la section sur le test . Gestion de projet agile aide les équipes à construire de meilleurs produits, plus centrés sur le client, dans des cycles de développement plus courts, contrairement à la gestion de projet agile des méthodes traditionnelles de gestion de projet .

La méthode Agile convient essentiellement aux génies à la pensée rapide, comme Rick.

pourquoi ?

Elle ne bloque pas sa progression avec des processus inutiles, mais lui permet tout de même de construire d'excellents produits.

Voici un exemple qui vous aidera à comprendre le travail de la méthode Agile :

Imaginons que Rick veuille créer une application qui suit l'emplacement de son petit-fils (Morty) lorsque tous deux partent à l'aventure. Non seulement cette application aidera Rick à localiser Morty dans des dimensions parallèles, mais elle permettra également aux parents de Morty de savoir où se trouve leur fils.

après tout, nous savons que Rick déteste que son gendre, Jerry, se plaigne de leurs aventures

Si Rick utilise des méthodes traditionnelles de gestion de projet, il développera le produit du début à la fin sans aucune contribution de Jerry. Cela pourrait prendre des années et même aboutir à un produit final que Jerry déteste puisqu'il n'a jamais été consulté !

En revanche, si Rick utilise la méthode Agile, il construira l'application en plusieurs courtes ' sprints ' et la teste après chaque sprint. Après les tests, il demandera à Jerry de lui faire part de ses commentaires et les mettra en œuvre au cours du sprint suivant, pour finalement créer l'application finale exactement comme Jerry le souhaite !

Étant donné que ces sprints impliquent de nombreux tests, une équipe Agile s'appuie sur un ensemble de méthodes de test sophistiquées et complètes.

nous allons tout savoir sur ces méthodes..

Note : Bien que la méthodologie Agile puisse être adaptée à tout type de projet, nous aborderons dans cet article ses applications dans les projets de logiciels

Qu'est-ce que le cadre de test agile ?

La méthode de test basée sur la Les valeurs agiles et des principes est connu sous le nom de cadre de test agile.

En conséquence, il suit certaines directives de la méthodologie de développement Agile, comme :

Le fournisseur, prestataireun retour d'information continu aux développeurs afin d'améliorer la productivité

Simplifier le processus de test des logiciels

Impliquer autant que possible l'ensemble de l'équipe

Réduire la documentation et augmenter la communication directe

Sur la base de ces lignes directrices, une équipe Agile utilise 4 types de techniques de test Agile :

(Cliquez dessus pour accéder aux sections traitant de chacun des types de test _.)

à mais pourquoi une équipe Agile _utilise-t-elle sa propre méthode de test ?

c'est comme se demander pourquoi Rick crée son propre matériel au lieu de l'acheter !

parce que c'est bien plus cool !

Mais ce n'est pas la seule raison, bien sûr.

Les équipes agiles suivent une méthodologie de test de logiciels différente parce que les méthodes de test traditionnelles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'un projet agile Environnement Agile .

les techniques de test agiles diffèrent des techniques de test traditionnelles

La différence entre les techniques de test traditionnelles et agiles

1. Fréquence des tests

Dans les méthodologies de gestion de projet traditionnelles telles que Chute d'eau le produit n'est testé qu'après la fin du cycle de développement. Mais comme la portée des tests aurait augmenté de façon exponentielle à la fin du projet, l'équipe retarde la sortie du produit ou sauvegarde les tests du logiciel.

Pour éviter cela, la méthodologie de test Agile recommande des tests continus suivis d'une intégration continue des nouvelles fonctionnalités du produit.

Dans un environnement Agile, l'équipe construit simultanément des fonctionnalités et les teste pour en vérifier l'exactitude et la productivité, ce qui l'aide à livrer des produits robustes dans les délais impartis.

2. Nature de l'équipe de test

Les tests traditionnels sont généralement effectués par une équipe distincte d'assurance qualité ou QA dont l'objectif est de trouver les défauts du produit. Cependant, l'équipe d'AQ ne fait pas partie du processus de résolution des problèmes avec les développeurs, ce qui peut créer des silos d'information au sein de l'équipe .

Une fonction Agile dépend cependant de la cross-functional collaboration et de la construction d'un.. système de communication pour votre équipe de test.

Toutes les équipes travaillent ensemble pour obtenir les résultats souhaités, et il n'est pas nécessaire d'avoir une équipe d'assurance qualité distincte.

Les développeurs créent le test, le conduisent et aussi trouvent des solutions. Cela garantit que tous les membres de l'équipe ont la même propriété du produit.

Qui est donc un testeur Agile ?

N'importe qui dans une équipe Agile peut être un testeur, et personne n'est embauché juste pour ce travail.

Mais, conformément aux convictions de Rick sur l'expertise, un testeur Agile doit être compétent dans un certain nombre de domaines :

Compétences en communication

La collaboration

Auto-organisation

Réceptivité au changement

Compétences techniques (en particulier pourles tests automatisés) et expérience entests exploratoires* Documentation

Les 4 types de tests agiles

Maintenant que vous connaissez les bases des tests agiles, nous allons découvrir les 4 types de tests et la manière dont ils sont menés.

nous allons nous plonger dans cette nouvelle dimension !

Type #1 : Développement piloté par le comportement (BDD)

vous vous rappelez comment Rick s'est échappé d'une prison de sécurité maximale de la Fédération Galactique ?

Il a truqué le système pour faire croire à ses interrogateurs que son forfait était en train d'échouer.

Et c'est ainsi qu'il a réussi à renverser la vapeur !

Behavior Driven Development ou BDD suit un processus quelque peu abonné.

parce que le produit est censé échouer au _test !

pourquoi ?

Chaque fois qu'un produit échoue à un test BDD, il indique aux développeurs la manière exacte dont il réagit à un scénario. Cette connaissance leur permet de construire des fonctionnalités capables de corriger ce comportement.

comment se déroule le test BDD ?

Ensemble, les testeurs, les développeurs et les analystes d'entreprise créent une liste de scénarios ou "cas de test" dans lesquels ils souhaitent tester le produit.

Ces scénarios sont écrits dans la syntaxe Gherkin : Donné/Quand/Quand

Un échantillon de scénario de test pour l'application de suivi de Rick's Morty pourrait être le suivant :

Donné le forfait échoue, lors Morty est perdu dans l'espace et le temps, alors l'application devrait être capable d'indiquer à la fois son emplacement et le temps.

L'équipe chargée des tests affine encore les étapes et les processus que le produit utilisera pour répondre à cette situation.

Et comme l'activité de test se déroule en même temps que le développement Agile, le produit est supposé échouer dans ces scénarios !

**Parallèlement au test, les développeurs créent des fonctionnalités qui aideront le produit à réussir le test BDD.

Ils testent le produit jusqu'à ce qu'il le fasse, en l'affinant à chaque sprint.

Sorte de façon dont Rick, Morty et sa sœur, Summer, ont trouvé un moyen de diviser le temps pour faire des choses simultanément !

Cependant, tout comme il existe des règles pour voyager dans le temps (que Rick, presque toujours, suit), vous devez faire attention à certaines choses lorsque vous effectuez des tests BDD.

Voici quelques bonnes pratiques pour les tests BDD :

Rédiger des cas de test spécifiques, définis et exploitables

Utiliser des tests automatisés pour assurer l'uniformité de tous les cas de test

Limiter la documentation mais ne pas oublier d'enregistrer tous les faits marquants

type ### 2 : Développement piloté par les tests d'acceptation (ATDD)

L'ATDD ou test d'acceptation est très similaire à Test BDD .

Ils suivent tous deux le même processus de :

Écrire les critères de test -> Tester le produit -> Échouer au test -> Construire des fonctionnalités pour réussir le test -> Tester à nouveau -> Réussir le test

Cependant, ce n'est pas parce qu'ils paraissent similaires qu'ils le sont.

c'est un peu comme Rick et Morty qui ont remarqué des "différences mineures" entre les univers infinis dans les dimensions infinies

De la même manière, le BDD et le test d'acceptation diffèrent sur deux points clés :

Alors que l'ATDD est mené avec la participation active du client , le BDD n'inclut que les analystes d'entreprise (en plus des développeurs)

, le BDD n'inclut que les analystes d'entreprise (en plus des développeurs) L'ATDD se concentre sur la compréhension du produit à travers l'interaction humaine, et inclut donc le client. En revanche, le BDD ne teste que le comportement technique du produit.

Cela enlève encore plus de pression aux développeurs pour comprendre (ou supposer) les besoins de leurs clients. Ils peuvent simplement les inclure et leur poser des questions au cours du processus !

un exemple de scénario de AcceptanceTest pour le tracker de Rick's Morty pourrait être : AcceptanceTest

l'intégration de Jerry qui n'est pas familier avec la science du voyage dans le temps

Et si cela n'a rien à faire avec les fonctionnalités techniques du produit, c'est crucial pour l'expérience d'utilisation du client. Rick va donc impliquer Jerry pour tester l'application et déterminer sa facilité d'utilisation .

Voici quelques bonnes pratiques à suivre en matière de tests d'acceptation :

Obtenir un retour d'information de première main de la part des clients en utilisantdes groupes de discussion ou des sondages* Inclure le personnel non technique en contact avec les clients dans le processus d'interaction avec les clients

Créez une liste de "critères d'acceptation" et vérifiez-la avec le personnel en contact avec le client

Maintenir la réponse des clients au centre du processus de développement Agile post-test

si vous suivez tous ces conseils, vous pourrez peut-être sauver Jerry de lui-même !

Type #3 : Tests exploratoires

Vous vous souvenez que le réseau câblé interdimensionnel (que Rick et Morty aiment tant) ne semble pas avoir de script ?

mais c'est pour cela que nous l'aimons tant, n'est-ce pas ?

Et si vous êtes un fan de la télévision improvisée comme Rick et Morty, vous trouverez Test exploratoire à votre goût car lui non plus ne suit pas de script !

Les testeurs qui suivent cette méthode jouent de manière chaotique avec le produit, imitant le comportement de l'utilisateur pour trouver les failles.

cependant, il y a une méthode à cette folie

Pendant qu'ils jouent avec le produit, les testeurs exploratoires :

Suivent des objectifs précis et préétablis

Adoptent des personas d'utilisateur

Enregistrer leurs activités

Concevoir de nouveaux tests simultanément

Cela rend le processus scientifique, amusant et aventureux... juste ce qu'il faut pour rendre ce duo dynamique accro !

Pour que les tests exploratoires soient efficaces, voici quelques bonnes pratiques à suivre :

Créer un dossier détaillé des fonctions du produit pour les tester toutes

Notez les fonctions qui n'ont pas été testées à chaque tour afin de les tester ultérieurement

Adaptez vos profils d'utilisateurs à l'état d'esprit de votre cible

Documentez et communiquez autant de détails que possible

Type #4 : Tests basés sur les sessions

Les tests basés sur les sessions sont similaires aux tests suivants Test exploratoire lorsqu'il s'agit d'adopter des tests créatifs et gratuits.

Cependant, le test exploratoire est plus adapté aux testeurs expérimentés qui connaissent les tenants et les aboutissants du produit. En tant que telle, la méthode ne met pas l'accent sur la responsabilité et la structure.

C'est là que le Test basé sur les sessions est utile.

Il suit la même méthode d'improvisation de test, mais applique également une structure avec :

Des chartes de test qui définissent les objectifs de chaque session de test

qui définissent les objectifs de chaque session de test Des sessions limitées dans le temps au cours desquelles les testeurs sont censés conclure les tests

au cours desquelles les testeurs sont censés conclure les tests des rapports de test que les testeurs soumettent pour rendre compte de l'activité de chaque session

que les testeurs soumettent pour rendre compte de l'activité de chaque session les rapports de test que les testeurs soumettent pour rendre compte de l'activité de chaque session Les débriefings pour discuter de l'activité de test entre les testeurs et les managers après chaque session

Cette méthode de test est parfaite pour les équipes qui ont des difficultés à s'adapter au rythme des tests exploratoires. Mais elle peut aussi être une étape pour l'équipe de test, pour suivre une approche de test plus ouverte.

Et pour tirer le meilleur parti des tests basés sur les sessions, voici quelques bonnes pratiques à suivre :

Définir à l'avance l'agenda des tests (avec un ordre du jour pour chaque session)

Définir des objectifs clairs pour chaque session de test

Mener des sessions de test ininterrompues

Discuter des étapes suivantes lors des débriefings post-session

Quels sont les quadrants de test agile ?

il est important de connaître les différents types de tests

Mais vous devez apprendre comment appliquer ces connaissances, ou vous finirez par créer quelque chose de totalement inutile comme ceci.

le test d'évaluation de la qualité de l'eau de pluie est un outil très utile pour l'évaluation de la qualité de l'eau de pluie et de la qualité de l'eau

plus important encore, quand devriez-vous inclure **_les tests automatisés dans la stratégie de test Agile ? ?

Les quadrants de test agiles ont la réponse à ces deux questions et voici à quoi ils ressemblent :

(Ne vous inquiétez pas si cela vous semble confus, nous allons tout vous expliquer !)_

Les quadrants sont déterminés en fonction de ces spécifications :

axe 'X' : divise les tests en facing business (répondre aux besoins des clients) et technology-facing (comprendre le comportement technique du produit)

: divise les tests en (répondre aux besoins des clients) et (comprendre le comportement technique du produit) Axe "Y" : divise les tests en assistance ou critique du produit

Cela donne lieu à 4 types de tests distincts qui peuvent être résumés dans les quadrants suivants :

Quadrant 1 des tests agiles : les tests automatisés

Il s'agit d'un ensemble de méthodes de tests technologiques ou unitaires qui aident l'équipe à construire un meilleur produit. Exemples : Tests unitaires, tests de composants.

Quadrant 2 des tests agiles : les tests automatisés et les tests manuels

Il s'agit de tests orientés Business qui assistent l'équipe dans la construction de produits apportant une meilleure valeur à l'entreprise. Exemple : Tests fonctionnels.

Quadrant 3 des tests agiles : les tests manuels

Il s'agit de tests orientés vers l'entreprise, destinés à fournir un retour d'information pour améliorer les performances du produit. Exemples : Tests d'acceptation par l'utilisateur, tests exploratoires.

Quadrant 4 des tests agiles : les outils

Il s'agit de tests techniques qui vérifient la productivité du produit dans des domaines non fonctionnels (qui ne sont pas des fonctionnalités tournées vers le client, comme la sécurité, la maintenance, l'évolutivité, etc.) Exemples : Tests de performance et de charge.

Étant donné que les tests Agile sont abonnés aux valeurs et principes Agile, ils ne recommandent pas de règles strictes et rapides pour les tests. Au lieu de cela, il vous encourage à faire le bon choix en fonction des exigences de votre équipe.

ou, comme le dit Rick : "Les tests de performance et de charge ne sont pas des tests de performance mais des tests de charge

Par exemple, bien que les quadrants soient numérotés, vous n'êtes pas obligé de suivre la même commande.

Vous pouvez choisir un type de test en fonction de l'actualité exigences actuelles de votre productivité .

Voici donc quelques questions que vous pouvez vous poser avant de créer un forfait de test :

teams a la capacité (à la fois les compétences et les ressources) de mener à bien un test particulier ?

Testez-vous les fonctionnalités prioritaires de votre projet ?

Comment allez-vous organiser simultanément les tests continus et les processus de développement Agile ?

À faire des tests manuels ou de l'automatisation de tests ?

Bonus: Quadrant de la dette technologique En fin de compte, la seule question à laquelle vous devez répondre est la suivante :

Que pouvez-vous faire pour créer un produit centré sur le client, et comment les tests agiles vous aideront-ils à le faire ?

la Fédération Galactique et des millions de mercenaires de tout l'univers poursuivaient Rick à cause de son pistolet à portail

C'est le pouvoir de changement de vie d'un vraiment bon outil !

Et même si vos objectifs de tests Agile ne couvrent pas les voyages dans le temps et l'espace, votre processus de test et de développement peut être tout aussi stimulant.

Vous pouvez tomber sur l'un des obstacles suivants dans votre processus de test :

Exigences en constante évolution

Manque de données suffisantes

Manque de testeurs qualifiés

Coordination entre les équipes et les parties prenantes

Et bien sûr, le plus grand défi pour toute équipe Agile : les tests continus, quoi qu'il arrive.

Heureusement, il existe un moyen de résoudre tous ces problèmes !

Vous avez besoin de votre "pistolet à portail" : un puissant Agile project management software_

Heureusement, il n'existe qu'un seul tout-en-un Logiciel de gestion de projet agile dont vous avez besoin : ClickUp !

**Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est le premier site mondial de premier outil de gestion de projet au monde qui est utilisé par les équipes les plus productives du monde, des startups aux géants de la technologie, pour gérer facilement leurs projets Agile.

Avec une grande variété de Développement de logiciels agiles et des fonctionnalités de collaboration, il a tout pour apporter une assistance à n'importe quel projet Agile ou Équipe Scrum !

Découvrons comment ce portail-fusil-d'un-logiciel peut vous aider à gérer votre processus de test Agile :

A. Rationaliser le processus de test et de développement avec.. Tâches ,

Sous-tâches et Checklists _Sûr, Rick est un génie, mais on ne peut pas toujours lui faire confiance pour les petites tâches simples

Just look at this cue card for his best man speech! (Regardez cette carte pour son discours de témoin !)

Votre équipe Agile (même si elle prend mieux des notes que Rick) aura également besoin d'assistance pour gérer ses processus de test et de développement.

Les tâches, sous-tâches et checklists de ClickUp les aideront à rationaliser l'activité de test en la décomposant en petits éléments réalisables.

Voici comment vous pouvez le faire :

Tâches et sous-tâches : divisez votre forfait de test Agile en tâches et sous-tâches, et assignez-les à n'importe quel membre de l'équipe

: divisez votre forfait de test Agile en tâches et sous-tâches, et assignez-les à n'importe quel membre de l'équipe Checklists : développez une liste d'éléments qui fait office de liste de choses à faire ou même de test de qualité à cocher pendant un test Agile

En outre, vous pouvez simplifier davantage votre processus grâce aux fonctionnalités suivantes :

Nesting : ajoutez autant d'éléments secondaires que vous le souhaitez dans votre checklist Fonctionnalité de glisser-déposer: déplacez des éléments pour réorganiser votre liste Assigner des éléments: assigner des éléments de la liste à plusieurs membres de l'équipe directement Modèles: créer des modèles réutilisables pour les checklists et les ajouter à vos projets

B. Enregistrez chaque détail dans Documents parfois, vous avez juste besoin d'écrire des choses, n'est-ce pas ?

Mais grâce à la fonctionnalité Docs de ClickUp, vous n'aurez plus besoin d'aliens parasites irréels pour vous aider à prendre des notes !

Vous pouvez créer des documents pour enregistrer :

Stratégie de test agile

Le forfait de test

Charte de test

Instructions pour les tests automatisés

Vous pouvez également utiliser Docs pour créer votre propre wiki interne pour votre méthodologie de test Agile !

la meilleure partie ?

Vous pouvez trouver tous ces documents juste à côté de vos projets, de sorte que vous n'avez jamais besoin de passer du temps à les chercher !

Et écrire dans ClickUp Docs est super fun grâce à des fonctionnalités telles que :

Le formatage de texte riche pour des documents à l'aspect distinctif

L'imbrication des pages dans les documents pour plus de détails

Droits d'accès personnalisables pour inclure les membres de l'équipe dans la modification en cours

La possibilité de laisser Google indexer ces documents pour qu'ils apparaissent dans les résultats de recherche

C. Suivi du temps avec Suivi du temps natif La gestion du temps est difficile, et il est presque tentant de voyager dans le temps pour terminer quelque chose.

mais vous ne voulez pas vous retrouver du mauvais côté de la "police du voyage dans le temps" ici :-)

C'est pourquoi ClickUp vous aide à mieux gérer votre temps grâce à sa fonctionnalité Native Time Tracking. Cette fonctionnalité est super utile pour les membres de l'équipe qui travaillent télétravail ou hors site .

Vous pouvez accéder au suivi à l'intérieur de ClickUp pour suivre rapidement le temps que vous passez sur les tâches. Vous pouvez même ajouter des libellés, des notes et classer le temps en heures facturables pour une gestion plus efficace du temps !

Mais si vous utilisez déjà un outil de suivi du temps d'une tierce partie comme Time Doctor,Hubstaff ou Toggl vous pouvez l'intégrer à ClickUp facilement.

Ainsi, vous pouvez surveiller l'utilisation du temps et mieux forfaiter votre session de test, le tout sans avoir à voyager dans le temps !

D. Partager Droits d'accès personnalisés avec les parties prenantes

N'oubliez pas qu'une équipe Agile doit travailler avec toutes les parties prenantes pour livrer un bon produit.

Pour vous aider, ClickUp vous permet de partager des droits d'accès personnalisés avec eux. Vous pouvez partager les fichiers, dossiers et listes de tâches de votre projet avec n'importe qui à l'intérieur et à l'extérieur de votre réseau.

Mais vous pouvez toujours contrôler ce qu'ils peuvent faire une fois à l'intérieur de votre environnement de travail en paramétrant leur ' Permissions '.

Voici quelques exemples de permissions que vous pouvez paramétrer :

peut afficher : affiche les détails du projet mais n'interagit pas

: affiche les détails du projet mais n'interagit pas Peut commenter : commenter les tâches et les listes de tâches

: commenter les tâches et les listes de tâches Peut modifier : modifie les tâches mais ne les crée pas

: modifie les tâches mais ne les crée pas Créer et modifier : créer et modifier des tâches et des sous-tâches

: créer et modifier des tâches et des sous-tâches Peut supprimer : supprimer les tâches qu'il n'a pas faites

Cela vous aidera à inclure les clients dans votre processus de test ATDD.

Mais attendez, ce n'est pas tout !

tout comme le nombre de M. Meeseeks réunis pour servir Jerry, la liste des fonctionnalités de ClickUp est infinie !

Cependant, contrairement à eux, ces fonctionnalités vont réellement réussir à répondre à vos besoins en matière de tests Agile !

Quelques-unes des incroyables Fonctionnalités de l'Agile ClickUp offre à votre équipe :

Conclusion

Comprendre la méthodologie de test Agile peut être enrichissant pour votre équipe.

Après tout, votre stratégie de test Agile est le cœur de la méthode Agile.

Plus vos tests sont ciblés et précis, meilleurs seront vos produits.

Mais de bons tests requièrent plus que des connaissances et des compétences.

Vous devez également des outils tranchants comme des lasers pour vous aider à réaliser des tests continus.

il n'est pas nécessaire d'avoir le laboratoire de Rick pour en créer un

Tout ce dont vous avez besoin, c'est ClickUp!

Il dispose de l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour assister toute stratégie de test Agile, ainsi que d'une solide gestion de projet pour un environnement Agile. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et célébrez vos aventures en matière de gestion de projet Agile, tout comme Rick et ses petits-enfants !