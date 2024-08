5 raisons pour lesquelles les lundis sont nuls (et 5 façons de leur montrer qui est le patron)

Le Monday noir. Le Monday bleu. Le Monday maniaque. Monday.com. Les lundis souffrent d'une crise d'image de marque depuis les Babyloniens l'ont baptisé et avant que Jim Davis ne crée un chat de dessin animé dont toute la personnalité est basée sur la détestation.

Le Monday est considéré par beaucoup comme le Karen™ des jours de la semaine, là pour écraser votre esprit avec sa suffisance et sa rhétorique pro-bootstrapping.

Mais en réalité, c'est juste un jour comme les autres.

Décortiquons les raisons pour lesquelles détester les lundis est devenu le phénomène culturel de masse qu'il est, mais surtout, explorons quelques moyens de se réapproprier le récit et de commencer à reprendre le lundi.

1. Les lundis sont une folie

Non, sérieusement. Les mots "Monday" et "lunacy" ont tous deux une étymologie commune : ils sont tous deux dérivés du mot latin pour "lune", qui a longtemps été associé (à tort) à la folie.

Dans de nombreuses cultures ainsi qu'en astrologie , le la lune représente les émotions, le changement et le chaos qui peut en découler. Elle est aussi étroitement associée à l'énergie féminine, ce qui ajoute une petite touche toxique de misogynie à la réputation de la lune d'être une période de sautes d'humeur, mais il s'agit là d'un tout autre article de blog. Pour l'instant, concentrons-nous sur Moonday.

Sachant tout cela, il est logique que le mot "Monday" semble susciter une réaction émotionnelle chez les gens, et il ne manque certainement pas de preuves que le milieu culturel a co-signé la propagande "Mondays Suck" (les lundis sont nuls). Mais même s'il est écrit dans les étoiles que les lundis seront des moments de forte émotion ou de changement, pourquoi ne pas travailler avec cela plutôt que de le combattre ?

Conseil de patron n° 1 : Accepter la folie

par "folie", on entend bien sûr l'inattendu, l'émotionnel et les nouveautés qui font de la vie une aventure passionnante. Les lundis sont considérés comme le début d'un nouveau cycle ; l'un des moyens les plus puissants d'affirmer son contrôle sur chaque jour est d'essayer de changer la façon dont vous affichez eh bien, changez !

Si les preuves sont peu concluantes quant à l'influence réelle de la lune sur l'humeur ou le sommeil des humains, il est indéniable qu'une fin de week-end marquée par un assaut d'e-mails est un véritable coup de massue. L'astuce consiste à se concentrer sur les possibilités qui s'offrent à vous plutôt que de croire que vous n'êtes pas suffisamment équipé pour affronter votre boîte de réception et commencer à botter des fesses.

2. Les lundis sont synonymes d'"adulting"

Grandir n'est pas de tout repos. Par exemple : "Grandis !" est une insulte. Les gens "se fatiguent" et "vieillissent" Je suis censé "grandir" en écoutant de la musique pop-punk de 2002.

à l'évidence, devenir adulte consiste à faire toutes les choses que l'on doit faire et que l'on n'a probablement pas envie de faire. La marque de la maturité, c'est de faire ces choses sans qu'on vous le dise et sans piquer de crise. Le Monday est pratiquement le saint patron en la matière.

La fameuse scène du "cas des lundis" dans Office Space est une satire parfaite de l'ennui de l'âge adulte dans des emplois qui étouffent notre esprit libre et se moque du malaise qui en résulte. Mais que pouvons-nous faire pour ne pas nous sentir réprimés dans nos emplois d'adultes qui servent d'assistance à nos vies d'adultes ?

Vous pouvez commencer par vous détendre un peu, espèce de poule mouillée.

Conseil de patron #2 : Restez jeune de cœur

C'est Dolly Parton qui l'a le mieux dit : "Ne soyez pas trop occupé à gagner votre vie au point d'oublier de gagner votre vie."

Bien sûr, il est important d'assumer nos responsabilités et de subvenir à nos besoins et à ceux des personnes à notre charge (quelqu'un doit payer les études de mon chien !), mais le poids de l'âge adulte est sûr de devenir trop lourd sans un peu de légèreté.

Ce qui m'aide, c'est de ne jamais oublier la

je n'ai jamais oublié l'importance de l'éducation pour la santéle yin et le yang la nature de la vie ; le bien et le mal (quelle que soit la définition que nous en donnons) existeront toujours en équilibre, tout en contenant un peu de l'un et de l'autre. Chaque désagrément lié au fait d'être adulte s'accompagne d'une liberté.

Profitez de cette liberté d'adulte tout en conservant ce qui fait la magie de l'enfance : être imaginatif, éviter la honte et s'amuser chaque fois que vous le pouvez. Osez partager vos grandes idées avec votre manager. Paramétrez le fond d'écran de votre Zoom sur votre marsupial nocturne préféré. Dites à votre patron que vous avez un coup de barre à 18 heures parce que votre travail est terminé et qu'il est temps d'aller voir "The Bachelor". vivez un peu

3. Les lundis tuent le plaisir

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/punch.gif Je lui donnerais un coup de poing /$$$img/

Les lundis peuvent être un véritable choc pour le système. Après deux jours de bonheur passés à rattraper le temps perdu, à se détendre et à faire ce que l'on veut, l'alarme lance soudain une chaussure dans votre sommeil et vous voilà confronté à une journée où vous devez être organisé, productif et sociale, et très caféinée. Vous devez raccrocher vos cornes du week-end et revêtir votre auréole du Monday et vous assimiler soudainement à la version Professional™ de vous-même pour la majeure partie de votre journée.

Ou alors, vous pouvez simplement prendre un peu de temps pendant vos jours de congé pour vous paramétrer en vue d'une transition plus facile !

👉 Check out these top Monday alternatives !

Conseil de patron #3 : Prenez soin de votre avenir

Je suis un fervent partisan d'une bonne l'équilibre entre le travail et la vie privée l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est différent d'un individu à l'autre, et tous les emplois ne facilitent pas les choses. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pendant votre temps personnel pour mettre votre futur moi dans une meilleure position pour le temps de travail du Monday :

Devenez un seigneur du temps Sérieusement ! Vous pouvez toujours vous opposer au Calendrier grégorien et faire en sorte que vos semaines commencent le dimanche, ce qui m'a aidé à faire cette transition en douceur après la débauche du week-end.

Dormez suffisamment le dimanche soir En tant que noctambule, les rituels de fin de soirée à attendre avec impatience sont tout ce qu'il y a de plus important. J'aime faire des mots croisés ou lire quelques chapitres d'un livre au lit, tandis qu'un bruit blanc en arrière-plan endort mon subconscient. Mon esprit, mon humeur et ma peau m'en remercient toujours.

En tant que noctambule, les rituels de fin de soirée à attendre avec impatience sont tout ce qu'il y a de plus important. J'aime faire des mots croisés ou lire quelques chapitres d'un livre au lit, tandis qu'un bruit blanc en arrière-plan endort mon subconscient. Mon esprit, mon humeur et ma peau m'en remercient toujours. Mon travail consiste à travailler sur l'organisation dans votre vie personnelle autant que dans votre vie professionnelle. En tant que fille souffrant de TDAH, j'ai du mal à me souvenir des choses à faire et des forfaits sans les écrire. Cependant, depuis que j'ai commencé à travailler chez ClickUp, j'ai pris l'habitude d'entrer mes tâches et mes plans par écritmes tâches personnelles dans mon environnement de travail ClickUp privé afin d'être prévenu à l'avance sur mon téléphone, où que je sois, et je trouve cela bien plus fiable qu'un stylo et du papier !

En tant que fille souffrant de TDAH, j'ai du mal à me souvenir des choses à faire et des forfaits sans les écrire. Cependant, depuis que j'ai commencé à travailler chez ClickUp, j'ai pris l'habitude d'entrer mes tâches et mes plans par écritmes tâches personnelles dans mon environnement de travail ClickUp privé afin d'être prévenu à l'avance sur mon téléphone, où que je sois, et je trouve cela bien plus fiable qu'un stylo et du papier ! Prenez un peu de temps pendant le week-end pour vous ascope de votre charge de travail Cela ne prendra que cinq minutes et ne doit pas être perçu comme un vol de joie : voyez cela comme une gentillesse que vous faites à votre "moi" du lundi ! Tout en regardant mon film hebdomadaire du dimanche soir, je m'assure que mes tâches ClickUp sont les suivantesliées à mon Google Agenda et je marque en rouge celles qui doivent être accomplies lundi, afin de savoir qu'il s'agit de celles sur lesquelles je vais me concentrer. Ma charge de travail est ainsi beaucoup moins écrasante !

4. Les lundis ne permettent pas d'éteindre son cerveau

Il y a une raison légitime pour laquelle les stars de la télé-réalité fabuleusement trash ont battu les chanteurs talentueux et les acteurs brillants au jeu de la célébrité, et c'est que les sociétés capitalistes envoient tellement de messages contradictoires aux gens sur la réussite que nous avons souvent envie d'engourdir notre cerveau avec.. surréalité évasive . Nous aimons aussi les accidents de train.

Mais si nous affichons les lundis comme le point de départ de la course aux rats, il n'est pas étonnant que nous souhaitions ardemment pouvoir nous débarrasser de cette pression par tous les moyens nécessaires. C'est pourquoi il est plus important que jamais de faire en sorte que le repos mental quotidien soit aussi essentiel et normal que le brossage des dents.

Conseil de patron #4 : Prendre le temps de faire des pauses cérébrales

" Pause cérébrale les "pauses cérébrales" sont connues depuis longtemps dans le monde de l'enseignement élémentaire, le terme se rapportant principalement à l'importance pour les esprits en pleine croissance de faire des pauses suffisantes entre le moment où ils se plongent dans des sujets totalement nouveaux. C'est aussi un concept qui peut aider les adultes !

Rappelez-vous : le but d'une pause n'est pas simplement d'arrêter ce que vous êtes en train de faire pendant une minute, mais de vous donner le temps de vous ressourcer et de reposer votre esprit. L'objectif n'est pas de vous distraire de vos Objectifs, mais de vous donner la possibilité de reprendre votre tâche avec une concentration, une énergie et une motivation renouvelées. L'épuisement professionnel est une réalité, et des choses comme la méditation, une promenade à l'extérieur ou le fait de se réserver un peu de temps dans la journée pour se reposer sont des moyens d'y remédier se déconnecter achevé sont essentiels pour faciliter le passage du week-end à la semaine.

5. Les lundis semblent interminables

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/giphy.gif all work and no play gif (tout le travail et aucun jeu) /$$$img/

Pour de nombreuses personnes qui travaillent en semaine et ont congé le week-end - surtout pour celles qui sont particulièrement insatisfaits insatisfaits de leur travail - Les lundis peuvent être perçus comme le début épuisant d'une semaine remplie de folies, d'occupations d'adultes, d'ennui et d'un besoin constant d'être "en marche" Avoir deux jours de congé et 5 jours de travail augmente la valeur que nous accordons à ces deux jours, ce qui à son tour augmente le mépris comparatif que nous avons pour les autres, et le chef de ces jours spécifiquement.

Outre le fait d'abandonner tout semblant de vie où le concept de jours ouvrables existe, il existe un moyen de lutter contre ce sentiment..

Conseil pour les patrons ## 5 : Se souvenir que le temps est une illusion

Quoi, trop ésotérique ? Mon travail : la réalité de la lenteur et de la misère du premier jour de la semaine de travail dépend de la perception que vous en avez. Il est vrai qu'affronter cette journée peut impliquer de se lever très tôt, de traiter avec des personnes qui parlent bas et qui ont l'air de boire du café, ou de devoir rester en attente avec la société émettrice de la carte de crédit, mais l'inconfort de ces moments est temporaire, et ils passeront eux aussi.

Tout le monde a déjà vécu une expérience qui a donné l'impression que le temps passait au ralenti, ou qu'il passait en un éclair. En fait, les scientifiques sont encore d'essayer de comprendre exactement pourquoi un jour semble court alors qu'une année semble une éternité pour un enfant, mais pour un adulte, les années semblent voler et certains jours (ahem, les lundis) peuvent sembler interminables.

Peut-être est-ce dû au fait que les adultes tombent si facilement dans une routine quotidienne qui fait que les jours se confondent, ou peut-être est-ce dû à l'absence d'apprentissage ou d'essai de choses nouvelles et excitantes qui étaient si courantes dans l'enfance. Quoi qu'il en soit, la vérité est que le temps ne change pas, c'est nous qui changeons. Et cela signifie que nous pouvons changer la façon dont nous affichons le temps, la façon dont nous le dépensons et la façon dont nous le faisons hiérarchiser notre temps .

A la fin de la journée..

Qu'est-ce que la vie si ce n'est une belle collection de bons et de mauvais jours ? On ne sait jamais, certains de vos meilleurs jours à venir pourraient être les lundis que vous redoutez. Je vous laisse avec un poème sur la semaine que je lisais quand j'étais enfant. Il se trouvait dans un livre de comptines avec une terrifiante illustration de la Mère l'Oie qui me donnait des cauchemars, mais quoi qu'il en soit, voici ce qu'il dit :

L'enfant de lundi est beau de visage,

l'enfant du mardi est plein de grâce

♪Wednesday's child is full of woe,♪

L'enfant de jeudi a encore beaucoup à faire.

♪ L'enfant du vendredi est aimant et généreux,♪

_L'enfant de samedi travaille dur pour gagner sa vie

Et l'enfant né le jour du sabbat

Is bonny and blithe, good and gay.

On dirait que notre version actuelle du lundi est juste ce que les mercredis étaient, et peut-être qu'à l'avenir, le vendredi d'aujourd'hui sera le Monday de demain. On ne sait jamais, le temps est une illusion après tout 🙂

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/giphy-2.gif

/$$$img/