Qu'est-ce que la gestion de la marque ? Un guide complet

La gestion de la marque a fait couler beaucoup d'encre et de salive.

Mais voici la définition la plus réaliste que j'ai trouvée : la gestion de la marque, c'est l'histoire de votre marque qui se déploie à l'infini.

En tant que gestionnaire de marque, vous êtes le "metteur en scène" de votre image de marque.

Vous devez tracer l'intrigue. Mettez en place tous les actifs de votre marque. Et même recruter des ambassadeurs de marque stratégiques pour faire de votre histoire une réussite retentissante !

La réussite d'une campagne de marketing de marque passe par beaucoup de choses.

Nous avons conçu ce guide comme une introduction au processus et aux principes de la gestion de la marque.

Qu'est-ce que la gestion de la marque ?

La gestion de la marque est le processus par lequel un responsable de la marque utilise diverses techniques de marketing pour :

Stimuler la valeur perçue de votre marque et accroître sa notoriété

Augmenter la valeur du prix de votre produit

Fidéliser votre marché cible grâce à des associations positives

Le rôle d'un gestionnaire de marque est d'aligner ce que les gens pensent de la marque sur ce que l'entreprise veut qu'ils pensent (et vice-versa).

C'est ce qui donne naissance au concept de capital de marque dans la gestion de la marque.

Il n'est pas exagéré de dire que la gestion de la marque est à la fois un art et une science.

Terminés, vos efforts de gestion de la marque peuvent :

Influencer positivement l'expérience du client

Améliorer la considération et la reconnaissance de la marque dans le processus

Construire, mesurer et gérer l'équité de la marque, en particulier sur les canaux axés sur les données comme les poignées sociales et le marketing par e-mail

Instaurer la confiance et stimuler la valeur à vie des clients

Maintenir votre image de marque via des efforts continus

Si votre stratégie de marque est précise, elle peut également vous donner un avantage concurrentiel.

Cependant, le processus de construction d'une marque réussie et influente prend des années. Certaines des marques les plus emblématiques et inoubliables qui se sont imposées grâce à une solide stratégie de gestion de la marque comprennent Coca-Cola, Apple, Microsoft, Spotify, Netflix, Nike, et bien d'autres encore.

Avec une forte présence de la marque, vous pouvez commander des prix plus élevés pour vos produits, différencier votre offre et développer l'affinité de la marque de manière organique sans dépenser des milliers de dollars en marketing payant.

Éléments d'une gestion de marque efficace pour une performance de marque exceptionnelle

clickUp 3.0 simplifie la Révision et l'Annotation des images pour une gestion de la marque sans friction

Trois éléments de gestion de la marque forment la performance de votre marque. Prenez-les en compte lors de l'élaboration de votre stratégie de marque :

L'équité de la marque

La valeur commerciale de votre produit est extrêmement importante pour développer la notoriété de votre marque. Un capital marque élevé se traduit par des équipes commerciales plus importantes (et vice-versa).

Reconnaissance de la marque

La réputation de votre marque est centrale pour savoir si elle peut ou non susciter une émotion positive chez le client. Si vos clients réagissent positivement à vos efforts de marketing numérique, vous êtes sur la bonne voie. Utiliser des modèles d'image de marque et modèles de guide de style afin d'uniformiser vos supports de marque et de renforcer le facteur de mémorisation de votre marque.

La fidélité à la marque

Si votre client s'associe positivement à votre marque, il lui restera fidèle, même dans les moments difficiles. L'objectif final est de faire en sorte que les clients aient confiance en votre marque afin qu'ils fassent de la publicité positive par le bouche-à-oreille et que davantage de clients potentiels franchissent la porte de votre entreprise.

Avantages de la gestion stratégique de la marque pour le capital marque

Examinons maintenant ce qui fait l'importance d'une bonne gestion de la marque.

Les stratégies efficaces de commercialisation de la marque apportent de multiples avantages au tableau, tels que :

Amélioration de la valeur de la marque en raison d'une expérience client transparente qui laisse un impact positif sur les clients

Croissance organique de la marque sur les médias sociaux, le web, etc. grâce à un message cohérent qui trouve un écho auprès du public

Amélioration de la reconnaissance et de la notoriété de la marque grâce à des associations de marques positives de la part des clients

Amélioration de la perception de la marque qui peut aider à différencier le produit ou le service de l'entreprise de ceux des concurrents

Une fidélisation accrue des clients et de la marque, qui se traduit par des achats répétés, la possibilité de pratiquer des prix plus élevés, des ventes plus importantes et des revenus plus rentables

Amélioration de l'adhésion interne des employés aux valeurs, croyances et principes de la marque

Une valeur accrue de la clientèle à vie grâce à une base de clients fidèles qui reviennent toujours plus nombreux

Des finances stables en période de ralentissement économique et une image de confiance aux yeux des clients

Défis courants en matière de gestion de la marque

La gestion de la marque exige des responsables marketing qu'ils maintiennent un équilibre sur plusieurs fronts. Au cœur de toute marque réussie se trouve une équipe qui parvient à jongler avec différents actifs, en veillant à ce que chaque élément contribue de manière positive au développement de la valeur de la marque et à l'entretien d'une base de clients fidèles.

Les défis auxquels sont confrontés les gestionnaires de marque sont multiples : assurer la cohérence de la marque sur tous les canaux, gérer le processus créatif et suivre l'évolution rapide du paysage numérique.

Les gestionnaires de marque sont souvent confrontés à ces défis :

**La maintenance de la cohérence : s'assurer que chaque élément de contenu, de publicité ou de communication s'aligne sur la voix, les valeurs et l'identité visuelle de la marque

Gérer les produits livrables: Assurer le suivi de nombreux projets, délais et collaborations interservices sans perdre de vue la stratégie globale de la marque

Assurer le suivi de nombreux projets, délais et collaborations interservices sans perdre de vue la stratégie globale de la marque **La collecte et l'intégration des commentaires : recueillir efficacement les commentaires des parties prenantes et des clients et les intégrer dans la stratégie de la marque et les créations

Mesurer la réussite : Définir des objectifs clairs et mesurer avec précision la réussite des initiatives de la marque par rapport à ces cibles

Tips for Effective Brand Management for Companies (Conseils pour une gestion efficace de la marque pour les entreprises)

Définir votre stratégie de marque

C'est la pierre angulaire de tous vos efforts de gestion de la marque. Il s'agit de comprendre ce qui différencie votre marque et comment vous pouvez tirer parti de ce caractère unique dans vos communications. Votre stratégie de marque doit être le fondement qui guide tous vos efforts de marketing, de la conception visuelle à la création de contenu. Pour bien faire, les responsables marketing doivent avoir une idée claire du positionnement de leur marque et de son récit global.

Faire confiance à la narration

L'histoire de votre marque est ce qui la rend sympathique à votre public. Concentrez-vous sur l'élaboration de récits qui résonnent à un niveau humain, en mettant en évidence le parcours de votre marque, ses valeurs et les personnes qui se cachent derrière elle. Une narration authentique peut forger une connexion profonde avec votre public, transformant les clients en défenseurs de la marque

Engagez activement avec votre public

Utilisez les médias sociaux et les autres plateformes en ligne non seulement pour diffuser vos messages, mais aussi pour engager des discussions. En écoutant votre public et en répondant à ses commentaires, vous rendez votre marque plus accessible et relatable

Donnez du pouvoir à vos employés

Vos employés sont les ambassadeurs de votre marque. Les encourager à incarner et à exprimer les valeurs de votre marque dans leurs interactions quotidiennes peut amplifier la présence et l'authentification de votre marque

La cohérence est clé

Veillez à ce que l'identité visuelle et verbale de votre marque reste cohérente sur tous les canaux. Cette cohérence contribue à renforcer la présence et l'authenticité de votre marque identité de la marque et contribue à instaurer un climat de confiance avec votre public. Vous pouvez faciliter la tâche de tous vos coéquipiers en centralisant tous les actifs de la marque en un seul endroit, avec un accès basé sur les rôles pour tous ceux qui en ont besoin.

Adapter au changement

Une gestion efficace de la marque implique également de se tenir au courant de l'évolution des préférences des clients et des changements dans votre paysage concurrentiel, et de trouver des moyens de s'adapter à ces changements de manière à ce qu'ils aient un impact positif sur la marque.

Heureusement, il existe des outils permettant d'atténuer ces difficultés et de rationaliser le processus de gestion de la marque. En voici quelques-uns, Logiciel de gestion de projet de marketing ClickUp se distingue par ses fonctionnalités conviviales, conçues pour améliorer les efforts de gestion de la marque.

affichez les objectifs de l'équipe et le statut du projet avec ClickUp 3.0 Dashboard_

Leveraging ClickUp for Brand Management (Exploiter ClickUp pour la gestion de la marque)

Si les techniques traditionnelles de gestion de la marque restent essentielles, l'intégration de la technologie peut considérablement améliorer l'efficacité et l'efficience. La suite d'outils ClickUp offre des solutions adaptées à la gestion de la marque.

Voici comment la suite d'outils ClickUp Logiciel de gestion de la marque ClickUp peut apporter une assistance à vos stratégies de gestion de la marque :

Objectifs ClickUp pour suivre les indicateurs de la marque Objectifs ClickUp vous permet de créer des objectifs à suivre.

Dans le contexte de la gestion de la marque, cela vous permet de :

Garder le cap sur vos objets et fixer des paramètres clairs

Mesurer les cibles à l'aide de valeurs numériques, vrai/faux ou monétaires

Automatiser votre processus de suivi de la progression

De créer des cibles en ajoutant des tâches de différentes équipes dans un Objectif

définissez des cibles et des échéanciers dans votre forfait de contenu avec ClickUp Goals_

Le travail de collecte des commentaires commence par la création du formulaire. Affichage du formulaire ClickUp rend ce processus moins exigeant en termes d'efforts, grâce à son générateur de glisser-déposer.

la fonctionnalité "glisser-déposer" de ClickUp Form est intuitive et facile à utiliser

Imaginons que vous souhaitiez recueillir des commentaires sur un produit.

Voici comment la fonctionnalité de logique conditionnelle de ClickUp Form fonctionne si vous souhaitez recueillir les commentaires authentiques de vos clients sur votre produit.

comment la logique conditionnelle fonctionne dans les formulaires ClickUp pour obtenir un retour d'information sur un produit_

Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp pour aligner les stratégies et les initiatives de la marque

Utilisez le modèle de lignes directrices de la marque ClickUp pour aligner les stratégies et les initiatives de la marque

L'alignement des stratégies de marque de vos équipes n'est jamais une priorité, mais il devrait l'être.

Et si vous disposiez d'un document détaillant tous les éléments (lire : logo, couleurs, caractères, voix de la marque, slogans, etc.) qui constituent la marque de votre entreprise ? Un document partageable comme celui-ci peut être la première étape pour permettre la cohérence de la marque à travers tous vos points de contact avec les clients.

Entrer Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp. De la compréhension de l'aspect et de la convivialité à l'apprentissage de la présentation de votre marque au monde entier, cette modèle de lignes directrices pour la marque sera votre document de référence pour tout ce qui concerne les visuels.

ClickUp Tableaux blancs pour créer et visualiser des éléments de design de marque Tableaux blancs ClickUp sont amusants.

Vous pouvez jouer avec les formes et les dispositions tout en collaborant avec votre équipe.

Utilisez le seul Tableau blanc virtuel au monde pour convertir les idées de votre équipe en actions coordonnées, le tout en un seul endroit.

Si vous souhaitez créer une toile passionnante pour que votre équipe puisse faire du brainstorming, élaborer des stratégies ou des cartes mentales, utilisez les Tableaux blancs ClickUp à votre avantage :

la cohérence de la marque est l'un des éléments les plus importants de la stratégie d'entreprise de Vitable

la cohérence de la marque est l'un des éléments les plus importants de l'image de marque de Vitable https://www.vitable.com.au/ la cohérence de la marque est l'un des aspects les plus importants de l'image de marque de l'entreprise /%href/

principes fondamentaux de gestion de la marque

Vitable est une marque de bien-être durable qui utilise la narration visuelle pour communiquer l'accent mis par la marque sur une " alimentation propre "

L'utilisation d'un vert tendre et d'une typographie manuscrite sur l'ensemble du site web n'est pas une coïncidence.

Il utilise le design et la typographie pour créer une association positive avec la marque et propose des quiz personnalisés pour améliorer l'expérience client.

Les avantages

Pensez à la valeur de votre marque pour votre cible en termes visuels incrémentaux.

Posez des questions telles que : l'interface utilisateur du site web est-elle minimale et propre ? Les clients sont-ils en mesure de s'identifier à la position de votre marque ? Les éléments de l'identité de la marque font-ils naître une affinité positive avec la cible ?

2. Headspace a créé une personnalité de marque qui vaut la peine d'être imitée

Qu'est-ce qu'une marque réussie ?

Une marque qui est consciente de son identité et qui n'a pas peur de l'exprimer. Une marque qui suit de manière cohérente un récit de marque qui établit une connexion avec son public.

En matière de gestion des marques, l'authentification et une identité claire contribuent à créer une affinité avec la marque et un flux régulier de clients personnalisés.

Prenons l'exemple de Headspace : Sa stratégie de marque consiste à utiliser une palette de couleurs gaies qui apporte joie et calme au spectateur - une démarche logique, s'agissant d'une application de méditation et de sommeil pour commencer.

le site Web de Headspace est un site de référence pour la recherche d'informations la personnalité de la marque s'étend à ses médias sociaux, à son application et à son site Web

Les enseignements à tirer

Headspace fait preuve d'un message clair et cohérent sur la pleine conscience et le bien-être mental à travers tous ses canaux de marketing. Cette clarté renforce une identité de marque forte et rend le produit relatable et significatif pour la cible.

3. Apple démontre les valeurs fondamentales de la marque avec son spot Mother Nature

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/apple-octavia-spencer-mother-nature.webp

/$$img/ la vie de l'enfant signifie l'entreprise avec ses initiatives de protection de l'environnement

En 2020, Apple a promis de ramener son empreinte carbone à zéro d'ici 2030.

Au lieu d'ennuyer ses clients avec des nombres et des données à n'en plus finir, la marque a déployé un spot publicitaire très engageant dans lequel Mère Nature (alias Octavia Spencer) fait le point sur la promesse de la marque.

La réussite de la marque trouve son origine dans sa stratégie marketing créative.

Le message de la marque est pertinent et divertissant, et la publicité est un chef-d'œuvre visuel.

Les enseignements à tirer

Votre marque repose-t-elle sur des bases éthiques solides ? Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour relayer les valeurs fondamentales de la marque dans vos efforts de marketing et de publicité numériques - comme le fait Apple avec panache.

L'impact des médias sociaux sur la gestion des marques

Vous vous interrogez sur l'impact des médias sociaux à l'ère de la gestion des marques ?

Les experts affirment que la gestion de la marque par les médias sociaux est une meilleure alternative au contenu de marque.

Voici ce que les récents sur les médias sociaux nous le disent :

94 % des personnes interrogées pensent que les médias sociaux ont un impact positif sur la fidélité à la marque

92 % des chefs d'entreprise estiment que les données sociales ont un impact positif sur le positionnement concurrentiel de la marque, et 88 % affirment qu'elles sont essentielles pour offrir une expérience client exceptionnelle

91 % des dirigeants affirment que les données sociales leur permettent de mieux prendre le pouls du marché cible

68 % des clients suivent une marque sur les réseaux sociaux pour se tenir informés des derniers produits/services

À l'origine, les spécialistes du marketing voulaient tirer parti de plateformes telles que Meta, YouTube et Twitter pour établir une connexion directe avec les clients et contourner les canaux traditionnels - et ils y sont parvenus dans une large mesure.

Le fait qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs actifs sur Instagram Fil est la seule preuve dont vous avez besoin.

le fil d'Ariane est un fil d'Ariane qui a été créé par un groupe de personnes sont la nouvelle façon de partager des mises à jour de texte et de participer à des conversations publiques

Les clients n'ont pas peur de s'engager sur de nouveaux canaux pour renouer avec les marques et relancer les flux de discussion.

Cependant, avec l'afflux de canaux sociaux innovants, les responsables de marques doivent faire face à des flux de travail de marketing des médias sociaux de plus en plus complexes

Les responsables doivent envisager d'utiliser des outils de cartographie des processus pour réduire les goulets d'étranglement et optimiser les opérations .

Votre logiciel de gestion de la marque est votre allié

Il n'est pas facile d'être un gestionnaire de marque dans le monde en constante évolution des mèmes et du marketing instantané. Non seulement vous devez gérer les attentes des clients et des parties prenantes internes, mais vous devez également vous assurer que vous maîtrisez plusieurs processus avec plusieurs parties mobiles. Pour couronner le tout, il y a la pression incessante d'être innovant et frais et de garder tout le monde sur la même page, même si vous avancez rapidement.

Vous avez besoin de toute l'aide possible.

Si vous n'avez pas encore envisagé d'investir dans une logiciel de gestion des actifs de marque comme ClickUp, vous êtes passé à côté d'une astuce.

Avec ClickUp comme allié, vous disposez non seulement d'un environnement de travail partagé pour gérer et partager tous vos actifs de marque, mais aussi d'un assistant qui s'occupe des tâches banales comme les rapports et le suivi de la progression des tâches et des objectifs. Travaillez en collaboration avec vos équipes et gagnez des heures dans votre semaine grâce à ClickUp. Faites un tour avec ClickUp aujourd'hui.

Foire aux questions courantes

1. Quel est l'objectif de la gestion de la marque ?

L'objectif de la gestion de la marque est de créer, de renforcer et de maintenir une position différenciée pour une marque dans l'esprit du public cible. Les gestionnaires de marque y parviennent grâce à l'utilisation stratégique des éléments de la marque tels que le ton, le style, la police de caractère, etc.

2. À quoi ressemble le travail de gestion d'une marque ?

La gestion de la marque commence par le renforcement des valeurs fondamentales de votre marque.

Sous-ensemble du marketing, la gestion de la marque s'appuie sur des techniques visant à :

Améliorer la valeur perçue d'un produit ou d'une marque au fil du temps

Augmenter le prix des produits dont la réputation a été améliorée

Accroître la fidélité des clients grâce à la confiance qu'ils accordent à la marque

3. Quelles sont les techniques efficaces de gestion de la marque ?

Une stratégie efficace de gestion de la marque englobe les techniques suivantes :

Comprendre votre cible idéale en termes de ce qui les motive à donner la priorité à votre produit/service par rapport à vos concurrents

Étudier le paysage concurrentiel pour comprendre ce qui différencie votre marque

Veiller à ce que les valeurs de votre marque soient bien définies et en phase avec les attentes de votre cible

4. Quelles sont les différences entre la gestion de la marque et le marketing ?

Lorsqu'il s'agit de la perception commune de la gestion de la marque et du marketing, les limites sont floues.

Cependant, il y a une nette différence entre les deux - une stratégie de gestion de la marque aide à construire l'identité de la marque, tandis que le marketing mène des campagnes pour améliorer la réputation, l'engagement et le chiffre d'affaires de la marque.