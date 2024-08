10 Meilleures alternatives à Sprout Social en 2024 (Critiques & ; Prix)

Que vous soyez responsable des médias sociaux, que vous fassiez partie de l'équipe d'une agence de marketing ou que vous gériez vous-même du contenu en tant qu'influenceur, vous connaissez probablement Sprout Social. Cet outil populaire de gestion des médias sociaux est conçu pour vous aider à contrôler votre présence en ligne et à vous engager auprès de votre public sur plusieurs plateformes sociales.

Les utilisateurs adorent le fait qu'il existe des fonctions de reporting intégrées et des options de messagerie pour répondre à votre boîte de réception sociale sur plusieurs réseaux sociaux sans quitter la plateforme. 🌻

Pourtant, ce n'est peut-être pas le meilleur outil de médias sociaux pour tout le monde. Son prix est élevé, ce qui peut être hors de portée des petites entreprises et de ceux qui ont un budget limité. De plus, Sprout Social ne s'intègre pas à des sites comme YouTube et Pinterest, ce qui signifie que vous devrez utiliser d'autres méthodes pour publier sur ces sites.

Heureusement, Sprout Social n'est pas la seule option pour rationaliser vos flux de travail sur les médias sociaux.

Nous vous présentons ici les 10 meilleures alternatives à Sprout Social et analysons les avantages, les inconvénients, les prix et les évaluations de chacune d'entre elles.

Bonus : nous vous dévoilerons également un outil indispensable, Sprout Social, qui vous permettra de rationaliser vos flux de médias sociaux outil de gestion de projet avec des caractéristiques et une fonctionnalité de planification de contenu pour faire passer votre présence sur les médias sociaux au niveau supérieur. 🙌

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans Sprout Social Alternatives ? ?

Sprout Social est un outil complet, vous devez donc faire attention lorsque vous choisissez des alternatives. Gardez un œil sur les fonctionnalités telles que les intégrations, les rapports et la personnalisation si celles-ci sont importantes pour votre travail. 🤩

Gardez ces fonctionnalités clés à l'esprit lorsque vous recherchez des alternatives à Sprout Social :

Intégrations: Sprout Social ne vous permettra pas de publier sur toutes les plateformes de médias sociaux. Choisissez un outil qui offre des intégrations tierces pour garder votre travail en un seul endroit et éviter de passer d'un outil à l'autre

Sprout Social ne vous permettra pas de publier sur toutes les plateformes de médias sociaux. Choisissez un outil qui offre des intégrations tierces pour garder votre travail en un seul endroit et éviter de passer d'un outil à l'autre Tarification flexibilité: L'un des principaux inconvénients de Sprout Social est qu'il est cher. Recherchez des concurrents qui proposent des plans à plusieurs niveaux de prix pour trouver celui qui convient à votre budget

L'un des principaux inconvénients de Sprout Social est qu'il est cher. Recherchez des concurrents qui proposent des plans à plusieurs niveaux de prix pour trouver celui qui convient à votre budget Fonctionnalités de gestion de projet: Choisissez un outil qui offre des fonctionnalités de tâches et de flux de travail pour faciliter vos processus de création de contenu sur les médias sociaux

Choisissez un outil qui offre des fonctionnalités de tâches et de flux de travail pour faciliter vos processus de création de contenu sur les médias sociaux **Analyses : Sprout Social propose des rapports, mais ils ne sont pas toujours intuitifs. Recherchez une solution qui offre des modèles de rapports et des outils d'analyse pour des informations personnalisées

Automatisation: L'intérêt d'utiliser Sprout Social est de vous épargner la tâche manuelle de publication sur les différentes plateformes de médias sociaux. Recherchez des solutions alternatives qui offrent une publication et une génération de contenu automatisées

10 Meilleures alternatives à Sprout Social à utiliser en 2024

Les meilleures alternatives à Sprout Social aideront les spécialistes du marketing des médias sociaux occupés à rationaliser leur processus, à étendre leur portée, à construire une audience et à stimuler leurs efforts en matière de stratégie de marque. Voici les 10 meilleures alternatives à Sprout Social qui peuvent vous aider à élever vos campagnes et à atteindre vos objectifs. 🎯

1. Hootsuite

via

Hootsuite

Hootsuite

est un outil de gestion des médias sociaux qui vous fait gagner du temps et rend vos efforts de marketing social plus efficaces et plus engageants. Quelques clics suffisent pour programmer instantanément du contenu sur toutes les plateformes. Les analyses intégrées offrent des perspectives dans un tableau de bord unique afin que vous puissiez créer des campagnes qui fonctionnent - et abandonner celles qui ne fonctionnent pas. ✨

Hootsuite meilleures fonctionnalités

Une boîte de réception sociale unifiée qui vous permet de répondre aux commentaires et aux messages dans un seul espace, quels que soient les réseaux sociaux utilisés pour communiquer

Conception rapide de posts à l'aide de Modèles Canva dans Hootsuite et planifiez des posts à la vitesse de l'éclair grâce aux suggestions de l'IA pour les légendes et les hashtags ⚡

Les outils d'écoute sociale offrent des aperçus de ce que les gens disent afin que vous puissiez curer du contenu campagnes de marketing dont votre public a besoin

Analysez les mesures payantes, organiques et Web dans un seul espace avec Hootsuite Advanced Analytics

Hootsuite limitations

Vous ne pouvez pas modifier la date de publication des posts en masse une fois qu'ils ont été planifiés ; vous devez mettre à jour chacun d'entre eux manuellement

Vous ne pouvez lier que des profils d'entreprise sur TikTok, ce qui, selon certains utilisateurs, limite leur portée et leur créativité

Hootsuite prix

Professionnel : 99 $/mois

: 99 $/mois Équipe : 249 $/mois

: 249 $/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.1/5 (4 000+ commentaires)

: 4.1/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (3 500+ avis)

2. Khoros

via

Khoros

Khoros propose une suite d'outils de marketing des médias sociaux pour tout gérer, de l'analyse à la publication. Cet outil pratique permet d'unifier les comptes de médias sociaux, de rationaliser les flux de travail et de stimuler la collaboration au sein de l'équipe. Que vous souhaitiez savoir ce que disent les utilisateurs des médias sociaux ou vous plonger dans l'analyse de campagnes spécifiques, Khoros vous couvre. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de Khoros

Publiez rapidement sur tous vos comptes de médias sociaux, sans avoir à changer d'onglet ou à ouvrir un nouveau navigateur

Gérez la création de contenu avec des dossiers pour stocker des informations précieuses, notamment les autorisations, les idées de brainstorming et les balises de contenu

La boîte de réception intégrée simplifie la modération, ce qui facilite l'engagement individuel avec les utilisateurs

Le système d'approbation personnalisé vous permet de mettre en place des mesures de protection et des systèmes de révision pour évaluer le contenu avant qu'il ne soit mis en ligne

Limitations de Khoros

Certains utilisateurs estiment que les fonctions d'analyse et d'écoute pourraient être plus robustes

L'outil rencontre parfois des problèmes lors du partage de photos ou de l'ajout de tags

Khoros prix

Contactez-nous pour prix

Khoros ratings and reviews (en anglais)

G2 : 3.8/5 (100+ commentaires)

: 3.8/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (20+ avis)

3. Agorapulse

via

Agorapulse

En tant que plateforme de gestion des médias sociaux, Agorapulse facilite la création de campagnes organisées et efficaces sur plusieurs profils. Utilisez cet outil pour concevoir des posts intelligents sur les médias sociaux, créer des rapports pour suivre les campagnes et collaborer avec votre équipe pour générer de nouvelles idées afin d'atteindre votre public. 💡

Agorapulse meilleures fonctionnalités

Avec la boîte de réception sociale unifiée, répondez aux questions et engagez-vous avec les adeptes dans une interface simple

La programmation des médias sociaux est facile avec des suggestions intuitives de contenu et des outils pour déclencher instantanément la publication de messages sur les médias sociaux à travers les plateformes

Les fonctions d'écoute sociale permettent de savoir ce que font les concurrents et comment votre public réagit

Les fonctions d'analyse vous permettent de voir quelles campagnes fonctionnent, que vous cherchiez à créer des prospects, à augmenter le trafic ou à réaliser des conversions

Agorapulse limitations

L'outil n'offre pas de suggestions sur le moment où il convient de publier

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de taille et de formatage des images lors de la planification des posts

Agorapulse prix

Standard : 69$/utilisateur/mois

: 69$/utilisateur/mois Professionnel : 99$/utilisateur/mois

: 99$/utilisateur/mois Avancé : 149$/utilisateur/mois

: 149$/utilisateur/mois Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (900+ commentaires)

: 4.5/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (700+ avis)

4. Sprinklr

via

Sprinklr

Sprinklr est un outil de gestion de l'expérience client conçu pour aider les entreprises à se connecter et à construire de meilleures relations avec leurs utilisateurs. Plus précisément, Sprinklr Social aide les équipes à exécuter les tâches suivantes

stratégies de médias sociaux

. Des suggestions de conversation AI à la programmation en masse, utilisez cet outil pour gérer toutes vos campagnes sociales et vous engager auprès de votre public.

Sprinklr meilleures fonctionnalités

L'outil Gallery vous permet d'intégrer du contenu social sur votre site Web afin que les lecteurs se sentent liés à vous et à vos produits

Créez des communautés personnalisées pour travailler directement avec des influenceurs et des partisans afin de promouvoir vos services sur toutes les plateformes

Gérez plus de 35 plateformes sociales et de messagerie dans un seul espace pratique

Les autorisations au niveau du compte vous permettent d'éviter les faux pas au niveau du processus, garantissant que votre contenu est revu et approuvé avant d'être mis en ligne

Sprinklr limitations

Des problèmes mineurs peuvent ralentir la progression et limiter la productivité

Vous ne pouvez envoyer des DM depuis la plateforme qu'aux utilisateurs qui suivent vos comptes sociaux

Sprinklr Tarification

Avancé : À partir de 249 $/place/mois

: À partir de 249 $/place/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4/5 (798+ commentaires)

: 4/5 (798+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (70+ commentaires)

5. Planable

via

Planifiable

Planable fait entrer dans le XXIe siècle la méthode de création de contenu lente et maladroite. Laissez tomber les feuilles de calcul et utilisez Planable pour créer, approuver et publier tous vos contenus visuellement attrayants dans un seul outil pratique. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Planable

Créez du contenu directement dans l'application et voyez exactement à quoi il ressemblera au fur et à mesure que vous y travaillez

Les tableaux de bord visuels prennent en charge tous les types de création de contenu, des lettres d'information par e-mail aux bobines Instagram

Invitez des collaborateurs et des parties prenantes à créer des visuels ensemble et à les approuver d'un seul coup

Utilisez les espaces de travail pour créer des projets pour des clients individuels, des marques ou des équipes

Limitations planifiables

L'outil ne prend en charge que la publication pour TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook

Conçu pour gérer le contenu flux de travail il n'y a donc pas grand-chose en termes d'analyse

Planifiable prix

Gratuit

Basic : 11$/utilisateur

: 11$/utilisateur Pro : 22$/utilisateur

: 22$/utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Evaluations et critiques planifiables

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

6. Zoho Social

via

Zoho Social

Zoho

est un CRM de classe mondiale utilisé pour tout ce qui concerne la génération de prospects, les ventes et l'expérience client. Zoho Social est l'outil de médias sociaux complet de l'entreprise qui vise à simplifier et à rehausser l'image de marque. Programmez des posts, surveillez des campagnes et créez des rapports pour partager des idées et créer de meilleures stratégies de médias sociaux. 💪

Zoho Social meilleures fonctionnalités

Programmation illimitée de posts sur tous vos canaux sociaux préférés

Les fonctionnalités du calendrier de contenu vous permettent de voir facilement quand le contenu est programmé et d'obtenir des informations sur les meilleurs moments pour atteindre votre public

Répondez en temps réel grâce au tableau de bord intuitif qui affiche les messages et l'engagement avec vos posts

Les outils de collaboration et d'analyse vous permettent d'approfondir le suivi des points de référence et de mener des campagnes efficaces

Zoho Social limitations

Certains utilisateurs ont constaté que les comptes pouvaient se déconnecter de l'outil et qu'il fallait les reconnecter manuellement

Il y a une courbe d'apprentissage avec l'interface

Zoho Social prix

Standard : 15 $/mois

: 15 $/mois Professionnel : 40 $/mois

: 40 $/mois Premium : 65 $/mois

G2 : 4.6/5 (2 500+ avis)

: 4.6/5 (2 500+ avis) Capterra : 4.7/5 (3 000+ avis)

7. SocialBee

via

SocialBee

SocialBee est un outil tout-en-un conçu pour faciliter la création, la publication et l'engagement sur les médias sociaux. Les principales fonctionnalités comprennent la planification des posts, une interface conviviale et des analyses pour vous aider à construire une présence efficace sur les médias sociaux. ⭐

SocialBee meilleures fonctionnalités

Utilisez les fonctionnalités de collaboration pour inviter l'équipe à des espaces de travail, ajouter des autorisations et établir des rôles afin que chacun ait l'accès dont il a besoin

L'interface intégrée L'outil de marketing IA intégré crée des stratégies et des plans pour les médias sociaux afin d'accélérer vos campagnes

Utilisez le calendrier visuel pour prévisualiser les posts à venir et les programmer instantanément aux heures et jours les plus propices pour votre public

Les analyses offrent des détails sur les performances des posts, y compris la portée et les impressions

SocialBee limitations

L'interface peut être lente si vous programmez beaucoup de contenu en une seule fois

Certains utilisateurs auraient souhaité plus de flexibilité pour les publications récurrentes sur une base bihebdomadaire ou mensuelle

SocialBee Tarification

Bootstrap : 29 $/mois

: 29 $/mois Accelerate : 49$/mois

: 49$/mois Pro : 99$/mois

G2 : 4.8/5 (200+ commentaires)

: 4.8/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

8. Plus tard

via

Plus tard

Later est une alternative à Sprout Social qui offre des fonctionnalités similaires, notamment une interface utilisateur simple, une planification des publications pour plusieurs réseaux de médias sociaux et des analyses. Utilisez-le pour l'optimisation du contenu et pour rationaliser les flux de travail pour chaque personne de votre équipe de médias sociaux. 🙇‍♀️

Les meilleures fonctionnalités ultérieures

Créez, modifiez et planifiez le contenu à publier dans un seul espace de travail avec des paramètres personnalisables

Générer instantanément un lien dans la page bio directement dans l'outil

Les outils d'analyse font le travail difficile pour vous, en analysant les campagnes pour trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec votre public

Un support client accessible permet d'obtenir facilement des réponses et des conseils sur la façon de maximiser les fonctionnalités de votre outil stratégie de contenu pour les médias sociaux

Limitations ultérieures

Il n'y a pas de prévisualisation des posts, vous devez donc ouvrir chacun d'entre eux pour les modifier

L'outil ne planifie pas automatiquement les publications sur toutes les plateformes sociales

Plus tard Tarification

Débutant : 25$/mois

: 25$/mois Croissance : 45$/mois

: 45$/mois Avancé : 80$/mois

Évaluations et critiques ultérieures

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

9. Buffer

via

Tampon

Buffer est un outil de planification des médias sociaux que des centaines de milliers de spécialistes du marketing utilisent pour gérer leur stratégie de médias sociaux.

Gérez votre marque

et développez une audience de manière organique grâce à des aperçus de publication intuitifs, des analyses de campagne et un partage simplifié. 🤸

Buffer meilleures caractéristiques

Ajoutez rapidement des posts à votre file d'attente avec les extensions Buffer qui utilisent quelques clics pour programmer du contenu sur plusieurs plateformes

Les hashtags suggérés vous permettent d'économiser du temps et des efforts grâce à des recommandations spécialement conçues pour votre public

Les autorisations et les flux de travail d'approbation facilitent l'examen du contenu et sa préparation à la publication

l'assistance clientèle 24/7 offre commodité et tranquillité d'esprit

Tampon limites

Les posts spécialisés, comme les carrousels, ne sont pas pris en charge

L'analyse n'offre que des informations de base

Tampon Tarification

Gratuit

Les services essentiels : 6$/mois

: 6$/mois Équipe : 12 $/mois

: 12 $/mois Agence : 120 $/mois

G2 : 4.3/5 (900+ commentaires)

: 4.3/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 400+ commentaires)

10. Hopper

via

Trémie

Les équipes chargées des médias sociaux peuvent ajouter des images, télécharger des posts en masse et ajouter des légendes à partir d'un seul tableau de bord grâce à Hopper HQ, un outil de gestion de projet pour les médias sociaux. Utilisez-le pour programmer des posts sur Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest et YouTube.

Les meilleures fonctionnalités de Hopper

Les posts illimités vous permettent de créer à votre guise sans vous soucier des quotas

Le planificateur de calendrier vous permet de programmer du contenu sur un tableau de bord visuel, tandis que le planificateur de grille vous permet de créer des posts de grille Instagram fantaisistes 📅

Grâce à l'outil de glisser-déposer, il est facile de déplacer les posts si vous changez d'avis sur l'ordre

L'édition complète des images vous permet d'adapter les posts pour qu'ils soient les plus beaux possibles sur toutes les plateformes

Limitations de l'hébergeur

L'outil peut se déconnecter des comptes, ce qui retarde la publication

Les vidéos sont limitées à 59 secondes, ce qui restreint les fonctionnalités pour les contenus plus longs

Hopper prix

Hopper HQ : 19 $/mois/ensemble social

Hopper ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

Autres outils de gestion des médias sociaux

Bien que ces alternatives à Sprout Social aident les gens à gérer les médias sociaux, elles n'offrent pas beaucoup de fonctionnalités en dehors de cela. Pour gérer des

flux de travail marketing

et des campagnes, ClickUp répond à toutes les attentes. ✅

Avec des fonctionnalités étendues de gestion de projet et de planification de contenu, c'est un outil tout-en-un pour gérer les médias sociaux et tous vos processus de marketing dans un seul espace pratique.

Cliquez sur le bouton

Utilisez ClickUp Brain pour générer du contenu, des légendes et un brainstorming pour les publications sur les médias sociaux

ClickUp est une star de la gestion de projet qui vous permet de contrôler les flux de travail et de créer des processus plus fluides. Que vous essayiez de suivre votre calendrier de médias sociaux ou que vous recherchiez des moyens créatifs pour mettre en place des campagnes efficaces, ClickUp fait le travail.

ClickUp Marketing

vous permet de gérer toutes vos initiatives, et pas seulement les médias sociaux, en un seul endroit. Utilisez-le pour collaborer en temps réel avec les membres de votre équipe et lancer des idées de campagne ou effectuer des tâches allant de la création de contenu à la publication. ✍️

Modèle avancé de médias sociaux de ClickUp

vous permet de trouver des idées et de suivre votre calendrier de contenu en un seul outil pratique. Utilisez la vue Liste pour ajouter des idées de posts ou passez à la vue Planification pour voir un calendrier des dates de partage de chaque post.

Utilisez le modèle avancé de médias sociaux de ClickUp pour stocker tous les liens, graphiques, projets et idées pour votre contenu social en un seul endroit

Le modèle

Plan de campagne de ClickUp

vous aide à fidéliser votre marque et à élargir votre public grâce à une approche ciblée. Utilisez le modèle pour définir les objectifs de la campagne, décomposer les tâches et respecter les délais. Ajoutez des champs personnalisés pour plonger plus profondément dans ce que vous attendez du contenu et ajoutez des statuts personnalisés pour voir où tout en est dans le pipeline. 🔎

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Des milliers de modèles, dont modèles de calendrier de contenu et modèles de briefing créatif vous permettent de créer du contenu plus rapidement que jamais et en moins d'étapes

Intégré outils d'IA pour les médias sociaux vous permettent de créer des posts qui deviennent viraux et de mettre en place des campagnes ciblées qui répondent aux intérêts de vos followers

Visualiser flux de travail des médias sociaux grâce à différentes vues, notamment le calendrier, la liste et le tableau, qui offrent un aperçu de la capacité et de la progression de l'équipe

Utilisez les tâches pour segmenter le travail par département et par équipe et créez des flux de travail qui répondent à vos objectifs

Ajoutez des drapeaux de priorité et déclenchez des notifications pour que l'équipe soit sur la même longueur d'onde et soit instantanément informée des changements

Limitations de ClickUp

ClickUp AI n'est pas disponible sur le plan gratuit, mais les plans tarifaires payants sont abordables et commencent à 7 $ par mois

Le nombre considérable de fonctionnalités offre un haut degré de personnalisation, ce qui nécessite un certain temps d'apprentissage

ClickUp Tarification

**Gratuit pour toujours

Illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Affaires : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)

: 4.7/5 (9 100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 900+ commentaires)

Gérer plusieurs plateformes de médias sociaux avec ClickUp

Avec ces alternatives à Sprout Social, la gestion des campagnes de médias sociaux est plus facile que jamais. Utilisez ces outils pour programmer automatiquement des posts, générer des idées de contenu créatif et surveiller les analyses.

Et si vous voulez plus de fonctionnalités, tournez-vous vers un outil de gestion de projet comme ClcikUp pour gérer tous les aspects de la charge de travail de votre équipe de médias sociaux. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à créer des flux de travail simplifiés pour vos équipes chargées du contenu et des médias sociaux. Les automatisations accélèrent les progrès et les notifications instantanées permettent à l'équipe de rester au courant de tous les projets en cours. Avec des calendriers, des tableaux de bord et des modèles, il est facile de faire passer le contenu de l'idéation à l'exécution. 🏆