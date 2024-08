10 meilleures alternatives à Hootsuite pour améliorer votre jeu sur les médias sociaux en 2024

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en matière de médias sociaux ? Hootsuite est une excellente plateforme, mais il existe de nombreuses autres alternatives qui pourraient mieux convenir à votre agence ou à votre marque.

Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleures alternatives à Hootsuite pour 2024 afin que vous puissiez trouver la plateforme parfaite pour vos besoins. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, une agence de marketing ou un influenceur de médias sociaux, nous vous couvrons.

Restez donc à l'écoute pour découvrir le meilleur outil de gestion des médias sociaux du marché et préparez-vous à améliorer votre jeu sur les médias sociaux !

Hootsuite est une plateforme de gestion des médias sociaux très populaire qui permet aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes de médias sociaux à partir d'un tableau de bord central. Elle offre de nombreuses fonctionnalités, telles que la programmation automatique des posts, le suivi des mesures et des outils de collaboration en équipe.

Les outils de gestion des médias sociaux relient généralement tous vos comptes de médias sociaux à une seule plateforme, ce qui vous permet de disposer d'un tableau de bord central à partir duquel vous pouvez gérer l'ensemble de votre activité sur les médias sociaux.

L'utilisation d'un outil de gestion des médias sociaux présente de nombreux avantages :

Gagner du temps : Les logiciels de médias sociaux peuvent automatiser de nombreuses tâches de routine, telles que la programmation des posts et le suivi des analyses. En outre, les plateformes qui fournissentOutils d'IA peuvent souvent générer des graphiques et des légendes pour les messages

: Les logiciels de médias sociaux peuvent automatiser de nombreuses tâches de routine, telles que la programmation des posts et le suivi des analyses. En outre, les plateformes qui fournissentOutils d'IA peuvent souvent générer des graphiques et des légendes pour les messages Efficacité : En plus de fournir des analyses en temps réel sur les performances de vos posts, les outils sociaux peuvent surveiller les performances de vos concurrents, de votre secteur d'activité et des influenceurs afin que vous sachiez quel contenu est en vogue. De nombreux outils suggèrent également les meilleurs moments pour publier votre contenu et les hashtags à utiliser

: En plus de fournir des analyses en temps réel sur les performances de vos posts, les outils sociaux peuvent surveiller les performances de vos concurrents, de votre secteur d'activité et des influenceurs afin que vous sachiez quel contenu est en vogue. De nombreux outils suggèrent également les meilleurs moments pour publier votre contenu et les hashtags à utiliser Améliorer la collaboration : Les outils de gestion des médias sociaux peuvent vous aider à améliorer la collaboration avec les membres de votre équipe en offrant un lieu central pour partager du contenu, suivre les progrès, fournir un retour d'information et demander l'approbation des clients

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Hootsuite

Lorsque vous recherchez des alternatives à Hootsuite, vous devez tenir compte de quelques facteurs clés.

Tout d'abord, recherchez un outil de gestion des médias sociaux polyvalent qui puisse vous aider à planifier, programmer et suivre votre contenu sur toutes les plateformes.

Ensuite, prenez en compte les capacités d'intelligence artificielle de la plateforme. Les outils d'IA peuvent vous aider à optimiser votre stratégie de médias sociaux, ce qui peut s'avérer inestimable. Par exemple, outils d'IA pour les médias sociaux peuvent analyser les tendances, prédire le comportement du public et proposer des suggestions de contenu.

Enfin, recherchez un outil qui inclut des modèles de calendrier de contenu personnalisables. A modèle de calendrier de contenu et autres modèles de médias sociaux peuvent rationaliser votre processus de planification et permettre à votre équipe de rester organisée.

N'oubliez pas que l'alternative idéale à Hootsuite doit non seulement répondre à vos besoins, mais aussi les dépasser besoins en matière de gestion de projets de médias sociaux ce qui rend votre travail plus facile et plus efficace.

10 Best Hootsuite Alternatives In 2024

Vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de médias sociaux ? Voici les 10 meilleures alternatives à Hootsuite en 2024.

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux organisations une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une plateforme de productivité personnalisable qui offre une gamme d'outils pour la gestion de projets, l'automatisation, le suivi des tâches et la collaboration, y compris une sélection complète d'outils de médias sociaux. ClickUp Marketing est un espace de travail collaboratif complet que votre équipe peut utiliser pour développer, planifier et suivre vos efforts de marketing des médias sociaux sur plusieurs canaux. C'est un mélange parfait de technologie et de commodité et un excellent choix pour les équipes à la recherche d'une alternative à Hootsuite.

L'espace de travail Modèle ClickUp pour les médias sociaux est un modèle complet de outil de planification pour rationaliser la création de contenu, la programmation et le suivi. Il offre un espace de travail unifié pour les équipes, favorisant la collaboration, améliorant le suivi des tâches et stimulant la productivité dans les campagnes de marketing des médias sociaux.

L'espace de travail unifié Modèle de calendrier d'affichage sur les médias sociaux ClickUp est un outil complet qui vous aide à planifier, organiser et suivre le contenu des médias sociaux Vue du calendrier ClickUp change la donne et permet à votre équipe marketing de planifier, programmer et contrôler les posts de manière organisée.

ClickUp Écriture AI L'assistant IA peut vous aider à écrire mieux et plus vite grâce à des outils permettant de générer du contenu, d'améliorer votre écriture et de simplifier un langage complexe. Associé à ClickUp Docs avec ClickUp Docs, la production et l'organisation du contenu des médias sociaux deviennent un jeu d'enfant !

Le tableau de bord ClickUp vous donne une vue d'ensemble de votre activité sur les médias sociaux, y compris les messages à venir, les tâches programmées et les analyses. Cela peut vous aider à rester organisé et à maîtriser votre stratégie de médias sociaux.

La vue calendrier de ClickUp vous permet de visualiser toutes vos publications sur les médias sociaux sous forme de calendrier, ce qui facilite la planification et la programmation de votre contenu. Vous pouvez également utiliser la vue calendrier pour créer des calendriers de contenu pour plusieurs plateformes de médias sociaux.

ClickUp Automations peut vous aider à automatiser les tâches répétitives telles que la planification des posts et la messagerie sur les médias sociaux.

ClickUp est un outil puissant pour gérer les campagnes de médias sociaux sur plusieurs plateformes. Il peut aider les équipes marketing à :

Collaborer à la création et à la programmation du contenu des médias sociaux

Suivre les analyses et les performances des médias sociaux

Gérer les budgets et les ressources des médias sociaux

Automatiser les tâches répétitives

Créer et mettre en œuvre des stratégies de médias sociaux

ClickUp est une excellente alternative à Hootsuite que les équipes marketing de toutes tailles peuvent utiliser pour rationaliser leur flux de travail de gestion des médias sociaux et stimuler la productivité de l'équipe.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Vous permet de gérer tous vos comptes de médias sociaux en un seul endroit, y compris la programmation et la publication de posts, le suivi des analyses et la collaboration avec les membres de l'équipe

Hautement personnalisable, il vous permet de créer un flux de travail parfaitement adapté à vos besoins.

Profitez des avantages d'une solution complète de gestion de projet et de gestion des médias sociauxgestion des tâches lorsque vous utilisez la plateforme ClickUp et que vous construisez votre calendrier de médias sociaux avec un ensemble d'outils de gestion de projets et de tâchesmodèles utiles Limites de ClickUp

ClickUp s'accompagne généralement d'une courbe d'apprentissage, de sorte qu'il faut parfois du temps pour apprendre à utiliser efficacement toutes ses fonctionnalités

Certains utilisateurs de ClickUp ont signalé des problèmes de performance, tels que des temps de chargement lents et des dysfonctionnements

Il s'agit essentiellement d'une plateforme de gestion de tâches et de projets, qui n'offre donc pas de fonctionnalités plus avancées telles que l'écoute ou la publication sur les médias sociaux

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI: $5 addon à tout plan payant

G2 : 4.7/5 (8 566+ commentaires)

: 4.7/5 (8 566+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,796+ commentaires)

2. Sprout Social

via Sprout Social Sprout Social est l'une des alternatives les plus robustes à Hootsuite, offrant des outils de médias sociaux complets pour des stratégies de marketing en ligne efficaces, y compris le partage de messages, la surveillance des flux, l'analyse des médias sociaux et la gestion d'équipe.

Ses outils d'écoute sociale, de reporting social et de collaboration d'équipe sont excellents, et l'assistance à la clientèle est très appréciée des utilisateurs. En outre, le calendrier des médias sociaux de Sprout Social permet de visualiser facilement votre calendrier de publication et d'y apporter des modifications à la volée.

Cependant, les prix de Sprout peuvent être prohibitifs, en particulier pour les petites entreprises qui essaient de gérer un petit nombre de comptes de médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Fonctions complètes d'analyse et de gestion des médias sociaux

Outils d'écoute et de surveillance sociale exceptionnels que les responsables des médias sociaux adorent

L'entreprise est connue pour son excellent support client

Limites de Sprout Social

Plus cher que d'autres plateformes de gestion des médias sociaux et que les alternatives à Hootsuite

L'interface utilisateur et la courbe d'apprentissage sont plus complexes que pour d'autres plateformes de gestion des médias sociaux

Les limitations de l'API du réseau peuvent restreindre certaines fonctionnalités, telles que la publication de vidéos sur TikTok et Instagram Reels

Prix de Sprout Social

Standard : 249 $/mois par utilisateur

: 249 $/mois par utilisateur Professionnel : 399 $/mois par utilisateur

: 399 $/mois par utilisateur Avancé : 499 $/mois par utilisateur

: 499 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (2,580+ commentaires)

: 4.4/5 (2,580+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (559+ commentaires)

3. eClincher

via Eclincher EClincher est un outil de gestion des médias sociaux et une alternative à Hootsuite. Mais cet outil de médias sociaux se distingue par ses capacités d'analyse intégrée et de publication automatique. Il convient mieux aux petites entreprises et aux entrepreneurs.

Meilleures caractéristiques d'eClincher

Offre une riche sélection d'outils et de fonctionnalités tels que l'écoute sociale, l'analyse illimitée des médias sociaux en direct, les files d'attente de publication automatique et les RSS

Fournit une assistance par chat en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et est réputé pour son excellente assistance à la clientèle

Plus abordable que Hootsuite et certains de ses concurrents

Limites d'eClincher

Intégration limitée d'autres outils de marketing

Moins convivial que d'autres plateformes

Outils de reporting limités par rapport à d'autres alternatives à Hootsuite

Prix d'eClincher

Base : 65$/mois

: 65$/mois Premium : 175 $/mois

: 175 $/mois Agence : 425 $/mois

: 425 $/mois Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.6/5 (413+ commentaires)

: 4.6/5 (413+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (222+ commentaires)

4. Agorapulse

via Agorapulse Avec une boîte de réception sociale unifiée, une publication intuitive et des fonctions d'écoute sociale, Agorapulse est un puissant outil de médias sociaux spécialement conçu pour aider les entreprises et les agences de taille moyenne à gérer leurs plateformes de médias sociaux.

Comme ses outils, ses fonctions et ses caractéristiques sont optimisés pour cette taille d'entreprise spécifique, Agorapulse peut être un meilleur choix pour les PME.

Les meilleures caractéristiques d'Agorapulse

Analyses complètes et faciles à comprendre

Permet de comprendre les stratégies sociales des concurrents

La boîte de réception sociale unifiée permet aux utilisateurs de gérer tous les messages, commentaires et évaluations des médias sociaux en un seul endroit

Limites d'Agorapulse

Outils et fonctionnalités de collaboration limités par rapport aux autres alternatives Hootsuite de cette liste

Absence d'API ouverte, ce qui limite les intégrations tierces

Cette alternative à Hootsuite ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées, telles que l'identification des influenceurs

Prix d'Agorapulse

**Gratuit

Standard : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Professionnel : 79 $/mois par utilisateur

: 79 $/mois par utilisateur Avancé : 119 $/mois par utilisateur

: 119 $/mois par utilisateur Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Agorapulse ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (915+ commentaires)

: 4.5/5 (915+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (702+ commentaires)

5. MeetEdgar

via RencontrerEdgar MeetEdgar est une application de gestion des médias sociaux qui prend en charge 25 comptes de médias sociaux, offre un contenu de bibliothèque illimité et fournit une excellente assistance et des ressources éducatives.

Cette application vous aide également à recycler d'anciens contenus et à les programmer pour une publication ultérieure, afin que vous puissiez consacrer moins de temps aux médias sociaux et plus de temps à votre entreprise.

Meilleures fonctionnalités de MeetEdgar

Fournit une bibliothèque de contenu pour stocker votre contenu afin que vous puissiez facilement le réutiliser

Génère des variantes de vos messages sur les médias sociaux

Prix plus abordable que Hootsuite et d'autres concurrents

Limites de MeetEdgar

L'outil de médias sociaux ne prend en charge qu'un nombre limité de plateformes de médias sociaux, notamment Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram

N'offre pas de fonctions d'écoute des médias sociaux

Manque d'outils de collaboration et n'est pas idéal pour les équipes qui doivent travailler ensemble

Prix de MeetEdgar

Eddie : 29,99 $/mois 5 comptes sociaux

: 29,99 $/mois 5 comptes sociaux Edgar : 49,99 $/mois 25 comptes sociaux

G2 : 4.2/5 (52+ commentaires)

: 4.2/5 (52+ commentaires) Capterra : N/A

6. Envoyer

via Envoyable Sendible est un outil de gestion des médias sociaux évolutif et abordable qui offre des fonctions de collaboration, des analyses, des capacités de publication et une excellente assistance humaine.

Si vous êtes à la recherche d'une alternative à Hootsuite qui offre un support client exceptionnel, des fonctionnalités plus complètes et un meilleur prix, Sendible peut être un bon choix !

Meilleures fonctionnalités de Sendible

Large éventail de fonctionnalités, notamment l'écoute des médias sociaux, la curation de contenu et les outils de collaboration en équipe

Connu pour fournir un support client de premier ordre

Plans tarifaires abordables par rapport à d'autres concurrents

Limites de Sendible

Les utilisateurs se plaignent que l'application mobile peut avoir des problèmes

Les critiques disent que la plateforme est sujette à des ralentissements et à des pépins

Certains utilisateurs ont signalé des difficultés à obtenir de l'aide de l'assistance clientèle

Prix de Sendible

Créateur : 29$/mois

: 29$/mois Traction : 89$/mois

: 89$/mois White Label : 240 $/mois par utilisateur

: 240 $/mois par utilisateur Personnalisé : Contacter pour les prix

G2 : 4.5/5 (851+ commentaires)

: 4.5/5 (851+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (122+ commentaires)

7. Buffer

via Tampon Vous souhaitez programmer et publier des messages sur plusieurs plateformes de médias sociaux à la fois ? Buffer offre de nombreuses fonctionnalités, notamment un calendrier des médias sociaux, des analyses et des outils de collaboration en équipe. La plateforme est surtout connue pour sa facilité d'utilisation et ses prix abordables.

Par rapport à Hootsuite, Buffer est une plateforme plus simple et plus rationalisée. Elle constitue une bonne option pour les petites entreprises et les particuliers qui ont besoin d'une plateforme de gestion des médias sociaux de base.

Les meilleures caractéristiques de Buffer

Facile à utiliser avec une interface utilisateur conviviale

Abordable et inclut un plan gratuit

Excellent calendrier visuel du contenu des médias sociaux

Limites de Buffer

Plates-formes sociales limitées, y compris Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Les outils de collaboration en équipe ne sont pas aussi robustes que ceux d'autres plateformes de gestion des médias sociaux

Les fonctions d'analyse et de reporting ne sont pas aussi complètes que celles d'autres plateformes de gestion des médias sociaux, telles que Hootsuite

Prix de Buffer

**Gratuit

Les options : 6$/mois

: 6$/mois Équipe : 12 $/mois

: 12 $/mois Agence : 120 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (986+ commentaires)

: 4.3/5 (986+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 431+ commentaires)

8. CoSchedule

Via CoSchedule La plateforme de calendrier marketing CoSchedule vous aide à planifier, collaborer et publier pour les médias sociaux, les blogs et les courriels. Il est facile à utiliser et permet aux équipes de travailler plus efficacement.

CoSchedule peut être un bon choix pour les entreprises qui gèrent plusieurs canaux de marketing, notamment les médias sociaux, les blogs et les courriels. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités pour la planification, la création et la publication de contenu, ainsi que pour la collaboration avec les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de CoSchedule

D'excellents outils de collaboration en équipe en font un bon choix pour les équipes marketing

Fonctionnalités exceptionnelles de gestion de contenu pour le développement, la création et la publication sur plusieurs canaux à partir d'un seul endroit

Offre des vues détaillées du calendrier, ce qui aide à visualiser les activités de marketing

Limites de CoSchedule

Les fonctions d'analyse et de reporting ne sont pas aussi complètes que celles d'autres plateformes de gestion des médias sociaux, telles que Hootsuite ou Sprout Social

Certains utilisateurs de CoSchedule ont déclaré avoir eu des difficultés à obtenir de l'aide auprès du service clientèle

Prix de CoSchedule

**Calendrier gratuit

Calendrier social: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur calendrier social: 19 $/mois par utilisateur Calendrier de contenu: Contacter pour les tarifs

Calendrier de contenu: Contacter pour les tarifs Marketing Suite: Contacter pour les tarifs

CoSchedule ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (149+ commentaires)

: 4.4/5 (149+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (104+ commentaires)

9. Pallyy

via Pallyy Pallyy est un outil de gestion des médias sociaux facile à utiliser. Il est rationalisé, abordable et doté d'analyses pertinentes, ce qui en fait le compagnon idéal des petites entreprises et des particuliers qui souhaitent gérer efficacement leur présence sur les médias sociaux.

Pallyy peut programmer et publier des messages sur toutes vos plateformes de médias sociaux en même temps. Il vous permet également de collaborer avec les membres de votre équipe sur la création de contenu et la programmation. Votre équipe peut facilement suivre les performances de vos médias sociaux grâce à des analyses approfondies et obtenir des informations sur votre public et sur ce qui l'intéresse.

Pallyy meilleures fonctionnalités

Connu pour son interface simple et conviviale, qui facilite la prise en main

Se concentre sur les petites entreprises et les particuliers

Cette alternative à Hootsuite est plus abordable que les grandes plateformes de publication sur les médias sociaux

Limites de Pallyy

Dysfonctionne parfois car il s'agit d'un outil de planification de médias sociaux récent

Certains utilisateurs ont du mal à comprendre comment exécuter les fonctions de base

Plateformes, analyses et outils de collaboration limités par rapport à ses concurrents plus importants

Prix de Pallyy

**Gratuit

Premium : 18 $/mois par utilisateur

G2 : N/A

: N/A Capterra : 4.8/5 (56+ commentaires)

10. Zoho Social

via Zoho Social Zoho Social est un outil de gestion des médias sociaux abordable et convivial pour les petites entreprises et les particuliers.

Il offre des fonctionnalités de base telles que la programmation et la publication sur les médias sociaux, le suivi des analyses et la collaboration avec les membres de l'équipe. Comparé à Hootsuite, Zoho Social est moins cher et plus facile à utiliser, mais il offre moins de fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Social

Une interface simple et intuitive qui facilite l'utilisation, même pour les débutants qui se lancent dans le marketing des médias sociaux

La fonction SmartQ utilise l'intelligence artificielle pour prédire le meilleur moment pour publier vos messages afin de maximiser l'engagement

Permet de surveiller les médias sociaux pour détecter les mentions de votre marque, de votre secteur d'activité et de vos concurrents

Limites de Zoho Social

Les mesures des médias sociaux fournies ne sont pas aussi approfondies que celles de la plupart des plateformes concurrentes

Ne fournit pas d'outils de création de contenu, ce qui peut être contraignant pour les utilisateurs souhaitant collaborer avec des équipes

Les intégrations sont limitées et ne s'intègrent pas forcément à toutes les plateformes ou à tous les outils utilisés par certaines entreprises

Prix de Zoho Social

Standard : 10 $/mois

: 10 $/mois Professionnel : 30 $/mois

: 30 $/mois Premium : 40 $/mois

G2 : 4.6/5 (2,494+ commentaires)

: 4.6/5 (2,494+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2,941+ commentaires)

