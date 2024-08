10 Meilleures alternatives et concurrents de CoSchedule en 2024

CoSchedule se distingue comme l'un des outils de gestion du travail les plus populaires parmi les professionnels du marketing. 📈

C'est une plateforme fiable qui propose des options pour construire, organiser et.. gérer les médias sociaux et des campagnes de contenu. Les calendriers de CoSchedule, le logiciel d'IA l'assistant de rédaction et des solutions de collaboration exceptionnelles vous permettent de rester au top de votre marketing à tout moment et d'éviter les goulets d'étranglement.

Cela dit, la plateforme n'est pas le seul poisson dans la mer. Il existe de nombreuses alternatives à CoSchedule susceptibles de mieux répondre à vos besoins spécifiques. Certaines offrent des capacités d'intégration plus robustes, tandis que d'autres ont une structure tarifaire plus flexible.

Quelles que soient les raisons qui vous poussent à explorer d'autres logiciels de gestion marketing, nous allons vous prêter main forte et vous aider à trouver l'alternative parfaite à CoSchedule. Nous allons discuter des 10 meilleurs substituts et creuser en profondeur dans leurs fonctionnalités pour vous aider à trouver la bonne solution pour vos efforts de marketing.

Que rechercher dans une alternative à CoSchedule ?

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Tous les logiciels ne sont pas à la hauteur de CoSchedule, et encore moins capables d'offrir quelque chose de plus. Pour une alternative de qualité, recherchez les caractéristiques suivantes :

Calendriers robustes: Votre prochain outil doit vous permettre de planifier vos stratégies de contenu et de fournir un aperçu chronologique clair de vos campagnes à un moment donné Planification des tâches options : Il doit vous permettre d'assigner des tâches à votre équipe en quelques clics,de gérer les charges de travailet de suivre la progression en toute simplicité Fonctionnalités de collaboration : La bonne alternative à CoSchedule devrait être dotée de fonctionnalités telles que la modification en cours, les tableaux blancs numériques, et les outils d'aide à la décisiondes outils de Révision qui permettent à votre équipe de rester sur la même page Modèles : Il doit offrir une sélection de premier ordre de modèles pour l'élaboration de stratégies,la gestion des campagnes de marketingetla création de calendriers de contenu5. Options de rapports et d'analyse robustes : La plateforme doit disposer d'un tableau de bord détaillé qui visualise la progression vers vos objectifs et vous aide à cerner les points à améliorer Intégrations : Elle devrait se connecter proprement avec des outils et des programmes populaires pour garder votre travail centralisé et éviter de sauter d'une application à l'autre pour achever vos tâches Outils d'IA: Il devrait employer l'IA pour créer du contenu pour vos campagnes et générer des idées et des briefs de conception pour les e-mails, les articles, les blogs et les posts sur les médias sociaux

Les 10 meilleures alternatives à CoSchedule à utiliser en 2024

Nous avons analysé des dizaines d'alternatives à CoSchedule et présélectionné les 10 meilleures qui peuvent vous aider à synchroniser votre équipe et à atteindre les stars du marketing. Entrons dans le vif du sujet et voyons ce que les outils sélectionnés ont à offrir. 💪

Organisez les projets, planifiez les échéanciers et visualisez le travail de votre équipe sur un Calendrier flexible qui permet à tout le monde d'être sur la même page

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à CoSchedule. Il est très performant avec son tableau de fonctionnalités de marketing collaboratif .

Il sert de hub centralisé pour tous vos efforts de marketing. Vous pouvez créer des forfaits et des documents liés à la campagne avec Documents ClickUp et les connecter à des tâches et des projets spécifiques pour garder vos informations bien organisées. Pour mieux comprendre l'impact de vos efforts en matière de marketing et de médias sociaux, utilisez les outils suivants Tableaux de bord ClickUp pour des rapports de haut niveau instantanés et actualisés. Vous pouvez même utiliser des données déjà collectées pour créer des forfaits numériques pour l'avenir et améliorer votre jeu !

De plus, si vous avez besoin d'un coup de main pour trouver des idées ou concevoir des campagnes, des messages sur les médias sociaux, des e-mails ou des notes d'information, vous avez ClickUp AI dans votre coin. Il s'agit d'une solution unique de Assistant d'écriture IA qui peut vous décharger de tâches d'écriture entières avec juste un peu de contribution de votre part.

Avec Les plus de 15 affichages de ClickUp si vous voulez rester au courant de toutes les tâches, de tous les projets et de toutes les campagnes, vous allez adorer l'outil de gestion de l'information de ClickUp Affichage du Calendrier qui vous permet de de forfaiter les activités par jour la semaine ou le mois. Sans oublier que la création de calendriers marketing et les stratégies de contenu des médias sociaux n'a jamais été aussi facile, grâce aux modèles ClickUp que vous pouvez personnaliser selon vos préférences. 🗓️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

plus de 15 affichages pour visualiser vos flux de travail

Tableaux blancs numériques parfaits pour le brainstorming et la collaboration

Documents ClickUp collaboratifs

Modèles faciles à utiliser

plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail

Fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes

ClickUp IA pour générer des tâches, des e-mails marketing, des notes de campagne, etc

Limites de ClickUp

Peut être un peu difficile à apprendre pour les nouveaux utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix *ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Crowdfire

Via : Crowdfire Vous êtes à la recherche d'une plateforme qui se consacre entièrement à la gestion de vos médias sociaux ? Alors Crowdfire est peut-être ce qu'il vous faut ! 🔥

Cette application est conçue pour simplifier l'ensemble du processus - de la planification et du bricolage à la programmation et à la publication de contenu sur les médias sociaux - et le rendre gratuit.

Crowdfire propose une section Articles où vous pouvez découvrir du contenu curaté pour vos médias sociaux en fonction de vos sujets d'intérêt (que vous pouvez sélectionner en cliquant sur l'option "Sujets" dans la barre supérieure). Cela vous aide à garder vos médias sociaux remplis de contenu frais et pertinent en permanence.

Avec Crowdfire, vous pouvez créer du contenu personnalisé pour chaque réseau de médias sociaux. Vous pouvez même voir à quoi ressembleront vos posts avant de les publier et les programmer pour obtenir un timing parfait et un impact maximal.

Crowdfire propose des options fantastiques d'analyse et de rapports. Choisissez les données qui vous intéressent, créez un rapport complet couvrant tous vos comptes de médias sociaux et gardez un œil sur la concurrence pour garder une longueur d'avance.

Les meilleures fonctionnalités de Crowdfire

Créez du contenu personnalisé pour différents réseaux de médias sociaux

Suggestions de contenu basées sur des sujets présélectionnés

Prévisualisation du contenu

Programmation des posts

Fonctionnalités de rapports robustes

Les limites de Crowdfire

Certains utilisateurs ont mentionné avoir reçu des suggestions de contenu non pertinentes

Pourrait bénéficier de plus d'intégrations

Prix de Crowdfire

Free : 0$ (jusqu'à trois comptes)

: 0$ (jusqu'à trois comptes) Plus : 7,48 $ pour cinq comptes

: 7,48 $ pour cinq comptes Premium : 37,48 $ pour 10 comptes

: 37,48 $ pour 10 comptes VIP : 74,98 $ pour 25 comptes

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4/5 (80+ commentaires)

: 4/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (30+ commentaires)

3. Chef d'histoire

Via : Chef d'histoire Passer d'une plateforme marketing à l'autre pour gérer le contenu, publier sur plusieurs comptes de médias sociaux, rédiger, collaborer et établir des calendriers de contenu peut mettre la patience de tout un chacun à rude épreuve. Heureusement, il existe une application qui peut mettre fin au chaos - StoryChief.

L'une des fonctionnalités que vous allez adorer est le calendrier de contenu complet qui vous permet de voir à la fois la situation dans son ensemble et les détails qui s'y rapportent. Organisez vos campagnes, planifiez des posts sur différents canaux et relancez votre présence en ligne en un clin d'œil !

Avec les options de gestion de contenu robustes de StoryChief, vous avez le contrôle total. Utilisez les options de suivi pour vous concentrer sur le contenu pertinent, vérifiez comment vos articles et posts sont perçus par votre public, et gardez une trace des délais, des collaborateurs et des approbations de statut.

StoryChief propose le Mode IA Power, un outil puissant qui vous aide à surmonter les blocs d'écriture et à générer du contenu pertinent et engageant. Utilisez-le pour créer des campagnes convaincantes, stimuler votre présence marketing sur les médias sociaux et traduire vos blogs et posts dans plusieurs langues. 🤖

StoryChief meilleures fonctionnalités

Calendrier de contenu puissant avec options de collaboration

Gestion de contenu sans effort

Mode Puissance IA

plus de 1 000 intégrations

Limites de StoryChief

Le prix pourrait être trop élevé pour les particuliers ou les petites entreprises

L'application pourrait être plus conviviale pour les mobiles

Prix de StoryChief

Vérifiez le site Web pour les détails de la tarification, car il y a plusieurs niveaux et des modules complémentaires

G2 : 4.6/5 (30+ commentaires)

: 4.6/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

4. FeedHive

Via : FeedHive Rencontrez FeedHive, le site de la outil de gestion des médias sociaux qui tire parti des avantages de l'IA pour vous aider à stimuler votre présence en ligne et à engager votre public.

La plateforme est livrée avec des outils puissants pour la planification et la la mise à l'échelle du contenu . Utilisez l'interface par glisser-déposer pour ajouter du contenu à votre Calendrier, prévisualiser les posts et les adapter aux différentes plateformes de médias sociaux en quelques clics.

La boîte de réception sociale est une autre fonctionnalité pratique qui vous permet de gagner du temps : elle recueille tous les commentaires, mentions et réponses provenant de vos médias sociaux et vous permet d'y répondre à partir d'un seul emplacement.

La superstar de la plateforme est son assistant de rédaction appelé FeedHive Al. Utilisez-le pour générer des idées de posts, prédire les performances de votre contenu, vérifier le meilleur moment de publication en termes de portée et analyser les points chauds.

Les meilleures fonctionnalités de FeedHive

Calendrier de contenu à glisser-déposer

Boîte de réception sociale pour centraliser les interactions avec les abonnés

FeedHive IA

plus de 3 000 modèles personnalisables

Limites de FeedHive

Des accrocs occasionnels au niveau de la vérification

L'équipe d'assistance de la plateforme pourrait être plus réactive

Prix de FeedHive

Creator : 15 $/mois pour un maximum de quatre comptes sociaux

: 15 $/mois pour un maximum de quatre comptes sociaux Marque : 22 $/mois pour un maximum de 10 comptes sociaux

: 22 $/mois pour un maximum de 10 comptes sociaux Business : 69 $/mois pour un maximum de 100 comptes sociaux

: 69 $/mois pour un maximum de 100 comptes sociaux Agence : 239 $/mois pour jusqu'à 500 comptes sociaux

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (80+ commentaires)

5. SocialBee

Via : SocialBee Transformez votre entreprise en abeille sociale en ligne avec SocialBee ! Gardez votre présence sur les médias sociaux, engagez-vous avec les abonnés et publiez du contenu adapté qui attirera le public comme les ours vers le miel. 🐝

Cet outil de gestion des médias sociaux est doté d'un tableau de bord facile à utiliser - tous vos réseaux sociaux sont présentés sur la page d'accueil, et vous pouvez personnaliser vos posts, créer des paramètres individuels et définir des notifications pour chacun d'entre eux.

Simplifiez la gestion du contenu avec l'assistant IA de SocialBee, qui peut générer des images et des légendes pendant que vous vous attelez à d'autres tâches. Grâce à l'intégration transparente de la plateforme avec Canva, évoquer des visuels engageants est un jeu d'enfant !

Lorsqu'il s'agit d'organiser le contenu, SocialBee vous soutient. Il vous permet de paramétrer des catégories de contenu et de programmer des publications sur différentes plateformes de médias sociaux à des heures sélectionnées. Et vous pouvez interrompre la publication automatisée quand vous le souhaitez - tout est question de flexibilité et de contrôle.

La boîte de réception centralisée de la plateforme vous aide à suivre les commentaires et les mentions et à satisfaire vos abonnés grâce à des réponses rapides. Vous pouvez créer des Tableaux Engage pour chaque plateforme afin de tout organiser et de vous assurer qu'aucun commentaire ou mention ne passe à travers les mailles du filet.

Meilleures fonctionnalités de SocialBee

Tableau de bord intuitif

Assistant IA puissant

Boîte de réception centralisée

Tableaux d'engagement

Limites de SocialBee

L'interface utilisateur pourrait bénéficier d'une mise à jour

Les paramètres de publication automatique peuvent être lents à se mettre en place

Prix de SocialBee

Bootstrap : 24,20 $/mois par utilisateur

: 24,20 $/mois par utilisateur Accélérer : 40,80 $/mois par utilisateur

: 40,80 $/mois par utilisateur Pro : 82,50 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (250+ commentaires)

: 4.8/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

6. Postoplan

Via : Postoplan Les stratégies de marketing réussies s'appuient généralement sur le les 5P de la réussite -Une bonne planification permet d'éviter les mauvaises performances. C'est sur cette philosophie que repose Postoplan, qui s'articule autour de la planification et de la programmation du contenu des médias sociaux pour gagner du temps et d'accroître la productivité.

Avec Postoplan, les spécialistes du marketing des médias sociaux peuvent être les patrons de votre contenu sur différentes plateformes de médias sociaux, le tout à partir d'un seul endroit. La planification des posts, la visualisation de leurs aperçus et la modification en cours des heures de publication ne sont qu'à quelques clics. Grâce à la planification de masse, vous pouvez forfaiter votre contenu des mois à l'avance et éviter les goulets d'étranglement.

Postoplan vous permet de communiquer avec vos abonnés via les DM et les commentaires à partir d'une boîte réception centralisée. Vous n'avez donc plus besoin de passer d'une application à l'autre pour maintenir votre réactivité.

La plateforme dispose de deux éditeurs graphiques intégrés avec une bibliothèque de plus de deux millions d'images, ce qui rend la création de visuels à couper le souffle simple et rapide.

alimenté par l'IA, Postoplan vous aide à trouver les meilleurs moments pour publier du contenu et attirer une plus grande audience.

Les meilleures fonctionnalités de Postoplan

Programmation facile du contenu

Options de planification de masse

Boîte de réception centralisée pour faciliter la communication

Des éditeurs graphiques de premier ordre

Suggestions de publication assistées par l'IA

Limites de Postoplan

La connexion avec Instagram peut être lente

Pourrait bénéficier de connexions avec des plateformes de médias sociaux moins populaires

Prix de Postoplan

Démarrage : 69 $/an pour deux comptes

: 69 $/an pour deux comptes Business : 99 $/an pour cinq comptes

Postoplan évaluations et critiques

Trustpilot : 4.8/5 (50+ commentaires)

: 4.8/5 (50+ commentaires) G2 : 4.7/5 (10 avis)

7. Sismique (Percolate)

Via : Sismique Créer régulièrement du contenu personnalisé et pertinent pour votre audience est l'un des plus grands défis du marketing. Avec Seismic (anciennement connu sous le nom de Percolate), la balle du contenu est dans votre camp. 🎾

La plateforme propose une fonctionnalité unique appelée Enablement Planner. Elle vous aide, vous et votre équipe, à comprendre quel contenu intéresse votre audience et à créer des forfaits complets qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

Parallèlement, l'option LiveDocs vous permet de tirer des données de votre CRM et d'autres plateformes et de générer des documents et des présentations qui répondent aux problèmes de votre public et correspondent à ses intérêts. Avec Seismic, vous pouvez mixer et assortir le contenu pour différents clients et créer des centaines (et des milliers !) de documents en quelques clics.

Seismic (Percolate) meilleures fonctionnalités

Enablement Planner

LiveDocs

Diverses intégrations avec des plateformes populaires

Automatisation du contenu

Limites de Seismic (Percolate)

Certains utilisateurs mentionnent que les options de rapports sont déroutantes

Courbe d'apprentissage plus prononcée

Prix de Seismic (Percolate)

Contact pour les prix

Sismique (Percolate) évaluations et critiques

G2 : 3.7/5 (70+ commentaires)

: 3.7/5 (70+ commentaires) TrustRadius : 8.1/10 (40+ avis)

8. Agorapulse

Via : Agorapulse Prêt à travailler la magie des médias sociaux ? Agorapulse est une solution complète de gestion des médias sociaux qui vous permet d'achever le contrôle de votre contenu ! 🧙

De l'intégration Canva au recadrage d'images, en passant par les aperçus de posts et les hashtags enregistrés, Agorapulse fournit aux gestionnaires de médias sociaux tout ce dont ils ont besoin pour produire du contenu que votre public adorera. Si vous manquez d'inspiration ou avez besoin d'améliorer vos posts, faites confiance à l'assistant de rédaction de la plateforme pour vous guider dans la bonne direction.

Agorapulse propose des options d'écoute sociale : " entendez " ce que les gens disent de votre entreprise (et de vos concurrents) et répondez aux discussions de manière éclairée.

La plateforme dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour des analyses solides. Consultez les indicateurs pertinents, voyez ce qui fonctionne pour votre public et découvrez les grandes tendances, le tout au sein d'Agorapulse.

Les meilleures fonctionnalités d'Agorapulse

Assistant de rédaction

Fonctionnalités d'écoute sociale

Options avancées d'analyse et de rapports

Assistancecollaboration en temps réel Limites de l'Agorapulse

N'assiste pas les réseaux sociaux les moins populaires

La planification des posts peut parfois poser problème

Prix d'Agorapulse

Standard : 49$/mois par utilisateur

: 49$/mois par utilisateur Professionnel : 79$/mois par utilisateur

: 79$/mois par utilisateur Avancé : 119 $/mois par utilisateur

: 119 $/mois par utilisateur Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (900+ commentaires)

: 4.5/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (700+ commentaires)

9. Hootsuite

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949\_rw\_1920-1400x854.png Tableau de bord Hootsuite /$$img/

Via : Hootsuite L'attrait de Hootsuite réside dans sa facilité d'utilisation- son tableau de bord vous permet de tirer toutes les chaînes de gestion de contenu à partir d'un seul endroit. Vous pouvez créer, programmer et publier du contenu sur différents canaux, ce qui vous permet de gagner du temps et de stimuler votre productivité dans le processus. 🦉

Vous êtes à court d'idées pour les légendes ou les posts ? Pas d'inquiétude, car OwlyWriter IA peut vous aider. Tout ce que vous avez à faire est d'écrire une invite, et l'assistant d'écriture vous répondra avec des idées de contenu intéressantes. Vous pouvez également utiliser le générateur de hashtags de la plateforme pour vous assurer que vos posts atteignent les bonnes personnes.

Grâce à la programmation en bloc des médias sociaux, vous pouvez établir un forfait et vous concentrer sur autre chose, sachant que Hootsuite publiera vos posts automatiquement.

Utilisez les vues Calendrier et Liste de la plateforme pour passer en revue votre contenu publié et programmé et repérer les lacunes et les opportunités potentielles.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Tableau de bord centralisé

IA OwlyWriter

Programmation en masse des médias sociaux

Plusieurs affichages

Limites de Hootsuite

L'interface utilisateur pourrait bénéficier d'une mise à jour

Déconnexions occasionnelles de comptes

Prix de Hootsuite

Professionnel : 99 $/mois pour un utilisateur

: 99 $/mois pour un utilisateur Teams : 249 $/mois pour trois utilisateurs

: 249 $/mois pour trois utilisateurs Business : 739 $/mois pour cinq utilisateurs

: 739 $/mois pour cinq utilisateurs Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.1/5 (4 000+ commentaires)

: 4.1/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (3 400+ commentaires)

10. Sprout Social

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PI\_Publishing\_Calendar\_Week\_View\_TikTok-1400x853.png Tableau de bord de Sprout Social /$$img/

Via : Sprout Social Laissez vos campagnes marketing se développer et s'épanouir avec Sprout Social ! ☘️

Cette alternative à CoSchedule vous couvre de A à Z, gérant tout, de la génération d'idées de contenu à la publication de posts et à la communication avec votre public.

Trouvez votre étincelle créative avec la fonctionnalité Suggestions de contenu de la plateforme et proposez des posts engageants qui reflètent votre marque.

Publier du contenu au bon moment est crucial pour l'engagement. Au lieu d'analyser quand publier, laissez les algorithmes de Sprout Social faire le travail et suggérer le meilleur moment.

Vous et votre équipe pouvez unir vos forces et travailler ensemble sur le calendrier de contenu- donner la priorité à des activités spécifiques d'établir des forfaits à long terme et de repérer les lacunes à combler par des documents de valeur.

Cette plateforme de gestion des médias sociaux vous permet de vous assurer un avantage concurrentiel grâce à d'impressionnantes compétences d'écoute alimentées par l'IA. Suivez ce que le public dit de votre marque et de vos concurrents, examinez ses préférences, identifiez les tendances et optimisez votre stratégie de marketing et de médias sociaux en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Suggestions de contenu

Algorithmes analysant les meilleurs moments pour publier du contenu

Options d'écoute

Calendrier de contenu collaboratif

Limites de Sprout Social

Le tableau de bord peut sembler encombré

Comprendre les fonctionnalités de la plateforme peut prendre un certain temps

Prix de Sprout Social

Standard : 249 $/mois

: 249 $/mois Professionnel : 399 $/mois

: 399 $/mois Avancé : 499 $/mois

: 499 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (2 500+ commentaires)

: 4.4/5 (2 500+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (500+ commentaires)

CoSchedule Alternatives - Libérez votre potentiel marketing avec la bonne plateforme

Si vous êtes à la recherche d'une plateforme de gestion des médias sociaux ou d'un outil pour vous aider à planifier et à publier du contenu au bon moment, l'une des alternatives à CoSchedule dont nous avons parlé vous conviendra certainement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

Collaborer sur des idées marketing et lancer des campagnes réussies en utilisant ClickUp

Mais si vous recherchez une solution tout-en-un qui offre de puissants outils de marketing et ajoute à sa liste de fonctionnalités une gestion des tâches et des projets de premier ordre, essayez ClickUp gratuitement ! 💯