10 Meilleures alternatives et concurrents à Yammer (Viva Engage) en 2024

À faites-vous que vous pouvez augmenter la productivité de votre équipe de 25 % en améliorant la communication entre les membres de l'équipe ? Une communication solide est ce qui transforme un groupe d'individus en une équipe performante.

Et comme les lieux de travail à distance et hybrides dominent l'économie, j'ai besoin de d'outils de collaboration en ligne qui peuvent à la fois informer et impliquer.

Yammer (aujourd'hui appelé Viva Engage), un service de réseau social conçu sur mesure pour les entreprises, est un outil unique la collaboration au sein de l'entreprise . Mais sa tendance à faire pleuvoir les notifications et sa fonction de recherche médiocre appellent une mise à niveau.

Il est temps d'explorer des alternatives où la communication d'équipe est fluide et la collaboration un art.

Je vous présente donc 10 excellentes alternatives à Yammer, en disséquant leurs fonctionnalités et leurs prix, parce que trouver l'outil idéal pour votre entreprise devrait être aussi facile que la collaboration qu'il promet.

Que faut-il rechercher dans une alternative à Yammer ?

Pour trouver l'alternative idéale à Yammer, identifiez les fonctionnalités qui apporteront la meilleure assistance à votre entreprise. J'ai listé pour vous quelques unes d'entre elles qui sont cruciales :

Capacités d'appel vidéo et audio: Les visioconférences et les appels audio effacés sont des fonctionnalités recherchées pour les outils de communication. Même les équipes distribuées peuvent rester connectées grâce à des communications fiables pour des vérifications rapides ou des sessions de collaboration virtuelles

Les visioconférences et les appels audio effacés sont des fonctionnalités recherchées pour les outils de communication. Même les équipes distribuées peuvent rester connectées grâce à des communications fiables pour des vérifications rapides ou des sessions de collaboration virtuelles Partage de documents: Choisissez une alternative à Teams qui permet à votre équipe de collaborer sur des fichiers et des documents en temps réel. Recherchez des fonctionnalités telles que le contrôle de version et des options de partage faciles

Choisissez une alternative à Teams qui permet à votre équipe de collaborer sur des fichiers et des documents en temps réel. Recherchez des fonctionnalités telles que le contrôle de version et des options de partage faciles Collaboration visuelle: Choisissez une plateforme qui va au-delà de la communication par texte. Un excellent outil devrait offrir des fonctionnalités de collaboration visuelle, comme des tableaux blancs partagés et des visuels interactifs

Choisissez une plateforme qui va au-delà de la communication par texte. Un excellent outil devrait offrir des fonctionnalités de collaboration visuelle, comme des tableaux blancs partagés et des visuels interactifs Intégrations intelligentes: Assurez-vous que votre alternative à Yammer s'intègre parfaitement à d'autres applications essentielles. Les connexions transparentes entre les outils vous rendent productif en réduisant la nécessité de passer d'une plateforme à l'autre

Assurez-vous que votre alternative à Yammer s'intègre parfaitement à d'autres applications essentielles. Les connexions transparentes entre les outils vous rendent productif en réduisant la nécessité de passer d'une plateforme à l'autre Sécurité: Si vous partagez des informations sensibles via votre outil, celui-ci doit être doté de mesures de sécurité solides. Recherchez le chiffrement de bout en bout, le stockage sécurisé des fichiers et les fonctionnalités d'authentification des utilisateurs afin de protéger les données de votre équipe et de préserver la maintenance

Les 10 meilleures alternatives à Yammer à utiliser en 2024

Ici, j'ai une liste curatée des 10 meilleures alternatives Yammer conviviales en 2024 :

1. ClickUp

Partagez des idées et des mèmes et collaborez avec vos collègues via ClickUp Discuter ClickUp est un outil de collaboration tout-en-un. Des projets aux équipes, il couvre tout sous un même toit, y compris une communication ininterrompue.

Grâce à son discussion en temps réel clickUp centralise la communication au sein de l'équipe, éliminant ainsi le chaos des discussions dispersées. Partagez rapidement les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort, le tout en un seul endroit.

Mentionnez les membres de votre équipe en utilisant '@' et attribuez-leur des commentaires selon vos besoins

Utilisez les canaux de discussion en temps réel, mentionnez les membres de l'équipe avec des @mentions et attribuez des commentaires pour que tout le monde soit sur la même page.

Partagez des fichiers, des documents, des vidéos et bien plus encore avec vos collègues directement dans le canal de discussion de ClickUp

ClickUp vous permet également d'intégrer des pages web, des feuilles de calcul, des vidéos, etc. directement dans la discussion. Tous les liens et pièces jointes sont soigneusement regroupés pour une consultation rapide, ce qui améliore l'accessibilité et la qualité de l'information l'organisation de votre équipe .

Utilisez ses riches fonctionnalités de gestion et de modification en cours de documents pour une communication claire et gagner du temps avec les raccourcis de la commande /Slash pour une mise en forme efficace.

ClickUp a pensé à tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. C'est pourquoi il fournit une fonction de un environnement de travail visuel pour la gestion de vos projets transversaux. Modèle de projet transversal par fonctions de ClickUp simplifie la collaboration entre les équipes. Organisez vos projets par départements, définissez les dépendances des tâches et suivez la progression avec des outils visuels tels que les diagrammes de Gantt. Utilisez des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour une gestion de projet efficace, garantissant la réussite du département.

Gérez vos projets transversaux en toute confiance en utilisant le modèle ClickUp de projet transversal par départements

ClickUp meilleures fonctionnalités

Discutez et partagez des liens et des mises à jour avec vos équipes en temps réel grâce à ClickUp Chat

Partager du contenu lié à un projet directement via le chat

Créez un affichage de Chat adapté à n'importe quelle tâche ou projet au sein de ClickUp

Utilisez le bloc-notes ClickUp pour prendre des notes et établir des checklists

S'intégrer à divers outils tels que Discord google Docs, Dropbox, YouTube, Box et Evernote

Découvrez une variété de modèles de projet pour différents cas d'utilisation, notamment les suivantsdes modèles de communication* Utiliser des applications mobiles compatibles à la fois avec iOS et Android

Limites de ClickUp

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'une aide initiale pour naviguer correctement sur la plateforme

La version bureau est bien meilleure que l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible pour tous les forfaits payants au prix de 5 $ par espace de travail

G2: 4.7/5 (9200+ reviews)

4.7/5 (9200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3900+ avis)

2. Environnement de travail de Google

via Environnement de travail de Google Anciennement connu sous le nom de G Suite, l'environnement de travail de Google est un ensemble d'applications de outils de productivité conçu pour le travail en équipe et la collaboration. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un concurrent direct de Yammer, vous pouvez utiliser divers outils de l'environnement de travail de Google comme alternatives valables.

Le plus intéressant, c'est que Gmail google Meet, Google Drive, Google Agenda, Google Docs et bien d'autres encore sont intégrés à l'environnement de travail Google, ce qui vous permet de collaborer et de gérer du contenu en faisant le moins possible appel à des outils tiers.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail Google

Utilisez Google Docs, Sheets, Slides et Discutez pour une collaboration en temps réel

Protégez vos données sur le cloud grâce à une sécurité renforcée

Organisez des vidéoconférences de haute qualité

Gardez vos équipes au courant grâce aux e-mails

Les limites de l'environnement de travail de Google

Stockage limité

Très peu d'intégrations avec des outils tiers

Prix de l'environnement de travail de Google

Business Starter: 7,20 $/mois par utilisateur

7,20 $/mois par utilisateur Business Standard: $14.40/mois par utilisateur

$14.40/mois par utilisateur Business Plus: 21,60 $/mois par utilisateur

21,60 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (42200+ avis)

4.6/5 (42200+ avis) Capterra: 4.7 (15200+ avis)

3. SharePoint

via SharePoint Microsoft SharePoint, ou simplement SharePoint, peut être un outil formidable pour rassembler votre équipe et faciliter le travail.

Il s'agit d'un système de gestion de contenu qui aide les entreprises à partager et à afficher des bureaux, à annoter des textes, à utiliser la messagerie instantanée et à modifier des tableaux blancs. Il rassemble les informations sur les projets, les fichiers et les mises à jour, ce qui favorise la participation active de l'équipe.

SharePoint est hautement personnalisable et s'adapte au flux de travail et au style de collaboration propres à votre équipe. Les utilisateurs l'apprécient parce qu'il leur permet de créer des sites web personnalisés pour différents services ou projets, ce qui facilite grandement la communication et la coordination.

Les meilleures fonctionnalités de SharePoint

Stockez vos données dans un espace de stockage élevé de 1 To

Création de sites intranet personnalisés et maintenus à jour

Permettre le partage sécurisé de fichiers à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation

Restez informé des éléments d'actualité en fonction de vos préférences

Limites de SharePoint

Intégration difficile des outils non Microsoft

L'interface peut être saccadée

Prix de SharePoint

SharePoint (Forfait 1): 5 $/utilisateur par mois

5 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utilisateur par mois

(\Nseulement les prix des abonnements annuels sont disponibles)

G2: 4.0/5 (8300+ commentaires)

4.0/5 (8300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (5100+ avis)

4. Slack

via Slack Slack est l'une des applications les plus populaires applications de messagerie pour entreprises pour que les équipes puissent discuter et partager des fichiers, améliorant ainsi les communications internes et la collaboration.

Elle dispose de fonctionnalités avancées comme les visioconférences et les appels audio, les canevas collaboratifs et les canaux organisés avec des fils de discussion.

L'option Réunion quotidienne de Slack vous permet de lancer des appels avec des coéquipiers sans programmer de réunion formelle. Elle vous permet de partager des écrans, des réactions emoji, des fichiers, des liens et des documents.

Les filtres de recherche avancée de Slack sont très utiles pour retrouver un ancien fichier ou une ancienne discussion. Ses intégrations avec divers outils aident à garder le travail centralisé, en minimisant les distractions liées aux changements d'applications. Tout cela en fait l'une des meilleures alternatives à Yammer.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Trouvez des messages en quelques minutes grâce aux filtres de recherche

Connexion avec une variété d'autres outils tels queHubSpot* Discuter en vidéo et partager l'écran instantanément grâce à Huddle

Créez des canaux privés

Choisissez l'apparence de votre espace de travail avec des thèmes et des émojis

Limites de Slack

Envoie trop de notifications, ce qui le rend difficile à utiliser

Nécessite une forte connexion internet, sinon il devient lent

Prix de Slack

Free

Pro: 8,75 $/mois par utilisateur

8,75 $/mois par utilisateur Business+: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Enterprise Grid: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (32200+ avis)

4.5/5 (32200+ avis) Capterra: 4.6/5 (23000+ avis)

5. Cisco Webex

via Cisco Webex Cisco Webex se distingue par ses vidéoconférences dynamiques. Il facilite la collaboration à partir de n'importe quel emplacement, en promouvant l'inclusion et l'engagement. Ses principales fonctionnalités sont la réduction du bruit, les réactions animées et les sondages dynamiques.

La plateforme s'attaque également aux barrières linguistiques grâce à la traduction en temps réel et encourage la participation anonyme. Les salles de réunion et la flexibilité des appareils favorisent l'inclusion.

Ses fonctionnalités pilotées par l'IA offrent des perspectives personnelles et simplifient les flux de travail grâce à des intégrations.

Les meilleures fonctionnalités de Cisco Webex

Collaborez dans un environnement sécurisé avec un chiffrement avancé de bout en bout

Envoyez des commentaires à l'aide de gestes

Intégrez via Zapier et ajoutez automatiquement des liens Webex à vos invitations de réunion

Générez des transcriptions automatiquement à partir des réunions

Limites de Cisco Webex

L'hébergement de webinaires est séparé de la vidéoconférence régulière

Problèmes avec les pilotes vidéo et audio, entraînant des problèmes techniques et des retards potentiels dans les réunions

Prix de Cisco Webex

Webex gratuit

Webex Meet: 14,50 $/mois par licence

14,50 $/mois par licence Webex Suite: 25 $/mois par licence

25 $/mois par licence Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (15100+ commentaires)

4.3/5 (15100+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (6800+ commentaires)

6. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Microsoft Teams est conçu pour que les équipes puissent gérer des tâches et collaborer. Il dispose de solides outils de réunion pour une collaboration efficace, une communication en temps réel et un partage aisé des fichiers via Teams et Channels.

Il est connu pour ses capacités de conférence web de premier ordre, pouvant accueillir jusqu'à 300 participants avec des options d'entrée audio ou web, d'enregistrement des appels et de diffusion en direct. Parmi les autres avantages, citons les arrière-plans virtuels, le partage d'écran, les discussions et les sous-titres.

Les Tableaux blancs de Microsoft Teams vous permettent d'écrire, de dessiner et de faire des croquis sur une toile virtuelle, et les modifications sont mises à jour en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Créer des communautés avec des personnes partageant des intérêts similaires

S'intégrer rapidement à d'autres outils Microsoft 365

Créer des salles de pause pendant les réunions

Utilisez des tableaux blancs numériques pour la collaboration visuelle et le brainstorming

Bénéficiez de 5 Go de stockage cloud dans le forfait gratuit

Limites de Microsoft Teams

La navigation dans l'interface devient fastidieuse avec le temps

Accès limité pour les invités/collaborateurs externes

Prix de Microsoft Teams

Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

(\Nseulement les prix des abonnements annuels sont disponibles)

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (14600+ commentaires)

4.3/5 (14600+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (9300+ avis)

7. Jostle

via Bousculade Jostle se présente comme une plateforme pour la réussite des employés.

Elle est conçue comme logiciel de collaboration pour favoriser les connexions, la communication et l'engagement des employés pour une culture d'entreprise plus forte. C'est un espace unifié qui permet aux entreprises de partager des nouvelles, de faire des annonces importantes et d'organiser des sondages pour accroître la productivité de l'équipe.

Jostle garantit que tous les membres de votre organisation, quel que soit leur emplacement ou leur fuseau horaire, disposent d'une plateforme centrale pour accéder aux informations pertinentes, résoudre les problèmes et célébrer les réussites.

Les meilleures fonctionnalités de Jostle

Utilisez des Teams pour recueillir l'avis de l'équipe sur les décisions importantes

Collaborer et gérer des projets dans le forum de discussion

Organiser les fichiers dans une bibliothèque de documents pour faciliter la recherche

Restez informé grâce à un flux d'activité

S'intégrer à Microsoft Office et à Google Files

Limites de Jostle

Personnalisation limitée

Pas de fil de discussion

Prix de Jostle

Bronze: À partir de 5 $/mois par utilisateur

À partir de 5 $/mois par utilisateur Argent: À partir de 9 $/mois par utilisateur

À partir de 9 $/mois par utilisateur Or: À partir de 12 $/mois par utilisateur

À partir de 12 $/mois par utilisateur Platinum:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5 (190+ commentaires)

4.5 (190+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (70+ commentaires)

8. Simpplr

via Simpplr Simpplr est une solution d'intranet social qui améliore la communication interne et crée des connexions entre les employés, ce qui en fait un excellent choix pour les lieux de travail distribués.

Contrairement aux intranets d'entreprise de la vieille école qui prennent des paramètres interminables, Simpplr vous permet de démarrer en quelques jours. Il offre la flexibilité, l'évolutivité et la sécurité que les entreprises sérieuses attendent d'un réseau social.

Simpplr vous aide à éviter une surcharge de notifications inutiles en adaptant l'intranet à votre rôle, ce qui garantit une expérience personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Simpplr

Obtenez un contenu personnalisé grâce à des graphiques de connaissances intelligents

Créez des campagnes sur l'intranet et laissez vos employés les partager sur leurs réseaux sociaux pour une meilleure portée

Traitez les contenus obsolètes, désactivez les sites inutilisés et mettez en avant les bonnes informations grâce à l'IA

Personnalisez et intégrez des flux de travail nouveaux et existants en toute simplicité

Limites de Simpplr

Fonctionnalité de recherche limitée

Absence de calendrier natif, ce qui a un impact sur la planification

Prix de Simpplr

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

9. Lieu de travail

via Lieu de travail Développé par Meta, Workplace est un outil de communication destiné à la collaboration en équipe en toute sécurité par le biais de discussions, de voix et de groupes.

Construit sur l'interface de Facebook, il est doté d'un fil d'actualité pour les mises à jour, les annonces et les publications dans l'ensemble de l'organisation. Vous pouvez vous engager avec les posts et les personnaliser selon vos préférences.

Vous pouvez organiser des diffusions vidéo en direct au sein de votre équipe, avec des fonctionnalités interactives telles que des commentaires, des questions et des réactions. Vous pouvez également enregistrer des vidéos pour les afficher ultérieurement.

Les meilleures fonctionnalités de Workplace

Les messages sont traduits en 91 langues pour plus d'inclusivité

Épinglez les messages importants en haut du fil d'actualité

Créer des groupes pour une communication ciblée

Mesurer l'engagement grâce à l'analyse

S'intégrer à Microsoft 365 et à l'environnement de travail de Google

Limites de Workplace

La surcharge de notifications peut avoir un impact sur la productivité

des utilisateurs ont rapporté des problèmes de confidentialité des données dus aux courriers indésirables et aux spams

Prix de Workplace

Forfait de base: 4 $/mois par personne

4 $/mois par personne Module complémentaire d'administration et d'assistance renforcée: 2 $/mois par personne

2 $/mois par personne Module complémentaire "Enterprise live": 2 $/mois par personne

G2: 4.0/5 (1700+ commentaires)

4.0/5 (1700+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (1300+ commentaires)

10. Salesforce Chatter

via Salesforce Chatter Salesforce Chatter est une excellente alternative à Yammer qui fournit un espace pour partager des idées, proposer des idées et connecter les équipes avec un retour d'information client précieux.

Vous pouvez également partager des fichiers et vous connecter avec des experts à travers l'organisation. Grâce à son accès mobile, vous pouvez suivre les équipes, mettre à jour les opportunités et agir sur les mises à jour critiques à tout moment et en tout lieu, pour une efficacité optimale.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Chatter

Suivez des personnes et des documents pour collaborer sur des projets

Contrôlez la fréquence des notifications par e-mail

Collaborer en privé sur des projets sensibles

Intégration avec d'autres plateformes de médias sociaux comme Twitter

Limites de Salesforce Chatter

Trop de notifications peuvent rendre l'application bruyante

Navigation difficile pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Salesforce Chatter

Pour les utilisateurs de Salesforce: Gratuit (dans le cadre de votre forfait Salesforce)

Gratuit (dans le cadre de votre forfait Salesforce) Pour les utilisateurs non-Salesforce : 15 $/utilisateur par mois

G2: 4.1/5 (900+ commentaires)

4.1/5 (900+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Quelle est votre alternative préférée à Yammer ?

Vous avez franchi la première étape pour rendre votre environnement de travail plus collaboratif et plus engageant. Vous connaissez maintenant de nombreuses alternatives à Yammer, dont certaines offrent bien plus que Yammer.

J'ai rassemblé les meilleures d'entre elles sur le marché actuel. Mais si vous nous le demandez, je vous suggérerai ClickUp.

Discuter n'est que l'une des nombreuses fonctionnalités pratiques offertes par ClickUp. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un taillée sur mesure pour la gestion de projets et la collaboration d'équipe. Personnalisez-la selon vos préférences, choisissez un modèle dans sa bibliothèque et laissez l'IA se charger du travail.

Et ce n'est pas tout : vous pouvez accéder à la plupart de ces fonctionnalités pour un prix modique Vous pouvez accéder à la plupart de ces fonctionnalités gratuitement. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !