Cours accéléré sur la méthodologie Scrumban : Concepts clés, avantages et conseils de mise en œuvre

À font les mots brunch, motel, webinaire et Scrumban ? Ce sont tous des portmanteaus, c'est-à-dire des combinaisons de deux mots distincts avec un nouveau sens unique ! 🦄

Scrumban combine deux cadres puissants au sein de gestion de projet agile -Scrum et Kanban- pour créer une méthode de gestion hybride conçue pour vous aider à accroître la flexibilité de vos projets, à rationaliser les flux de travail et à assister l'amélioration continue.

À quoi cette méthodologie relativement nouvelle fait-elle exactement référence pour les gestionnaires de projet et quand devriez-vous l'utiliser ? Dans cet article, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur la méthodologie Scrumban et ses bonnes pratiques. De plus, nous vous présenterons un logiciel de gestion visuelle pratique pour vous aider à mettre en œuvre les principes de Scrumban sans effort.

Qu'est-ce que Scrumban ?

Scrumban est une gestion de projet cadre qui combine les meilleurs principes et outils de Scrum et Kanban . Elle conserve la gestion visuelle du flux de travail de Kanban et l'intègre à la structure stable des sprints de Scrum pour créer une méthodologie hybride, flexible et adaptée aux équipes agiles de toutes tailles.

Teams a été initialement créé pour aider les équipes à passer de Scrum à Kanban et vice versa. Cependant, elle est finalement devenue une méthodologie distincte, parfaite pour les équipes qui cherchent à trouver le juste milieu entre la structure temporelle de Scrum et les aspects de flexibilité et d'amélioration continue de Kanban.

Mais comment Scrumban fait-il pour combiner ces deux méthodologies agiles ? Pour répondre à cette question, plongeons d'abord plus profondément dans Scrum et Kanban et décortiquons leurs fonctionnalités phares. 📦

La méthodologie Scrum

Scrum est l'une des méthodologies agiles les plus populaires pour le développement de logiciels lean qui divise les projets en cycles plus petits appelés sprints. Chaque sprint dure une à quatre semaines, ce qui vous permet de travailler individuellement sur des sections de projet distinctes.

Après avoir achevé un sprint, vous le présentez à votre équipe de projet clients pour qu'ils vous fassent part de leurs commentaires puis intégrer leurs demandes avant de passer au sprint suivant. De cette façon, les équipes Scrum peuvent s'adapter rapidement aux changements et modifier les priorités si nécessaire. Les équipes Scrum sont généralement petites et auto-organisées, et elles sont composées de :

Un Scrum Master (un chef d'équipe) Un propriétaire de produit L'équipe de développement du produit

Si vous pensez que votre équipe s'épanouira avec Scrum, rationalisez vos efforts de gestion avec le logiciel de gestion de projet Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum -un cadre pré-conçu avec tous les éléments essentiels de Scrum !

Utilisez le modèle de gestion ClickUp Agile Scrum pour simuler l'environnement Scrum sans partir de zéro

Avantages de Scrum

Les avantages Méthodologie Scrum doit sa popularité auprès des gestionnaires de projet à ses nombreux avantages, notamment :

Une plus grande adaptabilité : Lorsque les projets sont divisés en cycles plus petits, il est plus facile d'apporter des changements qui s'alignent sur les préférences de vos parties prenantes. En cas de problème, vous n'avez qu'à refaire un cycle au lieu de l'ensemble du projet

Lorsque les projets sont divisés en cycles plus petits, il est plus facile d'apporter des changements qui s'alignent sur les préférences de vos parties prenantes. En cas de problème, vous n'avez qu'à refaire un cycle au lieu de l'ensemble du projet Amélioration de la satisfaction des clients: Comme vos clients sont activement impliqués dans le processus de développement, vous pouvez intégrer leurs commentaires à tous les niveaux en vue d'une amélioration continue et d'une plus grande satisfaction des clientscréer un produit qui répond parfaitement à leurs besoins

Comme vos clients sont activement impliqués dans le processus de développement, vous pouvez intégrer leurs commentaires à tous les niveaux en vue d'une amélioration continue et d'une plus grande satisfaction des clientscréer un produit qui répond parfaitement à leurs besoins Collaboration plus facile: Parce que les équipes Scrum sont petites ettransversaleselles peuventcommuniquer plus efficacement et faire les choses terminées plus rapide

Parce que les équipes Scrum sont petites ettransversaleselles peuventcommuniquer plus efficacement et faire les choses terminées plus rapide Motivation accrue: Les équipes Scrum travaillent sur des objectifs plus petits et à court terme, ce qui conduit à un sentiment d'accomplissement plus fort à la fin de chaque sprint

Les limites de Scrum

Si la méthodologie de gestion de projet Scrum présente de nombreux avantages, elle comporte également quelques inconvénients :

Il faut de l'expérience : Pour unCérémonie Scrum soit réussie, il faut qu'il y ait un gestionnaire de projet expérimenté ou une coach agile . Les membres inexpérimentés de l'équipe de projet peuvent ralentir les choses, ce qui conduit à des sprints infructueux

: Pour unCérémonie Scrum soit réussie, il faut qu'il y ait un gestionnaire de projet expérimenté ou une coach agile . Les membres inexpérimentés de l'équipe de projet peuvent ralentir les choses, ce qui conduit à des sprints infructueux Il est construit principalement pour les petites équipes : Une équipe Scrum se compose idéalement de trois à neuf membres, donc si vous avez une équipe plus grande, vous devrez la diviser en plusieurs équipes individuelles

: Une équipe Scrum se compose idéalement de trois à neuf membres, donc si vous avez une équipe plus grande, vous devrez la diviser en plusieurs équipes individuelles **La courbe d'apprentissage est abrupte : Teams est un cadre relativement complexe dans lequel les membres de l'équipe doivent se familiariser avec..termes uniques comme la durée du cycle, le délai de production, l'élément de travail, l'histoire de l'utilisateur et le point d'histoire

La méthodologie Kanban

Kanban est un mélange des mots japonais pour sign et board . Il s'agit d'un autre cadre agile populaire, mais contrairement à Scrum, Kanban encourage l'amélioration continue, c'est-à-dire la planification, l'examen et la mesure continus des résultats de chaque tâche.

Dans cette méthodologie, les tâches sont représentées par des cartes et disposées sur un Tableau Kanban qui vous permet de visualiser les différentes étapes de progression dans lesquelles ils se trouvent. Un Tableau Kanban comporte généralement trois colonnes principales :

À faire: Les tâches sur lesquelles vous n'avez pas encore commencé à travailler Mon travail en cours (WIP): Les tâches en progression Terminé: Les tâches que vous avez achevées

Pour modifier l'état d'une tâche, il suffit de déplacer sa carte dans la colonne correspondante du Tableau afin que toute l'équipe soit informée de sa progression.

Les équipes Kanban limitent le nombre d'éléments avec lesquels elles doivent jongler simultanément en fixant des limites de travail en cours (WIP). Les limites de WIP réduisent l'encombrement et favorisent la progression. 🧐

Vous voulez essayer les tableaux Kanban sans partir de zéro ? Jetez un coup d'œil à l'outil Modèle de tableau Kanban simple de ClickUp qui vous permet de personnaliser et de visualiser vos tâches dans un seul affichage.

ClickUp Simple Kanban Tableau Template fournit tous les éléments de base pour commencer à utiliser les tableaux Kanban dès que possible

Avantages du Kanban

Les avantages clés de la mise en œuvre de la méthodologie de gestion de projet Kanban sont les suivants :

**Les équipes Kanban doivent se concentrer sur une seule tâche à la fois, ce qui permet d'améliorer les processus et la qualité du travail

Flexibilité accrue: Elle permet au manager d'un projet de réorganiser les tâches sans perturber le flux de travail de l'équipe, puisque celle-ci ne se concentre que sur la tâche en cours

Elle permet au manager d'un projet de réorganiser les tâches sans perturber le flux de travail de l'équipe, puisque celle-ci ne se concentre que sur la tâche en cours Facilité d'utilisation: Kanban facilite l'utilisation de la méthode Kanbanvisualiser votre flux de travail pour mettre en évidence les faiblesses du processus et ne nécessite pas d'expérience préalable approfondie. Chaque membre de l'équipe peut rapidement voir ce qui se passe et qui travaille sur quoi

Kanban facilite l'utilisation de la méthode Kanbanvisualiser votre flux de travail pour mettre en évidence les faiblesses du processus et ne nécessite pas d'expérience préalable approfondie. Chaque membre de l'équipe peut rapidement voir ce qui se passe et qui travaille sur quoi **Mon travail permet de réduire les retards, car ses limites de travail en cours restreignent le nombre de tâches simultanées

Limites de Kanban

Chaque système a ses défauts, et Kanban ne fait pas exception à la règle. Voici quelques problèmes liés à la méthode Kanban :

Risque d'une mauvaise hiérarchisation : Puisque vous déplacez simplement les tâches d'une colonne à l'autre sur le Tableau Kanban, vous pouvez oublier de hiérarchiser les tâches

Puisque vous déplacez simplement les tâches d'une colonne à l'autre sur le Tableau Kanban, vous pouvez oublier de hiérarchiser les tâches **Le Kanban se concentre davantage sur le flux de travail que sur la dynamique de l'équipe, ce qui peut entraîner des problèmes de communication en raison d'un suivi insuffisant

Absence de délais: Contrairement à Scrum, Kanban n'inclut pas de délais, ce qui peut rendre difficile le respect des échéances

Comprendre le cadre Scrumban

Scrum et Kanban sont des méthodologies de gestion de projet remarquables, largement adoptées par les équipes de développement de logiciels de toutes tailles. Pourtant, elles ont leur lot d'inconvénients, vous obligeant à faire des compromis lorsque vous choisissez l'une plutôt que l'autre. Entrez dans Scrumban, une approche hybride fusionnant le meilleur des deux mondes ! 🌍

Explorons ce que Scrumban emprunte exactement à chacun de ces deux frameworks agiles et en quoi il s'en distingue.

La partie Scrum de Scrumban

Scrumban reprend les trois ingrédients clés suivants du framework Scrum :

Sprints: Comme le cadre Scrum, Scrumban divise les projets très complexes en cycles de développement plus petits et de durée fixe. La seule différence est qu'ils sont appelés itérations au lieu de sprints et qu'ils durent généralement deux semaines Réunions de planification: Comme pour Scrum, chaque projet Scrumban a une réunion de planificationréunion de planification au cours de laquelle les équipes établissent un carnet de commandes (backlog), une liste d'éléments à traiter pour l'ensemble du projet Rétrospectives: À la fin de chaque cycle, l'équipe se réunit pour analyser ses performances et utilise ces informations pour améliorer la planification de l'itération

Cependant, Scrumban n'adopte pas beaucoup d'éléments caractéristiques de Scrum, comme les réunions rapides quotidiennes, le retour d'information continu des clients et la structure spécifique de l'équipe.

La partie Kanban de Scrumban

Kanban joue un rôle majeur dans le système Scrumban, principalement en prêtant son approche du Tableau qui aide les équipes à voir leurs flux de travail en action. À noter toutefois qu'au lieu de visualiser les tâches sur un Tableau Kanban, elles le font sur un Tableau Scrumban.

Les tableaux se ressemblent beaucoup, avec des colonnes représentant les statuts et des cartes représentant les tâches du projet. Au fur et à mesure que vos tâches progressent, vous pouvez facilement déplacer les cartes correspondantes dans les colonnes appropriées pour indiquer si elles sont En cours ou Terminées. ✅

Scrumban s'inspire du livre de jeu de Kanban en adoptant le système pull. Les équipes utilisent ce que l'on appelle des signaux de traction pour indiquer que de nouvelles tâches sont prêtes à être travaillées. Un signal de traction est déclenché dans le cadre du système de traction lorsque le nombre de cartes dans une colonne tombe en dessous d'une limite spécifiée. Par ailleurs, lorsque les limites du travail en cours sont atteintes, aucune autre tâche du système de tirage ne peut être avancée tant que la tâche en cours n'est pas achevée.

À faire Scrumban diffère-t-il de Kanban et de Scrum ?

Bien que Scrumban soit inévitablement similaire à Kanban et Scrum, il s'agit d'une méthodologie unique avec des fonctionnalités distinctives. Par exemple, les équipes Scrumban comprennent généralement moins de douze membres, il n'y a pas de rôles rigides au sein de l'équipe, et à part la réunion de planification initiale, les réunions quotidiennes sont facultatives.

Voici un rapide aperçu des différences entre Scrumban, Scrum et Kanban :

Scrumban

Scrum

Kanban

Taille de l'équipe

Il n'y a pas de taille d'équipe spécifique, mais il est recommandé que les équipes ne dépassent pas 12 membres

Les équipes Scrum sont de petite taille et se composent généralement de trois à neuf membres

Contrairement à d'autres teams agiles il n'y a pas de limite à la taille d'une équipe Kanban

Rôles

Bien qu'il y ait généralement un gestion de projet il n'y a pas de rôles rigides au sein de l'équipe

Une équipe Scrum a trois rôles clés : Le maître de stage Le propriétaire du produit L'équipe de développement

Il y a généralement un gestionnaire de projet, mais il n'y a pas de rôles rigides au sein de l'équipe

Réunions du projet

Il y a une réunion de planification initiale, semblable à une réunion de planification de la réunion de planification de sprint . Cependant, toutes les autres réunions quotidiennes sont facultatives

Cinq réunions obligatoires sont prévues :

Planification du carnet de commandes (backlog) Planification du sprint Mêlée quotidienne Revue de sprint Rétrospective du sprintRésumés rapides quotidiens (brèves réunions) devant le Tableau Kanban

Cycles de travail

Implique de courts cycles de travail appelés itérations qui durent jusqu'à deux semaines

Il s'agit de cycles de travail courts, appelés sprints, qui durent de 2 à 4 semaines

Le flux de travail n'est pas divisé en cycles distincts

Scrumban combine la visualisation et la flexibilité du flux de travail de Kanban avec le modèle des sprints de Scrum. Cependant, Scrumban n'est pas aussi rigide que Scrum, ce qui permet aux équipes de personnaliser leurs le développement de produits approche.

Voici comment développer un produit en utilisant la méthode Scrumban :

Dressez une liste des éléments dont vous aurez besoin pour créer un produit Transformez ces éléments en tâches et placez-les dans la colonne À faire du tableau Scrumban Limitez la quantité de travail que votre équipe peut assumer à tout moment Déterminez quels éléments du tableau doivent être classés par ordre de priorité afin que votre équipe puisse s'y atteler en premier Planifiez l'itération de chaque élément - elle doit comprendre une date limite et une liste de tâches à achever Déplacez les tâches dans la colonne En cours dès que vous commencez à travailler dessus ou dans la colonne Terminé lorsqu'elles sont terminées Une fois que vous avez achevé toutes les tâches prévues pour une itération, commencez à travailler sur la suivante et répétez le processus jusqu'à ce que le produit soit achevé

Avantages de la méthodologie Scrumban

Voici les avantages clés de l'utilisation de Scrumban qui en font une méthodologie si populaire dans la gestion de projet :

Facilité d'utilisation : Contrairement à la méthode Scrum, Scrumban n'inclut pas de processus compliqués, de réunions quotidiennes et de terminologie que votre équipe doit maîtriser, ce qui facilite son adoption

Contrairement à la méthode Scrum, Scrumban n'inclut pas de processus compliqués, de réunions quotidiennes et de terminologie que votre équipe doit maîtriser, ce qui facilite son adoption Flexibilité accrue: Puisque Scrumban divise les projets en itérations ou en cycles de sprint, vous pouvez apporter des changements même au milieu du processus tout en progressant vers l'achèvement du projet pendant la durée du cycle

Puisque Scrumban divise les projets en itérations ou en cycles de sprint, vous pouvez apporter des changements même au milieu du processus tout en progressant vers l'achèvement du projet pendant la durée du cycle Flux de travail continu: Permet aux équipes de livrer les fonctionnalités lorsqu'elles les achèvent, sans attendre la fin d'un sprint

Permet aux équipes de livrer les fonctionnalités lorsqu'elles les achèvent, sans attendre la fin d'un sprint Motivation accrue: Prise en compte des capacités de l'équipe et paramétrage des limites du travail en cours (WIP) en conséquencepermet à votre équipe de rester motivée et réduit le risque d'épuisement professionnel *Résolution plus rapide des problèmes: Le fait que les tâches soient affichées sous forme de cartes sur un tableau Scrumban augmente la clarté et la rapidité de la résolution des problèmesstimule la collaborationaidant ainsi les équipes à trouver et à résoudre les problèmes plus rapidement 🏃

Quand utiliser la méthodologie Scrumban ?

Scrumban brille le plus dans les projets où ni Scrum ni Kanban ne peuvent faire l'affaire à eux seuls. Par exemple, Scrum peut ne pas fonctionner efficacement pour certaines équipes en raison de problèmes de flux de travail, de faiblesses dans les processus ou de contraintes de ressources. Dans le même temps, Kanban peut empêcher les équipes de fixer des priorités claires.

Plus précisément, la mise en œuvre de Scrumban est une excellente idée pour les projets de développement de logiciels avec des exigences qui évoluent, des changements fréquents de l'histoire de l'utilisateur, ou des bugs. En effet, le processus Teams comprend à la fois des itérations limitées dans le temps et un développement continu, ce qui permet aux équipes de travailler de manière incrémentale, même lorsque les bugs doivent être corrigés ou les exigences changent.

Les projets comportant plusieurs initiatives simultanées peuvent également bénéficier de l'adoption des principes de Scrumban. Les grandes entreprises ont souvent plusieurs projets en cours en même temps, et ils impliquent parfois les mêmes équipes. La flexibilité de Teams permet des initiatives simultanées et permet à de petites équipes de s'attaquer à de multiples exigences.

Si Scrumban est plus facile à mettre en œuvre que Scrum ou Kanban, il faut néanmoins disposer des bons outils pour le faire efficacement. S'appuyer sur un puissant logiciel de gestion de projet Scrum et Kanban peut vous aider :

Planifier votre Tableau Scrumban Organiser vos tâches Suivez votre progression ClickUp est la solution de gestion de projet ultime qui fournit tous les outils et fonctionnalités pour mettre en œuvre Scrumban dans votre prochain projet sans effort.

Des tableaux Kanban conviviaux et des tâches facilement traçables aux fonctionnalités simples de définition des priorités et de outils de collaboration clickUp a tout ce qu'il faut ! Voyons de plus près comment vous pouvez adopter les principes de Fermé en quatre étapes faciles.

Étape 1 : Créer un Tableau Scrumban

Gérer un projet Scrumban sans tableau, c'est comme cuisiner sans casserole - presque impossible ! 🍲

Heureusement, vous pouvez utiliser le Vue Tableau ClickUp est le Tableau Kanban idéal pour votre équipe. Il vous permet de visualiser vos tâches et vos projets comme vous le feriez avec un Tableau Kanban classique. Cependant, il est doté de fonctionnalités supplémentaires que votre équipe va adorer !

Supervisez les tâches et les projets en un coup d'œil sur un Tableau Kanban et glissez-déposez, triez et filtrez les tâches sans effort avec ClickUp

Les tableaux de type Kanban de ClickUp vous aident à visualiser vos tâches en les affichant sous forme de cartes interactives. Il suffit de glisser-déposer une carte dans une colonne appropriée symbolisant des statuts tels que À faire, Travail en cours ou Terminé.

Ces tableaux sont entièrement personnalisables pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, même s'il nécessite plusieurs tableaux ! Il suffit d'ouvrir le Tout afficher pour obtenir un aperçu de tous vos Tableaux Kanban. 📸

Vous en avez assez de mettre à jour les tâches une par une ? L'outil Barre d'action en bloc permet de gagner du temps en modifiant les statuts, en supprimant des tâches et en ajoutant des assignés sans quitter la vue Tableau.

Étape 2 : Organiser vos tâches

La plupart des Tableaux Scrumban n'ont que trois colonnes de statut de tâche : À faire, Travail en cours, et Terminé. Mais qu'en est-il si vous avez besoin d'une colonne intermédiaire, comme En cours de révision ou En cours d'exécution ? 🤔

The * Statuts de tâches ClickUp personnalisés Cette option vous permet de créer autant de statuts que vous le souhaitez et de les sauvegarder en tant que modèles réutilisables! Ainsi, tous vos projets Scrumban peuvent avoir plusieurs colonnes pour rendre le suivi de la progression plus facile et plus précis.

Utilisez un statut différent pour vos tâches à chaque étape du projet avec ClickUp

En plus des statuts, vous pouvez organiser Tâches ClickUp en fonction de leur date d'échéance, de leur priorité, de leurs étiquettes et du nom de la tâche, entre autres options. Grâce à ces fonctionnalités de catégorisation, vous n'aurez plus à passer au crible toutes les cartes de votre Tableau Scrumban pour trouver celle que vous cherchiez !

Étape 3 : Définir des priorités claires.

Utilisez ClickUp pour paramétrer la priorité des tâches avec quatre paramètres d'urgence et communiquer ce qui doit être traité en premier

Kanban est axé sur la visualisation, tandis que Scrum met l'accent sur l'importance de l'établissement des priorités. Qu'en est-il de Scrumban ? Comme d'habitude, c'est une combinaison parfaite des deux !

ClickUp vous permet de définir Les priorités pour chaque tâche afin que votre équipe Scrumban sache toujours à quoi s'attaquer en premier directement dans la vue Tableau. 🚩

Le système de priorité de ClickUp est codé par couleur pour une navigation plus simple :

Rouge (Urgent): Les tâches les plus urgentes Jaune (High): Tâches très importantes Bleu (Normal): Tâches qui peuvent attendre Gris (Faible): Tâches de faible priorité

Une fois les paramètres de priorité définis, ajoutez les éléments suivants Dépendances pour s'assurer que votre équipe se concentre sur les tâches de haute priorité avant de se plonger dans les tâches de moindre priorité !

Ajoutez des dépendances directement dans la tâche pour vous assurer que le travail est achevé dans la bonne commande avec ClickUp

Étape 4 : Assurer le suivi de votre travail

La création d'une liste de tâches sur lesquelles vous travaillerez au cours de vos itérations et leur suivi est un élément essentiel de la méthodologie Scrumban. Pour faire cela efficacement, utilisez le Checklists de tâches ClickUp pour décomposer les éléments de votre sprint backlog ou deliverables pour chaque itération. ✔️

Créez et organisez facilement des checklists détaillées avec des tâches secondaires imbriquées dans ClickUp

Comme il s'agit à la base de simples listes à faire vous pouvez rapidement cocher chaque tâche au fur et à mesure de votre progression. Vous pouvez même utiliser la fonctionnalité d'imbrication pour créer des sous-éléments dans votre checklist et les organiser à l'aide d'une fonction conviviale de glisser-déposer.

Cette fonction est particulièrement utile pour les équipes Teamsa : vous pouvez créer une checklist distincte pour chaque itération et inclure des tâches secondaires à faire dans chacune d'elles. De cette façon, il sera super facile de suivre le nombre de tâches qu'il vous reste à faire dans l'itération en cours. ⏳

Devenez un pro de Scrumban avec ClickUp

En plus des tableaux Kanban, des priorités de tâches et des checklists de tâches, ClickUp dispose d'un système complet de gestion des tâches de fonctionnalités pour l'assistance à toute équipe d'assistance agile . De 15+ affichages personnalisables et polyvalent Tableaux de bord vers Automatisations et de nombreux options de gestion de vos sprints clickUp peut vous aider à forfaiter et à gérer chaque projet Scrumban à la perfection !

Prêt à mettre en œuvre l'approche Scrumban et à récolter tous les avantages des méthodologies Scrum et Kanban ? Inscrivez-vous à ClickUp et explorez toutes les fonctionnalités pour démarrer votre voyage Scrumban avec style ! ⚡