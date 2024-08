Comment gérer les artefacts Agile Scrum : Définition et importance

La méthodologie agile scrum est conçue pour s'adapter au changement, en construisant des logiciels qui évoluent confortablement avec les besoins de l'entreprise. Lorsque ce changement devient rapide, les équipes peuvent se retrouver plongées dans un chaos d'incompréhension et de désalignement.

Pour rester sur la bonne voie à tout moment, les équipes d'ingénieurs ont besoin d'un vocabulaire commun, ce que permettent précisément les artefacts agiles scrum.

Dans cet article de blog, nous discutons des artefacts scrum, de leur utilité et de la façon dont vous pouvez les gérer à l'avantage de votre équipe.

Qu'est-ce qu'un artefact Scrum ?

Les artefacts Scrum sont des éléments, des rapports ou des processus qui aident les gestionnaires de projet à partager des informations vitales avec toutes les parties prenantes.

Ils sont clairement définis termes agiles scrum , dont le but premier est de donner à chacun une visibilité sur le développement du produit, les activités forfaitaires, les tâches achevées et les performances de l'équipe.

Les trois artefacts de scrum sont :

Le carnet de bord du produit

Le carnet de bord du sprint

Incrément

Nous examinerons chacun de ces éléments et la manière de les utiliser dans le cadre de l'évaluation de la performance la gestion de projet agile plus loin dans ce billet.

Mais avant de commencer à créer vos artefacts scrum, vous devez connaître son principe directeur : la transparence.

L'importance de la transparence des artefacts dans Scrum Agile

Dans la pratique du développement logiciel agile/scrum, la transparence est un principe directeur fondamental, qui a un impact sur chaque décision et chaque action. L'une des façons dont les membres de l'équipe agile scrum pratiquent la transparence est à travers les artefacts.

Les artefacts guide scrum indique que l'objectif premier des artefacts scrum est de "maximiser la transparence des informations clés", en donnant à tous ceux qui les inspectent la même base d'adaptation.

En substance, les artefacts scrum aident à définir un paramètre partagé par l'équipe pour orienter le projet dans la bonne direction. Cela profite à l'équipe de différentes manières.

Créer la confiance : Lorsque tout le monde peut accéder à des informations actualisées sur la progression du projet, ils se font confiance.

Favorise la collaboration : Les artefacts agiles scrum construits collectivement par l'équipe rendent visibles les lacunes et les bloqueurs. Donc, équipe transversale les membres offrent leur aide et leurs conseils dans l'intérêt général du projet.

Atténue les risques : Les artefacts Scrum offrent un moyen de prévoir les problèmes, de détecter les défauts et de les traiter avant qu'ils ne deviennent préoccupants.

Assistance à la résolution de problèmes : Lorsque l'équipe Scrum se heurte à un obstacle, les artefacts servent de balises et fournissent des informations essentielles pour prendre des décisions efficaces.

Permet l'amélioration continue : Les équipes cherchent à s'améliorer en permanence - les artefacts agiles scrum assistent les revues et les rétrospectives grâce à des données précises et opportunes.

De cette façon, les artefacts scrum forment le fondement du cadre de travail. Ils aident tous les membres de l'équipe à adopter le cadre agile scrum de manière holistique et efficace. Voici comment.

Types d'artefacts Scrum

Le cadre du processus Scrum comporte trois artefacts principaux : le backlog de produit, le backlog de sprint et l'incrément de produit. Cependant, au fil du temps, les équipes Scrum ont développé des artefacts supplémentaires tels que la vision du produit, le diagramme de combustion, la définition de Terminé, etc. Examinons-les tous.

1. Backlog de produit

le carnet de commandes d'un produit est une liste d'éléments qui doivent être achevés

Cet artefact Scrum officiel est une liste ordonnée des fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bug nécessaires au produit. Il est personnalisé à partir des recherches effectuées dans le cadre de l'assistance aux clients et de l'analyse des concurrents et du marché.

Les caractéristiques clés d'un carnet de commandes sont les suivantes :

Document vivant : Il est mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles idées/exigences apparaissent

Émergent : Il est également revu régulièrement pour supprimer oudéprioriser les éléments qui ne sont plus critiques

Inter-équipes : Il est utilisé aussi bien par les équipes Business que par les équipes d'ingénieurs pour planifier les activités futures

Géré par le propriétaire du produit : Bien que plusieurs équipes l'utilisent, la productivité de sa mise à jour et de sa transparence incombe au propriétaire du produit

Le carnet de commandes du produit est la source unique du travail pris en charge par l'équipe scrum.

Cependant, tous les éléments du carnet de commandes ne sont pas immédiatement prêts à être ajoutés au sprint. Il passe par l'affinage du backlog de produit pour s'assurer qu'un élément atteint le niveau de transparence ou de clarté nécessaire.

Ici, les développeurs vont décomposer et définir les éléments du backlog de produit en histoires plus petites et plus précises qui peuvent être achevées au cours d'un sprint.

La validation d'un carnet de commandes porte sur l'objectif du produit. Les équipes Scrum définissent l'objectif du produit (état futur du produit) et structurent les éléments du carnet de commandes pour atteindre cet objectif.

Une fois que les éléments du carnet de commandes sont prêts à être sélectionnés pour le prochain sprint, ils sont placés dans le carnet de commandes du sprint.

2. Backlog de sprint

Le backlog de sprint est un sous-ensemble du backlog de produit choisi pour être développé au cours du prochain sprint. Il présente également un forfait pour livrer cette fonction et atteindre l'objectif du sprint.

Le backlog de sprint est créé au cours de la phase de préparation du sprint le forfait du sprint réunion au cours de laquelle l'équipe d'ingénieurs choisit les éléments du carnet de commandes en fonction de leur priorité, les ajoute au carnet de commandes du sprint et les divise en tâches à développer.

Le sprint backlog met en évidence une image en temps réel du sprint. Voilà ce qu'il en est :

Mis à jour en temps réel : Les équipes suivent de près les éléments du backlog de sprint, en ajoutant des commentaires et en mettant à jour le statut régulièrement

Conservé à l'état frais : Les éléments inutiles du sprint backlog sont supprimés

Détaillé : Chaque élément du backlog de sprint doit contenir suffisamment d'informations pour être inspecté lors de la mêlée quotidienne

Une fois que l'équipe travaille sur les éléments du carnet de sprint, elle crée des incréments de produit.

3. Incrément de produit

Un incrément est une version de travail et livrable du produit qui répond à la "définition de Terminé" de l'équipe de développement, c'est-à-dire à tous les critères d'acceptation (critères de qualité, contraintes ou exigences non fonctionnelles/de l'entreprise) tels qu'ils sont définis dans le carnet de commandes du produit.

À la fin de chaque sprint, le travail fait par l'équipe de développement doit aboutir à un incrément, qui est un ajout entièrement testé et approuvé au produit existant.

Bien qu'il y ait un incrément pour chaque sprint, celui-ci comprend également les incréments de tous les sprints précédents. Ceux-ci complètent le processus d'intégration continue/déploiement continu (CI/CD) dans le suivi des versions et les retours en arrière si nécessaire.

4. Définition du terme "Terminé"

La définition de À fait est une liste formelle de normes que tout nouvel incrément doit respecter avant d'être officiellement considéré comme achevé.

Selon le guide scrum, la définition de Terminé est une validation pour l'incrément de produit et non un artefact. Cependant, il est bénéfique pour l'ensemble de l'équipe scrum d'avoir une définition claire et personnalisée de À fait pour pousser l'incrément vers le client.

Les équipes Scrum disposent généralement d'une checklist des éléments, qui constituent la définition de Terminé. Par exemple, elle peut inclure :

Revue de code achevée

Tests fonctionnels achevés

Tests de sécurité achevés

Respect des normes de conformité réglementaire

La définition de Terminé peut varier pour chaque histoire d'utilisateur. Elle peut évoluer pour s'adapter à la dernière compréhension de l'entreprise par l'équipe. Elle est itérée au cours des rétrospectives de sprint afin d'être renforcée pour les incréments futurs.

L'incrément n'est pas publié si un élément du carnet de commandes ne répond pas à la définition de Terminé. Au lieu de cela, il est renvoyé dans le backlog pour examen. Il est inspecté pour détecter les problèmes et les causes profondes afin que les maîtres de mêlée puissent rationaliser les processus afin d'éviter de telles éventualités à l'avenir.

Lorsqu'un élément répond à la définition d'une tâche terminée, il est Fermé pour le suivi du burndown, et l'équipe passe à la tâche ouverte suivante.

5. Vision du produit

La vision du produit est la compréhension commune de l'état futur du produit. Elle décrit la valeur apportée par le produit à ses clients.

La vision du produit donne une orientation à l'équipe de développement du produit équipes interfonctionnelles vers leurs objectifs. Elle les aide à prendre les bonnes décisions. Par exemple, lorsque deux éléments du carnet de commandes se disputent l'attention, la vision et les objectifs du produit aident les développeurs à donner la priorité à ce qui est important.

6. Forfait de mise à jour

plan de mise en production avec priorité, effort et durée_

Un plan de release décrit ce sur quoi l'équipe va travailler (éléments du backlog de produit), quand ils seront publiés (échéanciers) et comment ils seront exécutés (forfait de ressources).

Le plan de release n'est pas un artefact officiel défini dans le guide scrum. Cependant, il est populaire parmi les scrum masters et les propriétaires de produits parce qu'il guide leur gestion de projet et leur donne une structure.

Souvent créé lors de la phase de planification de la mêlée, un plan de release permet de répondre à des questions telles que :

Quelle est la durée de chacun des sprints à venir ?

Quels éléments seront achevés dans chaque sprint, et quelle est leur priorité ?

Qui est responsable de quelles activités ?

Quelles sont les ressources nécessaires pour achever chaque sprint ?

Quel est le budget pour chaque sprint ?

Associé à la vision du produit, le forfait aide l'équipe à afficher une vue plus claire de l'avenir.

Un tel plan se présente généralement sous la forme d'un diagramme de Gantt dans lequel les tâches sont réparties dans le temps et accompagnées de leurs dépendances. Vous trouverez des exemples dans les documents suivants Modèles de projet sous forme de diagramme de Gantt .

7. Diagramme à rebours Diagrammes d'évaluation des rejets (ou diagrammes d'épuisement des sprints) mettent en évidence les éléments du carnet de commandes achevés et les tâches restantes dans le sprint en cours. Le diagramme d'avancement est utile pour :

Comparer les performances actuelles au forfait de publication

Prévoir si le travail sera achevé conformément au forfait

Identifier les éventuels changements de périmètre au cours du sprint

Apprendre à connaître les performances de l'équipe

Le forfait de capacité

Maintenant que vous connaissez les trois artefacts primaires et les autres artefacts scrum étendus, voici plus d'informations sur la façon dont vous pouvez les créer et les utiliser.

Des artefacts scrum à jour, clairs et transparents sont fondamentaux pour l'efficacité de tout projet d'ingénierie agile scrum. Pour y parvenir, vous avez besoin d'un moyen efficace de les créer et de les gérer.

Un bon logiciel de gestion de projet scrum comme ClickUp devrait permettre cela. Voici comment procéder.

Vue des tâches pour les équipes de scrum

vue de la tâche du ClickUp

Chaque élément d'un projet scrum doit être défini de manière claire et transparente. Pour faire cela, paramétrez chaque élément du backlog ou user story comme une tâche sur ClickUp.

Catégorisez-le comme n'importe quel type de tâche, comme un jalon, une fonctionnalité, un défaut ou un retour d'expérience

Incluez une description détaillée, un statut, une priorité et des étiquettes

Décomposez-les en sous-tâches, si nécessaire

Utiliser des checklists pour la définition de ce qui est Terminé

Utilisez l'affichage Chat pour les discussions dans le contexte de la tâche. Permettez à votre équipe de poser des questions, d'obtenir des réponses et de réfléchir à des solutions potentielles, le cas échéant, le tout en un seul endroit.

Utilisez l'un des plus de 15 Affichages ClickUp pour la gestion des tâches, le suivi des projets et la visualisation du flux de travail.

Suivi du temps pour calculer la vélocité du sprint

suivez le temps depuis n'importe où avec ClickUp_

Que se passe-t-il lorsque le propriétaire du produit se rend compte que le diagramme d'avancement indique que les tâches ne seront pas achevées dans le sprint en cours ? Il procède à une analyse des causes profondes.

Qu'est-ce qui a pris tant de temps pour que le travail soit repoussé ? Pour le savoir, les équipes de mêlée doivent suivre leur temps. L'application intégrée de suivi du temps alimentée par l'IA de ClickUp est conçue pour permettre exactement cela.

Les équipes peuvent démarrer/arrêter, ajouter du temps manuellement, modifier le temps enregistré, ajouter des notes, et plus encore avec ClickUp. Un maître de mêlée peut voir les rapports de temps directement sur son tableau de bord ClickUp. Il peut filtrer, trier et regrouper les rapports de temps pour calculer la vélocité du sprint, ce qui l'aide à l'optimisation du processus pour les sprints à venir.

Tableaux Kanban pour les backlogs

Les backlogs de produit et de sprint sont des éléments qui passent par une série d'étapes. Par exemple, les éléments du backlog de produit peuvent être nouveaux, affinés et prêts pour le sprint. Les éléments du carnet de sprint peuvent passer par les étapes à faire, développer, tester, déployer, etc.

L'organisation des éléments du carnet de commandes en fonction de leur statut, c'est-à-dire la création d'une liste d'éléments du carnet de commandes, permet d'améliorer la qualité de la production tableau scrum -est un excellent moyen de visualiser l'état d'avancement du projet de l'équipe. L'un des nombreux logiciel gratuit de tableau Kanban peut vous aider à créer un Tableau scrum.

vue du tableau Kanban de ClickUp

ClickUp va encore plus loin. Le Tableau Kanban de ClickUp affiche automatiquement les tâches regroupées par statut. Ce tableau Kanban entièrement personnalisable peut être regroupé en fonction de la priorité, de l'assigné ou de la date d'échéance pour une meilleure gestion du projet. Vous pouvez également paramétrer des statuts personnalisés pour chaque liste en fonction de vos paramètres.

Diagramme de Gantt pour la gestion du backlog

vue du diagramme de Gantt de ClickUp

Pour la planification des sprints, les propriétaires de projet ont besoin d'une vue d'ensemble du carnet de produits ainsi que des estimations de durée pour les achever. Pour le planifier, les gestionnaires de projet et les maîtres de mêlée utilisent le diagramme de Gantt un logiciel gratuit de diagramme de Gantt en juxtaposant les tâches les unes aux autres. Vue Gantt du diagramme de ClickUp offre une visibilité complète pour assister la gestion du carnet de commandes. Avec ClickUp, vous pouvez :

Voir plusieurs projets côte à côte ou un seul à la fois

Calculer lechemin critique pour prévoir les goulets d'étranglement

Ajuster les échéanciers, les priorités et les tâches en fonction de l'évolution du projet

Gérer les dépendances

Visualiser la progression du sprint et déplacer les tâches pour reporter rapidement les dates d'échéance

Paramétrez votre équipe pour la réussite de Scrum avec ClickUp

Pour les équipes d'ingénieurs au rythme effréné, le chaos, la mauvaise communication et le désalignement sont inévitables. Sauf lorsqu'elles sont équipées des bons outils et processus conçus de manière réfléchie autour des pratiques et des valeurs de Scrum.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp est conçu pour s'adapter au mode de travail d'une équipe scrum. Il crée automatiquement des artefacts agiles scrum, vous donnant un temps réel tableau de bord des opérations . Il automatise les processus répétitifs et accélère la documentation grâce à ClickUp AI.

Élevez les performances de votre équipe scrum. Essayer ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .