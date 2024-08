Quels sont les rôles clés de Scrum ? (Guide 2024)

vous voulez en savoir plus sur les rôles de Scrum ?

Si vous souhaitez adopter le cadre Scrum, vous devrez d'abord comprendre les différents rôles Scrum.

Car sans les comprendre, vous ne pouvez pas former une équipe Scrum !

Et pour vous aider, nous appellerons les Avengers.

Après tout, ils sont l'exemple parfait de ce qu'est une véritable équipe Scrum !

Et par réelle, nous voulons dire qu'ils ont leurs problèmes quand les choses ne vont pas bien, mais à la fin de la journée, ils TOUJOURS accomplissent leur objectif.

alors, qui est le Nick Fury de l'équipe Scrum ?

à quels rôles font les autres Avengers ?

Dans cet article, nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur les Les rôles et responsabilités de Scrum pour vous aider à construire votre propre équipe de projet à la manière des Avengers !

C'est parti !

Qu'est-ce que la gestion de projet Scrum ?

Note : Les sections suivantes sont destinées aux personnes qui ne sont pas familières avec Agile et Scrum la gestion de projet . Si vous voulez seulement en savoir plus sur les rôles Scrum , cliquez ici pour passer à cette section

Avant de nous plonger dans les rôles de l'équipe Scrum, nous allons rapidement passer en revue ce que sont Agile et Scrum.

La méthodologie Agile est un vaste cadre de gestion de projet conçu pour améliorer l'efficacité et l'adaptabilité. Scrum utilise la méthodologie Agile pour vous aider à achever un projet le plus rapidement possible.

Similaire à la façon dont Vision était basé sur le logiciel de base de J.A.R.V.I.S :

Si les équipes de développement de logiciels utilisent principalement Scrum et le cadre Agile, ils peuvent également être appliqués à tout projet qui nécessite de la flexibilité, comme un projet de vente ou de marketing des médias sociaux.

pourquoi la méthodologie Scrum est-elle un style de gestion si efficace ?

Illustrons cela par un exemple :

Supposons que vous construisiez une nouvelle combinaison Iron Man pour Tony Stark..

Dans le cadre d'une gestion de projet traditionnelle, vous passerez une année entière à le forfaiter, à le développer et à le mettre sur le marché pour découvrir que Tony n'est pas satisfait de certaines de ses fonctionnalités.

Vous pensiez qu'un distributeur automatique d'en-cas était l'idée la plus géniale qui soit, pour découvrir plus tard que ce qu'il voulait vraiment, c'était une combinaison dotée d'un stabilisateur de vol parfait !

C'est comme s'ils étaient destinés à être une équipe Agile !

Note : S'il y a plus de 10 membres, la Scrum de Scrums méthode est utilisée pour coordonner le travail. L' équipe est divisée en multiples équipes Scrum de 5 à 10 membres et des représentants de chaque équipe se réunissent pour examiner leur progression lors d'une Réunion_Scrum de Scrums _

alors, qui est qui dans l'équipe de Scrum ? Et quelles sont les responsabilités associées à chaque _rôle de Scrum _ ?

C'est ce que nous allons découvrir...

Les trois rôles clés de Scrum

Chaque équipe Scrum a trois rôles clés :

pourquoi n'y a-t-il pas de chef de projet ? Chaque _projet ne devrait-il pas en avoir un ?

En général, Scrum n'a pas de rôle clair de gestion de projet. La productivité d'un manager est répartie entre le rôle de Scrum master, le propriétaire du produit et l'équipe de développement Scrum.

en savoir plus sur les rôles et responsabilités de Scrum ...

$$a$ A. Le rôle de propriétaire du produit

pour tout projet _, vous avez besoin d'une personne capable de comprendre les besoins des parties prenantes (clients ou _ utilisateurs finaux _) et de les visualiser sous la forme de fonctionnalités du produit, n'est-ce pas ?

C'est le rôle du propriétaire de produit Scrum, alias le Nick Fury de l'équipe.

Tout comme Fury a réuni les Avengers pour arrêter Loki, le propriétaire du produit réunit l'équipe Agile pour développer le produit.

Ils dirigent le processus de développement du produit en posant les bases du projet. Cela est fait en comprenant ce que veulent les parties prenantes et en le décrivant à l'aide d'un récit de l'utilisateur.

**Qu'est-ce qu'une histoire d'utilisateur ?

Une histoire d'utilisateur décrit comment le produit sera utile aux parties prenantes. Elle répond à trois questions :

qui est l'utilisateur ?

Quelles sont les fonctionnalités dont il a besoin ?

Pourquoi ont-ils besoin de ces fonctionnalités ?

Responsabilités du rôle de product owner (propriétaire du produit)

Bien qu'il ne soit pas nécessairement le propriétaire de l'entreprise, le propriétaire de produit Scrum est principalement responsable de la maximisation du retour sur investissement du projet.

Pour cela, il :

Identifier les fonctionnalités du produit

Définir les critères d'acceptation pour établir les normes du produit

Les traduire en éléments du carnet de commandes du produit

Établir un ordre de priorité pour les éléments du carnet de commandes pour chaque cycle de sprint

Affiner la liste en fonction des besoins des parties prenantes

Mais ce n'est pas tout !

Les autres responsabilités du rôle de propriétaire de produit comprennent :

Gérer régulièrement le carnet de commandes (backlog) du produit

Définir clairement les objectifs du projet et les éléments du carnet de commandes

Superviser le processus de développement

Transmettre les commentaires des parties prenantes à l'équipe de projet

Note : Si vous souhaitez devenir un propriétaire de produit certifié Scrum , vous pouvez suivre des cours de certification de propriétaire de produit auprès de groupes professionnels tels que la Scrum Alliance.

malheureusement, l'Alliance n'est pas une force spatiale intergalactique

B. Le rôle du Scrum Master

si vous voulez adopter les pratiques de Scrum, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à comprendre les principes de Scrum et ses autres composantes, n'est-ce pas ?

C'est le rôle du Scrum Master aKA, l'Iron Man, ou Captain America de l'équipe.

Il fera tout ce qu'il peut pour aider l'équipe. C'est pourquoi le Scrum master guide et aide le propriétaire du produit Scrum et l'équipe de développement à achever le projet.

mais attendez, s'ils ne sont là que pour aider l'équipe, il peut y avoir plusieurs Scrum Master, non ?

Nope.

nous savons à quel point Cap et Iron Man aiment se disputer, n'est-ce pas ?

C'est pourquoi il est conseillé de n'avoir qu'un seul Scrum master par équipe.

Responsabilités du rôle de Scrum Master

N'oubliez pas qu'un Scrum Master n'est pas le chef de projet ou le manager de l'équipe. Il aide seulement les membres de l'équipe à apprendre les principes de Scrum et à appliquer le cadre de gestion dans le processus de développement du produit.

Voici ce que fait le Scrum Master :

Veiller à ce que chaque membre de l'équipe suive les principes de Scrum et de Pratiques de développement agile * Assister le propriétaire du produit dans la réalisation du retour sur investissement

Encourager l'équipe à s'auto-organiser

Protéger l'équipe des distractions internes et externes

Faciliter les cérémonies de Scrum comme le forfait sprint, la revue de sprint, etc.

Note : Si vous cherchez à devenir un certifié Scrum master , vous pouvez suivre des cours de certification Scrum master dispensés par Scrum Alliance et d'autres groupes professionnels.

C. Membre de l'équipe de développement

Vous avez maintenant quelqu'un qui réunit l'équipe.

Vous avez également quelqu'un qui guide les gens sur la bonne voie.

mais qui va suivre le _Scrum framework ?

Qui va exécuter le sprint backlog ? ?

Pour cela, vous avez l'équipe de développement, AKA, les autres Teams.

Tout comme les Avengers ont des compétences différentes et travaillent ensemble pour atteindre un objectif, l'équipe de développement Scrum possède les compétences transversales nécessaires au développement du produit.

L'équipe de développement est un groupe d'individus (développeurs) qui développent le produit au cours de chaque sprint. L'équipe travaille ensemble pour livrer le produit final aux parties prenantes.

Elle présente deux caractéristiques essentielles :

L'auto-organisation : les membres savent comment développer le produit sans l'aide d'aucun membre de l'équipe non-Scrum

: les membres savent comment développer le produit sans l'aide d'aucun membre de l'équipe non-Scrum **La transversalité : les membres de l'équipe possèdent toutes les compétences nécessaires au développement du produit et ne dépendent d'aucun membre de l'équipe qui ne fait pas partie de Scrum

mais qui compose l'équipe de développement ? S'agit-il uniquement des développeurs de logiciels ?

Le terme "développeurs" fait souvent référence aux programmeurs dans le contexte du développement logiciel Agile.

Cependant, il peut également désigner toute personne faisant partie du processus de développement de produits, comme :

L'analyste business

Le concepteur

Chercheur

Responsabilités de l'équipe de développement

Comme une équipe de développement Scrum est auto-organisée, elle assume certaines responsabilités d'un manager d'un projet, comme décider de la manière de réaliser un sprint.

Elle doit également :

Visent à améliorer eux-mêmes leurs compétences et leurs flux de travail

Construire les fonctionnalités du produit conformément aux critères d'acceptation

Apporter des modifications aux incréments en fonction des besoins des parties prenantes

Partagent la responsabilité de tout retard ou échec dans le développement du produit

Assister aux évènements Scrum comme la revue de sprint,la rétrospective de sprint (voir aussi : rétrospective agile ), et des réunions Scrum quotidiennes pour discuter de la progression

Note : Vous pouvez devenir des développeurs certifiés Scrum en participant à des cours de certification proposés par Scrum _Alliance et d'autres groupes. Cependant, la plupart de ces cours sont destinés aux équipes de développement de logiciels qui souhaitent adopter le cadre de travail de Scrum

À faire pour aider vos équipes Scrum à être performantes ?

comment aider vos équipes Scrum à être performantes ? ✅_

les rôles de l'équipe ont-ils été attribués ? ✅_

vous êtes prêt à vous attaquer à un projet de Scrum ? Réfléchissez encore.

avant de commencer un _projet _, vous avez besoin d'une plateforme pour mener à bien ses activités, n'est-ce pas ?

je veux dire, même les Avengers avaient besoin d'un QG !

alors quelle est cette plateforme pour une équipe Scrum ?

Simple : un logiciel de gestion de projet !

Les meilleurs logiciels de gestion de projet Agile Scrum : ClickUp

Que vous travailliez avec une équipe traditionnelle ou une équipe de équipe agile scrum les outils de gestion de projet, comme ClickUp, permettent de gérer facilement vos projets.

Ils offrent des fonctionnalités puissantes pour aider les équipes :

Gérer leur sprint backlog (carnet de commandes)

Planifier et suivre les sprints

Communiquer avec les parties prenantes et les autres membres

**Mais qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est le premier site mondial de l'outil de gestion de projet Scrum et Agile le mieux évalué au monde qui aide les équipes de projet à s'adapter rapidement au cadre Scrum.

voici un secret :-)

Bien que nous n'ayons pas été en mesure de le confirmer officiellement, nous avons de fortes raisons de croire que Tony Stark a utilisé ClickUp pour construire le premier costume d'Iron Man.

(Pepper Potts a refusé de commenter lorsque nous lui avons posé la question.)

Voici comment ClickUp aide chaque équipe Scrum à gérer ses projets :

1. Listes de Sprints pour suivre la progression du sprint

vous voulez connaître la progression d'un sprint ?

Utilisez les Listes de Sprints de ClickUp !

Une liste de sprint est une checklist qui décompose votre cycle de sprint en petites tâches pour vous aider à suivre sa progression. Vous pouvez rapidement la cocher au fur et à mesure de votre progression vers le prochain sprint.

Vous pouvez même ajouter des points Scrum aux listes de sprint de ClickUp pour estimer la durée nécessaire pour terminer votre élément du backlog de produit.

et ce n'est pas tout..

Ils sont parfaits pour examiner la progression pendant les évènements de Scrum comme une réunion de planification de sprint, une rétrospective de sprint ou des réunions quotidiennes de Scrum.

2. Tableaux de bord Agile Scrum pour des résumés visuels de tout projet Agile

Les puissants tableaux de bord de ClickUp vous donnent des aperçus visuels rapides de n'importe quel projet.

Un peu comme l'environnement de travail de Tony ici :

Vous pouvez même personnaliser les graphiques que vous obtenez comme :

Diagrammes de vitesse : met en évidence le taux d'achèvement de vos tâches

Diagrammes à rebours : affiche la quantité de travail restant à accomplir dans le cadre d'un projet

Diagrammes d'épuisement professionnel : indique la quantité de travail déjà achevé dans un projet

Diagrammes de flux cumulés : pour afficher la progression du projet dans le temps

3. Objectifs pour atteindre l'objectif de votre sprint

Dans la planification du sprint, vous créez un objectif pour vous aider à vous concentrer sur le sprint.

mais comment faire pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ?

Avec les Objectifs de ClickUp !

Les Objectifs sont des conteneurs de haut niveau qui aident à décomposer votre objectif de sprint en petites cibles mesurables. Pour atteindre un objectif de sprint, il vous suffit de terminer ces cibles !

Par exemple, si votre Objectifs était de construire le costume d'Iron Man, vos Cibles pourraient être "développer le wireframe" et "tester les bugs"

Vous pouvez également utiliser les Objectifs pour démarrer vos sprints rapidement.

Il suffit de créer une liste d'éléments du backlog et de les déplacer dans un Objectif pour faire cela. De cette façon, les éléments de votre backlog deviennent des Cibles et vous pouvez les cocher au fur et à mesure que vous avancez.

C'est aussi simple que cela !

vous êtes inquiet que vos commentaires passent souvent inaperçus ?

_Si vous voulez être aussi efficace que les Avengers, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un retour d'information tardif !

Avec les Commentaires assignés de ClickUp, ce ne sera plus un problème.

Idéale pour tout gestionnaire de projet ou propriétaire de produit, cette fonctionnalité vous permet de créer des tâches à partir de commentaires et de les assigner à n'importe quel membre de l'équipe Scrum (ou à vous-même).

Ils en seront informés instantanément et la tâche s'affichera même dans leur barre des tâches. Une fois la tâche achevée, ils peuvent la résoudre afin d'éviter des suivis supplémentaires !

5. Statuts personnalisés pour la gestion des différentes étapes d'un projet Agile

les statuts des tâches qui ne sont pas pertinents pour votre projet

Chaque projet a des besoins et des étapes qui lui sont propres. Mais la plupart des outils de gestion de projet vous donnent un ensemble de statuts de tâches par défaut qui ne reflètent pas exactement les paramètres de votre projet.

en effet, qui a besoin d'une étape de "modification en cours" lorsque vous développez le costume d'Iron Man ?

Cependant, avec les Statuts personnalisés de ClickUp, ce n'est pas un problème !

Il vous permet de créer des statuts sprint personnalisés pour refléter précisément les besoins de votre projet. Par exemple, vous pouvez créer un statut tel que "test de bug" pour votre projet de logiciel Agile.

Il vous suffit de jeter un coup d'œil au statut d'une tâche pour savoir à quelle étape elle se trouve. De cette façon, toute personne travaillant sur le projet connaîtra instantanément sa progression.

Cependant, ce ne sont pas toutes les fonctionnalités de ClickUp.

Il s'agit de Logiciel de gestion de projet agile vous offre également des fonctionnalités telles que :

Conclusion

Comprendre les rôles et les responsabilités de Scrum est vital pour la réussite de toute équipe Scrum.

Et les Teams offrent de nombreux exemples de ce que devrait être une équipe Scrum.

Ils sont :

Transversales

Auto-organisation

Très soudés

Et par-dessus tout, ils sont validés pour la réussite !

et pendant que vous formez votre propre équipe à la manière des Avengers, pourquoi ne pas utiliser un outil gratuit de gestion de projet Agile comme ClickUp pour vous aider ?

Il possède des tonnes de fonctionnalités puissantes pour aider les équipes à planifier et à gérer efficacement leurs projets dans un environnement Scrum.

Avec ClickUp, le formulaire d'une équipe Scrum est un jeu d'enfant ! S'inscrire aujourd'hui et faites l'expérience de la puissance par vous-même !