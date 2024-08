10 Meilleur logiciel de gestion des compétences en 2024 (Critiques & ; Prix)

Au fil de mes années d'expérience dans la gestion d'équipes performantes, j'ai compris que les logiciels de gestion des compétences sont comme un GPS qui vous guide vers les bons talents. Au fil des essais et des erreurs, j'ai découvert que ces logiciels permettent aux équipes d'identifier, d'évaluer, de développer et de suivre efficacement les compétences des employés.

C'est tout simplement ce qui permet à nos managers de rester sains d'esprit et à nos équipes de RH de garder le sourire. Entreprises, agences, établissements d'enseignement, etc., nous avons tous besoin d'une solide plateforme de gestion des compétences.

À nous de nous faire une faveur et de choisir ce qu'il y a de mieux. Ensemble, explorons cette liste des 10 meilleurs logiciels de gestion des compétences qui peuvent vraiment faire la différence.

Plongeons dans l'aventure !

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de gestion des compétences ? ?

Vous avez besoin du bon Logiciel RH si vous souhaitez développer les compétences de vos employés, renforcer votre stratégie d'entreprise et obtenir une vue d'ensemble de votre personnel. N'hésitez pas à passer cette section si vous savez ce que vous cherchez.

Dans le cas contraire, voici quelques éléments essentiels à garder à l'esprit :

Intelligence artificielle : Recherchez des logiciels qui présentent les fonctionnalités suivantes Outils d'IA pour les RH; l'IA fait des choses comme résumer les données sur les compétences et améliorer les programmes de formation au développement des compétences

Trouvez une plateforme qui vous permet de mettre les petites choses en pilote automatique outils complets : Ne vous arrêtez pas aux outils de gestion des compétences - recherchez une plateforme avec des outils supplémentaires et des modèles pour tout ce qui concerne la gestion des employés, des connaissances et des projets

Ne vous arrêtez pas aux outils de gestion des compétences - recherchez une plateforme avec des outils supplémentaires et des modèles pour tout ce qui concerne la gestion des employés, des connaissances et des projets Interface conviviale: Choisissezun logiciel de gestion des employés qui est facile à utiliser et à comprendre sans avoir besoin d'une formation approfondie

Vous avez compris l'idée. Essentiellement, vous voulez un logiciel de gestion des compétences avec des fonctions qui facilitent tous les aspects de votre travail.

10 meilleurs logiciels de gestion des compétences à utiliser en 2024

Vous êtes ici pour trouver le meilleur logiciel de gestion des compétences, et j'ai fait le plus dur en parcourant le marché pour trouver les 10 meilleures options.

Jetez un coup d'œil à notre liste restreinte afin de trouver ce dont vous avez besoin en un temps record.

Visualiser les jalons d'un projet avec la vue Gantt de ClickUp ClickUp pour les équipes RH rationalise tout, du recrutement à l'onboarding et au-delà. 🚀🧑‍💼

Affinez et simplifiez tout ce qui concerne le développement et la gestion des employés avec notre plateforme de gestion des RH tout-en-un.

ClickUp facilite :

Suivre les performances individuelles des employés, leur engagement et leur développement

Créer des vues personnalisées pour aligner les membres de votre équipe

Stocker en toute sécurité les communications confidentielles et les informations sur les employés

Organiser les candidats, les candidatures et les contacts

Gagnez du temps grâce aux modèles, aux statuts personnalisés et à l'automatisation

Générez des rapports axés sur les données pour afficher une vue d'ensemble de votre système de gestion des compétences

Utilisez les modèles ClickUp pour gagner du temps sur l'analyse des compétences et de voir les compétences et les certifications des employés en un coup d'œil.

Par exemple, utilisez Modèle d'analyse des lacunes de compétences de ClickUp pour effectuer une évaluation des compétences afin d'identifier les compétences clés qui manquent aux membres de votre équipe. Vous obtiendrez ensuite des conseils pratiques pour combler les lacunes en matière de compétences, améliorer la productivité et tout ce dont votre entreprise a besoin pour exceller.

Besoin d'un application de suivi des objectifs ? Objectifs ClickUp favorise votre réussite grâce à des cibles mesurables, un suivi automatisé de la progression et des échéanciers clairs. Utilisez-le pour suivre les Objectifs individuels liés aux compétences de vos équipes et de vos employés.

ClickUp a également un logiciel de surveillance des employés qui vous fournit des données en temps réel sur ce que font les membres de votre équipe.

N'oubliez pas non plus ClickUp AI et Automatisations ClickUp ! Ces deux outils se combinent pour économiser des heures chaque semaine en automatisant les tâches quotidiennes et en exploitant l'immense pouvoir des meilleures intelligences artificielles actuelles.

Avec des milliers d'outils, de modèles et d'intégrations, la solution ClickUp de logiciel de gestion de projet gratuit est à portée de clic.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une bibliothèque de plus de 1 000 modèles (par ex,modèles de plans de développement, modèles de flux de travail, modèles de matrice de compétences, etc.)

Plus de 1 000 intégrations avec des plateformes et des outils populaires, notamment Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot, etc

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel facilitent la maintenance de la communication entre les membres de l'équipe au sujet de leur progression, améliorant ainsi les compétences essentielles

La gestion de projet et l'utilisation de l'outil de gestion de projetoutils de hiérarchisation garder votre équipe sur la bonne voie pour les initiatives d'apprentissage, le renforcement des compétences, etc

Modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp comporte des fonctionnalités d'évaluation des compétences, d'amélioration des compétences, de suivi des niveaux de compétences et d'évolution de carrière

Télécharger ce modèle

ClickUp limites

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage lorsqu'ils se familiarisent avec les nombreuses fonctionnalités de ClickUp (résolue grâce à des vidéos tutorielles et à une FAQ exhaustive)

ClickUp AI n'est pas disponible pour les utilisateurs du forfait Free

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Base de compétences

via Base de compétences Le socle de compétences est une logiciel de gestion des connaissances qui fournit un hub de taxonomie des compétences transparent et accessible. Utilisez cette plateforme de gestion des compétences pour évaluer, visualiser et agir sur les données relatives aux compétences afin d'obtenir des informations sur le recyclage, la gestion des talents, la planification de la main-d'œuvre et plus encore.

Base de compétences meilleures fonctionnalités

Mettez en évidence les lacunes de compétences de votre équipe pour améliorer la rétention, le recrutement et la croissance de l'organisation

Le suivi holistique des compétences identifie où une assistance supplémentaire est nécessaire pour obtenir les bonnes compétences sur votre lieu de travail

La matrice de compétences basée sur le cloud fournit des données en temps réel pour une meilleure gestion des performances

La bibliothèque de la base de compétences fournit une collection curative de compétences basée sur les rôles organisationnels au sein de votre entreprise

Base de compétences limites

Les avis des utilisateurs mentionnent un besoin d'amélioration des fonctionnalités IA pour gagner du temps et améliorer le processus de recrutement

Selon certains commentaires, les outils administratifs sont parfois complexes et difficiles à comprendre

Base de compétences Tarification

Free

Teams: $99/mois payé annuellement à l'avance

$99/mois payé annuellement à l'avance Enterprise: 149$/mois payé annuellement à l'avance

149$/mois payé annuellement à l'avance Ultimate:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (10+ reviews)

4.6/5 (10+ reviews) Capterra: 0/5 (0 avis)

3. SkillNet

via SkillNet SkillNet est une plateforme logicielle de gestion des compétences qui transforme les entreprises en organisations basées sur les compétences. La plateforme a réinventé l'évaluation et le développement des employés les outils d'amélioration des processus facilitant l'évaluation, l'inspiration et l'optimisation de vos ressources humaines.

SkillNet meilleures fonctionnalités

Des cadres personnalisés de montée en compétences et de requalification permettent de gagner du temps lors de la création d'initiatives visant à améliorer les paramètres de compétences des employés

Base de données de gestion des certifications basée sur le cloud avec tout ce dont vous avez besoin pour suivre les certifications externes et les titres de compétences dans tous les rôles professionnels

La base de données des compétences et les feuilles de calcul permettent de suivre, d'observer et de mesurer les compétences des employés sur la base de données d'auto-évaluation et d'évaluation par les responsables

L'accent est mis sur les compétences nécessaires aux entreprises des secteurs de la santé, de la fabrication et de la technologie

SkillNet limites

Les mentions d'utilisateurs mentionnent des bugs occasionnels et des problèmes de plantage

Selon certains commentaires, les membres de l'équipe affirment que la plateforme pourrait bénéficier d'une conception plus intuitive

SkillNet prix

Contact pour la tarification

G2: 4.6/5 (10+ reviews)

4.6/5 (10+ reviews) Capterra: 4.9/5 (10+ reviews)

4. Avilar

via Avilar Avilar fournit une plateforme logicielle de gestion des compétences basée sur le cloud : WebMentor LMS Learning Management System (système de gestion de l'apprentissage). Utilisez-la pour définir les rôles professionnels, créer des cadres de compétences, former les membres de l'équipe et comprendre les compétences actuelles au sein de votre personnel. 📊

Les meilleures fonctionnalités d'Avilar

Gestion des compétences etlogiciel d'engagement des employés donnent aux organisations les moyens de fermer les écarts de compétences et de définir un plan de carrière pour chaque membre de l'équipe

Des données détaillées permettent d'améliorer les initiatives d'apprentissage et de développement

Effectifs et réussiteforfaits de planification vous préparent à des pertes potentielles et à trouver des remplaçants à l'avance

La collaboration avec les meilleurs fournisseurs de cours de formation permet aux utilisateurs d'accéder à une variété de ressources de gestion de l'apprentissage

Les limites d'Avilar

Les cours de formation doivent être achetés individuellement (le prix par cours varie, mais beaucoup coûtent moins de 10 $)

L'absence de commentaires des clients sur les plateformes d'évaluation populaires rend difficile l'obtention d'informations sur l'expérience moyenne de l'utilisateur

Avilar prix

Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Pluralsight

via Pluralsight Pluralsight est un outil de gestion des compétences de la main-d'œuvre qui fournit aux organisations et aux équipes un accès aux produits les mieux évalués et aux cours en ligne pour alimenter le développement des compétences. Utilisez les données pour évaluer les compétences de votre équipe, apporter des améliorations et combler les lacunes en matière de compétences.

Les meilleures fonctionnalités de Pluralsight

Des programmes et des parcours d'apprentissage personnalisés assistent les objets uniques de l'organisation afin de proposer des cours adaptés à chaque membre de l'équipe

Les cours ciblant les compétences dans les champs de l'informatique et de la technologie sont idéaux pour les organisations qui ont besoin de combler des lacunes de compétences spécialisées

Les plans de formation continue créent des parcours de formation de taille unique afin que les équipes sachent par où commencer et où aller ensuite

Les expériences d'apprentissage pratiques utilisent des projets, des laboratoires et des bacs à sable pour consolider les nouvelles compétences et améliorer la confiance des membres de votre équipe

Limites de Pluralsight

Certains utilisateurs expriment un besoin d'intégration avec d'autres systèmes de gestion de l'apprentissage populaires

Les mentions de certains utilisateurs font état de l'absence de notifications par e-mail pour motiver les membres de l'équipe à suivre les cours

Pluralsight prix

Débutant: 33,25 $/mois par utilisateur

33,25 $/mois par utilisateur Professionnel: $48.25/mois par utilisateur

$48.25/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Pluralsight

G2: 4/6/5 (1,000+ reviews)

4/6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

6. intelliHR

via intelliHR intelliHR est un logiciel de logiciel de gestion des talents avec des outils de gestion des compétences qui améliorent les performances, l'engagement, la fidélisation et la culture d'entreprise. Utilisez-le pour créer une meilleure expérience de travail pour votre organisation, vos équipes et vos collaborateurs en comblant les lacunes de compétences et en améliorant les processus de développement.

les meilleures fonctionnalités d'intelliHR

Le libre-service des employés permet aux membres de l'équipe de gérer leurs données personnelles, leurs évaluations de performance, leurs dossiers de formation, et plus encore

Les analyses et les informations en temps réel permettent aux responsables de prendre des décisions éclairées sur la planification de la main-d'œuvre et la gestion des performances

Le système de gestion des performances comprend la définition des objectifs, les paramètres et les évaluations des performances

L'expérience d'intégration et de désintoxication rationalise le processus et garantit la conformité réglementaire

limites d'IntelliHR

Certains utilisateurs ont exprimé le besoin de vidéos tutorielles plus détaillées pour réduire la courbe d'apprentissage

Selon les critiques, certaines équipes bénéficieraient d'intégrations tierces supplémentaires

intelliHR prix

Contact pour la tarification

G2: 4.8/5 (80+ reviews)

4.8/5 (80+ reviews) Capterra: 4.8/5 (30+ avis)

**7. Espace de croissance

via Espace croissance Growthspace est une plateforme d'apprentissage basée sur le cloud qui offre un intervalle d'outils de gestion des compétences ciblant les individus et les organisations travaillant sur des objectifs de développement professionnel. Profitez d'un intervalle de cours interactifs, engageants et pratiques et de programmes de coaching dirigés par des experts en la matière.

Les meilleures fonctionnalités de Growthspace

Des sessions de coaching personnalisées avec des professionnels expérimentés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu

Des outils d'apprentissage interactifs tels que des quiz et des simulations pour améliorer l'engagement des employés

Un contenu de haute qualité et des informations actualisées provenant d'experts et de leaders d'opinion de premier plan garantissent la qualité de l'initiative de perfectionnement

L'approche pratique et réalisable offre aux utilisateurs des connaissances et des compétences concrètes qu'ils peuvent appliquer à leur parcours professionnel

Les limites de l'espace de croissance

Certains utilisateurs disent que la plateforme de planification des réunions n'est pas aussi conviviale qu'elle pourrait l'être

Les commentaires de certaines équipes ont exprimé le besoin de tableaux de bord utilisateurs personnalisés pour améliorer l'expérience d'apprentissage

Growthspace prix

Contactez-nous pour obtenir une proposition de prix personnalisée pour le développement des employés

Espace de croissance évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (200+ reviews)

4.8/5 (200+ reviews) Capterra: N/A

8. Rallyware

via Rallyware Rallyware est une plateforme d'amélioration des performances qui fournit des recommandations à votre équipe. Utilisez-la pour identifier les meilleures activités d'apprentissage et d'entreprise pour chaque individu au bon moment afin d'améliorer l'impact de vos outils de gestion des compétences.

Les meilleures fonctionnalités de Rallyware

Les forfaits d'apprentissage personnalisés ciblent les besoins, les objectifs et les styles d'apprentissage des utilisateurs individuels pour leur recommander les compétences et les contenus qui leur conviennent

Les éléments de gamification comme les badges et les classements améliorent l'engagement et la motivation des employés

L'application est optimisée pour les appareils mobiles afin de permettre aux apprenants d'accéder à la plateforme de n'importe où et à tout moment 📲

Des analyses et des rapports détaillés sur l'engagement et la progression de chaque apprenant, permettent aux administrateurs de suivre plus facilement l'efficacité des programmes de formation

Limites de Rallyware

Les commentaires de certains utilisateurs signalent que le paramètre de langue n'est pas toujours fiable, affichant parfois des paragraphes en anglais au lieu de la langue sélectionnée

Certaines équipes ont exprimé le souhait de voir la mise en œuvre de fonctionnalités IA plus poussées dans la plateforme Rallyware

Rallyware prix

Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (40+ commentaires)

4.8/5 (40+ commentaires) Capterra: 5/5 (20+ avis)

9. Cloud Academy

via Académie du nuage Cloud Academy fournit un logiciel de gestion des compétences pour développer des compétences robustes en matière de cloud computing. Profitez d'analyses et de rapports détaillés pour mieux comprendre l'engagement et la progression de chaque apprentissage pour une prise de décision plus éclairée.

Les meilleures fonctionnalités de Cloud Academy

La bibliothèque de cours offre des fonctionnalités de formation pour les principales plateformes de cloud, notamment AWS, Azure, Google Cloud Platform, etc

Les laboratoires pratiques permettent aux utilisateurs de pratiquer et d'appliquer les connaissances acquises dans les cours dans des paramètres réels

Des évaluations de compétences pour les utilisateurs afin d'identifier leurs points forts et les domaines dans lesquels ils ont besoin de s'améliorer

Rapports et analyses détaillés avec les données dont vous avez besoin pour suivre la progression du développement des compétences et l'engagement des employés

Limites de Cloud Academy

Les mentions mentionnent un besoin de mises à jour continues des cours pour suivre les derniers changements apportés aux plateformes cloud populaires (Cloud Academy a déclaré qu'ils travaillaient activement sur ce point)

Certains utilisateurs affirment que l'accessibilité hors ligne et mobile limitée réduit la progression de l'apprentissage pour les membres de l'équipe

Cloud Academy prix

Individuels: 39 $/mois

39 $/mois Petites équipes: 55 $/mois par utilisateur

55 $/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Cloud Academy

G2: 4.7/5 (400+ reviews)

4.7/5 (400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

10. Runn

via Courir Runn est une plateforme de gestion des ressources basée sur le cloud qui intègre des outils de suivi du temps et de prévision. Utilisez-la pour forfaiter les projets, planifier les ressources, rationaliser les équipes, identifier les écarts de compétences et afficher une vue d'ensemble de votre main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de Runn

La conception conviviale facilite la navigation et l'utilisation des outils par les membres de l'équipe sans aucune connaissance technique

Les flux de travail personnalisables vous permettent d'adapter la plateforme Runn à votre organisation et aux membres de votre équipe

Le système de gestion des ressources vous permet de gérer et de suivre la charge de travail de votre équipe et d'utiliser vos ressources de manière efficace

L'analyse en temps réel fournit des informations détaillées sur la performance de l'équipe et la progression du projet pour une meilleure prise de décision basée sur les données

Limites de Runn

Les commentaires de certains utilisateurs font état d'un besoin de fonctionnalités supplémentaires pour l'API

Certains évaluateurs affirment que le paramètre des niveaux de permission est difficile ou nécessite des solutions de contournement

Runn prix

Free

Pro: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de Runn

G2: 4.5/5 (1+ reviews)

4.5/5 (1+ reviews) Capterra: 4.8/5 (20+ commentaires)

Optimisez votre équipe avec des outils de gestion des compétences

Dans un monde où les compétences sont une devise, l'utilisation des bons outils de gestion des compétences fait toute la différence.

La mise en œuvre d'un logiciel de gestion des compétences rationalise les processus organisationnels et donne aux membres de l'équipe les moyens de réaliser leur plein potentiel. ✨💪

Prêt à dynamiser votre flux de travail de gestion des compétences ? Découvrez un nouveau niveau d'efficacité et d'engagement des employés... inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !