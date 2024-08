10 meilleurs modules complémentaires et extensions de Google Sheets pour améliorer la productivité en 2024

Google Sheets est un allié indispensable pour les professionnels du monde entier.

Tout travail de bureau exige de calculer des nombres sur des feuilles de calcul. Et avec les utilisateurs de l'environnement de travail de Google qui collent les 3 milliards , Google Sheets est, sans aucun doute, l'application de tableur la plus populaire.

Les logiciel de tableur outil offre une collaboration en temps réel et des outils robustes pour visualiser, traiter et partager les données.

Améliorez encore ces fonctions en intégrant des extensions utiles, telles que des modules complémentaires, des scripts d'application, et des modèles . Et il n'est pas nécessaire d'être un gourou des feuilles de calcul pour tirer le meilleur parti de Sheets.

Vous pouvez utiliser des modules complémentaires pour gagner du temps, augmenter votre productivité et accomplir des tâches complexes impossibles à faire avec la version standard.

Les modules complémentaires de Google Sheets permettent aux utilisateurs de créer des améliorations de flux de travail sur mesure pour répondre à des besoins individuels ou organisationnels spécifiques. Les modules complémentaires facilitent également la connexion à des systèmes tiers, garantissant ainsi une intégration transparente avec d'autres applications.

Lire la suite

Que rechercher dans les modules complémentaires de Google Sheets ?

Les extensions et modules complémentaires de Google Sheets complètent les fonctions existantes de l'application l'application de feuille de calcul . Le module complémentaire parfait offre une couche supplémentaire de polyvalence et d'innovation.

En sélectionnant les bons, vous amplifierez considérablement votre productivité et rationaliserez votre flux de travail. Les modules complémentaires que vous choisirez dépendront des tâches que vous souhaitez accomplir. Toutefois, gardez quelques points à l'esprit avant d'en installer un.

Compatibilité : Assurez-vous que l'extension est compatible avec votre version de Google Sheets. Les problèmes de compatibilité entraînent des lacunes au niveau des fonctions et entravent l'intégration transparente à votre flux de travail existant Assistance et mises à jour : Choisissez des modules complémentaires bénéficiant d'une solide assistance client et de mises à jour régulières. Une équipe d'assistance réactive et des mises à jour fréquentes montrent que le développeur est validé pour aider les utilisateurs et améliorer l'outil Périodes d'essai: La plupart des modules complémentaires disponibles sur le marché sont gratuits. Optez pour un qui offre une période d'essai pour ceux qui ne le sont pas. Tester l'outil avant de le valider vous permet d'évaluer directement sa compatibilité et son efficacité Sécurité des données: La sécurité est primordiale lorsqu'il s'agit de données. Veillez à ce que le module complémentaire respecte les bonnes pratiques en matière de sécurité et dispose de fonctionnalités telles que le cryptage des données et le contrôle d'accès Avis et évaluations: Lisez les avis et évaluations des utilisateurs pour avoir un aperçu de leurs expériences dans le monde réel. Cela permet d'obtenir des informations précieuses sur les performances, la fiabilité et la facilité d'utilisation du module complémentaire

10 meilleurs modules complémentaires de Google Sheets à utiliser en 2024

Le marché a des milliers de google sheets modules complémentaires pour des centaines de fonctions : collecte de données, réponses aux formulaires, e-mailing, outils de texte, fonctions mathématiques complexes, collaboration, etc.

Nous avons collationné une liste de 10 modules complémentaires puissants qui boosteront votre productivité en simplifiant les actions récurrentes.

1. Autocrate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.jpeg

/$$$img/

via Autocrate Autocrat est un outil de fusion de documents flexible et facile à utiliser qui permet de créer des PDF ou des documents partagés à partir des données d'une feuille de calcul.

Imaginons que vous disposiez d'une grande quantité de données et que vous deviez les transformer en documents personnalisés prêts à être publiés. Autocrat automatise la création de rapports, de factures ou de tout autre document dont vous avez besoin, en donnant vie aux données avec un minimum d'effort.

Cet outil peut s'avérer pratique pour diverses tâches, telles que la création de certificats personnalisés, la génération d'e-mails en masse ou la production de rapports.

Autocrat meilleures fonctionnalités

Créez une grande variété de documents, notamment des lettres, des certificats, des rapports, des factures et des libellés

Générer en masse des documents personnalisés à l'aide des nombreux modèles disponibles

Fusionner des données provenant de Google Sheets, de fichiers CSV ou de bases de données

Limites d'Autocrat

La fonction hors ligne est minimale

Les utilisateurs signalent occasionnellement des bugs qui tendent à ralentir la fonction de fusion

Prix d'Autocrat

Utilisation gratuite

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Environnement de travail de Google : 4.3/5 (5 300+ avis)

2. Supermetrics

via Supermétrie Imaginez que vous ayez des données marketing éparpillées sur des plateformes telles que Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads et LinkedIn. Supermetrics rassemble les données connexes et les organise proprement dans votre feuille de calcul.

Supermetrics est un puissant outil d'analyse de données marketing et de rapports combinant diverses sources de données pour fournir des informations claires et exploitables. Alimentez automatiquement ces données dans des rapports et tableaux de bord personnalisés dans Google Sheets, Data Studio et d'autres plateformes, sans opérations manuelles de copier-coller.

Supermetrics est très apprécié des spécialistes du marketing du monde entier.

Les meilleures fonctionnalités de Supermetrics

Génère un rapport prêt à être analysé en intégrant des données provenant de plus de 130 sources

Planifiez l'extraction des données à partir de différentes sources ou l'actualisation automatique, ce qui vous permet d'avoir toujours accès à des informations en temps réel

Suivez les données relatives aux dépenses marketing de toutes les principales plateformes grâce à une interface simple

Bénéficier d'une assistance rapide, conviviale et efficace de la part de l'équipe de Supermetrics

Les limites de Supermetrics

Supermetrics est dépendant des API des plateformes externes, et tout changement sur ces plateformes peut donc affecter l'extraction des données

Bien qu'il existe une version gratuite, l'utilisation extensive ou les fonctionnalités premium risquent de grever votre budget

Prix de Supermetrics

Free : Essai de 14 jours

: Essai de 14 jours Essentiel : 69 $/mois par utilisateur

: 69 $/mois par utilisateur Core : 239 $/mois par utilisateur

: 239 $/mois par utilisateur Super : 579 $/mois par utilisateur

: 579 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (700+ commentaires)

: 4.4/5 (700+ commentaires) Environnement de travail de Google : 4.4/5 (950+ avis)

3. Coupler.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/coupler.io-dashboard.webp

/$$$img/

via Coupler.io Coupler.io connecte des données provenant de plus de 50 sources à Google Sheets et génère des rapports. Coupler.io peut intégrer des données provenant d'outils populaires tels que Airtable, Hubspot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4, et bien d'autres.

Le module complémentaire Google Sheets vous aide à apporter des données marketing, commerciales et financières à votre feuille de calcul et à vos tableaux de bord sans aucun code. Coupler permet d'automatiser le processus d'analyse des données et de création de rapports personnalisables.

Coupler.io meilleures fonctionnalités

Transformez des données complexes provenant de différentes sources en rapports simples sans codage

Configurez un paramètre personnalisé pour un rafraîchissement automatique des données, qui peut être horaire, quotidien ou mensuel

Construire des tableaux de bord en direct en se connectant à des outils de visualisation et de big data

Limites de Coupler.io

Le traitement d'énormes paramètres de données ralentit les performances

Les utilisateurs peu familiarisés avec les concepts de transformation des données peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Coupler.io

Free : Essai de 14 jours

: Essai de 14 jours Démarrage : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Squad : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Business : 249 $/mois par utilisateur

: 249 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (40+ reviews)

4.9/5 (40+ reviews) Google environnements de travail Marketplace : 4.8/5 (225+ avis)

4. Outils de puissance

via Outils électriques Power Tools propose plus de 40 outils pratiques et personnalisés pour Google Sheets. Cet outil aborde plus de 300 cas d'utilisation, depuis la fusion de tableaux et la combinaison de feuilles de calcul jusqu'à la suppression des doublons et au-delà, qui s'associent pour vous aider à répondre à vos.. objectifs du projet .

Power Tools est particulièrement utile pour accélérer et automatiser les tâches récurrentes.

Power Tools offre d'immenses fonctions : comparez deux feuilles pour détecter les correspondances et les différences, jouez avec la concaténation et la division de chaînes, mettez de l'ordre dans les espaces, nettoyez vos données et créez des formules personnalisées.

Automatisez les tâches répétitives, ce qui vous permettra d'augmenter votre productivité et de minimiser la charge de travail manuelle

Simplifiez les informations complexes en les rendant plus claires, ce qui vous permettra de mieux comprendre vos données

Identifiez et rectifiez les erreurs dans vos données grâce à ses outils intégrés

Malgré sa nature conviviale, le vaste tableau d'outils peut nécessiter du temps pour l'explorer et le maîtriser pleinement

Il n'existe pas de version gratuite, mais l'abonnement annuel est abordable

Gratuit: Essai de 30 jours avec fonctions complètes

Essai de 30 jours avec fonctions complètes Abonnement de 12 mois : 29,95 $ (un seul utilisateur) par an

: 29,95 $ (un seul utilisateur) par an Abonnement à vie : 99,95 $ (un seul utilisateur)

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Environnement de travail de Google : 3.6/5 (2000+ commentaires)

5. Copier vers le bas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-5.png

/$$$img/

via Copier vers le bas Il est notoirement difficile d'utiliser des formules dans les feuilles de calcul Google Sheets alimentées par des formulaires. Copy Down s'attaque à ce problème de front.

Pour les feuilles de calcul Google Sheets alimentées par formulaire, Copy Down vous permet de copier automatiquement les formules dans les lignes d'envoi des formulaires. Copier automatiquement les formules sur Formulaire Google ce qui élimine le besoin de copier et coller manuellement les réponses.

À terme, cela vous permettra d'économiser du temps et des efforts répétés, en particulier dans le cadre de projets à long terme et de grands paramètres de données.

Copy Down meilleures fonctionnalités

Maintien de l'intégrité des formules et préservation des calculs d'entreprise complexes

Personnalisez l'intervalle de copie sans erreur, même pour la copie par lots d'ensembles de données volumineux

Reproduisez les formules ou la mise en forme en un seul clic, pour garantir l'exactitude et la cohérence, tout en améliorant l'efficacité du flux de travail

Limites de la copie vers le bas

Ne travaille qu'avec des feuilles de calcul liées aux réponses de Google Formulaires et non avec des données saisies manuellement

Limité à la réplication de colonnes et dépourvu de fonctionnalités avancées telles que la copie conditionnelle ou la mise en forme personnalisée

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de filtrage dans la feuille de calcul de la réponse au formulaire en raison des limites d'Apps Script

Prix de Copy Down

Utilisation gratuite

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Environnement de travail de Google : 4.1/5 (300+ commentaires)

6. Sheetgo

via FeuilleLire la suite Imaginez que vous ayez différentes feuilles de calcul pour diverses tâches telles que la budgétisation, le suivi des projets et la gestion des stocks. Il peut s'agir de Google Sheets, d'Excel ou de fichiers CSV.

Sheetgo aide ces feuilles de calcul à se connecter et à extraire des données les unes des autres de manière transparente.

Grâce à ce module complémentaire de Google Sheets, vous pouvez faire circuler les données d'une feuille à l'autre et vous épargner la tâche de déplacer manuellement les paramètres.

Outre l'amélioration des capacités de gestion des données, Sheetgo offre une suite complète d'outils pour la rationalisation des flux de travail, l'automatisation des tâches et l'analyse des données.

Les meilleures fonctionnalités de Sheetgo

Créez un tableau de bord principal en tirant des informations de différentes feuilles de calcul, ce qui simplifie votre analyse globale

Collaborez en temps réel et surveillez le travail de votre équipe sur différentes feuilles, en supprimant la nécessité d'un partage manuel

Automatisez les flux de travail qui impliquent plusieurs feuilles, ce qui vous permet de gagner des heures chaque semaine

Limites de Sheetgo

Les flux de travail complexes nécessitent un forfait méticuleux pour éviter toute confusion

Les besoins d'intégration de données plus importants peuvent nécessiter un abonnement premium

Prix de Sheetgo

Basic : Free

: Free Professionnels : 22$/mois par utilisateur

: 22$/mois par utilisateur Business : 74,40 $/mois par utilisateur

: 74,40 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

: 4.3/5 (20+ commentaires) Environnement de travail de Google : 4.2/5 (1600+ avis)

Bonus: Google Sheets IA Tools_* (Outils IA de Google Sheets) !

7. Fusionner des courriers

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-4.png

/$$$img/

via Fusionner les courriers Vous êtes-vous déjà retrouvé devant une longue liste de contacts parce que vous deviez envoyer une centaine d'e-mails ? Pire encore, la personnalisation de chaque e-mail vous semble insurmontable.

Outil adapté à tous les cas d'utilisation, Mail Merge vous aide à créer des messages personnalisés pour toute une liste de contacts. Envoyez des lettres uniques et personnalisées sans effort manuel.

Mail Merge vous permet également de suivre les performances de vos e-mails grâce à des outils d'analyse. Vous obtiendrez des informations précieuses sur ce que font vos e-mails, ce qui vous permettra d'affiner vos stratégies de sensibilisation pour un impact maximal.

Meilleures fonctionnalités de Mail Merge

Créez des modèles d'e-mails personnalisés pour différents objectifs, par exemple un modèle pour les prospects, un autre pour les clients réguliers et un autre pour les partenaires

Envoyez des invitations en masse (avec pièces jointes) à des évènements tels que des webinaires, des mariages, des salons, des conférences ou des réunions

Suivre l'engagement dans les e-mails grâce à des informations sur les personnes qui ont ouvert votre e-mail, ce qui vous permet de disposer d'informations pour les suivis et la communication

Limites de Mail Merge

L'envoi d'e-mails en masse peut soulever des filtres anti-spam, ce qui affecte la délivrabilité de vos e-mails

Les possibilités de rapports ne sont pas très étendues

Prix de Mail Merge

Free: Essai d'une semaine

Essai d'une semaine Annuel : 45 $ par utilisateur

: 45 $ par utilisateur Durée de vie : 179 $ par utilisateur

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

: 4.3/5 (30+ commentaires) Environnements de travail de Google : 4.9/5 (26 000+ commentaires)

8. Google Analytics

via Google Analytics Ce module complémentaire permet aux utilisateurs de Google Analytics d'accéder, de visualiser, de partager et de manipuler leurs données dans Google Spreadsheets.

Google Analytics recueille des données telles que les visiteurs de votre site, les pages qu'ils explorent, la durée de leur visite et le fait qu'ils appuient ou non sur le bouton "achat".

Affichez et analysez ces données dans Google Sheets grâce au module complémentaire Google Analytics.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Identifiez vos produits et services les plus populaires - suivez les pages les plus visitées

Suivez en temps réel le parcours des utilisateurs sur votre site web afin de comprendre leur comportement et d'obtenir des informations sur les visiteurs

Créez des tableaux de bord personnalisés qui présentent les indicateurs cruciaux et les KPI adaptés à vos besoins spécifiques

Les limites de Google Analytics

Se familiariser avec l'interface du module complémentaire et les fonctionnalités de Data Studio peut nécessiter un peu de temps et d'efforts

Une mauvaise implémentation sur votre site web peut résulter en des données inexactes

Prix de Google Analytics

GA 4 : Free

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Environnement de travail de Google : 4.2/5 (2 000+ avis)

9. Chasseur de feuilles

via Chasseur de feuilles Avez-vous déjà cherché à trouver les adresses e-mail insaisissables de personnes clés dans diverses entreprises, mais la recherche ressemble à une chasse au trésor sans fin ?

Hunter for Sheets fonctionne comme votre cRM personnel pour vous aider à découvrir rapidement ces adresses e-mail. Si vous disposez d'une liste d'entreprises, Hunter for Sheets découvre automatiquement les informations de contact associées à ces entreprises.

Le module complémentaire de Google Sheets vérifie leur validité, garantissant ainsi que vos messages atteignent les bonnes boîtes de réception.

Meilleures fonctionnalités de Hunter for Sheets

Obtenez les adresses e-mail de n'importe quelle source publique du bout des doigts

La fonctionnalité Email Finder vous permet de sélectionner des colonnes pour le prénom, le nom de famille et le nom de la société. L'outil remplit ensuite votre feuille de calcul avec les identifiants d'e-mail

La fonctionnalité Email Verifier vérifie la liste des adresses e-mail. Des statuts exploitables et des scores de confiance facilitent l'évaluation de la délivrabilité

Limites de Hunter for Sheets

Hunter for Sheets repose sur l'exactitude et la fraîcheur des données. Son efficacité est liée à la qualité du plan numérique qu'il explore

Bien que Hunter for Sheets excelle dans le domaine professionnel, les adresses e-mail personnelles ou privées peuvent rester cachées

Prix de Hunter for Sheets

Module complémentaire : Free

: Free Démarrage : 34$/mois

: 34$/mois Croissance : 104$/mois

: 104$/mois Business : 340 $/mois

G2 : 4.4/5 (500+ commentaires)

: 4.4/5 (500+ commentaires) Google environnements de travail Marketplace : 4.4/5 (160+ avis)

10. InstagReader

via InstagReader InstagReader est un outil qui récupère des informations précieuses sur les profils, les posts et les commentaires Instagram et fournit des informations sur le comportement des utilisateurs, l'engagement du contenu et le paysage en constante évolution des tendances des médias sociaux.

Le module complémentaire Instagreader Google Sheet vous permet d'extraire toutes ces données de profil et de post pour n'importe quel compte Instagram directement sur votre Google Sheet.

Les meilleures fonctionnalités d'InstagReader

Extraire les informations de profil telles que le nom d'utilisateur, la bio, le nombre de followers ou les données des posts Instagram, y compris les légendes, les hashtags, les likes et les commentaires

Créez des tableaux de bord personnalisés qui présentent les indicateurs vitaux et les KPI adaptés à vos besoins spécifiques

Planifiez des tâches d'extraction de données pour mettre automatiquement à jour votre feuille de calcul Google Sheets avec les dernières informations

Limites d'InstagReader

Pour que l'InstagReader fonctionne, vous devez posséder un compte Instagram Business. Un compte personnel ne fera pas l'affaire

InstagReader s'intéresse aux profils publics. L'extraction de données ne fait pas sur les profils privés ou restreints

Prix d'InstagReader

Module complémentaire gratuit

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Environnements de travail de Google : 3.6/5 (50+ commentaires)

Autres outils de tableur

Bien que Google Sheets soit un outil populaire et largement utilisé, il est important de prendre en compte les éléments suivants Les alternatives à Google Sheets qui peuvent s'avérer tout aussi robustes.

Prenons l'exemple de ClickUp.

ClickUp est un logiciel de gestion de contenu basé sur le cloud gestion de projet et de collaboration qui offre une suite complète de fonctionnalités visant à améliorer la gestion des données pour les entreprises, les équipes et les individus.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Son approche centralisée, son haut niveau de personnalisation et ses fonctionnalités collaboratives en font un outil précieux pour les entreprises et les particuliers qui cherchent à améliorer leurs pratiques de gestion des données.

ClickUp est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour une collaboration fluide avec votre équipe

Avec Vue Tableur de ClickUp les utilisateurs peuvent personnaliser ou utiliser les modèles existants pour gérer plus efficacement diverses bases de données, inventaires et informations. Les modèles de ClickUp sont des intervalles de feuilles de calcul et comptabilité modèles à le forfait de ressources et planificateurs quotidiens .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-172.png Visualisez le résumé de votre projet à l'aide de la vue Tableur de ClickUp https://clickup.com/features/table-view Essayez la vue Tableur de ClickUp /$$cta/

ClickUp vous aide à assurer la standardisation des processus et à s'intègre parfaitement à Google Drive .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image5-7-1400x680.png ClickUp assiste plus de 1 000 intégrations /$$img/

ClickUp assiste plus de 1 000 intégrations, notamment Zoom, Google Drive, Slack et Microsoft Teams, afin de rationaliser vos flux de travail

Optimisez votre flux de travail avec les modules complémentaires de Google Sheets

Si vous travaillez à stimuler votre productivité sur Google Sheets, les bons modules complémentaires s'avéreront utiles. Chaque outil listé ici a une fonction et répond à des besoins spécifiques.

Qu'il s'agisse de faire voler Google Docs avec Autocrat ou de plonger dans les données avec Supermetrics, ces modules complémentaires vous aideront à travailler intelligemment. Une suite de gestion de projet puissante telle que ClickUp vous aidera à tirer le meilleur parti de vos paramètres.

Essayez-les, mélangez-les et trouvez ce qui convient le mieux à votre flux !