Comment utiliser les cartes Kanban (exemples + modèles)

Vous n'avez jamais eu l'impression que vos projets devenaient incontrôlables, que les tâches s'accumulaient et que les délais se rapprochaient ? C'est là que les cartes Kanban interviennent comme un guide utile !

Ces notes visuelles permettent de suivre chaque tâche au fur et à mesure qu'elle passe par les différentes étapes, afin que tout soit organisé et gérable.

Voyons comment ces petites cartes peuvent rendre votre gestion de projet Agile plus fluide et mieux organisée.

Que sont les cartes Kanban ?

Une carte Kanban est un ticket numérique ou physique représentant une tâche ou un élément de travail au sein d'un projet

Chaque carte Kanban comprend généralement des détails tels que le nom de la tâche, sa description, la personne qui en est responsable et son statut actuel. Ces cartes sont disposées sur un Tableau Kanban, qui est divisé en colonnes représentant les différentes étapes du flux de travail.

Au fur et à mesure que les tâches progressent, les cartes passent d'une colonne à l'autre, ce qui permet aux équipes de suivre la progression de manière claire et organisée.

Supposons que vous soyez en train de forfaiter une fête. Vous avez une liste de choses à faire, comme envoyer des invitations, commander de la nourriture et décorer. Une carte Kanban est comme une note autocollante pour chacune de ces tâches. Il s'agit d'un outil simple qui vous permet de savoir ce qui doit être fait, qui le fait et quel est son statut de progression dans le processus d'organisation de la fête.

**Les cartes Kanban ont été développées à la fin des années 1940 par Taiichi Ohno, un ingénieur industriel de Toyota qui cherchait à améliorer le processus de fabrication de l'entreprise. Kanban est un terme japonais qui signifie "signal visuel" ou "Tableau de signalisation"

Les cartes kanban dans la gestion de projet agile

Une carte Kanban est un élément central de la méthode Kanban, une approche populaire de gestion de projet Agile qui utilise des outils visuels pour aider les équipes à gérer le travail

Quand création d'un forfait de projet agile , les tâches (cartes) sont placées sur des tableaux Kanban, eux-mêmes divisés en colonnes représentant les différentes étapes du travail, telles que "À faire", "En cours" et "Terminé"

Le déplacement des cartes sur le Tableau permet à votre équipe de visualiser le flux de travail, d'identifier les goulets d'étranglement et de hiérarchiser les tâches urgentes.

En termes simples, les tableaux Kanban peuvent être considérés comme un mini résumé de projet. Ils aident vos équipes à voir ce qui se passe, la quantité de travail qui est faite et les endroits où les flux de travail du projet peuvent être bloqués.

Que contient une carte Kanban ?

Une carte Kanban typique contient les informations nécessaires sur la tâche qu'elle représente. Elle a généralement deux faces.

Front de la carte: C'est comme la couverture d'un livre. Elle vous donne un aperçu rapide de la tâche. Vous pouvez y trouver les éléments suivants :

Titre de la tâche: Un nom clair et concis qui décrit précisément le travail

Un nom clair et concis qui décrit précisément le travail Description: Un bref aperçu de la tâche, décrivant son objectif et sa portée

Un bref aperçu de la tâche, décrivant son objectif et sa portée Assigné: Le membre de l'équipe chargé d'achever la tâche

Le membre de l'équipe chargé d'achever la tâche Priorité: L'importance relative de la tâche par rapport aux autres

L'importance relative de la tâche par rapport aux autres Taille ou estimation: Une approximation de l'effort nécessaire pour achever la tâche (souvent mesurée en points d'histoire ou en heures)

Verso de la carte: C'est ici que vous pouvez ajouter des détails. Il peut s'agir d'éléments tels que :

Description détaillée: Une explication plus approfondie de la tâche, y compris les exigences spécifiques ou les critères d'acceptation

Une explication plus approfondie de la tâche, y compris les exigences spécifiques ou les critères d'acceptation Critères d'acceptation: Les conditions qui doivent être réunies pour que la tâche soit achevée

Les conditions qui doivent être réunies pour que la tâche soit achevée Dépendances: Autres tâches ou facteurs qui doivent être achevés ou en place avant que cette tâche ne puisse commencer

Autres tâches ou facteurs qui doivent être achevés ou en place avant que cette tâche ne puisse commencer Pièces jointes: Documents d'assistance, images ou fichiers liés à la tâche

Documents d'assistance, images ou fichiers liés à la tâche Commentaires ou notes: Informations ou observations supplémentaires sur la tâche

Différentes configurations de cartes Kanban

Une carte Kanban peut être aussi simple ou aussi complexe que vous le souhaitez. Certaines équipes utilisent de simples notes autocollantes, tandis que d'autres préfèrent les cartes numériques dotées de nombreuses fonctionnalités.

L'important est que la carte vous fournisse les informations dont vous avez besoin pour faire le travail terminé. Cela dit, voici quelques configurations standard :

Cartes Kanban simples: Ces cartes contiennent des informations de base telles que le titre de la tâche, l'assigné et le statut

Ces cartes contiennent des informations de base telles que le titre de la tâche, l'assigné et le statut Cartes Kanban détaillées: Elles contiennent des informations plus approfondies, telles que les estimations, les dépendances et les critères d'acceptation

Elles contiennent des informations plus approfondies, telles que les estimations, les dépendances et les critères d'acceptation Cartes Kanban avec couloirs: Ces cartes sont utilisées dans les tableaux Kanban avec couloirs (divisions horizontales sur un tableau Kanban) pour classer les tâches en fonction de critères tels que le membre de l'équipe, le projet ou le type de tâche

Ces cartes sont utilisées dans les tableaux Kanban avec couloirs (divisions horizontales sur un tableau Kanban) pour classer les tâches en fonction de critères tels que le membre de l'équipe, le projet ou le type de tâche Cartes Kanban numériques: Version électronique des cartes Kanban physiques, elles sont souvent utilisées dans les tableaux de bord Kanbanles logiciels de gestion des tâches des outils tels queClickUp qui assistent Kanban. Ils peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires telles que des checklists, des dates d'échéance et un suivi de la progression

Le but et les avantages des cartes Kanban

Les cartes Kanban sont devenues indispensables à la gestion de projet moderne. mais comment font-elles exactement leur travail ? Voyons cela de plus près.

L'objectif premier de la méthode Kanban est de réduire le gaspillage et d'améliorer l'efficacité en visualisant le travail et en limitant le travail en cours (WIP). Cette approche s'aligne sur les principes Lean et aide les équipes à identifier et à éliminer le gaspillage.

En visualisant le travail, les équipes peuvent facilement pointer du doigt les stocks excédentaires, les délais de production et d'autres formulaires de gaspillage, ce qui permet d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts.

Les cartes Kanban facilitent également la livraison juste à temps en affichant clairement aux équipes ce qui doit être fait et à quel moment. Cela leur permet de produire ou de livrer des biens et des services au moment précis où ils en ont besoin, minimisant ainsi le gaspillage causé par la surproduction et les stocks excédentaires.

La livraison JAT réduit les coûts, améliore les temps de réponse et renforce l'efficacité, ce qui en fait un élément clé des principes Lean.

**Vous pouvez également utiliser les cartes Kanban pour des projets personnels - les gens les ont utilisées pour tout forfaiter, des mariages aux visites du monde, transformant les objectifs de la vie en un processus amusant et interactif !

Si l'objectif des cartes Kanban peut sembler simple, leurs avantages pour la gestion de projet Agile sont d'une portée considérable :

Remédier aux inefficacités

Une carte Kanban met en évidence les retards cachés. La visualisation de votre flux de travail vous permet de repérer les étapes où les tâches s'accumulent ou s'éternisent.

Qu'il s'agisse d'une tâche spécifique, d'un membre particulier de l'équipe ou d'une inefficacité du processus, la Kanbanisation (oui, c'est un mot) rend ces goulets d'étranglement visibles, ce qui vous permet de concentrer vos efforts d'amélioration sur les domaines les plus importants.

Encourager la collaboration au sein de l'équipe

Les cartes Kanban favorisent la collaboration en fournissant une représentation visuelle partagée du travail en cours. Cette transparence favorise une meilleure communication et une meilleure compréhension entre les membres de l'équipe, ce qui se traduit par une plus grande propriété, un travail d'équipe plus solide et de meilleurs résultats.

Cela correspond à la valeur Agile qui privilégie les individus et les interactions par rapport aux processus et aux outils, en soulignant l'importance de la connexion humaine dans l'obtention d'une réussite.

Gérer le stock de sécurité

Les cartes Kanban aident les équipes à gérer les stocks de sécurité en affichant clairement les niveaux de stocks et les pénuries potentielles.

Elles peuvent ainsi trouver un équilibre entre la constitution d'un stock de sécurité pour éviter les ruptures de stock et la réduction des déchets, ce qui permet de réduire les coûts et d'avoir une chaîne d'approvisionnement plus agile.

Amélioration de la productivité et rationalisation de la gestion de projet

Les cartes Kanban offrent une approche structurée et visuelle de l'organisation du travail.

En limitant le travail en cours (WIP), les équipes peuvent éviter le multitâche et le changement de contexte, qui sont connus pour diminuer la productivité. Les cartes permettent également aux équipes de suivre la progression, de hiérarchiser les tâches et de résoudre les problèmes en temps réel, ce qui améliore l'efficience et l'efficacité globales.

Cette structure s'aligne sur les principes Agile et assiste l'amélioration continue et l'adaptabilité.

Différents types de cartes Kanban

Maintenant que nous comprenons l'objectif et les avantages des cartes Kanban, explorons les différents types de cartes Kanban Exemples de tableaux Kanban et les façons dont vous pouvez les utiliser :

Cartes Kanban physiques: Il s'agit des cartes d'index classiques ou des notes autocollantes que l'on peut voir sur un tableau Kanban physique. Elles sont simples et parfaites pour les projets pratiques de base

Il s'agit des cartes d'index classiques ou des notes autocollantes que l'on peut voir sur un tableau Kanban physique. Elles sont simples et parfaites pour les projets pratiques de base Les cartes Kanban virtuelles ou numériques: Il s'agit des versions numériques des cartes physiques, souvent utilisées dans les projets de développementles outils de planification de projetet les logiciels de gestion de projet. Ils offrent plus de flexibilité et permettent des mises à jour et un partage faciles

Il s'agit des versions numériques des cartes physiques, souvent utilisées dans les projets de développementles outils de planification de projetet les logiciels de gestion de projet. Ils offrent plus de flexibilité et permettent des mises à jour et un partage faciles **Pour les tâches complexes, vous pouvez utiliser des cartes avec des sous-éléments. Cela vous permet de décomposer les grandes tâches en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Vous pouvez voir la progression de chaque sous-élément et vous faire une idée plus précise du statut de la tâche dans son ensemble

Cartes Kanban avec images: Ces cartes comportent des images qui rendent le tableau Kanban plus attrayant et plus informatif. Les images peuvent aider à transmettre rapidement des informations ou à représenter une tâche ou un projet particulier. Par exemple, la photo d'un produit peut être utilisée sur une carte représentant son processus de développement

Mise en œuvre des cartes Kanban

La mise en œuvre d'une carte Kanban implique de paramétrer le Tableau, de créer des cartes et de gérer le flux de travail.

Examinons les éléments clés d'un système Kanban, les avantages des cartes Kanban numériques et la manière dont les logiciels spécialisés peuvent contribuer à rationaliser le processus.

Démarrer avec les cartes Kanban

Un Tableau Kanban se compose de trois éléments principaux : les cartes, les colonnes et les couloirs.

Cartes: Les cartes Kanban représentent des tâches ou des éléments de travail individuels. Elles contiennent généralement des informations essentielles telles que le nom de la tâche, sa description, l'assigné, la date d'échéance et les pièces jointes ou commentaires pertinents. Vous pouvez attribuer un code couleur ou un libellé aux cartes pour indiquer la priorité, le statut ou d'autres attributs importants

Les cartes Kanban représentent des tâches ou des éléments de travail individuels. Elles contiennent généralement des informations essentielles telles que le nom de la tâche, sa description, l'assigné, la date d'échéance et les pièces jointes ou commentaires pertinents. Vous pouvez attribuer un code couleur ou un libellé aux cartes pour indiquer la priorité, le statut ou d'autres attributs importants Colonnes: Les colonnes d'un Tableau Kanban représentent les différentes étapes de votre flux de travail, telles que "À faire", "En cours", "Révision" et "Terminé" Ces colonnes permettent de visualiser le flux de travail et de s'assurer que les tâches progressent efficacement tout au long du processus

Les colonnes d'un Tableau Kanban représentent les différentes étapes de votre flux de travail, telles que "À faire", "En cours", "Révision" et "Terminé" Ces colonnes permettent de visualiser le flux de travail et de s'assurer que les tâches progressent efficacement tout au long du processus Coulisses: Les coulisses, ou sous-groupes, comme nous l'avons mentionné plus haut, sont des divisions horizontales au sein du Tableau Kanban qui vous permettent de classer les tâches en fonction de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir des couloirs distincts pour différents projets, équipes ou niveaux de priorité

En comprenant ces éléments fondamentaux, vous serez mieux équipé pour concevoir et mettre en œuvre un système Kanban qui s'aligne sur les besoins et les processus propres à votre équipe.

Les cartes Kanban numériques et leur utilisation efficace

Si les Tableaux Kanban physiques ont leur attrait en raison de leur nature visuelle et de l'expérience pratique, les cartes Kanban numériques (logiciel Kanban) offrent de nombreux avantages.

Elles vous permettent de mettre à jour, de partager et de collaborer facilement. De plus, vous n'aurez pas à vous soucier des notes autocollantes perdues.

Les cartes numériques contiennent souvent des fonctionnalités supplémentaires telles que des pièces jointes, des commentaires et des barres de progression, offrant ainsi un contexte plus riche et un meilleur suivi de la progression.

Voici quelques façons efficaces d'utiliser les cartes Kanban numériques :

Mises à jour en temps réel: Les cartes numériques peuvent être mises à jour instantanément, ce qui permet à tous les membres de l'équipe d'avoir accès aux informations les plus récentes

Les cartes numériques peuvent être mises à jour instantanément, ce qui permet à tous les membres de l'équipe d'avoir accès aux informations les plus récentes Outils de collaboration: De nombreux outils Kanban numériques permettent aux membres de l'équipe de commenter les cartes, de partager des fichiers et de communiquer directement au sein de la plateforme

De nombreux outils Kanban numériques permettent aux membres de l'équipe de commenter les cartes, de partager des fichiers et de communiquer directement au sein de la plateforme Intégration avec d'autres outils: Les systèmes Kanban électroniques peuvent souvent s'intégrer à d'autres outils de gestion de projet, ce qui facilite la gestion des tâches sur différentes plateformes

Le rôle des logiciels dans la création et la gestion des cartes Kanban

Pour gérer efficacement votre système de cartes Kanban numériques, vous aurez besoin de logiciels payants ou un logiciel Kanban gratuit ou payant .

Ces outils offrent généralement des fonctionnalités permettant de créer et de déplacer des cartes Kanban, de paramétrer des échéances, d'assigner des tâches et de générer des rapports.

Une suite polyvalente de gestion de projet qui se démarque est ClickUp qui s'intègre de manière transparente avec d'autres outils de gestion de projet de développement de logiciels et les solutions que vous utilisez peut-être déjà.

Les Tableau Kanban ClickUp fournit une solution complète pour la création et la gestion de cartes Kanban numériques.

Avec ClickUp, vous pouvez :

Utiliser les sous-groupes : Organiser visuellement les tâches selon différents critères à l'aide de sous-groupes (couloirs). Vous pouvez ainsi regrouper les tâches liées à des aspects ou des priorités spécifiques, ce qui améliore la visibilité et l'organisation. Voici quelques exemples :

Carte principale : Réaliser une étude de marché

Sous-tâche 1: Identifier la cible

Identifier la cible Sous-tâche 2: Recueillir les données existantes

Recueillir les données existantes Sous-tâche 3: Effectuer une recherche primaire

Effectuer une recherche primaire Sous-tâche 4 : Analyser les données

: Analyser les données Sous-tâche 5: Préparer le rapport d'étude de marché

Carte principale : Créer une affiche de projet

Sous-tâche 1: Déterminer la taille et la forme de l'affiche

Déterminer la taille et la forme de l'affiche Sous-tâche 2: Développez un design attrayant

Développez un design attrayant Sous-tâche 3: Inclure les informations clés

Inclure les informations clés Sous-tâche 4 : Relire et modifier en cours

: Relire et modifier en cours Sous-tâche 5: Imprimer ou afficher

Carte principale : Examiner les détails du projet

Sous-tâche 1: Rassembler toute la documentation du projet

Rassembler toute la documentation du projet Sous-tâche 2: Examiner les objets du projet

Examiner les objets du projet Sous-tâche 3: Évaluer la portée du projet

Évaluer la portée du projet Sous-tâche 4 : Identifier les risques et les défis potentiels

: Identifier les risques et les défis potentiels Sous-tâche 5: Élaborer un forfait d'urgence

Exemples de Tableau Kanban avec des sous-éléments sous forme de cartes dans ClickUp

**Personnalisez vos cartes en ajoutant des images, des étiquettes personnalisées, etc. Modifiez la taille des cartes, empilez et réorganisez les champs, et ajoutez des checklists pour personnaliser les cartes en fonction de vos réunions

Améliorez votre efficacité avec les limites de travail en cours (WIP): Définissez des paramètres de travail en cours pour éviter la surcharge de tâches et maintenir votre concentration. Ajustez ou supprimez facilement les limites pour améliorer l'efficacité et assurer une livraison sans heurts

Définissez des paramètres de travail en cours pour éviter la surcharge de tâches et maintenir votre concentration. Ajustez ou supprimez facilement les limites pour améliorer l'efficacité et assurer une livraison sans heurts Personnalisez votre flux de travail: Créez des colonnes flexibles adaptées aux étapes spécifiques de votre flux de travail, telles que la définition de la portée, en cours, en attente de révision et Terminé Personnalisez les cartes avec des images, des libellés, des couleurs et des champs personnalisés pour une représentation claire des tâches

Créez des colonnes flexibles adaptées aux étapes spécifiques de votre flux de travail, telles que la définition de la portée, en cours, en attente de révision et Terminé Personnalisez les cartes avec des images, des libellés, des couleurs et des champs personnalisés pour une représentation claire des tâches Collaborez en temps réel: Attribuez des tâches, ajoutez des commentaires et joignez des pièces jointes directement dans les cartes. Cela permet à tout le monde de rester connecté et à votre équipe d'être toujours sur la même page

Attribuez des tâches, ajoutez des commentaires et joignez des pièces jointes directement dans les cartes. Cela permet à tout le monde de rester connecté et à votre équipe d'être toujours sur la même page Améliorez la clarté et la concentration: Utilisez des libellés en couleur, des dates d'échéance et des étiquettes de priorité pour mettre en évidence les tâches importantes, ce qui permet aux membres de l'équipe d'établir plus facilement des priorités dans leur travail

Créez, partagez et modifiez facilement vos cartes Kanban avec ClickUp Kanban Tableau

Grâce aux cartes Kanban numériques et à des logiciels spécialisés comme ClickUp, vous pouvez optimiser leurs flux de travail, maximiser leur efficacité et réaliser des projets avec une plus grande réussite.

Utilisation de modèles de cartes Kanban

Bien que les tableaux Kanban numériques soient faciles à utiliser, vous pouvez simplifier le processus d'utilisation des cartes Kanban Tableaux Kanban avec des modèles de cartes Kanban.

Les deux modèles suivants Modèles Kanban de ClickUp fournissent une structure de base, comprenant un titre, une description, une date d'échéance, un assigné, et d'autres champs.

Modèle de tableau Kanban de ClickUp

Le Modèle de tableau ClickUp Kanban offre une structure simple pour vous aider à commencer à gérer vos projets et vos tâches à l'aide de la méthode Kanban. Voici ce que le modèle comprend :

Statuts personnalisés: Adaptez le flux de travail aux besoins de votre projet, de "À faire" à "En cours" et "Terminé"

Adaptez le flux de travail aux besoins de votre projet, de "À faire" à "En cours" et "Terminé" Des sous-tâches imbriquées: Décomposez les tâches complexes en éléments plus petits et exploitables afin de vous assurer que chaque détail est pris en compte

Décomposez les tâches complexes en éléments plus petits et exploitables afin de vous assurer que chaque détail est pris en compte Dépendances des tâches: Visualisez les relations entre les tâches, ce qui vous aide à gérer les échéanciers et à éviter les goulots d'étranglement

Visualisez les relations entre les tâches, ce qui vous aide à gérer les échéanciers et à éviter les goulots d'étranglement **Libellés de priorité : classez les Teams par priorité, pour que votre équipe se concentre sur ce qui compte le plus

Automatisations: Définissez des paramètres pour automatiser les tâches répétitives, afin de gagner du temps et de réduire les erreurs manuelles

Qu'est-ce que cela vous apporte ?

Visibilité accrue: Évaluer rapidement le statut du projet en un coup d'œil, ce qui permet de prendre des décisions éclairées

Évaluer rapidement le statut du projet en un coup d'œil, ce qui permet de prendre des décisions éclairées Amélioration de la collaboration : Voir qui est responsable de chaque tâche, ce qui favorise la responsabilisation

Voir qui est responsable de chaque tâche, ce qui favorise la responsabilisation Flexibilité: Adaptez le Tableau à différents types de projets, du développement de logiciels aux campagnes de marketing

Adaptez le Tableau à différents types de projets, du développement de logiciels aux campagnes de marketing Efficacité accrue: Permet d'achever les projets plus rapidement et d'améliorer le moral de l'équipe

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de feuille de route avec vue Kanban

Le Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View combine les avantages d'un Tableau Kanban et d'une vue Feuille de route, offrant ainsi un outil de visualisation de projet tout-en-un. Voici un aperçu plus détaillé de ce que ce modèle offre :

Structure du Tableau Kanban

Comme le modèle de tableau Kanban préconstruit, ce modèle propose des listes Kanban (étapes) pour représenter votre flux de travail. Vous pouvez personnaliser ces étapes en fonction des besoins de votre projet

Intégration de l'affichage de la feuille de route

Cette fonctionnalité unique permet d'afficher une vue échéancier de haut niveau à côté de votre tableau Kanban

Vous pouvez visualiser les prochains jalons, les échéances et les phases du projet dans la feuille de route

**Pourquoi utiliser le modèle de feuille de route ClickUp Kanban View ?

**Ce modèle offre une vue double, vous donnant une compréhension claire des étapes du flux de travail en cours (tableau Kanban) et de l'échéancier global (feuille de route)

Amélioration de la communication et de l'alignement: En visualisant les jalons et les échéanciers à venir, ce modèle favorise une meilleure communication et permet à tous d'être sur la même page en ce qui concerne les échéanciers du projet

En visualisant les jalons et les échéanciers à venir, ce modèle favorise une meilleure communication et permet à tous d'être sur la même page en ce qui concerne les échéanciers du projet Une priorisation stratégique des tâches: La visualisation de la feuille de route à côté de vos tâches permet de prioriser les tâches de manière efficace, en assurant l'alignement avec les objectifs à long terme du projet

**Quand utiliser ce modèle ?

Ce modèle est idéal pour les projets dont les phases et les jalons sont bien définis

Il est utile aux équipes qui ont besoin d'afficher à la fois les tâches à court terme et les objectifs à long terme dans une seule vue

Télécharger ce modèle

L'interface de ClickUp est tellement plus raffinée que celle de Trello. De la présentation visuelle générale au niveau de contrôle que l'utilisateur a sur l'interface... C'est tellement plus qu'un Tableau Kanban, mais même son affichage Kanban est tout simplement plus propre.

Matt Brunt, graphiste, Creative Element

$$$a Guide étape par étape pour la création et l'utilisation de cartes Kanban dans ClickUp

1. Accéder au modèle Kanban

S'inscrire sur ClickUp

Ouvrir le menu d'actions rapides de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Quick-Action-Menu-Image.png Menu d'actions rapides carte kanban /$$img/

Inscrivez-vous sur ClickUp et accédez au menu d'actions rapides

Naviguer vers le centre de modèles

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-232.png Centre de modèles ClickUp /$$$img/

Commencez votre voyage Kanban en accédant au centre de modèles ClickUp

Dans la section des catégories, sélectionnez Kanban

Sélection d'un modèle ClickUp Kanban dans le centre de modèles

Choisissez un modèle qui correspond à vos besoins en fonction du niveau du modèle (Débutant, Intermédiaire, Avancé)

Choisissez le modèle qui correspond à votre parcours au sein du tableau Kanban

2. Explorer les éléments clés du modèle

Le modèle comprend des vues prédéfinies (Tableau, Document), des statuts (Fermé, Personnalisé, Ouvert) et des champs personnalisés pour une personnalisation aisée

Tirez parti des automatisations pourl'analyse du flux de travail* Le modèle offre une structure flexible pourla gestion de projet visuelle et optimise votre flux de travail

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-235.png Importez et personnalisez les données que vous souhaitez dans le modèle de Tableau Kanban ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451754&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

3. Définir les colonnes

Créez des colonnes représentant les différentes étapes de votre flux de travail (par exemple, "À faire", "En cours", "Terminé")

UtiliserVue Tableau de ClickUp pour personnaliser les colonnes en fonction de votre projet

4. Ajouter des tâches

Créez des tâches et assignez-les aux membres de l'équipe

Commencez par ajouter des tâches à la colonne "À faire"

Utilisez ClickUp Tasks pour ajouter des éléments d'action pour les membres de votre équipe

5. Établir des règles de flux de travail

Définir des règles pour le déplacement des tâches entre les colonnes

UtiliserAutomatisation du ClickUp pour automatiser les transitions entre les tâches en fonction de conditions spécifiques

Transition des tâches en toute simplicité grâce à ClickUp Automatisations

6. Contrôler la progression

Consultez régulièrement le Tableau Kanban pour suivre le statut des tâches

UtiliserLes tableaux de bord de ClickUp pour un aperçu rapide de la progression

Examinez la progression des tâches à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Bonnes pratiques pour l'utilisation des cartes Kanban

Pour tirer le meilleur parti des cartes Kanban, il ne suffit pas de savoir comment les utiliser. Voici quelques bonnes pratiques qui peuvent vous aider à maximiser leur efficacité et à atteindre vos objectifs en matière de gestion de projet.

Pour maximiser les avantages des cartes Kanban, il est important d'éviter les pièges courants.

L'une des principales erreurs consiste à surcharger les cartes avec trop d'informations. Restez simple et concentrez-vous sur les détails essentiels

avec trop d'informations. Restez simple et concentrez-vous sur les détails essentiels Un autre problème courant consiste à négliger de mettre à jour les cartes régulièrement. Des informations obsolètes peuvent être à l'origine de malentendus et d'inefficacités

En plus de garder ces défis à l'esprit, vous devez également vous souvenir de ces points clés :

Rester visuel: Les tableaux Kanban sont des outils visuels. Utilisez des couleurs, des libellés ou des icônes pour transmettre rapidement l'information

Les tableaux Kanban sont des outils visuels. Utilisez des couleurs, des libellés ou des icônes pour transmettre rapidement l'information Limitez le travail en cours: Évitez de surcharger simultanément votre équipe avec trop de tâches. Concentrez-vous sur l'achèvement d'une tâche avant d'en commencer une autre

Évitez de surcharger simultanément votre équipe avec trop de tâches. Concentrez-vous sur l'achèvement d'une tâche avant d'en commencer une autre Améliorer en permanence: Passez régulièrement en revue votre Tableau Kanban afin d'identifier les points à améliorer. Faites les ajustements nécessaires pour optimiser votre flux de travail

Vous pouvez également utiliser la mise en forme conditionnelle pour ajouter plus de clarté aux affichages de vos cartes Kanban. En paramétrant des conditions spécifiques, vous pouvez modifier automatiquement l'apparence des cartes en fonction de certains critères.

Voici un exemple de la façon dont vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle à votre avantage : Vous pouvez définir une condition pour mettre en évidence les tâches en retard en rouge, ce qui permet de repérer facilement les échéances non respectées. Cela vous aide à identifier rapidement les problèmes potentiels et à hiérarchiser les tâches.

Ces bonnes pratiques simplifient votre flux de travail, stimulent la productivité et vous aident à atteindre les objectifs de votre projet.

Commencer votre voyage Kanban avec ClickUp

Les cartes Kanban sont un système qui a fait ses preuves pour transformer votre flux de travail et vous aider à atteindre tous vos objectifs de gestion de projet en visualisant le travail, en limitant le travail en cours et en promouvant le travail d'équipe.

Grâce à l'interface conviviale et aux fonctionnalités puissantes de ClickUp, les équipes peuvent créer des tableaux Kanban adaptés à leurs besoins, suivre la progression en temps réel et collaborer plus efficacement.

Son mélange unique de flexibilité, de personnalisation et d'intégrations le distingue des autres tableaux Kanban, ce qui en fait le choix ultime pour les entreprises qui cherchent à élever leur productivité et leur efficacité. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !