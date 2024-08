Comment créer un plan de projet agile : Une approche pas à pas

Après des heures de développement, vous livrez enfin le produit à votre client. Vous êtes persuadé que tout le travail accompli portera ses fruits et que le client sera ravi.

Mais il y a un coup de théâtre ! Le client revient avec de nombreuses critiques. Le produit n'a pas fait mouche. Vous devez maintenant repartir de zéro.

Cela ressemble à un cauchemar pour les gestionnaires de projet et les équipes de développement, n'est-ce pas ?

Une façon d'éviter ce genre de mésaventures est de forfaiter les projets selon la méthode agile.

La planification de projet agile est une approche itérative de la gestion de projet qui se concentre sur la fourniture d'une valeur fréquente et incrémentale. Elle favorise la collaboration interfonctionnelle et encourage l'amélioration continue en fonction des commentaires des parties prenantes.

Contrairement aux méthodes traditionnelles de planification de projet (la méthode Waterfall, par exemple) qui mettent l'accent sur un plan et un échéancier stricts, la planification de projet agile donne la priorité à la flexibilité et à l'adaptabilité.

Alors que la première méthode est plus adaptée aux projets à long terme et moins compliqués qui exigent une structure rigoureuse, la planification agile fonctionne mieux pour les projets de développement complexes et à court terme qui nécessitent un retour d'information fréquent de la part des parties prenantes.

Dans cet article, nous aborderons les éléments essentiels de la planification de projet agile pour vous aider à en tirer le meilleur parti.

Les avantages de la planification de projet agile

Les besoins des utilisateurs évoluant constamment et les projets de développement devenant de plus en plus complexes, le passage à la méthode agile peut rendre vos cycles de dev plus efficaces. Voici quelques-uns des avantages de la planification de projet agile :

**L'intégration des commentaires des utilisateurs et des autres parties prenantes permet de s'assurer que le logiciel répond à leurs besoins

**Les projets agiles sont divisés en incréments plus petits et plus faciles à gérer, ce qui permet de donner la priorité à la livraison des fonctionnalités les plus utiles au début du cycle de vie du projet, afin d'accélérer les boucles de retour d'information

**Amélioration continue : les équipes agiles réfléchissent régulièrement à leurs processus et recherchent des possibilités d'amélioration de l'efficacité, de la qualité et de l'efficience au fil du temps

Adaptabilité: L'approche agile offre une grande marge de manœuvre. Elle encourage l'adaptation de lale forfait du projet en fonction de l'évolution des besoins, des priorités et des conditions du marché

Méthodologies de planification agile

Abordons les trois méthodologies de planification agile les plus populaires dans la gestion de projet.

Scrum

Scrum est un cadre de développement logiciel agile conçu pour fournir de la valeur de manière itérative et incrémentale.

Ce sous-ensemble de la méthode agile met l'accent sur l'adoption d'une stratégie de développement de produits flexible et holistique dans laquelle l'équipe de développement travaille en tant qu'unité pour atteindre un objectif commun.

Les éléments clés de Gestion de projet Scrum inclure :

Sprints : Cycles de travail courts et délimités dans le temps au cours desquels l'équipe se concentre sur l'achevé d'un ensemble de livrables issus du backlog du produit. Ces cycles durent généralement de 1 à 4 semaines et permettent au projet de rester concentré et adaptable

: Cycles de travail courts et délimités dans le temps au cours desquels l'équipe se concentre sur l'achevé d'un ensemble de livrables issus du backlog du produit. Ces cycles durent généralement de 1 à 4 semaines et permettent au projet de rester concentré et adaptable Réunions de résumé rapide quotidiennes : Également appelées "daily scrums", ces réunions brèves (généralement de 15 à 20 minutes) se tiennent chaque jour au cours d'un sprint. L'équipe utilise ce temps pour discuter de la progression, identifier les obstacles et s'assurer que tout le monde est aligné.

: Également appelées "daily scrums", ces réunions brèves (généralement de 15 à 20 minutes) se tiennent chaque jour au cours d'un sprint. L'équipe utilise ce temps pour discuter de la progression, identifier les obstacles et s'assurer que tout le monde est aligné. Backlog du produit : Il s'agit d'une liste de fonctionnalités, d'exigences et de corrections classées par ordre de priorité pour l'ensemble du projet. Il s'agit d'un document vivant qui évolue tout au long du projet en fonction des nouvelles informations

: Il s'agit d'une liste de fonctionnalités, d'exigences et de corrections classées par ordre de priorité pour l'ensemble du projet. Il s'agit d'un document vivant qui évolue tout au long du projet en fonction des nouvelles informations Backlog de sprint : Sous-ensemble du carnet de commandes du produit, il comprend la liste spécifique des éléments sur lesquels l'équipe de développement travaillera au cours d'un sprint particulier. Cette liste est créée lors du forfait du sprint et reflète ce que l'équipe pense pouvoir accomplir dans ce laps de temps

: Sous-ensemble du carnet de commandes du produit, il comprend la liste spécifique des éléments sur lesquels l'équipe de développement travaillera au cours d'un sprint particulier. Cette liste est créée lors du forfait du sprint et reflète ce que l'équipe pense pouvoir accomplir dans ce laps de temps Réunions de révision du sprint : Achevée à la fin de chaque sprint, la réunion de révision est l'occasion pour l'équipe de présenter ce qu'elle a achevé et de recueillir les commentaires des parties prenantes

: Achevée à la fin de chaque sprint, la réunion de révision est l'occasion pour l'équipe de présenter ce qu'elle a achevé et de recueillir les commentaires des parties prenantes les rétrospectives Sprints : Autre réunion organisée à la fin d'un sprint, la rétrospective est l'occasion pour l'équipe de réfléchir à ce qui a bien fonctionné, à ce qui n'a pas fonctionné et à la manière dont elle peut améliorer son processus pour le prochain sprint

Kanban

Il s'agit d'un forfait visuel utilisé dans la planification agile et le développement de logiciels. Kanban se concentre sur la livraison continue et encourage les équipes à limiter le travail en cours (WIP) pour réduire le gaspillage et optimiser le flux.

Les tableaux Kanban aident à visualiser le flux de travail, les colonnes représentant les différentes étapes du processus. Par exemple, un tableau Kanban simple à trois colonnes classe les tâches d'un projet en "À faire", "En progression" et "Terminé"

Un tableau Kanban simple avec trois colonnes pour indiquer la progression des tâches

Les tableaux Kanban offrent également une certaine souplesse dans la gestion des tâches et une visibilité sur le statut des éléments d'action.

Production allégée

Le développement logiciel allégé (LSD) est une méthodologie agile inspirée des principes de la production allégée.

Également connu sous le nom d'approche minimum viable product (MVP), le LSD se concentre sur l'optimisation de la production et la minimisation des déchets.

Il réduit les étapes inutiles du processus de développement, donne la priorité à la concentration sur les fonctionnalités essentielles et encourage la collaboration entre les équipes.

L'utilisation de cette méthode dans le cadre d'un processus de planification agile permet de réduire les coûts et de réagir rapidement à l'évolution des besoins des clients et des tendances du marché.

Principes clés de la planification agile

Voici les quatre grands principes qui déterminent l'orientation des projets dans la planification agile :

1. La planification itérative et incrémentale

Dans la planification agile, un projet est simplement décomposé en petites itérations ou incréments gérables.

Au lieu de forfaiter l'ensemble du projet en amont, les équipes se concentrent sur la préparation de l'itération suivante en s'appuyant sur les retours d'expérience et les connaissances acquises lors des itérations précédentes.

2. Le forfait agile basé sur les histoires d'utilisateurs

Les récits d'utilisateurs sont des descriptions courtes et simples d'une fonctionnalité ou d'une fonction du point de vue de l'utilisateur final.

Elles se lisent comme suit :

En tant que $$$a [Qui], je veux $$$a [Quoi], pour que $$$a [Pourquoi]

En tant que $$$a [Qui] : Ceci identifie l'utilisateur ou le persona qui bénéficiera de la fonction

: Ceci identifie l'utilisateur ou le persona qui bénéficiera de la fonction Je veux faire [Quoi] : Ceci décrit l'objectif ou l'action spécifique que l'utilisateur veut accomplir

: Ceci décrit l'objectif ou l'action spécifique que l'utilisateur veut accomplir So that \N-[Why\N] : Ceci explique le bénéfice ou la valeur que l'utilisateur veut retirer de la fonctionnalité : Ceci explique le bénéfice ou la valeur que l'utilisateur recevra en atteignant l'objectif

Voici un exemple d'une histoire d'utilisateur mise en forme selon le modèle typique de Scrum :

_En tant que professeur de fitness, je veux pouvoir créer et gérer en ligne des programmes d'entraînement pour mes clients afin de leur fournir des forfaits d'exercices personnalisés et de suivre facilement leur progression

Le forfait agile s'articule autour de la création et de la hiérarchisation des récits d'utilisateurs en fonction de leur valeur pour le client. Ces histoires d'utilisateurs servent de blocs de construction pour la planification et l'exécution du travail au cours des itérations, garantissant que le produit final répond aux attentes et aux préférences des clients.

3. Division du forfait de projet agile en releases et sprints

Les projets agiles sont généralement organisés en releases et en sprints.

Les releases représentent des jalons ou des livrables plus importants qui contiennent un ensemble de fonctionnalités ou de caractéristiques. En revanche, les Sprints sont des itérations courtes et limitées dans le temps (généralement d'une à quatre semaines) au cours desquelles les équipes travaillent sur un sous-ensemble de récits d'utilisateurs ou de tâches.

Cette division permet aux équipes de fournir de la valeur de manière incrémentale, chacune contribuant aux objectifs globaux du projet.

4. Le rôle de l'agile dans le management stratégique

Qu'est-ce que la gestion stratégique ? C'est le processus de gestion des ressources d'une organisation en vue d'atteindre ses objectifs.

Les principes et pratiques agiles permettent aux entreprises de réagir rapidement aux évolutions du marché, d'innover, d'intégrer les commentaires des clients, de réduire le délai de production et d'améliorer le taux de réussite des projets, ce qui se traduit par une gestion stratégique plus efficace.

Le forfait agile est une question de flexibilité. Vous pouvez adapter les processus aux besoins uniques de votre projet, tout en veillant à ce que l'équipe reste alignée sur les principaux objets.

Voici un guide étape par étape pour créer un forfait agile qui mènera votre projet vers la réussite :

1. Définir la vision du projet

Commencez votre plan de projet agile en créant une histoire d'utilisateur dans le format que nous avons mis en forme ci-dessus, c'est-à-dire,

**_"En tant que $$$a, je $$$ veux $$$, $$$ pour $$$"

Par exemple, si votre équipe construit un site web de commerce électronique, vous pouvez avoir une histoire d'utilisateur qui se présente comme suit :

"En tant qu'acheteur, je veux pouvoir ajouter des éléments à mon panier afin de pouvoir les examiner et les acheter plus tard."

Une fois que votre histoire d'utilisateur est prête, il est temps de :

Définir les objectifs du projet

du projet Paramétrer les indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer la progression

pour mesurer la progression Concevoir une stratégie pour réaliser l'histoire de l'utilisateur

pour réaliser l'histoire de l'utilisateur Identifier les produits ou solutions clés dans un carnet de commandes

2. Créer une feuille de route pour le produit

L'étape suivante consiste à créer une feuille de route pour le produit.

En agile, une feuille de route produit fait référence à un forfait d'action qui vous aide à réaliser votre vision. Elle décrit la manière dont un produit ou une solution évoluera tout au long du projet, ainsi que ses fonctionnalités clés.

Cette feuille de route offre un aperçu de haut niveau du projet, ce qui permet de maintenir l'alignement des membres de l'équipe et de les guider dans la bonne direction.

3. Prévoir les versions

Maintenant que vous disposez d'une stratégie et d'une feuille de route provisoire pour atteindre vos objectifs, l'étape suivante consiste à forfaiter les versions incrémentielles.

Dans la planification de projet agile, la libération fait référence à la livraison du produit après plusieurs itérations.

Au cours de cette étape, les équipe agile doit identifier la portée et les exigences des versions et estimer la durée nécessaire. Soyez flexible avec l'échéance - fixez une cible pour achever une version avant un certain trimestre pour procéder avec un échéancier approximatif à l'esprit.

4. Forfaitiser les itérations

Au cours de cette étape, l'équipe agile doit planifier les forfaits pour chaque version.

Décomposez les livrables en petites tâches exploitables basées sur les récits des utilisateurs. Ces tâches aideront l'équipe à travailler sur de nouvelles fonctionnalités et à mettre à jour les anciennes en fonction de l'évolution des besoins de l'utilisateur final.

En Scrum agile , cette étape est connue sous le nom de le forfait de sprint . Vous créez un backlog de sprint en choisissant des éléments spécifiques dans le backlog de produit.

Au cours des semaines 1 à 4 du sprint, l'équipe de développement du Équipe Scrum travaille sur les éléments d'action d'un backlog de sprint. Une fois que le sprint a commencé, il n'est pas possible d'ajouter ou de supprimer des tâches du backlog de sprint.

5. Organiser des vérifications régulières

Organisez des standups quotidiens ou des scrums quotidiens avec votre équipe agile pour faciliter la collaboration et l'amélioration continues.

Organisez une revue de sprint à la fin de chaque sprint pour présenter le travail que l'équipe a achevé jusqu'à présent et demander l'avis des parties prenantes.

La rétrospective de sprint est une autre cérémonie agile importante. Utilisez-la pour analyser ce qui a bien fonctionné pendant le sprint, les domaines qui ont besoin d'être développés et la façon dont l'équipe peut s'améliorer dans les sprints à venir.

6. Lier les étapes avec un logiciel de gestion de projet

La gestion de toutes ces étapes devient transparente avec L'outil de gestion de projet agile de ClickUp .

De la création de feuilles de route de produits, de la planification de sprints et du suivi de la progression au maintien de la collaboration, cette plateforme maintient toutes les pièces mobiles sous un même toit et améliore l'efficacité du processus de développement.

Voyons comment vous pouvez tirer le meilleur parti de cette plateforme pour planifier votre projet agile :

Accélérer le processus de développement avecClickUp Brain. Utilisez l'IA pour générer des feuilles de route de produits, des forfaits de test, des spécifications techniques, et plus encore en un instant

ClickUp Brain aide à la création de documentation technique pour les projets agiles

Paramétrer les objectifs du projet et les indicateurs clés de performance (KPI) à l'aide du logicielClickUp Objectifs et obtenez des rapports automatisés sur la progression du projet

Simplifiez le suivi des objectifs et restez informé de la progression grâce à la fonctionnalité Objectifs de la plateforme de gestion de projet Agile de ClickUp

Gardez les parties prenantes dans la boucle avecAffichage du ClickUp Chat, assignez des tâches et collaborez en étiquetant les membres de l'équipe dans les commentaires

Partagez des mises à jour, liez des ressources et adressez-vous aux membres de l'équipe agile avec ClickUp Chat Affiche

Restez au courant dele forfait de capacité agile avecLa vue Charge de travail de ClickUp comme fonctionnalité. Évaluez la capacité de la charge de travail de votre équipe et les estimations de durée, et planifiez les sprints en conséquence

Obtenez une visibilité claire de la charge de travail de votre équipe agile avec ClickUp's Box View

Vérifiez l'état d'avancement du projet et la quantité de travail restant avec les diagrammes Burnup et Burndown respectivement

Evaluez la progression des sprints avec les diagrammes Burnup dans ClickUp

Surveillez les sprints en fonction du statut des tâches, utilisez un code couleur pour obtenir un aperçu rapide de la progression et identifiez les goulots d'étranglement avant qu'ils ne deviennent une menace grâce à un diagramme de flux cumulatif

Suivez la progression du sprint en un coup d'œil avec un diagramme de flux cumulatif sur ClickUp

Visualiser flux de travail agile et les sprints comme vous le souhaitez. Triez-les facilement par statut, date d'échéance, priorité et plus encore avec l'affichage Tableau

La vue Tableau de ClickUp rend le suivi de la progression transparent avec les tableaux Kanban

Que vous suiviez Scrum, Kanban, le développement logiciel Lean ou toute autre méthodologie agile, La plateforme de gestion de projet de ClickUp vous permet de gérer tous les projets au sein d'une plateforme unifiée.

Plus besoin de jongler entre plusieurs applications-ClickUp assiste 1000+ intégrations avec des outils populaires tels que GitLab, GitHub, Figma, Slack, et bien d'autres.

L'outil contribue à la maintenance des principes agiles, améliore la productivité et permet aux équipes de développement de se concentrer sur leur tâche principale, à savoir le développement de produits stellaires.

Modèles de planification de projet agile

La planification d'un projet agile peut sembler insurmontable si vous partez de zéro - mais pas lorsque vous disposez d'un cadre prêt à l'emploi pour vous guider !

Le modèle ClickUp, gratuit et entièrement personnalisable, est un outil d'aide à la planification de projets agiles modèles agiles peuvent rendre la planification et l'organisation des projets moins stressantes.

Voici quelques modèles à consulter :

Modèle de planificateur de projet ClickUp

Trop de projets dans votre assiette ? Modèle de planificateur de projet de ClickUp peut vous aider à retrouver le calme au milieu du chaos.

Utilisez ce modèle de plan de projet agile pour visualiser la progression de vos projets en cours grâce aux tableaux Kanban, allouer correctement les ressources et garder les parties prenantes alignées.

Vous pouvez suivre la progression du projet avec des statuts personnalisés tels que Achevé, En cours, En attente et À faire. Des attributs personnalisés tels que le risque, le budget restant, la durée et la progression du travail vous permettent d'analyser rapidement les données du projet.

Le modèle offre également six options de vues personnalisées (Activités du projet, Calendrier et Suivi du budget, pour n'en citer que quelques-unes) pour vous tenir au courant de l'état d'avancement de chaque projet.

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de gestion de projet agile

Si vous managez une équipe de non-développement et que vous souhaitez mettre en place des méthodologies agiles dans votre système, Le modèle de gestion de projet agile de ClickUp serait un bon point de départ.

Utilisez le formulaire pour remplir le carnet de commandes avec des tâches et les classer par ordre de priorité, exécutez les tâches avec le Tableau ou les Sprints, et planifiez des contrôles réguliers (tels que des revues de sprint ou des rétrospectives) pour apporter des améliorations en cours de route.

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de gestion Agile Scrum

Les projets de développement de logiciels complexes nécessitent un système standardisé pour suivre la progression, optimiser les sprints et assurer une livraison plus rapide. Vous pouvez établir ce système avec Le modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp . De l'identification des backlogs à la planification du sprint, en passant par les standups quotidiens, la revue de sprint et les rétrospectives, le modèle vous aide à prendre en charge chaque étape.

Des statuts, champs et vues personnalisés garantissent la visibilité de la progression du projet et établissent une communication claire entre les équipes de produits, d'ingénierie et d'assurance qualité. Utilisez le modèle pour surveiller de près votre flux de travail, éliminer les goulets d'étranglement dès le début et améliorer l'efficacité et les performances globales.

Télécharger ce modèle

Modèle de planification de sprint Agile ClickUp

Vous souhaitez fournir des résultats de premier ordre dans des délais courts ? Concentrez-vous sur une planification de sprint efficace grâce à Le modèle de planification de sprint agile de ClickUp .

Il vous aide à obtenir un aperçu détaillé des tâches du carnet de commandes du projet, permet à toutes les parties prenantes d'être sur la même page et offre un suivi transparent de la progression à travers les différentes étapes du cycle de vie du sprint.

Utilisez des statuts, des champs et des affichages personnalisés pour adapter le cadre à vos besoins. Des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les e-mails facilitent votre travail de gestionnaire de projet et permettent à votre équipe agile d'être plus productive et mieux organisée.

Un autre point positif ? Ces fonctionnalités modèles de gestion de projet sont utiles pour les nouveaux praticiens agiles et les experts qui cherchent à être plus efficaces dans la planification de leurs projets.

Télécharger ce modèle

Surmonter les obstacles de la planification agile

En tant que gestionnaire de projet, vous devez être conscient des défis qui peuvent vous frapper à l'improviste au cours de la planification agile. Ils peuvent se présenter sous l'un des formulaires suivants :

Le glissement du champ d'application

Dans la méthodologie agile, les parties prenantes offrent des contributions tout au long du projet, et les exigences ne cessent de changer à chaque sprint. Ces exigences évolutives du projet élargissent souvent la portée du travail au-delà de ce qui avait été décidé au départ.

| Effacées Moyens d'atténuer ce phénomène: Lors de la définition des objectifs du projet, définissez des attentes claires et réalistes quant au résultat du projet et veillez à ce que toutes les parties prenantes en soient informées. Si l'étendue du travail dépasse ce que votre équipe est en mesure d'accepter, abordez le problème immédiatement. |

Manque de temps

L'une des principales priorités de la méthode Agile est la collaboration. Cependant, lorsque l'équipe d'ingénieurs reste constamment dans la boucle avec les testeurs et les clients, cela peut prendre beaucoup de temps dans leur emploi du temps quotidien.

| Teams: Utilisez un logiciel de gestion de projet /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/2353/gestion-de-projet-agile/agile/%href/ pour rationaliser la communication entre les membres de l'équipe et les parties prenantes et permettre à vos développeurs de gérer leur temps de manière plus efficace.

Inadapté à certains projets

Mon forfait agile travaille mieux pour les projets de développement de logiciels, mais il peut ne pas convenir à des projets qui ne peuvent pas s'adapter à des changements progressifs. Par instance, la méthode agile ne fonctionnera pas pour les projets de construction, car les retours d'information continus de plusieurs parties prenantes peuvent faire plus de mal que de bien.

| Avant de mettre en œuvre la méthodologie agile, évaluez si le projet s'y prête. |

Stratégies pour une négociation réussie et une communication avec les parties prenantes dans le cadre d'un forfait agile

Malgré les difficultés, les gestionnaires de projet peuvent maintenir une relation amicale avec les parties prenantes, les clients, les utilisateurs ou les sponsors et négocier comme des pros. Voyons comment :

Écoute active: Écoutez patiemment les besoins et les préoccupations de vos parties prenantes au cours du projet et initiez des changements en conséquence, tout en veillant à éviter le glissement de périmètre

Écoutez patiemment les besoins et les préoccupations de vos parties prenantes au cours du projet et initiez des changements en conséquence, tout en veillant à éviter le glissement de périmètre Transparence: Instaurez la confiance et réduisez les incertitudes en tenant les parties prenantes informées des cours, des défis et des décisions

Instaurez la confiance et réduisez les incertitudes en tenant les parties prenantes informées des cours, des défis et des décisions Prise de décision collaborative: Impliquer les parties prenantes dans tous les processus de prise de décision majeurs ou mineurs afin de s'assurer de leur adhésion et d'un meilleur alignement

Impliquer les parties prenantes dans tous les processus de prise de décision majeurs ou mineurs afin de s'assurer de leur adhésion et d'un meilleur alignement Résolution des conflits: En cas de mauvaise communication ou de conflit entre les membres de l'équipe et les parties prenantes, il convient d'y remédier rapidement et de manière constructive afin de trouver une solution mutuellement bénéfique

Dites oui à la méthode Agile pour une gestion de projet plus efficace

Lorsque vous mettez en œuvre des méthodes de planification agile pour la gestion de projet, vous pouvez facilement et efficacement tenir compte de l'évolution des besoins des utilisateurs et des commentaires des clients et adapter vos processus.

Vous n'avez pas à prédire le résultat - la méthode agile vous donne la souplesse nécessaire pour le déterminer au fur et à mesure des itérations.

En conséquence, vous pouvez créer des produits de haute qualité qui ajoutent de la valeur à la vie du client sans vous soucier du gaspillage d'efforts et de ressources.

Prêt à commencer ? S'inscrire à ClickUp et gérez vos projets de manière agile !

Foire aux questions (FAQ)

1. À faire un forfait agile ?

Pour créer un forfait agile, commencez par définir des objectifs clairs. Décomposez-les en tâches gérables, estimez l'effort pour chaque tâche, hiérarchisez-les, puis exécutez et adaptez de manière itérative en fonction du retour d'information.

2. Qu'est-ce qui est inclus dans un forfait de projet agile ?

Un plan de projet agile comprend les objectifs du projet, la feuille de route du produit, le backlog du produit, le backlog du sprint, les standups quotidiens, la planification des versions et le suivi de la progression.

3. À faire un projet agile ?

Pour structurer un projet agile, il convient de définir des objectifs clairs, de créer un carnet de commandes, de le diviser en carnets de commandes, d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, d'organiser des réunions régulières, de procéder à des itérations tout au long des sprints et de s'adapter en fonction du retour d'information.