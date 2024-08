Planification agile des capacités : Techniques, avantages et rationalisation

"Répondre au changement plutôt que de suivre un forfait" est le quatrième pilier de la stratégie de l'Union européenne manifeste agile . Il résume ce que signifie être " agile ", en attendant des équipes qu'elles embrassent le changement et évoluent de manière dynamique avec les demandes changeantes des entreprises.

Cela signifie que vous avez besoin de membres de l'équipe et de managers qui s'adaptent au changement et qui ont les compétences et les capacités nécessaires pour pivoter lorsque la situation l'exige. La planification des capacités agiles y contribue.

Qu'est-ce que la planification agile des capacités ?

La planification de la capacité agile est le processus d'évaluation de la quantité de temps productif disponible dans chaque sprint. Les gestionnaires de projet utilisent la planification agile des capacités le forfait de capacité pour planifier le travail et gérer la livraison des logiciels.

Un forfait de capacité agile est une fonction des éléments suivants.

Longueur du sprint : Généralement deux semaines ou dix jours de travail

: Généralement deux semaines ou dix jours de travail La taille de l'équipe : Nombre de membres de l'équipe disponibles pour le sprint

: Nombre de membres de l'équipe disponibles pour le sprint Disponibilité de l'équipe : Nombre d'heures pendant lesquelles les membres de l'équipe sont disponibles, déduction faite des vacances et des jours fériés

: Nombre d'heures pendant lesquelles les membres de l'équipe sont disponibles, déduction faite des vacances et des jours fériés Taux d'utilisation : Temps pendant lequel l'équipe peut travailler sur les objectifs du sprint, généralement de 0,6 à 0,8

Si vous vous sentez dépassé par toute cette terminologie, voici un glossaire pratique des termes suivants termes agiles de scrum .

Si la méthode agile a d'abord été utilisée pour le développement de logiciels, elle a récemment été adoptée par des équipes dans tous les domaines. Agences numériques , les équipes de rédaction de contenu, les entreprises de commerce électronique, etc. utilisent des méthodologies agiles telles que Kanban ou Scrum pour une prestation de services efficace.

le modèle de gestion de projet agile de ClickUp_

Si vous n'êtes pas une entreprise de logiciels, vous pouvez utiliser le modèle de gestion de projet agile de ClickUp projet de développement qui cherche à adopter des pratiques agiles, Le modèle de gestion de projet agile de ClickUp est un excellent point de départ.

Vous pouvez utiliser le formulaire inclus pour rationaliser les demandes dans le backlog, utiliser les sprints pour exécuter les tâches et exécuter des cérémonies agiles comme les standups et les rétrospectives, le tout au sein de ClickUp.

Capacité de l'équipe vs vélocité de l'équipe en agile

La capacité et la vélocité de l'équipe sont deux indicateurs essentiels développement logiciel agile les équipes utilisent.

La capacité d'une équipe correspond au nombre d'heures de développement disponibles par sprint. La vélocité de l'équipe fait référence au nombre de points de sprint qu'une équipe peut développer dans chaque sprint.

Sur la base de la vélocité de l'équipe collée dans le passé, un manager d'un projet agile ou un scrum master estime la capacité future et programme les histoires utilisateurs pour les développeurs.

Avantages et importance de la planification de la capacité agile

Le développement de logiciels agiles exige de la clarté dans le chaos. Même si les exigences de l'entreprise évoluent, un gestionnaire de projet agile ou un scrum master estime la capacité future des développeurs équipe scrum s'adapte et continue sans perdre son élan. Basé sur la capacité le forfait de sprint permet d'atteindre cet objectif.

Une livraison fiable des logiciels : Grâce à une planification précise des capacités, les équipes agiles peuvent mieux prévoir les efforts d'ingénierie, ce qui crée plus de prévisibilité. Elles prennent donc des engagements réalisables et livrent ce qu'elles ont promis.

Amélioration de la confiance : Lorsque la livraison de logiciels est fiable et prévisible, la confiance entre les équipes d'entreprise et d'ingénierie est plus élevée. Cela favorise la collaboration et l'innovation.

Une meilleure qualité logicielle : La planification agile de la capacité paramètre ce qui peut être raisonnablement réalisé au cours de chaque sprint. Cela permet de s'assurer que les équipes ne rognent pas sur les coûts et respectent les bonnes pratiques.

Gestion précise du budget : Lorsque les gestionnaires de projet peuvent prévoir avec précision la capacité de l'équipe, ils peuvent également gérer leurs ressources et leurs budgets de manière plus efficace. Si vous utilisez un système de outil de gestion de projet comme ClickUp, les budgets et les rapports de dépenses peuvent également être calculés automatiquement sur la base des données relatives à l'utilisation des capacités.

Amélioration du moral de l'équipe : Le forfait de capacité est réalisé en fonction de la disponibilité des membres de l'équipe au cours de chaque sprint. Les membres de l'équipe font preuve d'une plus grande validation et d'un plus grand engagement dans le projet puisqu'ils choisissent la quantité de travail qu'ils peuvent faire.

Amélioration des processus : Les enseignements tirés de la planification de la capacité servent également à diverses fins méthodologies d'amélioration des processus . Elles permettent d'évaluer les performances, la productivité et la qualité du travail de l'équipe, et d'obtenir des gains d'efficacité cumulés au fil du temps.

Un bon forfait de capacité agile profite à chaque partie prenante impliquée dans le projet. Elle aide les gestionnaires de projet à orienter la livraison dans la bonne direction et à maintenir la validation. Elle assiste les membres de l'équipe dans la réalisation de leur plein potentiel. Plus important encore, elle renforce la confiance et la dépendance des parties prenantes de l'entreprise à l'égard de l'équipe d'ingénierie.

Une activité aussi essentielle à la réussite d'un projet de développement logiciel n'est pas sans poser de problèmes. Examinons-en quelques-uns et voyons comment les surmonter.

Défis de la planification agile de la capacité

Bien qu'elle paraisse simple en apparence, la planification agile de la capacité fait intervenir un large intervalle de facteurs qui doivent être estimés avec précision au préalable. Voici quelques variables clés susceptibles d'affecter la planification agile de la capacité.

Stabilité de l'équipe : Pour que la planification agile de la capacité soit efficace, vous avez besoin d'une équipe cohérente. Si vous avez une capacité de 40 heures dans un sprint et de 400 heures dans un autre, aucun des avantages ne peut être réalisé.

La productivité individuelle : Les compétences et la productivité des membres de l'équipe peuvent varier considérablement. Un stagiaire peut avoir besoin de 10 heures pour achever une tâche qu'une personne expérimentée peut faire en 10 minutes. Par essence, toutes les heures d'ingénierie et toutes les capacités individuelles ne sont pas égales.

Taux d'utilisation : Le taux d'utilisation - parfois connu sous le nom de facteur de focalisation - estime la part des heures de travail de l'équipe qui doit rester concentrée sur le sprint. Bien qu'il s'agisse d'une estimation raisonnable, elle peut varier. Par instance, le dernier sprint de l'année Calendrier peut avoir un taux d'utilisation moindre compte tenu de la période de vacances à venir.

Évolutivité : Au sein d'une petite équipe, le forfait de capacité agile est simple. Cependant, dans une grande organisation qui a besoin de forfaiter la capacité de plusieurs équipes, la collecte des bonnes données et les prévisions peuvent s'avérer difficiles.

Valeurs relatives : La capacité est généralement mesurée en heures, ce qui est un absolu. En revanche, la vélocité des équipes et la répartition des tâches sont souvent terminées en valeurs relatives, comme les story points. Réconcilier ces deux notions entraîne des divergences d'opinion.

Les équipes agiles ont besoin de la bonne combinaison d'outils et de processus pour surmonter ces difficultés. Voici quelques cadres de référence pour les aider.

Dans son formulaire le plus simple, la capacité agile = durée du sprint x disponibilité de l'équipe x taux d'utilisation. A logiciel de gestion de projet gratuit ou une feuille de calcul peuvent vous aider à effectuer ce calcul.

Cependant, ce n'est pas toujours simple. Chacune de ces variables peut avoir d'autres facteurs contributifs. Nous les examinons ci-dessous et présentons des exemples.

Durée du sprint : La durée du sprint est le nombre de jours alloués à chaque itération. Un sprint typique peut durer deux ou quatre semaines, bien que deux semaines soient plus populaires. Sans compter les congés et autres facteurs externes, un sprint typique compte dix jours de travail.

Disponibilité de l'équipe : La disponibilité de l'équipe est fonction du nombre de membres de l'équipe, du nombre d'heures de travail par jour, de la validation d'autres projets, de réunions et d'autres activités hors travail, ainsi que des absences, le cas échéant.

Disponibilité = nombre de membres de l'équipe x (heures de travail - temps libre - absences)

Taux d'utilisation : Il n'est pas raisonnable d'attendre des membres de l'équipe qu'ils travaillent 100 % du temps sur les histoires d'utilisateurs qui leur sont assignées. Ils ont besoin de pauses créatives, de réunions de collaboration, etc. Les gestionnaires de projet estiment le taux d'utilisation à 80 % avec une équipe expérimentée ou à 60 % avec des jeunes diplômés ou de nouveaux membres de l'équipe.

Voyons comment cette formule fonctionne dans la pratique.

Exemple de premier scénario

Supposons que vous ayez une équipe de 10 personnes travaillant des journées de 8 heures sur un sprint de 10 jours.

Votre capacité agile pour le prochain sprint serait de 10 (durée du sprint) x 10 (taille de l'équipe) x 8 (disponibilité de l'équipe) x 80 % (taux d'utilisation), soit 640 heures.

Deuxième exemple de scénario

Supposons que vous disposiez d'une équipe composée de cinq développeurs à temps plein travaillant des journées de 8 heures et de cinq consultants à temps partiel travaillant des journées de 3 heures. Parmi eux, un développeur à temps plein est en congé pour une semaine.

Dans ce cas, votre capacité agile pour un sprint de deux semaines serait la suivante.

Disponibilité de l'équipe : [4 (développeurs à temps plein) x 8 (heures) + 5 (développeurs à temps partiel) x 3 (heures) x 10 (jours de travail)\N-] + [1 (développeur à temps plein) x 8 (heures) x 5 (jours de travail)]

Taux d'utilisation : 80%

Capacité = 408 heures

À mesure que l'équipe s'agrandit, la disponibilité est influencée par d'autres facteurs, et le forfait de capacité peut devenir infiniment complexe. Voici comment vous assurer de réaliser une planification efficace de la capacité agile avec les bons outils.

Une planification efficace de la capacité agile implique plusieurs étapes qui peuvent varier considérablement en fonction d'un certain nombre de facteurs. Voici un cadre utilisant un outil de gestion de projet agile qui vous aidera à démarrer.

Vous êtes novice en matière de gestion de projet agile ? Voici dix modèles agiles pour vos projets afin de vous donner les bases et les données nécessaires à une planification efficace des capacités.

Préparer le prochain sprint

Le meilleur moment pour forfaiter la capacité est la réunion de planification du sprint. Avant de forfaiter la capacité, identifiez les éléments du carnet de commandes sur lesquels vous prévoyez de travailler et classez-les par ordre de priorité. Vous pouvez commencer votre processus par vous-même ou utiliser l'un des nombreux outils de planification de la capacité modèles de planification de la capacité pour vous guider tout au long du processus.

affichage du carnet de bord sur ClickUp pour la planification du sprint_

Si vous utilisez un outil de gestion de projet tel que ClickUp, vous aurez planifié l'ensemble du cycle de vie du produit, y compris toutes les histoires. Vous pouvez consulter les éléments de votre carnet de commandes, évaluer leur statut et choisir ceux qui conviennent pour votre prochain sprint. Vous aurez ainsi une idée de la capacité totale dont vous aurez probablement besoin.

Modèle de saisie de la charge de travail des employés d'une équipe agile

Avec Modèle de charge de travail pour les employés de ClickUp vous pouvez fixer des paramètres et forfaiter les tâches de manière à ce que personne ne soit débordé ou mal préparé. Efficacité gérer l'équipe la charge de travail de l'équipe et le forfait des sprints à venir avec ce modèle.

Identifier les compétences dont vous avez besoin

Avant de voir quelles sont vos capacités, déterminez ce dont vous avez besoin. En fonction des histoires que vous avez choisies, vous pourriez avoir besoin d'un nombre x de développeurs, d'un nombre y d'analystes de la qualité et d'un nombre z d'analystes d'entreprise.

Faites ces calculs et identifiez les profils exacts des membres de l'équipe dont vous avez besoin.

Verrouillez la durée du sprint

Sur la base des éléments du backlog que vous avez identifiés, décidez de la durée du prochain sprint. Retirez de ce calcul les éventuels jours fériés ou autres jours de congé à l'échelle de l'équipe ou de l'organisation.

Comprendre la disponibilité de l'équipe

Aucun sprint n'est une page blanche. Les projets en cours ont toujours des retards par rapport aux sprints précédents et les membres de l'équipe peuvent être amenés à travailler sur d'autres projets. Calculez avec précision la disponibilité de l'équipe pour le prochain sprint.

Lorsque vous utilisez ClickUp pour gérer le travail de votre équipe, leur productivité passée et leur disponibilité future sont instantanément accessibles. La vue Charge de travail vous permet de voir les estimations de durée, les tâches achevées, les tâches en cours, les points de sprint, etc.

Lorsque chaque membre de l'équipe saisit ses forfaits de vacances ou de congés dans ClickUp, vous pouvez également saisir avec précision leur disponibilité pour la planification du projet.

Vous pouvez également calculer automatiquement la disponibilité des équipes à l'aide de formules avancées dans les champs personnalisés ClickUp.

Paramétrer le sprint sur ClickUp

Utilisez les tâches ClickUp pour paramétrer chaque élément dans le cadre de votre sprint. Utilisez l'affichage des tâches pour détailler l'histoire de l'utilisateur, laisser des commentaires, attribuer une priorité, ajouter des étiquettes ou tout autre champ personnalisé dont vous pourriez avoir besoin.

Sur la base des données du passé, ajoutez une estimation de durée pour chaque tâche afin de vous assurer qu'elle peut être achevée dans le cadre du sprint. Paramétrez ensuite les dates de début et de fin ainsi que les dépendances.

Obtenir la validation de l'équipe

S'auto-organiser teams agiles comme l'autonomie. Ainsi, au lieu d'assigner des tâches aux membres de votre équipe, convoquez une réunion et encouragez-les à valider leurs disponibilités. Laissez-les s'attribuer des tâches et résoudre les problèmes en cours de route.

Confirmez que tout est en ordre

Une fois que l'ensemble de votre sprint est configuré sur ClickUp et que les tâches sont assignées, il est temps de s'assurer que votre équipe peut les achever.

Rationaliser la charge de travail : La vue Charge de travail permet d'afficher la charge de travail de l'équipe l'allocation des ressources pour tous les membres de l'équipe, à partir de laquelle vous pouvez ajouter/supprimer des tâches en fonction de leur utilisation. Si une personne est dans le rouge, c'est-à-dire en surcapacité, supprimez des tâches de sa liste et évaluez sa vitesse de livraison. Pour ceux qui sont en sous-capacité, vous pouvez ajouter des tâches de sprint.

vue diagramme Gantt de ClickUp pour la planification de la capacité des sprint_

Streamlinez les échéanciers : Utilisez la vue diagramme Gantt de ClickUp pour organiser les sprints et gérer les jalons. Visualisez les dépendances et les tâches connectées pour vous assurer qu'elles peuvent être achevées. Faites facilement des mises à jour pour résoudre les problèmes de blocage et de décalage des échéanciers.

Augmentez l'utilisation avec l'automatisation : Vous pouvez libérer la capacité de vos ressources en éliminant les tâches administratives répétitives de leur pipeline. Utilisez ClickUp Automatisations pour assigner des tâches, poster des commentaires et déplacer des statuts. Choisissez parmi plus de 100 automatisations personnalisables, y compris des intégrations avec des outils tels que GitHub et Sentry.

Restez agile tout au long du processus

Il est courant que de nouvelles histoires soient ajoutées à un sprint ou qu'un membre de l'équipe tombe malade, ce qui affecte négativement la capacité. Une équipe véritablement agile peut s'adapter à ces évènements et continuer à livrer un logiciel de qualité dans le respect des délais et du budget.

Pour y parvenir, les gestionnaires de projet doivent :

Examiner le travail achevé chaque jour

S'assurer que la capacité est disponible conformément au forfait ou ajuster la charge de travail en conséquence

Faciliter la communication entre les membres de l'équipe afin d'assurer un transfert sans heurt

Encourager les membres de l'équipe à mettre à jour toutes les données pour que les rapports soient toujours d'actualité

Identifier davantage de tâches/activités pouvant être automatisées pour améliorer l'efficacité

Recueillir des idées pourl'optimisation des processus pour le prochain sprint

Construire une pratique de planification de la capacité véritablement agile avec ClickUp

Les projets agiles ne se déroulent pas toujours comme prévu. Par définition, les méthodologies agiles favorisent l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un forfait. Cela vaut également pour la planification de la capacité. En tant que manager d'équipe projet agile, vous devez être prêt à changer, à évoluer ou à faire pivoter votre stratégie de planification des capacités.

Qu'il s'agisse d'une urgence personnelle d'un membre de l'équipe ou de l'indisponibilité totale d'une équipe coincée dans un autre projet en crise, vous devez toujours être prêt à proposer des alternatives.

Le logiciel de gestion de projet complet de ClickUp vous offre la flexibilité et la visibilité nécessaires pour rester agile. Avec ClickUp, vous pouvez toujours avoir un onglet sur la disponibilité, la performance, la productivité, la progression de votre équipe, et plus encore. Forfait et exécution de vos projets agiles sans effort. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .