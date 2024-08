Les 21 meilleures applis gratuites de tableaux Kanban en 2024

Les chargés de projet savent combien il peut être difficile de localiser une tâche sur laquelle collaborent plusieurs équipes. Un outil de visualisation des flux de travail peut vous aider à résoudre ce problème : le tableau Kanban.

Par contre, tous les outils de gestion de projet ne se valent pas. Peut-être avez-vous déjà testé les applis Kanban plusieurs fois, sans qu'aucune n'ait l'impact que vous espériez. Nous avons donc créé cette liste pour vous : les 21 meilleures applis Kanban pour vous aider à moderniser votre manière de collaborer et communiquer en équipe.

Si vous ne connaissez pas la méthode Kanban ou que vous auriez besoin d'une petite piqûre de rappel, voyons ensemble de quoi sont composés les tableaux Kanban.

Un tableau Kanban, qu'est-ce que c'est ?

Un tableau Kanban est un outil de gestion de projet structuré en colonnes pour aider votre équipe à visualiser la quantité de travail en cours. Une carte (qui représente la tâche) se déplace dans les colonnes (qui représentent le statut dans le flux de travail) de gauche à droite jusqu'à la colonne Terminé.

Guide pratique des termes et concepts des tableaux Kanban

Cartes

Les tâches qui composent un projet sont séparées en cartes individuelles. Elles commencent leur parcours dans la première colonne et voyagent dans le flux de travail jusqu'à la colonne Terminé.

Chaque carte inclut les informations essentielles de la tâche : description, personnes assignées et échéance.

Colonnes

Le tableau Kanban le plus simple se compose de trois colonnes. Les en-têtes classiques de colonne sont À faire, En cours et Terminé.

Vous pouvez rajouter d'autres colonnes Kanban pour préciser les étapes, les équipes ou les membres d'équipe.

Limites du travail en cours (WIP)

La limite de travail en cours (WIP), c'est le nombre maximal de cartes de tâches qu'une colonne d'un tableau Kanban peut inclure à un moment donné.

Il n'y a pas de nombre « idéal » de limite WIP. Cette limite varie en fonction de la capacité et des compétences de votre équipe.

Moment d'engagement

Le moment d'engagement est l'action de faire entrer une carte Kanban dans le flux pour commencer le travail.

Moment de livraison

Au moment de livraison, le produit ou service est terminé.

Couloirs

Les couloirs sont des rangées horizontales qui regroupent des tâches suivant une procédure semblable sur un tableau Kanban.

D'abord utilisés dans le secteur de la production industrielle, les tableaux Kanban ont évolué en un outil universel adopté par différents types d'activités. Assez souple pour inclure les étapes de votre flux de travail et assez rigide pour limiter le nombre de tâches dont un individu peut se charger, un outil de gestion de projet Kanban permet d'obtenir d'autres types de résultats :

Visibilité de chaque étape d'une tâche avant son achèvement

Meilleure prédictibilité avec un système stable

Flux de développement continu

Avec les limites WIP, votre équipe ne travaille pas sur un trop grand nombre de tâches

Partons maintenant à la recherche de l'outil Kanban parfait ! (Petit indice : c'est le premier de la liste.)

La plupart de ces applications proposent une version gratuite et plusieurs forfaits adaptés à la taille de votre équipe et de vos besoins logiciels.

Les 21 meilleures applis Kanban gratuites en 2024

1. ClickUp

Gérez et assurez le suivi de vos tâches efficacement avec la vue Tableau de ClickUp, très proche d'un tableau Kanban.

ClickUp est une solution de gestion de projet gratuite avec des outils Kanban qui permettent à vos équipes de gérer plusieurs flux de travail, de collaborer plus intelligemment et de centraliser tout votre travail dans un seul outil afin de gagner du temps. Néophyte ou adepte des applis de gestion de projet, vous apprécierez la personnalisation de ClickUp qui s'adaptera à votre équipe, quelle que soit sa taille. Composez la solution Kanban qui vous convient en commençant avec ces fonctionnalités Kanban dans ClickUp :

🚦 ClickApp Limites du travail en cours (WIP) : les limites souples ne bloquent pas la création, le déplacement, ni la mise à jour des tâches, même en cas de dépassement de la limite de WIP de la colonne.

👤 Mode Moi : affichez uniquement les tâches qui vous sont attribuées, ainsi que les commentaires et les checklists dont vous êtes responsable.

📱 Vue Tableau sur mobile : l'application mobile ClickUp vous aidera à gérer vos projets, même en déplacement.

🤖 Automatisations ClickUp : les membres peuvent automatiser les tâches fastidieuses comme l'assignation des tâches selon certains critères, la mise à jour des statuts, l'envoi d'e-mails à des prospects et bien plus.

Modèles ClickUp : démarrez facilement avec les tableau Kanban sur ClickUp en utilisant les modèles prêts à l'emploi pour gérer les tâches de votre équipe.

Les points forts de ClickUp

100 intégrations natives et des milliers d'intégrations disponibles sur Zapier et Make pour une gestion complète des flux de travail.

Programmez et gérez vos objectifs quotidiens, hebdomadaires, trimestriels et annuels à niveau individuel ou par équipe.

Chronométrez-vous depuis votre appli sur ordinateur de bureau, mobile ou navigateur web avec l'extension ClickUp gratuite pour Chrome et enregistrez facilement le temps passé sur chaque tâche.

Les points faibles de ClickUp

Toutes les vues ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant !

Tarification de ClickUp

Forfait Free Forever : gratuit

Forfait Unlimited : 7 $/membre par mois

Forfait Business : 12 $/membre par mois

Forfait Enterprise : contactez ClickUp pour obtenir une tarification sur mesure

L'IA de ClickUp est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

👉 Si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus du votre entreprise, nous serions ravis d'accompagner votre réussite ! Contactez notre équipe commerciale pour nous parler de vos besoins.

Évaluations des clients sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (+ de 6 600 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (+ de 3 600 évaluations)

2. Trello

Trello

Trello est un outil Kanban incontournable de la famille de logiciels Atlassian. Son interface composée de quatre éléments clés (le tableau Kanban, les cartes, les listes et le menu du tableau) permet à votre équipe de faire avancer son travail au moyen de cartes personnalisées et de boutons sur les tableaux. Le menu du tableau inclut des paramètres de gestion des permissions des membres, de recherche de cartes et de création d'automatisations. Enfin, les membres peuvent ajouter des fonds colorés au tableau et des en-têtes aux cartes pour donner un aspect ludique et personnalisé à leur outil.

Les points forts de Trello

Butler, la fonctionnalité d'automatisation sans codage, aide votre équipe à gagner du temps sur les tâches administratives.

Les checklists avancées (fonctionnalité payante) pour attribuer les tâches avec plus de détails.

Les points faibles de Trello

Les équipes qui ont besoin de suivre régulièrement plusieurs projets doivent opter pour un forfait payant afin de bénéficier des tableaux Kanban illimités.

Les dépendances de tâches ne sont pas faciles à créer ou à mettre à jour par rapport à d'autres applis Kanban de cette liste.

💬 Évaluations des clients sur Trello

G2 : 4,4/5 (+ de 12 540 évaluations)

Capterra : 4,5/5 (+ de 20 630 évaluations)

👉 Vous cherchez une alternative à Trello ? Nous avons sélectionné les huit meilleurs logiciels de gestion pour les projets complexes.

3. Proofhub

Proofhub

Proofhub est un logiciel de planification de projet qui permet à votre équipe de prévoir chaque étape et de visualiser la progression de son travail. Avec l'outil Kanban, vous voyez le travail progresser et vous aidez les membres de votre équipe à hiérarchiser leurs tâches. Intuitive, la plateforme permet de collaborer sur des idées et de regrouper les documents pertinents.

Les points forts de Proofhub

Les listes de tâches sont privées et visibles par les personnes assignées uniquement.

La fonctionnalité de récurrence d'évènements et de tâches.

Les points faibles de Proofhub

Pas de capacités de budgétisation.

La plateforme n'est pas adaptée à une gestion de projet agile par rapport à d'autres applications Kanban de cette liste.

💬 Évaluations des clients sur Proofhub

G2 : 4,5/5 (+ de 50 évaluations)

Capterra : 4,5/5 (+ de 60 évaluations)

4. Paymo

Paymo

Paymo est un logiciel de gestion de projet pour freelances et petites entreprises. La vue Kanban fait partie des vues les plus populaires avec les fonctionnalités liste, tableau, calendrier et Gantt. Gérez plusieurs flux de travail, enregistrez le temps passé sur vos tâches et facturez vos clients depuis une seule plateforme.

Les points forts de Paymo

La personnalisation des flux de travail et les cartes détaillées.

La meta vue Kanban de l'ensemble des tâches et des projets.

Les points faibles de Paymo

Les dépendances de tâches ne sont pas visibles dans la vue Kanban.

Pas de couloirs Kanban, mais les cartes peuvent être groupées et filtrées.

💬 Évaluations des clients sur Paymo

G2 : 4,6/5 (+ de 570 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (+ de 420 évaluations)

5. Toggl Plan

Toggl Plan

Toggl Plan est un outil de gestion du travail pour programmer, suivre et livrer vos projets dans les délais. Avec la fonctionnalité de tableau Kanban de Toggl, vous bénéficiez d'indices visuels clairs sur l'avancée de votre projet. Si vous avez besoin de fonctionnalités de glisser et déposer simples, de statuts personnalisés et de commentaires dans les tâches pour votre gestion de projet Kanban, Toggl Plan a la solution qu'il vous faut.

Les points forts de Toggl Plan

Plusieurs personnes peuvent être affectées à une tâche.

Le logiciel Toggl Track s'intègre avec Toggl Plan pour enregistrer le temps passé sur vos tâches.

Les points faibles de Toggl Plan

Aucune dépendance de tâche (si c'est une fonctionnalité sine qua non, voici quelques alternatives à Toggl).

Limite de deux choix de vue : chronologie d'équipe ou tableau du programme.

💬 Évaluations des clients sur Toggl Plan

G2 : 4,3/5 (+ de 30 évaluations)

Capterra : 4,5/5 (+ de 100 évaluations)

6. Monday.com

Monday.com

Voyons maintenant Monday.com, une application proposant des vues de tableau Kanban pour les équipes pluridisciplinaires qui ont besoin de s'aligner pour gérer et réaliser leurs tâches les plus importantes. Par exemple, les chargés de projet qui ont besoin de rapports en temps réel peuvent créer facilement des tableaux de bord de projets pour une meilleure communication sur l'avancée du travail.

Les points forts de Monday.com

Les tableaux et documents illimités avec le forfait gratuit.

Les flux de travail personnalisables pour suivre facilement vos projets.

Les points faibles de Monday.com

Les fonctionnalités ne sont pas aussi sophistiquées que celles d'autres applications de tableau Kanban de cette liste (comparez les fonctionnalités de Monday.com et de ClickUp).

Les tableaux de bord sont une fonctionnalité payante.

💬 Évaluations des clients sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (+ de 5 250 évaluations)

Capterra : 4,6/5 (+ de 2 630 évaluations)

7. Asana

Asana

Les outils de tableau Kanban d'Asana permettent à votre équipe de visualiser la progression de ses projets en temps réel. Par exemple, si une personne a besoin de retrouver une tâche en particulier, l'outil de recherche avancée permet de cibler une colonne spécifique. En outre, chaque membre de l'équipe reçoit une notification lorsque les tâches se déplacent dans les différentes sections.

👉 Comparez Asana et ClickUp !

Les points forts d'Asana

Vous pouvez effectuer des actions groupées sur les tâches pour gagner du temps.

La vue tableau Kanban est disponible avec le forfait gratuit.

Les points faibles d'Asana

Uniquement une personne assignée par tâche (découvrez-en plus sur les assignés uniques et multiples).

Les sous-tâches peuvent poser problème et vous obliger à trouver des astuces pour les projets complexes.

💬 Évaluations des clients sur Asana

G2 : 4,3/5 (+ de 8 180 évaluations)

Capterra : 4,4/5 (+ de 10 520 évaluations)

👉 Vous utilisez Asana pour vos tâches, mais vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet plus puissant ? Intégrez Asana et ClickUp dès aujourd'hui !

8. Wrike

Wrike

Le logiciel de gestion de projet Wrike est idéal pour les petites agences qui ont besoin d'un espace de travail personnalisable afin d'orchestrer leurs calendriers partagés, de planifier facilement leurs projets et de collaborer. Les approbateurs peuvent également traiter rapidement les commentaires à l'aide de l'outil de marquage visuel de Wrike.

👉 Découvrez comment la souplesse de la plateforme ClickUp vous permet d'en faire plus qu'avec Wrike !

Les points forts de Wrike

La vue tableau Kanban permet une visibilité complète des tâches.

La fonctionnalité de suivi du temps pour comparer les estimations et le temps réellement passé.

Les points faibles de Wrike

La longue période d'apprentissage pour prendre en main l'outil (découvrez des alternatives à Wrike).

Les diagrammes de Gantt ne sont pas disponibles dans la version gratuite.

💬 Évaluations des clients sur Wrike

G2 : 4,2/5 (+ de 2 440 évaluations)

Capterra : 4,2/5 (+ de 1 710 évaluations)

9. MeisterTask

MeisterTask

MeisterTask est un outil de gestion de projet visuel articulé autour du système Kanban. Il vous permet de gérer facilement les activités quotidiennes de vos équipes dans des tableaux Kanban personnalisables et élégants. Avec des fonctionnalités de gestion de projet comme les sections, automatisations et checklists illimitées, votre équipe peut communiquer et collaborer à chaque étape du travail.

Les points forts de MeisterTask

La fonctionnalité de relations entre les tâches (connexe, doublon ou bloquante) pour informer les membres du projet.

L'outil de suivi du temps intégré ultra-pratique pour estimer et calculer le temps passé par l'équipe.

Les points faibles de MeisterTask

Les limites du travail en cours (WIP), les projets illimités et les rapports sont des fonctionnalités payantes.

Une seule personne assignée par tâche.

💬 Évaluations des clients sur MeisterTask

G2 : 4,6/5 (+ de 160 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (+ de 980 évaluations)

10. Businessmap

Businessmap

Avec Businessmap, suivez, mettez à jour et générez automatiquement des rapports d'état sur tous les projets de votre organisation. Ces données permettent à votre équipe de se concentrer sur son travail et l'amélioration des procédures. Businessmap permet aux équipes et aux parties prenantes de collaborer plus vite en améliorant leurs résultats.

Les points forts de Businessmap

Les outils d'analyse comme le diagramme de flux cumulatif, le graphique en nuage de points de la durée du cycle et le diagramme de maturité du travail en cours.

Les tableaux Kanban interconnectés au niveau des contributeurs et du management.

Les points faibles de Businessmap

Pas vraiment adapté aux entreprises en dehors des secteurs du logiciel et de l'ingénierie.

L'installation et la configuration peuvent être chronophages.

💬 Évaluations des clients sur Businessmap

G2 : 3,8/5 (+ de 10 évaluations)

Capterra : 4,8/5 (+ de 100 évaluations)

11. Planview Leankit

Planview LeanKit

Planview Leankit permet aux équipes lean et agiles de partager une vue consolidée des priorités et des statuts des tâches avec des tableaux Kanban souples. Votre équipe disposera de ce dont elle a besoin pour prévoir et exécuter les tâches de ses projets avec des fonctionnalités de limites du WIP, de statut en temps réel et d'historique des tâches.

Les points forts de Planview LeanKit

Les libellés de catégorisation qui représentent différents types de travail sur un tableau Kanban.

L'historique complet contrôlable de toutes les modifications apportées à une carte.

Les points faibles de Planview LeanKit

Le manque de possibilités de personnalisation des cartes et champs personnalisés par rapport à d'autres applications Kanban de cette liste.

La longue phase de prise en main.

💬 Évaluations des clients sur Planview LeanKit

G2 : 4,1/5 (+ de 320 évaluations)

Capterra : 4,4/5 (+ de 30 évaluations)

12. Nifty

Nifty

Avec Nifty, vous pouvez collaborer sur des projets à grande échelle avec plusieurs collègues. Tout comme la plupart des outils de gestion de projet, Nifty est un espace de travail collaboratif qui aide votre équipe à organiser ses tâches, à suivre son temps et à gérer sa documentation. Les utilisateurs peuvent organiser, classer par priorité et gérer le travail quotidien en détail avec la méthodologie Kanban.

Les points forts de Nifty

La fonctionnalité de gestion du portfolio pour visualiser facilement les membres et les statuts.

Les différents rôles et permissions d'utilisateur pour contrôler les niveaux d'accès.

Les points faibles de Nifty

Le forfait gratuit est limité à deux projets actifs.

Les forfaits payants pour utiliser des fonctionnalités essentielles sont chers.

💬 Évaluations des clients sur Nifty

G2 : 4,7/5 (+ de 330 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (+ de 120 évaluations)

13. Kanban Tool

Kanban Tool

Kanban Tool est un logiciel de gestion visuelle qui permet à votre équipe de mettre en évidence et d'éliminer les ralentissements, de collaborer en temps réel et de limiter le travail en cours. Ainsi, chaque membre peut contrôler ses projets et analyser les flux de travail pour gagner en efficacité.

Les points forts de Kanban Tool

La réduction des colonnes et couloirs en un clic pour se concentrer sur un domaine particulier.

Les pièces jointes avec aperçu de l'image.

Les points faibles de Kanban Tool

Les possibilités de personnalisation sont limitées par rapport à d'autres applications de tableau Kanban sur cette liste.

Ne convient pas aux entreprises ayant des équipes qui comptent plus de 2 personnes.

💬 Évaluations des clients de Kanban Tool

G2 : 4,7/5 (+ de 20 évaluations)

Capterra : 4,8/5 (+ de 90 évaluations)

14. Blossom

Blossom

Blossom est un outil de gestion de projet Kanban qui permet aux équipes de développement logiciel de détailler l'ensemble de leurs étapes de travail pour visualiser les tâches de chaque personne. Chacun peut visualiser en un coup d'œil les tâches qui sont prêtes pour l'étape suivante ou bloquées grâce à des « tampons » colorés dans le coin de leurs cartes Kanban.

Les points forts de Blossom

Les commentaires sont sauvegardés automatiquement si vous revenez sur votre carte plus tard.

La durée du cycle des cartes Kanban est visible sur toutes les cartes Kanban terminées.

Les points faibles de Blossom

Peu de personnalisation des tableaux Kanban, des cartes, des statuts de tâche et de la communication dans l'équipe.

La @mention des collègues n'est pas une fonctionnalité native de la plateforme.

💬 Évaluations des clients sur Blossom

G2 : 5/5 (2 évaluations)

Capterra : néant ## 15. Flow-e

Flow-e

Flow-e est un outil de gestion de tâches avec un flux de travail semblable à la méthode Kanban qui transformera votre boîte de réception Outlook en tableau de tâches visuel. Vous pouvez faire glisser une carte depuis la boîte de réception Flow-e et la déposer dans les colonnes Kanban pour suivre la progression du travail. Parmi les autres fonctionnalités, citons la frise chronologique en bas de l'appli pour visualiser les réunions et les rappels avec leurs dates.

Les points forts de Flow-e

Le tableau de tâches avec colonnes illimitées dans le forfait gratuit.

Les cartes de tâches indépendantes dans le flux de travail.

Les points faibles de Flow-e

Le forfait gratuit permet d'utiliser deux comptes d'e-mail maximum.

Ne convient pas aux équipes agiles qui ont besoin de fonctionnalités de personnalisation souples pour créer leurs flux de travail.

💬 Évaluations des clients sur Flow-e

G2 : 4,7/5 (5 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (6 évaluations)

16. Microsoft Planner

Microsoft Planner

Dans Microsoft Planner, vous trouverez des tableaux Kanban avec des cartes de tâches détaillées pour améliorer la concentration et l'organisation du travail de votre équipe. Comme Planner fait partie de Microsoft 365, vous pouvez vous connecter à Microsoft To Do, SharePoint, Power Automate et d'autres applications pour une gestion plus efficace de vos tâches.

Les points forts de Microsoft Planner

Les applis mobiles Android et iOS pour mettre à jour vos tâches, où que vous soyez.

L'aperçu des pièces jointes et des liens sur Planner.

Les points faibles de Microsoft Planner

L'appli Microsoft Planner toute seule n'est pas une solution complète de gestion des tâches.

Moins de souplesse dans la personnalisation et les intégrations.

💬 Évaluations des clients sur Microsoft Planner

G2 : 4,2/5 (+ de 120 évaluations)

Capterra : 4,4/5 (+ de 7 830 évaluations)

17. Smartsheet

Smartsheet

Smartsheet est un outil de gestion de projet qui vous permet de gérer, suivre et planifier de nombreux projets. La vue Carte est l'une des quatre vues qui simplifient l'organisation des tâches avec des cartes à glisser et déposer. Lorsque la fonction est activée, la feuille se transforme en tableau Kanban structuré en fonction des valeurs de votre liste déroulante, liste de contacts ou colonne de symboles. Pour plus d'informations, lisez notre Guide Smartsheet de la gestion de projet !

Les points forts de Smartsheet

Votre identité de marque peut être appliquée sur l'ensemble du compte pour le personnaliser.

Les cartes peuvent être réorganisées pour améliorer l'ordre des priorités dans une même colonne de tableau Kanban.

Les points faibles de Smartsheet

Le forfait gratuit est limité à 2 feuilles et 2 éditeurs.

Ne convient pas aux petites agences.

💬 Évaluations des clients sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (+ de 7 220 évaluations)

Capterra : 4,5/5 (+ de 2 250 évaluations)

18. Zenhub

Zenhub

Le logiciel Kanban Zenhub est un outil permettant aux équipes agiles de suivre, planifier et mettre en œuvre des projets logiciels. Avec les tableaux Zenhub et les problèmes GitHub d'un projet, votre équipe peut déplacer des problèmes entre les pipelines et donner la priorité aux tâches les plus importantes.

Les points forts de Zenhub

Des équipes différentes peuvent utiliser les mêmes référentiels GitHub sur plusieurs tableaux.

Les fonctionnalités d'automatisation des flux de travail synchronisent automatiquement votre projet lorsque vos problèmes GitHub sont mis à jour et terminés.

Les points faibles de Zenhub

La plateforme est conçue pour les équipes logiciel.

Fonctionne mieux en connexion avec GitHub.

💬 Évaluations des clients sur Zenhub

G2 : 4,3/5 (+ de 30 évaluations)

Capterra : 4,4/5 (+ de 20 évaluations)

19. Zoho Projects

Zoho Projects

Zoho Projects est un logiciel de gestion de projet qui propose des outils de tableaux Kanban pour visualiser facilement les projets planifiés. Les colonnes Kanban sont basées sur les critères de tâche, comme le pourcentage d'achèvement ou la priorité. Avec la fonctionnalité glisser et déposer, vous pouvez modifier le statut et la priorité des tâches au fil de l'avancée du travail.

Les points forts de Zoho Projects

Les sprints de Zoho proposent quatre types différents de travail en cours pour encore plus de personnalisation.

La fonctionnalité des règles de flux de travail permet de configurer les actions souhaitées.

Les points faibles de Zoho Projects

Un forfait gratuit limité qui n'inclut pas de fonctionnalités de suivi du temps, de sous-tâches, ni de rappels.

Ne convient pas comme solution tout-en-un pour les équipes marketing ou commerciales.

💬 Évaluations des clients sur Zoho Projects

G2 : 4,2/5 (+ de 260 évaluations)

Capterra : 4,2/5 (+ de 240 évaluations)

20. Pipefy

Pipefy

Pipefy est une solution de gestion du travail avec une plateforme sans code/low code. Vous pouvez l'utiliser pour automatiser des tâches, intégrer des outils et informer facilement vos parties prenantes sur la livraison de leurs demandes. Les flux de travail intelligents sont indispensables pour les entreprises qui veulent se développer et Pipefy dispose d'une suite de fonctionnalités de gestion de projet pour aider vos équipes à démarrer.

Les points forts de Pipefy

Les portails de service centralisent les documents, politiques et formulaires de demandes.

Les intégrations natives avec Slack, GitHub, BitBucket et Google Meet.

Les points faibles de Pipefy

Les équipes de taille moyenne devront payer un tarif élevé pour créer un simple tableau Kanban.

Les options de personnalisation sont des fonctionnalités payantes.

💬 Évaluations des clients sur Pipefy

G2 : 4,6/5 (+ de 180 évaluations)

Capterra : 4,6/5 (+ de 260 évaluations)

21. Jira

Jira

Jira est un logiciel de suivi de projet et de bugs tourné vers les utilisateurs agiles et techniques. Parfois, les équipes de développement ont une première colonne très longue représentant les éléments en attente dans leur backlog. Pour y remédier, Jira a ajouté un backlog dans les projets de développement Kanban placé dans un autre onglet du projet. Lorsque les chargés de projet déplacent le travail du backlog vers le tableau, votre équipe est informée des prochaines tâches à réaliser.

Les points forts de Jira

Les limites de travail en cours peuvent exclure les sous-tâches de la colonne du tableau Kanban pour que toutes les actions d'une tâche spécifique soient prises en compte.

Les intégrations avec plus de 3 000 applis.

Les points faibles de Jira

L'interface utilisateur compliquée et la migration alourdissent la gestion des tâches (lisez l'avis de ClickUp sur Jira).

Les équipes qui envisagent Jira auront besoin d'utiliser une autre application pour la gestion de projet simple (découvrez pourquoi ClickUp est l'alternative numéro 1 à Jira).

💬 Évaluations des clients sur Jira

G2 : 4,2/5 (+ de 4 560 évaluations)

Capterra : 4,5/5 (+ de 11 430 évaluations)

5 utilisations pratiques des tableaux Kanban (avec modèles gratuits)

1. Modèle de planification des vacances

Avec le modèle de planification des vacances, finis les innombrables messages dans les groupes de discussion en famille ! Organisez un (ou plusieurs) tableau Kanban avec toutes les informations essentielles. Ajoutez des images, un champ personnalisé Prix et des liens vers des sites Internet à vos cartes de tâches pour organiser vos vacances de rêve. 🏝

2. Modèle de gestion de la relation client (CRM)

Centralisez toutes vos informations avec un modèle de tableau Kanban épuré et adapté au CRM. Ensuite, automatisez le travail fastidieux et concentrez-vous sur les activités à forte valeur ajoutée. Vous n'êtes qu'à quelques clics du meilleur outil de flux de travail pour vous aider à développer votre activité. 📈

3. Modèle de recrutement de candidats

Utilisez notre modèle de recrutement de candidats pour organiser toutes vos tâches et informations et choisir les meilleurs talents. Connectez un formulaire ClickUp, Google, Typeform ou toute autre application via Zapier pour automatiser la création d'une nouvelle tâche pour chaque candidature. 🤖

4. Modèle de commandes en interne

Mettez en place un système efficace de priorités des demandes intra-entreprise avec le modèle de commandes en interne. Suivez l'ensemble du travail en cours et lisez les nouveautés directement dans la vue Tableau. Faites disparaître les requêtes par e-mail en moins de temps qu'il n'en faut pour manger tous les cupcakes de la salle de pause. ⚡️

5. Modèle de gestion de blog

Adoptez notre modèle de gestion de blog, vous ne le regretterez pas. Passez de la vue Tableau à la vue Calendrier pour visualiser les charges de travail quotidiennes et globales. Notez vos nouveaux sujets, optimisez votre contenu, suivez vos échéances, vos statuts et bien plus encore ! ✍️

👉ClickUp dispose d'une bibliothèque complète de modèles pour tous vos besoins de Kanban, accessible gratuitement ! Vous pouvez aussi vous inspirer de nos exemples de tableaux Kanban. 💡

Adopter un logiciel Kanban pour le suivi de vos tâches

Trouver le bon logiciel Kanban est un enjeu de taille : il s'agit d'assurer un suivi correct de vos tâches, mais aussi de doter votre équipe de l'outil idéal pour optimiser son efficacité. Chaque outil Kanban propose des fonctionnalités, avantages et inconvénients qui lui sont propres et qui répondent à différents types de besoins. Si vous travaillez dans une petite start-up qui a besoin d'une solution abordable ou dans une grande entreprise qui recherche des intégrations et une personnalisation robustes, ClickUp est l'outil polyvalent et puissant qui répond à tous les types de besoins.

L'objectif ultime de la mise en place d'un système Kanban est d'augmenter la visibilité des tâches, de simplifier les processus et de donner à votre équipe les moyens de se concentrer sur le travail qui crée de la valeur. Des facteurs comme la facilité d'utilisation, les possibilités de personnalisation et les intégrations avec les outils que votre équipe utilise sont incontournables et aideront à une transition sans heurts ni interruptions.

Essayez ClickUp et découvrez une solution ultra-complète qui décuplera l'efficacité et la collaboration dans votre équipe. Comme des milliers d'utilisateurs déjà convaincus, faites de ClickUp votre outil Kanban de prédilection. Explorez la bibliothèque de modèles ClickUp pour créer tous vos projets et lancez-vous gratuitement dès aujourd'hui. Transformez votre gestion de projets avec ClickUp et libérez la productivité de votre équipe.