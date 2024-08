Diagramme de Gantt vs Tableau Kanban : Comment gérer votre projet

À mesure que les équipes de projet se mondialisent et deviennent plus transversales, les gestionnaires de projet réévaluent continuellement les processus. Et c'est une tâche délicate ! Trop de changements à la fois peuvent perturber la productivité d'une équipe, et d'un autre côté, des améliorations lentes nuisent inévitablement à l'innovation.

Vous avez découvert des outils sophistiqués tels que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban, mais vous n'êtes pas entièrement convaincu que l'un d'entre eux soit la solution la mieux adaptée aux besoins de votre projet et de votre équipe.

Ce guide explique les différences entre le diagramme de Gantt et le tableau Kanban, comment les utiliser pour la gestion de projet et quels sont les points à prendre en compte lors du choix.

Diagramme de Gantt et tableau Kanban : Une plongée en profondeur

Il est important de noter que ces deux outils de gestion de projet ne sont pas meilleurs les uns que les autres. c'est la $$$a façon dont un outil de gestion de projet est introduit, formé et adopté qui fait toute la différence en termes de réussite. La meilleure façon de choisir entre un diagramme de Gantt et un tableau Kanban pour votre projet est la suivante :

Les diagrammes de Gantt conviennent mieux au suivi de projets connexes et complexes qui durent des semaines, des mois, voire des années. Un cas d'utilisation quotidien est celui d'un gestionnaire de projet qui visualise la progression de ses campagnes au sein d'équipes multiples.

Les tableaux Kanban sont plus appropriés pour se concentrer sur le flux continu, la priorisation des tâches individuelles et les limites du travail en cours. Un cas d'utilisation quotidien est celui des équipes de développement de logiciels qui visualisent tout le travail en cours au fur et à mesure que les tâches passent par chaque étape pour s'achever.

Poursuivons notre confrontation entre le diagramme de Gantt et le tableau Kanban en jetant un coup d'œil sous le capot de chacun d'entre eux !

Qu'est-ce qu'un diagramme de Gantt ?

Un diagramme de Gantt est un diagramme à barres horizontal illustrant les dates de début et d'échéance du calendrier d'un projet. Les diagrammes de Gantt montrent également les éléments importants de la planification d'un projet les jalons du projet et la dépendance des tâches les unes par rapport aux autres. Ces fonctionnalités aident les équipes à forfaiter des projets complexes et détaillés sur n'importe quelle période.

Les six principaux composants d'un diagramme de Gantt typique sont les suivants :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-chart-features.png planification et gestion de projets dans un diagramme de Gantt en ClickUp /$$$img/ Planifier des tâches , suivre la progression d'un projet et gérer les délais avec la vue Gantt de ClickUp

Jalons: illustrent les dates cruciales pour l'achèvement et la réussite d'un projet, identifiées par un symbole Flèches/Lignes : indiquent les tâches qui sont en bloc et en attente d'autres tâches (appeléesdépendances) Line marker : spécifie la date actuelle pour voir d'un coup d'œil la quantité de travail qu'il reste à faire Barres horizontales : représentent la période de temps des différentes tâches du projet **Barre latérale gauche : liste de toutes les tâches du projet Échelle de temps : affiche les catégories de dates en jours, semaines ou mois

5 raisons de choisir le diagramme de Gantt comme outil de gestion de projet

Achevé, un diagramme de Gantt met en place et assiste les activités de votre équipe, de sorte que les tâches individuelles disposent d'un temps et de ressources dédiés pour s'achever. Voici cinq raisons de préférer un diagramme de Gantt à un tableau Kanban :

1. Les tâches et sous-tâches ont des échéances précises afin de livrer l'ensemble du projet dans les temps

À l'instar de la méthodologie en cascade, les diagrammes de Gantt décrivent clairement la commande du calendrier des tâches afin que les membres de l'équipe sachent si une tâche attend le démarrage ou la fin d'une autre tâche avant de pouvoir commencer. Par exemple, la tâche d'un graphiste consistant à élaborer les éléments créatifs de la campagne ne peut pas commencer s'il n'a pas reçu le projet de contenu d'un rédacteur. Le chef de projet doit être conscient de ce timing, car l'ensemble du calendrier du projet est menacé si le travail est soumis en retard.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Reschedule-dependencies-to-visualize-the-impact-of-due-date-changes-on-tasks-within-the-Gantt-view-in-ClickUp.png afficher plusieurs projets dans un diagramme de Gantt ClickUp et Reprogrammer les dépendances pour visualiser l'impact des changements de date d'échéance sur les tâches /$$$img/

Reprogrammer les dépendances pour visualiser l'impact des changements de date d'échéance sur les tâches dans la vue Gantt de ClickUp

2. Vous souhaitez assurer le suivi des tâches les plus importantes afin que votre projet ne prenne pas de retard

Les tâches les plus importantes chemin critique sur un diagramme de Gantt est l'enchaînement des tâches cruciales pour achever votre projet dans les délais. Le chemin critique vous permet d'éviter les tâches non critiques. Cela vous permettra d'affecter davantage de ressources aux tâches critiques et de réduire les délais d'achèvement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/critical-path-on-the-gantt-view-in-clickup.gif les outils de gestion de projet tels que les diagrammes de Gantt utilisent le chemin critique pour surveiller les retards dans les calendriers /$$img/

Le chemin critique vérifie toutes les tâches du diagramme de Gantt pour déterminer l'état de santé de l'ensemble du calendrier

3. Vous souhaitez décomposer un projet complexe en éléments gérables

A Le diagramme de Gantt est l'aperçu visuel parfait pour avoir une vue d'ensemble tout en donnant un aperçu des différentes parties d'une tâche. Il répond à des questions clés telles que :

À quelle étape le département XYZ intervient-il dans le projet ?

Quelles sont les exigences pour chaque projet/tâche ?

Quels sont les projets ou les tâches qui constituent des jalons ?

Le projet XYZ est-il un projet, une tâche ou une sous-tâche ?

Si vous devez ajuster les dates de début et d'échéance d'un projet, c'est facile à faire sur un diagramme de Gantt de $$$a ! Faites glisser une tâche ou l'ensemble du calendrier pour refléter les nouvelles dates de début et d'échéance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/drag-and-drop-a-task-on-a-gantt-chart-in-clickup.gif afficher plusieurs projets et glisser-déposer des tâches à partir d'un diagramme de Gantt dans ClickUp /$$img/

Remplacer les dates de début et d'échéance sur les diagrammes de Gantt dans ClickUp par une action de glisser-déposer

\NUn diagramme de Gantt moderne est à quelques clics ! Planifiez le temps, gérez les ressources, visualisez les dépendances, et bien plus encore avec le diagramme de Gantt de ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple dans ClickUp ! Télécharger le modèle ✅ Diagramme de Gantt pros

Les diagrammes de Gantt permettent de gérer plusieurs plannings à partir d'une seule vue

Les diagrammes de Gantt affichent une vue d'ensemble du projet

Les diagrammes de Gantt mettent en évidence les dépendances et le chemin critique

❌ diagramme de Gantt cons

Les barres horizontales d'un diagramme de Gantt peuvent induire en erreur lorsqu'il s'agit de déterminer les ressources ou la quantité de travail nécessaire pour achever le projet

La collaboration avec les équipes pour créer un diagramme de Gantt peut s'avérer difficile pour les utilisateurs novices

Au fil du temps, les diagrammes de Gantt peuvent devenir difficiles à maintenir

Qu'est-ce qu'un Tableau Kanban ?

A Tableau Kanban est un outil de visualisation du flux de travail qui convient mieux aux projets ne nécessitant pas de stratégies de priorisation ou de dépendance. Au lieu de cela, les tableaux Kanban permettent de limiter le travail en cours par statut de flux de travail. Une carte (représentant la tâche) se déplace dans chaque colonne (représentant le statut du flux de travail) de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle atteigne le statut Terminé. Les tableaux Kanban sont conçus pour la livraison continue les dates de début et d'échéance ne sont donc pas aussi strictes sur ces tableaux que sur les diagrammes de Gantt.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/kanban-board.png un Tableau Kanban assiste les équipes de développement de logiciels dans l'établissement des priorités définies dans les projets agiles /$$img/

Un Tableau Kanban représente un pipeline visuel permettant de maintenir les tâches sur la bonne voie

Les trois principaux composants d'un tableau Kanban sont :

Cartes : les tâches nécessaires pour achever un projet sont séparées en cartes individuelles qui commencent dans la première colonne et se déplacent dans le flux de travail jusqu'à ce qu'elles se trouvent dans la colonne Terminé. Chaque carte contient les informations nécessaires à la tâche, telles que la description, le(s) assigné(s) et l'échéance Colonnes : dans son formulaire le plus simple, un Tableau Kanban est constitué de trois colonnes. Les noms traditionnels des colonnes sont À faire, À faire et Terminé. D'autres colonnes Kanban peuvent être ajoutées pour un flux de travail détaillé et définies comme des étapes, des équipes spécifiques ou des membres individuels de l'équipe Limites du travail en cours : la limite du travail en cours (WIP) est le nombre de cartes de tâches qu'une colonne du tableau Kanban peut contenir à un moment donné. Il n'existe pas de nombre "parfait" pour fixer les limites du travail en cours. Les nombres dépendent de la capacité et des compétences de votre équipe

Tableau $$$a 5 raisons de choisir le tableau Kanban comme outil de gestion de projet

Les tableaux Kanban sont parfaits pour les équipes de projet qui ont besoin de normaliser les processus pour maintenir l'efficacité au fur et à mesure que les tâches passent par chaque étape. Voici cinq raisons de préférer un tableau Kanban à un diagramme de Gantt :

1. Vous souhaitez disposer d'un système de gouvernance fiable pour mesurer les points de validation et de livraison de tous les travaux

Mon travail commence-t-il à la réception de la demande ou lorsque l'équipe entame le travail ? La personne qui fait la demande pourrait dire que c'est le premier cas, mais dans un système Kanban, c'est plutôt le second.

Le point d'engagement est l'action de tirer une carte Kanban dans le flux de travail pour commencer le travail. Cela signifie que toutes les connaissances sont réunies, que l'assigné est bien préparé à lancer la tâche et que l'horloge démarre. Lorsqu'une tâche est achevée, elle a atteint le point d'exécution.

Alors, où sont conservées les tâches lorsqu'elles ne sont pas prêtes à être validées ? Elles sont stockées dans une colonne spéciale au début du Tableau Kanban, appelée backlog. Le carnet de commandes est un espace permettant aux gestionnaires de projet de classer le travail en fonction de sa priorité, de sa clarté et de sa faisabilité. Cela permet à l'équipe de forfaiter, de répartir et de contrôler ce qui se passe à un moment donné. (Plus d'informations à ce sujet au point 3 !)

2. Vous souhaitez identifier les goulets d'étranglement et les pertes de temps au sein des étapes d'un flux de travail Approches agiles ou prédictives aux projets fonctionnent mieux avec un système Kanban parce qu'elles améliorent la cohérence de la livraison. Par exemple, un gestionnaire de projet voit facilement où il y a trop de tâches qui s'accumulent dans une colonne ou où les tâches passent un peu trop de temps. Lorsque le goulot d'étranglement est repéré, le chef de projet prend des mesures pour l'éliminer et peut également découvrir une amélioration potentielle du processus :

Jamie ne peut effectuer que trois revues de tâches en une journée. Pouvons-nous faire appel à un autre membre de l'équipe pour apporter une assistance supplémentaire ?

Cette étape du flux de travail pourrait-elle être automatisée pour nous faire gagner du temps et économiser des ressources humaines ?

Nous avons sous-estimé le temps nécessaire à la collecte d'informations sur une tâche. Créons un tampon avant cette étape pour permettre à notre équipe de respirer. Pourquoi ne pas créer un nouveau fichierstatut personnalisé?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/custom-statuses-in-clickup.png créer des statuts personnalisés dans un logiciel de gestion de projet comme ClickUp pour savoir sur quoi tout le monde travaille /$$img/

Créer des statuts personnalisés pour organiser une vue Tableau dans ClickUp

3. Vous souhaitez contrôler la quantité de travail en cours à un moment donné

Cela nous arrive à tous : nous disons oui à toutes les demandes qui nous parviennent sans en comprendre pleinement l'intérêt l'étendue du travail . Si vous avez besoin d'un moyen poli de dire "non", c'est là que les tableaux Kanban entrent en jeu !

Les limites du travail en cours (WIP) facilitent le travail en cours gestion des ressources -le processus de planification, d'allocation et de suivi de vos ressources de la manière la plus efficace possible. Sur un Tableau Kanban intuitif, les limites de travail en cours (WIP) paramètrent le nombre maximum de tâches autorisées dans une colonne et alertent en cas de dépassement de la limite.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/work-in-progress-limits-on-the-board-view-in-clickup.png vue Tableau dans ClickUp avec limites de travail en cours pour une meilleure gestion des ressources /$$$img/

Les limites du travail en cours (WIP) dans ClickUp indiquent visuellement lorsqu'il y a trop de travail dans une colonne

*Les Tableaux Kanban intuitifs de ClickUp sont prêts à être utilisés dès maintenant ! Essayez la puissante fonctionnalité de glisser-déposer dans l'interface de ClickUp Modèle Kanban et rendez vos équipes de projet encore plus productives. Télécharger le modèle ✅ Tableau Kanban pros

Les tableaux kanban raccourcissent la durée de vie de l'entreprise la durée du cycle dans le flux de travail du projet

Les tableaux Kanban augmentent les chances d'une production plus rapide

Les tableaux Kanban limitent le travail en cours à un moment donné

❌ Kanban board cons

Aucun calendrier n'est établi/associé à chaque phase

Risque de mauvaise priorisation

N'est pas adapté à l'itération

Grâce à vos nouvelles connaissances sur les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban, il est maintenant temps de décider quel type de diagramme de Gantt ou de tableau Kanban utiliser logiciel de gestion de projet rendra l'expérience du processus de flux de travail gratuite ! D'autres plateformes vous feraient choisir entre les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban, mais chez ClickUp, nous disons : "Ayez tout !"

Utiliser la vue Gantt et l'affichage Tableau dans ClickUp pour la gestion de projet ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail à l'aide de tâches, de documents, de discussions, d'objectifs, de tableaux blancs et plus encore. Facilement personnalisable en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité ! et les affichages sont la sauce secrète de ClickUp

Affichages sont comme les verres de vos lunettes. Chaque vue fournit un fournisseur prestataire unique et peut être ajustée en fonction des préférences de l'individu et de l'équipe. Grâce aux différentes méthodes de regroupement, de tri et de filtrage, vous maîtrisez parfaitement la façon dont vous voyez vos tâches.

Consultez notre tutoriel sur les vues Gantt pour obtenir des conseils et des astuces pour commencer à utiliser les vues Gantt ! ⬇️ Commencer

Apprenez à utiliser l'affichage Tableau à votre avantage et obtenez des conseils de pro pour vous aider à avancer plus rapidement tout au long de votre journée ! ⬇️ Commencer

ClickUp vous offre la possibilité d'afficher votre travail, à votre manière

ClickUp propose plus d'une douzaine de façons d'organiser et de visualiser les tâches et autres travaux. Le diagramme de Gantt et le Tableau Kanban sont tous deux d'excellents outils dans leur propre environnement, mais ils sont encore plus puissants dans ClickUp. ⚡️

ClickUp vous offre la possibilité d'améliorer la gestion de vos projets. Êtes-vous prêt à changer la direction de votre productivité ? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !

