10 meilleurs modèles de proposition de valeur commerciale

Vous pouvez avoir le meilleur produit ou service du marché, mais votre chiffre d'affaires ne décollera pas tant que vous ne saurez pas le vendre. Quel que soit l'état d'avancement de votre stratégie de vente ou de marketing, vous devez commencer par une proposition de valeur convaincante.

Une proposition de valeur - également appelée déclaration de valeur, argument de vente unique (USP) ou proposition de valeur unique (UVP) - est un message concis démontrant votre promesse aux clients. Vous devez communiquer clairement ce que vous offrez et pourquoi quelqu'un devrait choisir votre marque plutôt que celle d'un concurrent.

C'est pourquoi les experts en marketing s'appuient sur des modèles de proposition de valeur pour commencer.

Du positionnement du produit à la l'analyse concurrentielle et des tests, ces modèles soutiennent l'ensemble du processus d'élaboration de votre déclaration de valeur. Nous allons explorer dans ce guide les meilleurs modèles de proposition de valeur commerciale qui vous aideront à séduire les clients ! 😍

Qu'est-ce qu'un modèle de proposition de valeur ?

Les modèles de proposition de valeur fournissent un cadre pour rédiger des propositions de valeur engageantes pour vos clients et vos équipes internes.Vous êtes en mesure de cartographier les influences de l'acheteur et de mieux identifier les forces du produit, ce qui vous aide à construire des propositions solides pour.. :

Générer et convertir plus de prospects

Augmenter la valeur de la durée de vie du client

Une proposition de valeur fait partie intégrante de votre efforts de marketing les présentations de vente, et campagnes dans les médias sociaux . Pour qu'elle soit convaincante et persuasive, elle doit être conçue de manière à refléter trois éléments essentiels :

Quel(s) problème(s) avez-vous l'intention de résoudre pour votre client cible ? Quels avantages votre produit ou service apportera-t-il ? En quoi votre offre diffère-t-elle des produits concurrents ?

Les propriétaires de produits ou les développeurs connaissent intuitivement l'USP de leur offre, mais peinent à la partager avec leur public ou leur équipe de marketing. Résultat ? Ils ne parviennent pas à d'identifier les principaux défis et opportunités liés à leur produit et assister à sa disparition.

Un modèle de proposition de valeur est utile pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, y compris les spécialistes du marketing et les les chefs de produit . Il peut également soutenir le développement de produits et Équipes agiles créent un prototype ou un produit minimum viable (MVP) basé sur les attentes du client.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de proposition de valeur ?

Un modèle de proposition de valeur efficace doit offrir les éléments suivants :

**Les meilleurs modèles d'UVP disposent d'un cadre éprouvé, testé et révisé pour élaborer des propositions de valeur en un temps record. Les meilleurs modèles d'UVP présentent un cadre éprouvé et révisé pour élaborer des propositions de valeur en un temps record

Polyvalence: Le modèle doit s'adapter à tous les types de produits et de services, des logiciels aux lampes. Il doit permettre des ajustements stylistiques pour aligner le document sur l'identité de votre marque

Le modèle doit s'adapter à tous les types de produits et de services, des logiciels aux lampes. Il doit permettre des ajustements stylistiques pour aligner le document sur l'identité de votre marque Outils de collaboration : L'élaboration d'une proposition de valeur percutante nécessite généralement l'avis de différents services. Il convient donc de rechercher des modèles qui offrent des outils de collaboration tels queles tableaux blancs numériques et l'édition en temps réel qui rationalisent le travail d'équipe

L'élaboration d'une proposition de valeur percutante nécessite généralement l'avis de différents services. Il convient donc de rechercher des modèles qui offrent des outils de collaboration tels queles tableaux blancs numériques et l'édition en temps réel qui rationalisent le travail d'équipe **La conception du modèle doit permettre une communication concise et contextuelle avec les parties prenantes

**Les éléments visuels rendent une proposition de valeur plus captivante. Vous devez pouvoir ajouter des images, des graphiques, des slogans, des témoignages, des vidéos ou des infographies pour enrichir votre message 📢

10 modèles de proposition de valeur à utiliser en 2024

Nous avons compilé une liste des 10 meilleurs modèles de proposition de valeur de ClickUp neos Chronos, Edit.org et Slidesgo. Il s'agit d'options triées sur le volet qui offrent le plus de fonctionnalités. Explorez ce qu'elles offrent et trouvez votre bonheur ! 🧩

1. Modèle de canevas de modèle d'entreprise ClickUp

Collaborer sur une déclaration de positionnement pour organiser les idées d'abord dans un tableau blanc ClickUp

Vous avez du mal à compléter la déclaration de valeur avant de lancer une nouvelle entreprise ou un nouveau produit ? Le Modèle de canevas de modèle d'entreprise ClickUp peut être exactement ce dont vous avez besoin pour visualiser votre modèle d'entreprise et votre stratégie !

Ce modèle vous offre une structure conçue par des experts pour développer des UVP centrées sur le client et des stratégies d'entreprise stratégies de marketing . Ses multiples sections codées par couleur permettent une vue d'une seule page de votre proposition de valeur et des facteurs qui l'influencent, tels que les segments de clientèle et les ressources clés. Tirez parti de l'affichage pour :

Identifier les objectifs communs des parties prenantes

Identifier les éléments de croissance et de menace spécifiques au secteur

Dessinerles parcours des clients* Analyser les données des concurrents

Décrire les ressources actuelles telles que le personnel, l'infrastructure et la technologie

Il s'agit d'une Tableau blanc ClickUp un modèle de tableau blanc avec des outils d'édition pratiques, parfait pour la création de contenu ou le brainstorming avec votre équipe. Obtenez l'adhésion de vos principaux partenaires et discutez de la manière de façonner votre proposition de valeur. 🎨

Ce modèle convivial pour les débutants facilite la création de modèles commerciaux personnalisés, grâce à la vue Débutez ici, qui fonctionne comme un guide.

Si vous n'avez pas l'habitude de rédiger des déclarations de valeur, nous vous recommandons d'utiliser la vue Débuter ici, qui fonctionne comme un guide Vue du tableau ClickUp pour segmenter votre public cible en fonction du type de valeur que vous apportez. Une fois que vous avez terminé, dressez la liste des UVP les plus rentables en Docs ClickUp pour approfondir la réflexion.

2. Modèle de stratégie produit ClickUp

Examiner le matériel de marketing et les autres exigences en matière de caractéristiques sur une liste ClickUp

Une description précise de la valeur est la base pour le développement d'un nouveau produit ou travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Une mauvaise planification d'ensemble n'aboutit qu'à une allocation hâtive des ressources et à une perte de temps une exécution inefficace du projet .

Les Modèle de stratégie produit ClickUp est un outil pratique pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière durable. Il vous permet de rédiger une proposition de valeur basée sur ce qu'est votre produit, le problème qu'il résout, qui sont vos clients et vos concurrents, et quels sont les éléments mesurables de votre stratégie de produit mesurables et les objectifs que vous devez viser.

Le cadre prédéfini vous permet de créer un plan d'action avec des étapes détaillées et un minimum de gaspillage de ressources. Ce modèle est accompagné de trois listes pour un suivi sans faille :

Caractéristiques Calendrier L'équipe

La Liste des fonctionnalités regroupe les fonctionnalités de votre produit et répertorie les tâches associées en fonction de leur état (comme Terminé ou En cours). Vous pouvez également les trier par étiquettes, telles que Caractéristiques actives, Priorité et Effort.

La Liste des échéances regroupe les phases du projet et fournit un aperçu chronologique des fonctionnalités ajoutées, tandis que la Liste de l'équipe contient des informations sur les personnes impliquées dans le projet, classées en fonction de leur rôle. 🧑‍🏭

3. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Créer des listes de contrôle ClickUp pour différents exemples de propositions

Le positionnement du produit et la proposition de valeur sont les deux faces d'une même pièce : ils décrivent tous deux la valeur unique de votre produit ou service et la manière dont vous souhaitez être perçu par vos clients. S'appuyer sur le Modèle de positionnement de produit ClickUp pour vous aider à formuler une excellente USP pour vos parties prenantes internes et externes.

Le modèle vous guide à travers les sept champs suivants pour communiquer votre positionnement unique par rapport à vos concurrents :

Vision Mission Déclaration de marché Titre d'appel Points douloureux USP L'image de marque

La modèle de positionnement de produit dispose d'un modèle intégré liste de choses à faire pour vous aider à collaborer avec vos coéquipiers dans les domaines susmentionnés sans perturber leur emploi du temps.

Par exemple, vous souhaitez qu'un membre de l'équipe de développement de produits présente la manière dont les fonctionnalités proposées s'alignent sur le marché cible et la mission de l'entreprise. Dans ce cas, vous pouvez ajouter la tâche au modèle, définir le statut de la priorité et la date d'échéance, et leur assigner.

La beauté de cette modèle de tâche réside dans l'option de configuration des relations entre les tâches. Reliez les tâches pour vous assurer que l'une d'entre elles ne démarre pas tant que la précédente n'est pas terminée. Cela permet d'éviter les chevauchements et les déclarations de valeur faibles.

Vous pouvez ajouter des fichiers au bas de la page pour plus de contexte. Reliez le document à d'autres modèles afin de maintenir le lancement du produit sur la bonne voie. 🛤️

4. Modèle de guide de stratégie de vente ClickUp

Lier la proposition de valeur à d'autres guides de stratégie pour une navigation claire

L'énoncé de la Modèle de guide de stratégie de vente ClickUp vous aide à communiquer la valeur de votre offre d'une manière qui soit bénéfique à votre équipe de vente. Il contient un guide de stratégie Doc intégré avec des conseils sur les stratégies de vente et les meilleures pratiques.

Établissez la valeur de votre produit à l'aide de sections telles que Vision de l'entreprise et Argument de vente unique. Ce modèle est idéal pour créer un plan de vente sur la base de :

Des segments d'audience démographiques, psychographiques et géographiques

Réalisteobjectifs de revenus dictés par les cycles de vente moyens,les tableaux de bord équilibrésetc.

Contraintes budgétaires

Chaque section du document contient des questions qui vous permettent de rester concentré. Par exemple, dans la section Objectifs de revenus, vous naviguez en répondant à des questions sur votre revenu moyen des cinq dernières années ou sur vos ventes annuelles. De même, la section Client idéal vous aide à cerner un user persona en décrivant les points de douleur et les besoins de votre public. 💡

Comme d'autres modèles ClickUp, cette option vous permet de créer et d'attribuer des tâches, de fixer des délais et d'activer des notifications en temps réel pour rester au fait de l'évolution de la situation l'avancement de votre feuille de route commerciale .

5. Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp

Organiser la catégorie de produits avec des fonctions de groupe, de tri et de filtre dans ClickUp

La force d'une proposition de valeur dépend en grande partie de votre capacité à identifier les caractéristiques d'un produit qui sont demandées et pourquoi. Vous apprécierez les Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp si vous avez besoin d'aide pour organiser les points forts des produits en fonction des besoins des clients.

La première étape de l'utilisation de ce modèle consiste à identifier les caractéristiques les plus importantes de votre produit. Classez-les en logiciels et matériels, ou créez vos propres catégories pour refléter la nature du produit.

Ensuite, utilisez Champs personnalisés pour définir les mesures que votre équipe doit prendre. Déterminez les fonctionnalités prioritaires ayant le plus grand potentiel de revenus et ajoutez des responsables et des dates d'échéance pour chacune d'entre elles. Vous pouvez évaluer les fonctionnalités sur une échelle de 1 à 5 et laisser des notes (rappels ou directives) à l'intention de votre personnel. Suivez les progrès accomplis et procédez aux ajustements nécessaires.

Si vous gérez plusieurs projets, utilisez le modèle pour réaffecter les ressources et le budget aux projets à plus fort impact. Par exemple, vous pouvez comparer les caractéristiques de deux produits similaires et décider lequel faire avancer. 💕

6. Modèle de document d'information sur le produit ClickUp

Rédiger un document de synthèse de la proposition de valeur ou un briefing produit et le partager avec l'équipe pour examen

Vous lancez un nouveau produit ou vous remodelez un produit existant ? L'équipe Modèle de document d'information sur le produit ClickUp peut s'avérer utile car il fournit un cadre théorique pour aborder les étapes cruciales avant la date de sortie du produit.

Utilisez le modèle pour définir une proposition de valeur concise et cohérente pour votre produit équipes interfonctionnelles . Vous pouvez esquisser l'ensemble du flux de développement dans le document, y compris les spécifications, le retour d'information et les tâches connexes, ce qui en fait une source unique de vérité pour la collaboration.

Par défaut, le modèle vous permet d'assembler un briefing produit efficace à l'aide des sections suivantes :

2-Pager: Pour décrire comment le produit affecte votre groupe cible

Pour décrire comment le produit affecte votre groupe cible Plan de lancement: Permet de décomposer le lancement du produit en plusieurs phases et de mettre en évidence les tâches prioritaires

Permet de décomposer le lancement du produit en plusieurs phases et de mettre en évidence les tâches prioritaires **Spécifications fonctionnelles : pour aider les équipes de conception et de développement qui ont besoin d'informations sur la manière dont chaque fonctionnalité est censée profiter à l'acheteur

Annexes: Utilisez cette section pour ajouter des liens et des documents pertinents pour le lancement

Vous pouvez créer d'autres sections en un seul clic. Le modèle est doté d'un cadre à remplir, vous n'aurez donc aucun mal à l'utiliser. ✏️

7. Modèle de plan marketing ClickUp

Définissez vos objectifs de marketing et décomposez-les en activités dans une liste ClickUp

L'intégration d'une déclaration de valeur au sein de votre équipe de marketing crée un sentiment d'appartenance et fait des merveilles pour la collaboration au sein de l'équipe. Les Modèle de plan marketing ClickUp est une solution tout-en-un pour organiser les objectifs marketing avec clarté et maîtrise. C'est un outil puissant pour :

Planifier et optimiser plusieurs campagnes de marketing

Définir des objectifs fondés sur la valeur, par exemple pour accroître la notoriété de la marque

Suivre les objectifs grâce à des analyses intégrées

Commencez à aller de l'avant avec cet outil modèle de plan marketing en allant à la section Objectifs. Dressez la liste de vos Objectifs et résultats clés (OKR) et les transformer en tâches et sous-tâches. Ajoutez des détails tels que les dates de début et d'échéance, le trimestre, la progression et le niveau d'effort.

Exploitez plusieurs vues du modèle pour rationaliser votre travail flux de travail marketing . Supposons que vous souhaitiez obtenir un résumé précis de vos objectifs pour un trimestre, il vous suffit d'utiliser la vue Résultats clés. La vue Progression classe les tâches dans des cartes en fonction de six mises à jour d'état : à faire, Planifié, En cours, Besoin de données, Annulé, et Terminé.

La vue Timeline est un autre ajout important car elle affiche les OKR chronologiquement par mois, semaine ou jour et fournit des estimations de durée. ⌛

8. Word Value Proposition Canvas par Neos Chronos

Ecrire plusieurs propositions de valeur sur un document Word via Neos Chronos

Si vous êtes à la recherche d'un modèle d'UVP sans fioritures, le Word Value Proposition Canvas de Neos Chronos est votre tasse de thé. ☕

Son canevas de proposition de valeur minimaliste est divisé en deux sections : Produit et Client.

La section Produit comporte des divisions telles que Avantages, Expérience et Fonctionnalités pour décrire votre produit en détail. La section Client permet de préciser les souhaits, les craintes et les besoins de l'acheteur cible. Vous disposez également de la section Substituts pour étudier les concurrents et la manière dont ils répondent aux attentes du marché.

Le modèle comporte des instructions détaillées sur ce qu'il convient d'insérer dans chaque section, mais vous devrez peut-être consulter vos équipes de produits et de marketing pour trouver le contenu adéquat.

Le modèle peut être téléchargé gratuitement au format Word (docx) à condition de ne pas supprimer la mention du copyright. Il se présente sous la forme d'une double page. 📃

9. Modèle de canevas de proposition de valeur par Edit.org

Créer une proposition de valeur forte via Edit.org

Il n'est peut-être pas doté de fonctionnalités avancées, mais le modèle de proposition de valeur (Value Proposition Canvas Template) d'Edit.org peut suffire amplement à mettre en évidence les points forts de votre produit et à présenter les clients cibles.

Ce modèle se compose d'une seule diapositive divisée en deux sections :

Proposition de valeur Segment de clientèle

La section Proposition de valeur consiste à relier systématiquement un produit au comportement d'achat actuel. Dans la section Produits et services, vous rédigez une description du produit ou une liste de ses caractéristiques. Dans Gain Creators, vous définissez les principaux arguments de vente de votre produit. Enfin, utilisez Pain Relievers pour préciser comment votre offre soulage les douleurs spécifiques des clients.

La section Segmentation de la clientèle est divisée en Gains, Douleurs et Emplois de la clientèle. Elles vous aident à définir le point de vue de votre client idéal. Vous pouvez explorer leur motivation à investir dans un produit en fonction de leur pouvoir d'achat et de leurs objectifs à court et à long terme. 🎯

Vous pouvez modifier le modèle en ligne et le partager sur les réseaux sociaux. Téléchargez-le pour le modifier hors ligne.

10. Proposition de valeur Canvas Modèle d'infographie par Slidesgo

Utilisez le modèle d'infographie Value Proposition Canvas de Slidesgo pour créer une présentation convaincante de votre produit

Vous cherchez à créer une présentation visuellement chargée de votre proposition de valeur et de votre stratégie marketing ? Le modèle d'infographie Value Proposition Canvas de Slidesgo est exactement ce qu'il vous faut ! 🎁

Le modèle comprend 31 diapositives avec des infographies prêtes à l'emploi pour visualiser chaque angle qui mène à votre UVP, qu'il s'agisse des forces du produit, des points de douleur des clients ou des coûts.

Par exemple, la deuxième diapositive permet d'établir des liens entre les difficultés rencontrées par les clients et les caractéristiques pertinentes du produit. Choisissez une ou plusieurs diapositives en fonction du public auquel vous vous adressez ou des données commerciales dont vous disposez.

Toutes les diapositives sont modifiables à 100 %. Modifiez tout, de la palette de couleurs à la police de caractères en passant par le design. Vous pouvez également modifier l'ordre des diapositives et supprimer les graphiques superflus pour simplifier le concept.

Téléchargez ce modèle au format PowerPoint ou utilisez-le en ligne dans Google Slides ou Keynote.

Modèles de proposition de valeur : L'escalier vers le cœur de l'acheteur

Les modèles de proposition de valeur dont nous avons parlé sont tous très pratiques pour diagnostiquer les marchés et préparer les clients à la vente stratégies de produits . Nous recommandons d'explorer les Bibliothèque de modèles ClickUp pour trouver plus de 1 000 autres modèles conçus par des experts pour tous les cas d'utilisation, qu'il s'agisse de marketing, de comptabilité ou de gestion de projet.

Si vous avez besoin d'aide pour formuler votre UVP ou vos documents marketing, essayez ClickUp AI . Il s'agit d'une assistant d'écriture qui peut vous aider générer des descriptions de produits des notes de projet, des rapports d'état, et bien plus encore ! 🤖