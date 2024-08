Guide du débutant pour les tableaux de bord dans ClickUp (avec 15 exemples de cas d'utilisation)

Vous avez passé des heures à dimensionner et redimensionner des diagrammes tout en vous inquiétant du manque ou de l'excès de données. Il est pénible de créer un tableau de bord à partir de zéro et encore plus pénible de le regarder et de comprendre l'histoire des données.

C'est pourquoi les entreprises qui souhaitent une visualisation de haut niveau et une meilleure compréhension de leurs activités investissent dans les meilleures ressources - comme un centre de contrôle de mission dans ClickUp - pour créer des tableaux de bord interactifs qui décrivent les bizarreries, les schémas et les tendances de l'histoire des données. Tableaux de bord dans ClickUp rassemblent des sources de données pour accéder rapidement aux données en temps réel, comprendre les indicateurs les plus courants, repérer les goulets d'étranglement dans les flux de travail, etc.

A la fin de cet article, vous apprendrez:

Comment faire correspondre votre type de rapport avec un widget dans les tableaux de bord ClickUp

Les bonnes pratiques pour la conception et la fonction des tableaux de bord ClickUp

Plusieurs façons d'afficher le même indicateur de performance clé (KPI)

Les questions à se poser lors de l'élaboration de votre tableau de bord ClickUp

Commençons par le commencement !

Que sont les tableaux de bord dans ClickUp ? Tableaux de bord dans ClickUp les tableaux de bord de ClickUp minimisent le bruit que l'on rencontre généralement dans les rapports de statut envoyés par les collaborateurs directs et qui reprennent ce que l'on sait déjà sur le projet. En tant que source unique de vérité, un tableau de bord ClickUp ajoute de la valeur en se doublant d'un gestionnaire de tâches et d'un outil de rapports lorsque c'est possible :

Parcourir rapidement le tableau de bord pour en comprendre l'essentiel

Modifier les tâches, les charges de travail et le tableau de bord pour corriger les anomalies

Ajouter des notes pour fournir le contexte manquant

Organiser des discussions pour maintenir la communication du projet en un seul endroit, et plus encore

D'une puissance insensée et inégalée, vous pouvez créer de meilleures versions du même tableau de bord au fil du temps avec un minimum d'effort, à mesure que les indicateurs clés de performance de l'entreprise évoluent ou que les membres de l'équipe changent.

Combien de clics faut-il pour atteindre les indicateurs recherchés par votre public ?

Votre rapport n'a pas de sens si votre public doit chercher l'information. Les tableaux de bord ClickUp offrent un accès centralisé aux sources de données, sans fioritures, ce qui vous permet de communiquer des informations clés.

⚖️ Equilibre de la charge de travail

Lorsqu'un membre de votre équipe vous demande des extensions de date d'échéance, vous allez naturellement consulter sa liste de tâches et vous adapter. Malheureusement, même si votre proactivité part d'une bonne intention, le résultat pourrait avoir des répercussions négatives.

Prenez d'abord contact avec les autres membres de l'équipe pour leur expliquer que l'échéancier a été modifié en raison de la charge de travail. Ils auront alors l'occasion de signaler les problèmes éventuels, de sorte que la progression ne soit pas perturbée.

👀 Scannabilité

Si votre public ne peut pas savoir ce que votre tableau de bord communique dans les dix premières secondes, vous l'avez perdu. Il est utile de savoir quels sont les KPI qu'ils ont besoin de connaître et quelles sont les informations les plus importantes pour eux.

📈 Données en temps réel

La moitié de la bataille dans la création de tout type de rapports est de savoir où tirer les sources d'information. Êtes-vous en train de faire la connexion manuellement ? Essayez d'automatiser le processus autant que possible pour ne pas perdre de temps.

Supposons que vous ne soyez pas la personne qui s'occupe bénévolement de la mise en place et de la maintenance de des rapports sur les projets parce qu'il est difficile à comprendre (c'est-à-dire ennuyeux). Dans ce cas, vous serez impressionné par les widgets de rapports personnalisables dans les tableaux de bord ClickUp.

15 cas d'utilisation des tableaux de bord ClickUp

Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de la gestion de projet pour utiliser les tableaux de bord ClickUp. D'un simple suivi d'objectifs pour identifier les indicateurs de campagne, voici les widgets recommandés pour différents cas d'utilisation.

📌 1:1 Réunions de performance + RH Les People Leaders obtiennent des informations exploitables sur

la gestion des performances et le développement des employés pour donner et recevoir des évaluations à partir des tableaux de bord.

Type d'indicateurs Type de widgets 1:1 Weekly Docs Embed personnalisé liens de référence rapide Bloc de texte Rapports de programme Liste des tâches Rapports de programme - Liste des tâches - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte Discussions en ligne Discussions en ligne Discussions en ligne Discussions en ligne Charge de travail par statut - État d'avancement des tâches - Charge de travail par statut - Liste des tâches - Feedbacks - Discussions - Discussions - Discussions - Discussions - Discussions - Discussions - Discussions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions - Impressions Charge de travail par statut - OKRs - Objectifs Heures supplémentaires Diagrammes à barres

📌 Construction La construction comporte de nombreux éléments mobiles, et pas seulement sur l'emplacement ! Grâce aux tableaux de bord, les gestionnaires de projet peuvent surveiller les risques clés, consulter les systèmes comptables et créer des calendriers de travail depuis n'importe où.

Type d'indicateurs Type de widgets Teams de l'équipe Liste des tâches Taux de satisfaction de la clientèle - diagramme à barres - taux de satisfaction de la clientèle - taux de satisfaction de la clientèle - taux de satisfaction de la clientèle - diagramme à barres - temps moyen de réparation des défauts Temps moyen de réparation des défauts Calcul Réunions de sécurité récurrentes - document - intégration personnalisée - calcul - budget utilisé - calcul - budget utilisé - calcul - budget utilisé - calcul - budget utilisé - budget utilisé - calcul - budget utilisé - budget utilisé - calcul - budget utilisé - budget utilisé Budget utilisé Calcul Heures par période de paie Heures par période de paie - Diagrammes à barres - Calculs Diagramme de Gantt du projet Embed personnalisé

📌 Service client/Assistance Recueillez des informations sur le champ à partir de tableaux de bord pour prendre des décisions d'entreprise efficaces sans perturber l'expérience de vos clients.

Type d'indicateurs Type de widgets Nombre de tickets en cours par statut Diagramme circulaire Nombre de nouveaux tickets par statut Conseils et astuces partagés - Discussion Calcul des coûts d'assistance par rapport aux recettes Calcul des coûts d'assistance par rapport au chiffre d'affaires Calcul du temps moyen de réponse/résolution Mon travail - Activité de la tâche - Travail en cours

📌 Développement Agissez sur les problèmes de performance et les bugs avant que l'équipe ne soit inondée de messages Slack provenant d'autres départements ! Les Teams peuvent personnaliser les tableaux de bord en fonction de n'importe quel processus agile pour une collaboration optimale au sein de l'équipe.

Type d'indicateurs Type de widgets Qui est à la traîne Activité dans le logiciel Discussions Chat Calcul du volume des billets d'avion - Calcul du volume des billets d'avion - Calcul du volume des billets d'avion Développement de la conception Burnup Sprints Diagramme de vélocité Procédures opératoires normalisées (SOP), wikis et bases de connaissances de l'équipe, documents KPI de performance - Objectifs

📌 Forfait évènement Il faut un village (et des flots de ressources) pour forfaiter et lancer des évènements. Les tableaux de bord connectent les équipes internes, les clients et les fournisseurs des petits aux grands évènements sans un seul e-mail.

Type d'indicateurs Type de widgets Calendrier - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé Progression des tâches de l'évènement Portefeuille Progression de chaque assigné Tâches par assigné Tâches par assigné Tâches par assigné - Tâches par assigné - Tâches par assigné - Tâches par assigné - Tâches par assigné - Tâches par assigné - Tâche par assigné Suivi du temps Rapport de facturation Rapport de facturation - Brouillons d'évènement - Documents - Calendrier - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé Calendriers Embarquement personnalisé

📌 Éducation Ils sont tous accessibles à partir d'un seul endroit - les informations essentielles sur les cours, les documents et les devoirs ! Tirez le meilleur parti de la gestion et du forfait des cours grâce aux tableaux de bord.

Type d'indicateurs Type de widgets Planification du semestre Liste des tâches Planification du semestre - Liste des tâches - Syllabus de cours et liens - Intégration personnalisée - Planification du semestre - Liste des tâches - Planification du semestre - Syllabus de cours et liens - Intégration personnalisée Google Slides Cibles hebdomadaires Buts Objectifs Cibles hebdomadaires Objectifs Planification semestrielle Notes de cours - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte - Bloc de texte Documents Progrès du cours Portefeuille Progression des cours Portefeuille

📌 Finance Les professionnels de la finance peuvent accéder rapidement et

analyser les budgets en temps réel pour générer des rapports deux fois plus rapidement. Obtenez des informations exploitables pour prendre des décisions stratégiques plus intelligentes grâce à l'histoire des données qui se cache derrière le raisonnement.

Type d'indicateurs Type de widgets Tendances au fil du temps - Diagramme à barres - Revenu par département - Diagramme à secteurs - Revenus par département - Revenus par département - Revenus par département - Revenus par département - Revenus par département - Revenus par département Revenus par département Diagramme circulaire Calcul - % du budget des revenus, % du budget des dépenses Calcul - % du budget des revenus, % du budget des dépenses Comparaison de l'état d'avancement des projets - Portefeuille Comparaison du statut des projets - Portefeuille Comparaison de l'état d'avancement des projets Portefeuille Tableaux Excel de l'entreprise Embarquement personnalisé

📌 Santé Grâce à des sources multiples affichées en une seule fois, les tableaux de bord digèrent rapidement les données qui surchargent les systèmes de santé. Résultat : les professionnels de la santé peuvent consacrer leur temps et leur attention aux soins des patients sans se préoccuper des informations manquantes.

Les professionnels de la santé peuvent ainsi se concentrer sur les soins aux patients sans se préoccuper des informations manquantes Coût de la conformité/coûts du service Embarquement personnalisé Calendrier des disponibilités du personnel - Embarquement personnalisé - Calcul Calendrier des disponibilités du personnel Embarquement personnalisé Temps d'attente moyen - Diagramme à barres - Calcul du temps d'attente moyen - Calcul du temps d'attente moyen - Diagramme à barres - Calcul du temps d'attente moyen Diagramme à barres : Patients externes vs. patients hospitalisés Diagramme à barres : Patients externes vs. patients hospitalisés Diagramme à barres : Patients externes vs. patients hospitalisés Liste des tâches - Réseau de santé - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches Objectifs - KPIs et OKRs - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - KPIs et OKRs - Objectifs - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches

📌 Marketing Les équipes marketing sont des équipes au sein d'une équipe. Personnalisez les tableaux de bord en fonction de vos besoins : Email Marketing, SEO, Social, Google Analytics, Content Marketing, Digital Analytics, et plus encore !

Type d'indicateurs Type de widgets Liens et notes de référence rapide Bloc texte Cliquez sur l'icône de l'icône de l'icône de l'icône de l'icône du clic Liste complète des fonctionnalités Incorporation personnalisée Impressions Impressions - Diagramme en ligne - Calcul de l'impact Calcul du ROI de l'e-mail - Liste des tâches du projet - Liste des tâches - Calcul du ROI de l'e-mail - Liste des tâches - Calcul du ROI de l'e-mail Tâches de projet - Liste des tâches - Calcul - Impressions Stats sociales - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Stats sociales - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé

📌 Personnel Alors que vous êtes occupé à faire bouger les choses dans votre travail, n'oubliez pas de consacrer du temps à l'entretien de relations enrichissantes ! Utilisez les tableaux de bord comme un CRM personnel et

d'agenda pour faire ce qui est terminé .

Type d'indicateurs Type de widgets Liste de tâches - To-Dos - Priorités - Utilisation des balises - Utilisation des balises - Utilisation des balises - Utilisation des balises - Utilisation des balises - Utilisation des balises - Utilisation des balises - Utilisation des balises - Utilisation des balises Liste des tâches - Priorités - Étiquettes - Utilisation des Étiquettes - Utilisation des Étiquettes - Utilisation des Étiquettes - Utilisation des Étiquettes - Utilisation des Étiquettes - Utilisation des Étiquettes - Utilisation des Étiquettes objectifs Personnels Objectifs Notes Incorporation Personnalisée Notes Custom Embed Calendrier Custom Embed Calendrier Personnalisé Embed Célébrations et suivi des vacances Liste des tâches - Célébrations et suivi des vacances - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste de lecture - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches - Liste des tâches Liste des tâches - Liste de lecture - Liste des tâches - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture - Liste de lecture

📌 Produit Quelles sont les tâches qui nécessitent un abonné ? Qui a besoin d'aide pour hiérarchiser sa charge de travail ? Obtenez des réponses aux questions grâce aux tableaux de bord sans envoyer d'invitation à une réunion pour un appel de base "rapide".

Type d'indicateurs Type de widgets Tâches du sprint par statut Diagramme circulaire Discussions Chat Tâches de sprint non bloquantes Liste des tâches /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/43673/cahier-des-charges/Product Brief/%href/ Doc Embed personnalisé Blocages de construction Blocage de texte Cibles hebdomadaires - Objectifs Tâches urgentes - Priorités urgentes - Tâches urgentes totales - Tâches urgentes totales - Tâches urgentes totales - Tâches urgentes totales - Tâches urgentes totales - Tâche urgente totale

📌 Assurance qualité Suivez les tendances et obtenez des informations sur les performances globales, étayées par des données. Les équipes d'assurance qualité peuvent personnaliser les tableaux de bord en fonction de leurs préférences, avec des moyens illimités d'afficher le travail de haut niveau.

Type d'indicateurs Type de widgets Moyenne de la carte de pointage Diagramme linéaire Liste des tâches individuelles - Liste des tâches Liste des tâches individuelles - Liste des tâches - Liste des KPIs - Objectifs - Liste des tâches individuelles - Liste des tâches individuelles - Liste des tâches individuelles - Liste des tâches individuelles - Liste des KPIs - Objectifs Nombre total de tickets - Diagramme à barres - Calcul de la moyenne des tickets - Calcul de la moyenne des tickets - Calcul de la moyenne des tickets - Calcul de la moyenne des tickets - Calcul de la moyenne des tickets - Calcul de la moyenne des tickets - Calcul de la moyenne des tickets Calcul de la moyenne des tickets Discussions Chat Liens de référence rapide et notes Liste de tâches individuelles - Liste de tâches individuelles - Liste d'indicateurs - Objectifs - Nombre total de tickets - Diagramme à barres - Moyenne des tickets - Calcul - Discussion - Chat - Liens de référence rapide et notes - Bloc de texte - Liste de tâches individuelles - Liste d'indicateurs - Objectifs - Calcul - Discussion Indicateurs Individuels Calcul

📌 Teams à distance Perdu dans la traduction ? Pas pour les équipes distantes qui utilisent des tableaux de bord. Même si les membres de l'équipe sont séparés par des emplacements ou des fuseaux horaires, les tableaux de bord servent de source unique de vérité pour rester en phase.

Les tableaux de bord servent de source unique de vérité pour rester en phase avec la réalité Cibles hebdomadaires et Objectifs Mon travail en cours - Progression de la tâche par assigné - Travail en cours - Activité du projet - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité - Vue de l'activité Activité du projet Affichage de l'Activité Document de processus Embarquement personnalisé Charge de travail par statut Statut de la tâche discussions Discussions en ligne Discussions en ligne Discussions en ligne Discussions Chat Documents hebdomadaires 1:1 Embed personnalisé

📌 Vente En plus des objectifs commerciaux et des indicateurs de prévision, contrôlez et mettez à jour les données suivantes

KPI et OKR directement à partir des tableaux de bord. Y a-t-il des goulets d'étranglement ou des processus qui doivent être traités ? Les tableaux de bord aident les équipes à analyser rapidement les données et à corriger le tir.

Les tableaux de bord aident les équipes à analyser rapidement les données et à rectifier le tir Teams par membre de l'équipe - Calcul de la valeur ajoutée Les ventes par membre de l'équipe - Calcul - Les produits les plus vendus - Diagramme circulaire - Les produits les plus vendus - Les produits les plus vendus - Diagramme circulaire 1:1 Docs hebdomadaires Embed personnalisé Opportunités en retard Calculs Listes de tâches individuelles Liste des tâches individuelles - Liste des tâches Pipeline des ventes - diagramme à barres - liste des tâches individuelles - liste des tâches - liste des tâches individuelles - liste des tâches individuelles - liste des tâches individuelles - liste des tâches individuelles - liste des tâches individuelles - liste des tâches individuelles - liste des tâches individuelles - liste des tâches individuelles Objectifs de vente - Cibles hebdomadaires Tâches commerciales vs. tâches non commerciales Calcul

📌 Équipe Au lieu d'examiner une simple feuille de calcul Excel, partagez le tableau de bord lors de la prochaine réunion rapide afin d'agir rapidement sur les tâches urgentes.

Type d'indicateurs Type de widgets OKRs de l'équipe Objectifs Discussions Discussions Chat Cibles Hebdomadaires Objectifs Discussions Document de processus - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé - Embarquement personnalisé agenda du compte rendu quotidien Embarquement personnalisé Embarquement personnalisé Embarquement personnalisé Charge de travail par statut : état d'avancement de l'équipe Documents hebdomadaires 1:1 - Embed personnalisé

Widgets populaires pour les tableaux de bord dans ClickUp

Les widgets sont les blocs de construction de Tableaux de bord ClickUp et c'est là que commence le plaisir de la personnalisation. À première vue, cela peut sembler intimidant car il y a tellement de choix, mais c'est la sauce secrète : il n'y a pas de limite à un flux de travail. Plus tard, nous une formule de tableau de bord afin de démontrer .

Si vous ne connaissez pas encore les tableaux de bord dans ClickUp, nous allons aborder les widgets les plus populaires afin de vous donner quelques idées pour votre tableau de bord !

⌚️ Widgets de suivi du temps Des personnes ou des équipes entières dépassent-elles leur capacité ? Quels sont les projets qui prennent le plus de temps ?

Grâce à des informations précises, les propriétaires et les gestionnaires peuvent ajuster le tableau de bord pour maintenir des flux de travail sains.

Rapports de temps : voir les tâches qui ont fait l'objet d'un suivi du temps

: voir les tâches qui ont fait l'objet d'un suivi du temps Relevé de temps : voir un relevé de temps

: voir un relevé de temps **Rapport sur les heures facturables : suivre les entrées d'heures facturables

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image-2-1-3.png widget de suivi du temps ClickUp /$$img/

Voir le total du temps suivi par chaque personne dans votre environnement de travail

Voir le total du temps suivi par chaque personne dans votre environnement de travail

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/a.png widget de statut ClickUp /$$$img/

Identifier les goulets d'étranglement avant qu'ils ne deviennent un problème

Toute personne impliquée dans le projet peut rapidement afficher un diagramme pour comprendre comment les statuts sont utilisés dans vos Espaces, Dossiers ou Listes ClickUp.

Charge de travail par statut : affichez un diagramme circulaire, un diagramme à barres ou une ventilation de l'utilisation de vos statuts dans tous les emplacements

: affichez un diagramme circulaire, un diagramme à barres ou une ventilation de l'utilisation de vos statuts dans tous les emplacements Nombre de tâches en cours : voyez combien de tâches sont en progression dans n'importe quel emplacement

: voyez combien de tâches sont en progression dans n'importe quel emplacement Nombre de tâches achevées : Terminé : Voir combien de tâches sont terminées dans n'importe quel emplacement

: Terminé : Voir combien de tâches sont terminées dans n'importe quel emplacement Temps dans le statut : voyez le temps total passé sur plusieurs tâches sous forme de diagramme à barres

: voyez le temps total passé sur plusieurs tâches sous forme de diagramme à barres Et bien d'autres choses encore !

🎨 Widgets personnalisés Les widgets personnalisés ajoutent une touche particulière à la relation entre les données et la visualisation.

Ajoutez des blocs de texte et des widgets de discussion pour communiquer les détails du projet en un seul endroit !

Diagramme linéaire et Diagramme circulaire : des diagrammes personnalisés avec n'importe quelles données

et : des diagrammes personnalisés avec n'importe quelles données **Portefeuille : catégorisez et suivez la progression des listes et des dossiers

Bloc de texte : Ajouter du texte riche, des images, et même utiliser des commandes /slash pour ajouter du contexte

: Ajouter du texte riche, des images, et même utiliser des commandes /slash pour ajouter du contexte Chat : un widget de discussion

: un widget de discussion Et bien d'autres choses encore !

Créer un diagramme linéaire personnalisé avec n'importe quelles données

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/d.png clickUp widget assignés /$$$img/

Affiche le nombre de tâches totales réparties par assigné Gestion de la charge de travail peut être chronophage si vous êtes limité dans votre outil logiciel. ClickUp Dashboards vous offre une option de filtre pour ajuster la portée de votre widget.

Affichez les tâches ou sous-tâches sur lesquelles votre équipe travaille, ainsi que celles qui ont pu être oubliées.

Tâches par assigné : affichez un diagramme à piles, un diagramme à barres ou une batterie de vos tâches totales par assigné

: affichez un diagramme à piles, un diagramme à barres ou une batterie de vos tâches totales par assigné Total des tâches non assignées : affichez le nombre de tâches non assignées à n'importe quel emplacement

: affichez le nombre de tâches non assignées à n'importe quel emplacement **Total des tâches assignées (non achevées) : affiche le nombre de tâches assignées dans n'importe quel emplacement

🛎 Widgets de tableau Lors des pics d'activité de notre semaine de travail, il arrive que nous manquions des notifications importantes.

Les widgets de tableau apportent des informations provenant d'environnements spécifiques de votre espace de travail afin de montrer où votre équipe peut être chargée.

Liste des tâches : créez une vue Liste en utilisant les tâches de n'importe quel emplacement

: créez une vue Liste en utilisant les tâches de n'importe quel emplacement Rapport Achevé : tâches achevées ventilées par assigné

: tâches achevées ventilées par assigné Mon travail : voyez ce sur quoi les gens ont travaillé, déterminé par l'activité sur une tâche

: voyez ce sur quoi les gens ont travaillé, déterminé par l'activité sur une tâche Environnements de travail : voyez qui communique efficacement, vérifie ses tâches et fournit le plus de résultats

: voyez qui communique efficacement, vérifie ses tâches et fournit le plus de résultats Qui est à la traîne : voyez qui est en retard sur les notifications et les tâches en retard

: voyez qui est en retard sur les notifications et les tâches en retard Vue Activité : créez une vue Activité

Voir le nombre total de notifications effacées

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/f.png widget d'objectifs ClickUp /$$$img/

Créez et modifiez vos cibles sans quitter votre tableau de bord

Suivez et célébrez la progression et les contributions de votre équipe en temps réel avec le widget Objectifs.

Le widget Objectifs est un élément essentiel de tout tableau de bord, car il permet d'analyser la progression à côté d'autres informations et d'éviter de consulter différents endroits pour rester à jour.

🏃‍♀️ Widgets de Sprints Le complément parfait aux Sprints que vous avez construits dans la section

Sprints ClickApp ! Pour les équipes utilisant un flux Agile ou Scrum, les widgets Sprint sont indispensables pour vos tableaux de bord.

Burnup : quantité de travail Terminé dans un sprint

: quantité de travail Terminé dans un sprint Burndown : quantité de travail restant à faire dans un sprint

: quantité de travail restant à faire dans un sprint **Flux cumulatif : quantité de travail à chaque étape des sprints

Velocity Chart : quantité totale de travail fait dans deux ou plusieurs sprints

: quantité totale de travail fait dans deux ou plusieurs sprints Et bien d'autres choses encore !

Affichez les dernières données de l'emplacement que vous avez choisi

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/CleanShot-2021-12-15-at-11.47.35-1.png clickUp widget d'intégration /$$$img/

Les widgets intégrés peuvent être redimensionnés et positionnés à côté d'autres widgets et contenus

Si vous avez des documents, des feuilles de calcul, des formulaires, des vidéos - n'importe quoi avec un lien - créez autant de widgets d'intégration personnalisés que nécessaire pour assister l'objectif de votre tableau de bord.

Vous pouvez également utiliser l'un des widgets disponibles pour intégrer des applications et des sites Web bénéficiant d'une assistance, à l'aide d'un lien ou d'un code d'intégration :

Google Docs, Google Slides et Google Sheets

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

Une formule de tableau de bord ClickUp à suivre

Si vous vous demandez comment mettre en place votre Tableau de bord ClickUp qui répond à vos attentes en matière de design et de fonctions, vous n'êtes pas seul. Il existe des entreprises comme la vôtre qui découvrent ClickUp ou qui n'ont pas encore exploité tout le potentiel des tableaux de bord ClickUp.

Avertissement : la partie la plus difficile de ce processus sera le début. C'est le plus gros problème de tout type de rapports :

Si vous ne comprenez pas l'objectif de votre tableau de bord, vous le laisserez tomber comme une patate chaude dès la première semaine

Vous trouverez ci-dessous une formule simple que vous pouvez utiliser pour commencer la création de votre tableau de bord du bon pied.

N'oubliez pas que l'objectif final doit toujours être de communiquer des informations clés de manière rapide, claire et efficace. ⭐️

Prêt à voir la formule en action ? Notre exemple sera un objectif de tableau de bord que nous pouvons tous utiliser immédiatement : Objectifs de travail .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Dashboard-Blog-Post2x-2-469x1400.jpeg comment créer un tableau de bord dans ClickUp /$$$img/

1️⃣ Définir l'audience de votre tableau de bord et l'histoire des données

Titre _ : Mes objectifs

_ : Mes objectifs Audience _ : Moi-même

_ : Moi-même Problèmem _ : Je ne sais pas si je travaille sur des tâches qui contribuent réellement aux initiatives de l'entreprise

_ : Je ne sais pas si je travaille sur des tâches qui contribuent réellement aux initiatives de l'entreprise Data story_ : Je veux une source unique de vérité pour afficher mes tâches hebdomadaires

Ce n'est pas un mauvais début, mais on peut faire mieux :

Titre : Mes _objectifs hebdomadaires

: Mes _objectifs hebdomadaires Audience _ : Moi-même

_ : Moi-même Data story : Je veux une source unique de vérité pour afficher mes tâches hebdomadaires liées aux objets de l'entreprise Q4

Nos données sont désormais effacées, ce qui constitue l'étape la plus importante de notre processus de création. Sans cette clarté, nous pourrions créer de la confusion et de la frustration en nous concentrant sur les mauvaises choses.

2️⃣ Choisir les bons indicateurs de performance clés pour assister l'histoire des données

KPI #1 : Nombre de tâches en cours

: Nombre de tâches en cours KPI #2 _ : Tableau de bord hebdomadaire des objectifs

_ : Tableau de bord hebdomadaire des objectifs KPI #3 : Nombre de tâches en retard KPI #4 : Nombre de tâches en retard KPI #5 _ : Nombre de tâches en cours

: Nombre de tâches en retard : Nombre de tâches en retard _ : Nombre de tâches en cours KPI #4 : Liste des objectifs de l'entreprise pour le quatrième trimestre

: Liste des objectifs de l'entreprise pour le quatrième trimestre KPI #5 : Ventilation du statut de la tâche

Passez du temps à obtenir vos indicateurs clés de performance et reportez-vous à vos données si vous vous sentez bloqué. Plus vous serez précis, plus vous gagnerez du temps.

3️⃣ Sélectionnez le widget correspondant au type de rapport

KPI #1 : Nombre de tâches en cours de progression

Je cherche le nombre total de tâches en progression pour cet ICP, je vais donc utiliser le widget Calcul.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-1.gif tableau de bord ClickUp /$$img/

via ClickUp

Nous faisons du bon travail ! Continuons sur notre lancée !

KPI #2 : Carte de pointage hebdomadaire des cibles

Le widget Objectifs est parfait pour cela !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-2.gif tableau de bord ClickUp /$$img/

via ClickUp

Nous devons cliquer sur le tableau de bord pour afficher mes cibles. Nous pourrions peut-être aller plus loin et afficher le tableau de bord proprement dit, puisque nous n'en avons besoin que d'un seul. Ainsi, au lieu du widget Objectifs, utilisons le widget Embed personnalisé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-3.gif tableau de bord ClickUp /$$img/

via ClickUp

C'est beaucoup mieux ! Moins de clics 😉

KPI #3 : Nombre de tâches en retard

Comme pour notre premier KPI, nous avons besoin du widget Calcul pour afficher le nombre total.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-4.gif tableau de bord ClickUp /$$img/

via ClickUp

Vous avez déjà fait cela ? 💪

KPI #4 : Liste des objectifs de l'entreprise pour le 4ème trimestre

Un autre widget d'incorporation personnalisé fonctionnera pour cet ICP. Nous pourrons modifier le document à partir de notre tableau de bord.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-5.gif tableau de bord ClickUp /$$img/

via ClickUp

KPI #5 : Ventilation du statut des tâches

Un diagramme circulaire fonctionnera pour ce KPI afin de voir où se trouve la majeure partie de mes tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-6.gif tableau de bord ClickUp /$$img/

via ClickUp

4️⃣ Organisez vos widgets pour créer une hiérarchie visuelle et un équilibre

Commençons maintenant à personnaliser la disposition de notre tableau de bord !

Cette partie de la formule nécessitera quelques essais, mais le fait de se rappeler que notre objectif primordial est de communiquer des informations clés de manière rapide, claire et puissante nous permettra de rester dans la bonne direction.

Version 1

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-7-1400x979.png tableau de bord ClickUp /$$img/

via ClickUp

À quoi cela fait-il penser ? 🤔

Functionality thoughts: Tous les widgets importants sont au-dessus du pli, donc je n'ai pas besoin de faire défiler vers le bas Les widgets affichent les KPI dont j'ai besoin Visual thoughts: Ce n'est pas la meilleure disposition pour voir les cibles hebdomadaires à côté des Objectifs du 4ème trimestre (qui sont nos données) Le widget Charge de travail par statut est petit et en bas de l'écran

Essayons à nouveau !

Version 2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-8-1400x954.png tableau de bord ClickUp /$$img/

via ClickUp

Reprenons nos réflexions précédentes.

Réflexions sur la fonction : Tous les widgets importants sont au-dessus du pli, donc je n'ai pas besoin de faire défiler vers le bas ✅ Les widgets affichent les KPI dont j'ai besoin ✅ Visual thoughts: Ce n'est pas la meilleure disposition pour voir les Objectifs hebdomadaires à côté des Objectifs du 4ème trimestre, ce qui est le plus important. (Nos widgets Objectifs hebdomadaires et Objectifs créatifs du 4ème trimestre sont les uns à côté des autres, donc cela double les points pour l'aspect visuel et la fonction ! ✅) Le widget Charge de travail par état d'avancement est petit et en bas (notre diagramme circulaire est en haut pour un aperçu rapide de la progression ! ✅) Notre tableau de bord est facile à lire de gauche à droite ✅

Créer un tableau de bord dans ClickUp aujourd'hui

Vous l'avez écrasé ! 🎉

À quel point la création d'un tableau de bord dans ClickUp était-elle facile avec cette formule ? Maintenant que vous avez les bases, utilisez cette base pour créer des tableaux de bord ClickUp basiques (ou avancés) !

Les tableaux de bord sont un outil formidable, non seulement pour un usage personnel, mais aussi pour le partage avec vos collègues. Ne laissez pas votre équipe repartir moins bien informée (ou pire, confuse) parce que l'information n'était pas claire pour influencer la prise de décision.

S'il vous est arrivé plus d'une fois d'achever la moitié d'une journée de travail en construisant un tableau de bord dans Excel et de devoir recommencer parce que les données avaient complètement changé au cours des 22 dernières minutes, essayez de ClickUp gratuitement aujourd'hui et créez un tableau de bord puissant qui favorisera une meilleure prise de décision et une meilleure productivité. Celui-ci est pour vous . 🤝