15 meilleures applications de planification quotidienne en 2025 (fonctionnalités, prix)

Je vais commencer par une confession : Je suis un peu obsédée par les applications de productivité et de planification. Je suis toujours à la recherche des meilleures applications, les plus efficaces et les plus agréables à utiliser pour planifier ma journée et faire mon travail.

Cela signifie que j'ai essayé des dizaines d'options, des outils de gestion de projet les plus complets comme ClickUp au simple stylo et au papier.

Sur la base de mon expérience et des tests effectués par l'équipe de ClickUp, j'ai dressé une liste des meilleures applications de planification quotidienne, quels que soient les besoins ou les envies.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un aperçu de ce que je recherchais.

Qu'est-ce qu'une application de planification quotidienne ?

Une application de planification quotidienne est un outil de productivité qui vous permet d'organiser les tâches, les réunions et les activités de communication que vous devez accomplir chaque jour.

Contrairement aux outils de gestion de projet qui se concentrent sur la réalisation du travail dans le respect des délais et des ressources, la plupart des applications de planification quotidienne aident les individus et les équipes à se mettre d'accord sur ce qui peut être fait et ce qui sera fait chaque jour.

Pourquoi avez-vous besoin d'une application de planification quotidienne ?

Les applications de planification quotidienne sont des outils puissants qui permettent d'organiser et de contrôler sa journée. Elles aident les individus et les équipes de la manière suivante.

Clarité : En passant par différents outils tels que le courrier électronique, Slack, la gestion de projet, etc., vous pouvez planifier, établir des priorités et faire le travail qui compte.

Concentration : Les applications de planification quotidienne vous obligent à réfléchir à ce que vous pouvez raisonnablement faire en une journée. Ainsi, vous vous concentrerez sur les choses importantes.

Gestion : Selon votre fonction, vous pouvez avoir une demi-douzaine de réunions et une centaine d'e-mails à traiter. Les applications d'agenda quotidien vous permettent de ne pas perdre de vue ces activités.

Prévisibilité : L'utilisation d'une application de planification quotidienne vous permet de diviser les grands projets en petites tâches, ce qui rend votre journée de travail plus prévisible.

Productivité : Les applications de planification quotidienne éliminent la surcharge d'informations. Elles vous évitent d'être submergé par les notifications Slack ou les boîtes de réception d'emails et vous permettent de vous concentrer sur le travail prévu.

Que faut-il rechercher dans les applications de planification quotidienne ?

Ma journée est un peu désordonnée, avec plusieurs événements/réunions programmés à l'avance, des tâches avec des échéances précises et du travail urgent à effectuer. J'avais donc besoin d'une application de planification quotidienne dotée des fonctionnalités suivantes pour me permettre de garder une longueur d'avance sur mon travail.

Vue de la date : Marquer une date ou assigner une échéance à chaque tâche et les visualiser par jour/semaine/mois. Cela signifie que si j'ai une date limite pour quelque chose une semaine plus tard, je peux l'assigner et être rappelée à cette date future.

Planification : Possibilité de créer des tâches et des réunions sur une base quotidienne, idéalement intégrées dans un calendrier. Mes collègues envoient des invitations sur Google Calendar. Mon application de planification quotidienne doit intégrer automatiquement ces invitations dans mon calendrier.

Gestion des tâches : Suivi des tâches avec des descriptions supplémentaires, des commentaires, des listes de contrôle, etc. Chaque tâche est accompagnée d'une liste d'exigences et de critères d'acceptation qui doivent figurer dans l'application de planification quotidienne.

Blocage du temps : Bloquer du temps pour chaque tâche sur la base d'estimations et comparer le temps suivi à ce temps. Imaginez que vous ayez cinq réunions d'une heure et quatre tâches de 90 minutes dans la même journée ! Pour éviter cela, j'ai besoin d'une fonction de blocage du temps.

Rapports : Possibilité de générer automatiquement des feuilles de temps, de mesurer les indicateurs clés de performance et de suivre les progrès. Tout ce qui réduit le travail administratif et crée de la visibilité est un énorme bonus.

Compatibilité : Intégrer et travailler avec divers outils d'entreprise populaires, afin que je puisse collaborer avec mes collègues et mes clients sur la plateforme de leur choix.

Accessibilité : Disposer d'applications web, mobiles et de bureau pour un accès 24×7.

Il ne s'agit là que de la base. Pour soutenir la gestion de projet et la productivité personnelle, applications de planification numérique auront également intérêt à inclure des fonctions d'automatisation, d'intelligence artificielle, d'intégration, etc.

Sur la base de ces paramètres, voyons ce que donnent les 15 meilleures applications de planification quotidienne payantes et gratuites.

Aperçu des applications de planification quotidienne

Meilleure application pour Meilleure fonction Limitation ClickUp - Planificateur quotidien basé sur l'IA - /href/ https://clickup.com/aiClickUp Brain/%href/, connectant les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec l'IA Google Calendar - Blocage du temps - Possibilité de voir plusieurs calendriers (personnel, professionnel, scolaire, etc.) en une seule vue pour une planification sans erreur - Les fonctions de gestion de projet et de reporting sont très limitées Notion - Planification quotidienne basée sur la gestion des connaissances - Notion AI pour le brainstorming d'idées - Difficile pour les gens de construire leurs propres systèmes au sein de Notion - Notion AI pour le brainstorming d'idées - Notion AI pour le brainstorming d'idées Les fonctions de gestion du temps prennent le pas sur les capacités de planification quotidienne. En conséquence, les utilisateurs sont poussés à utiliser les fonctions de planification pour planifier également Todoist Planification sur le pouce Plus de 80 intégrations Les fonctionnalités pour les équipes sont limitées Any.do - Intégration des plans personnels et professionnels dans un seul outil - Modèles de listes de tâches prêts à l'emploi pour plusieurs cas d'utilisation - Ne convient pas aux cadres de gestion des tâches spécifiques tels que GTD Sunsama - Planification quotidienne à guichet unique - Objectifs quotidiens avec estimations de temps - L'unification de données provenant de sources multiples peut s'avérer fastidieuse Plaky - Petites entreprises et organisations à but non lucratif - Projets, tâches et utilisateurs illimités - Limité pour les projets d'entreprise qui nécessitent des personnalisations complexes. Tic-tac Organisation et réalisation des tâches quotidiennes sur un calendrier Possibilité de créer des tâches à partir de commandes vocales, d'e-mails, de Siri et de widgets Les tonalités d'alerte et les alertes gênantes peuvent parfois exacerber l'anxiété liée aux notifications L'application est structurée, mais elle ne dispose pas de fonctions de gestion de projet complexes pour prendre en charge la situation dans son ensemble Les tâches de la vie quotidienne sont souvent très complexes, mais il n'existe pas de fonctions de gestion de projet complexes qui permettent d'avoir une vue d'ensemble de la situation Trello - Équipes exécutant des tâches bien définies - Pas d'automatisation de code pour les processus répétitifs et les tâches récurrentes - Fonctionne uniquement sur des cartes, des listes et des tableaux - Trello est un outil de gestion de projet qui permet d'exécuter des tâches bien définies Microsoft Outlook Équipes sur la pile Microsoft Combinaison du courrier électronique, des tâches, des événements, des contacts et des notes en une seule application Outlook n'est pas l'outil de gestion du courrier électronique le plus intuitif nTask Équipes de développement de logiciels Rapports avec KPIs personnalisés Les utilisateurs trouvent l'interface chaotique et difficile à utiliser Evernote - Productivité personnelle et gestion du travail - Connexion des réunions (calendrier) aux notes de réunion (documentation et actions) - La planification quotidienne est encore manuelle, sans flux de travail guidés ni modèles - Evernote est un outil de gestion du courrier électronique qui n'est pas le plus intuitif qui soit

Les applications de planification quotidienne en un coup d'œil

Les 15 meilleures applications de planification quotidienne à utiliser en 2024

Voici, sans ordre particulier, les meilleures applications de planification quotidienne que vous pourrez utiliser en 2024. Pour vous simplifier la tâche, j'ai comparé les fonctionnalités, identifié les utilisateurs de chaque application et indiqué les prix.

Commençons par le début

1. ClickUp

ClickUp est une plateforme complète de gestion de projets avec des fonctionnalités uniques de planification quotidienne pour les individus et les équipes.

ClickUp combine des fonctions de gestion des tâches, de planification, de formulaires, de cartes mentales et des dizaines de vues personnalisables pour offrir une flexibilité totale en matière de planification quotidienne.

J'aime ClickUp pour sa capacité à tout faire et même plus. La hiérarchie espace de travail > dossiers > listes > tâches > sous-tâches donne une granularité immense. Les vues du calendrier, de la chronologie et du diagramme de Gantt me permettent d'éviter de prendre du retard.

ClickUp Brain est fantastiquement intégré dans tous les aspects de l'outil. En tant que rédacteur, ClickUp Brain est un excellent compagnon pour générer des idées, résumer de longs articles de blog, relire, etc.

ClickUp : La meilleure application de planification quotidienne alimentée par l'IA

Parmi toutes les applications de planification quotidienne disponibles sur le marché aujourd'hui, les capacités d'IA de ClickUp sont inégalées. Cerveau de ClickUp est le premier réseau neuronal au monde qui connecte les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec l'IA.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez :

Générer des listes de choses à faire et les ajouter à des listes de tâches Tâches ClickUp Résumer les tâches accomplies et publier des mises à jour

Poser des questions pour aider à établir des priorités, comme par exemple : Sur quoi dois-je travailler ensuite ? Quelles sont les tâches les plus urgentes ? Quelles sont les tâches bloquées ?

Transformez la voix de vos réunions et de vos clips en transcriptions textuelles

Transcriptions automatiques avec ClickUp Brain

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain, votre assistant personnel et votre compagnon de planification

Vue du calendrier ClickUp pour visualiser les tâches/événements sur une journée/semaine/mois

Intégration bidirectionnelle avec les calendriers Google et Outlook pour une synchronisation en temps réel

Suivi du temps pour le blocage du calendrier et la planification quotidienne granulaire

Objectifs et rapports de progression

ClickUp comprend également des dizaines de modèles pour la planification quotidienne et les cas d'utilisation de la gestion de projet. Planifiez vos journées avec Modèle de planificateur quotidien de ClickUp . Ajoutez et classez les tâches, définissez les dates d'échéance et les priorités, cochez-les et suivez les progrès, le tout en un seul endroit. Télécharger ce modèle

Limitations de ClickUp

ClickUp est plus qu'un simple agenda. Il s'agit d'un espace de travail productif doté de fonctionnalités complètes pour la gestion de projets. Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par ces fonctionnalités, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage abrupte.

Tarifs de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Entreprise : Contact pour les prix ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5 $ par membre et par mois



ClickUp ratings and reviews (en anglais)

Applications disponibles

ClickUp App est disponible au téléchargement sur

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Web

Apple Watch

Bientôt dans la Meta Quest - pratiquement partout

2. Calendrier Google

Source : Google Calendar

Google Calendar est l'un des logiciels les plus populaires calendriers en ligne disponibles sur le marché aujourd'hui. La plupart des utilisateurs de Gmail/GSuite utilisent automatiquement le calendrier Google intégré à leur application de messagerie.

Comme je l'ai déjà dit, je planifie beaucoup d'événements sur Google Agenda. J'y ajoute mes rendez-vous personnels - déjeuners, séances de sport, ramassage scolaire, etc. - afin que personne ne s'attende à ce que je sois en ligne pendant ces heures.

Toutefois, Google Agenda limite la possibilité de suivre les tâches. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un autre outil de planification quotidienne pour compenser les limites de Google Agenda.

Google Calendar : Le meilleur pour bloquer le temps

Si vous êtes conseiller, consultant ou coach, Google Agenda est un excellent moyen de planifier tous les événements de la journée. Il vous aide à établir des des plans de productivité raisonnables (pas de dépassement d'horaire) et informez vos collègues/clients en conséquence.

Les meilleures caractéristiques de Google Calendar

Fonctionnalités intégrées pour la création de listes de choses à faire, de délais et de gestion des tâches

Possibilité d'afficher plusieurs calendriers (personnel, professionnel, scolaire, etc.) en une seule vue pour une planification sans erreur

Heures de travail et lieu de travail pour les options RSVP automatiques

Tâches et événements des membres de l'équipe dans une seule vue, ce qui facilite la vérification de leur disponibilité et la planification des réunions

Calendriers de groupe avec les membres de l'équipe pour les tâches récurrentes telles que les vacances de l'équipe

Intégrations avec pratiquement tous les autres outils que vous utilisez

Limitations de Google Calendar

Google Calendar est avant tout un calendrier doté de quelques autres fonctionnalités. Cela signifie que les fonctions de gestion de projet et de reporting sont très limitées.

Tarifs de Google Agenda

Gratuit

Business Starter : 7,2 $/mois par utilisateur

Business Standard : $14.4/mois par utilisateur

Business Plus : 21,6 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contacter pour les tarifs

GeminiCalendrier AI: Ajouter à n'importe quel plan pour un essai gratuit de 14 jours

Applications disponibles

L'application Google Agenda est disponible sous Android, iOS et en version web.

Bonus : Choisissez parmi les applications suivantes modèles bloquant le temps pour organiser votre temps de manière efficace et cohérente.

3. Notion

Source : Notion

Notion était à l'origine une application de prise de notes, qui s'est aujourd'hui enrichie d'un large éventail de fonctions de productivité et de planification quotidienne. Avec Notion, vous pouvez créer des documents, rédiger des wikis d'entreprise, gérer des projets et planifier le travail de chaque jour.

J'ai utilisé Notion comme une application de documentation pour garder une trace des idées que j'avais pour des articles, des commentaires de mes collègues/parties prenantes, des listes de contrôle de la qualité, etc. Je l'ai beaucoup utilisée pour gérer les guides de style, ce qui m'a permis d'y accéder facilement chaque fois que j'en avais besoin.

Cependant, en tant que planificateur quotidien, j'ai trouvé que Notion ne permettait pas de suivre le temps, de créer des estimations, de bloquer le temps, etc. qui sont fondamentaux pour la productivité.

Notion : Meilleur pour la planification quotidienne basée sur la gestion des connaissances

Notion est une ressource fantastique pour les personnes créatives ainsi que pour les travailleurs du savoir qui rassemblent des données disparates pour résoudre des problèmes complexes.

Si votre travail implique plus qu'une poignée de tâches simples, comme acheter du lait ou payer les salaires, Notion peut vous aider à consolider vos informations.

Vous pouvez créer des tâches et des documents à l'aide d'étiquettes personnalisées, de balises, de propriétaires, de bascules, de tâches et bien plus encore. Vous pouvez également utiliser l'affichage du calendrier pour suivre les travaux en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Outil de gestion des connaissances flexible avec un large éventail de fonctionnalités personnalisables

Possibilité de télécharger des images, d'intégrer des vidéos, etc. pour un contexte complet

plus de 10 000 modèles pour les projets personnels, professionnels et scolaires

Notion AI pour trouver des idées sans avoir recours à un moteur de recherche, générer des réponses et remplir automatiquement les tableaux, le tout en temps réel

Limitations de Notion

Notion a la réputation d'être difficile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs. La flexibilité de l'application peut rendre plus difficile la création de systèmes propres à Notion.

Prix de Notion

Gratuit

Plus : 10 $/mois par utilisateur

Business : 18$/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Notion AI : Ajouter à n'importe quel plan pour 10$/mois par utilisateur

Notion ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (5 300+ commentaires)

Capterra :4.8/5 (2,100+ commentaires)

Applications disponibles

Notion est disponible en téléchargement sur macOS, Windows, Android et iOS

4. Clockify

Source : Clockify

Clockify est une application populaire de suivi du temps qui permet de suivre la productivité, l'assiduité et les heures facturables. Elle est axée sur la gestion du temps, avec des fonctionnalités telles qu'un minuteur, un calendrier, des feuilles de temps, des rapports d'activité, une planification, des approbations et une facturation.

En tant qu'application conçue pour la planification et le suivi du temps, Clockify est parfaite pour la planification quotidienne. J'avais l'habitude de planifier des tâches sur un calendrier la veille au soir, afin de savoir exactement ce que je devais faire chaque jour. C'est aussi fantastique de pouvoir voir dans les rapports le temps que j'ai passé sur une tâche sur plusieurs jours.

Clockify : Le meilleur pour les freelances et les petites équipes qui facturent leurs heures de travail

Si vous êtes freelance ou propriétaire d'une petite entreprise, Clockify est parfait pour contrôler et suivre les heures facturables. Bien qu'il ne soit pas conçu comme un planificateur, Clockify permet aux utilisateurs de planifier le travail, les missions, les équipes et les congés.

Sur la base de ces entrées de temps, vous pouvez également créer automatiquement des feuilles de temps et des factures pour une facturation plus rationnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Fonctionnalités de suivi du temps simples et puissantes

Suivi automatique des applications et des sites web que vous utilisez régulièrement

Possibilité d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, de créer des jalons et d'obtenir des informations sur la surcharge de travail

Modèles pour charger les activités récurrentes chaque semaine

Limitations de Clockify

Les fonctions de gestion du temps de Clockify prennent le pas sur ses capacités de planification quotidienne. Par conséquent, les utilisateurs sont poussés à utiliser les fonctions de planification pour planifier également.

Tarifs de Clockify

Gratuit avec suivi illimité

Basic : 4,99 $/mois par utilisateur

Standard : $6.99/mois par utilisateur

Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : $14.99/mois par utilisateur

Clockify ratings and reviews (en anglais)

Applications disponibles

Clockify App est disponible en téléchargement sur macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge et Linux.

5. Todoist

Source : Todoist

Todoist est un outil de gestion des tâches simple et mobile. Son design minimaliste vous permet d'enregistrer les tâches aussi naturellement que vous les écrivez sur une feuille de papier. Vous pouvez ensuite organiser toutes vos tâches en projets et ajouter des priorités/étiquettes.

Ma fonction préférée est la "vue du jour", qui permet de se concentrer sur les tâches à effectuer aujourd'hui, sans être distrait par le reste. Contrairement à un calendrier, qui affiche les tâches de la semaine/3-4 jours à la fois, la vue du jour permet de rester dans le présent et d'éviter de se laisser submerger par l'avenir.

Cependant, pour suivre le temps, pour regrouper les tâches en projets, etc. Todoist est limité. Je me suis retrouvé à gérer des projets sur un outil plus complet et à venir sur Todoist pour les simples tâches quotidiennes. Au fil du temps, la gestion de plusieurs outils est devenue fastidieuse.

Todoist : Le meilleur pour la planification en déplacement

Todoist offre des fonctionnalités intuitives et conviviales pour gérer les tâches. Son design minimaliste en fait un outil agréable à utiliser, même pour ceux qui ne sont pas très au fait des technologies.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Interface simple et minimaliste pour l'enregistrement des tâches

Vues flexibles, en particulier la vue calendrier, pour voir les tâches sur une ligne de temps

Partage de projet, collaboration et commentaires

plus de 80 intégrations pour l'échange d'informations, la communication et l'automatisation

Visualisation de la productivité par semaine et par mois pour garder les membres de l'équipe sur la bonne voie (plus Todoist Karma pour l'achèvement des tâches !)

Limitations de Todoist

Les fonctionnalités pour les équipes sont limitées

Les utilisateurs disent que l'application n'offre pas la possibilité d'ajouter une répartition du temps pour chaque tâche

Certains utilisateurs rencontrent parfois des problèmes de synchronisation lors de l'intégration à l'agenda Google

Todoist pricing

Débutant : 0

Pro : 5$/mois par utilisateur

Business : $8/mois par utilisateur

Applications disponibles

L'application Todoist est disponible en téléchargement sur Android, iOS, Windows, macOS et Linux

L'application dispose également de versions Web et Apple Watch

6. Any.do

Source : Any.do

Any.do est une application de gestion des tâches pour les individus, les familles et les équipes. La partie la plus intéressante d'Any.do est qu'elle offre un module spécialement conçu pour la planification quotidienne, qui comprend :

Une vue privée de tout ce qui vous concerne

Un nouveau départ chaque jour pour planifier en fonction de vos besoins

Notifications push et flux de travail guidé pour planifier la journée

Intégration du calendrier pour gérer les événements et les tâches en un seul endroit

Vues personnalisables en fonction de vos préférences

J'ai utilisé Any.do pendant une courte période lorsque j'avais trop de choses à faire en même temps - un chat en chirurgie, un enfant dans l'équipe de football de l'école, des vacances à venir, en plus de multiples travaux d'écriture.

Pour gérer tout cela en même temps, sans manquer le travail personnel, Any.do est un outil formidable. Les fonctions de focalisation sont également très utiles pour minimiser l'effet de saturation de la productivité.

Any.do : Le meilleur outil pour intégrer les plans personnels et professionnels en un seul outil

Avec Any.do, vous pouvez gérer tous les aspects de votre vie sans que l'un n'empiète sur l'autre.

Les meilleures fonctionnalités d'Any.do

Suggestions intelligentes personnalisées surcomment se concentrer et sur quoi se concentrer

Intégrations avec plusieurs outils de gestion de projet pour consolider les besoins personnels et professionnels

Prêt à l'emploimodèles de listes de tâches pour plusieurs cas d'utilisation

Limitations de Any.do

Les utilisateurs ne sont pas satisfaits du niveau de détail des tâches qui peut être ajouté à chaque élément à faire

Certains utilisateurs mentionnent également qu'il n'est pas adapté aux cadres de gestion des tâches spécifiques comme GTD

Tarifs de Any.do

Personnel : 0

Premium : 5,99

Famille : 9,99 $/mois pour 4 utilisateurs

Équipes : 7,99 $/mois par membre

Applications disponibles

L'application Any.do est disponible en téléchargement sur téléphone (Android et iOS), iPad, ordinateur de bureau (Windows, macOS), web et montre intelligente.

7. Sunsama

Source : Sunsama

Sunsama est un outil de productivité qui permet de concilier vie professionnelle et vie privée. Il s'agit d'un agenda numérique qui consolide les données de toutes vos applications pour les présenter de manière claire sur une ligne de temps.

Ce qui m'a le plus attiré dans Sunsama, c'est sa capacité à consolider toutes les communications. À un moment donné, j'avais des tâches dans un outil, des événements dans un autre, des tâches personnelles dans une autre liste, des demandes dans des courriels - à tout moment, j'oubliais quelque chose. Sunsama promettait de résoudre ce problème.

Le rituel quotidien qui consiste à passer en revue chaque jour et à planifier est une bonne chose. La possibilité de poster automatiquement le plan sur Slack est également intéressante.

Au fil du temps, cependant, je me suis rendu compte que la consolidation de tout était plus difficile que je ne l'imaginais. J'ai eu du mal à hiérarchiser les multiples communications qui m'arrivaient chaque jour parce que Sunsama me les présentait sous forme de liste.

Sunsama : le meilleur pour la planification quotidienne à guichet unique

Sunsama a pour objectif d'aider les individus à organiser le désordre dans leur vie professionnelle et à planifier pour être productifs.

Si vous avez des informations liées à votre travail dans vos emails, Slack, calendrier, Notion, Trello, ClickUp, ou Github, Sunsama peut les unifier en un seul endroit, afin que vous puissiez les cocher avec style !

Les meilleures fonctionnalités de Sunsama

Planification quotidienne guidée à l'aide d'une routine étape par étape

Vue quotidienne unifiée

Objectifs quotidiens avec estimation du temps

Planification de l'emploi du temps et de l'organisation du travail

Limites de Sunsama

Sunsama est un outil de productivité personnelle avec peu de choses pour les équipes

L'unification de données provenant de sources multiples peut s'avérer fastidieuse

L'importation de courriels non importants ou non pertinents et leur élimination dans Sunsama peut s'avérer une corvée

Prix Sunsama

essai gratuit de 14 jours

Abonnement mensuel : 20 $/mois

Abonnement annuel : 16 $/mois facturé annuellement

Applications disponibles

L'application Sunsama est disponible en téléchargement sur téléphone (Android et iOS) et sur ordinateur

8. Plaky

Source : Plaky

Plaky est un logiciel de planification visuelle de projets pour les équipes. Il permet aux équipes de créer des tâches, d'aligner les équipes, d'ajouter des membres, de commenter, de suivre les progrès et de gérer les projets. Ses fonctionnalités couvrent la gestion des tâches, la collaboration, les rapports et l'administration.

Lorsqu'une application est gratuite, c'est une invitation irrésistible pour moi, alors j'ai commencé à utiliser Plaky. Pour un outil de gestion de tâches simple, Plaky a fait le travail pour moi. Cependant, ayant essayé d'autres applications avec des fonctionnalités plus complètes, je n'ai pas trouvé avec Plaky quelque chose à écrire à la maison.

Plaky : Le meilleur pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif

Plaky est une application gratuite de planification quotidienne qui répond aux besoins des petites entreprises et des organisations à but non lucratif de manière rentable. Idéale pour les petites équipes, Plaky permet aux personnes de tous les départements de centraliser toutes les communications et de collaborer en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Plaky

Flux de travail simples pour l'accueil des nouveaux arrivants

Modèles prêts à l'emploi pour le marketing, les RH, les ventes, le CRM et le développement de logiciels

Nombre illimité de projets, de tâches et d'utilisateurs

Limitations fragiles

Plaky peut être limité pour les projets d'entreprise qui nécessitent des personnalisations complexes.

Tarifs de Plaky

Gratuit pour toujours

Pro : 4,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : $10.99/mois par utilisateur

offre groupée cake.com : $15.99/mois par utilisateur

Applications disponibles

Plaky est disponible en téléchargement sur les versions Téléphone (Android et iOS) et Web.

9. Tic-tac

Source : TickTick

TickTick est un outil complet pour organiser tous les aspects de la vie. En plus de planifier chaque journée, vous pouvez utiliser TickTick pour organiser vos tâches, vos objectifs et vos événements.

TickTick est une autre application qui s'est avérée très efficace pour regrouper le travail et la vie en un seul endroit. L'interface conviviale est attrayante. Le minuteur Pomodoro est un moyen plus simple et mieux organisé de suivre son temps. Le générateur de bruit blanc est le meilleur ami de l'écrivain.

TickTick : Le meilleur moyen d'organiser et d'accomplir des tâches quotidiennes selon un calendrier précis

TickTick est doté d'un minuteur pomodoro intégré qui vous aide à vous concentrer sur les tâches à accomplir et à les réaliser selon un calendrier précis. C'est idéal pour les personnes qui ont trop de petites choses à faire. En outre, vous pouvez également diffuser un bruit blanc dans l'application Vous pouvez également diffuser un bruit blanc en arrière-plan pendant que vous travaillez !

Par exemple, si vous êtes un manager ou un professionnel de la relation client, vos tâches peuvent impliquer de prendre des décisions, d'examiner des documents, de donner un feedback, etc., chacune d'entre elles pouvant être réalisée en 25 minutes. TickTick est idéal pour cela.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Possibilité de créer des tâches à partir de commandes vocales, d'emails, de Siri et de widgets

Analyse automatique de la date des échéances pour en faire des rappels

alerte agaçante pour les tâches que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer

Niveaux de priorité et tri

Vues personnalisées du calendrier

Limitations de TickTick

Les utilisateurs sont déçus par les limitations de la version gratuite

Les utilisateurs disent également que les tonalités d'alerte et les alertes gênantes exacerbent parfois l'anxiété liée aux notifications

TickTick, le prix

Forfait mensuel : 3,99 $/mois

Forfait annuel : 35,99 $/an

Applications disponibles

TickTick App est disponible en téléchargement sur Téléphone (Android et iOS), iPad, Desktop (Windows, macOS, Linux), version Web, et Apple watch.

10. Structuré

Source : Structuré

Structured est une application de productivité multifonctionnelle avec IA intégrée. En plus d'être un agenda intuitif, c'est aussi une liste de tâches, un calendrier, un traqueur d'habitudes, un minuteur de concentration, et bien plus encore.

J'ai apprécié Structured en raison de ses fonctionnalités limitées. En évitant les gadgets, Structured m'a donné le strict minimum pour bien planifier ma journée. La vue chronologique est particulièrement utile car il s'agit d'une vue en liste avec laquelle je suis à l'aise, mais juxtaposée sur une ligne de temps. La possibilité d'ajouter des couleurs personnalisées aux éléments est également intéressante.

Structuré : Idéal pour ceux qui ont une multitude de tâches et de rendez-vous

Structured est conçue pour vous aider à prendre le contrôle de la myriade de choses que vous devez faire. Ainsi, l'application structure des tonnes de tâches et de rendez-vous en une seule ligne de temps, vous aidant à créer une liste de priorités et à cocher les choses.

Les meilleures fonctionnalités de Structured

Interface simple et conviviale

Options minimales pour une gestion des tâches sans encombrement

Possibilité de personnalisation pour répondre à des besoins uniques

Limitations structurées

Structured est simple et singulièrement ciblé. Il ne dispose pas de fonctions de gestion de projet complexes pour s'occuper de la situation dans son ensemble.

Tarifs de Structured

Plan gratuit

Structured Pro mensuel : 2,99 $/mois

Structuré Pro annuel : 9,99 $/an

Structured Pro Lifetime : $29.99 pour toute la durée de vie du produit

App Store : 4.8/5 (24 000+ commentaires)

Applications disponibles

Structured App est disponible en téléchargement sur Phone (Android et iOS) et macOS.

11. Choses 3

Source : Choses 3

Things 3 est un gestionnaire de tâches personnelles primé. Il combine les événements du calendrier et les tâches à accomplir pour donner une meilleure idée de votre emploi du temps. Il vous permet de planifier votre journée le matin, d'éliminer les retards le soir et d'effectuer des tâches répétitives pour l'avenir.

En tant qu'utilisateur de Mac, j'ai apprécié la facilité avec laquelle Things 3 s'intègre dans mon écosystème, tant sur l'ordinateur que sur le téléphone. L'application Apple Watch est plus complète que tout autre outil de gestion des tâches que j'ai utilisé.

Je pouvais utiliser la barre tactile, le Hand-off, les actions rapides de l'écran d'accueil, etc., presque comme s'il s'agissait d'une application native ! Un paiement unique au lieu d'un abonnement mensuel ? Je suis preneur !

Things 3 : Meilleure application de planification quotidienne pour les utilisateurs Apple

Things 3 est conçue pour l'écosystème Apple, à savoir macOS, iOS, iPadOS et même Vision Pro.

Elle a un design intuitif et natif avec lequel les utilisateurs d'Apple se sentiraient instantanément familiers. Les raccourcis et commandes spécifiques à Apple fonctionneront également sur Things 3.

Les meilleures fonctionnalités de Things 3

Planification quotidienne guidée et rituels de fin de journée

Rubriques pour créer des catégories et des étapes dans les projets

Listes de contrôle pour les sous-tâches

Planification intelligente en langage naturel avec Jump Start

Mode réduit et fenêtres multiples

Limitations de Things 3

Limité à l'écosystème Apple. Si des membres de votre équipe ou des sous-traitants utilisent d'autres systèmes d'exploitation, vous ne pourrez pas collaborer sur Things 3

les applications pour iPhone, Apple Watch et iPad sont payantes

Tarifs de Things 3

Achat unique de 49,99

Things 3 ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

Capterra :4.9/5 (100+ commentaires)

Applications disponibles

Things 3 App est disponible au téléchargement sur macOS, iOS, iPad et visionOS

12. Trello

Source : Trello

Atlassian Trello est une solution de gestion des tâches construite autour de la méthode Kanban, utilisant des cartes, des listes et des tableaux. De la simple gestion des tâches aux flux de travail complexes, Trello peut gérer tous les types de projets avec facilité.

Au début de mon parcours de productivité, Trello était le guichet unique. J'avais des tableaux pour les films que je voulais regarder, les livres que je voulais lire, les tâches ménagères quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles, etc. en plus de mon travail. Le tableau Kanban, simple et basé sur des cartes, a été mon point d'entrée dans la gestion de projet.

Au fil du temps, j'ai eu besoin de quelque chose de plus spécifique pour planifier mes journées. Trello semblait parfait pour les projets, décomposés en tâches, mais il ne pouvait pas prendre en compte les divers autres éléments, tels que les événements, les réponses, les réunions, etc.

Trello : Meilleur pour les équipes exécutant des tâches bien définies

Trello suit une hiérarchie de cartes et de tableaux. Lorsque vous avez une série de tâches bien définies, vous pouvez créer des cartes pour chacune d'entre elles et les organiser sur des tableaux avec des couloirs de nage pour chaque statut.

Trello est largement utilisé par les équipes de développement de logiciels qui créent des cartes pour chaque fonctionnalité ou histoire d'utilisateur qui passe par le pipeline.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Vue claire de la chaîne de travail sous forme de tableaux, de calendriers, d'échéances, etc

Automatisation sans code des processus répétitifs et des tâches récurrentes

Modèles testés par les leaders de l'industrie

Limitations de Trello

Pour les activités qui impliquent une créativité et une résolution de problèmes plus complexes, les fonctionnalités limitées de Trello peuvent ne pas suffire

Les équipes doivent organiser leurs flux de travail sous forme de cartes, de listes et de tableaux uniquement - aucun autre format ne fonctionnera

Trello pricing

Gratuit

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : $12.5/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Trello ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.4/5 (13 500+ commentaires)

Capterra :4.6/5 (23 000+ commentaires)

Applications disponibles

L'application Trello est disponible en téléchargement sur téléphone (Android et iOS), ordinateur de bureau (Windows et macOS) et Web

13. Microsoft Outlook

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Microsoft Wikimedia Commons Microsoft Outlook est l'un des plus anciens outils de gestion du courrier électronique. Outlook vous permet principalement d'envoyer et de recevoir des courriels par l'intermédiaire d'une boîte de réception structurée. Dans le prolongement de cette boîte de réception, il comprend également :

Un calendrier pour planifier des réunions et des événements

Une application de liste de tâches

Gestion des contacts

Fonctionnalités de prise de notes et de journal

Tout le monde a connu une période où il utilisait Outlook pour gérer son courrier électronique, tout comme moi. Je l'utilisais principalement pour recevoir des courriels et y répondre, mais il m'arrivait aussi de planifier des réunions à partir de cet outil. Teams est également intégré de manière transparente.

Cependant, comme je n'utilisais pas la pile Microsoft, l'intégration d'outils tiers est devenue un défi.

Outlook : Le meilleur pour les équipes utilisant la pile Microsoft

La pile technologique de Microsoft est largement utilisée par les équipes du monde entier. Pour ceux qui utilisent déjà Microsoft, Outlook est un excellent espace de travail consolidé.

Outlook peut servir de système de gestion de tickets de facto, en particulier si votre fonction tourne autour de l'email, comme le succès client ou la maintenance logicielle.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Outlook

Gestion multifonctionnelle des courriels

Combinaison du courrier électronique, des tâches, des événements, des contacts et des notes dans une seule application

Intégrations avec d'autres outils Microsoft, tels que Teams et Office 365

Limitations de Microsoft Outlook

Outlook n'est pas l'outil de gestion du courrier électronique le plus intuitif

Limité à la pile Microsoft

Tarification de Microsoft Outlook

Prix autonome 159,99 $ pour 1 PC ou Mac

Pour la maison :

Famille : 9,99 $/mois jusqu'à 6 utilisateurs Particulier : 6,99 $/mois pour un seul utilisateur

Pour les entreprises (tarification annuelle) :

MS365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur MS365 Business Standard : 12,5 $/mois par utilisateur MS365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur MS365 Apps for Business : 8,25 $/mois par utilisateur



Cotes et avis sur Microsoft Outlook

G2 :4.5/5 (plus de 2 500 commentaires)

Capterra :4.5/5 (1 500+ commentaires)

Applications disponibles

Microsoft Outlook est disponible en téléchargement sur téléphone (Android et iOS) et sur ordinateur de bureau (Windows et macOS)

14. nTask

Source : nTask

nTask est un logiciel de gestion de projet de bout en bout, avec des fonctions de planification, d'exécution, de suivi et d'amélioration.

J'ai commencé à utiliser nTask lorsque l'équipe logicielle de mon organisation l'a préféré pour la gestion de ses tâches. Il était complet et m'a donné une vue d'ensemble de la façon dont les logiciels sont développés. J'ai beaucoup appris. Cependant, pour la gestion de mes propres projets et tâches d'écriture, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez adaptable.

nTâche : Le meilleur pour les équipes de développement de logiciels

nTask est conçu pour soutenir les équipes de développement de logiciels agiles et rapides. La planification approfondie du projet permet l'allocation des ressources, les délais, la budgétisation, etc.

Avec nTask, vous pouvez concevoir vos propres flux de travail, créer des statuts personnalisés, ou utiliser les outils de gestion de projet prédéfinis modèles de plannings quotidiens pour vous donner les moyens de réussir.

nTask meilleures caractéristiques

Suivi du temps, feuilles de temps automatisées et flux de travail d'approbation

Suivi des problèmes avec personnalisation de la gravité et de l'état

Synchronisation du calendrier pour les réunions, l'agenda et les notes de discussion

Gestion des risques et cadres de solutions

Rapports avec indicateurs de performance personnalisés

nLimitations des tâches

Les utilisateurs trouvent l'interface chaotique et difficile à utiliser

Comparé à d'autres outils logiciels de gestion de projet, nTask peut être limité en termes de fonctionnalités

prix de nTask

7 jours d'essai gratuit

Premium : 4$/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Applications disponibles

nTask est disponible en téléchargement sur téléphone (Android et iOS) et en version Web.

15. Evernote

Source : Evernote

Evernote est l'une des applications de prise de notes les plus anciennes. Ce qui était à l'origine un outil permettant d'organiser des notes et des idées dans des carnets numériques s'est transformé en une solution complète pour gérer les connaissances, les tâches et les calendriers.

Je suis un ancien utilisateur d'Evernote, ngl. J'ai écrit mon journal sur Evernote, j'ai découpé des articles intéressants sur Internet, j'ai sauvegardé des images pour les utiliser plus tard, etc. En tant qu'application de prise de notes, elle répondait à tous mes besoins.

Lorsque mes besoins en matière de gestion de projets ont augmenté, les capacités d'Evernote se sont révélées insuffisantes. Je continue d'utiliser Evernote pour la gestion des connaissances et j'y planifie parfois mes journées. Cependant, ce n'est pas mon principal outil de planification quotidienne.

Evernote : le meilleur pour la productivité personnelle et la gestion du travail

Evernote est un outil numérique facile à utiliser qui offre une flexibilité et une liberté comparables à celles d'un carnet de notes physique. Avec Evernote, vous pouvez créer des notes avec du texte, des images, du son, des scans, des PDF et des documents.

Vous pouvez également créer des tâches à faire et planifier des tâches pour gérer tout votre travail en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Capture de pages web avec Web Clipper

Numérisation et stockage de fichiers, de documents et d'images, tels que des notes de réunion, des reçus, des manuels et des recettes de famille

Connexion des réunions (calendrier) aux notes de réunion (documentation et actions)

Recherche alimentée par l'IA qui explore également les PDF, les documents et les images

Limitations d'Evernote

En tant qu'outil de prise de notes, Evernote est limité dans ses capacités de gestion de projet

La planification quotidienne est toujours manuelle, sans flux de travail guidé ni modèle

Prix d'Evernote

Gratuit

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : $17.99/mois

Équipes : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Evernote

Applications disponibles

Evernote est disponible en téléchargement sur téléphone (Android et iOS), ordinateur de bureau (Windows, macOS) et extensions web.

Faites de meilleurs plans quotidiens et exécutez-les efficacement avec ClickUp

Que vous triiez des pommes de terre ou que vous supervisiez la construction du pont de Brooklyn, votre travail doit être planifié et exécuté un jour à la fois. Les applications de planification quotidienne sont dotées de nombreuses fonctionnalités pour vous aider dans cette tâche.

Des outils comme Evernote et Notion permettent de documenter les connaissances organisationnelles et d'élaborer des plans de travail à partir de là. TickTick et Structured apportent de la méthode à la folie qu'est une journée de travail moderne.

Plaky et Trello conviennent mieux aux équipes de développement de logiciels. Enfin, Sunsama unifie la myriade d'outils de communication et d'information que nous utilisons aujourd'hui.

En fonction de votre travail et de vos préférences personnelles, l'une ou l'autre des quinze applications ci-dessus peut être la meilleure application de planification quotidienne pour vous.

