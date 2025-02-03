10 outils d'automatisation des processus d'entreprise incontournables en 2025

Votre équipe s'enlise-t-elle dans des tâches répétitives et des processus manuels délicats ?

Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de faire les choses manuellement. Mais il n'a jamais été aussi facile d'automatiser les processus d'entreprise grâce aux innovations en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA).

Il n'est pas non plus nécessaire de savoir coder ou de créer des modèles d'apprentissage automatique. Les outils d'automatisation des processus d'entreprise permettent d'introduire facilement l'automatisation aux membres non techniques de l'équipe, à condition de choisir la bonne solution. 🛠️

Le choix d'un outil d'automatisation des processus n'est pas une mince tâche, alors réfléchissez bien avant de vous engager. À cette fin, nous allons vous montrer ce qu'il faut rechercher dans les outils d'automatisation des processus et partager nos 10 favoris plateformes d'automatisation de processus préférées de 2024.

Que faut-il rechercher dans les outils d'automatisation des processus ?

Il y a tellement d'outils d'automatisation des processus sur le marché, mais au minimum, votre flux de travail.. logiciel d'automatisation devrait offrir les fonctionnalités suivantes.

Robotic process automation ( RPA ): RPA est une façon élégante de dire que le logiciel utilise des bots pour faire des tâches à votre place. Certaines plateformes n'offrent que des automatisations basées sur des déclencheurs, ce qui est fabuleux, mais la RPA vous débarrasse de tâches encore plus chronophages

RPA est une façon élégante de dire que le logiciel utilise des bots pour faire des tâches à votre place. Certaines plateformes n'offrent que des automatisations basées sur des déclencheurs, ce qui est fabuleux, mais la RPA vous débarrasse de tâches encore plus chronophages Intégrations: Nous ne parlons pas seulement de connexions Zapier ici. Recherchez des solutions qui s'intègrent nativement avec Excel, Gmail, Slack, les médias sociaux et toutes les autres plateformes que vous utilisez

Nous ne parlons pas seulement de connexions Zapier ici. Recherchez des solutions qui s'intègrent nativement avec Excel, Gmail, Slack, les médias sociaux et toutes les autres plateformes que vous utilisez Échelonnabilité: Vous devriez pouvoir utiliser l'outil d'automatisation pour plusieurs cas d'utilisation. Par exemple, vous pouvez commencer à l'utiliser uniquement pour l'entrée de données, mais au fil du temps, vous l'étendez à analyser et améliorer les processus pour la comptabilité, le marketing, etc

Vous devriez pouvoir utiliser l'outil d'automatisation pour plusieurs cas d'utilisation. Par exemple, vous pouvez commencer à l'utiliser uniquement pour l'entrée de données, mais au fil du temps, vous l'étendez à analyser et améliorer les processus pour la comptabilité, le marketing, etc Interface conviviale: Plus une solution est intuitive, plus vous en tirerez rapidement de la valeur. Optez pour un logiciel d'automatisation des processus sans code ou à faible code. Une interface de type "glisser-déposer" est également indispensable

Les 10 meilleurs outils d'automatisation des processus à utiliser en 2024

Votre entreprise a besoin de plus de clients pour se développer, mais si vous avez atteint le maximum de la charge de travail de votre équipe, il est temps d'éliminer les goulets d'étranglement grâce au pouvoir des robots. 🤖

Avec le bon outil d'automatisation des processus, votre équipe travaillera plus vite tout en rencontrant leurs objectifs et résultats clés (OKR) .

Si vous êtes à la recherche d'une entreprise.. gestion des processus nous avons fait toutes les recherches pour vous. Consultez notre liste des 10 meilleurs outils d'automatisation des processus pour éliminer les inefficacités une fois pour toutes.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Outils d'Automatisation de Processus : personnaliser une automatisation dans ClickUp /%$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

Passer d'un onglet de navigateur à l'autre et d'un programme à l'autre sur votre ordinateur prend beaucoup trop de temps. Au lieu de chercher des e-mails, des documents et des données, gardez tout au même endroit avec ClickUp.

C'est vrai : le logiciel le plus favorisé au monde est ClickUp outil de gestion de projet est également un candidat de choix pour l'automatisation des processus. 🙌 ClickUp Automatisations rationalise pratiquement tous les aspects de votre flux de travail, des transferts aux approbations en passant par les dépendances. L'outil d'automatisation des processus de ClickUp décharge votre équipe des efforts manuels afin de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines et de favoriser la prise de décision fondée sur les données.

Il est suffisamment puissant pour assister les procédures opératoires normalisées les plus complexes. Faites confiance à ClickUp pour automatiser des tâches délicates telles que :

Les changements de statut

L'attribution de tâches

La publication de commentaires

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/manage-automations-in-clickup-1400x738.png Outils d'automatisation des processus : gestion des automatisations dans ClickUp /$$$img/

Gérer facilement les automatisations dans ClickUp

Il existe plus de 100 Automatisations prêtes à l'emploi, mais vous êtes libre de copier l'une des nôtres et de la modifier pour en faire quelque chose d'achevé. Choisissez simplement un déclencheur et une condition - ClickUp commencera à acheminer tout à partir de là. 📍

Mais ce n'est pas tout. ClickUp est livré avec des centaines d'outils utiles modèles utiles pour stimuler la productivité .

Essayez le ClickUp Créer un modèle de processus efficace pour visualiser vos processus d'entreprise du début à la fin. Ce sera un jeu d'enfant de construire des Automatisations une fois que vous aurez compris exactement ce que vous voulez que le processus fasse. 🎯

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp IA vous aide à gagner encore plus de temps en tant que seul assistant doté d'IA et adapté à votre rôle

Vous pouvez connecter ClickUp Automatisations à des applications telles que Twilio, Slack, Dropbox, Calendly et Google Sheets pour gérer tout votre travail sur une seule plateforme

À faire la réingénierie des processus d'entreprise avec Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales Suivez la réussite de vos nouveaux processus en temps réel grâce à vos Tableau de bord ClickUp Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, que les débutants trouvent parfois déroutantes au début

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. CMW Lab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/CMW-Lab.jpg Outils d'automatisation des processus : capture d'écran de la page Diagramme de CMW Lab /$$img/

Via CMW Lab CMW crée des logiciels d'automatisation des processus d'entreprise (BPA) pour stimuler la productivité et réduire les coûts de main-d'œuvre. Il se présente comme une solution d'automatisation achevée, avec des applications pour tout, de l'analyse des données aux rapports.

Mieux encore, vous n'avez pas besoin d'être un utilisateur technique pour utiliser CMW Lab. Il est conçu pour les non-techniciens, de sorte que vous pouvez glisser et déposer votre chemin vers la victoire. 🏆

Les meilleures fonctionnalités de CMW Lab

Utilisez le concepteur visuel de processus pour modéliser rapidement vos propres automatisations - aucun code n'est nécessaire

CMW Lab est basé sur le cloud, il n'est donc pas nécessaire de télécharger un logiciel spécial

Simplifiez l'entrée des données grâce au Visual Form Builder de CMW Lab

CMW Lab s'intègre à plusieurs solutions, dont Microsoft Outlook

Limites de CMW Lab

Certains utilisateurs affirment qu'il est difficile de joindre l'assistance client

D'autres disent que l'interface n'est pas conviviale et se charge lentement

Prix de CMW Lab

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (110+ commentaires)

4.6/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (370+ avis)

3. ActiveBatch

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ActiveBatch.jpg Outils d'automatisation des processus : capture d'écran des outils d'automatisation d'ActiveBatch /$$img/

Via ActiveBatch ActiveBatch est un outil d'automatisation de processus flexible qui se connecte à n'importe quelle application ou serveur. Connectez votre CRM, votre ERP, votre business intelligence et d'autres outils à ActiveBatch et laissez les robots s'occuper de tout, de la gestion de l'information à la gestion de l'entreprise la gestion des tâches à l'expérience du client.

Si vous connaissez un peu de code, utilisez l'adaptateur REST API low-code d'ActiveBatch pour plus de.. des flux de travail personnalisés .

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveBatch

L'outil travaille sur n'importe quel appareil

ActiveBatch Job Scheduler est un constructeur de flux de travail conçu pour les équipes interfonctionnelles

L'adaptateur API REST permet d'automatiser à peu près n'importe quoi (à condition de connaître un peu de code)

ActiveBatch s'intègre nativement avec Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint, et bien plus encore

Limites d'ActiveBatch

Les utilisateurs disent qu'il est difficile de trouver certaines fonctionnalités dans ActiveBatch

D'autres disent que les déclencheurs basés sur les évènements ne sont pas toujours fiables

Prix d'ActiveBatch

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (190+ commentaires)

4.6/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (55+ avis)

4. ProcessMaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ProcessMaker.jpg Outils d'automatisation des processus : exemple de diagramme créé avec ProcessMaker /$$$img/

Via ProcessMaker Il est coûteux, mais les gens aiment ProcessMaker parce qu'il combine la puissance de l'automatisation des processus et de l'IA. Si vous avez essayé d'autres outils d'automatisation et que vous vous êtes heurté à un mur, cela pourrait être une option utile qui inclut l'apprentissage automatique intelligent. 💡

Pour info, ProcessMaker propose également des offres spécialisées pour les banques et l'enseignement supérieur, ce qui pourrait vous aider à éviter les maux de tête liés à la conformité.

Meilleures fonctionnalités de ProcessMaker

Assistez les automatisations basées sur des déclencheurs grâce à un moteur de décision IA

Traitement intelligent des documents (IDP) pour extraire, classer et identifier les données non structurées

ProcessMaker dispose d'une recherche par traitement du langage naturel (NLP) alimentée par l'IA pour accélérer les choses

Utilisez les modèles prêts à l'emploi de ProcessMaker ou créez-en un de votre cru

Limites de ProcessMaker

Vous devez connaître un peu de code pour utiliser ProcessMaker de manière efficace

Certains utilisateurs souhaiteraient disposer de tableaux de bord et d'une interface utilisateur spécifiques à leur métier

Prix de ProcessMaker

Plateforme: 1,475$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

1,475$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Pro: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Enterprise+: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (280+ commentaires)

4.3/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (175+ avis)

5. Kissflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Kissflow-Project.png Vue Tableau Kanban de Kissflow /$$img/

Via Kissflow Kissflow est un outil d'automatisation de processus d'un genre différent qui est livré avec des installations back-end uniques pour l'informatique, les développeurs, les propriétaires de processus et les utilisateurs de l'entreprise. Si plusieurs départements ou équipes vont utiliser cet outil d'automatisation, Kissflow permet de démarrer facilement avec peu de personnalisation. 🏃

Pour cette plateforme, il faut tout de même connaître un peu de code. Mais une fois que vous aurez assimilé cela, vous verrez les avantages des règles d'automatisation form-first de Kissflow.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Utilisez les tableaux de gestion des cas pour le suivi des problèmes et la gestion des cas

Kissflow offre des connecteurs sans code

Créer un portail externe pour les fournisseurs, les clients et les collaborateurs

Accéder à des modèles pour l'approvisionnement, la finance, les ressources humaines et les opérations d'entreprise

Les limites de Kissflow

Certains utilisateurs signalent des temps de réponse lents et des difficultés à exporter des données et des rapports

D'autres utilisateurs font état d'expériences négatives avec le service client

Prix de Kissflow

Basic: 1,500$/mois

1,500$/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (530+ reviews)

4.3/5 (530+ reviews) Capterra: 3.9/5 (30+ avis)

6. Bonitasoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Bonitasoft.jpg Capture d'écran des outils d'automatisation de Bonitasoft /$$$img/

Via Bonitasoft Bonitasoft est l'un de ces outils d'automatisation des processus utilisés principalement par les développeurs. Que vous soyez front-end, back-end ou full-stack, Bonitasoft accélère pour vous l'automatisation des processus grâce à des outils simples en low-code.

Vous avez un contrôle total sur les tâches automatisées et les éléments à glisser-déposer. Il automatise même le déploiement, donc si votre entreprise a sa propre application, cela pourrait être l'outil d'automatisation pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Bonitasoft

Attribuez des tâches en fonction de votre diagramme organisationnel

Contrôler les indicateurs de performance (KPI)

Gérer les données structurées et non structurées avec Bonitasoft Case Management

Bonitasoft se connecte aux CRM, ECM, ERP, sites de médias sociaux, services web, bases de données, etc

Les limites de Bonitasoft

L'interface utilisateur n'est pas la plus moderne que nous ayons vue

Bonitasoft est un peu technique, ce qui le rend plus adapté aux équipes informatiques

Prix de Bonitasoft

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (4 commentaires)

4.5/5 (4 commentaires) Capterra: 4.4/5 (15+ avis)

7. ConnectWise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ConnectWise.jpeg Capture d'écran de la page des accords de ConnectWise /$$$img/

Via ConnectWise ConnectWise propose un nombre vertigineux d'outils dans sa suite logicielle conçue pour les fournisseurs de services gérés (MSP). Si vous n'êtes pas un professionnel de l'informatique qui propose des services à d'autres entreprises, cet outil ne vous concernera pas.

Mais si vous êtes une société informatique, ConnectWise PSA automatise tout, des devis aux commentaires des clients en passant par la documentation informatique. Il recueillera même des données pour évaluer les performances de votre entreprise. 📈

Les meilleures fonctionnalités de ConnectWise

L'outil SmileBack recueille automatiquement les commentaires des clients

ConnectWise PSA rationalise la facturation en ligne, les tickets du service d'assistance et l'approvisionnement de la chaîne logistique

Gestion de toutes les tâches, de tous les projets et de toutes les feuilles de temps en un seul endroit

ConnectWise CPQ automatise les devis et les propositions

Limites de ConnectWise

Plusieurs utilisateurs mentionnent des expériences négatives en matière de formation et d'assistance

D'autres disent que les applications sont trop disparates

Prix de ConnectWise

Contact pour les prix

G2: 3.9/5 (460+ commentaires)

3.9/5 (460+ commentaires) Capterra: 4.⅕ (230+ reviewsS)

8. Quixy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Quixy.jpg Capture d'écran de la page Flux de travail de Quixy /$$img/

Via Quixy Quixy est un outil d'automatisation des processus no-code pour le développement d'applications, l'automatisation des flux de travail et l'automatisation des processus d'entreprise. Vous avez le contrôle ultime sur l'expérience utilisateur dans cette plateforme 100% personnalisable.

Faites un brainstorming sur les processus avant de les mettre en œuvre dans l'interface visuelle de Quixy. Il n'y a pas de limite au nombre d'étapes que vous pouvez ajouter, alors soyez aussi complexe que vous le souhaitez. 🧠

Les meilleures fonctionnalités de Quixy

Créez vos propres applications web dans une interface simple de type "glisser-déposer"

Accédez à des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale et la lecture de codes QR

Choisissez des flux de travail séquentiels, parallèles et conditionnels

Quixy propose des applications et des modèles pour le suivi des candidats, l'intégration des employés, la gestion de projet, etc

Les limites de Quixy

Quixy n'a pas beaucoup de documentation pour aider les nouveaux utilisateurs à naviguer sur la plateforme

Certains utilisateurs ont des difficultés à naviguer dans le système

Prix de Quixy

Plateforme: 20$/mois par utilisateur, facturé annuellement

20$/mois par utilisateur, facturé annuellement Solution: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 5/5 (125+ commentaires)

5/5 (125+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (25+ avis)

9. Camunda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Camunda.jpg Capture d'écran de l'aperçu d'embauche de Camunda /$$img/

Via Camunda Camunda utilise l'intelligence prédictive, l'IA générative et l'intelligence augmentée pour mélanger l'IA avec vos processus d'entreprise. Il utilise une architecture ouverte qui s'intègre bien avec tous les frameworks web courants, ce qui fait de la compatibilité un non problème.

Camunda fournit également des tableaux de bord sur la santé des processus, afin que vous puissiez voir à quel point vos nouvelles automatisations sont efficaces. L'inconvénient est que cette plateforme nécessite du code, il est donc préférable de la confier à votre équipe de développement. 🧑‍💻

Les meilleures fonctionnalités de Camunda

Camunda s'accroche à n'importe quel point de terminaison de processus, les cas d'utilisation sont donc infinis

Construire avec Java, Go, Node.js, Python ou C#

Camunda Modeler construit des diagrammes de processus via le web ou le bureau

Limites de Camunda

Le générateur de formulaires est un outil de glisser-déposer pour construire des flux de travail qui nécessitent encore une interaction humaine

Certains utilisateurs signalent que la documentation est insuffisante, ce qui peut rendre la configuration et la navigation difficiles

Prix de Camunda

**Free pour un maximum de cinq utilisateurs

Starter: $103 (€99)/mois pour 10 utilisateurs

$103 (€99)/mois pour 10 utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (9 commentaires)

10. Nintex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Nintex-flowchart.jpg Exemple de diagramme dans Nintex /$$$img/

Via Nintex Ne serait-il pas agréable d'avoir un outil qui identifie les opportunités d'automatisation pour vous ? Eh bien, c'est exactement ce que fait Nintex.

Nintex utilise l'IA pour exploiter vos tâches afin de découvrir et de documenter vos processus. À partir de là, la plateforme automatise tout - y compris les éléments suivants le mappage des processus et la gestion des documents - pour faire gagner beaucoup de temps à votre équipe. ⌛

Les meilleures fonctionnalités de Nintex

Essayez les analyses Nintex pour améliorer les performances de l'automatisation

Nintex génère automatiquement des documents pour la signature électronique

L'outil inclut des bots RPA pour accélérer les flux de travail

Visualisez vos données de processus pour trouver des domaines d'amélioration

Les limites de Nintex

Certains utilisateurs disent que la plateforme devient compliquée et peu maniable

D'autres utilisateurs aimeraient qu'il y ait plus d'intégrations

Prix de Nintex

Pro: 25 000 $/an

25 000 $/an Premium: $50,000/an

$50,000/an Personnalisé: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (700+ avis)

4.2/5 (700+ avis) Capterra: 4.1/5 (80+ avis)

La gestion du flux de travail en toute simplicité

Votre équipe est déjà la crème de la crème, mais.. l'automatisation du flux de travail vous permettra de faire passer votre équipe à la vitesse supérieure. Ditch tâches manuelles et gagner plus de temps en tirant parti des meilleurs outils d'automatisation des processus de 2024. ✨

L'automatisation est un must-have, mais même dans ce cas, la plupart de ces plateformes séparent encore vos automatisations de votre travail réel. Gagner du temps et gardez tout au même endroit avec ClickUp. Nous vous offrons les avantages d'un outil tout-en-un et de puissantes Automatisations.

Et surtout, ClickUp est Free Forever. S'inscrire à ClickUp maintenant -sans carte de crédit.