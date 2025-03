Les 18 meilleurs logiciels d'automatisation des tâches pour 2025 (définition & ; exemples)

Aujourd'hui, les logiciels d'automatisation des tâches sont utilisés presque partout.

Il y a des robots dans les chaînes de montage pour automatiser la fabrication.

Nos paiements de factures et nos répondeurs de vacances sont automatisés.

Même les entreprises ont recours à l'intelligence artificielle ou à des logiciels d'automatisation spécialisés pour stimuler leur efficacité, comme EVE, un robot automatisé dans WALL-E. 🤖

L'automatisation nous a permis de réduire la quantité de tâches manuelles dans notre flux de travail, ce qui se traduit par une productivité accrue, une meilleure cohérence, plus de temps pour se concentrer sur les aspects essentiels de l'entreprise, et bien plus encore.

On peut affirmer sans risque que la technologie de l'automatisation a changé à jamais la façon dont nous vivons et opérons au quotidien.

Dans cet article, nous allons en apprendre davantage sur l'automatisation des tâches et mettre en évidence les 18 meilleurs logiciels d'automatisation des tâches disponibles aujourd'hui. Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que chaque outil a à offrir et découvrir celui qui pourrait correspondre parfaitement à votre entreprise. 💘

Qu'est-ce que l'automatisation des tâches ?

L'automatisation des tâches consiste à utiliser un outil ou un logiciel pour réduire ou éliminer l'effort manuel nécessaire à l'exécution de tâches simples. L'objectif est d'automatiser les tâches et de rendre les processus plus efficaces afin d'accroître la productivité humaine.

Les outils d'automatisation des tâches les mieux adaptés à vos besoins dépendent des processus ou des tâches que vous souhaitez automatiser.

Pour vous aider à décider, explorons quelques-uns des meilleurs outils d'automatisation des tâches disponibles aujourd'hui.

Lorsque vous commencez votre recherche du meilleur logiciel d'automatisation pour votre entreprise, nous vous recommandons de tenir une liste des principales fonctionnalités que vous recherchez dans un outil d'automatisation.

Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités utiles d'un logiciel d'automatisation à rechercher :

Intégrations

Tarification

Capacités d'e-mail

Dépendances

18 Meilleur logiciel d'automatisation des tâches

Voici 18 outils d'automatisation populaires qui devraient être sur votre radar :

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image18.png page d'accueil ClickUp /$$$img/

ClickUp est l'un des plus grands sites Internet de l l'une des évaluations les plus élevées logiciel d'automatisation des tâches et les outils de gestion de projet utilisés par des équipes productives dans le monde entier.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des rappels récurrents pour les réunions, attribuer automatiquement des tâches, déplacer des statuts, publier des commentaires, et bien plus encore.

Voyons ce qui fait de ClickUp le logiciel d'automatisation des tâches n°1 de notre liste.

ClickUp Automatisations L'automatisation intelligente de ClickUp ne se contente pas de réduire vos efforts manuels, elle vous aide également à automatiser des tâches afin de libérer des ressources et de les utiliser de manière créative.

À quoi sert l'automatisation dans ClickUp ?

Si un déclencheur se produit et répond à une condition, ClickUp exécute automatiquement une action spécifique.

Nous allons l'expliquer à l'aide d'un exemple de $$$a.

EVE, la tâche de l'évaluateur de la végétation extraterrestre :

_Si un spécimen de végétation est trouvé sur terre, le placer à l'intérieur de la cage thoracique et le désactiver

Avec ClickUp, vous pouvez automatiser la tâche d'EVE en paramétrant les trois aspects : Déclencher .

5. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/wrike-1400x784.png page d'accueil de Wrike /$$$img/

Avec Wrike, vous pouvez créer une automatisation propre à chaque équipe pour rationaliser les processus de l'entreprise.

Vous pouvez utiliser la publication numérique et les calendriers partagés de l'équipe pour que les dates d'échéance soient claires et pour raccourcir les boucles de rétroaction.

Cependant, l'application mobile de Wrike ne fait pas l'unanimité auprès de ses utilisateurs.

Les fonctionnalités clés de Wrike

Tableaux de bord et formulaires de demande personnalisés

Révision visuelle et systèmes d'automatisation de l'approbationOutil alimenté par l'IA .

6. LeapWork

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/leapwork-1400x778.png page d'accueil de leapwork /$$$img/

Si vous recherchez l'automatisation des processus robotiques ou l'automatisation des tests, vous pouvez essayer LeapWork.

Il s'agit d'un outil sans code avec un processus d'automatisation que tout le monde peut comprendre et utiliser à grande échelle.

Cependant, le débogage de flux de travail complexes peut s'avérer délicat.

Vous devrez faire un leap of faith (un acte de foi) pour utiliser LeapWork.

Les fonctionnalités clés de LeapWork

Assistance pour les applications web et de bureau construites sur n'importe quelle plateforme

Représentation hyper-visuelle des bugs

Assistant de calendrier avancé pour obtenir un aperçu des tâches

Flux de travail et gestion des assignés

Prix de LeapWork

Les tarifs de LeapWork sont disponibles sur demande.

Évaluation des clients de LeapWork

G2 :4.4/5 (10+ reviews)

:4.4/5 (10+ reviews) Capterra : 4.4/5 (40+ commentaires)

7. ProcessMaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/process-maker-1400x782.png page d'accueil de processmaker /$$$img/

Vous pouvez utiliser ProcessMaker comme outil d'automatisation des processus d'entreprise pour automatiser les tâches répétitives telles que les formulaires et les processus d'approbation au sein des différents services.

Vous pouvez vous connecter à des systèmes tiers via l'API et également tirer parti de l'automatisation des processus robotiques pour plus de fonctions.

Cependant, il est difficile d'ajouter un nouveau processus automatisé dans ProcessMaker.

Les fonctionnalités clés de ProcessMaker

Modélisateur de processus d'entreprise pour glisser-déposer des tâches et des points de décision

Tableaux de bord pour surveiller les processus

Formulaires et écrans d'affichage sans code

Approbation ou rejet des demandes directement depuis la boîte de réception des e-mails ou Slack

Prix de ProcessMaker

La version premium standard de cette application coûte 1 495 $/mois (facturé annuellement).

Evaluations des clients de ProcessMaker

G2 :4.3/5 (240+ commentaires)

:4.3/5 (240+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (170+ commentaires)

8. Pipefy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/pipefy-1400x783.png page d'accueil de Pipefy /$$$img/

Aucune compétence en matière de code n'est nécessaire pour automatiser votre flux de travail ou votre entreprise avec Pipefy.

Simplifiez la gestion des demandes, déployez des flux de travail numériques et réduisez les erreurs en automatisant le travail manuel.

Caractéristiques clés de Pipefy

Intégrations personnalisées, depuis les applications de discussion jusqu'aux ERP

Les portails de service centralisent les documents, les politiques et les formulaires de demande

Des e-mails automatisés avec des modèles

Des rapports avancés filtrent et combinent les informations issues des processus

Prix de Pipefy

Pipefy propose un forfait Free. Les forfaits payants commencent à 22 $ par utilisateur et par mois.

Evaluations des clients de Pipefy

G2 :4.6/5 (170+ commentaires)

:4.6/5 (170+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (260+ avis)

9. Zapier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/zapier-1400x785.png zapier homepage /$$$img/

Zapier travaille brillamment en tant que connecteur tiers pour 750+ applications. Il vous permet d'intégrer, d'automatiser et d'innover en quelques clics.

Cependant, l'intégration peut s'avérer assez compliquée. Vous voudrez peut-être simplement zapier.

Les fonctionnalités clés de Zapier

Automatisation de plusieurs tâches à l'aide d'un seul déclencheur

Filtres pour définir les paramètres de base

Historique des zaps pour conserver un journal de bord de l'automatisation

Modèles de flux de travail automatisés

Prix de Zapier

Zapier propose un forfait gratuit. Son forfait payant commence à 29,99 $/mois.

Évaluations des clients de Zapier

G2 :4.5/5 (740+ avis)

:4.5/5 (740+ avis) Capterra : 4.7/5 (1 800+ avis)

10. RoboTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/robotask-1400x826.png robotask homepage /$$$img/

Comme Windows ne dispose pas d'un enregistreur de macros, RoboTask est un outil d'automatisation du bureau conçu spécifiquement pour Windows PC.

Il dispose d'un enregistreur de macros permettant d'enregistrer les actions de la souris et du clavier pour l'automatisation des tâches.

Cependant, il faut parfois un certain temps pour s'habituer à son interface effrayante et désuète.

alors, qui commence ?

Les fonctionnalités clés de RoboTask

Exécute des applications et ouvre des automatiquement des documents Gère les sauvegardes automatiques

Envoie des lettres et des fichiers par e-mail

Fait office de réveil-matin

Prix de RoboTask

RoboTask coûte 150 $ par licence.

Évaluation des clients de RoboTask

G2 :N/A

:N/A Capterra : $$$A

11. Alfred

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/alfred-1400x794.png page d'accueil d'alfred /$$$img/

Alfred est un outil d'automatisation de flux de travail pour les utilisateurs de Mac. Vous pouvez l'utiliser comme un outil de raccourci clavier pour naviguer dans votre interface avec le clavier ou automatiser des flux de travail.

Cependant, Alfred n'offre pas une bonne assistance communautaire pour les plugins.

Les fonctionnalités clés d'Alfred

Historique du presse-papier pour localiser n'importe quel texte, image ou fichier

Powerpack pour créer un flux de travail automatisé

Intégration profonde avec macOS pour donner des commandes système

Tampon de fichiers pour sélectionner et agir sur plusieurs fichiers simultanément

Prix d'Alfred

Vous pouvez télécharger logiciel de gestion du flux de travail gratuitement. Contactez l'équipe commerciale pour connaître les prix des forfaits payants.

Alfred évaluations des clients

G2 :4.4/5 (20+ commentaires)

:4.4/5 (20+ commentaires) Capterra : $$$A

12. Kissflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/kissflow-1400x787.png page d'accueil de kissflow /$$$img/

Kissflow est une entreprise gestion des processus et outil d'automatisation des flux de travail qui vous permet de personnaliser n'importe quel processus.

Vous n'avez pas besoin de connaissances en matière de code pour l'automatisation des tâches.

Cependant, avec Kissflow, vous pouvez dire adieu à la facilité de migration.

Les fonctionnalités clés de Kissflow

Glisser-déposer des formulaires pour créer des applications

Analyses en temps réel pour des processus automatisés

Gestion des processus et des flux de travail sans code

Evolutif pour gérer des volumes de données importants et complexes

Prix de Kissflow

Kissflow commence à 12$/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Kissflow

G2 :4.3/5 (470+ commentaires)

:4.3/5 (470+ commentaires) Capterra : 3.8 (10+ avis)

13. Integrify

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/integrify-1400x712.png page d'accueil d'integrify /$$$img/

Integrify est un logiciel d'automatisation qui vous permet de concevoir vos applications de processus avec des formulaires, des portails de services et des rapports.

Cependant, il est difficile de construire un flux de travail complexe ou un processus d'entreprise ici.

Caractéristiques clés d'Integrify

Concepteur de formulaires pour créer des formulaires réutilisables

Applications de processus de travail gratuites et préconstruites

Notifications, rappels et escalades personnalisés

Rapports et tableaux de bord personnalisés

Prix d'Integrify

Les tarifs d'Integrify sont disponibles sur demande.

Evaluation des clients d'Integrify

G2 :4.4/5 (30+ reviews)

:4.4/5 (30+ reviews) Capterra : 4.5/5 (10+ avis)

14. Flux par gravité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/gravity-flow-1400x762.png page d'accueil du flux de gravité /$$img/

Gravity Flow est un plugin WordPress pour créer des flux de travail personnalisés qui aident à automatiser vos processus basés sur des formulaires et à réduire les erreurs humaines. Par exemple, utilisez-le pour automatiser les demandes de vacances, les formulaires d'admission, les commandes etc.

Cependant, comme il est coûteux, il pourrait vous être plus difficile de graviter vers le Flux de Gravité.

Caractéristiques clés de Gravity Flow

plus de 40 étapes prêtes à l'emploi pour concevoir des flux de travail

Constructeur de processus par glisser-déposer

Rapports détaillés sur chaque tâche et ses goulots d'étranglement

Piste d'audit pour un échéancier détaillé et un journal d'activité

Prix de Gravity Flow

Les forfaits de Gravity Flow commencent à 99 $ par an.

Évaluation des clients de Gravity Flow

G2 :N/A

:N/A Capterra : $$$A

15. Flokzu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/flokzu-1400x791.png page d'accueil de Flokzu /$$$img/

Flokzu est un logiciel de gestion des processus d'entreprise et d'automatisation des flux de travail.

Utilisez son interface de type "glisser-déposer" pour combiner des tâches, définir des règles d'entreprise, des paramètres, etc.

Mais il manque à cet outil un élément qui pourrait être utile à la gestion de vos processus.

Sa fonction "glisser-déposer" ne fonctionne pas avec les processus comportant plusieurs branches.

Vous pouvez espérer une réussite en fluke sur Flokzu.

Les fonctionnalités clés de Flokzu

Chronomètres et dates d'échéance pour le respect des délais

Rapports personnalisés

Mises à jour automatiques de la base de données à l'aide d'informations provenant des API

E-mails automatisés

Prix de Flokzu

Les forfaits de Flokzu commencent à 15 $ par utilisateur et par mois.

Evaluations des clients de Flokzu

G2 : 4.9/5 (20+ commentaires)

: 4.9/5 (20+ commentaires) Capterra : $$$A

16. Nintex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/nintex-1400x801.png page d'accueil de nintex /$$$img/

Nintex est un outil d'automatisation facile à utiliser pour la gestion et l'optimisation de tout processus d'entreprise.

Il offre un connecteur drag-and-drop intégré qui facilite la visualisation des processus complexes.

Les fonctionnalités clés de Nintex

Automatisation des processus robotiques pour les tâches répétitives

DocGen® pour construire et partager des documents au sein de Salesforce ou d'Office 365

Formulaires en ligne pour capturer et soumettre des données

Logiciel K2 Cloud pour concevoir visuellement un flux de travail automatisé

Prix de Nintex

Le prix de Nintex commence à 910 $/mois.

Évaluations des clients de Nintex

G2 : 4.2/5 (660+ avis)

: 4.2/5 (660+ avis) Capterra : 4.1/5 (70+ avis)

17. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/trello-1-1400x771.png page d'accueil de Trello /$$$img/

Trello est un outil populaire de gestion de projet et de collaboration qui offre l'automatisation intégrée pour les tâches de routine.

Avec ce logiciel d'automatisation, vous pouvez également étendre les fonctionnalités au fur et à mesure que votre travail d'équipe se développe.

Cependant, cet outil d'automatisation ne travaille que si vous êtes en ligne.

il faut se préparer à un silence radio

Les fonctionnalités clés de Trello

Commandes en langage naturel pour tout automatiser

Commandes de date d'échéance pour déclencher des actions

Commandes de calendrier pour effectuer des actions à une heure ou un jour spécifique

Boutons personnalisés pour créer des processus

Prix de Trello

Trello propose un forfait gratuit. Les forfaits payants commencent à 6 $ par utilisateur et par mois.

Evaluations des clients de Trello

G2 :4.4/5 (11,870+ reviews)

:4.4/5 (11,870+ reviews) Capterra : 4.5/5 (19,770+ commentaires)

18. Faire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/make-workflow-example-1400x1166.png Outil d'automatisation des tâches de Make /$$$img/ Make (anciennement Integromat) est la principale plateforme visuelle permettant à quiconque de concevoir, construire et automatiser n'importe quoi - des tâches et flux de travail aux applications et systèmes - sans avoir besoin de compétences en matière de codage.

Make permet aux individus, aux équipes et aux Enterprise de tous les secteurs d'activité de créer de puissantes solutions personnalisées qui font évoluer leurs entreprises plus rapidement que jamais.

Make Principales fonctionnalités

Scénarios à plusieurs étapes avec logique de branchements

Outils d'automatisation (filtres, itérateurs, agrégateurs, routeurs, gestionnaires d'erreurs)

plus de 1 000 applications et 6 000 points d'extrémité disponibles

Possibilité de se connecter à n'importe quelle API avec son module HTTP

Make Tarifs

Make dispose d'un forfait Free Forever offrant 1 000 opérations/mois. Ses forfaits payants commencent à 9$/mois.

Evaluations des clients de Make

G2: 4.8/5 (160+ avis)

4.8/5 (160+ avis) Capterra: 4.8/5 (230+ avis)

Exemples d'automatisation de tâches

Automatisation des tâches pour les campagnes de marketing

Les équipes marketing sont chargées de lancer et de suivre des campagnes de sensibilisation à grande échelle axées sur l'acquisition d'utilisateurs jusqu'à leur engagement. Avec de multiples projets et stratégies travaillant simultanément, l'automatisation du marketing et le suivi des tâches constituent un énorme avantage pour l'organisation et la gestion.

Les équipes marketing utilisent souvent des logiciels d'automatisation pour automatiser les campagnes, notamment :

Les flux de marketing par e-mail et.. les campagnes de goutte-à-goutte L'abonnement etlettres d'information mensuelles Marketing des médias sociaux

Programmation de blogs et de contenus

Automatisation des tâches de facturation

L'utilisation d'un logiciel d'automatisation peut vous aider à rester organisé si vous gérez des factures pour votre entreprise.

Les logiciels d'automatisation peuvent envoyer un rappel automatique chaque fois que vous devez envoyer des factures par e-mail.

Il peut également automatiser le processus de facturation en :

En programmant et en envoyant automatiquement des factures récurrentes

Le suivi du paiement des factures

Automatisation des tâches RH

Les services des ressources humaines traitent un grand nombre de tâches récurrentes.

Les équipes RH peuvent utiliser des logiciels d'automatisation pour automatiser des tâches telles que :

La présélection des candidats potentiels

La gestion des avantages sociaux

La planification des rendez-vous

Les tâches administratives

Quel outil d'automatisation pour votre travail ?

L'outil outils de gestion de projet automatisés listés ici proposent d'excellentes fonctionnalités d'automatisation des tâches.

Cependant, ClickUp domine la flotte avec 50+ automatisations de flux de travail et un Free Forever Plan riche en fonctionnalités

Avec cet outil, vous pouvez automatiser une tâche récurrente, définir des rappels récurrents, créer des statuts de tâches personnalisés... les paramètres sont infinis.

pourquoi attendre ? Rejoignez ClickUp gratuitement et laissez-le faire tout le travail à votre place !