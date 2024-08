La technique de la grenouille mangeuse : Passez de la crainte à l'action !

Vous est-il déjà arrivé d'être confronté à une liste de tâches interminable, si écrasante que vous ne saviez pas par où commencer ? Vous vous efforcez de vous concentrer sur chaque tâche de la liste, mais vous n'arrivez pas à trouver l'énergie nécessaire. En même temps, vos échéances se rapprochent, ce qui vous stresse et vous épuise.

Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que de l'aide est à portée de main. Nous avons trouvé un moyen efficace de venir à bout d'une situation aussi décourageante : la technique "Eat The Frog" (mangez la grenouille).

La technique de la grenouille est une solution rapide qui vous sort de l'ornière de la procrastination ! Permettez-nous de vous présenter la technique "Mangez la grenouille" et de vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser pour transformer votre journée chaotique en une journée tranquille et productive.

Qu'est-ce que la technique de la grenouille ?

Eat The Frog est une méthode de priorisation et de productivité qui encourage les gens à choisir la tâche la plus difficile en premier.

L'objectif est de reconnaître une tâche difficile pour la journée (la grenouille) et de l'accomplir (la manger), de préférence le matin à la première heure ; vous serez alors prêt pour une journée productive. Si vous avez deux tâches urgentes, identifiez la plus pressante, c'est-à-dire la plus grosse grenouille, et attaquez-la en premier.

Cette approche permet de contrer l'envie de remettre à plus tard les tâches importantes. Après tout, plus elles restent en suspens, plus elles deviennent accablantes - parfois au point que vous n'avez plus envie d'y faire face !

La technique Eat The Frog vous aide à surmonter les barrières mentales et vous place dans un état d'esprit positif afin que vous puissiez saisir la journée.

Histoire de la technique de la grenouille mangeuse

L'origine de la méthode Eat The Frog est assez obscure, mais nous avons fait quelques recherches pour la découvrir.

Il est communément admis que l'écrivain français Nicolas Chamfort a écrit dans les années 1790 :

M. de Lassay, homme très indulgent, mais qui connaissait bien la société, disait qu'il fallait avaler un crapaud tous les matins, pour se fortifier contre le dégoût du reste de la journée qu'il faut passer en société

Traduit du français à l'anglais

Certains pensent que l'écrivain américain Mark Twain a dit quelque chose de similaire avec une note de bas de page supplémentaire :

Si vous devez manger une grenouille, ne cherchez pas trop longtemps. Si vous devez manger deux grenouilles, ne mangez pas la plus petite en premier

Quoi qu'il en soit, l'essence de ces citations est devenue l'inspiration derrière le mouvement de productivité.

En 2001, l'auteur Brian Tracy, spécialisé dans le développement personnel, a popularisé cette méthode de productivité dans son livre Eat That Frog (Mangez cette grenouille !). À ce jour, ce livre est en première ligne pour stimuler la productivité.

Lecture suggérée : Mangez cette grenouille ! De Brian Tracy

couverture du livre Eat That Frog ! de Brian Tracy via Goodreads Le livre _Eat That Frog! de Brian Tracy est une lecture courte, sans prise de tête, qui contient un grand nombre de conseils spécifiques et réalisables que tout le monde peut mettre en œuvre. Voici ce qui ressort de Eat That Frog! :

Simple et percutant : La métaphore de la grenouille n'est pas quelque chose que l'on peut oublier. Il s'agit d'une technique claire, mémorable et puissante pour s'attaquer aux tâches les plus importantes en premier lieu

: La métaphore de la grenouille n'est pas quelque chose que l'on peut oublier. Il s'agit d'une technique claire, mémorable et puissante pour s'attaquer aux tâches les plus importantes en premier lieu Vaincre la procrastination : Tracy partage ses connaissances sur la psychologie de la procrastination et propose des stratégies pratiques pour la surmonter.

: Tracy partage ses connaissances sur la psychologie de la procrastination et propose des stratégies pratiques pour la surmonter. Des étapes concrètes : Bien que le livre explore certains concepts théoriques, Tracy y intègre également des mesures concrètes que vous pouvez immédiatement adopter. Qu'il s'agisse de la méthode ABCDE d'établissement des priorités et de productivité ou du blocage du temps de travail, Tracy propose des mesures concrètes que vous pouvez immédiatement mettre en œuvregestion efficace du temps (une bouée de sauvetage dans certains projets !)

: Bien que le livre explore certains concepts théoriques, Tracy y intègre également des mesures concrètes que vous pouvez immédiatement adopter. Qu'il s'agisse de la méthode ABCDE d'établissement des priorités et de productivité ou du blocage du temps de travail, Tracy propose des mesures concrètes que vous pouvez immédiatement mettre en œuvregestion efficace du temps (une bouée de sauvetage dans certains projets !) Une lecture rapide et facile : Il faut bien l'admettre, certains livres d'aide à l'autonomie ou de productivité sont trop longs et trop prêchi-prêcha. Si vous vous sentiez motivé pour lire un livre en entier, seriez-vous même en train de lire sur la procrastination ? C'est pourquoi vous apprécierez la concision de ce livre, dont les quelque 120 pages passent en un clin d'œil

S'agit-il d'une solution miracle à tous les problèmes ? Probablement pas. Après tout, il faut s'engager à manger des grenouilles. Vous devrez donc participer activement à la mise en œuvre de techniques visant à vaincre la procrastination et à stimuler la productivité. Mais il s'agit d'un excellent guide pour y parvenir.

Vous trouverez quelques citations tirées du livre tout au long de ce blog. Elles sont puissantes et perspicaces et, nous l'espérons, toucheront une corde sensible chez vous.

Principes fondamentaux de la technique Mangez la grenouille

Le fonctionnement de la technique "Manger la grenouille" se résume aux principes fondamentaux suivants :

Priorisation des tâches : Manger la grenouille est une technique de priorisation. Dites donc adieu à votre liste de choses à faire désordonnée ! Identifiez la tâche la plus importante - l'unique tâche - votre grenouille la plus grosse et la plus moche qui absorbe toute votre concentration et votre attention. Respirez profondément et attaquez-vous d'abord à cette tâche. Une fois que vous aurez surmonté les tâches difficiles, le reste de votre liste vous paraîtra plus facile, plus fluide, plus limpide..

utilisez des outils comme ClickUp pour classer les tâches par ordre de priorité, puis mangez la grenouille

Si vous devez manger deux grenouilles, mangez d'abord la plus laide. C'est une autre façon de dire que si vous avez deux tâches importantes à accomplir, commencez par la plus grande, la plus difficile et la plus importante.

Brian Tracy

Surmonter la procrastination : Il faut vaincre la procrastination pour manger la grenouille. Lorsque vous combattez l'envie de remettre les choses à plus tard, vous éliminez la peur qui vous guette toute la journée. C'est un peu comme si vous arrachiez un pansement, une brève sensation d'inconfort suivie d'une vague de pur soulagement. Vous disposerez alors des ressources mentales nécessaires pour accomplir d'autres tâches

: Il faut vaincre la procrastination pour manger la grenouille. Lorsque vous combattez l'envie de remettre les choses à plus tard, vous éliminez la peur qui vous guette toute la journée. C'est un peu comme si vous arrachiez un pansement, une brève sensation d'inconfort suivie d'une vague de pur soulagement. Vous disposerez alors des ressources mentales nécessaires pour accomplir d'autres tâches La dynamique de l'action : Une fois que vous avez mangé une grenouille, vous ne pouvez plus vous arrêter à une seule (par grenouille, nous entendons évidemment les tâches importantes). L'euphorie mentale liée à l'accomplissement d'une tâche difficile crée un élan sans pareil. Elle donne un ton positif à la journée, parfois à l'ensemble du projet, qui rend les autres tâches moins intimidantes. L'objectif est d'alimenter cette dynamique en continuant à progresser dans les tâches plus petites

: Une fois que vous avez mangé une grenouille, vous ne pouvez plus vous arrêter à une seule (par grenouille, nous entendons évidemment les tâches importantes). L'euphorie mentale liée à l'accomplissement d'une tâche difficile crée un élan sans pareil. Elle donne un ton positif à la journée, parfois à l'ensemble du projet, qui rend les autres tâches moins intimidantes. L'objectif est d'alimenter cette dynamique en continuant à progresser dans les tâches plus petites Maintenir la concentration : Manger la grenouille n'est pas fait pour les personnes qui ne sont pas concentrées ou qui se laissent facilement distraire. Vous devez rester concentré sur la seule tâche importante jusqu'à la dernière bouchée. Les autres grenouilles croasseront d'un million de directions et réclameront votre attention. Construisez la résistance mentale nécessaire pour vous concentrer pleinement sur la grenouille qui se trouve dans votre assiette ; les autres devront attendre

: Manger la grenouille n'est pas fait pour les personnes qui ne sont pas concentrées ou qui se laissent facilement distraire. Vous devez rester concentré sur la seule tâche importante jusqu'à la dernière bouchée. Les autres grenouilles croasseront d'un million de directions et réclameront votre attention. Construisez la résistance mentale nécessaire pour vous concentrer pleinement sur la grenouille qui se trouve dans votre assiette ; les autres devront attendre La gestion du temps : En tant questratégie de gestion du tempsvous devez être réaliste quant au temps qu'il vous faudra pour manger cette grenouille. Apprenez à planifier votre journée de manière à respecter vos priorités sans sous-estimer les tâches ou avoir l'impression de courir contre le temps

gérer votre temps et votre charge de travail avec la vue chronologique de la charge de travail sur ClickUp

Rester cohérent : Personne ne devient un fin mangeur de grenouilles du jour au lendemain. Il faut des semaines, voire des mois, de pratique pour identifier les tâches importantes, ignorer les messages entrants, construire un calendrier pratique, maintenir l'élan, etc. Mais plus on le fait, plus on s'améliore. Mais plus vous le ferez, mieux vous y parviendrez. Grâce à des progrès constants, ce sera bientôt comme une seconde nature pour vous. Alors, persévérez, même si cela prend du temps

Règle : L'apprentissage continu est la condition minimale pour réussir dans n'importe quel domaine.

Brian Tracy

Qui devrait manger la grenouille?

Nous vous prescrivons une dose matinale de manger la grenouille si vous :

Vous voulez arrêter de procrastiner

Vous faites beaucoup de travail, mais vous n'arrivez pas à accomplir les tâches les plus importantes et les plus prioritaires

Avez du mal à vous en tenir à un système de productivité ou à une routine

Avoir du mal à décider ce qu'il faut faire à un moment donné

Vous vous sentez submergé, vous êtes paralysé par l'indécision ou vous vous sentez mal à l'aise dans votre travailparalysie de la charge de travail à la vue de votre liste de tâches

L'une des pires utilisations du temps consiste à faire très bien quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait du tout.

Brian Tracy

Vous comprenez maintenant les principes qui sous-tendent la technique " Mangez la grenouille " et vous savez si manger la grenouille est bon pour vous. Cela nous amène à la question suivante : comment manger cette grenouille ?

Voici un guide en trois étapes pour commencer à utiliser cette technique de priorisation et de gestion du temps :

Étape 1 : Identification des tâches

Tout d'abord, vous devez identifier la grenouille. Il s'agit de la tâche la plus difficile et la plus importante de la liste des choses à faire de la journée. Toutefois, elle ne doit pas nécessairement être la plus urgente. La grenouille idéale est un équilibre entre l'importance, l'urgence et la complexité. Cherchez donc une tâche difficile qui demande plus de concentration et d'énergie et qui a un effet domino positif sur votre journée. Gardez également à l'esprit la tâche la plus susceptible d'être remise à plus tard.

Voici quelques questions que vous pouvez vous poser lorsque vous passez en revue la liste des tâches de la journée afin d'identifier cette tâche difficile :

Laquelle de ces tâches vous semble la plus difficile à accomplir ?

Quelle tâche, si elle était accomplie en premier, aurait l'impact positif le plus important sur votre journée ou votre projet ?

Quelle tâche, si elle n'est pas accomplie, vous causera le plus de stress ou d'anxiété plus tard dans la journée ?

Quelle tâche nécessite le plus haut niveau de clarté mentale et de concentration ?

Quelle est la tâche que vous risquez le plus de remettre à plus tard au cours de la journée ?

Quelle tâche correspond le mieux à votre objectif principal de la journée ?

Si vous êtes toujours bloqué par de nombreuses tâches, établissez une liste de priorités. La première de ces tâches est votre grenouille. Limitez-vous à une grenouille par jour. N'oubliez pas que la concentration est la clé du succès apprenez à déprioriser les tâches chaque fois que vous le pouvez.

Tout le monde remet à plus tard. La différence entre les personnes très performantes et les personnes peu performantes est en grande partie déterminée par ce qu'elles choisissent de remettre à plus tard.

Brian Tracy

Voici un exemple rapide pour vous aider à identifier la grenouille.

Imaginez que vous devez faire une présentation demain. Bien sûr, la finalisation de la diapositive est peut-être la tâche la plus urgente. Cependant, vous vous sentez dépassé par l'idée d'écrire une phrase d'ouverture. Après tout, l'introduction séduit le public et donne le ton à l'ensemble de la présentation. C'est donc par cette grenouille que vous devez commencer.

une fois que vous avez identifié la tâche difficile, utilisez les statuts personnalisés sur ClickUp pour l'étiqueter en tant que grenouille

Étape 2 : Exécution de la tâche

Maintenant que vous avez attrapé la grenouille, il est temps de vous en régaler !

Voici ce que vous pouvez faire pour rendre la séance de mangeage de grenouilles plus supportable :

Commencez : Parfois, le plus difficile est de commencer (nous sommes tous passés par là). Ne réfléchissez pas trop, ne stressez pas et ne vous remettez pas en question. Respirez profondément et plongez dans le bain

Les tâches les plus utiles que vous puissiez accomplir chaque jour sont souvent les plus difficiles et les plus complexes. Les tâches les plus importantes que vous puissiez accomplir chaque jour sont souvent les plus difficiles et les plus complexes. Mais les gains et les récompenses que vous obtenez en accomplissant ces tâches de manière efficace peuvent être énormes.

Brian Tracy

Pratiquez le blocage du temps : Essayez de bloquer les premières heures de travail de votre emploi du temps quotidien pour vous attaquer à la grenouille dès le matin. Cette stratégie de gestion du temps permet d'obtenir un maximum d'énergie et une concentration ininterrompue pour se consacrer à la tâche cruciale

la vue de la charge de travail de ClickUp vous permet de vous entraîner à bloquer du temps pour manger des grenouilles

Tâches d'interruption : Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une grenouille que vous devez la manger en une seule fois ! La décomposer en tâches plus petites et plus faciles à gérer la rend moins intimidante. Atteindre les mini-objectifs vous permet de rester concentré et motivé pour continuer à manger

: Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une grenouille que vous devez la manger en une seule fois ! La décomposer en tâches plus petites et plus faciles à gérer la rend moins intimidante. Atteindre les mini-objectifs vous permet de rester concentré et motivé pour continuer à manger Réduisez les distractions : Nous n'insisterons jamais assez sur ce point ! Faites taire les notifications, fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur et arrêtez le multitâche. Vous devez vous concentrer pleinement sur la dévoration de la grenouille

: Nous n'insisterons jamais assez sur ce point ! Faites taire les notifications, fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur et arrêtez le multitâche. Vous devez vous concentrer pleinement sur la dévoration de la grenouille Soyez prêt : Vous n'entreriez pas dans une bataille sans arme. Pourquoi en serait-il autrement ? Assurez-vous d'avoir les ressources nécessaires pour dévorer la grenouille. Efficaceutilisation des ressources vous permettra de manger plus facilement cette grenouille

Lorsque tout est bien organisé et dans l'ordre, vous aurez davantage envie de vous mettre au travail.

Brian Tracy

Rappelez-vous qu'il serait inconfortable de commencer par les tâches les plus importantes. Mais une fois que vous les aurez accomplies, vous disposerez de l'énergie mentale et de la motivation nécessaires pour mener à bien les autres tâches !

Revenons à l'exemple où vous deviez travailler sur votre présentation. Vous avez découvert que la rédaction de l'introduction est la grenouille que vous voulez manger en premier. Voici comment vous pouvez vous y prendre.

N'attendez pas que l'inspiration vienne. Asseyez-vous devant la page blanche et accordez-vous 30 bonnes minutes - pas de courriels, pas de médias sociaux, rien. Gardez à portée de main quelques articles ou citations sur le sujet de la présentation pour stimuler les idées et la créativité.

Une fois que vous vous êtes échauffé, forcez-vous à réfléchir à quelques lignes d'introduction - Tracy appelle cela l'efficacité forcée. Notez vos options et laissez libre cours à votre créativité. Vous ne tarderez pas à toucher le jackpot.

Étape 3 : Rincer et répéter

Il faut prendre goût à manger la grenouille. Après tout, qui aime s'empêtrer d'abord dans les grandes tâches ?

Plus vous vous entraînerez à identifier les grenouilles et à vous y attaquer, plus vous parviendrez à hiérarchiser les tâches, à gérer votre temps et à vaincre la procrastination. Voici ce que vous pouvez faire pour rester cohérent :

Tenez un journal de vos "grenouilles" et de la façon dont vous les avez vaincues. Ce registre permet de suivre les progrès réalisés, de maintenir la motivation et d'aider à vaincre d'autres grenouilles

Faites-vous plaisir après avoir mangé des grenouilles. Célébrer vos victoires renforce les comportements positifs et vous motive à continuer

la gestion d'un projet est un processus complexe et complexe, qui doit être géré de manière efficace

Faites preuve de compassion. Il y a des jours où vous ne parviendrez pas à manger cette grenouille - dites-vous que ce n'est pas grave. La gentillesse et la patience sont des facteurs de motivation essentiels

Chaque fois que vous cessez de vous efforcer d'aller mieux, votre état ne peut qu'empirer.

Brian Tracy

Ce ne sont là que quelques exemples de ce que vous pouvez faire pour cultiver l'habitude de manger des grenouilles. Nous vous donnerons plus tard d'autres conseils pour vous aider à venir à bout des tâches les plus ardues.

Avantages de la technique de la grenouille mangeuse

La méthode "Mangez la grenouille" présente plusieurs avantages potentiels. En voici quelques-uns :

Travail stratégique

Pour s'attaquer d'abord aux tâches les plus difficiles, on est obligé de donner la priorité à son travail et de se concentrer uniquement sur la tâche à accomplir. Une telle approche permet de cultivé une habitude de travail en profondeur où vous vous concentrez sur une seule tâche et travaillez à fournir des résultats de haute qualité pour elle. Ce travail en profondeur donne le ton de la journée et tient les distractions à distance.

Productivité accrue

La conquête de la grenouille pendant les premières heures de travail vous donne le sentiment d'être plus accompli. En même temps, cela libère la bande passante mentale et donne de l'élan pour s'attaquer aux tâches quotidiennes restantes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer sur votre lancée et vous passerez une journée productive sans effort. Même si vous ne réalisez rien d'autre, vous aurez quand même accompli la tâche la plus difficile - manger la grenouille !

Réduction de la procrastination

La lutte contre la procrastination est la raison d'être de la technique "Mangez la grenouille". Lorsque vous affrontez de front la tâche la plus redoutable ou la plus écrasante, vous êtes moins enclin à remettre à plus tard les autres éléments de votre liste de choses à faire. Cette technique permet de vaincre la procrastination et de neutraliser ses effets sur l'ensemble de votre emploi du temps !

Gestion efficace du temps

Si la gestion du temps n'est pas votre point fort, la méthode Eat The Frog vous permet d'affiner cette compétence. Tout commence par l'estimation du temps nécessaire pour manger la grenouille, qui est la plus grosse perte de temps de la journée. Cette estimation, associée à une hiérarchisation proactive des priorités, vous permet de mieux gérer votre emploi du temps.

Sentiment de contrôle

Tout le monde aime garder le contrôle sur les choses au travail. Cela vaut également pour votre emploi du temps et votre liste de tâches. En mangeant la grenouille, vous prenez le contrôle. Après tout, vous vous occupez d'abord des choses importantes qui requièrent toute votre attention. Cela vous aide à structurer votre processus de planification quotidienne. En gardant le contrôle, vous pouvez déléguer les petites tâches ou réaffecter les ressources en fonction de la charge de travail et de la disponibilité.

Bien-être général

Manger la grenouille est un excellent moyen d'améliorer l'humeur. D'une part, en accomplissant la tâche la plus importante, vous aurez le sentiment d'être accompli. Ensuite, cela vous permet de planifier à l'avance et de garder le contrôle. Plus important encore, le fait de surmonter le pire élimine toute anxiété ou autre blocage mental que vous pourriez développer à propos de la tâche ou du projet. Une fois que vous aurez avalé la grenouille, vous remarquerez que les idées continuent à jaillir et qu'il est tellement plus facile de travailler !

Sharper decision-making

Un manque de concentration et de clarté est tueurs de productivité . Ils peuvent entraver le processus de prise de décision. Toutefois, lorsque vous décidez de manger la grenouille, vous avez déjà réservé votre énergie mentale, votre concentration et votre clarté à la tâche principale et vous avez commencé à déléguer les tâches moins importantes. Une fois cette tâche accomplie, il sera plus facile d'aborder le reste avec un esprit plus vif. En outre, plus vous vous entraînerez, plus vous parviendrez à identifier vos grenouilles et à prendre des décisions plus judicieuses jour après jour.

Meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Manger la grenouille est une excellente habitude qui permet de trouver l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée. En accomplissant toutes vos tâches quotidiennes à temps et dans les délais impartis, vous êtes moins susceptible de les emporter à la maison. De plus, nous avons déjà mentionné le fait que la grenouille est un élévateur d'humeur. Vous serez donc moins stressé ou anxieux et plus motivé.

Conseils pour la mise en œuvre de la méthode Eat The Frog

Expérimenter la technique Eat The Frog peut être gratifiant. Voici quelques conseils et astuces précieux qui vont au-delà des principes de base et qui permettent à cette méthode de s'imposer :

Méfiez-vous des grenouilles déguisées . Parfois, même les tâches les plus simples peuvent être des grenouilles cachées car elles débloquent une série de tâches plus complexes. Par exemple, écrire un courriel pour obtenir une information cruciale peut être une grenouille imprévue, plutôt que de travailler sur un rapport qui dépend de cette information

. Parfois, même les tâches les plus simples peuvent être des grenouilles cachées car elles débloquent une série de tâches plus complexes. Par exemple, écrire un courriel pour obtenir une information cruciale peut être une grenouille imprévue, plutôt que de travailler sur un rapport qui dépend de cette information **Traiter les grenouilles par lots. Il est ainsi plus facile de s'attaquer à plusieurs projets ou défis qui requièrent des compétences ou un état d'esprit similaires. En les regroupant, vous développez un flux de travail qui vous permet de puiser dans l'état de travail profond et concentré pour les aborder l'un après l'autre et maximiser l'efficacité

Utilisez le "truc des 5 minutes " lorsque vous vous sentez dépassé par une grenouille. Cette technique vous oblige à vous engager à travailler sur la grenouille pendant cinq minutes seulement. Souvent, c'est le coup de pouce dont vous avez besoin pour surmonter la procrastination et prendre de l'élan

l'astuce des 5 minutes vous remettra sur la bonne voie via_ la croissance de l'entreprise

Nous avons parlé de manger une grenouille vivante dès le matin - cela peut fonctionner si vous êtes du matin, mais ce n'est pas universellement vrai. Nous avons tous des moments de la journée où notre concentration et notre énergie sont à leur maximum. Identifiez cette zone de consommation et capitalisez sur vos schémas énergétiques naturels pour augmenter votre productivité

pour augmenter votre productivité Ne vous préoccupez pas uniquement des résultats. Parfois, un résultat indésirable peut vous faire perdre de vue un comportement ou une habitude positive. Célébrez-les également afin de renforcer les comportements positifs, quel que soit le résultat

**ClickUp pourrait-il vous aider à manger la grenouille ?

Vaincre ces redoutables grenouilles peut être épuisant, mais ClickUp peut vous aider à tenir le coup ! Voici comment :

Gestion des tâches

visualiser les tâches et assigner des priorités sur ClickUp_

ClickUp est un puissant logiciel de gestion des tâches .

Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à propos de l'apprentissage de prioriser et déprioriser les tâches en adoptant cette technique ? C'est un jeu d'enfant avec Tâches ClickUp . Vous pouvez assigner des des priorités de tâches sur ClickUp en quelques clics pour identifier rapidement la grenouille. Ces drapeaux de priorité placent la tâche en haut de votre liste de tâches, vous fixant et vous rappelant de l'engloutir dès le matin.

Structure de répartition du travail

créez des tâches secondaires pour faciliter la consommation de la grenouille

ClickUp facilite la préparation de la grenouille avant de la manger. Plutôt que de vous étouffer avec une grosse bouchée, vous pouvez la diviser en bouchées plus petites et plus faciles à gérer -sous-tâches. Créez des listes de contrôle pour chaque sous-tâche et associez-les à une allocation intelligente des ressources. De cette façon, vous aurez tout ce qu'il vous faut lorsque le moment sera venu de vous attaquer à la tâche.

Blocage du temps

ajouter des estimations de temps aux tâches avec ClickUp

Regardons les choses en face : nous aimons tous faire défiler le destin sur les médias sociaux ! Mais ClickUp est le gardien qui empêche les distractions d'entrer dans votre zone de concentration. Utilisez ClickUp pour établir une estimation réaliste du temps qu'il vous faudra pour manger cette grenouille. Une fois que vous avez cette idée claire, réservez un bloc de temps dédié dans votre emploi du temps et mettez-vous à manger la grenouille sans aucune interruption.

Travail collaboratif

utilisez les fonctions de collaboration de ClickUp pour manger la grenouille en équipe

ClickUp permet aux utilisateurs d'assigner des tâches, de partager des projets et d'échanger des idées avec leurs coéquipiers. Cela permet de s'attaquer aux grenouilles qui peuvent nécessiter un effort de collaboration. Qu'il s'agisse de séances de brainstorming sur du chat dans ClickUp ou illustrer des concepts sur tableaux blancs interactifs ClickUp la plateforme met tout le monde sur la même longueur d'onde. Une telle communication intentionnelle garantit une expérience de consommation de grenouilles sans heurts et réussie pour vous et votre équipe.

Modèles personnalisables

ClickUp héberge une riche bibliothèque de modèles personnalisables qui changent la donne. Les modèles bloquant le temps sont une véritable bouée de sauvetage pour les professionnels très occupés.

Planifiez votre emploi du temps et pratiquez le blocage de temps avec le modèle de blocage d'emploi du temps de ClickUp

Il y a le Modèle de blocage de l'horaire ClickUp que vous pouvez utiliser pour planifier votre emploi du temps - quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Il vous permet d'accomplir un maximum de travail en un minimum de temps. Vous disposez de quatre types de statuts personnalisés pour assurer le suivi des tâches individuelles et ajouter des détails tels que le lieu, le type, etc. à l'aide de champs personnalisés. Vous pouvez également utiliser la vue du formulaire de planification pour créer un calendrier réaliste pour vous-même. Télécharger ce modèle

Gardez le contrôle de vos tâches avec le modèle de gestion des tâches sur Clickup

Il y a aussi le modèle de Modèle de gestion des tâches ClickUp que vous et votre équipe pouvez utiliser pour visualiser votre charge de travail, hiérarchiser les tâches et collaborer avec d'autres équipes. Vous pouvez également basculer entre six vues dynamiques pour visualiser vos tâches sous la forme d'une liste, d'un tableau, d'une chronologie, etc. L'application divise vos tâches en trois listes : les actions, les idées et le carnet de commandes, afin que vous puissiez vous concentrer sur un domaine à la fois. Télécharger ce modèle

Transformez vos plans en réalité avec le modèle de cadre de travail Getting Things Done sur ClickUp

En plus de ces modèles, il y a aussi le modèle Cadre ClickUp Getting Things Done . Il vous permet de planifier clairement votre journée en notant vos idées, vos pensées et vos tâches et en les triant pour accomplir votre travail ! De plus, vous pouvez choisir d'utiliser un document ou un tableau blanc pour noter vos idées ! Télécharger ce modèle

ClickUp Brain

le cerveau de ClickUp convertit les idées en tâches et identifie la grenouille

Ce n'est pas une exagération - vous allez adorer avoir Cerveau ClickUp comme votre assistant personnel. C'est un atout pour mettre en œuvre la technique "Mangez la grenouille". Qu'il s'agisse de planifier des tâches en fonction de leur priorité ou de bloquer mon emploi du temps pour manger cette grenouille, ClickUp Brain peut tout faire. Il peut même traduire les discussions, les réunions et les documents en tâches, ce qui les rend plus faciles à mettre en œuvre. Appelez-le un mini chef de projet car il est sur le point de rendre votre travail tellement plus facile !

Transformez la procrastination en productivité avec la technique Eat The Frog

La métaphore de la grenouille n'est peut-être pas très appétissante, mais la technique "Mangez la grenouille" jette les bases solides de la productivité. Certains pourraient même dire que les grenouilles sont le petit-déjeuner des champions.

La technique Mangez la grenouille est simple mais efficace, et tout le monde peut l'utiliser, qu'il s'agisse d'un étudiant agité ou d'un professionnel débordé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté de vous attaquer d'abord à la tâche la plus difficile et de l'envie de la mener à bien. Bien sûr, un peu d'aide de la part d'outils tels que ClickUp vous permettra d'aller plus loin dans votre démarche.

Avons-nous mentionné que vous pouvez commencer à utiliser ClickUp gratuitement ? S'inscrire pour un compte gratuit et voyez par vous-même !