Die 25 besten Content-Marketing-Tools, die man 2025 ausprobieren sollte

Die Erstellung von Inhalten ist nur der erste Schritt; die wahre Herausforderung besteht darin, die richtige Zielgruppe zu erreichen, die Inhalte für eine maximale Wirkung zu optimieren und den Prozess effizient zu verwalten. Da 87 % der Marketingfachleute sagen, dass Content-Marketing die Nachfrage steigert, sind die richtigen Tools nicht nur nützlich, sondern unerlässlich.

Von SEO und Social-Media-Planung bis hin zur Erstellung und Analyse von Inhalten – die richtigen Tools für das Content-Marketing können Zeit sparen, die Qualität verbessern und Ihnen helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

In diesem Leitfaden haben wir 25 unverzichtbare Tools zusammengestellt, die das Content-Marketing einfacher und effektiver machen.

Tauchen wir ein!

Was ist Content-Marketing?

Content-Marketing ist ein strategischer Marketingansatz, der sich auf die Erstellung, Verteilung und Bewerbung relevanter und konsistenter Inhalte konzentriert, um eine klar definierte Zielgruppe anzuziehen und zu binden.

Wann haben Sie das letzte Mal eine traditionelle Anzeige gesehen, die Ihnen gefallen hat? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht oft. Aber ein hilfreicher Blogbeitrag, ein unterhaltsames Video oder ein aufschlussreicher Leitfaden? Das ist Content-Marketing in Aktion.

Beim Content-Marketing geht es nicht nur darum, Inhalte zu veröffentlichen, sondern etwas Wertvolles zu schaffen, das Ihrem Publikum tatsächlich hilft, es weiterbildet oder unterhält.

Wenn es richtig erledigt wird, baut Content-Marketing Vertrauen auf, steigert die Markenbekanntheit und positioniert Ihr Geschäft als den Experten auf Ihrem Feld. Es geht nicht nur darum, Aufmerksamkeit zu erregen – es geht darum, sie zu behalten und zufällige Besucher in treue Kunden zu verwandeln.

Arten des Content-Marketings

Content-Marketing umfasst verschiedene Formate, darunter:

Blogbeiträge und Artikel : Informative und SEO-freundliche Inhalte.

Inhalte in den sozialen Medien : ansprechende Beiträge, Videos und Infografiken.

Infografiken : Ansprechende visuelle Darstellung von Daten.

Videos und Podcasts : Bildungsinhalte und Storytelling.

E-Mail-Newsletter : Personalisierte Kommunikation mit Zielgruppen.

Whitepapers und E-Books: Ausführliche Ressourcen mit wertvollen Erkenntnissen

Wussten Sie schon? 93 % der B2B-Vermarkter nutzen Content-Marketing als Teil ihrer Gesamtstrategie

Der Bedarf an Content-Marketing-Software

Bei über 7,5 Millionen Blog-Beiträgen, die täglich veröffentlicht werden, ist es schwieriger denn je, aufzufallen. Hier können Tools für das Content-Marketing helfen.

Eine umfassende Content-Marketing-Plattform erleichtert die Nachverfolgung, Verwaltung und Optimierung des Aufwands für digitales Marketing, indem sie Analysen und datengestützte Erkenntnisse bereitstellt.

Ob Sie Blogbeiträge, Social-Media-Updates oder E-Mail-Kampagnen erstellen, die richtigen Tools sparen nicht nur Zeit, sondern helfen Ihnen auch dabei, Inhalte zu erstellen, die das Engagement und die Ergebnisse fördern. Die eigentliche Frage ist nicht, ob Sie sie brauchen, sondern welche am besten zu Ihrer Strategie passen.

✅ Faktencheck: Unternehmen, die Blogs veröffentlichen, erhalten 67 % mehr Leads als Unternehmen, die keine Blogs veröffentlichen.

Bei der Vielzahl an verfügbaren Tools für das Content-Marketing kann die Auswahl der richtigen Tools überwältigend sein. Der Schlüssel liegt darin, sich auf Features zu konzentrieren, die mit Ihren Zielen, Ihrem Workflow und Ihrer Strategie zur Publikumsbindung übereinstimmen. Folgendes sollten Sie beachten:

Benutzerfreundlichkeit: Ein Tool sollte Ihre Arbeit vereinfachen und nicht verlangsamen. Achten Sie auf intuitive Benutzeroberflächen, die die Erstellung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Inhalten optimieren. Nachverfolgung und Analyse der Leistung: Um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte die richtige Zielgruppe erreichen, wählen Sie Tools für das Content-Marketing, die Keyword-Einblicke, Wettbewerbsanalysen und Nachverfolgung der Leistung bieten. Automatisierung und Planung: Die Verwaltung von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg kann zeitaufwendig sein. Tools, die den Aufwand für die Veröffentlichung und das Content-Marketing automatisieren, helfen dabei, die Konsistenz zu wahren und Zeit zu sparen. Funktionen für die Zusammenarbeit: Wenn Sie mit einem Team arbeiten, sind reibungslose Kommunikation und Workflow-Management von entscheidender Bedeutung. Achten Sie auf Features wie gemeinsam genutzte Workspaces, Kalender für Inhalte und Genehmigungsprozesse. KI-gestützte Funktionen: KI-gestützte Tools können die Erstellung von Inhalten verbessern, die SEO optimieren, Themenideen generieren und automatisierte Empfehlungen zur Optimierung der Content-Strategie geben. Integration mit Drittanbieter-Tools: Eine gute Content-Marketing-Software sollte sich nahtlos in bestehende Plattformen wie CRM-Software, Social-Media-Planer, SEO-Tools und Analyseplattformen integrieren lassen. Kosteneffizienz und Skalierbarkeit: Ihre Bedürfnisse werden sich mit dem Wachstum Ihrer Marke weiterentwickeln. Entscheiden Sie sich für Lösungen, die sich an steigende Anforderungen an Inhalte anpassen können, ohne dass eine vollständige Überarbeitung erforderlich ist.

Die richtige Mischung aus Content-Marketing-Tools kann über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Strategie entscheiden. Durch die Konzentration auf Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Analyse können Sie sicherstellen, dass Ihre Inhalte nicht nur erstellt werden, sondern auch funktionieren und konvertieren.

1. ClickUp (am besten für die Erstellung von Inhalten, Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Testen Sie ClickUp für das Marketing Erstellen Sie eine organisierte Ansicht Ihrer Arbeit, optimieren Sie Ihren Aufwand für die Verwaltung von Inhalten und verwalten Sie jeden Inhaltstyp in ClickUp

ClickUp ist eine vielseitige Plattform für das Projektmanagement mit integrierten Marketing-Tools, die Content-Marketing-Teams bei der nahtlosen Planung, Erstellung und Nachverfolgung von Inhalten unterstützen. Mit seiner vollständig anpassbaren Plattform optimiert ClickUp die Workflows für Inhalte in allen Teams.

Verwenden Sie die Hierarchie von ClickUp (Spaces, Ordner, Listen und Aufgaben), um Ihre Workflows für das Content-Marketing zu strukturieren. Zum Beispiel:

Erstellen Sie einen dedizierten "Content Marketing"-Space.

Verwenden Sie Ordner für Kategorien wie Blog, Social Media, Kampagnen usw.

Listen für bestimmte Arten von Inhalten oder Projekte organisieren.

ClickUp Aufgaben geben Ihnen die Kontrolle über alle Ihre Workflows im Zusammenhang mit dem Content-Marketing. Sie können Aufgaben zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt mit anpassbaren Status wie "Entwurf", "In Bearbeitung" und "Veröffentlicht" nachverfolgen. Verwenden Sie die Features "Kommentare zuweisen", "Erwähnen" und "Prüfung", um Feedback und Genehmigungen für Inhaltsentwürfe zu optimieren.

Mit ClickUp Docs können Sie alle Dokumente, die mit Inhalten zusammenhängen, an einem Ort erstellen, bearbeiten und speichern.

Erstellen, bearbeiten, vergleichen und standardisieren Sie Ihre Dokumente sofort mit ClickUp Docs

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen, wie z. B. das Verschieben von Anfragen an bestimmte Listen oder die Benachrichtigung von Mitgliedern des Teams bei wichtigen Meilensteinen.

Mit ClickUp erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe von Features für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team, wie z. B. ClickUp Whiteboards für Brainstorming und die Planung von Inhalten und ClickUp Chat für Instant Messaging.

ClickUp Brain ist der Game-Changer für das Content-Marketing! Es hilft Ihnen, Aufgaben zu organisieren und Ideen zu sammeln, sodass Sie Ihren Kalender für Inhalte ganz einfach verwalten können. Außerdem sorgt es dafür, dass Ihr Team auf Kurs bleibt, indem es die Zusammenarbeit optimiert und sicherstellt, dass Termine eingehalten werden.

Wenn es um die Erstellung von Inhalten geht, kann es Artikel, Blogs und Social-Media-Beiträge entwerfen und sogar dabei helfen, Ihre Texte klarer und ansprechender zu gestalten. Es kann auch bei der Recherche und Zusammenfassung von Informationen helfen, um sicherzustellen, dass alles perfekt auf Ihre Marketingziele abgestimmt ist!

📌 ClickUp: die besten Features

⚠️ ClickUp-Limits

In der mobilen App von ClickUp fehlen möglicherweise einige erweiterte Features, die in der Version für den Desktop verfügbar sind

Es verfügt über umfangreiche Features, die für technisch nicht versierte Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

$ClickUp-Preisgestaltung

Free-Plan: Grundlegende Features für die Verwaltung von Aufgaben

Unlimited: 5 $ pro Mitglied/Monat

Business: 12 $ pro Mitglied/Monat

Business Plus: 19 $ pro Mitglied/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Für 5 $ pro Mitglied/Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Preisen von ClickUp

🌟 ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

2. HubSpot (am besten für Inbound-Marketing und CRM-Integration geeignet)

Ansicht des Dashboards HubSpot CMS (via HubSpot )

HubSpot ist eine All-in-One-Plattform für Inbound-Marketing, die Unternehmen dabei unterstützt, durch Content-Marketing Leads zu gewinnen, zu binden und zu konvertieren. Von der Blog-Verwaltung bis hin zur Automatisierung optimiert sie die Erstellung und Verteilung von Inhalten und ist daher eine beliebte Wahl für Marketingfachleute.

📌 HubSpot best features

Content Management System (CMS) : Einfache Erstellung und Optimierung von Blogbeiträgen, Seiten und Inhalten für die Website

SEO und Keyword-Recherche-Tools : Erhalten Sie in Echtzeit Vorschläge, um das Suchranking zu verbessern und den organischen Traffic zu steigern.

Marketing-Automatisierung : Automatisieren Sie E-Mails, Lead-Pflege und die Verteilung von Inhalten, um Ihr Publikum mühelos zu erreichen.

Social Media Management: Planen und analysieren Sie Social-Media-Beiträge auf mehreren Plattformen, ohne HubSpot zu verlassen

Analyse und Berichterstellung : Nachverfolgung der Leistung von Inhalten, der Interaktion mit der Zielgruppe und des ROI mit detaillierten Berichten

Nahtlose Integration: Verbinden Sie HubSpot mit CRM, E-Mail und anderen Marketing-Tools für einen einheitlichen Workflow

⚠️ Limits von HubSpot

Der Free-Plan ist zwar großartig, aber für einige Features sind Premium-Abonnements erforderlich, die für kleine Unternehmen kostspielig sein können

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um sich mit allen Features vertraut zu machen

Bestimmte Vorlagen und Automatisierungen sind zwar leistungsstark, aber möglicherweise nicht sehr flexibel

$HubSpot-Preise

Kostenlose tools: Enthält grundlegendes CRM, E-Mail-Marketing und Formulare

Starter: Ab 15 $ pro Monat/Platz

Professional: Ab 800 $ pro Monat für 3 Plätze

Enterprise: Ab 3.600 $ pro Monat für 5 Plätze

🌟 Bewertungen und Rezensionen von HubSpot

G2: 4. 4/5 (12.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (6.000+ Bewertungen)

3. BuzzSumo (am besten für die Recherche von Inhalten und Trendanalysen geeignet)

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, was in Ihrer Branche im Trend liegt oder welche Inhalte am häufigsten freigegeben werden, ist BuzzSumo genau das Richtige für Sie. Es ist für Content-Vermarkter gedacht, die virale Themen entdecken, die Strategien der Wettbewerber analysieren und Schlüssel-Influencer finden möchten.

Ob Sie nun Ideen für einen Blog sammeln, Erwähnungen Ihrer Marke nachverfolgen oder nach Möglichkeiten suchen, Backlinks aufzubauen – BuzzSumo bietet Ihnen Echtzeit-Einblicke, damit Sie Inhalte erstellen können, die tatsächlich Anklang finden.

📌 BuzzSumo best features

Content Discovery : Finden Sie die am häufigsten freigegebenen und ansprechendsten Inhalte auf verschiedenen Plattformen

Wettbewerberanalyse : Verfolgen Sie, welche Inhalte bei Wettbewerbern am besten ankommen, und verfeinern Sie Ihre Strategie

*identifizierung von Influencern: Entdecken Sie die Schlüssel-Influencer in Ihrer Branche für die Zusammenarbeit mit Influencern

Social Media Monitoring : Nachverfolgung von Erwähnungen der Marke und Trends in Echtzeit

Backlink-Analyse : Identifizieren Sie wertvolle Backlinks, um die Autorität Ihrer Inhalte zu verbessern

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Lassen Sie sich über Trendthemen und relevante Erwähnungen Ihrer Marke benachrichtigen

⚠️ BuzzSumo-Limits

Limitierte Verlaufsdaten in Plänen der unteren Ebene, die eine langfristige Analyse von Inhalten einschränken

Es fehlen detaillierte SEO-tools, was die Keyword-Recherche weniger effektiv macht

Es hilft bei der Erstellung von Vorschlägen für Inhalte, bietet jedoch keinen Editor, keine Vorlagen und keine Features für die Veröffentlichung

BuzzSumo-Preise

Erstellung von Inhalten: 199 $/Monat (jährliche Abrechnung, 1 Benutzer)

PR und Kommunikation: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung, 5 Benutzer)

Suite: 499 $/Monat (jährliche Abrechnung, 10 Benutzer)

🌟 Bewertungen und Rezensionen von BuzzSumo

G2: 4, 5/5 (103 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (146 Bewertungen)

4. SEMrush (am besten für SEO und Wettbewerbsanalyse)

via Semrush

SEMrush ist ein All-in-One-Tool für Vermarkter von organischen Inhalten, das mit zahlreichen Features ausgestattet ist, die Ihnen dabei helfen, die Suchrankings Ihrer Website zu verbessern und die Konkurrenz zu analysieren.

Es liefert wertvolle Daten zur Verfeinerung von Content-Marketing-Strategien, von der Themenrecherche über SEO-Website-Audits bis hin zu Wettbewerbsanalysen, und optimiert Inhalte für eine bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen. Es ist ideal für Geschäfte und Agenturen, die datengesteuerte Marketingstrategien und einen klaren Weg zur Online-Sichtbarkeit wünschen.

📌 SEMrush best features

Keyword-Recherche : Finden Sie leistungsstarke Keywords mit detaillierten Suchvolumen- und Wettbewerbsdaten.

Website-Audit : Identifizieren Sie SEO-Probleme und erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen

Wettbewerbsanalyse : Analysieren Sie die Websites, Keywords und Backlinks Ihrer Mitbewerber

PPC- und Werbeeinblicke : Nachverfolgung von Werbeausgaben und -leistung für Google Ads und Social Media

Content-Marketing-Toolkit : Themenideen erhalten, Inhalte optimieren und Leistung messen

Backlink-Analyse: Überwachen und erstellen Sie hochwertige Backlinks für bessere Rankings

⚠️ SEMrush-Limits

Berichte zur Website-Prüfung können für Anfänger aufgrund der technischen Einblicke überwältigend sein.

Steile Lernkurve aufgrund des umfangreichen Bereichs an Features.

Limitierte Daten in Plänen der unteren Ebene.

SEMrush-Preise

Pro: 139,95 $/Monat (5 Projekte)

Guru: 249,95 $/Monat (15 Projekte)

Business: 499,95 $/Monat (40 Projekte)

🌟 SEMrush-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (2.450 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (2.000+ Bewertungen)

5. Canva (am besten für Grafikdesign und visuelle Inhalte geeignet)

Via Canva

Canva macht Design einfach – selbst wenn Sie keine Erfahrung haben. Ganz gleich, ob Sie Grafiken für soziale Medien, Präsentationen oder Marketingmaterialien erstellen, mit der Drag-and-Drop-Oberfläche und den vorgefertigten Vorlagen von Canva erstellen Sie in wenigen Minuten professionell aussehende visuelle Inhalte. Canva ist ein großartiges Tool für Ersteller von Inhalten, Geschäfte und Teams, die schnell und einfach hochwertige Designs erstellen möchten, ohne einen professionellen Designer zu benötigen.

📌 Die besten Features von Canva

Drag-and-drop-Editor : Erstellen Sie Designs einfach mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche

Umfangreiche Vorlagenbibliothek : Greifen Sie auf Tausende vorgefertigte Vorlagen für soziale Medien, Präsentationen und mehr zu

Stockbilder und -elemente : Wählen Sie aus Millionen kostenloser und Premium-Assets

Branding tools : Maintain brand consistency with logos, fonts, and colors

Zusammenarbeit im Team : Gemeinsame Arbeit an Designs in Echtzeit

Bearbeitung von Videos: Bearbeiten und Bearbeiten von kurzen Videos und Animationen

⚠️ Canva-Limits

Die kostenlose Version hat nur ein Limit an Features und Assets

Nicht geeignet für komplexe Design-Projekte, die fortgeschrittene Bearbeitung tools

$Canva-Preise

Free : 0 $

Pro : 119,99 $/Jahr (1 Benutzer) oder 12,99 $/Monat

Teams: 300 $/Jahr für das erste Jahr (bis zu 5 Benutzer), danach 500 $/Jahr

🌟 Bewertungen und Rezensionen von Canva

G2: 4, 7/5 (4.400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 12.000 Bewertungen)

6. Google Analytics (am besten für die Analyse des organischen Traffics und Einblicke in die Benutzer)

über Google Analytics

Google Analytics ist das ideale Tool für das Content-Marketing zur Nachverfolgung der Website-Leistung und zum Verständnis des Benutzerverhaltens. Ganz gleich, ob Sie eine E-Commerce-Website, einen Blog oder eine Unternehmenswebsite betreiben, dieses Tool bietet wertvolle Einblicke in die Traffic-Quellen, die demografische Zusammensetzung der Zielgruppe und die Interaktion der Benutzer. Es ist unerlässlich für Marketingfachleute, Eigentümer von Unternehmen und Analysten, die datengestützte Entscheidungen zur Optimierung ihrer Online-Präsenz treffen möchten.

📌 Die besten Features von Google Analytics

Echtzeit-Analysen : Überwachen Sie den Live-Website-Verkehr und die Aktivitäten der Benutzer

Zielgruppeninformationen : Erhalten Sie detaillierte Berichte über Demografie, Interessen und Verhaltensweisen

Analyse der Traffic-Quellen: Verstehen Sie, woher Ihre Besucher kommen – organisch, über soziale Medien, bezahlt oder direkt

Nachverfolgung von Zielen und Konversionen : Richten Sie Konversionen ein und verfolgen Sie diese nach, um den Erfolg Ihres Geschäfts zu messen

Verhaltensfluss-Berichte : Visualisieren Sie, wie Benutzer durch Ihre Website navigieren

Benutzerdefinierte Dashboards: Erstellen Sie personalisierte Berichte für schnelle Einblicke

⚠️ Google Analytics limits

Steile Lernkurve für Anfänger aufgrund komplexer Berichterstellung

Es fehlen detaillierte Heatmaps und Aufzeichnungen von Sitzungen für eine eingehende Analyse des Verhaltens der Benutzer

Beispiele in Berichterstellungen können die Genauigkeit für stark frequentierte Websites limitieren

$Google Analytics pricing

Standard: Free, provides comprehensive analytics tools

Analytics 360: Benutzerdefinierte Preise, bietet Premium-Features und Integrationen für Unternehmen

🌟 Bewertungen und Rezensionen von Google Analytics

G2: 4. 4/5 (6.400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 8.000 Bewertungen)

7. Trello (am besten für einfaches Projektmanagement und die Organisation von Aufgaben)

via Atlassian

Trello vereinfacht Projekte und Workflows im Bereich Content-Marketing mit seinem intuitiven, auf Karten basierenden System. Es hilft Teams, Geschäften und Freiberuflern bei der Nachverfolgung von Aufgaben oder der Planung persönlicher Projekte und sorgt mit einem klaren und visuellen Workflow für Content-Marketing für Ordnung.

📌 Die besten Features von Trello

Kanban Boards : Drag-and-Drop-Verwaltung von Aufgaben mit anpassbaren Listen

Tools für die Zusammenarbeit: Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und Karten kommentieren

Power-ups und Integrationen: Verbindung mit Slack, Google Drive und anderen tools

Automatisierung (Butler): Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben ohne Code

Checklisten und Beschreibungen: Organisieren Sie Aufgaben mit Prioritäten und Unteraufgaben

Mobile und Desktop-Apps: Nahtlose Verwaltung von Aufgaben auf allen Geräten

⚠️ Trello-Limits

Es fehlt eine integrierte Zeiterfassung für eine detaillierte Analyse der Projekte

Limitierte Berichterstellung und Analyse im Vergleich zu fortschrittlichen Tools für das Projektmanagement

Free-Plan schränkt Automatisierung und Integrationen ein

$Trello-Preise

Free: $0

*standard: 5 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Premium: 10 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: 17,50 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung, mindestens 25 Benutzer)

🌟 Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (13.500 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 20.000 Bewertungen)

8. Grammarly (am besten für KI-gestützte Schreib- und Grammatikprüfungen)

via Grammarly

Grammarly ist ein KI-gesteuerter Schreibassistent, der dabei hilft, Grammatik, Rechtschreibung, Klarheit und Tonfall zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie eine E-Mail verfassen, einen Blogbeitrag schreiben oder Geschäftsdokumente erstellen, Grammarly sorgt dafür, dass Ihre Inhalte ausgefeilt und professionell sind. Es ist ein unverzichtbares Tool für Studenten, Berufstätige und Ersteller von Inhalten, die fehlerfrei schreiben möchten.

📌 Grammarly best features

Grammatik- und Rechtschreibprüfung: Erkennt und korrigiert Fehler in Echtzeit

Vorschläge für Klarheit und Prägnanz: Verbessert die Satzstruktur und Lesbarkeit

Tone Detector: Analysiert den Ton Ihrer Texte für eine bessere Kommunikation

Plagiatsprüfung: Stellt die Originalität sicher, indem Inhalte mit Millionen von Quellen verglichen werden

Verbesserung von Stil und Wortschatz: Schlagen bessere Wortwahl für mehr Wirkung vor

Browser- und App-Integration: Arbeitet über mehrere Plattformen, E-Mails und mehr hinweg

⚠️ Grammatikalische Limits

Die kostenlose Version bietet nur grundlegende Grammatik- und Rechtschreibprüfungen

Kontextbezogene Vorschläge können manchmal die beabsichtigte Bedeutung falsch interpretieren

Die Plagiatsprüfung ist nur im Premium-Plan verfügbar

$Grammatik-Preisgestaltung

Free : 0 $

Premium : 12 $/Monat (1 Benutzer, jährliche Abrechnung)

Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

🌟 Grammatikbewertungen und -überprüfungen

G2: 4, 7/5 (10.500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 7.000 Bewertungen)

9. Ahrefs (am besten für Backlink- und SEO-Analysen)

via Ahrefs

Ahrefs ist ein beliebtes SEO-Tool, das sich auf Backlink-Analysen, Keyword-Recherche und Einblicke in die Konkurrenz spezialisiert hat. Wenn Sie Ihre Suchrankings verbessern, Backlinks nachverfolgen oder Keyword-Möglichkeiten entdecken möchten, bietet Ahrefs die erforderlichen Daten, um Ihre Content-Marketing-Strategie zu verfeinern. Es wird häufig von SEO-Fachleuten, Agenturen und Content-Vermarktern genutzt, die nach detaillierten SEO-Einblicken suchen.

📌 Ahrefs beste Features

Backlink-Analyse: Detaillierte Berichte über verweisende Domains und Ankertexte

Keyword-Explorer: Finden Sie Ranking-Möglichkeiten mit Keyword-Schwierigkeits- und Volumendaten

Site-Audit-Tool: Identifizieren Sie SEO-Probleme und Optimierungsmöglichkeiten

Konkurrenzforschung: Analysieren Sie die leistungsstärksten Seiten und Strategien der Konkurrenz

Content-Explorer: Entdecken Sie trendige Inhalte für den Linkaufbau und zur Inspiration

Rank tracker: Überwachen Sie die Leistung von Keywords im Laufe der Zeit

⚠️ Ahrefs Limits

Es fehlt eine All-in-One-Content-Marketing-Suite wie SEMrush

Keine integrierten tools zum erstellen oder optimieren von inhalten

Kann für Anfänger oder kleine Geschäfte teuer sein

Ahrefs-Preisgestaltung

Lite: 129 $/Monat (5 Projekte)

Standard: 249 $/Monat (20 Projekte)

Fortgeschritten: 499 $/Monat (50 Projekte)

🌟 Ahrefs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (549 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (575 Bewertungen)

10. WordPress (am besten für die Erstellung von Websites und die Verwaltung von Inhalten)

WordPress ist eine vielseitige Plattform für die Erstellung von Websites, von Blogs und E-Commerce-Shops bis hin zu Business-Websites. Mit Tausenden von Themen und Plugins bietet es vollständige benutzerdefinierte Anpassungen, ohne dass Code erforderlich ist. Es ist perfekt für Unternehmen, Blogger und Entwickler, die ein flexibles und skalierbares Content-Management-System (CMS) wünschen.

📌 WordPress best features

Benutzerfreundliches CMS: Intuitives Dashboard für einfache Verwaltung von Inhalten

Plugin-Bibliothek: Zugriff auf über 50.000 Plugins für zusätzliche Funktionen

SEO-freundlich: Integrierte tools und Integrationen mit SEO-Plugins

E-Commerce-fähig: Nahtlose Integration mit WooCommerce für Online-Shops

Anpassbare Themen: Tausende kostenlose und Premium-Themen verfügbar

Community-Unterstützung: Große globale Community und umfangreiche Dokumentation

⚠️ WordPress-Limits

Ständige Plugin- und Theme-Updates können manchmal die Funktionen der Website beeinträchtigen

Ohne eine angemessene Optimierung können Websites aufgrund zahlreicher Plugins langsamer werden

Selbst gehostete WordPress-Seiten benötigen zusätzliche Sicherheit, um Schwachstellen zu vermeiden

$WordPress-Preise

Persönlich: 4 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Premium: 8 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Business: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

eCommerce: 45 $/Monat (jährliche Abrechnung)

🌟 WordPress Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (2.500+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (15.000+ Bewertungen)

11. CoSchedule (am besten für die Planung von Marketing- und Inhalten)

Via CoSchedule

CoSchedule ist ein All-in-One-Kalender für das Marketing, der Teams bei der nahtlosen Planung, Organisation und Durchführung von Content-Marketing-Strategien unterstützt. Er ist ideal für Marketingteams, Blogger und Agenturen, die nach einer strukturierten Möglichkeit suchen, Blogbeiträge, E-Mails und Social-Media-Kampagnen über ein einziges Dashboard zu planen.

📌 CoSchedule best features

Inhalt Marketing-Kalender: Planen und visualisieren Sie Zeitpläne für Inhalte an einem Ort

Soziale Automatisierung: Teilen Sie Inhalte mit der besten Leistung automatisch erneut, um die Reichweite zu maximieren

Zusammenarbeit im Team: Zuweisen von Aufgaben, Festlegen von Fristen und Nachverfolgung des Fortschritts

Überschriften-Analysator: Überschriften für mehr Engagement und SEO optimieren

Workflows und Genehmigungen: Optimieren Sie die Genehmigungsprozesse für Inhalte innerhalb von Teams

Integrationsfreundlich: Verbindung mit WordPress, HubSpot und Google Analytics

⚠️ CoSchedule-Limits

Keine detaillierte Nachverfolgung der Wettbewerber oder Einblicke in das Engagement

Konzentriert sich auf die Planung und erfordert externe tools für das Schreiben von Inhalten

Features wie Automatisierung und Zusammenarbeit im Team erfordern Pläne auf höherer Ebene

$CoSchedule-Preisgestaltung

Kostenloser Kalender: 0 $ (1 Benutzer)

Social-Kalender: 19 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung, bis zu 3 Benutzer)

*kalender der Agentur: 49 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung, bis zu 3 Benutzer)

Benutzerdefinierte Preise für die Pläne "Kalender für Inhalte" und "Marketing-Suite"

🌟 CoSchedule Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (141 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (106 Bewertungen)

12. Hootsuite (am besten für die Verwaltung und Planung von Social-Media-Plattformen)

via Hootsuite

Hootsuite ist eine der beliebtesten Social-Media-Management-Plattformen, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte über mehrere Social-Media-Plattformen hinweg von einem einzigen Dashboard aus zu planen, zu veröffentlichen und zu analysieren. Es ist eine gute Wahl für Geschäfte, Agenturen und Social-Media-Manager, die ihren Workflow für das Content-Marketing optimieren möchten.

📌 Hootsuite best features

Multiplattform-Veröffentlichung: Planen und veröffentlichen Sie Inhalte auf Facebook, Instagram, LinkedIn und mehr

Social Listening: Marken erwähnen und Branchentrends in Echtzeit überwachen

Analyse und Berichterstellung: Engagement, Reichweite und Kampagnenleistung messen

Zusammenarbeit im Team: Weisen Sie Rollen und Berechtigungen für eine nahtlose Teamarbeit zu

Anzeigenverwaltung: Schalten und Nachverfolgung von Social-Media-Anzeigen über die Plattform

Integrationen von Drittanbietern: Verbindung mit Canva, Slack, Google Drive und mehr

⚠️ Hootsuite-Limits

Benutzer mit kostenlosem Konto können nur eine kleine Nummer von Beiträgen planen

Es fehlen im Vergleich zu Mitbewerbern fortgeschrittene Features für die Analyse und Planung auf Instagram

Hootsuite-Preise

Professional: 99 $/Monat (1 Benutzer, 10 Konten in den sozialen Medien)

Team: 249 $/Monat (3 Benutzer, 20 Konten in den sozialen Medien)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung (ab 5 Benutzern, 50 Konten in den sozialen Medien)

🌟 Hootsuite-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 2/5 (5.500+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (3.700+ Bewertungen)

13. Yoast SEO (am besten für die On-Page-SEO-Optimierung)

via Yoast SEO

Yoast SEO ist ein sehr empfehlenswertes WordPress-Plugin zur Verbesserung der Suchmaschinenrankings von Websites. Es vereinfacht die On-Page-Suchmaschinenoptimierung, indem es in Echtzeit Vorschläge zur Optimierung von Inhalten, Meta-Tags und Lesbarkeit anbietet. Dieses Tool eignet sich am besten für das Bloggen sowie für Geschäfte und Content-Vermarkter, die die Suchmaschinenoptimierung ihrer Website ohne technisches Fachwissen verbessern möchten.

📌 Yoast SEO best features

SEO-Analyse: Bietet Echtzeit-Feedback zur Verwendung und Lesbarkeit von Schlüsselwörtern

Meta- und Snippet-Optimierung: Benutzerdefinierte Meta-Titel, Beschreibungen und Vorschauen

XML-Sitemaps: Generiert automatisch Sitemaps für eine bessere Indexierung durch Suchmaschinen

Überprüfung der Lesbarkeit von Inhalten: Stellt sicher, dass die Inhalte leicht lesbar und gut strukturiert sind

Vorschläge für interne Verlinkungen: Hilft bei der Verbesserung der Website-Struktur durch empfohlene Links

Schema-Markup: Verbessert Rich Snippets für eine bessere Sichtbarkeit in den Suchergebnissen

⚠️ Yoast SEO limits

Einige Features wie mehrere Fokus-Keywords und erweiterte Weiterleitungen sind nur in Premium-Paketen enthalten

Es fehlen Features für die Keyword-Recherche und die Nachverfolgung von Backlinks

Einige Themes oder Plugins können die Funktion beeinträchtigen

$Yoast SEO pricing

Free : 0 $

Premium: 99 $/Jahr (1 Website)

🌟 Yoast SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 6/5 (185 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (125 Bewertungen).

14. Surfer SEO (am besten für die Optimierung von Inhalten und KI-gestützte SEO-Vorschläge)

Via SurferSEO

Surfer SEO ist ein KI-gestütztes Tool zur Optimierung von Inhalten, das Benutzern dabei hilft, ihre Suchrankings zu verbessern, indem es die leistungsstärksten Seiten analysiert. Es liefert umsetzbare Empfehlungen auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse und ist damit ein unverzichtbares Tool für Ersteller von Inhalten, Blogger und SEO-Experten.

📌 Surfer SEO best features

Editor für Inhalte: Bietet in Echtzeit Vorschläge für die Keyword-Dichte, Überschriften und Struktur

SERP-Analysator: Analysiert Seiten mit Top-Ranking, um SEO-Muster zu identifizieren

KI-Schreibassistent: Hilft bei der Erstellung und Optimierung von Inhalten mithilfe von maschinellem Lernen

Keyword-Vorschläge: Findet Keyword-Möglichkeiten basierend auf den Rankings der Mitbewerber

Bewertung der Inhalte: Bewertung der Inhalte auf der Grundlage von SEO Best Practices

Backlink-Analyse: Identifiziert Möglichkeiten zum Linkaufbau für bessere Rankings

⚠️ Surfer SEO limitations

Schlägt eine hohe Nummer an Schlüsselwörtern vor, was sich auf die Lesbarkeit auswirken kann

Keine integrierten Features zur Nachverfolgung von Backlinks oder für technische SEO-Audits

Die Preise können für einzelne Benutzer oder Freiberufler hoch sein

$Surfer SEO pricing

Unverzichtbar : 79 $

Maßstab : 175 $

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🌟 Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 8/5 (531 Bewertungen)

Capterra: 4, 9/5 (413 Bewertungen)

15. Google Trends (am besten für Markt- und Themenrecherche)

Via Google

Google Trends ist ein sehr nützliches Tool für das Content-Marketing, um Suchtrends, saisonale Zinsen und die Nachfrage des Publikums zu ermitteln. Es hilft Unternehmen, Vermarktern und Erstellern von Inhalten, in Echtzeit zu verstehen, wonach Menschen suchen. Ganz gleich, ob Sie Blogthemen, SEO-Strategien oder Produkteinführungen planen, Google Trends bietet wertvolle datengestützte Einblicke.

📌 Google Trends beste Features

Einblicke in das Suchvolumen: Vergleichen Sie die Popularität von Keywords im Laufe der Zeit und in verschiedenen Regionen

Trendthemen: Entdecken Sie, was weltweit oder lokal im Trend liegt

Wettbewerbsanalyse: Sehen Sie, wie Ihre Marke im Vergleich zu Wettbewerbern bei den Suchzinsen abschneidet

Datenvisualisierung : Grafiken und Heatmaps erleichtern die Interpretation von Trendanalysen

Kategorie- und Branchenfilter: Trends basierend auf bestimmten Branchen und Themen verfeinern

Integration mit Google Ads: Hilft bei der Verfeinerung der Einzelziele für bezahlte Anzeigen mithilfe von Daten zu Suchinteressen

⚠️ Google Trends Limits

Bietet relative Beliebtheit statt exakter Suchnummern

Besser für das Erkennen von Trends als für eine tiefgehende Keyword-Recherche

$Google Trends pricing:

Free

🌟 Google Trends Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 6/5 (231 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (29 Bewertungen)

16. Mailchimp (am besten für E-Mail-Marketing und Automatisierung geeignet)

Via Mailchimp

Mailchimp ist eine weit verbreitete E-Mail-Marketing-Plattform, die Unternehmen bei der Erstellung, Automatisierung und Analyse von E-Mail-Kampagnen unterstützt. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und leistungsstarken Tools zur Automatisierung eignet sich das Tool hervorragend für kleine Unternehmen, E-Commerce-Shops und Marketingfachleute, die Kundenbeziehungen per E-Mail aufbauen möchten.

📌 Mailchimp beste Features

Drag-and-Drop-E-Mail-Builder: Erstellen Sie optisch ansprechende E-Mails ohne Code

Automatisierung von Workflows: Richten Sie automatisierte E-Mails basierend auf Auslösern und dem Verhalten der Zielgruppe ein

*zielgruppensegmentierung: Personalisieren Sie Kampagnen mit Listen für Einzelziele

A/B-Tests : Optimieren Sie E-Mails, indem Sie Betreffzeilen, Inhalte und Sendezeiten testen

E-Commerce-Integration: Verbindung mit Shopify, WooCommerce und mehr

Detaillierte Analysen: Nachverfolgung von Öffnungsraten, Klickraten und Konversionen

⚠️ Mailchimp Limits

Die Kosten steigen mit der Größe der Liste der Abonnenten

Es fehlen tiefgreifende benutzerdefinierte Optionen

$Mailchimp-Preise

Free : 0 $

Essentials : 13 $/Monat (500 Kontakte)

Standard : 20 $/Monat (500 Kontakte)

Premium: 350 $/Monat (10.000 Kontakte)

🌟 Mailchimp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (5.200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 17.000 Bewertungen)

17. Airtable (am besten für Projektmanagement und Datenbankorganisation geeignet)

via Airtable

Airtable kombiniert die Einfachheit von Tabellenkalkulationen mit den Funktionen einer Datenbank und bietet Teams für Content-Marketing eine flexible Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Es kann zur Nachverfolgung von Kalendern für Inhalte, zur Verwaltung von Beständen, zur Organisation von Projekten und zur Anpassung an verschiedene Workflows verwendet werden.

📌 Airtable beste Features

Flexible Datenbank: Organisieren Sie Daten mit anpassbaren Feldern und Ansichten

Tools für die Zusammenarbeit: In Ihrem Workspace können Sie Inhalte freigeben, kommentieren und Aufgaben zuweisen

Mehrere Ansichten: Raster-, Kanban-, Kalender- und Galerieansichten für unterschiedliche Anforderungen

Automatisierung und Integration: Verbindung mit Slack, Google Drive und über 1.000 weiteren Apps

Vorgefertigte Vorlagen: Gebrauchsfertige Vorlagen

⚠️ Airtable Limits

Features für Zusammenarbeit und Automatisierung sind in niedrigeren Ebenen eingeschränkt

Verarbeitet strukturierte Daten gut, ist aber kein vollständiges Datenbankverwaltungssystem

$Airtable-Preise

Free: $0

Team: 20 $/Platz pro Monat (jährliche Abrechnung)

Business: 45 $/Platz pro Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🌟 Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 6/5 (2.700+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 2.000 Bewertungen)

18. Buffer (am besten für einfache Social-Media-Planung)

via Buffer

Buffer ist ein leichtgewichtiges, aber effektives Tool zur Planung von Inhalten in sozialen Medien, das Einzelpersonen und Unternehmen bei der Planung und Veröffentlichung von Inhalten auf mehreren Plattformen unterstützt. Es ist ideal für Start-ups, Freiberufler und kleine Teams für Content-Marketing, die nach einem benutzerfreundlichen Planer ohne die Komplexität größerer Plattformen suchen.

📌 Buffer beste Features

Planung von Beiträgen: Planen und reihen Sie Beiträge über mehrere Konten in den sozialen Medien

Kalender für Inhalte: Visualisieren Sie Ihre geplanten Beiträge für eine bessere Organisation

Nachverfolgung des Engagements: Überwachen Sie Interaktionen und reagieren Sie direkt von der Plattform aus

Multi-Plattform-Support: Arbeitet mit Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest

Zusammenarbeit im Team: Rollen zuweisen und Genehmigungen verwalten

Hashtag- und Erstkommentar-Planung: Hilft bei der Interaktion und Organisation auf Instagram

⚠️ Puffer Limits

Nur eine kleine Nummer von geplanten Beiträgen pro Konto erlaubt

Es fehlt an einer detaillierten Nachverfolgung und Berichterstellung von Wettbewerbern im Vergleich zu tools wie Hootsuite

$Pufferpreisgestaltung

Free: $0

Essentials: 5 $/Monat pro Social-Media-Kanal

Team: 10 $/Monat pro sozialem Kanal

🌟 Buffer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 3/5 (1.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 1.400 Bewertungen)

19. Hemingway Editor (am besten für Lesbarkeit und Stilverbesserung)

Via Hemingway App

Der Hemingway Editor ist ein effizientes Schreib-Tool, das die Klarheit und Lesbarkeit von Texten verbessert, indem es komplexe Sätze, Passiv und unnötige Adverbien hervorhebt. Es ist nützlich für Autoren, Blogger und Marketingfachleute, die ihre Inhalte vereinfachen möchten, um eine bessere Interaktion zu erreichen.

📌 Hemingway Editor beste Features

Lesbarkeitswert: Bewertet Ihre Inhalte anhand der Lesbarkeit

Hervorhebungssystem: Vorschläge in Farbe für komplexe Sätze, Passiv und Adverbien

Ablenkungsfreier Schreibmodus: Ein übersichtlicher Editor für konzentriertes Schreiben

Formatierungstools: Fügen Sie Überschriften, Aufzählungszeichen und Links direkt im Editor hinzu

Offline-Zugriff: Arbeitet als eigenständige App ohne Verbindung zum Internet

⚠️ Hemingway Editor limits

Zu erledigen: Bietet keine KI-gestützten Umformulierungen oder alternative Formulierungen

Es fehlt die direkte Integration mit anderen Schreib- oder CMS-tools

$Hemingway Editor-Preise

Kostenlose Online-Version: 0 $

Desktop-App: 19,99 $ (einmaliger Kauf)

Hemingway Editor Plus: Dienst auf Abonnementbasis mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion. Ab 8,33 $/Monat

🌟 Hemingway Editor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (48 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (12 Bewertungen)

20. Clearscope (am besten für KI-gestützte Inhaltsoptimierung)

Via Clearscope

Clearscope ist ein Premium-Tool zur Inhaltsoptimierung, das Autoren und SEO-Fachleuten bei der Erstellung hochwertiger Artikel unterstützt. Mithilfe von KI und NLP (Natural Language Processing) bietet es Keyword-Empfehlungen, Inhaltsbewertung und Wettbewerbsanalyse, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte suchfreundlich und für die Leser wertvoll sind.

📌 Clearscope beste Features

sEO-gesteuerte Einstufung von Inhalten:* Weist eine Optimierungsbewertung basierend auf der Verwendung von Schlüsselwörtern zu

KI-gestützte Keyword-Vorschläge: Empfiehlt Begriffe, um die Relevanz und das Ranking zu verbessern

Analyse der Inhalte von Wettbewerbern: Bietet Einblicke in Seiten mit Top-Ranking

Google Docs und WordPress-Integration: Optimiert die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten

Metriken für Lesbarkeit und Engagement: Hilft, SEO mit benutzerfreundlichen Inhalten in Einklang zu bringen

⚠️ Clearscope limits

Teuer im Vergleich zu anderen Tools zur Optimierung von Inhalten

Hilft bei der Optimierung, generiert aber keine vollständigen Inhalte

$Clearscope-Preisgestaltung

Essentials: 189 $/Monat

Professionell: 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🌟 Clearscope Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 9/5 (91 Bewertungen)

Capterra: 4. 9/5 (60 Bewertungen)

21. ContentShake AI (am besten für KI-generierte Ideen für Inhalte)

via ContentShake

ContentShake AI vereinfacht die Erstellung von Inhalten, indem es mithilfe von KI Themenideen, Überschriften und sogar vollständige Artikel generiert. Es wurde für Marketingfachleute und Blogger entwickelt und hilft, Schreibblockaden zu überwinden, den Ideenfindungsprozess zu optimieren und die Produktivität zu steigern

📌 ContentShake KI beste Features

KI-gestützte Themenvorschläge: Generiert frische Ideen für Inhalte auf der Grundlage von Trendthemen

Automatisierte Gliederungen: Erstellt strukturierte Artikelgerüste

SEO-Optimierung: Schlagen Schlüsselwörter für bessere Rankings vor

*personalisierung von Inhalten: Passt Ton und Stil an die Vorlieben der Zielgruppe an

Integrationen: Arbeitet mit Google Docs und CMS-Plattformen

⚠️ ContentShake KI Limits

KI-generierte Inhalte müssen möglicherweise für eine bessere Authentifizierung verfeinert werden

Am besten für kurze Inhalte geeignet

$ContentShake KI-Preise

60 $/Monat. Kostenlose Testversion für 7 Tage verfügbar

22. Wordtune – Beste KI-gestützte Schreibhilfe

Wordtune ist ein KI-Schreibassistent, der die Satzstruktur, Klarheit und den Ton verbessert. Ganz gleich, ob Sie prägnante Botschaften oder fesselnde Geschichten benötigen, Wordtune bietet Echtzeit-Überarbeitungen, um Ihre Inhalte zu verbessern.

📌 Wordtune beste Features

KI-basierte Satzumformulierungen: Bietet alternative Formulierungen für eine bessere Lesbarkeit

Tonfallanpassungen: Bietet lockere, formelle und professionelle Varianten

Verkürzen und Erweitern von Sätzen: Hilft bei der Optimierung der Länge von Inhalten

Mehrsprachiger Support: Arbeitet mit mehreren Sprachen

Google Docs und Chrome Erweiterung: Verbessert das Schreiben auf verschiedenen Plattformen

⚠️ Wordtune limits

Erweiterte Features erfordern ein Premium-Abonnement

Konzentriert sich auf Lesbarkeit statt auf Ranking-Faktoren

$Wordtune-Preisgestaltung

Free: $0

Advanced : 6,99 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unlimited: 9,99 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Teams: Benutzerdefinierte Preise

🌟 Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 6/5 (178 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (79 Bewertungen)

23. Vidyard (am besten für die Vermarktung von Videos geeignet)

Via Vidyard

Vidyard ist eine Plattform für Videomarketing und -hosting, die Unternehmen bei der Erstellung, Verteilung und Nachverfolgung von Videoinhalten unterstützt. Sie wurde für Verkaufsteams, Marketingfachleute und Pädagogen entwickelt, die ihr Publikum mit videobasierter Kommunikation ansprechen möchten.

📌 Vidyard beste Features

Bildschirmaufnahme und Webcam-Aufnahme: Erstellen Sie ganz einfach personalisierte Videos

Videoanalyse: Nachverfolgung von Interaktionen, Wiedergabezeiten und Zuschauerverhalten

Video SEO tool: Hilft Videos, in den Suchergebnissen besser zu ranken

CRM-Integration: Arbeitet mit HubSpot, Salesforce und anderen Plattformen zusammen

Personalisierte Videos: Ideal für den Vertrieb und den Kundensupport

⚠️ Vidyard Limits

Grundlegende Bearbeitung im Vergleich zu professioneller Software für Videos

Dem Free-Plan fehlen Analyse- und Branding-Optionen

$Vidyard-Preise

Free : 0 $

Starter : 59 $/Platz pro Monat

Teams : Sprechen Sie mit dem Vertrieb

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🌟 Vidyard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (802 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (119 Bewertungen)

24. Slack (am besten für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team)

via Slack

Slack ist eine Echtzeit-Messaging-Plattform, die die Kommunikation im Team durch organisierte Kanäle, Direktnachrichten und Integrationen optimiert. Sie ist sehr nützlich für Remote-Arbeit und Zusammenarbeit. Mit Slack kann Ihr Content-Marketing-Team effizient Ideen freigeben, an Projekten zusammenarbeiten, Feedback verwalten und Workflows optimieren, um eine reibungslose Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten zu gewährleisten.

📌 Slack beste Features

Kanalbasierte Nachrichtenübermittlung: Organisieren Sie Unterhaltungen nach Themen oder Teams

Voice- und Videoanrufe: Integrierte Kommunikations-Tools für virtuelle Meetings

Integration mit mehreren Apps: Arbeitet mit Trello, Google Drive, Zoom und mehr

Durchsuchbarer Nachrichtenverlauf: Schnelles Auffinden vergangener Diskussionen

Automatisierung von Workflows: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben mit Slack-Bots

⚠️ Slack Limits

Der Free-Plan speichert nur die letzten Nachrichten

Kann ohne eine ordnungsgemäße Organisation der Kanäle unübersichtlich werden

$Slack pricing

Free: $0

Pro: 8 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Business+: 15 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise-Raster: Benutzerdefinierte Preise

🌟 Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (33.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (23.600 Bewertungen)

25. Adobe Photoshop (am besten für fortgeschrittene Bearbeitung von Bildern)

Via Adobe

Adobe Photoshop ist der Branchenstandard für Grafikdesign und Bearbeitung von Bildern und bietet leistungsstarke tools für Fotografen, Designer und Digitalkünstler. Das tool verbessert das Marketing von Inhalten durch die Erstellung hochwertiger visueller Inhalte, die Wahrung der Markenkonsistenz, die Optimierung von Bildern für SEO und die Gestaltung ansprechender Anzeigen, Infografiken und Social-Media-Beiträge.

📌 Adobe Photoshop beste Features

Fortgeschrittene Bearbeitungstools: Ebenenbasierte Bearbeitung, Maskierung und Retusche

KI-gestützte Features: Automatische Hintergrundentfernung und inhaltsbezogene Füllung

Benutzerdefinierte Pinsel und Filter: Unendliche kreative Möglichkeiten

3D und Video Bearbeitung unterstützen: Gehen Sie über die Standard-Fotobearbeitung hinaus

Synchronisierung und Zusammenarbeit in der Cloud: Mit Adobe Creative Cloud überall auf Projekte zugreifen

⚠️ Adobe Photoshop Limits

Es braucht Zeit, um einige fortgeschrittene Features zu meistern

Keine Option für einmaligen Kauf

$Adobe Photoshop-Preise

Photoshop Single App: 20,99 $/Monat

🌟 Adobe Photoshop Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 6/5 (13.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (über 2.000 Bewertungen)

Content-Marketing ist teils Kreativität, teils Strategie und teils Ausführung. Bei so vielen Aspekten, von der Ideenfindung über die SEO-Optimierung bis hin zur Verteilung der Inhalte, ist es wichtig, die richtigen Tools zur Hand zu haben.

Die von uns behandelten Tools für das Content-Marketing können bei allem helfen, von der Keyword-Recherche und Schreibunterstützung bis hin zu Design, Video-Content-Marketing und Analysen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Inhalte verfeinern, die Zusammenarbeit verbessern oder Ihren Workflow optimieren möchten, es gibt ein Tool, das Ihren Anforderungen entspricht.

Aber Tools sind nur so effektiv wie die Art und Weise, wie Sie sie verwenden. Die richtige Kombination zu finden, die für Ihr Team und Ihre Prozesse funktioniert, ist der Schlüssel.