As 25 principais ferramentas de marketing de conteúdo para experimentar em 2025

A criação de conteúdo é apenas o primeiro passo; o verdadeiro desafio está em atingir o público certo, otimizá-lo para obter o máximo impacto e gerenciar o processo com eficiência. Com 87% dos profissionais de marketing afirmando que o marketing de conteúdo impulsiona a demanda, as ferramentas certas não são apenas boas de se ter; elas são essenciais.

De SEO e agendamento de mídia social à criação e análise de conteúdo, as ferramentas certas de marketing de conteúdo podem economizar tempo, melhorar a qualidade e ajudá-lo a ficar à frente da concorrência.

Neste guia, reunimos 25 ferramentas obrigatórias que tornarão o marketing de conteúdo mais fácil e eficaz.

Vamos nos aprofundar!

O que é marketing de conteúdo?

O marketing de conteúdo é uma abordagem estratégica de marketing focada na criação, distribuição e promoção de conteúdo relevante e consistente para atrair e reter um público claramente definido.

Quando foi a última vez que você gostou de um anúncio tradicional? Provavelmente não com frequência. Mas uma postagem útil no blog, um vídeo divertido ou um guia perspicaz? Isso é marketing de conteúdo em ação.

O marketing de conteúdo não se trata apenas de divulgar conteúdo; trata-se de criar algo valioso que realmente ajude, eduque ou entretenha seu público.

Se bem feito, o marketing de conteúdo gera confiança, aumenta o reconhecimento da marca e posiciona sua empresa como a especialista em sua área. Não se trata apenas de chamar a atenção - trata-se de mantê-la e transformar visitantes casuais em clientes fiéis.

Tipos de marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo abrange vários formatos, incluindo:

Postagens em blogs e artigos : Conteúdo informativo e amigável para SEO.

Conteúdo de mídia social : Postagens, vídeos e infográficos envolventes.

Infográficos : Representação de dados visualmente atraente.

Vídeos e podcasts : Conteúdo educacional e narrativo.

Boletins informativos por e-mail : Comunicação personalizada com o público.

Documentos técnicos e livros eletrônicos: Recursos detalhados que oferecem percepções valiosas

Você sabia? 93% dos profissionais de marketing B2B usam o marketing de conteúdo como parte de sua estratégia geral

A necessidade de um software de marketing de conteúdo

Com mais de 7,5 milhões de postagens de blog publicadas diariamente, destacar-se é mais difícil do que nunca. É aí que as ferramentas de marketing de conteúdo podem ajudar.

Uma plataforma abrangente de marketing de conteúdo facilita o rastreamento, o gerenciamento e a otimização dos esforços de marketing digital, fornecendo análises e percepções orientadas por dados.

Quer você esteja elaborando postagens de blog, atualizações de mídia social ou campanhas de e-mail, as ferramentas certas não apenas economizam tempo - elas o ajudam a criar conteúdo que gera engajamento e resultados. A verdadeira questão não é "se" você precisa delas, mas "quais" funcionarão melhor para sua estratégia.

✅ Fact Check: As empresas que publicam blogs obtêm 67% mais leads do que aquelas que não publicam.

Com inúmeras ferramentas de marketing de conteúdo disponíveis, a escolha das ferramentas certas pode parecer esmagadora. O segredo é se concentrar nos recursos que se alinham com suas metas, seu fluxo de trabalho e sua estratégia de envolvimento do público. Veja o que considerar:

Facilidade de uso: Uma ferramenta deve simplificar seu trabalho, não torná-lo mais lento. Procure interfaces intuitivas que ajudem a otimizar a criação, a edição e a publicação de conteúdo. Acompanhamento e análise de desempenho: Para garantir que seu conteúdo atinja o público certo, escolha ferramentas de marketing de conteúdo que ofereçam percepções de palavras-chave, análise da concorrência e acompanhamento do desempenho. Automação e agendamento: O gerenciamento de conteúdo em vários canais pode consumir muito tempo. As ferramentas que automatizam a publicação e os esforços de marketing de conteúdo ajudam a manter a consistência e a economizar tempo. Recursos de colaboração: Se você trabalha com uma equipe, a comunicação ininterrupta e o gerenciamento do fluxo de trabalho são cruciais. Procure recursos como espaços de trabalho compartilhados, calendários de conteúdo e processos de aprovação. Recursos alimentados por IA: As ferramentas orientadas por IA podem aprimorar a criação de conteúdo, melhorar o SEO, gerar ideias de tópicos e fornecer recomendações automatizadas para otimizar a estratégia de conteúdo. Integração com ferramentas de terceiros: Um bom software de marketing de conteúdo deve se integrar perfeitamente às plataformas existentes, como software de CRM, programadores de mídia social, ferramentas de SEO e plataformas de análise. Custo-benefício e escalabilidade: Suas necessidades evoluirão à medida que sua marca crescer. Opte por soluções que possam se adaptar às crescentes demandas de conteúdo sem exigir uma reforma completa.

A combinação certa de ferramentas de marketing de conteúdo pode ser decisiva para sua estratégia. Concentrando-se na usabilidade, na automação e na análise, você pode garantir que seu conteúdo não apenas seja criado, mas também tenha um bom desempenho e seja convertido.

1. ClickUp (melhor para criação de conteúdo, gerenciamento de projetos e colaboração)

Experimente o ClickUp for Marketing Crie uma visão organizada do seu trabalho, simplifique seus esforços de gerenciamento de conteúdo e gerencie todos os tipos de conteúdo no ClickUp

O ClickUp é uma plataforma versátil de gerenciamento de projetos com ferramentas de marketing integradas que ajudam as equipes de marketing de conteúdo a planejar, criar e monitorar o conteúdo com perfeição. Com sua plataforma totalmente personalizável, o ClickUp simplifica os fluxos de trabalho de conteúdo entre as equipes.

Use a hierarquia do ClickUp (Spaces, Folders, Lists e Tasks) para estruturar seus fluxos de trabalho de marketing de conteúdo. Por exemplo:

Crie um espaço dedicado ao "marketing de conteúdo".

Use pastas para categorias como Blog, Mídia social, Campanhas, etc.

Organize listas para tipos de conteúdo ou projetos específicos.

O ClickUp Tasks lhe dará controle sobre todos os seus fluxos de trabalho relacionados ao marketing de conteúdo. Você pode atribuir tarefas, definir prioridades e acompanhar o progresso com status personalizáveis como "Rascunho", "Em revisão" e "Publicado". "Use os recursos Assign Comments (Atribuir comentários), @menções e revisão para agilizar o feedback e as aprovações de rascunhos de conteúdo.

O ClickUp Docs permite criar, editar e armazenar todos os documentos relacionados a conteúdo em um só lugar.

Crie, colabore, compare e padronize seus documentos instantaneamente com o ClickUp Docs

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Automations, como mover solicitações para listas específicas ou notificar membros da equipe em marcos importantes.

Com o ClickUp, você tem acesso a um conjunto de recursos de colaboração e comunicação da equipe, como o ClickUp Whiteboards para brainstorming e planejamento de conteúdo e o ClickUp Chat para mensagens instantâneas.

O ClickUp Brain é um divisor de águas para o marketing de conteúdo! Ele ajuda você a organizar tarefas e a ter ideias, facilitando muito o gerenciamento do seu calendário de conteúdo. Além disso, ele mantém sua equipe no caminho certo, simplificando a colaboração e garantindo o cumprimento dos prazos.

Quando se trata de criar conteúdo, ela pode redigir artigos, blogs e postagens em mídias sociais e até mesmo ajudar a refinar sua redação para obter clareza e engajamento. Ele também pode ajudar na pesquisa e no resumo das informações para garantir que tudo se alinhe perfeitamente às suas metas de marketing!

📌 Melhores recursos do ClickUp

⚠️ Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp pode não ter alguns recursos avançados que são acessíveis na versão para desktop

Ela tem um conjunto extenso de recursos, o que exige uma curva de aprendizado para usuários que não entendem de tecnologia

$Preço do ClickUp

Plano gratuito: Recursos básicos de gerenciamento de tarefas

Ilimitado: US$ 5 por membro/mês

Negócios: US$ 12 por membro/mês

Business Plus: US$ 19 por membro/mês

Empresa: Preços personalizados

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro/mês

Para obter mais detalhes, visite a página de preços do ClickUp

🌟 Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

📖 Read More: Como nossa equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp?

2. HubSpot (melhor para inbound marketing e integração de CRM)

Visualização do painel do Hubspot CMS (via Hubspot )

A HubSpot é uma plataforma completa de inbound marketing criada para ajudar as empresas a atrair, envolver e converter leads por meio do marketing de conteúdo. Do gerenciamento de blogs à automação, ela simplifica a criação e a distribuição de conteúdo, o que a torna uma escolha popular entre os profissionais de marketing.

📌 Melhores recursos da HubSpot

Sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) : Crie e otimize facilmente postagens de blog, páginas de destino e conteúdo do site

SEO e ferramentas de pesquisa de palavras-chave : Obtenha sugestões em tempo real para melhorar as classificações de pesquisa e gerar tráfego orgânico.

Automação de marketing : Automatize campanhas de e-mail, nutrição de leads e distribuição de conteúdo para envolver seu público sem esforço.

Gerenciamento de mídia social: Programe e analise posts sociais em várias plataformas sem sair do HubSpot

💡Dica de bônus*: Use este modelo de programação de postagens em mídias sociais para programar postagens para obter um envolvimento consistente, otimizar o conteúdo para cada plataforma e analisar o desempenho para maximizar o alcance.

Análises e relatórios : Acompanhe o desempenho do conteúdo, o envolvimento do público e o ROI com relatórios detalhados

Integrações perfeitas: Conecte o HubSpot com CRM, e-mail e outras ferramentas de marketing para obter um fluxo de trabalho unificado

⚠️ Limitações da HubSpot

Embora o plano gratuito seja ótimo, alguns recursos exigem assinaturas premium, o que pode ser caro para pequenas empresas

Novos usuários podem precisar de tempo para se familiarizar com todos os recursos

Embora poderosos, alguns modelos e fluxos de trabalho de automação podem não ser muito flexíveis

Preços do HubSpot

Ferramentas gratuitas: Inclui CRM básico, marketing por e-mail e formulários

Iniciante: A partir de US$ 15 por mês/assento

Profissional: A partir de US$ 800 por mês, para 3 licenças

Enterprise: A partir de US$ 3.600 por mês, para 5 licenças

🌟 Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 6.000 avaliações)

3. BuzzSumo (melhor para pesquisa de conteúdo e análise de tendências)

Se você já se perguntou quais são as tendências do seu setor ou qual conteúdo é mais compartilhado, o BuzzSumo tem o que você precisa. Ele é voltado para profissionais de marketing de conteúdo que desejam descobrir tópicos virais, analisar estratégias da concorrência e encontrar os principais influenciadores.

Não importa se você está fazendo brainstorming de ideias para blogs, acompanhando menções à marca ou procurando oportunidades de backlink building, o BuzzSumo oferece insights em tempo real para criar conteúdo que realmente repercuta.

📌 Melhores recursos do BuzzSumo

Descoberta de conteúdo : Encontre o conteúdo mais compartilhado e envolvente em diferentes plataformas

Análise da concorrência : Acompanhe qual conteúdo tem melhor desempenho para os concorrentes e refine sua estratégia

Identificação de influenciadores : Descubra os principais influenciadores do seu setor para obter contato e colaboração com eles

Monitoramento de mídia social : Acompanhe as menções e tendências da marca em tempo real

Análise de backlinks : Identifique backlinks valiosos para melhorar a autoridade de seu conteúdo

Alertas personalizados: Receba notificações sobre tópicos de tendências e menções relevantes à marca

⚠️ Limitações do BuzzSumo

Dados históricos limitados em planos de nível inferior, restringindo a análise de conteúdo de longo prazo

Não possui ferramentas de SEO detalhadas, o que o torna menos eficaz para a pesquisa de palavras-chave

Ela ajuda a gerar sugestões de conteúdo, mas não oferece um editor, modelos ou recursos de publicação

$Preços do BuzzSumo

Criação de conteúdo: US$ 199/mês (cobrado anualmente, 1 usuário)

RP e comunicações: $299/mês (cobrado anualmente, 5 usuários)

Suite: US$ 499/mês (cobrado anualmente, 10 usuários)

🌟 Avaliações e resenhas do BuzzSumo

G2: 4. 5/5 (103 avaliações)

Capítulo: 4,6/5 (146 avaliações)

⚡️ Template Archive: Modelos de relatório gratuitos do Rank Tracker para rastrear classificações de palavras-chave

4. SEMrush (melhor para SEO e análise competitiva)

via Semrush

A SEMrush é uma ferramenta completa para profissionais de marketing de conteúdo orgânico, repleta de recursos para ajudar a classificar seu site nas pesquisas e analisar a concorrência.

Fornece dados valiosos para refinar as estratégias de marketing de conteúdo, desde a pesquisa de tópicos até auditorias de sites de SEO e percepções da concorrência, otimizando o conteúdo para obter melhor visibilidade nos mecanismos de busca. É ideal para empresas e agências que desejam estratégias de marketing orientadas por dados e um caminho claro para a visibilidade on-line.

📌 Melhores recursos da SEMrush

Pesquisa de palavras-chave : Encontre palavras-chave de alto desempenho com dados detalhados sobre volume de pesquisa e concorrência.

Auditoria do site : Identifique problemas de SEO e receba recomendações práticas

Análise da concorrência : Analise os sites, as palavras-chave e os backlinks dos concorrentes

PPC e insights de publicidade : Acompanhe os gastos com anúncios e o desempenho do Google Ads e da mídia social

Kit de ferramentas de marketing de conteúdo : Obtenha ideias de tópicos, otimize o conteúdo e avalie o desempenho

Análise de backlinks: Monitore e crie backlinks de alta qualidade para obter melhores classificações

⚠️ Limitações da SEMrush

Os relatórios de auditoria do site podem ser esmagadores para iniciantes devido aos insights técnicos.

Curva de aprendizado acentuada devido à sua vasta gama de recursos.

Dados limitados em planos de nível inferior.

Preços do SEMrush

Profissional: $139,95/mês (5 projetos)

Guru: $249. 95/mês (15 projetos)

Negócios: $499. 95/mês (40 projetos)

🌟 Avaliações e resenhas da SEMrush

G2: 4. 5/5 (2.450 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 2.000 avaliações)

📖 Leia também: As melhores alternativas ao SEMRush para melhorar seu jogo de SEO

5. Canva (melhor para design gráfico e conteúdo visual)

Via Canva

O Canva facilita o design - mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Quer esteja criando gráficos para mídias sociais, apresentações ou materiais de marketing de conteúdo, a interface de arrastar e soltar do Canva e os modelos de design prontos ajudam a criar visuais com aparência profissional em minutos. O Canva é uma ótima ferramenta para criadores de conteúdo, empresas e equipes que desejam criar designs de alta qualidade de forma rápida e fácil, sem precisar de um designer profissional.

📌 Melhores recursos do Canva

Editor de arrastar e soltar : Crie designs facilmente com uma interface simples e intuitiva

Vasta biblioteca de modelos : Acesse milhares de modelos predefinidos para mídia social, apresentações e muito mais

Imagens e elementos de estoque : Escolha entre milhões de ativos gratuitos e premium

Ferramentas de marca : Mantenha a consistência da marca com logotipos, fontes e cores

Colaboração em equipe : Trabalhe em projetos juntos em tempo real

Edição de vídeo: edite e edite vídeos curtos e animações

⚠️ Limitações do Canva

A versão gratuita tem recursos e ativos limitados

Não é adequado para projetos de design complexos que exijam ferramentas de edição avançadas

$Preços do Canva

Gratuito : $0

Pro : $119,99/ano (1 usuário) ou $12,99/mês

Equipes: uS$ 300/ano no primeiro ano (até 5 usuários), depois US$ 500/ano

🌟 Avaliações e resenhas do Canva

G2: 4. 7/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 12.000 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Canva a serem considerados

6. Google Analytics (melhor para análise de tráfego orgânico e percepções do usuário)

via Google Analytics

O Google Analytics é a principal ferramenta de marketing de conteúdo para acompanhar o desempenho do site e entender o comportamento do usuário. Quer você esteja administrando um site de comércio eletrônico, um blog ou um site comercial, essa ferramenta fornece informações valiosas sobre fontes de tráfego, dados demográficos do público e envolvimento do usuário. Ela é essencial para profissionais de marketing, proprietários de empresas e analistas que desejam tomar decisões baseadas em dados para otimizar sua presença on-line.

📌 Melhores recursos do Google Analytics

Análise em tempo real : Monitore o tráfego do site e a atividade do usuário ao vivo

Informações sobre o público : Obtenha relatórios detalhados sobre dados demográficos, interesses e comportamentos

Análise da origem do tráfego: Entenda de onde vêm seus visitantes - orgânicos, sociais, pagos ou diretos

Rastreamento de metas e conversões : Configure e acompanhe as conversões para medir o sucesso dos negócios

Relatórios de fluxo de comportamento : Visualize como os usuários navegam pelo seu site

Painéis personalizados: Crie relatórios personalizados para obter insights rápidos

⚠️ Limitações do Google Analytics

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes devido a relatórios de dados complexos

Falta de mapas de calor detalhados e gravações de sessões para uma análise aprofundada do comportamento do usuário

A amostragem em relatórios pode limitar a precisão de sites de alto tráfego

Preços do Google Analytics

Padrão: Gratuito, fornece ferramentas analíticas abrangentes

Analytics 360: Preços personalizados, oferece recursos premium e integrações para empresas

🌟 Classificações e análises do Google Analytics

G2: 4. 4/5 (mais de 6.400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 8.000 avaliações)

7. Trello (melhor para gerenciamento simples de projetos e organização de tarefas)

via Atlassian

O Trello simplifica os projetos e fluxos de trabalho de marketing de conteúdo com seu sistema intuitivo baseado em cartões. Ele ajuda equipes, empresas e freelancers a monitorar tarefas ou planejar projetos pessoais e a se manterem organizados com um fluxo de trabalho de marketing de conteúdo claro e visual.

📌 Melhores recursos do Trello

Quadros Kanban : Gerenciamento de tarefas do tipo arrastar e soltar com listas personalizáveis

Ferramentas de colaboração: Atribua tarefas, defina datas de vencimento e faça comentários nos cartões

Power-ups e integrações: Conecte-se ao Slack, ao Google Drive e a outras ferramentas

Automação (Butler): Automatize tarefas repetitivas sem codificação

Listas de verificação e etiquetas: Organize as tarefas com prioridades e subtarefas

Aplicativos para dispositivos móveis e desktop: Gerenciamento de tarefas sem interrupções em todos os dispositivos

⚠️ Limitações do Trello

Falta um controle de tempo integrado para análise detalhada do projeto

Relatórios e análises limitados em comparação com ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

O plano gratuito restringe a automação e as integrações

Preços da Trello

Gratuito: $0

Padrão: US$ 5/usuário/mês (cobrado anualmente)

Prêmio: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)

Enterprise: $17. 50/usuário/mês (cobrado anualmente, mínimo de 25 usuários)

🌟 Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4. 4/5 (13.500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 20.000 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Trello a serem considerados

8. Grammarly (melhor para verificações gramaticais e de redação com tecnologia de IA)

via Grammarly

O Grammarly é um assistente de redação orientado por IA que ajuda a melhorar a gramática, a ortografia, a clareza e o tom. Quer esteja redigindo um e-mail, escrevendo uma postagem de blog ou criando documentos comerciais, o Grammarly garante que seu conteúdo seja polido e profissional. É uma ferramenta essencial para estudantes, profissionais e criadores de conteúdo que desejam escrever sem erros.

📌 Melhores recursos do Grammarly

Verificação gramatical e ortográfica: Detecta e corrige erros em tempo real

Sugestões de clareza e concisão: Melhora a estrutura das frases e a legibilidade

Detector de tom: Analisa o tom de sua redação para melhorar a comunicação

Verificador de plágio: Garante a originalidade comparando o conteúdo de milhões de fontes

Aprimoramento de estilo e vocabulário: Sugere melhores escolhas de palavras para causar impacto

Integração de navegador e aplicativo: Funciona em várias plataformas, e-mails e muito mais

⚠️ Limitações do Grammarly

Versão gratuita oferece apenas verificações gramaticais e ortográficas básicas

As sugestões contextuais podem, às vezes, interpretar mal o significado pretendido

O verificador de plágio está disponível somente no plano premium

$Preços gramaticais

Gratuito : $0

Premium : uS$ 12/mês (1 usuário, cobrado anualmente)

Empresa: Entre em contato com as vendas

🌟 Avaliações e resenhas do Grammarly

G2: 4. 7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 7.000 avaliações)

📖 Leia também: As melhores alternativas e concorrentes do Grammarly para você experimentar

9. Ahrefs (melhor para análise de backlinks e SEO)

via Ahrefs

A Ahrefs é uma ferramenta de SEO popular, especializada em análise de backlinks, pesquisa de palavras-chave e insights sobre a concorrência. Se você deseja melhorar as classificações de pesquisa, rastrear backlinks ou descobrir oportunidades de palavras-chave, a Ahrefs fornece os dados necessários para refinar sua estratégia de marketing de conteúdo. Ele é amplamente utilizado por profissionais de SEO, agências e profissionais de marketing de conteúdo que buscam insights aprofundados sobre SEO.

📌 Melhores recursos da Ahrefs

Análise de backlinks: Relatórios detalhados sobre domínios de referência e textos âncora

Keyword explorer: Encontre oportunidades de classificação com dados de dificuldade e volume de palavras-chave

Ferramenta de auditoria do site: Identificar problemas de SEO e oportunidades de otimização

Pesquisa da concorrência: Analise as páginas de melhor desempenho e as estratégias dos concorrentes

Explorador de conteúdo: Descubra conteúdo de tendências para criação de links e inspiração

Rastreador de classificação: Monitore o desempenho da palavra-chave ao longo do tempo

⚠️ Limitações do Ahrefs

Falta uma suíte de marketing de conteúdo completa, como a SEMrush

Sem ferramentas integradas de redação ou otimização de conteúdo

Pode ser caro para iniciantes ou pequenas empresas

⚡️Template Arquivo: Modelos de redação de conteúdo gratuitos para criação mais rápida de conteúdo

Preços do Ahrefs

Lite: US$ 129/mês (5 projetos)

Padrão: $249/mês (20 projetos)

Avançado: US$ 499/mês (50 projetos)

🌟 Avaliações e resenhas do Ahrefs

G2: 4. 5/5 (549 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (575 avaliações)

10. WordPress (melhor para criação de sites e gerenciamento de conteúdo)

O WordPress é uma plataforma versátil para a criação de sites, desde o lançamento de blogs e lojas de comércio eletrônico até sites comerciais. Com milhares de temas e plugins, ele oferece personalização total sem a necessidade de codificação. É perfeito para empresas, blogueiros e desenvolvedores que desejam um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) flexível e dimensionável.

📌 Melhores recursos do WordPress

CMS fácil de usar: Painel intuitivo para facilitar o gerenciamento de conteúdo

Biblioteca de plug-ins: Acesso a mais de 50.000 plug-ins para maior funcionalidade

Amigável para SEO: Ferramentas incorporadas e integrações com plug-ins de SEO

Pronto para comércio eletrônico: Integração perfeita com o WooCommerce para lojas on-line

Temas personalizáveis: Milhares de temas gratuitos e premium disponíveis

Suporte da comunidade: Grande comunidade global e ampla documentação

⚠️ Limitações do WordPress

Atualizações constantes de plugins e temas podem, às vezes, prejudicar a funcionalidade do site

Sem a otimização adequada, os sites podem ficar lentos devido a plug-ins pesados

Sites WordPress auto-hospedados precisam de medidas de segurança adicionais para evitar vulnerabilidades

Preços do WordPress

Pessoal: US$ 4/mês (cobrado anualmente)

Prêmio: US$ 8/mês (cobrado anualmente)

Negócios: $25/mês (cobrado anualmente)

Comércio eletrônico: US$ 45/mês (cobrado anualmente)

🌟 Avaliações e resenhas do WordPress

G2: 4. 4/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 15.000 avaliações)

📖 Leia também: As melhores alternativas e concorrentes do WordPress para você experimentar

11. CoSchedule (melhor para calendário de marketing e programação de conteúdo)

Via CoSchedule

O CoSchedule é um calendário de marketing completo criado para ajudar as equipes a planejar, organizar e executar estratégias de marketing de conteúdo sem problemas. É ideal para equipes de marketing, blogueiros e agências que buscam uma forma estruturada de agendar publicações de blog, e-mails e campanhas de mídia social a partir de um único painel.

📌 Melhores recursos do CoSchedule

Conteúdo Calendário de marketing: Planeje e visualize programações de conteúdo em um só lugar

Automação social: Compartilhamento automático do conteúdo de melhor desempenho para maximizar o alcance

Colaboração da equipe: Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe o progresso

Analisador de títulos: Otimize os títulos para melhorar o engajamento e o SEO

Fluxos de trabalho e aprovações: Simplifique os processos de aprovação de conteúdo nas equipes

Amigável à integração: Conecta-se ao WordPress, ao HubSpot e ao Google Analytics

⚠️ Limitações do CoSchedule

Não há rastreamento detalhado da concorrência ou insights de engajamento

Concentra-se na programação, exigindo ferramentas externas para a redação de conteúdo

Recursos como automação e colaboração em equipe exigem planos de nível superior

Preços do CoSchedule

Calendário gratuito: US$ 0 (1 usuário)

Calendário social: US$ 19/usuário/mês (cobrado anualmente, até 3 usuários)

Calendário da agência: US$ 49/usuário/mês (cobrado anualmente, até 3 usuários)

Preços personalizados para os planos 'Content Calendar' e 'Marketing Suite'

🌟 Avaliações e resenhas do CoSchedule

G2: 4. 4/5 (141 avaliações)

Capítulos: 4. 4/5 (106 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do CoSchedule a serem considerados

12. Hootsuite (melhor para gerenciamento e programação de plataformas de mídia social)

via Hootsuite

A Hootsuite é uma das plataformas de gerenciamento de mídia social mais populares, permitindo que os usuários agendem, publiquem e analisem conteúdo em várias plataformas de mídia social a partir de um único painel. É uma boa opção para empresas, agências e gerentes de mídia social que desejam otimizar seu fluxo de trabalho de marketing de conteúdo.

📌 Melhores recursos do Hootsuite

Postagem em várias plataformas: Agende e publique conteúdo no Facebook, Instagram, LinkedIn e muito mais

Escuta social: Monitore as menções à marca e as tendências do setor em tempo real

Análises e relatórios: Medir o engajamento, o alcance e o desempenho da campanha

Colaboração em equipe: Atribua funções e permissões para um trabalho em equipe perfeito

Gerenciamento de anúncios: Execute e acompanhe anúncios de mídia social a partir da plataforma

Integrações de terceiros: Conecte-se com o Canva, Slack, Google Drive e muito mais

⚠️ Limitações da Hootsuite

Os usuários gratuitos só podem programar um pequeno número de publicações

Falta de recursos avançados de análise e agendamento do Instagram em comparação com os concorrentes

$Preços do Hootsuite

Profissional: $99/mês (1 usuário, 10 contas sociais)

Equipe: $249/mês (3 usuários, 20 contas sociais)

Enterprise: Preços personalizados (a partir de 5 usuários, 50 contas sociais)

🌟 Avaliações e resenhas da Hootsuite

G2: 4. 2/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 3.700 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas de Hootsuite para gerenciamento de mídia social

13. Yoast SEO (melhor para otimização de SEO na página)

via Yoast SEO

O Yoast SEO é um plug-in do WordPress altamente recomendado para melhorar as classificações de pesquisa do site. Ele simplifica o SEO na página, oferecendo sugestões em tempo real para otimizar o conteúdo, as metatags e a legibilidade. Essa ferramenta é mais adequada para blogs e para empresas e profissionais de marketing de conteúdo que desejam aprimorar o SEO de seus sites sem conhecimento técnico.

📌 Melhores recursos do Yoast SEO

Análise de SEO: Fornece feedback em tempo real sobre o uso de palavras-chave e a legibilidade

Otimização de meta e snippet: Personalize meta títulos, descrições e visualizações

XML sitemaps: Gera automaticamente sitemaps para melhor indexação nos mecanismos de busca

Verificador de legibilidade de conteúdo: Garante que o conteúdo seja fácil de ler e bem estruturado

Sugestões de links internos: Ajuda a melhorar a estrutura do site com links recomendados

Marcação de esquema: Aprimora os rich snippets para melhor visibilidade nos resultados de pesquisa

⚠️ Limitações do Yoast SEO

Alguns recursos, como várias palavras-chave de foco e redirecionamentos avançados, estão disponíveis apenas na versão premium

Falta pesquisa de palavras-chave e recursos de rastreamento de backlinks

Alguns temas ou plug-ins podem interferir em sua funcionalidade

Preços de SEO da Yoast

Gratuito : $0

Premium: uS$ 99/ano (1 site)

🌟 Avaliações e críticas do Yoast SEO

G2: 4. 6/5 (185 avaliações)

Capítulos: 4. 6/5 (125 avaliações).

14. Surfer SEO (melhor para otimização de conteúdo e sugestões de SEO baseadas em IA)

Via SurferSEO

O Surfer SEO é uma ferramenta de otimização de conteúdo com tecnologia de IA que ajuda os usuários a melhorar as classificações de pesquisa analisando as páginas com melhor desempenho. Ela fornece recomendações práticas com base em insights orientados por dados, o que a torna uma ferramenta essencial para criadores de conteúdo, blogueiros e profissionais de SEO.

📌 Melhores recursos do Surfer SEO

Editor de conteúdo: Oferece sugestões em tempo real para densidade de palavras-chave, títulos e estrutura

Analisador SERP: Analisa as páginas mais bem classificadas para identificar padrões de SEO

Assistente de redação de IA: Ajuda a gerar e otimizar o conteúdo usando o aprendizado de máquina

Sugestões de palavras-chave: Encontra oportunidades de palavras-chave com base nas classificações dos concorrentes

Pontuação do conteúdo: Classifica o conteúdo com base nas práticas recomendadas de SEO

Análise de backlinks: Identifica oportunidades de construção de links para obter melhores classificações

⚠️ Surfer SEO limitations

Sugere um grande número de palavras-chave, o que pode afetar a legibilidade

Sem recursos integrados de rastreamento de backlinks ou de auditoria técnica de SEO

Os preços podem ser altos para usuários individuais ou freelancers

$Preços de SEO para surfistas

Essencial : $79

Escala : $175

Enterprise: Preços personalizados

🌟 Classificações e análises de Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (531 avaliações)

Capítulo: 4,9/5 (413 avaliações)

15. Google Trends (melhor para pesquisa de mercado e de tópicos)

Via Google

O Google Trends é uma ferramenta de marketing de conteúdo muito útil para descobrir tendências de pesquisa, interesses sazonais e demanda do público. Ele ajuda empresas, profissionais de marketing e criadores de conteúdo a entender o que as pessoas estão buscando em tempo real. Se você está planejando tópicos de blog, estratégias de SEO ou lançamentos de produtos, o Google Trends fornece informações valiosas baseadas em dados.

📌 Google Trends melhores recursos

Informações sobre o volume de pesquisa: Compare a popularidade de palavras-chave ao longo do tempo e entre regiões

Tópicos em alta: Descubra o que está em alta global ou localmente

Análise competitiva: Veja como sua marca se compara à dos concorrentes em termos de interesse de pesquisa

Visualização de dados : Gráficos e mapas de calor tornam a análise de tendências fácil de interpretar

Filtros de categoria e setor: Refine as tendências com base em setores e tópicos específicos

Integração com o Google Ads: Ajuda a refinar a segmentação de anúncios pagos usando dados de interesse de pesquisa

⚠️ Google Trends limitações

Fornece popularidade relativa em vez de números exatos de pesquisa

Melhor para identificar tendências do que uma pesquisa profunda de palavras-chave

$Google Trends pricing:

Grátis

🌟 Google Trends Ratings e avaliações

G2: 4. 6/5 (231 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (29 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Google Trends para profissionais de marketing

16. Mailchimp (melhor para marketing e automação de e-mail)

Via Mailchimp

O Mailchimp é uma plataforma de marketing por e-mail amplamente utilizada que ajuda as empresas a criar, automatizar e analisar campanhas de e-mail. Com sua interface amigável e poderosas ferramentas de automação, a ferramenta é excelente para pequenas empresas, lojas de comércio eletrônico e profissionais de marketing que buscam construir relacionamentos com clientes por e-mail.

📌 Mailchimp melhores recursos

Criador de e-mail do tipo arrastar e soltar: Crie e-mails visualmente atraentes sem codificação

Fluxos de trabalho de automação: Configure e-mails automatizados com base em acionadores e no comportamento do público

Segmentação de público : Personalize campanhas com listas direcionadas

Testes A/B : Otimize e-mails testando linhas de assunto, conteúdo e horários de envio

Integração de comércio eletrônico: Conecte-se com Shopify, WooCommerce e muito mais

Análise detalhada: Acompanhe as taxas de abertura, os cliques e as conversões

⚠️ Mailchimp limitações

Os custos aumentam à medida que as listas de assinantes crescem

Faltam opções de personalização profundas

Preços do Mailchimp

Gratuito : $0

Essenciais : uS$ 13/mês (500 contatos)

Padrão : uS$ 20/mês (500 contatos)

Premium: $350/mês (10.000 contatos)

🌟 Mailchimp avaliações e críticas

G2: 4. 4/5 (mais de 5.200 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 17.000 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas de Mailchimp para marketing por e-mail

17. Airtable (melhor para gerenciamento de projetos e organização de banco de dados)

via Airtable

O Airtable combina a simplicidade da planilha com a funcionalidade de banco de dados, oferecendo uma maneira flexível de colaboração para as equipes de marketing de conteúdo. Ele pode ser usado para rastrear calendários de conteúdo, gerenciar inventário, organizar projetos e adaptar-se a diferentes fluxos de trabalho.

📌 Airtable melhores recursos

Banco de dados flexível: Organize os dados com campos e exibições personalizáveis

Ferramentas de colaboração: Compartilhe, comente e atribua tarefas em seu espaço de trabalho

Múltiplas visualizações: Visualizações de grade, Kanban, calendário e galeria para diferentes necessidades

Automação e integração: Conecta-se ao Slack, ao Google Drive e a mais de 1.000 aplicativos

Modelos pré-construídos: Modelos prontos para uso

⚠️ Airtable limitations

Os recursos de colaboração e automação são restritos nos níveis mais baixos

Lida bem com dados estruturados, mas não é um sistema completo de gerenciamento de banco de dados

$Preços disponíveis

Gratuito: $0

Equipe: US$ 20 por assento por mês (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 45 por assento por mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

🌟 Airtable classificações e avaliações

G2: 4. 6/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Airtable a serem considerados

18. Buffer (melhor para agendamento simples de mídia social)

via Buffer

O Buffer é uma ferramenta de agendamento de plataforma de mídia social leve, porém eficaz, que ajuda indivíduos e empresas a planejar e publicar conteúdo em várias plataformas. É ideal para startups, freelancers e pequenas equipes de marketing de conteúdo que buscam um agendador fácil de usar sem a complexidade de plataformas maiores.

📌 Buffer melhores recursos

Programação de postagens: Planeje e coloque em fila postagens em várias contas de mídia social

Calendário de conteúdo: Visualize suas postagens programadas para uma melhor organização

Monitoramento de engajamento: Monitore as interações e responda diretamente da plataforma

Suporte multiplataforma: Funciona com Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e Pinterest

Colaboração da equipe: Atribuir funções e gerenciar aprovações

Agendamento de hashtag e primeiro comentário: Ajuda no engajamento e na organização do Instagram

⚡️ Template Archive: Modelos gratuitos de calendário de mídia social para planejamento e programação de conteúdo

⚠️ Buffer limitações

Permite apenas um pequeno número de postagens programadas por conta

Falta rastreamento e relatórios detalhados da concorrência em comparação com ferramentas como a Hootsuite

$Preço do buffer

Gratuito: $0

Essenciais: $5/mês por canal social

Equipe: $10/mês por canal social

🌟 Buffer avaliações e críticas

G2: 4. 3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1.400 avaliações)

19. Hemingway Editor (melhor para melhorar a legibilidade e o estilo)

Via Hemingway App

O Hemingway Editor é uma ferramenta de redação eficiente que ajuda a melhorar a clareza e a legibilidade, destacando frases complexas, voz passiva e advérbios desnecessários. É útil para escritores, blogueiros e profissionais de marketing que desejam simplificar o conteúdo para melhorar o engajamento.

📌 Hemingway Editor melhores recursos

Pontuação de legibilidade: Classifica seu conteúdo com base na facilidade de leitura

Sistema de destaque: Sugestões com código de cores para frases complexas, voz passiva e advérbios

Modo de escrita sem distrações: Um editor limpo para uma escrita focada

Ferramentas de formatação: Adicione títulos, marcadores e links diretamente no editor

Acesso off-line: Funciona como um aplicativo autônomo sem conexão com a Internet

⚠️ Hemingway Editor limitações

Não oferece reescrita com tecnologia de IA ou frases alternativas

Falta integração direta com outras ferramentas de redação ou CMS

Preços do Editor Hemingway

Versão on-line gratuita: $0

Aplicativo para desktop: US$ 19,99 (compra única)

Hemingway Editor Plus: Serviço baseado em assinatura com uma avaliação gratuita de 14 dias. A partir de US$ 8,33/mês

🌟 Hemingway Editor classificações e resenhas

G2: 4. 4/5 (48 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (12 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Hemingway para edição de conteúdo

20. Clearscope (melhor para otimização de conteúdo com IA)

Via Clearscope

O Clearscope é uma ferramenta de otimização de conteúdo premium que ajuda escritores e profissionais de SEO a criar artigos de alta classificação. Usando IA e PNL (Processamento de Linguagem Natural), ela fornece recomendações de palavras-chave, classificação de conteúdo e análise da concorrência para garantir que seu conteúdo seja de fácil pesquisa e valioso para os leitores.

📌 Clearscope melhores recursos

Classificação de conteúdo orientada por SEO: Atribui uma pontuação de otimização com base no uso de palavras-chave

Sugestões de palavras-chave baseadas em IA: Recomenda termos para melhorar a relevância e a classificação

Análise de conteúdo da concorrência: Fornece insights sobre as páginas mais bem classificadas

Integração com o Google Docs e o WordPress: Simplifica a criação e a publicação de conteúdo

Métricas de legibilidade e engajamento: Ajuda a equilibrar SEO com conteúdo amigável ao usuário

⚠️ Clearscope limitações

Caro em comparação com outras ferramentas de otimização de conteúdo

Ajuda a otimizar, mas não gera conteúdo completo

Preços da Clearscope

Essenciais: $189/mês

Profissional: $399/mês

Enterprise: Preços personalizados

🌟 Clearscope classificações e avaliações

G2: 4. 9/5 (91 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (60 avaliações)

21. ContentShake AI (melhor para ideias de conteúdo geradas por IA)

via ContentShake

O ContentShake AI simplifica a criação de conteúdo ao gerar ideias de tópicos, manchetes e até artigos completos usando IA. Projetado para profissionais de marketing e blogueiros, ele ajuda a superar o bloqueio do escritor, agiliza o processo de ideação e aumenta a produtividade

📌 ContentShake AI melhores recursos

Sugestões de tópicos com tecnologia de IA: Gera novas ideias de conteúdo com base em tópicos de tendências

Esboços automatizados: Cria estruturas de artigos estruturados

Otimização de SEO: Sugere palavras-chave para melhores classificações

Personalização de conteúdo: Ajusta o tom e o estilo com base nas preferências do público

Integrações: Funciona com o Google Docs e plataformas CMS

⚠️ ContentShake AI limitações

O conteúdo gerado por IA pode precisar de refinamento para ser autêntico

Mais adequado para conteúdo de formato curto

$Preço do ContentShake AI

uS$ 60/mês. Teste gratuito disponível por 7 dias

22. Wordtune - Melhor para assistência de redação com tecnologia de IA

O Wordtune é um assistente de redação com IA que aprimora a estrutura, a clareza e o tom das frases. Se você precisa de uma mensagem concisa ou de uma narrativa envolvente, o Wordtune oferece reescritas em tempo real para melhorar seu conteúdo.

📌 Wordtune melhores recursos

Reescrita de frases com base em IA: Fornece frases alternativas para melhor legibilidade

Ajustes de tom: Oferece variações casuais, formais e profissionais

Encurtando e expandindo frases: Ajuda a otimizar o tamanho do conteúdo

Suporte multilíngue: Funciona em vários idiomas

Extensão do Google Docs e do Chrome: Aprimora a redação em várias plataformas

⚠️ Wordtune limitações

Os recursos avançados exigem uma assinatura premium

Concentra-se na legibilidade em vez de nos fatores de classificação

$Preços do Wordtune

Gratuito: $0

Avançado : uS$ 6,99/mês (cobrado anualmente)

Ilimitado: US$ 9,99/mês (cobrado anualmente)

Equipes: Preços personalizados

🌟 Wordtune avaliações e críticas

G2: 4. 6/5 (178 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (79 avaliações)

📖 Leia mais: Uma análise detalhada do Wordtune com recursos, prós e contras

23. Vidyard (melhor para marketing de conteúdo de vídeo)

Via Vidyard

A Vidyard é uma plataforma de marketing e hospedagem de vídeo que ajuda as empresas a criar, distribuir e monitorar o conteúdo de vídeo. Ela foi projetada para equipes de vendas, profissionais de marketing e educadores que desejam envolver o público com comunicação baseada em vídeo.

📌 Vidyard melhores recursos

Gravação de tela e webcam: Crie vídeos personalizados com facilidade

Análise de vídeo: Acompanhe o envolvimento, o tempo de exibição e o comportamento do espectador

Ferramenta de SEO de vídeo: Ajuda os vídeos a se classificarem melhor nos resultados de pesquisa

Integração com CRM: Funciona com HubSpot, Salesforce e outras plataformas

Mensagens de vídeo personalizadas: Ideais para divulgação de vendas e suporte ao cliente

⚠️ Vidyard limitações

Edição básica comparada ao software de vídeo profissional

Plano gratuito carece de análise e opções de marca

$Preços da Vidyard

Gratuito : $0

Inicial : uS$ 59/assento por mês

Equipes : Fale com as vendas

Enterprise: Preços personalizados

🌟 Vidyard avaliações e críticas

G2: 4. 5/5 (802 avaliações)

Capítulos: 4. 5/5 (119 avaliações)

📖 Leia também: Melhores alternativas de Vidyard para experimentar no marketing de vídeo

24. Slack (melhor para comunicação e colaboração em equipe)

via Slack

O Slack é uma plataforma de mensagens em tempo real que simplifica a comunicação da equipe com canais organizados, mensagens diretas e integrações. É muito útil para trabalho remoto e colaboração. Usando o Slack, sua equipe de marketing de conteúdo pode compartilhar ideias com eficiência, colaborar em projetos, gerenciar feedbacks e otimizar fluxos de trabalho, garantindo a criação e a publicação de conteúdo sem problemas.

📌 Slack melhores recursos

Mensagens baseadas em canais: Organize as conversas por tópicos ou equipes

Chamadas de voz e vídeo: Ferramentas de comunicação incorporadas para reuniões virtuais

Integração com vários aplicativos: Funciona com o Trello, o Google Drive, o Zoom e muito mais

Histórico de mensagens pesquisável: Encontre rapidamente discussões anteriores

Automação de fluxo de trabalho: Automatiza tarefas repetitivas com bots do Slack

⚠️ Slack limitações

O plano gratuito armazena apenas mensagens recentes

Pode se tornar confuso sem a organização adequada dos canais

Preços baixos

Gratuito: $0

Profissional: US$ 8/usuário/mês (cobrado anualmente)

Business+: US$ 15/usuário/mês (cobrado anualmente)

Grade empresarial: Preços personalizados

🌟 Slack avaliações e críticas

G2: 4. 5/5 (33.000 avaliações)

Capítulos: 4. 7/5 (23.600 avaliações)

Leia também: Melhores alternativas ao Slack para a comunicação da equipe

25. Adobe Photoshop (melhor para edição avançada de imagens)

Via Adobe

O Adobe Photoshop é o padrão do setor para design gráfico e edição de imagens, oferecendo ferramentas poderosas para fotógrafos, designers e artistas digitais. A ferramenta aprimora o marketing de conteúdo criando visuais de alta qualidade, mantendo a consistência da marca, otimizando imagens para SEO e projetando anúncios, infográficos e publicações de mídia social envolventes.

📌 Adobe Photoshop melhores recursos

Ferramentas avançadas de edição: Edição baseada em camadas, mascaramento e retoque

Recursos com tecnologia de IA: Remoção automática de fundo e preenchimento com reconhecimento de conteúdo

Pincéis e filtros personalizados: Infinitas possibilidades criativas

Suporte à edição de vídeo e 3D: Expanda para além da edição de fotos padrão

Sincronização e colaboração na nuvem: Acesse projetos em qualquer lugar com a Adobe Creative Cloud

⚠️ Adobe Photoshop limitações

Requer tempo para dominar alguns recursos avançados

Sem opção de compra única

Preços do Adobe Photoshop

Aplicativo único do Photoshop: US$ 20. 99/mês

🌟 Adobe Photoshop avaliações e críticas

G2: 4. 6/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 2.000 avaliações)

O marketing de conteúdo é parte criatividade, parte estratégia e parte execução. Com tantas peças em movimento, desde o brainstorming de ideias até a otimização para SEO e a distribuição de conteúdo, é fundamental ter as ferramentas certas em seu arsenal.

As ferramentas de marketing de conteúdo que abordamos podem ajudar em tudo, desde a pesquisa de palavras-chave e assistência na redação até o design, o marketing de conteúdo em vídeo e a análise. Se você deseja refinar seu conteúdo, melhorar a colaboração ou otimizar seu fluxo de trabalho, há uma ferramenta que atende às suas necessidades.

Mas as ferramentas são tão eficazes quanto a maneira como você as utiliza. Encontrar a combinação certa que funcione para sua equipe e seus processos é fundamental. Se você está procurando uma maneira perfeita de reunir tudo: planejamento e criação de conteúdo, colaboração e acompanhamento - experimente o ClickUp gratuitamente!