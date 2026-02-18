Wofür wird ClickUp verwendet und wie funktioniert es?

„ClickUp hat das Aufgabenmanagement und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit in unserem Team grundlegend verändert“, sagt ein G2-Benutzer . *

Haben Sie schon von den begeisterten Stimmen über ClickUp gehört? Sind Sie neugierig, was dieser „Converged AI Workspace“ alles kann?

Nutzen Sie diesen Artikel als Ihren Crashkurs zu allem, was mit ClickUp zu tun hat. Schauen wir uns an, wofür ClickUp verwendet wird, wie Teams es täglich einsetzen und wie Sie es benutzerdefiniert an Ihre Workflows anpassen können.

Was ist ClickUp?

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der all Ihre Arbeits-Apps, Daten und Workflows an einem Ort vereint. Er basiert auf kontextbezogener KI, die Muster in Ihrem gesamten Betriebsablauf erkennen kann.

Die kontextbezogene KI versteht Ihren Arbeitsbereich, da sie über Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Projekte und Ziele in Ihrem ClickUp-Workspace liegt. Sie liefert Ihnen präzise Antworten, Zusammenfassungen, Einblicke und Empfehlungen, ohne dass Sie zwischen Registerkarten wechseln oder verstreute Ordner durchsuchen müssen.

Und das ist noch nicht alles. Sie erhalten eine Reihe von erweiterten Features, wie beispielsweise No-Code-Automatisierungen und Agenten. Damit können Sie tägliche StandUp-Meetings automatisieren, Projekt-Updates erstellen, Dokumentationen pflegen, Aufgaben weiterleiten, Fristen überwachen und wiederkehrende Workflows ausführen, die sonst manuellen Aufwand erfordern würden.

Zusammen verwandeln diese Funktionen ClickUp von einem Tool für Projektmanagement in ein vernetztes Betriebssystem für Ihre Arbeit.

Zu den häufigsten Vorteilen von ClickUp, wie von Benutzern berichtet, gehören:

Weniger Kontextwechsel

Weniger App-Wildwuchs

Verbesserte teamübergreifende Abstimmung

Skalierbarkeit für jedes Team und jede Abteilung

Die Zahlen sprechen für sich:

🧠 Wissenswertes: ClickUp begann als internes Tool, das entwickelt wurde, um ein einfaches Problem zu lösen: Die Produktivität war im Keller. Zu viele Tools, zu viele Silos. Heute ist es unsere Mission, Teams 20 % ihrer Zeit zurückzugeben, indem wir alle Arbeiten an einem Ort bündeln. Und das Beste daran ist, dass uns dabei bereits 4 Millionen Teams zur Seite stehen.

Warum ClickUp so viele Anwendungsfälle hat

Die meisten Arbeitswerkzeuge lösen nur einen Teil des Puzzles. Du hast die Nachverfolgung des Projekts in einer App, Dokumente in einer anderen, Dashboards in einer dritten und sogar separate Tools für die Zusammenarbeit im Team-Chat. Am Ende musst du alles zusammenfügen, um deine Arbeit zu erledigen.

ClickUp ist anders aufgebaut. Von Anfang an wurde es so konzipiert, dass alle Ebenen Ihrer Arbeit an einem einzigen, vernetzten Ort verwaltet werden, damit Sie sich bei wichtigen Aufgaben nicht mit dem Arbeitschaos unverbundener Apps herumschlagen müssen.

Die anpassbaren Workflows passen sich den Bedürfnissen Ihres Teams an: Sprint-Planung für Entwickler, CRMs für den Vertrieb, Wikis für die Personalabteilung, Audits für die Compliance, Checklisten für Ereignisse.

Mit dem kostenlosen Plan von ClickUp können Sie wichtige Features wie Dokumente, Kalender und Kanban-Boards ausprobieren.

Sogar ClickUp AI ist Teil des kostenlosen Tarifs. Du kannst Features wie Super Agents, Brain MAX, Talk to Text, AI Notetaker, Enterprise AI Search und vieles mehr ausprobieren.

ClickUp beschränkt Sie nicht auf eine bestimmte Abteilung, Teamgröße oder einen bestimmten Workflow. Sie können es benutzerdefiniert anpassen, damit es genau zu Ihren tatsächlichen Arbeitsabläufen passt. Unabhängig vom Anwendungsfall bleibt Ihr Team auf dem Laufenden, arbeitet schneller und kann sich von der Tool-Flut verabschieden.

Dieser Ansatz, der für jedes Team geeignet ist, reicht bis in die Anfänge von ClickUp zurück.

Mit den Worten von Zeb Evans, dem CEO und Gründer von ClickUp:

Trotz der allseits verbreiteten Empfehlung, sich auf eine Nische zu konzentrieren und umkämpfte Märkte zu meiden, hat ClickUp bewusst flexible Software für Teams aus „zwei oder mehr Personen“ in allen Branchen entwickelt. Alle sagten: „Steigt nicht in diese Kategorie ein, das ist doch Unsinn“, aber unsere Überzeugung, flexible, anpassbare Software zu entwickeln, die sich an die Arbeitsweise von Teams anpasst, hat sich als richtig erwiesen.

Trotz der allseits verbreiteten Empfehlung, sich auf eine Nische zu konzentrieren und umkämpfte Märkte zu meiden, hat ClickUp bewusst flexible Software für Teams aus „zwei oder mehr Personen“ in allen Branchen entwickelt. Alle sagten: „Steigt nicht in diese Kategorie ein, das ist doch Unsinn“, aber unsere Überzeugung, flexible, anpassbare Software zu entwickeln, die sich an die Arbeitsweise von Teams anpasst, hat sich als richtig erwiesen.

Sein LinkedIn-Beitrag liefert weitere Einblicke, warum ClickUp Arbeit und KI auf einer einheitlichen Plattform vereint:

Über 20 Möglichkeiten, ClickUp teamübergreifend einzusetzen

Lassen Sie uns einen Blick auf die über 20 Möglichkeiten werfen, wie Sie ClickUp täglich nutzen können.

1. Projektmanagement

Denken Sie an Ihren typischen Arbeitstag. Sie jagen Updates hinterher, springen zwischen Aufgabenboards und Chat-Apps hin und her und suchen in fünf verschiedenen Tools nach dem letzten Dokument. Sie verbringen mehr Zeit damit, Zeitleisten, Abhängigkeiten und Stakeholder zu verwalten, als mit der eigentlichen Arbeit.

Das Schlimmste daran ist, dass ein herkömmliches Projektmanagement-Tool Sie zwingt, Ihre Workflows an dessen starre Struktur anzupassen.

Lernen Sie ClickUp für das Projektmanagement kennen. Planen Sie Ihre Aufgaben, Projekte, Zeitleisten und mehr an einem Ort.

Nutzen Sie die Plattform, um komplexe Aufgaben in kleinere Unteraufgaben aufzuteilen, zusammenhängende Arbeiten mit Abhängigkeiten zu verbinden und Meilensteine zu verfolgen, die Ihren tatsächlichen Workflow widerspiegeln.

Mit über 15 benutzerdefinierten Ansichten wie Gantt, Zeitleiste, Board oder Liste kannst du wählen, wie du den Fortschritt visualisieren möchtest, je nachdem, wie dein Team arbeitet. Außerdem kannst du dein Projekt aus jedem Blickwinkel betrachten und:

Zeit und Ressourcen präzise verwalten: Passen Sie Zeitleisten an, verschieben Sie Prioritäten, verwalten Sie Workloads, fügen Sie Abhängigkeiten hinzu und verschieben Sie Aufgaben, wenn sich Zeitleisten ändern

Verschaffen Sie sich eine Übersicht: Zeigen Sie mehrere Projekte nebeneinander an oder nutzen Sie den Zoom, um in ein einzelnes Projekt einzugreifen. Dank flexibler Sortier- und Gruppierungsfunktionen können Sie den Fortschritt überwachen und Engpässe frühzeitig erkennen.

Organisieren Sie Ihre Projekte: Sie erhalten benutzerdefinierte Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen. Erstellen Sie verschachtelte Ansichten, um zu sehen, was heute ansteht, was bald ansteht und was dringend erledigt werden muss.

Wechseln Sie zwischen Listenansicht, Board-Ansicht, Kalenderansicht und einem Dutzend weiterer Ansichten, um Ihre Arbeit ganz nach Ihren Vorstellungen zu visualisieren

📌 Beispiel aus der Praxis: Wie ein SaaS-Entwicklungsteam ClickUp nutzt Ein SaaS-Entwicklungsteam plant die Veröffentlichung eines neuen Features, indem es alle Aufgabenabhängigkeiten in der Gantt-Ansicht abbildet. Dazu gehören Frontend-, Backend- und API-Updates sowie QA-Zyklen und Bereitstellungsaufgaben. Sobald der Sprint beginnt, wechseln die Entwickler zu einem Kanban-Board, um Tickets durch die Phasen „In Bearbeitung“, „Code-Review“ und „Testing“ zu verschieben, während Automatisierungen die Qualitätssicherung benachrichtigen, sobald eine Karte für die Überprüfung bereit ist

Design- und Produktteams verfolgen parallele Aufgaben in der Listenansicht und halten Spezifikationen, Abnahmekriterien und UI-Aktualisierungen übersichtlich

Da die Veröffentlichung näher rückt, überprüfen die technischen Leiter die Zeitleiste, um Workloads, sich überschneidende Aufgaben und eventuell auftretende Hindernisse zu bestätigen. So kann das gesamte SaaS-Team in seiner bevorzugten Ansicht arbeiten, ohne den Überblick oder den Kontext zu verlieren. Basierend auf der ClickUp X Powerflex -Fallstudie sagt der Leiter der Produktentwicklung, Kellock Irvin: ClickUp-Ansichten helfen mir dabei, unsere Arbeit so zu strukturieren, zu filtern und darzustellen, dass sie für die jeweilige Situation sinnvoll ist. ClickUp-Ansichten helfen mir dabei, unsere Arbeit so zu strukturieren, zu filtern und darzustellen, dass sie für die jeweilige Situation sinnvoll ist.

💡 Profi-Tipp: Fühlst du dich überfordert, deinen Workflow von Grund auf neu einzurichten? Beginne mit der Vorlage für Projektmanagement von ClickUp. Sie bietet dir einen vorgefertigten Space, der nach Projektphasen organisiert ist und über Listen- und Kanban-Ansichten verfügt, sodass du Aufgaben und Ressourcen sofort nachverfolgen kannst. Kostenlose Vorlage herunterladen Starten Sie Projekte schneller mit der gebrauchsfertigen Vorlage für Projektmanagement von ClickUp Mit sechs benutzerdefinierten Aufgaben-Statusen (wie „Offen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“) ist es eine Plug-and-Play-Lösung, um Arbeit zu verwalten, ohne stundenlang mit dem Setup zu verbringen.

2. Aufgabenverwaltung

ClickUp Aufgaben sind die Ausführungsebene, die jeden Workflow antreibt.

Beginnen Sie damit, Ihre Aufgaben-Status-Einstellungen benutzerdefiniert anzupassen, um die Arbeitsweise Ihres Teams zu widerspiegeln. Benötigen Sie „Kundenprüfung“, „Zurückgestellt“ oder „Genehmigung erforderlich“? Kein Problem!

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Status für Aufgaben, die genau auf Ihre Workflow-Anforderungen zugeschnitten sind

Legen Sie anschließend Prioritätsstufen fest, damit sich Ihr Team besser konzentrieren kann. Wählen Sie in der Aufgabenverwaltungssoftware zwischen „Dringend“, „Hoch“, „Normal“ oder „Niedrig“.

Möchten Sie Ihre Arbeit besser strukturieren? Hier erfahren Sie, wie verschiedene ClickUp-Aufgabentypen für Ordnung sorgen.

Dann gibt es noch die Kombination aus Aufgaben und ClickUp Brain, die eine intelligente Ebene hinzufügt:

Erstellen Sie Aufgaben automatisch , wenn Auslöser ausgelöst werden (z. B. wenn ein Lead in Ihr CRM eingeht → ClickUp generiert eine vorab ausgefüllte Aufgabe)

Aktualisieren oder klassifizieren Sie Aufgaben basierend auf KI-Ergebnissen (z. B. fügen Sie „Dringend“ hinzu, wenn die Stimmung negativ ist)

Weisen Sie Aufgaben automatisch zu mithilfe von Routing-Regeln, Limiten für die Kapazität oder benutzerdefinierter Logik

Verfolgen Sie die Leistung der Automatisierung mit benutzerdefinierten Feldern oder Status wie „Von KI vorgeschlagen“, „Eskaliert“ oder „Manuelle Überprüfung“

Nutzen Sie „AI Assign“, „AI Prioritize“ und andere KI-Autofill- Funktionen, um Erkenntnisse zu gewinnen und das Aufgabenmanagement in ClickUp zu automatisieren

📌 Beispiel aus der Praxis: Wie ein Bauteam ClickUp für das Management von Aufgaben nutzt. Ein Bauteam verwaltet die täglichen Aktivitäten auf der Baustelle in ClickUp mithilfe von Aufgaben für Inspektionen, Genehmigungen, Materiallieferungen und Arbeiten von Subunternehmern. Vorlagen standardisieren wiederkehrende Prozesse wie Sicherheitschecks oder Mängellisten. Benutzerdefinierte Felder erfassen Baustellenbereiche, Auftragnehmerzuweisungen, Ausrüstungsbedarf und Compliance-Phasen. Status wie „Geplant“, „Vor Ort“ und „Inspektion erforderlich“ sorgen für eine einheitliche Koordination der Teams, und Prioritäten heben arbeitsablaufkritische Arbeiten wie Betonierarbeiten oder Rohinstallationen hervor. Verknüpfte Aufgaben zeigen, wie sich Verzögerungen in einem Arbeitsschritt auf nachfolgende Arbeiten auswirken. Mit ClickUp AI werden neue Aufgaben automatisch aus ClickUp-Formularen generiert, Aufträge an den richtigen Subunternehmer weitergeleitet und AI-Karten in ClickUp-Dashboards melden Verzögerungen, bevor sie sich auf den Zeitplan auswirken.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 2025 haben die Benutzer von ClickUp über 3,6 Milliarden Aufgaben erstellt!

3. Softwareentwicklung

Mit der KI-gestützten Softwareentwicklungsplattform von ClickUp können Sie alle Ihre Produkt-Updates – von Epics über PRDs bis hin zu Deployments – in einem einzigen vernetzten Workspace planen, erstellen und veröffentlichen.

Verwalten Sie Sprints, Backlogs und Roadmaps mit ClickUp für Software-Teams

Mit ClickUp wird die Überarbeitung des Backlogs zu einem kontinuierlichen, KI-gestützten Workflow.

ClickUp AI kann Tickets automatisch zuweisen, Sprints aktualisieren, Felder vorschlagen, PRDs zusammenfassen und veraltete Elemente bereinigen. Anstatt die Arbeit manuell zu organisieren, entwickelt sich Ihr Backlog in Echtzeit weiter – so können sich die Entwickler ganz auf die Umsetzung konzentrieren.

Setzen Sie Unterhaltungen in Taten um. Team-Chats, PRD-Reviews, Retrospektiven und Standup-Meetings enthalten oft versteckte Aktionspunkte. Die ClickUp AI kann diese erkennen und in nachverfolgbare Aufgaben mit Mitarbeitern und nächsten Schritten umwandeln – keine Momente mehr, in denen man sich fragt: „Hat das jemand festgehalten?“

Ihr DevSecOps-Team kann mit der Enterprise-KI-Suche von ClickUp innerhalb von Sekunden Pull Requests, Spezifikationen, Dateien und Sprint-Aufgaben finden – sogar über verschiedene Tools hinweg.

Und schließlich sorgen die über 1000 Integrationen von ClickUp dafür, dass Ihr Entwicklerteam weiterhin die tools nutzen kann, die es bereits verwendet.

ClickUp lässt sich in das gesamte Entwickler-Ökosystem integrieren: GitHub, Gitlab, Bitbucket, Sentry, PagerDuty, Jenkins, LaunchDarkly und mehr.

📌 Ein Beispiel: So nutzt das Entwickler-Team von Pressed Juice ClickUp.

📌 Beispiel aus der Praxis: Ein SaaS-Entwicklungsteam bringt Produkte mit ClickUp schneller auf den Markt. Ein wachsendes SaaS-Unternehmen nutzt ClickUp, um seinen Entwicklungszyklus an einem Ort zu verwalten. Produktmanager planen vierteljährliche Releases auf interaktiven Gantt-Roadmaps und passen Zeitleisten und Abhängigkeiten an, wenn sich der Umfang ändert. Wenn die Arbeit in die Ausführungsphase übergeht, wechseln die Ingenieure zur Sprint-Ansicht, wo KI-Superagenten den Backlog bereinigen, Duplikate markieren, Spezifikationen zusammenfassen und Aufgaben automatisch priorisieren. Fehler werden über benutzerdefinierte Formulare erfasst, die Schweregrad, Umgebung und Schritte zur Reproduktion erfassen, und durch Automatisierungen an das richtige Team weitergeleitet. KI-StandUp Cards zeigen Hindernisse und Fortschritte sofort auf. PRDs werden in ClickUp Docs gespeichert und sind direkt mit den Entwicklungsaufgaben verknüpft, während die Enterprise-Suche Ingenieuren hilft, innerhalb von Sekunden Antworten aus Dokumenten, Chats und Aufgaben zu finden. In der Launch-Woche ist alles – von Testergebnissen bis hin zu Release-Schritten – in über 15 Engineering-Ansichten sichtbar, sodass Produkt, Entwicklung und Qualitätssicherung vollständig aufeinander abgestimmt sind.

4. Zusammenarbeit im Team

Hast du es satt, Slack für Instant Messaging, E-Mails für Updates und Feedback, Zoom für Videoanrufe zu nutzen – und die Liste geht noch weiter?

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass diese Zeiten hinter Ihnen liegen?

ClickUp Chat reduziert die Kontextflut, indem diese Unterhaltungen direkt in den Bereich integriert werden, in dem Ihre Arbeit stattfindet.

Nutzen Sie den ClickUp-Chat, um Unterhaltungen im selben Workspace wie Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte zu führen

Der Chat befindet sich neben deinen Aufgaben, Dokumenten, Whiteboards und Projekten:

Der Chat ist in Ihre Seitenleiste integriert, sodass Sie ungelesene Nachrichten, Direktnachrichten und Kanäle an einem Ort sehen können

In der neuen, vereinheitlichten Startseite sind Chats, Aufgaben und Spaces an einem Ort zusammengefasst , sodass du nahtlos zwischen der Arbeit und den Unterhaltungen über diese Arbeit wechseln kannst

Für große Projekte kannst du einen projektspezifischen Kanal erstellen, der direkt neben der Liste platziert wird, die du zur Verwaltung von Aufgaben nutzt, damit der Kontext nie verloren geht

Wenn in einer Unterhaltung etwas Wichtiges zur Sprache kommt, musst du es nicht in ein tool kopieren und einfügen, das „eigentlich“ für die Arbeit gedacht ist. In ClickUp kannst du:

Verwandeln Sie eine Chat-Nachricht mit zwei Klicks in eine Aufgabe

Verknüpfen Sie einen Chat mit einer bestehenden Aufgabe , damit wichtige Entscheidungen und Details für beide Seiten immer sichtbar sind

Verwenden Sie Beschreibungen wie Antworten, Chat-Aktivität, Entwürfe und Gesendet, um schnell zu laufenden Unterhaltungen zurückzukehren, ohne lange durch den Verlauf suchen zu müssen

📌 Beispiel aus der Praxis: Wie ein Design-Team in einer Marketingagentur ClickUp für die Kommunikation nutzt. Ein Designteam organisiert die Kampagnenarbeit mithilfe einer Liste mit Aufgaben und eines speziellen Chat-Kanals für Feedback, kurze Fragen und den Austausch von Assets. Wenn ein Client dringende Rückmeldungen gibt, wandelt der Design-Leiter diese Chat-Nachricht in eine Aufgabe um und weist sie sofort zu. Um sich schnell abzustimmen, nutzt das Team ein weiteres leistungsstarkes Feature: SyncUps, um direkt in kurze persönliche Besprechungen zu wechseln, ohne ClickUp verlassen zu müssen – dabei werden Mockups geprüft, Bildschirme freigegeben und bestimmte Aufgaben während des Anrufs verbunden. Nutzen Sie ClickUp SyncUps für die persönliche Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen Im ClickUp-Chat können Autopilot-Agenten Unterhaltungen in Echtzeit verfolgen und kontextbasierte Maßnahmen ergreifen. Wenn ein Client beispielsweise ein langes Feedback zum Design hinterlässt, kann ein Agent die Nachricht zusammenfassen, Aufgaben erstellen oder aktualisieren, den richtigen Status oder die richtige Priorität zuweisen und die Arbeit dem richtigen Designer zuweisen Mit den Worten von Mattia Francesco R: Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos alles zusammenarbeitet. Die Kombination aus Chat, Whiteboards und Spaces ermöglicht es uns, an einem Ort zu brainstormen, Aufgaben zuzuweisen und die Nachverfolgung der Arbeit zu betreiben. Es ist flexibel, visuell und hochgradig anpassbar – perfekt für die Verwaltung mehrerer Teams und Projekte abteilungsübergreifend. Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos alles zusammenarbeitet. Die Kombination aus Chat, Whiteboards und Spaces ermöglicht es uns, an einem Ort zu brainstormen, Aufgaben zuzuweisen und die Nachverfolgung der Arbeit zu durchführen. Es ist flexibel, visuell und hochgradig anpassbar – perfekt für die Verwaltung mehrerer Teams und Projekte abteilungsübergreifend.

⭐ Bonus: ClickUp Chat + KI = Ihr Partner für die Zusammenarbeit. ClickUp Brain macht den Chat zu mehr als nur einer Messaging-Plattform: Markiere @Brain in einem Kanal, um unübersichtliche Daten (wie eine eingefügte E-Mail) aufzuräumen, sie in eine strukturierte Tabelle umzuwandeln oder Spickzettel für Meetings zu erstellen

Verwende @ My Brain , wenn du private Fragen stellen möchtest (zum Beispiel: „Welchen Anbieter haben wir für die Werbegeschenke der letztjährigen Konferenz genutzt?“), und gib dann nur die Antwort wieder im Kanal frei

Mit Brain MAX , dem Desktop-KI-Begleiter von ClickUp, kannst du Kontext aus E-Mails, früheren Chats und verbundenen Apps extrahieren, um Links, Dokumente oder Referenzen anzuzeigen, ohne Teamkollegen anschreiben oder alte Threads durchforsten zu müssen Dieses Video zeigt dir, wie du das volle Potenzial von Chat + /AI ausschöpfen kannst.

5. Einheitliche KI, die sich Ihren Arbeitsabläufen anpasst

Wechseln Sie ständig zwischen verschiedenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude, Gemini und anderen hin und her, nur um eine klare Antwort zu erhalten?

Jedes Tool hat seinen eigenen Login, sein eigenes Kontextfenster und seine eigenen Limite. Du verschwendest Zeit damit, Eingabeaufforderungen zu wiederholen, den Kontext zu verlieren und zwischen den Registerkarten hin und her zu springen.

Das ist AI Sprawl. Und es ist ein wichtiger Grund dafür, warum 95 % der Unternehmen, die versuchen, generative KI einzuführen, keinerlei Ertrag erzielen!

Dieses Video zeigt dir, wie du das Problem beheben kannst, bevor es eskaliert 👇

ClickUp Brain löst dieses Problem, indem es die neuesten KI-Modelle in einer einzigen App vereint. Sie können die richtige Engine für die jeweilige Aufgabe auswählen und vermeiden so, für mehrere Abonnements bezahlen zu müssen.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie Zugriff auf mehrere KI-Modelle zum Preis von einem.

Es dient gleichzeitig als intelligente Suchleiste für die Wissensdatenbank Ihres Unternehmens.

Fragen Sie zum Beispiel: „Was haben wir in der Roadmap für das 4. Quartal beschlossen?“, und die integrierte KI von ClickUp ruft die Antwort aus ClickUp sowie aus verbundenen Arbeits-Apps wie Slack, Google Drive und Projektdokumenten ab. Sie erhalten eine vollständige Antwort mit Links zu relevanten Dokumenten und Vorschlägen für die nächsten Schritte.

Fragen Sie ClickUp BrainGPT alles, was Sie wissen möchten, und erhalten Sie in Sekundenschnelle sofortige, intelligente Einblicke

Müssen Sie etwas zuweisen? Sagen Sie einfach: „Erstelle eine Aufgabe für Maya, damit sie das Launch-Deck bis Freitag aktualisiert“, und das KI-Tool von ClickUp erledigt den Rest.

Aufgabe erstellt, Frist festgelegt, Mitarbeiter hinzugefügt ✅.

In der Desktop-App (Brain MAX) kannst du auch auf „Talk to Text“ zugreifen. Sprich ganz natürlich, während die App deine Gedanken bereinigt und transkribiert. Diktier Updates und wichtige Aufgaben, entwickle Ideen oder verfasse Nachrichten freihändig. Die App kann deine Transkripte sogar in übersichtliche Zusammenfassungen, Listen oder Aktionspunkte formatieren.

Brauchst du noch mehr Beweise? Hier ist, was ein G2-Benutzer über Brain MAX zu sagen hatte:

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text, Automatisierung von Aufgaben und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text, Automatisierung von Aufgaben und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

👀 Wusstest du schon? Im Jahr 1854 stoppte der Arzt John Snow einen tödlichen Cholera-Ausbruch in London mithilfe einer handgezeichneten Karte, auf der die Cholera-Todesfälle in London verzeichnet waren. Er kartierte die Fälle rund um die Wasserpumpe in der Broad Street und bewies, dass die Epidemie mit verunreinigtem Wasser verknüpft war. Als die Behörden den Pumpengriff entfernten, ging die Zahl der Fälle zurück. Es gilt heute als eines der frühesten Beispiele für datengestützte Entscheidungsfindung – lange bevor es Dashboards, Berichte oder KI gab.

6. Meetings und Nachfassaktionen

Die meisten Teams verlieren Zeit, weil Meetings, Aufgaben und Termine in verschiedenen Tools gespeichert sind. Man überprüft in einer App die Verfügbarkeit, in einer anderen die Links zu Meetings und in einer dritten die Aufgaben – was es schwierig macht, den Überblick zu behalten oder nach dem Gespräch alles weiterzuverfolgen.

Um dies zu lösen, verfügt ClickUp über ein integriertes Terminplanungssystem, das über eine Verbindung zum Planner und zum Kalender verfügt.

Mit dem Planner sehen Sie alle Ihre Aufgaben, Meetings und Prioritäten an einem Ort. Ziehen Sie Aufgaben in Ihren Zeitplan, um Ihren Tag oder Ihre Woche zu planen. Aufgaben werden sofort zu Blöcken, sodass Sie Meetings mit konzentrierter Arbeit in Einklang bringen können.

Nutzen Sie den ClickUp-Planer, um Aufgaben mit hoher Priorität automatisch zu reservieren und Ihre Zeitpläne dynamisch anzupassen

Im Kalender-Überblick können Sie schnell an Meetings teilnehmen oder diese planen, ohne ClickUp verlassen zu müssen. Ja, Ihre Links für Zoom, Teams oder Google Meet sind genau dort verknüpft, wo Sie sie brauchen.

Wenn du einen Zeitblock öffnest, schlägt dir der ClickUp-Kalender basierend auf deiner Workload und deinen bestehenden Plänen verfügbare Zeitfenster vor.

Planen Sie Aufgaben und Ereignisse ganz einfach mit dem ClickUp-Kalender

Möchten Sie Ideen in die Tat umsetzen? Sie können Aufgaben direkt aus Ihrem Planer heraus planen, Zeit dafür reservieren und Ihre Woche per Drag-and-Drop anpassen. Die Synchronisierung bleibt erhalten, sodass Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht.

Dank KI, die beim Erstellen von Notizen, beim Extrahieren von Aktionspunkten und beim Zuweisen von Folgeaufgaben hilft, sind Meetings keine isolierten Ereignisse mehr, sondern werden Teil eines reibungslosen, vernetzten Workflows.

Wenn Sie ClickUp-Benutzer sind, sehen Sie sich an, wie wir ClickUp Brain selbst nutzen – echte Workflows, Verknüpfungen und KI-Tipps, die Sie sofort umsetzen können.

📌 Beispiel aus der Praxis: Wie eine Beratungsfirma den ClickUp-Kalender nutzt. Ein mittelständisches Beratungsunternehmen verwaltet alle Client-Gespräche, internen Überprüfungen und Liefertermine in ClickUp. Die Berater beginnen ihre Woche im Planer und ziehen anstehende Rechercheaufgaben, Präsentationsvorbereitungen und Check-ins mit Stakeholdern in ihren Zeitplan. Zwischen den Client-Meetings können sie sich Konzentrations-Blöcke einrichten. Wenn eine neue Kundenanfrage eingeht, nutzt der Manager Calendar Glance, um den nächsten freien Termin zu finden. Er fügt den entsprechenden Aufgaben-Anhang hinzu, damit alle Teilnehmer mit dem richtigen Kontext in die Besprechung einsteigen. Nach jedem Meeting erstellt der KI-Notizdienst von ClickUp Notizen, identifiziert Folgeaufgaben und erstellt Aktionspunkte.

⭐ Bonus: Wenn du in einem Meeting bist, übernimmt ClickUp AI Notetaker die ganze Arbeit für dich. Es verbindet sich mit deinen Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Anrufen. Es macht sich Notizen und ordnet diese nach wichtigen Entscheidungen, Aktionspunkten und mehr. Deine Meetings werden zudem mit durchsuchbaren Transkripten aufgezeichnet, sodass du jederzeit direkt in ClickUp genau nachschlagen kannst, wer was gesagt hat. Nehmen Sie an Meetings teil und erstellen Sie automatisch Notizen mit dem ClickUp AI Notetaker Was passiert nach dem Meeting? Du erhältst Notizen, ein Video oder eine Audioaufzeichnung sowie Aktionspunkte, die du schnell in Aufgaben umwandeln und den richtigen Personen zuweisen kannst.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8 oder mehr Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies bedeutet eine enorme Gesamtzeit, die in Ihrem Unternehmen für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notetaker von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Meeting-Zusammenfassungen um bis zu 30 % zu steigern – während ClickUp Brain bei der automatisierten Erstellung von Aufgaben und der Optimierung von Workflows hilft – und so stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

Übrigens: Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Kommunikation haben, nutzen Sie kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne, um die Kommunikationsstrategie Ihres Teams zu standardisieren.

7. KI-gestütztes Dokumentenmanagement

Das Projektmanagement-Tool von ClickUp speichert Ihre Dokumente und Wikis an derselben Stelle, an der sich bereits Ihre Aufgaben, Zeitleisten und Projekte befinden.

ClickUp Docs verfügt direkt im Editor über ClickUp Brain.

Mit dem KI-Assistenten können Sie alles erstellen: eine kurze interne Notiz, eine detaillierte Prozessanleitung, ein Angebot für einen Client oder eine ganze Wissensdatenbank. Ihre Dokumente sind dynamisch und Brain ist kontextbewusst.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Zusammenfassungen oder Aktionspunkte aus Dokumenten

Wenn Sie einen Plan für ein Projekt erstellen, bitten Sie Brain, relevante SOPs, frühere Briefings, Notizen zu Meetings usw. vorzuschlagen. Reduzieren Sie Doppelarbeit und sorgen Sie dafür, dass alle auf der neuesten Version des Plans sind.

📌 Beispiel aus der Praxis: Wie DISH Network ClickUp nutzt, um Dokumentation und Zusammenarbeit zu vereinheitlichen. Das PMO der Commercial Services von DISH Network hatte mit unzusammenhängenden Tools, isolierten Abteilungen und verstreuter Dokumentation zu kämpfen. Sie entschieden sich für ClickUp, um ihre Projekt-Workflows zu vereinheitlichen und alle Teams in einem einzigen, strukturierten System zusammenzuführen. Mit ClickUp Docs hat DISH Prozessdokumentation, Rollout-Pläne und funktionsübergreifende Kommunikation an einem Ort zentralisiert. Teams konnten Dokumente in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, kontextbezogene Kommentare hinterlassen, Aufgaben direkt im Dokument als Anhang anhängen und sicherstellen, dass alle stets mit der aktuellsten Version arbeiteten. Das sagt Mike Coon, der Programmmanager, über die KI von ClickUp im Wissensmanagement: Ich muss nur eine Frage eingeben, zum Beispiel: „Was ist der aktuelle Stand bei diesem Projekt?“, und schon erhalte ich eine vollständig formatierte Liste aller Ereignisse für den gewünschten Zeitraum. Brain ist wie ein Vollmitglied unseres Teams. Es ist eine geniale App. Sie ist so einfach zu bedienen und spart so viel Zeit. Ich muss nur eine Frage eingeben, zum Beispiel: „Was ist der aktuelle Stand bei diesem Projekt?“, und schon erhalte ich eine vollständig formatierte Liste aller Ereignisse für den gewünschten Zeitraum. Brain ist wie ein Vollmitglied unseres Teams. Es ist eine geniale App. Sie ist so einfach zu bedienen und spart so viel Zeit.

8. Berichterstellung

Mit ClickUp-Dashboards erhalten Sie eine übersichtliche Echtzeit-Ansicht über alle Vorgänge in Ihren Projekten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Nachverfolgung von Arbeit und Erkenntnissen an einem Ort

Erstellen Sie Ihr Dashboard mit Drag-and-Drop-Karten, die genau das anzeigen, was für Sie wichtig ist. Visualisieren Sie den Status von Aufgaben, machen Sie überfällige Arbeiten sichtbar, vergleichen Sie geschätzte mit tatsächlicher Zeit oder verfolgen Sie Ziele, die direkt mit den Aufgaben verknüpft sind, die sie unterstützen.

🤓 Was Dashboards so leistungsstark macht, ist die Vielfalt an Karten, aus denen du wählen kannst. Zum Beispiel: Eine Kreisdiagramm-Karte kann Aufgaben nach Status, Mitarbeiter oder Priorität visualisieren und zeigt dir auf einen Blick, wie die Verteilung der Arbeit ist

Eine Berechnungskarte kann Zahlen zusammenfassen, wie z. B. die von einem Team erfassten Stunden, den geschätzten Gesamtaufwand oder die bereits ausgegebenen Mittel im Vergleich zu den verbleibenden Mitteln

Für weitere Details ruft eine Karte der Tabelle Listen von Aufgaben mit angewendeten Filtern ab, sodass Sie bestimmte Metriken wie überfällige Elemente oder anstehende Fristen genauer betrachten können.

Und wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen möchten, können Sie dank der Drilldown-Ansichten direkt auf die zugrunde liegenden Aufgaben klicken, ohne das Dashboard verlassen zu müssen

Um das Ganze abzurunden, fügen Sie Karten für Sprints, Zeiterfassung und Workload hinzu oder binden Sie sogar externe Inhalte wie Google Tabellen- oder Figma-Dateien ein. Und je mehr Projekte Sie integrieren, desto unverzichtbarer wird der Dashboards Hub. Er ist der zentrale Ort, an dem alle Dashboards gespeichert sind, komplett mit Filtern, Sortierfunktionen und Favoriten für den schnellen Zugriff.

Organisieren und greifen Sie mit dem ClickUp Dashboards Hub effizient auf alle Dashboards zu

📌 Beispiel aus der Praxis: Wie Finastra ClickUp-Dashboards für die Berichterstellung im Management nutzt. Das globale Marketingteam von Finastra benötigte eine bessere Sichtbarkeit über alle Abteilungen hinweg und eine schnellere Möglichkeit zur Berichterstellung über den Fortschritt an die Geschäftsleitung. Mit ClickUp-Dashboards bietet Finastra den Executive Vice Presidents der einzelnen Geschäftsbereiche eine einheitliche Echtzeit-Ansicht über den Projektstatus. Ihre Dashboards fassen den Kampagnenfortschritt, die regionale Leistung, Risikobereiche und anstehende Meilensteine zusammen – alles wird automatisch aktualisiert, während die Teams arbeiten. Jörg Klueckmann, VP of Marketing, erklärt: „Die Kommunikation des Status und der Leistung unserer globalen und regionalen Marketingkampagnen an unsere Geschäftsbereiche war alles andere als optimal. Mit unseren neuen Dashboards sparen wir Zeit, und unsere Stakeholder haben jederzeit in Echtzeit Zugriff auf die Informationen, die sie benötigen.“

9. Marketingkampagnen

Bei Kampagnen geht es schnell. Es sind immer mehrere Kanäle im Spiel, es müssen Änderungen in letzter Minute vorgenommen werden und Zeitleisten verschieben sich ohne Vorwarnung.

Mit ClickUp können Sie den gesamten Kampagnenzyklus an einem Ort verwalten, sodass Ihr Team weniger Zeit mit der Koordination und mehr Zeit mit der Erstellung von Marketingmaterialien verbringen kann.

Beginnen Sie mit der Kalender-Ansicht von ClickUp, um die Zeitleiste Ihrer Kampagne zu planen. Planen Sie E-Mail-Versendungen, Blog-Veröffentlichungen, Anzeigenkampagnen und Social-Media-Beiträge in Tages-, Wochen- oder Monatsansichten.

Planen Sie Aufgaben und Termine visuell mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Aufgaben lassen sich ganz einfach verschieben, wenn sich etwas ändert, und du kannst nach Team, Kanal oder Kampagne filtern, um dich genau auf das zu konzentrieren, was du brauchst. Es erfolgt sogar eine Synchronisierung mit Google oder Outlook, sodass dein Marketingkalender mit deinem ClickUp-Workspace übereinstimmt.

Wenn Kampagnen an Fahrt gewinnen, brauchen Sie mehr Klarheit und Schnelligkeit. Zerlegen Sie dazu komplexe Aufgaben in konkrete, umsetzbare Schritte.

Nutzen Sie ClickUp-Aufgabenlisten und Unteraufgaben, um jede Aufgabe in eine klare Abfolge zu verwandeln. Anstelle einer vagen Aufgabe wie „Landingpage erstellen“ können Sie Checklistenelemente oder Unteraufgaben wie „Text für die Startseite verfassen“, „Hero-Bild entwerfen“, „Rechtliche Aspekte prüfen“ oder „QA-Testformular erstellen“ erstellen. Jedes Element kann einer Person zugewiesen und in Echtzeit aktualisiert werden, sobald es fertiggestellt ist.

Fügen Sie Aufgaben Checklisten hinzu, um die Arbeit in klare Schritte zu unterteilen

📌 Beispiel aus der Praxis: Wie unser Marketing-Team mit ClickUp von der Content-Erstellung zur Content-Produktion überging. Bei ClickUp verwaltet unser Marketingteam eine umfangreiche Content-Pipeline – Blogs, Newsletter, Webinare, Videos, Social-Media-Kampagnen und Produkteinführungen – alles innerhalb eines einzigen ClickUp-Workspaces. Jeder neue Inhalt beginnt als Aufgabe mit einer Checkliste für die Inhaltserstellung, die Recherche, Gliederung, Entwurf, Bearbeitung, Designanfragen, SEO-Aktualisierungen und die abschließende Qualitätssicherung umfasst. Jeder Schritt hat einen eigenen Eigentümer und eine eigene Frist, damit nichts unter den Tisch fällt. Alle Briefings, Entwürfe, Feedback-Threads und Freigaben befinden sich in ClickUp Docs, was bedeutet, dass Autoren, Designer und PMMs in Echtzeit zusammenarbeiten, ohne nach Links oder alten Versionen suchen zu müssen. Wenn sich Termine verschieben, nutzt das Team die Kalenderansicht, um Veröffentlichungstermine sofort per Drag & Drop neu anzuordnen. Greg Swan, Content Manager bei ClickUp, gibt einen schnellen Trick frei: Verwandeln Sie jede Aufgabe des Inhalts mithilfe von Checklisten in einen wiederholbaren Workflow. Das reduziert Nacharbeiten und sorgt dafür, dass Ihre Autoren, Designer und Editors perfekt aufeinander abgestimmt sind. Verwandeln Sie jede Aufgabe des Inhalts mithilfe von Checklisten in einen wiederholbaren Workflow. Das reduziert Nacharbeiten und sorgt dafür, dass Ihre Autoren, Designer und Editors perfekt aufeinander abgestimmt sind.

📚 Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

10. Automatisierte Workflows

Denken Sie einmal über Ihren Tag nach. Wie oft unterbrechen Sie Ihre Arbeit, nur um jemanden an eine Frist zu erinnern, einen Status zu aktualisieren oder eine Aufgabe weiterzuleiten?

Und Sie sind nicht allein. Wir haben festgestellt, dass 45 % der Wissensarbeiter zwar über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht haben, den Schritt aber noch nicht gewagt haben.

Was hält sie davon ab, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen? Faktoren wie Zeitmangel, Unsicherheit hinsichtlich der besten tools und eine überwältigende Auswahl.

ClickUp macht diesen Übergang reibungsloser. Mit No-Code-Automatisierungen und einfach zu erstellenden KI-Agenten können Sie schnell mit der KI-gestützten Workflow-Automatisierung beginnen.

Beginnen Sie mit ClickUp-Automatisierungen, um vorhersehbare Arbeiten zu erledigen, wie zum Beispiel:

Weisen Sie Aufgaben zu, wenn sich ein Status ändert

Benachrichtigungen versenden, wenn sich ein Fälligkeitsdatum ändert

Leiten Sie eine Anfrage anhand eines benutzerdefinierten Feldes an das richtige Team weiter

Diese Regeln sorgen für Konsistenz in Ihrem System, ohne dass jemand den Prozess ständig überwachen muss.

Ergänzen Sie das Ganze dann mit KI-Super Agents – Ihren intelligenten Partnern für die Automatisierung. Sie verstehen den Kontext, nicht nur Auslöser.

Anstatt Bedingungen und Aktionen zu stapeln, beschreiben Sie das gewünschte Ergebnis („Tägliche StandUp-Updates senden“, „Überfällige Arbeiten eskalieren“, „Fehler nach Schweregrad weiterleiten“), und der Agent erstellt die Logik für Sie.

Agenten können Aufgaben, Kommentare, Chat-Unterhaltungen und Felder lesen, um zu entscheiden, was als Nächstes geschehen soll.

Schließlich können Agenten den Kontext interpretieren, um sicherzustellen, dass Aufgaben, Aktualisierungen und Nachfassaktionen ohne manuellen Aufwand erfolgen – ganz nach Ihren benutzerdefinierten Anweisungen.

Erklären Sie den ClickUp-Super-Agenten in einfacher Sprache, was Sie benötigen, und sie helfen Ihnen dabei, intelligente, agentenbasierte Workflows zu erstellen.

Zusammen schaffen Automatisierungen + Agenten + Brain einen Workspace, in dem die Arbeit auch dann voranschreitet, wenn Sie nicht aktiv daran arbeiten – wodurch Verzögerungen, Fehler und operativer Aufwand reduziert werden.

📌 Beispiel aus der Praxis: CEMEX, ein globaler Hersteller und Lieferant von Zement, hatte mit manueller Arbeit zu kämpfen und benötigte eine All-in-One-Plattform für die Produktivität, um seine Abläufe zu skalieren. ClickUp half CEMEX dabei, Aufgaben wie den Prozess der Projektannahme zu automatisieren, damit die Teams schneller mit der Arbeit beginnen konnten. Das Ergebnis? 15 % kürzere Markteinführungszeit

Von Stunden auf Sekunden bei der Übergabe eines Projekts Es ist großartig, weil das gesamte Team seine täglichen Aufgaben in ClickUp nachverfolgt. „Vor der Automatisierung mussten wir, sobald ein Texter eine Aufgabe erledigt hatte, manuell die Hierarchie hinaufmelden, dass der Text fertig war. Das konnte bis zu 36 Stunden dauern. Es ist großartig, weil das gesamte Team seine täglichen Aufgaben in ClickUp nachverfolgt. „Vor der Automatisierung mussten wir, sobald ein Texter eine Aufgabe erledigt hatte, manuell die Hierarchie hinaufmelden, dass der Text fertig war. Das konnte bis zu 36 Stunden dauern.

11. Inhalt-Management

Jeder Content-Manager weiß, dass es bei der Arbeit chaotisch zugehen kann. Deine Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, droht zu überquellen. Zwischen der Koordination von Autoren, der Freigabe von Designs und dem Nachverfolgen der Bearbeitung ist das Einhalten deiner Deadlines eine ständige Herausforderung.

Mit ClickUp Docs können Sie den gesamten Lebenszyklus von Inhalten an einem Ort verwalten – von Briefings und Gliederungen bis hin zu endgültigen Entwürfen. Ihre Autoren nutzen Docs zum Verfassen von Entwürfen, Editors können Kommentare hinterlassen und Stakeholder genehmigen diese über Inline-Kommentare und Bearbeitungen, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Dank der integrierten ClickUp Brain-Funktion können Sie Gliederungen erstellen, Abschnitte umschreiben, Feedback zusammenfassen und genehmigte Texte direkt in Aufgaben mit Terminen und Mitarbeitern umwandeln.

Erstellen Sie Gliederungen, entwickeln Sie Pläne, verfassen Sie Entwürfe und setzen Sie diese auf einer einheitlichen Plattform in ClickUp Dokumente um

Aber das ist noch nicht alles. Nutzen Sie Docs, um Repositorys für Ihr Content-Team zu erstellen. Fügen Sie Styleguides, Prompt-Bibliotheken, Branding-Assets und vieles mehr hinzu, das von allen Mitarbeitern abteilungsübergreifend genutzt werden kann.

Wenn Sie Ideen und Strategien entwickeln, stehen Ihnen ClickUp-Whiteboards zur Verfügung. Auf dieser digitalen Leinwand können Sie Content-Kalender, User Journeys, kreative Konzepte und Workflows visuell darstellen.

Fügen Sie Haftnotizen hinzu, verknüpfen Sie Ideen, fügen Sie Aufgaben oder Dokumente hinzu und verwandeln Sie jeden Knoten in umsetzbare Arbeit. Keine verlorenen Brainstormings oder unzusammenhängenden Planungsdateien mehr. Ihre Strategie steht direkt neben der Umsetzung.

Zeichnen Sie, erstellen Sie Verbindungen zwischen Ideen, schreiben Sie Notizen und fügen Sie Bilder und Links in ClickUp Whiteboard hinzu – für eine effektive Zusammenarbeit

📮 ClickUp Insight: Der Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben beeinträchtigt still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit darauf zurückzuführen sind, dass man zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechselt, E-Mails verwaltet und von einem Meeting zum nächsten eilt. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen beseitigen könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und den Chat) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chat, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features die Verbindung halten und durchsuchbar sind.

12. Budgetierung und Nachverfolgung der Finanzen

Der Versuch, den Cashflow mit verstreuten Tabellen und Genehmigungen in letzter Minute zu kontrollieren, lenkt Sie nur ab. ClickUp hingegen hilft Ihnen dabei, ein Budgetierungssystem aufzubauen, das genau auf Ihre heutige Arbeitsweise zugeschnitten ist.

Sie können jederzeit Ihr Dashboard öffnen und sehen genau, wie viel Spielraum Ihnen noch in Monaten bleibt, welche Abteilung ihr Budget am schnellsten aufbraucht und welche Rechnungen von Lieferanten überfällig sind.

Die Finanz-Widgets in ClickUp für Finanzteams zeigen Ihre MRR-Trendlinie, die Ausgaben des letzten Monats im Vergleich zum Budget sowie Prognosen für anstehende Ausgaben an.

Wechseln Sie zur ClickUp-Tabellenansicht, wenn Sie Dinge Zeile für Zeile aufschlüsseln müssen. Fügen Sie zunächst benutzerdefinierte Spalten für Ausgabenkategorien, Budget-Eigentümer, Fälligkeitsdaten und den Status der Zahlung hinzu, um die Ausgaben genau so zu organisieren, wie es Ihr Team benötigt.

Gewinnen Sie in der Ansicht der Tabellen von ClickUp die gewohnte Übersicht von Tabellenkalkulationen

Filtern und sortieren Sie Ihre Zeilen nach Abteilung oder Anbieter, um Trends zu erkennen oder doppelte Kosten zu entdecken, bevor sie sich summieren. Wenn Sie eine Ausgabe zur Überprüfung bereit haben, fügen Sie Belege direkt in die Zeile ein und taggen Sie Teamkollegen in den Kommentaren zu den Aufgaben für die Freigabe.

Haben Sie mehr als ein Team, das um dasselbe Budget konkurriert? Nutzen Sie ClickUp-Portfolios in Ihren Dashboards, um alle Projekte in einer übersichtlichen Ansicht zusammenzufassen.

Sehen Sie, wer im Plan liegt und wer zu schnell Geld verbrennt. Zoomen Sie auf ein beliebiges Projekt, um den Fortschritt beim Budget zu überprüfen und schnelle Entscheidungen zu treffen, ohne die Zahlen anzuzweifeln.

Verwalten Sie mehrere Projekte gleichzeitig mit ClickUp Portfolios

📌 Praxisbeispiel: Ein Team, das mit der Tabellenansicht einen deutlichen Sprung in der Produktivität verzeichnen konnte, ist das Social-Media-Team von Cartoon Network. Das Social-Media-Team von Cartoon Network hatte früher mit verstreuten Workflows über mehrere Tools hinweg zu kämpfen. Die Verwaltung von Kampagnen sowohl für Cartoon Network als auch für Warner Bros. bedeutete ständiges Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten und übersehene Details. Mit der Tabellenansicht von ClickUp erfolgt nun die Nachverfolgung aller Kanäle an einem Ort, was die Verwaltung von Terminen, Ressourcen und Prioritäten vereinfacht. ClickUp ist so anpassungsfähig, dass man, egal was jemand braucht, immer einen Weg findet, dies so zu erledigen, dass das gesamte System davon unberührt bleibt und es für alle funktioniert. Es gibt Funktionen wie die Tabellenansicht, von denen wir nicht einmal wussten, dass wir sie brauchten, bis wir sie hatten. ClickUp ist so anpassungsfähig, dass man, egal was jemand braucht, immer einen Weg findet, dies so umzusetzen, dass das gesamte System davon unberührt bleibt und es für alle funktioniert. Es gibt Funktionen wie die Tabellenansicht, von denen wir nicht einmal wussten, dass wir sie brauchten, bis wir sie hatten.

13. Prozessverbesserung und Auditierung

Die meisten Teams haben Schwierigkeiten mit der Nachverfolgung, wie Prozesse tatsächlich ablaufen und wie sie ursprünglich konzipiert waren. Ohne Dokumentation oder einen organisierten Prozess überspringen wahrscheinlich alle Schritte, wenn sich Prioritäten ändern.

ClickUp hilft dir dabei, Struktur, Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit wieder in deine Prozesse zu bringen.

Beginnen Sie mit benutzerdefinierten Feldern, um genau die Informationen zu erfassen, auf die sich Ihre Audits stützen – Risikostufe, Statusgrund, Prozessverantwortlicher, Compliance-Kategorie, Verknüpfungen zu Belegen oder Abteilung. Jeder Eintrag ist strukturiert, durchsuchbar und teamübergreifend einheitlich.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um genau das zu erfassen, was Ihr Team benötigt für die Nachverfolgung

Optimieren Sie anschließend Ihre Audits mit benutzerdefinierten KI-Feldern. Diese Felder speichern Daten nicht nur – sie interpretieren sie. Sie können automatisch:

Fehlende Informationen erkennen („Dieser Compliance-Check enthält keinen Anhang“)

Bewerten Sie Risikostufen anhand des Inhalts der Aufgabe

Fassen Sie lange Audit-Notizen zu klaren Ergebnissen zusammen

Markieren Sie ungewöhnliche Muster, Verzögerungen oder wiederkehrende Compliance-Lücken

Bewerten Sie Aufgaben oder Übermittlungen anhand von Kriterien, die Sie selbst festlegen

KI-Super Agenten können dann die Prozessdisziplin stärken, indem sie ins Stocken geratene Aufgaben kennzeichnen, fehlende Schritte erkennen, Aufgaben an den richtigen Eigentümer weiterleiten und Prüfer benachrichtigen, wenn Nachweise hochgeladen werden. Die Agenten können sogar den Inhalt von Aufgaben lesen und bei Prüfungen Unstimmigkeiten oder unvollständige Informationen hervorheben.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie ClickUp Super Agents beim Management von Projektrisiken helfen:

Um aktuelle und ideale Workflows gegenüberzustellen und zu visualisieren, wo es zu Störungen kommt oder kommen könnte, stehen Ihnen Whiteboards zur Verfügung.

📌 Beispiel aus der Praxis: Talent Plus, ein weltweit tätiges Personalberatungsunternehmen, suchte nach einer besseren Möglichkeit, über 100 Teammitglieder bei schnelllebigen Kundenprojekten auf dem Laufenden zu halten. Da verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen Tools arbeiteten, gingen Arbeitsupdates verloren, und der Führungsebene fehlte oft ein klarer Überblick über den Projektstatus. ClickUp wurde zu ihrer zentralen Informationsquelle, und Whiteboards hatten einen großen Einfluss. Anstatt zwischen Diagramm-Apps hin und her zu springen und Ideen manuell in Aufgaben zu übertragen, entwirft das Team nun Standardarbeitsanweisungen, führt Brainstormings durch und erstellt Workflows visuell direkt in ClickUp. Als wir auf ClickUp Whiteboards umgestiegen sind, konnten wir Ideen endlich sofort und ohne zusätzliche Schritte in Aufgaben umwandeln. Das hat uns Zeit gespart und dafür gesorgt, dass alle auf dem gleichen Stand waren. Als wir auf ClickUp Whiteboards umgestiegen sind, konnten wir Ideen endlich sofort und ohne zusätzliche Schritte in Aufgaben umwandeln. Das hat uns Zeit gespart und dafür gesorgt, dass alle auf dem gleichen Stand waren.

14. CRM und Arbeit mit Clients

Herkömmliche CRMs zwingen Ihre Teams in starre Pipelines und vordefinierte Vertriebsphasen.

Wenn Ihr Workflow nicht zur Struktur passt, müssen Sie das System umgehen, mit externen Tabellen jonglieren oder verschiedene tools miteinander verknüpfen, nur um Geschäfte, Onboarding und Client-Kommunikation zu verwalten.

Marketing läuft auf einer Plattform, Vertrieb auf einer anderen und Onboarding wieder woanders. Das Ergebnis sind isolierte Daten und fehlender Kontext.

Das CRM von ClickUp hingegen passt sich Ihren Prozessen an.

Beginnen Sie damit, die benutzerdefinierte Kundendatenbank aufzubauen, die Sie tatsächlich benötigen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für die Größe des Geschäfts, die Vertragsbedingungen, die Phase des Lebenszyklus, das Verlängerungsrisiko – ganz nach den Anforderungen Ihres Teams

Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente, Dateien und Nachrichten, damit alle Client-Interaktionen an einem Ort gespeichert sind

Sie können sogar Aufgabenabhängigkeiten abbilden, um zu sehen, wie Onboarding-Aufgaben mit dem Produkt-Setup oder den Abrechnungsschritten verbunden sind.

Optimieren Sie anschließend Ihre Datenerfassung mit ClickUp Forms. Kunden können Anforderungen, Briefings oder Onboarding-Info über markenspezifische Formulare einreichen, die auf bedingter Logik basieren. Ihre Antworten erstellen sofort Aufgaben, weisen Tags zu, ordnen Eigentümer zu und lösen automatisierte Workflows als Auslöser aus – ganz ohne manuelles Sortieren.

Sammeln Sie Info schneller mit anpassbaren ClickUp-Formularen, die Antworten automatisch in ClickUp-Aufgaben umwandeln

Egal, ob Sie Leads, Vertragsverlängerungen oder den Kundendienst verwalten – ClickUp bietet Ihnen ein vernetztes, flexibles CRM, das sich Ihrem gesamten Kundenlebenszyklus anpasst: von der Akquise über die Pipeline und das Onboarding bis hin zur laufenden Kundenbetreuung.

📌 Beispiel aus der Praxis: Ein schnell wachsendes Immobilienunternehmen verwaltet zu jedem Zeitpunkt Dutzende von Käufern, Besichtigungen, Bauunternehmern und Kreditpartnern. Vor ClickUp verfolgten die Mitarbeiter Leads in Tabellenkalkulationen und nutzten WhatsApp für die Nachverfolgung. Mit ClickUp hat das Team eine benutzerdefinierte CRM-Datenbank mit Feldern wie Budgetbereich, bevorzugten Standorten und mehr erstellt. Jeder Käufer erhält eine eigene Aufgabe, die mit Checklisten für Besichtigungen, Dokumenten zum Immobilienvergleich und Workflows für die rechtliche Genehmigung verknüpft ist. Wenn ein Käufer den nächsten Schritt macht, bilden Abhängigkeiten den gesamten Weg ab: von der ersten Anfrage über die Auswahlliste der Immobilien, Besichtigungen vor Ort und die Koordination mit dem Bauunternehmer bis hin zur Vertragsunterzeichnung. Wenn sich die rechtlichen oder kreditbezogenen Unterlagen verzögern, benachrichtigen Automatisierungen sofort den zuständigen Eigentümer.

📚 Lesen Sie auch: So verwenden Sie ClickUp-Formulare

15. Planung von Ereignissen und Logistik

Wenn Ereignisse über Tabellenkalkulationen und verstreute Chats organisiert werden, kann so vieles schiefgehen. Zum Beispiel könntest du Anbieter doppelt buchen. Oder vergisst, ein Mitglied des Teams über eine wichtige Änderung zu informieren, was in letzter Minute zu Chaos führt.

Die Event-Management-Plattform von ClickUp vereint alle Aspekte eines Ereignisses in einem einzigen, vernetzten System. Ihr Team bleibt von der Planung vor dem Ereignis bis hin zur Nachbesprechung nach dem Ereignis stets auf dem Laufenden.

Zeitmanagement-Tools helfen Ihnen, den Zeitplan einzuhalten. Teilen Sie große Ereignisse in strukturierte Aufgaben mit Start- und Fälligkeitsdaten auf und weisen Sie Mitarbeiter zu, um klare Zuständigkeiten zu schaffen. Erfassen Sie abrechnungsfähige Stunden, protokollieren Sie Vorbereitungszeiten mit der globalen Zeiterfassung und nutzen Sie Zeitschätzungen, um genaue Erwartungen bei Clients und Partnern zu setzen.

Erstellen Sie dann mit „Task Dependencies“ eine Reihenfolge der Arbeitsschritte. Nutzen Sie Prioritäten und ClickUp-Checklisten, damit Ihr Team weiß, was zuerst erledigt werden muss und was warten kann.

Erstellen Sie Checklisten für Aufgaben, um jedes Detail im Blick zu behalten

Egal, ob Sie die Ankunftszeiten der Lieferanten überprüfen, Aufgaben für den Plan des Ereignisses aktualisieren oder Änderungen in letzter Minute genehmigen – mit der mobilen App von ClickUp haben Sie Ihren Plan für das Ereignis immer griffbereit.

Ihr Team kann Fotos hochladen, Aufgaben abschließen oder sofort Updates senden – direkt vom Veranstaltungsort aus.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Vorlage für das Event-Management von ClickUp, um die wechselnden Aspekte von realen Ereignissen zu bewältigen Kostenlose Vorlage herunterladen Die Event-Management-Vorlage von ClickUp ist ein bereits für Sie eingerichtetes Command-Center für Ereignisse

16. Einarbeitung und Schulung

Möchten Sie, dass Ihre neuen Mitarbeiter schnell einsatzbereit sind und keine Zeit damit verschwenden, Informationen aus verstreuten Dateien zusammenzuflicken?

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Handbücher, Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Projektnotizen direkt dort zu verfassen, wo die Arbeit stattfindet. Verknüpfen Sie Docs direkt mit Aufgaben, damit jeder den Hintergrund seiner Arbeit nachvollziehen kann, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Du kannst auch verwandte Dokumente zusammenführen, um lebendige Wikis zu erstellen, die mit deinem Team wachsen und immer auf dem neuesten Stand bleiben.

🎥 Bonus: Wenn du zum ersten Mal eine interne Wissensdatenbank erstellst, zeigt dir dieses Video, wie du eine solche mit ClickUp erstellen kannst.

Nachdem du diese Dokumente zusammengestellt hast, erstelle ClickUp-Automatisierungen, die den Rest erledigen. Sobald jemand beitritt, starten seine Aufgaben automatisch.

Begrüßungsnachrichten, Schritte für den ersten Tag und Erinnerungen bleiben alle im Blick, ohne dass du ihnen hinterherlaufen musst. Jeder weiß, was als Nächstes zu erledigen ist, und du hast mehr Zeit, ihnen dabei zu helfen, sich wirklich einzuleben.

📌 Beispiel aus der Praxis: Ein HR-Team optimiert seine Abläufe mit ClickUp und sorgt für mehr Ordnung bei verstreuten Standardarbeitsanweisungen und den ständigen Fragen der Mitarbeiter. Mit ClickUp Brain, das Formulierungen und Standards aus ihren bestehenden HR-Dokumenten übernimmt, erstellen sie RekrutierungsWorkflows, Onboarding-Checklisten und Compliance-SOPs. Alle finalisierten SOPs werden in ClickUp Docs gespeichert und übersichtlich in Seiten für Einstellung, Sozialleistungen, Schulungen und Leistungsbeurteilungen organisiert. Wenn sich Richtlinien ändern, aktualisiert die Personalabteilung das Dokument einmalig, und jedes Team sieht sofort die neueste Version. Während der Einarbeitung und im täglichen Betrieb verlassen sich Mitarbeiter auf Brain mit Enterprise Search, um sofort Antworten zu erhalten. Sie können Fragen stellen wie „Wie läuft unser Genehmigungsverfahren für Urlaub ab?“ oder „Wo finde ich das Formular für IT-Asset-Verwaltung?“, und die KI ruft basierend auf dem Kontext die genaue Richtlinie, den Link zum Dokument und die nächsten Schritte ab. Die Enterprise-Suche von ClickUp durchsucht Ihre Apps, Tools und Dokumente, um kontextbezogene Antworten zu liefern.

17. Produkteinführungen

Kennst du das Gefühl, wenn der Start nur noch wenige Tage entfernt ist und du immer noch an letzten Textanpassungen oder einer Fehlerbehebung arbeitest, die alles aufhält?

Die Mindmaps von ClickUp helfen Softwareentwicklungsteams dabei, alle Einzelteile – von Beta-Test-Notizen bis hin zu den endgültigen Werbebeiträgen – in einem übersichtlichen Plan zusammenzufassen.

Sie können mit einer leeren Mindmap beginnen, um Ideen für Features, Aufgaben, Kampagnenschritte und alle losen Gedanken Ihres Teams festzuhalten. Wenn sich die Bereiche ausbreiten, können Sie sie per Drag & Drop verschieben, um den Plan zu gestalten und verwandte Elemente miteinander zu verbinden. Wenn Sie bereit sind, können Sie jeden Bereich direkt aus der Mindmap in eine echte ClickUp Aufgabe umwandeln.

Visualisieren Sie Ideen und Aufgaben übersichtlich mit ClickUp Mindmaps

Sobald die Aufgaben laufen, sorgen die Abhängigkeitsbeziehungen von ClickUp dafür, dass Ihr Plan synchron bleibt. Markieren Sie Aufgaben als auf andere wartend, wenn etwas zuerst erledigt werden muss, kennzeichnen Sie Blockierer, die den nächsten Schritt aufhalten, oder verknüpfen Sie verknüpfte Aufgaben, um den Kontext besser zu verdeutlichen.

Wenn sich Termine verschieben (was ja immer mal vorkommt), verschiebt die ClickApp „Reschedule Dependencies“ von ClickUp automatisch die verknüpften Start- und Fälligkeitstermine entsprechend. Wenn sich also deine endgültige Designdatei um eine Woche verzögert, verschieben sich auch die nächsten Schritte, ohne dass du sie manuell anpassen musst.

📌 Beispiel aus der Praxis: Ein EdTech-Unternehmen, das eine umfassende Aktualisierung seines Lehrplans vorbereitet, nutzt ClickUp Mindmaps, um das Feedback von Lehrkräften, Betatestern und Lehrplanexperten zu erfassen. Es stellt Inhaltslücken, Verbesserungen der Benutzeroberfläche, Schulungsmaterialien und bezirksspezifische Anforderungen in einem visuellen Plan dar. Abhängigkeiten stellen sicher, dass Aktualisierungen der Unterrichtspläne fertiggestellt sind, bevor das Video-Team Tutorials aufzeichnet, und dass Schulungs-Webinare erst dann geplant werden können, wenn die endgültige UI-Anleitung genehmigt wurde. Wenn das Rechtsteam zusätzliche Zeit für eine Prüfung benötigt, verschiebt „Reschedule Dependencies“ automatisch die Zeitleiste für die Einführung. Dadurch bleiben die GTM-, Produkt- und Customer-Success-Teams aufeinander abgestimmt und können das Feature-Update in allen Klassenräumen einführen.

18. Service- und Supportabläufe

Fragen Sie jeden Support-Manager, was ihn nachts wach hält: Sichtbarkeit.

Was läuft nicht rund? Oder was eskaliert? Was droht gegen eine SLA zu verstoßen?

Wenn diese Antworten über mehrere Plattformen verteilt sind, verliert die Berichterstellung an Klarheit und wird zu reiner Spekulation.

Die Projektmanagement-Software von ClickUp für den Kundensupport vereint Ihre Support-Workflows an einem zentralen Ort.

Dank der ClickUp-Integrationen mit über 1000 tools, darunter Intercom, Zendesk, Help Scout, Gmail und Slack, werden Tickets automatisch in ClickUp-Aufgaben umgewandelt.

Darüber hinaus ermöglicht die Funktion „Mehrere Mitarbeiter“ Teams die Zusammenarbeit an komplexen Problemen (wie Abrechnungs-, technischen und Compliance-Aufgaben), ohne dass ein Ticket in unnötige Duplikate aufgeteilt werden muss. Jeder sieht, wer für was zuständig ist, und Berichte über den Fortschritt bleiben an einem Ort.

Verwenden Sie Aufgaben-Tags, um Probleme sofort zu kategorisieren (Risiko einer SLA-Verletzung, Rückerstattungsanfrage, P1-Fehler, VIP-Kunde). Fügen Sie dann Aufgaben-Prioritäten hinzu, damit die Mitarbeiter wissen, was sofort bearbeitet werden muss, was warten kann und was eskaliert werden muss.

Wenn Ihr Support-Team bereits mit Support-Tickets überlastet ist, ist es an der Zeit, KI-Kundendienstmitarbeiter einzusetzen, um die sich wiederholenden Aufgaben auszulagern.

📌 Beispiel aus der Praxis: Ein Logistikunternehmen nutzt ClickUp, um eingehende Supportanfragen von Lagern und Spediteuren zu verwalten. Verzögerungen, beschädigte Sendungen und Ausnahmen bei der Routenplanung werden über Formulare und E-Mail-Integrationen gemeldet und jeweils automatisch nach Art des Problems mit einem Tag gekennzeichnet. Wenn eine temperaturempfindliche Sendung fehlschlägt, weist der Support die Aufgabe mithilfe von „Multiple Assignees“ an den Betrieb und die Qualitätssicherung zu. Durch Prioritäten der Aufgaben wird sichergestellt, dass SLA-kritische Probleme ganz oben stehen, während Automatisierungen alte Tickets eskalieren.

19. Compliance und Audit-Bereitschaft

Vergessen Sie das Durchforsten alter Ordner und verstreuter E-Mails, nur um eine einfache Frage bei einem Audit zu beantworten. Mit ClickUp befinden sich alle Richtlinien, Genehmigungen und Kontrollaktualisierungen in einem einzigen, strukturierten System, das stets auf dem neuesten Stand und nachvollziehbar ist.

So sorgt es dafür, dass Ihre Audit- und Compliance-Dokumentation stets auditbereit ist:

Richten Sie erweiterte Berechtigungen ein, um zu steuern, wer sensible Ordner und Dokumente anzeigen, kommentieren oder bearbeiten darf. Sie können beispielsweise Ihrem Compliance-Team vollen Zugriff gewähren, während Sie anderen nur Lesezugriff gewähren, damit nichts Wichtiges versehentlich geändert wird

Sollte es zu einer Aktualisierung kommen, verfolgt das Aktivitätsprotokoll jede Änderung im Detail. So wissen Sie immer, wer wann Änderungen vorgenommen hat.

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die routinemäßige Überprüfungen oft vergessen, hilft Ihnen ClickUp Wiederholende Aufgabe dabei, immer einen Schritt voraus zu sein, bevor Sie eine Prüfung unvorbereitet trifft. Richten Sie Lizenzverlängerungen, Richtlinienüberprüfungen oder Sicherheitsinspektionen ein, die sich nach dem von Ihnen gewählten Zeitplan wiederholen.

Aufgaben werden neu erstellt, wenn sie als erledigt markiert werden, oder erscheinen automatisch zu einem festgelegten Datum. Mit ClickUp-Benachrichtigungen erhält Ihr Team Erinnerungen direkt im Posteingang oder in ClickUp, sodass alle den Überblick behalten.

Richten Sie wiederholende Aufgaben ein, um sich wiederholende Arbeiten in ClickUp automatisch zu erledigen

📌 Beispiel aus der Praxis: Ein Anbieter mit mehreren Standorten nutzt ClickUp, um die HIPAA-Vorschriften, staatliche Vorschriften und interne Qualitätsstandards einzuhalten. Das Compliance-Team speichert alle SOPs, Richtlinien zum Umgang mit Patienten, Sicherheitsprotokolle und Workflows zur Reaktion auf Incidents in ClickUp Docs, geschützt durch strenge Berechtigungen, sodass nur autorisierte Mitarbeiter Änderungen durchführen können. Jede Richtlinienänderung wird automatisch im Aktivitätsverlauf protokolliert, sodass Auditoren einen klaren Überblick darüber haben, wer was wann aktualisiert hat. Jährliche Aufgaben wie Überprüfung der HIPAA-Schulungen, Kontrollen der radiologischen Geräte, Audits zur Medikamentenlagerung und Sicherheitsrundgänge in der Einrichtung werden als wiederholende Aufgaben ausgeführt, damit nichts übersehen wird. Wenn Nachweise (wie Temperaturprotokolle oder Schulungszertifikate des Personals) hochgeladen werden, sendet ClickUp automatische Benachrichtigungen an den Compliance-Beauftragten. Bei externen Audits kann das Team Richtlinien, Genehmigungen und Belege sofort abrufen, ohne alte E-Mail-Threads oder Ordner auf dem gemeinsamen Laufwerk durchsuchen zu müssen. Das Ergebnis ist ein einheitlicher Compliance-Prozess in allen Standorten.

20. Design Ops

Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Ihr Design-Team in endlosen Zyklen der Überprüfung, unklaren Prioritäten und verstreutem Feedback stecken bleibt.

Die Design- Plattform für Projektmanagement von ClickUp kommt dir hier zu Hilfe.

Nutzen Sie das Prüfung-Feature, um Bilder, Videos, PDFs und Figma-Exporte direkt in ClickUp mit Anmerkungen zu versehen.

Mit der Workload-Ansicht können Design-Manager sofort erkennen, wer überlastet ist, wer Kapazitäten frei hat und wo sich Engpässe bilden. Dies hilft dabei, Aufgaben fair zu verteilen und Probleme frühzeitig zu erkennen, insbesondere bei großen Kampagnen oder Produkteinführungen.

Visualisieren Sie die Arbeit und Kapazität Ihres Teams über einen Tag, eine Woche und einen Monat hinweg mit der Workload-Ansicht

Teammitglieder können ClickUp Brain nutzen, um Konzeptbilder, Moodboard-Elemente und schnelle visuelle Entwürfe zu erstellen. Es eignet sich perfekt für Brainstorming in der Anfangsphase, A/B-Variationen oder Platzhalter-Assets, die anschließend von Designern verfeinert werden können.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Bilder zu generieren, ohne zwischen den Registerkarten wechseln zu müssen

⭐ Bonus: Nutzen Sie Sprachclips bei Design-Reviews. Nehmen Sie eine kurze Erläuterung auf, in der Sie Layout- oder Bewegungsentscheidungen erklären, und lassen Sie ClickUp alles transkribieren, damit Texter, Projektmanager und Entwickler den vollen Kontext erhalten, ohne dass ein Meeting erforderlich ist.

📌 Beispiel aus der Praxis: Eine Design-Ops-Agentur nutzt ClickUp, um Alles zu zentralisieren – Aufgabenanfragen, Briefings, Design-Assets, Feedback und Versionshistorie. Jedes neue Projekt beginnt mit einer Standard-Vorlage für das Design-Briefing. Designer übernehmen Aufgaben, kennzeichnen den Status mit Prioritäten und Tags und laden Assets zur Prüfung hoch. Clients und interne Stakeholder nutzen das Feature „Prüfung“, um präzises Feedback direkt auf Mockups oder PDFs zu hinterlassen und so unklare Kommentare wie „Verschiebe das ein bisschen nach oben“ zu vermeiden. Bevor das Projekt beginnt, öffnet der Creative Director die Workload-Ansicht für die Arbeitsverteilung. Mit der Bildgenerierung von Brain und Voice Clips lassen sich erste Konzeptvisualisierungen und schnelle Design-Notizen sofort erstellen und freigeben, wodurch sich der Zeitaufwand für Skizzen und Überarbeitungen verkürzt.

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem du Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln kannst. Und wenn du ein Konzept nicht ganz erklären kannst, bitte einfach den /AI-Bildgenerator, anhand deiner Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der du Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen kannst!

Schauen wir uns an, wie ClickUp im Vergleich zu anderen Tools für Projektmanagement abschneidet.

Feature-Vergleich: ClickUp vs. Asana vs. Notion vs. Trello

Feature ClickUp Asana Notion Trello Aufgabenansichten Über 15 Ansichten, darunter Gantt, Kanban, Kalender, Liste, Mindmap und mehr Liste, Board, Kalender, Zeitleiste Board, Liste, Kalender (keine native Zeitleiste/Gantt-Diagramm) Integriertes Kanban-Board, Kalender und mehr (über Power-Ups) Zeiterfassung Integrierte Zeiterfassung und Kostenvoranschläge Verfügbar in den Plänen Premium und Business Keine native Zeiterfassung; lässt sich mit Tools von Drittanbietern integrieren Verfügbar über Power-Ups (z. B. Time Doctor, Harvest) Dokumente und Wikis Integrierte Dokumente, Notepad und Whiteboards Eingeschränkt; hauptsächlich aufgabenorientiert Umfassende Dokumentationsfunktionen mit Rich-Text-Formatierung Eingeschränkt; Sie können Anhänge oder Links zu externen Dokumenten verwenden Automatisierungen Erweiterte Automatisierungen mit bedingter Logik und benutzerdefinierten Auslösern Grundlegende Automatisierungen in den Premium- und Business-Plänen Keine native Automatisierung; lässt sich mit Tools von Drittanbietern integrieren Butler-Automatisierung (verfügbar in den Tarifen Business Class und Enterprise-Plan) Nachverfolgung der Ziele Integriertes Feature für Ziele mit messbaren Einzelzielen und Nachverfolgung des Fortschritts Verfügbar in den Plänen Premium und Business Keine native Nachverfolgung der Ziele; es können benutzerdefinierte Datenbanken zur Nachverfolgung der Ziele erstellt werden Keine native Nachverfolgung der Ziele; Power-Ups oder externe Tools können verwendet werden Sprints/Agile Volle Unterstützung für agile Workflows, einschließlich Sprint-Planung, Backlog und Burndown-Diagramme Eingeschränkte Agile-Features; Zeitleiste und Boards können für grundlegende Agile-Workflows genutzt werden Keine native Agile-Unterstützung; benutzerdefinierte Workflows können mithilfe von Datenbanken und Vorlagen erstellt werden Begrenzte Agile-Unterstützung; Power-Ups wie Agile Cards oder Corrello können verwendet werden Ressourcenmanagement Integriertes Workload-Management, Planung der Kapazität und Ressourcenzuweisung Verfügbar in den Plänen Business und Enterprise Keine nativen Funktionen zur Ressourcenverwaltung Verfügbar über Power-Ups (z. B. TeamGantt, Placker) Integrationen Über 1.000 Integrationen, darunter Slack, Google Drive, Zoom, Microsoft Teams und mehr Lässt sich mit beliebten tools wie Slack, Google Drive, Microsoft Teams und vielen anderen integrieren Begrenzte Integrationsmöglichkeiten; lässt sich über API oder Zapier mit Tools wie Slack, Google Drive und GitHub verbinden Lässt sich über Power-Ups mit Tools wie Slack, Google Drive, Microsoft Teams und weiteren integrieren Preise* Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $ pro Benutzer/Monat Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10,99 $ pro Benutzer/Monat Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 8 $ pro Benutzer/Monat Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $ pro Benutzer/Monat

So fängst du mit ClickUp an

Der Einstieg in ClickUp ist ganz einfach.

Eröffne ein kostenloses Konto und lade ein paar Teamkollegen ein, damit du nicht alleine auf Entdeckungsreise gehst. Wir versprechen dir: Die benutzerfreundliche Oberfläche erfordert keinerlei Einarbeitungszeit.

Erstellen Sie als Nächstes Ihren ersten Space: Stellen Sie sich diesen als eine Art Basis für ein Projekt, eine Abteilung oder die Arbeit für einen Client vor. Fügen Sie darin einige Ordner und Listen hinzu, um die Inhalte weiter zu gliedern. Hier befinden sich Ihre Aufgaben, bereit, nach Ihren Wünschen organisiert zu werden.

Probieren Sie verschiedene Ansichten wie Liste, Board oder Kalender aus, um herauszufinden, welches Layout am besten zu Ihrem Arbeitsstil passt. Zögern Sie nicht, zu experimentieren; Sie können später jederzeit wieder wechseln.

Brauchst du einen zusätzlichen Schub? Aktiviere ClickUp Brain, um Inhalte zu entwerfen, Updates zusammenzufassen oder nächste Schritte schneller zu planen.

Verbinden Sie schließlich Ihre bevorzugten Tools, laden Sie den Rest Ihres Teams ein und legen Sie los. Je früher Sie mit ClickUp arbeiten, desto eher werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne dieses Tool ausgekommen sind.

⭐ Bonus: Lerne ClickUp schneller mit der ClickUp University. Wenn dein Team die anpassbaren Features von ClickUp ohne Rätselraten meistern möchte, ist die ClickUp University der beste Ausgangspunkt. Du erhältst Video-Tutorials, mit denen Benutzer in ihrem eigenen Tempo lernen und anhand realer Workflows Sicherheit gewinnen können. Jedes Modul bietet wertvolle Einblicke, wie Teams ClickUp in der Praxis nutzen, sodass du Techniken erlernen kannst, die sich direkt auf deine Ereignisse und Logistikprozesse übertragen lassen.

Zentralisieren Sie Ihre Arbeit und steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp

Wenn du für verschiedene Zwecke zwischen unterschiedlichen Tools hin- und herspringst, wie Aufgaben, Dokumente, Chat, Ziele, Sprints oder Erinnerungen, ist ClickUp der einzige Workspace, den du wirklich brauchst.

Es vereint alle Aspekte Ihrer Arbeit. Komplexe Projekte, kurze Checklisten, Team-Unterhaltungen und sogar Ihre persönlichen To-dos lassen sich in dieser Software für Projektmanagement organisieren und anpassen.

Müssen Sie eine Produkteinführung planen? Einen Agile-Sprint durchführen? Notizen zu Meetings machen und Aufgaben spontan zuweisen? ClickUp erledigt das alles an einem Ort.

Mit leistungsstarken Ansichten wie Gantt-Diagrammen, Boards, Kalendern und Whiteboards sowie integrierter KI, Automatisierungen und Integrationen sorgt ClickUp dafür, dass alle über den Projektfortschritt auf dem Laufenden bleiben.

👉 Bist du bereit, all diese zusätzlichen Apps zu ersetzen? Beginne noch heute mit ClickUp und vereine deine gesamte Arbeit unter einem Dach.