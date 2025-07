Wie wir mit ClickUp von der Erstellung von Inhalten zur Produktion von Inhalten übergegangen sind

Als Senior Content Manager bei ClickUp habe ich jahrelang die sich ständig weiterentwickelnde Welt der Inhaltsproduktion kennengelernt. Ich habe alle Aufgaben übernommen – vom Blog-Autor bis zum Kampagnenstrategen – und habe aus erster Hand gesehen, wie die richtigen Prozesse und Tools über den Erfolg eines Content-Teams entscheiden können.

Heute möchte ich Ihnen meine Sichtweise auf die größten Herausforderungen bei der Produktion von Inhalten vorstellen und erläutern, wie wir diese gemeistert haben und warum ClickUp für uns zur einzigen Quelle für Content-Operations und den Content-Produktionsprozess geworden ist.

Die Herausforderung bei der Produktion von Inhalten: Mehr als nur Worte

Bei der Produktion von Inhalten geht es nicht nur darum, Blogs zu schreiben oder Kampagnen zu starten. Es geht darum, Strategien aufeinander abzustimmen, Workflows zu verwalten, teamübergreifend zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass jedes Asset messbare Ergebnisse liefert.

Aber seien wir ehrlich: Die meisten Content-Teams haben mit drei zentralen Problemen zu kämpfen:

Fehlende Zielausrichtung: Allzu oft erstellen Teams Inhalte um der Inhalte willen – ohne klare Ziele, ohne klares Verständnis der Bedürfnisse ihrer Zielgruppe und ohne messbare KPIs. Dies führt zu verschwendeten Aufwänden und verpassten Chancen. Fragmentierte Tools und Prozesse: Der moderne digitale Content-Stack ist ein Flickenteppich aus Dokumenten, Chats, Projekt-Boards und Review-Tools. Das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Plattformen beeinträchtigt die Effizienz und erschwert die Zusammenarbeit. Chaos bei der Inhaltsverwaltung: Nach der Veröffentlichung verschwinden Inhalte oft spurlos. Teams verlieren den Überblick über Assets, verpassen Möglichkeiten zur Wiederverwendung, ignorieren wertvolle benutzergenerierte Inhalte und verschwenden Zeit damit, bereits Vorhandenes neu zu erstellen.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Das kenne ich nur zu gut. Aber das muss nicht so sein.

Unser Wendepunkt: Aufbau einer einheitlichen Engine für Inhalte

Bei ClickUp haben wir uns entschlossen, diese Herausforderungen direkt anzugehen. Und so haben wir es gemacht:

1. Dokumentation von Strategie und Zielen

Alles beginnt mit Klarheit. Wir verwenden ClickUp Docs, um unsere Inhaltsstrategie, Kampagnenziele und Projektbeschreibungen zu skizzieren. Diese Dokumentation verschwindet nicht im Posteingang eines einzelnen Mitarbeiters, sondern ist für alle zugänglich, sodass jedes Teammitglied weiß, woran wir arbeiten und warum.

Die Ziele sind sichtbar, umsetzbar und direkt mit unseren Marketingzielen verknüpft.

2. Optimierung der Erstellung und Zusammenarbeit

Die Erstellung von Inhalten bedeutete früher, zwischen Google Docs, Slack, Projektmanagement-Tools und endlosen E-Mail-Threads hin und her zu springen. Jetzt finden 90 % unserer Arbeit in ClickUp statt. Dokumente, Aufgaben und Chat sind alle miteinander verbunden. Ich kann einen Blog entwerfen, Aufgaben zuweisen und mit Stakeholdern zusammenarbeiten – alles, ohne die Plattform zu verlassen.

Automatisierte Auslöser sorgen für kurze Zyklen bei der Überprüfung, und jeder weiß genau, wo er die neueste Version findet.

3. Verwalten und Wiederverwenden von Inhalten

Sobald Inhalte live sind, ist die Reise noch nicht zu Ende. ClickUp fungiert als unsere Inhaltsdatenbank und erleichtert die Nachverfolgung, Aktualisierung und Weiterverteilung von Assets. Sie benötigen die Landing Page aus dem letzten Quartal? Ein Suchbegriff genügt. Sie möchten eine Fallstudie für eine neue Kampagne wiederverwenden?

Erstellen Sie eine Karte Ihrer Kampagne auf einer Zeitleiste, arbeiten Sie mit Teams zusammen und visualisieren Sie alle Ihre Ziele im Bereich Content-Marketing mit der ClickUp-Vorlage für den Kampagnenkalender

Das Rad muss nicht mehr neu erfunden werden.

Workflow aus der Praxis: Full-Funnel-Kampagnen – einfach durch Gespräche mit ClickUp

Kürzlich habe ich eine komplette Full-Funnel-Kampagne mit Inhalten produziert – und zwar buchstäblich nur durch Gespräche mit ClickUp und ClickUp Brain.

Hier sehen Sie, wie der Prozess ablief und wie ein einzelner Marketer so schnell arbeiten kann wie ein Team von zehn oder zwanzig Mitarbeitern:

Kampagnenplanung mit Whiteboards:

Ich habe damit begonnen, die Kampagne auf ClickUp Whiteboards zu skizzieren. Das ist der einfachste Weg, um den Trichter zu visualisieren, die Beteiligten aufeinander abzustimmen und sicherzustellen, dass alles für die Genehmigung bereit ist.

Erstellen von Texten mit ClickUp Brain:

Auf der Grundlage unseres Thought Leadership-Berichts bat ich ClickUp Brain, den Bericht zu analysieren, Schlüsselthemen herauszuarbeiten und drei aufmerksamkeitsstarke Meta-Anzeigen zu erstellen, die auf unsere Zielgruppe als Einzelziel ausgerichtet sind. ClickUp Brain zitierte Statistiken aus dem Bericht und schrieb die Anzeigen unter Verwendung unserer Best Practices um – ohne manuelles Formatieren.

Nahtlose Erstellung von Dokumenten und Zusammenarbeit:

Die generierten Anzeigen wurden sofort in ein ClickUp-Dokument eingefügt, das ich direkt in das Whiteboard eingebettet habe. Das Dokument ist vollständig interaktiv – mein Team kann in Echtzeit scrollen, bearbeiten und kommentieren, alles innerhalb von ClickUp.

Werbekreativ- und Asset-Management:

Nachdem ich die Anzeigenbilder erstellt hatte, habe ich sie in das Dokument hochgeladen und alles in das Whiteboard eingebettet. Das Auffinden und Verwalten von kreativen Assets ist mühelos, wenn alles an einem Ort gespeichert ist.

Bottom-of-Funnel-Nurture-Kampagne:

Als Nächstes bat ich ClickUp Brain, eine E-Mail-Sequenz für Leads zu verfassen, die den Bericht herunterladen, und dabei unsere Best Practices für das Verfassen von E-Mails zu befolgen. Die KI extrahierte Fakten aus dem Bericht, formatierte die E-Mails und stellte sicher, dass alles unserem Styleguide entsprach.

Automatisierte Überprüfung von Inhalten:

Ich habe die Nurture-E-Mails an unseren Content Review Agent im ClickUp Chat gesendet. Der Agent hat den Text in Echtzeit überprüft, umsetzbare Vorschläge auf der Grundlage unseres Styleguides gemacht, und ich habe das Dokument schnell mit der verbesserten Version aktualisiert – ohne kopieren und einfügen zu müssen.

Das Ergebnis:

In nur einem Workflow habe ich eine Full-Funnel-Kampagne geplant, erstellt, überprüft und fertiggestellt – ohne jemals ClickUp verlassen oder zwischen Tools wechseln zu müssen. Alles war sprachgesteuert, KI-gestützt und vollständig kollaborativ.

Verwalten Ihrer Inhaltsdatenbank: Einfache Wiederverwendung und Weiterverteilung

Einer der leistungsstärksten Aspekte von ClickUp ist die einfache Verwaltung Ihrer gesamten Inhaltsdatenbank:

Listenansicht: Organisieren Sie alle Ihre Inhalte in einer einzigen, anpassbaren Ansicht. Filtern, gruppieren und sortieren Sie nach beliebigen Kriterien – Status, Eigentümer, Kampagne oder Veröffentlichungsdatum.

Aufgaben in mehreren Listen: Weisen Sie einen einzelnen Inhalt mehreren Listen zu (z. B. „Blogbeiträge“, „Fallstudien“ und „Kampagnen“), um maximale Sichtbarkeit und teamübergreifende Zusammenarbeit zu gewährleisten – ohne Duplikate.

Benutzerdefinierte Felder und KI-Benutzerdefinierte Felder: Verfolgen Sie jedes Detail, vom Inhaltstyp und der Trichterphase bis hin zu SEO-Keywords und Leistungsmetriken. KI-Benutzerdefinierte Felder können Metadaten automatisch extrahieren und aktualisieren, was Zeit spart und die Genauigkeit verbessert.

Verbundene Suche: Finden Sie sofort alle Assets, unabhängig davon, wo sie sich in Ihrem Workspace befinden. Die verbundene Suche zeigt verwandte Inhalte an, sodass Sie Möglichkeiten zur Wiederverwendung und Weiterverteilung leicht erkennen können.

Mit diesen Features können Sie die Langlebigkeit und Wirkung jedes einzelnen Inhalts maximieren – so geht nichts verloren und alle Assets können in Ihren Marketingprogrammen genutzt werden.

Der ClickUp-Unterschied: KI und Automatisierung

Was ClickUp wirklich auszeichnet, ist die tiefe Integration von KI in unsere Workflows. ClickUp AI ist nicht nur ein Schreibassistent – es ist auf unsere Marke, unsere Botschaften und unsere Best Practices trainiert. Wenn ich Inhalte entwerfe, versteht die KI bereits unsere Stimme und unsere Ziele, was mir Stunden an Nacharbeit erspart und für Konsistenz sorgt.

Wir haben sogar einen benutzerdefinierten Content Review Agent in ClickUp Chat integriert.

Reichen Sie Ihren Entwurf ein, und der Agent gibt Ihnen sofort Feedback, eine Bewertung und Verbesserungsvorschläge – basierend auf unserem Styleguide und den Zielen der Kampagne. Dadurch konnten wir die Zyklen für die Überprüfung drastisch verkürzen und unser Vertrauen in alle von uns ausgelieferten Assets stärken.

Fazit: Die Produktion von Inhalten neu gedacht

Die Produktion von Inhalten wird immer komplex sein, aber sie muss nicht chaotisch sein. Durch die Zentralisierung unserer Strategie, die Optimierung der Zusammenarbeit und den Einsatz KI-gestützter Tools hat ClickUp die Art und Weise, wie wir Inhalte erstellen, verwalten und messen, grundlegend verändert.

Wenn Sie bereit sind, Klarheit und Effizienz in Ihre Content-Abläufe zu bringen, ist es Zeit, ClickUp auszuprobieren. Starten Sie noch heute und sehen Sie, wie viel mehr Ihr Team gemeinsam erreichen kann.

Sind Sie bereit, Ihre Produktion von Inhalten auf ein neues Niveau zu heben? Starten Sie jetzt mit ClickUp!