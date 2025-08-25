KI-Wildwuchs am Arbeitsplatz: Wie Sie die Kontrolle zurückgewinnen und die Produktivität steigern können

Willkommen im Zeitalter der /AI-Ausbreitung.

Im Wettlauf um die Vorherrschaft haben Unternehmen alle Türen für jedes nur erdenkliche KI-Tool geöffnet. Das Ergebnis? Eine KI-Überlastung.

Laut der Wharton School sind die Ausgaben für KI allein im letzten Jahr um 130 % in die Höhe geschnellt , und 72 % der Unternehmen haben den Plan, bis 2025 noch mehr zu investieren.

Doch hier ist der Haken: 80 % der Unternehmen geben an, dass ihre Investitionen in generative KI keine spürbaren Auswirkungen auf das Enterprise haben.

das ist KI-Wildwuchs in Aktion: *ein wachsendes, kostspieliges Problem, das still und leise die Zeit, das Budget und die Nerven Ihres Teams belastet.

Lassen Sie uns gemeinsam analysieren, was KI-Wildwuchs wirklich ist, warum er entsteht und – ganz wichtig – wie Sie wieder die Kontrolle zurückgewinnen können.

Was ist KI-Wildwuchs?

KI-Wildwuchs entsteht, wenn KI-Tools, -Modelle und -Plattformen chaotisch in einem Unternehmen verbreitet werden – ohne Übersicht, Strategie oder Vorstellung davon, wer was verwendet. Dies führt zu Geldverschwendung, doppelten Aufwand, Sicherheitsrisiken und einem völligen Verlust der Kontrolle über die KI-Nutzung in Ihrem Unternehmen.

So sieht das in der Praxis aus: Ihr Marketingteam nutzt eine KI zur Erstellung von Kampagnentexten, der Vertrieb hat eine andere für das Lead-Scoring, die Personalabteilung experimentiert mit einem Chatbot für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die IT-Abteilung betreibt im Hintergrund still und leise ein Dutzend verschiedener KI-gestützter Überwachungstools.

❌ Keines dieser Systeme kommuniziert miteinander

❌ Daten bleiben in Silos stecken

❌ Der Kontext geht verloren

❌ Mitarbeiter verbringen immer noch mehr Zeit damit, zwischen Apps zu wechseln, als tatsächlich Arbeit erledigt wird

Das ist nicht nur ein theoretisches Problem. In der aktuellen Umfrage von ClickUp zum Thema KI-Wildwuchs gab fast die Hälfte aller Befragten an, dass sie zwischen zwei oder mehr KI-Tools hin- und herwechseln müssen, um eine einzige Aufgabe abzuschließen

Verwechseln Sie KI-Wildwuchs jedoch nicht mit „zu viel KI“, obwohl!

Das entscheidende Wort hierbei lautet „unvernetzte Workflows”. Letztendlich führt eine zu große Anzahl unvernetzter, sich überschneidender und nicht ausgelasteter KI-Tools eher zu Chaos als zu Klarheit.

Was verursacht KI-Wildwuchs?

KI-Wildwuchs entsteht nicht zufällig.

Es ist das natürliche Ergebnis eines Arbeitsumfelds, in dem Geschwindigkeit, Autonomie und ein wenig Panik aufeinanderprallen.

Schließlich sind die Hürden des Eintrags lächerlich niedrig, und der Drang, "das neue tool einfach mal auszuprobieren", ist schwer zu widerstehen. Hier sind die Faktoren, die das Chaos schüren:

Sofortige Einführung: Jeder kann sich mit einer Kreditkarte für ein KI-Tool anmelden – ohne IT-Genehmigung. Neue Apps finden schneller ihren Weg in Ihren Stack, als Sie „kostenlose Testversion” sagen können

👉🏽 Siloartige Problemlösung: Jedes Team sucht nach seiner eigenen KI-Lösung und überprüft selten, ob eine andere Abteilung das gleiche Problem bereits gelöst hat. Das Ergebnis? Ein Flickenteppich aus tools, die nicht miteinander kompatibel sind

👉🏽 Fehlende Governance: Ohne klare Richtlinien oder Standards gibt es keinen Fahrplan dafür, welche tools verwendet werden sollen, wie Daten freigegeben werden sollen oder wer bei Störungen verantwortlich ist

👉🏽 KI-FOMO: Die Angst, den Anschluss zu verlieren, ist real. Mit jeder Schlagzeile, die den nächsten KI-Durchbruch ankündigt, fühlen sich Führungskräfte unter Druck gesetzt, alles zu übernehmen, was gerade im Trend liegt – auch wenn es nicht passt

Wenn diese Kräfte zusammenkommen, entsteht eine Technologielandschaft, die wie Frankensteins Monster aussieht.

Realitätscheck: Ein neuer MIT-Bericht aus dem Projekt NANDA ( The GenAI Divide) zeigt, dass 95 % der Unternehmen, die versuchen, generative KI einzusetzen, scheitern. Nur 5 % erzielen echte Ergebnisse, wie z. B. tatsächliches Umsatzwachstum.

KI-Wildwuchs vs. Arbeit-Wildwuchs: Wie sie zusammenwirken

Arbeit Sprawl und KI Sprawl sind wie digitale Cousins – sie sind verwandt, haben aber jeweils ihre eigenen Besonderheiten.

Beide können die Produktivität unbemerkt sabotieren, allerdings auf unterschiedliche Weise. Um wieder die Kontrolle zu erlangen, ist es der Schlüssel, zu verstehen, wie sie sich überschneiden (und gegenseitig verstärken).

Arbeit-Wildwuchs

Dies ist ein klassischer Produktivität-Killer. Er tritt auf, wenn die Kommunikation und die Workflows Ihres Teams über ein Dutzend Apps verteilt sind – Projektmanagement, chatten, Dokumente, Tabellenkalkulationen und vieles mehr.

Jedes tool verspricht, ein Problem zu lösen, aber zusammen entstehen ein Labyrinth aus Anmeldungen, Benachrichtigungen und verlorenem Kontext.

Was bedeutet das in Nummern? Laut dem State of Produktivität Report von ClickUp sind Teams, die mehr als 15 tools gleichzeitig nutzen, viermal häufiger leistungsschwach.

KI-Wildwuchs

Fügen Sie nun eine Ebene künstlicher Intelligenz hinzu.

Anstelle eines einzigen „intelligenten“ Assistenten verfügen Sie über ein ganzes LineUp: Chatbots für den Kundenservice, KI-Autoren für Inhalt, Analyse-Bots für die Berichterstellung und spezialisierte Agenten für alles, von der Terminplanung bis zur Stimmungsanalyse.

Jedes Tool ist für sich genommen leistungsstark, aber keines davon teilt Kontext oder Daten mit anderen. Das Ergebnis? Mehr Silos, mehr Verwirrung und das wachsende Gefühl, dass KI nur eine weitere Aufgabe ist, die es zu bewältigen gilt.

KI-Wildwuchs vs. Arbeit-Wildwuchs: Wie sie sich gegenseitig beeinflussen

Arbeit Sprawl oder SaaS Sprawl wiederum schafft die Phase für KI Sprawl.

Wenn Ihr digitaler Workspace bereits fragmentiert ist, neigen Teams dazu, neue KI-Tools hinzuzufügen, um bestimmte Probleme zu lösen, ohne dabei die Integration oder Überschneidungen zu berücksichtigen.

Bevor Sie sich versehen, verwalten Sie nicht nur die Arbeit auf verschiedenen Plattformen, sondern jonglieren auch mit einer Vielzahl von KI-Tools, von denen jedes seine eigene Lernkurve hat.

Anstatt die Arbeit zu vereinfachen, haben Sie am Ende mehr Registerkarten, mehr Passwörter und verbringen mehr Zeit damit, Maschinen, die sich nicht daran erinnern können, was vor fünf Minuten passiert ist, den Kontext erneut zu erklären.

🚨 Arbeit Sprawl vs. /AI Sprawl: Ein kurzer Überblick

💼 Arbeit Sprawl 🤖 KI-Wildwuchs Was ist das? Ein chaotisches Durcheinander von tools, Aufgaben, chatten und Dokumenten überall. Zu viele KI-Tools sind überall im Einsatz, ohne Koordination oder Strategie. Was sind die Ursachen? 🔹 Zu viele Apps für alles 🔹 Unzusammenhängende Workflows 🔹 Verstreutes Wissen 🔹 Teams, die ihre eigenen KI-Tools entwickeln 🔹 Keine KI-Strategie 🔹 Überlastung durch Anbieter Wie sich das anfühlt 😫 Ständiges Wechseln zwischen Registerkarten 😵 Nichts finden 🌀 Sich wiederholende Arbeit 🤷 Wer nutzt welche KI/AI? 😬 Datenrisiken lauern überall💸 Die Kosten steigen Die versteckten Kosten 2,5+ Stunden/Tag durch App-Wechsel verloren 📉 21 % Produktivitätseinbuße 💰 Millionen an verschwendeter Zeit 📊 Redundante /AI-Lizenzen 🔐 Compliance-Alpträume 🎯 Fehlgeleitete Innovationen⚡️ Größte Herausforderungen ❌ Schlechte Zusammenarbeit ❌ Langsamere Entscheidungen ❌ Geringe Arbeitsmoral ❌ Schatten-KI-Nutzung ❌ Datenlecks ❌ Voreingenommene oder nicht validierte Ergebnisse

Das gleiche Problem, das SaaS geplagt hat, beginnt nun auch /AI zu plagen. 😬 Die App-Flut erlebt derzeit eine Wiedergeburt als KI-Flut. Eine Vielzahl von Punktlösungen, die entweder kleine, isolierte Probleme lösen oder gar keine echten Geschäftsprobleme lösen. Für Mitarbeiter ist das ein Albtraum. Es ist zu schwierig zu verstehen, welches tool wann am besten eingesetzt wird. Die transformative Kraft der KI wird also nie voll ausgeschöpft. Das ist eines der Hauptprobleme, mit denen wir bei ClickUp zu kämpfen haben. Eine einzige App mit Ihrem gesamten Arbeitskontext – Projekte, chatten, Dokumente, Prozesse, Wissen, Daten. Damit können Sie benutzerdefinierte KI-Automatisierungen, Workflows und Agenten erstellen. Standardisieren Sie die Verwendung von KI. Und stellen Sie sicher, dass sie auch tatsächlich funktioniert.

Das gleiche Problem, das SaaS geplagt hat, beginnt nun auch /AI zu plagen. 😬

Die App-Flut erlebt derzeit eine Wiedergeburt als KI-Flut. Eine Vielzahl von Punktlösungen, die entweder kleine, isolierte Probleme lösen oder gar keine echten Geschäftsprobleme lösen. Für Mitarbeiter ist das ein Albtraum. Es ist zu schwierig zu verstehen, welches tool wann am besten eingesetzt wird.

Die transformative Kraft der KI wird also nie voll ausgeschöpft. Das ist eines der Hauptprobleme, mit denen wir bei ClickUp zu kämpfen haben. Eine einzige App mit Ihrem gesamten Arbeitskontext – Projekte, chatten, Dokumente, Prozesse, Wissen, Daten. Damit können Sie benutzerdefinierte KI-Automatisierungen, Workflows und Agenten erstellen. Standardisieren Sie die Verwendung von KI. Und stellen Sie sicher, dass sie auch tatsächlich funktioniert.

Die Folgen und versteckten Kosten der KI-Ausbreitung

KI-Wildwuchs kann schnell zu einem echten Problem für Unternehmen werden.

Was mit ein paar „hilfreichen“ tools beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Labyrinth aus Apps, die alle Aufmerksamkeit, Budget und Gehirnschmalz erfordern.

Die Folgen sind größer, als den meisten Führungskräften bewusst ist.

Tod durch tausend Umschalten

Jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter von einem KI-Tool zum nächsten wechselt, geht ein wenig Konzentration verloren.

Tatsächlich geben 88 % der Menschen an, dass sie KI täglich nutzen, und 55 % nutzen sie sogar mehrmals täglich.

Jeder Wechsel zu einem neuen KI-Tool bedeutet, den Kontext neu zu erklären, Daten neu zu formatieren und Ergebnisse abzugleichen – das ist kaum die nahtlose Automatisierung, die uns versprochen wurde. Anstatt die Arbeit zu beschleunigen, verlangsamt die KI-Ausbreitung sie erheblich.

via Umfrage zur KI-Nutzungslücke von ClickUp

Verschwendete Investitionen und die große Abkehr von /AI

Die harte Realität sieht so aus: Die meisten dieser glänzenden neuen KI-Abonnements verstauben digital.

Obwohl Unternehmen in Dutzende von tools investieren, verwenden 91 % der Mitarbeiter pro Woche nur 1 bis 4 davon.

Noch aussagekräftiger ist, dass 44,8 % der Teams bereits KI-Tools aufgegeben haben, die sie im letzten Jahr eingeführt hatten.

Das bedeutet Zeitverlust bei der Implementierung, verschwendete Schulungsressourcen und wachsende Skepsis gegenüber zukünftigen KI-Initiativen.

Kontext-Schwarzlöcher

KI ist nur so intelligent wie der Kontext, den sie versteht.

Dennoch nutzt mehr als ein Drittel der Beschäftigten (34,4 %) KI-Tools, die nicht in ihre Arbeit integriert sind – sie haben keinen Zugriff auf Projekte, Dokumente oder Unterhaltungen.

Wie sieht diese Aufschlüsselung aus? Wir haben festgestellt, dass 62 % der Menschen lieber Unterhaltung-KI wie ChatGPT oder Claude nutzen, um sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen.

via Umfrage zur KI-Nutzungslücke von ClickUp

Das bedeutet, dass jede Eingabe von vorne beginnt und die Benutzer gezwungen sind, manuell Hintergrundinformationen als Anbieter anzugeben und Begriffe zu erklären, die bereits an anderer Stelle vorhanden sind.

👉🏽 Dieser Redditor fasst die Frustrationen mit KI und ihrem Mangel an Kontext perfekt zusammen und hat damit bei vielen Menschen Anklang gefunden!

via Reddit

Doppelter Aufwand und inkonsistente Ergebnisse

Wenn jede Abteilung ihre eigene /AI-Variante auswählt, lösen Teams am Ende dieselben Probleme auf unterschiedliche Weise.

Der Chatbot der Marketingabteilung weiß nicht, was der Lead-Scorer des Vertriebs zu erledigen hat, und der Onboarding-Assistent der Personalabteilung kann keine Daten aus dem Analysetool der IT-Abteilung abrufen.

Dieser Patchwork-Ansatz führt zu doppelter Arbeit, widersprüchlichen Ergebnissen und einem Mangel an organisatorischer Kohärenz.

Alpträume in Sachen Sicherheit und Compliance

Je mehr tools im Einsatz sind, desto schwieriger ist es, Daten zu schützen.

Fast 60 % der Mitarbeiter geben zu, dass sie nicht autorisierte öffentliche KI-Tools für ihre Arbeit nutzen und dabei oft sensible Unternehmensdaten in Plattformen mit geringer Kontrolle einspeisen.

Konto wird zum schwarzen Loch – 44 % der Unternehmen geben an, dass niemand offiziell für die Folgen schlechter KI-Ergebnisse verantwortlich ist.

In einer weiteren ClickUp-Umfrage mit über 30.000 Teilnehmern haben wir Benutzer gefragt, was sie davon abhält, KI häufiger zu nutzen. Hier sind die Ergebnisse: 📍 28 % nutzen KI bereits regelmäßig 📍27 % benötigen mehr Schulungen für die fortgeschrittene Nutzung 📍23 % wissen nicht, wo sie anfangen sollen 📍11 % sorgen sich um den Datenschutz 📍11 % vertrauen KI nicht vollständig

Die versteckten Kosten der kognitiven Überlastung

Und vergessen wir nicht die menschlichen Kosten.

Die Verwaltung mehrerer Projekte über verschiedene Schnittstellen, Passwörter und Workflows hinweg belastet den Kopf und zehrt an Energie und Motivation.

Fast 80 % der Arbeitnehmer geben an, dass der Aufwand für die Einrichtung und Verwaltung von /AI in keinem Verhältnis zum erzielten Wert steht.

Anstatt Teams zu stärken, führt KI-Wildwuchs dazu, dass Mitarbeiter überlastet, erschöpft und sogar demotiviert sind.

das Fazit*: KI-Wildwuchs bedeutet sinkende Produktivität, erhöhte Risiken und Mitarbeiter, die still und leise das Vertrauen in die Versprechen der KI verlieren. Je länger dieser Trend ungehindert fortgesetzt wird, desto mehr untergräbt er Ihre Innovations-, Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit.

was Menschen tatsächlich von KI zu erledigen erwarten!* Wir haben uns umgehört, und hier sind die Antworten: ✅ 33 % glauben, dass KI ihnen dabei helfen kann, ihre Fähigkeiten zu erweitern (Lernen, Üben, Verbessern) ✅ 21 % glauben, dass KI ihnen helfen kann, ihre Arbeit (Meetings, E-Mails, Projekte) besser zu erledigen ✅ 18 % glauben, dass KI ihnen dabei helfen kann, ihr Leben besser zu organisieren (Kalender, Aufgaben, Erinnerungen) ✅ 15 % wünschen sich KI-Unterstützung bei kleinen Aufgaben (Routineaufgaben, Administrator) ✅ 13 % setzen auf KI, um schwierige Aufgaben (Entscheidungen, Problemlösungen) zu bewältigen Gute Nachrichten? Wir haben genau die KI-App entwickelt, die all das und noch viel mehr für Sie leisten kann! Treffen Sie Brain MAX, Ihren KI-Desktop-Begleiter, der alles kann!

Frühwarnzeichen für KI-Wildwuchs

KI-Wildwuchs kündigt sich selten mit einer Leuchtreklame an.

Meistens schleicht es sich unbemerkt ein – hier ein tool, dort ein Abonnement – bis Ihr Team plötzlich unter einem Berg von Bots und Projekt-Dashboards begraben ist.

Das sollten Sie beachten:

🧨 Mehrere KI-Tools für dieselbe Aufgabe: Wenn Sie feststellen, dass drei verschiedene Chatbots Kundenfragen beantworten – oder schlimmer noch, drei verschiedene Antworten geben –, befinden Sie sich mitten in der KI-Wildnis

🧨 Mitarbeiter können sich nicht merken, welche KI welche Aufgabe übernimmt: Wenn Team-Mitglieder anfangen, sich Notizen zu machen, um zu verfolgen, welches Tool Berichterstellung durchführt, Meetings zusammenfasst oder E-Mails entwirft, ist es Zeit, eine Pause einzulegen

🧨 Häufige erneute Eintrag von Kontext: Wenn Ihre Mitarbeiter ständig dieselben Projektdetails in verschiedenen KI-Tools neu erklären müssen, kostet das Ihr Team Zeit und Geduld

🧨 Shadow AI ist auf dem Vormarsch: Mitarbeiter melden sich ohne Zustimmung der IT-Abteilung heimlich für öffentliche KI-Tools an, oft um Lücken zu füllen, die offizielle Lösungen hinterlassen. Dies fragmentiert nicht nur Ihre IT-Umgebung, sondern öffnet auch Tür und Tor für Sicherheitsrisiken

🧨 Inkonsistente Ergebnisse und Verwirrung: Wenn verschiedene /AI-Systeme widersprüchliche Empfehlungen oder Daten liefern, verlangsamt sich die Entscheidungsfindung und das Vertrauen in /AI schwindet weiter

🧨 Steigende Kosten für Abonnement: Wenn Ihr Finanz-Team jeden Monat von der Nummer der Rechnungen für KI überrascht wird, zahlen Sie wahrscheinlich für mehr tools, als Sie benötigen

Woher wissen Sie, wann Sie zu viele KI-Apps gleichzeitig nutzen? Dieser Redditor stellt eine berechtigte Frage.

via Reddit

So verwalten und verhindern Sie /AI-Wildwuchs

KI-Wildwuchs verschwindet nicht von selbst. Er wird sich nicht einfach nach einer Weile „von selbst regeln“.

Wenn Sie die Kontrolle zurückgewinnen und tatsächlich eine Rendite aus Ihren KI-Investitionen erzielen möchten, benötigen Sie einen proaktiven, strukturierten Ansatz. So gehen führende Unternehmen diese Herausforderung an:

1. Audit: Erstellen Sie eine Karte Ihrer KI-Landschaft

Beginnen Sie mit einer vollständigen Bestandsaufnahme.

Liste aller verwendeten KI-Tools, unabhängig davon, ob sie offiziell genehmigt oder stillschweigend von einem einzelnen Team eingeführt wurden.

Fragen Sie aber nicht nur die IT-Abteilung, sondern befragen Sie auch Abteilungsleiter, überprüfen Sie Spesenabrechnungen und suchen Sie nach versteckten KI-Abonnements. Verwenden Sie dazu eine einfache Tabelle oder eine spezielle Arbeitsmanagement-Plattform, um die Nachverfolgung von Folgendem zu ermöglichen:

Name und Funktion des tools

Wer nutzt sie (und wie oft)?

Integrationsgrad (vollständig integriert, teilweise integriert oder isoliert)

Überschneidungen mit anderen tools

Status der Sicherheit und Compliance

Warum das wichtig ist: Was man nicht sieht, kann man auch nicht verbessern. Wie wir bereits gesehen haben, haben 44,8 % der Teams im letzten Jahr KI-Tools aufgegeben – oft, weil niemandem bewusst war, wie viele davon im Einsatz waren oder wie wenig Wert sie brachten.

Führen Sie mit ClickUp Formular eine Umfrage zur Nutzung von KI-Tools in Ihrem Unternehmen durch und verwandeln Sie doppelte Übermittlungen und problematische Schatten-KI-Tools in nachverfolgbare Aufgaben, die anschließend bearbeitet werden können

Sobald Sie wissen, was es gibt, ist es Zeit für eine Optimierung.

Das Ziel ist nicht nur weniger tools, sondern intelligentere, besser vernetzte tools. So geht's:

*duplikate beseitigen: Wenn drei Teams unterschiedliche KI-Chatbots für ähnliche Aufgaben verwenden, wählen Sie denjenigen aus, der sich am besten in Ihre Kernsysteme integrieren lässt

*migrieren Sie zu integrierten Plattformen: Suchen Sie nach Plattformen, die kontextbezogene KI bieten, die über Dokumente, Aufgaben, Chatten und Berichterstellung arbeitet und so den Bedarf an einer Vielzahl von Einzellösungen reduziert

*kontext priorisieren: Wählen Sie /AI, die die Terminologie, Workflow und Daten Ihres Unternehmens versteht

verbinden Sie Ihre Tools:* Nutzen Sie Integrationen und KI-gestützte Suche, um Silos aufzubrechen und Informationen an einem Ort zugänglich und nutzbar zu machen

Mit ClickUp-Integrationen können Sie Ihre Tech-Stack ganz einfach in einer einheitlichen Plattform verbinden, und dank der Enterprise-Suche von ClickUp Brain ist alles durchsuchbar

3. Govern: Schaffen Sie Leitplanken für nachhaltige KI

KI ohne Regeln führt zu Chaos – und Risiken. Richten Sie eine klare Governance ein, damit Ihre KI-Strategie Wert liefert und keine Kopfschmerzen verursacht:

erstellen Sie eine Richtlinie für die Einführung von KI:* Legen Sie fest, wer neue tools genehmigen darf, welche Kriterien Meeting sein müssen (Integration, Sicherheit, ROI) und wie tools bewertet werden

*standardisieren Sie den Daten-Flow: Machen Sie eine Karte, wie Informationen zwischen KI-Tools und Kernsystemen fließen. Vermeiden Sie „Daten-Black-Holes“, in denen Erkenntnisse verloren gehen

*nutzung und Risiken überwachen: Verwenden Sie Dashboards, um die Akzeptanz, Abnutzung und Compliance zu verfolgen. Überprüfen Sie regelmäßig, welche tools einen Wert bieten und welche nur unnötigen Aufwand verursachen

schulen Sie Ihre Teams: *Bieten Sie Schulungen zu zugelassenen tools, Best Practices für Sicherheit und den Risiken von Schatten-KI an

💡Profi-Tipp: Integrieren Sie sichere Praktiken von Anfang an. Automatisieren Sie Workflows für die KI-Freigabe mit ClickUp Automatisierung und machen Sie KI-spezifisches Wissen über Agentic Workflows sofort für alle Mitarbeiter im Unternehmen verfügbar.

Beantworten Sie Fragen zu KI-Workflows über ClickUp-Chat-Kanäle , automatisieren Sie tägliche und wöchentliche Berichterstellung, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu, fügen Sie Erinnerungen hinzu und vieles mehr mit ClickUp Autopilot Agents

🧠 Wussten Sie schon? Eine Umfrage von ClickUp ergab, dass 45 % der Arbeitnehmer über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht haben, aber noch nicht den Sprung gewagt haben. Faktoren wie Limit, Unsicherheit über die besten tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten für die Automatisierung einsetzen können!

4. Machen Sie kontextbezogene KI zu Ihrer Grundlage

Der effektivste Weg, um die Verbreitung von KI-Tools einzudämmen?

Investieren Sie in eine Plattform, die KI in den Flow der Arbeit integriert – wo sie generieren, organisieren und Automatisierung vornehmen kann, ohne dass Benutzer zwischen Apps wechseln müssen.

KI-gestützte Automatisierung von Aufgaben und Zusammenfassungen

Integrierte Dokumente, Projekte und Berichterstellung

Workplace-Suche , die Wissen aus Ihrem gesamten Stack in Verbindung bringt

Integrierte Governance- und Kontrollen der Sicherheit

Sehen Sie kontextbezogene KI in Aktion. 👇🏼

Die Bewältigung der KI-Ausbreitung erfordert mehr als nur die Kündigung von Abonnements. Sie müssen ein vernetztes, geregeltes und kontextreiches Ökosystem aufbauen, in dem KI tatsächlich für Sie Arbeit leistet – und nicht umgekehrt.

Die Rolle kontextbezogener KI bei der Lösung des KI-Wildwuchses

Die meisten KI-Tools sind wie talentierte Freiberufler – sie erledigen eine Sache gut. Aber sie kennen weder Ihr Geschäft noch Ihre Projekte oder Ihre Mitarbeiter.

Kontextbezogene KI ist anders.

Es ist der interne Experte, der die Sprache, Geschichte und Ziele Ihres Unternehmens versteht. Anstatt jede Eingabe als Einzelvorgang zu verarbeiten, verbindet er alle Ebenen Ihres Workflow miteinander.

Das zeichnet kontextbezogene KI aus:

1. Eine Plattform, unbegrenzte Intelligenz

Mit der kontextbezogenen KI von ClickUp, die Ihre Arbeit in- und auswendig kennt, erhalten Sie Antworten selbst auf die spezifischsten (oder auch vagen) Abfragen

Kontextbezogene KI ist die Intelligenzschicht, die Ihren gesamten Workspace durchzieht.

Anstatt zwischen einer Vielzahl von Bots und Assistenten umzuschalten, erhält Ihr Team eine einzige, einheitliche Erfahrung, bei der KI kontextbezogen Arbeit generiert, organisiert und einer Automatisierung unterzogen wird.

Entwerfen Sie Dokumente, Strategien und Briefings für das Projekt unter Verwendung Ihrer tatsächlichen Daten und Terminologie

Fasst Meetings, Threads und Dokumente zusammen – kein endloses Durchsuchen von Updates mehr

Automatisierung repetitive Aufgaben, verteilt Arbeit und hält Projekte ohne manuelles Eingreifen am Laufen

Das KI-gestützte Projektmanagement von ClickUp übernimmt die Steuerung Ihrer Arbeit, sodass Sie und Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

*bei ClickUp war es schon immer unsere Mission, Menschen Zeit zu sparen. KI-Tools gibt es überall, aber keines spart Ihnen Zeit bei jedem Schritt Ihres Arbeitstages. ClickUp Brain ist tief in Ihren Arbeitsablauf eingebettet, schließt Lücken und verbindet Ihre Arbeit, Ihre Kommunikation und Ihr Wissen miteinander. ClickUp Brain ist da, um Ihnen Zeit zu sparen und Arbeit über die Arbeit zu eliminieren

2. All-in-One-Arbeit-Management, unterstützt durch KI

Kontextbezogene KI ist in jedes Feature integriert – Aufgaben, Dokumente, chatten, Dashboard und Berichterstellung. ClickUp Brain ist ein perfektes Beispiel dafür.

Das bedeutet:

keine „KI-Inseln” mehr. * Jede Erkenntnis, Automatisierung und Empfehlung basiert auf Ihrer tatsächlichen Arbeit und nicht auf generischen Vorlagen

dank integrierten Dokumenten, Projekten und Berichterstellung* verliert Ihr Team nie den Überblick und vermeidet doppelten Aufwand

enterprise Search* powered by KI ermöglicht es Ihnen, alles – über verbundene Apps hinweg – in Sekundenschnelle zu finden

3. Konsolidierung ohne Kompromisse

Interagieren Sie mit mehreren LLMs, führen Sie Websuchen in Echtzeit durch und vieles mehr über die Benutzeroberfläche von ClickUp Brain. Es sind keine zusätzlichen tools erforderlich!

ClickUp Brain ist das Gegenmittel gegen die AI-Tool-Flut. Anstatt für ein Dutzend unzusammenhängender AI-Abonnements zu bezahlen, erhalten Sie:

eine Plattform, die mehrere Nischen-tools ersetzt* – von Schreibassistenten über Analyse-Bots bis hin zu Meeting-Protokollanten

konsistente, unternehmensweite KI-Governance* – mit integrierten Berechtigungen, Prüfpfaden und Sicherheit

eine einzige Quelle der Wahrheit* für all Ihre Arbeit, Ihr Wissen und Ihre Automatisierung

4. Kontext fördert die Akzeptanz – und die Ergebnisse

Der effektive Einsatz von KI vereinheitlicht Ihr Wissensmanagement, Ihr Projektmanagement und Ihre Zusammenarbeit. Und sorgt für einen deutlichen Leistungsschub!

Wenn Ihr Wissen, Ihre Projekte und Ihre tools für die Zusammenarbeit nahtlos miteinander verbunden sind, können Teams endlich das wahre Versprechen der KI am Arbeitsplatz erleben: Umsetzung in großem Maßstab. Die Nummern sprechen für sich:

Teams, die integrierte, kontextbezogene KI wie ClickUp Brain verwenden, nutzen KI 2,78-mal häufiger täglich

39,1 % der ClickUp Brain-Benutzer erreichen eine vollständige Integration (gegenüber 17,3 % bei anderen tools)

83 % der Benutzer empfinden die Konsolidierung der tools als Erleichterung – weil endlich alles, was sie brauchen, an einem Ort zu finden ist – weil endlich alles, was sie brauchen, an einem Ort zu finden ist

Outlook: Wird sich die KI-Ausbreitung verschlimmern oder beenden?

Die KI-Ausbreitung schreitet voran, ob wir es wollen oder nicht.

Hier erfahren Sie, was die Zukunft bringt, aufgeschlüsselt nach den Schlüssel-Faktoren, die das Problem vorantreiben:

Beenden Sie den KI-Wildwuchs: Konzentrierter Aufwand FTW!

KI-Wildwuchs ist keine Hypothese mehr, sondern Realität für moderne Teams.

Die Zukunft gehört jedoch nicht den Unternehmen mit den meisten KI-Tools, sondern denen mit der intelligentesten und am besten verbundenen KI. Hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp Brain bietet eine tief integrierte, kontextbezogene Intelligenzschicht, die alle Aspekte Ihrer Arbeit – Dokumente, Aufgaben, chatten, Suche und Automatisierung – an einem Ort vereint.

Anstatt mit einer Vielzahl von Bots und Assistenten zu jonglieren, erhält Ihr Team eine einzige, einheitliche Plattform, die Ihr Business versteht, sich an Ihre Bedürfnisse anpasst und mit jeder Interaktion intelligenter wird.

Durch die Konsolidierung Ihrer KI-Tools mit ClickUp vermeiden Sie Toggle-Tax, senken Kosten und können endlich das wahre Potenzial künstlicher Intelligenz ausschöpfen: schnellere Ausführung, intelligentere Entscheidungen und ein Team, das frei ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren!

✅ Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und profitieren Sie von den Vorteilen der KI.

Häufig gestellte Fragen

*wie unterscheidet sich /AI-Wildwuchs von SaaS-Wildwuchs?

KI-Wildwuchs bezeichnet die unkontrollierte Verbreitung von Tools, Modellen und Lösungen für künstliche Intelligenz in einem Unternehmen, oft ohne zentrale Kontrolle. SaaS-Wildwuchs hingegen ist das unkontrollierte Wachstum von Software-as-a-Service-Anwendungen. Während beide eine dezentrale Einführung und Verwaltung beinhalten, betrifft AI-Wildwuchs speziell KI-Technologien, die neben den typischen Herausforderungen von SaaS-Wildwuchs wie Kosten, Sicherheit und Integrationsproblemen auch einzigartige Risiken wie Datenschutz, Modellverzerrungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit sich bringen können.

2. Was sind Beispiele für KI-Wildwuchs im Business?

Mehrere Abteilungen setzen unabhängig voneinander unterschiedliche KI-Chatbots oder virtuelle Assistenten ein

Teams, die verschiedene Machine-Learning-Modelle für ähnliche Aufgaben ohne Abstimmung verwenden

Mitarbeiter, die generative KI-Tools (wie Text- oder Bildgeneratoren) ohne Genehmigung der IT-Abteilung einsetzen

Schatten-KI-Projekte, bei denen Business KI-Lösungen außerhalb der offiziellen Kanäle entwickelt oder kauft

Überschneidende /AI-Analyseplattformen führen zu redundanter Datenverarbeitung und Speicher

3. Warum ist KI-Wildwuchs für Unternehmen riskant?

KI-Wildwuchs kann zu folgenden Problemen führen:

*risiken der Sicherheit: Unüberwachte KI-Tools können sensible Daten offenlegen

*compliance-Probleme: Mangelnde Übersicht kann das Ergebnis von Verstößen gegen Vorschriften sein

inkonsistente Ergebnisse:* Verschiedene Modelle können zu widersprüchlichen Ergebnissen führen

Höhere Kosten: Redundante tools und Infrastrukturen treiben die Ausgaben in die Höhe

*operative Ineffizienz: Schwierigkeiten bei der Verwaltung, Integration und Skalierung von /AI-Lösungen

4. Was ist Schatten-KI und in welchem Zusammenhang steht sie mit KI-Wildwuchs?

Shadow AI bezeichnet die Nutzung oder Entwicklung von KI-Tools und -Modellen durch Mitarbeiter oder Abteilungen ohne Wissen oder Zustimmung der IT- oder Governance-Teams. Dies ist ein wesentlicher Treiber der KI-Ausbreitung, da diese nicht genehmigten Lösungen zur unkontrollierten Verbreitung von KI-Technologien beitragen und damit Risiken in Bezug auf Sicherheit, Compliance und Ressourcenzuweisung erhöhen.

5. Wie messen Sie die Kosten der KI-Ausbreitung?

Die Kosten der KI-Ausbreitung lassen sich messen anhand:

*direkte Kosten: Lizenzen, Abonnements und Infrastruktur für redundante KI-Tools

Versteckte Kosten: Zeitaufwand für die Verwaltung, Integration oder Fehlerbehebung mehrerer Lösungen

risiken der Sicherheit und Compliance:* Mögliche Bußgelder oder Verluste aufgrund von Verstößen oder Verletzungen

operative Ineffizienzen:* Verzögerungen und Fehler aufgrund inkonsistenter oder widersprüchlicher KI-Ergebnisse

*doppelte Ressourcen: Überschneidungen zwischen Teams oder Abteilungen

6. Welche Rolle spielt Governance bei der Verhinderung von KI-Wildwuchs?

Governance legt Richtlinien, Standards und Kontrollen für die Einführung und Nutzung von KI fest. Effektive Governance: