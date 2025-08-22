Arbeit Sprawl: Was ist das und wie lässt es sich überwinden?

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sarah, Marketingmanagerin in einem mittelständischen Technologieunternehmen, beginnt ihren Monday damit, Slack auf Updates zu überprüfen, zu Asana zu wechseln, um Projektzeitleisten zu überprüfen, zu Jira zu springen, um Bugfixes nachzuverfolgen, Notion zu öffnen, um die Markenrichtlinien zu finden, Google Docs aufzurufen, um Texte zu bearbeiten, und dann zu Sheets zu wechseln, um die Kampagnen-Metriken zu aktualisieren. Und das alles vor 10 Uhr morgens.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Sie erleben gerade Arbeit-Wildwuchs in Aktion, der Unternehmen jährlich unglaubliche 2,5 Billionen Dollar an verlorener Produktivität kostet.

Die digitale Transformation versprach zwar mehr Effizienz, hat jedoch in Wirklichkeit ein Labyrinth aus unzusammenhängenden tools geschaffen, das Ihr Team dazu zwingt, mehr Zeit mit der Verwaltung der Arbeit zu verbringen als mit der eigentlichen Arbeit.

❌ Die schlechte Nachricht? In den meisten Unternehmen funktioniert die Arbeit nicht.

✅ Die gute Nachricht? Das Verständnis der Arbeitszerstreuung ist der erste Schritt zu ihrer Beseitigung.

Was ist Arbeitswildwuchs?

Arbeit Sprawl ist die Fragmentierung von Arbeitstätigkeiten über mehrere unverbundene tools, Plattformen und Systeme hinweg, die nicht miteinander kommunizieren. Dies führt zu Ineffizienzen, Informationssilos und sinkender Produktivität im gesamten Unternehmen.

Stellen Sie sich das wie eine Zersiedelung vor. Wenn Städte ohne richtigen Plan wachsen, entstehen isolierte Stadtteile, ineffiziente Verkehrswege und Menschen, die mehr Zeit mit Pendeln als mit Leben verbringen. Die Arbeitszerstreuung verursacht das gleiche Problem in Ihrer digitalen Arbeitswelt. Anstatt alles, was Sie brauchen, an einem vernetzten Ort zu haben, ist die Arbeit Ihres Teams auf Dutzende von Apps verteilt, sodass Sie ständig zwischen verschiedenen tools „pendeln“ müssen.

📌 Hier ist ein perfektes Beispiel: Ihr Produktteam nutzt Slack für die tägliche Teamkommunikation, Asana für das Projektmanagement, Jira für die Fehlerverfolgung, Notion für die Dokumentation, Google Docs für die gemeinsame Erstellung von Dokumenten, Sheets für die Datenanalyse und E-Mails für Client-Updates. Um ein Feature zu starten, toggeln die Teammitglieder zwischen sieben verschiedenen Plattformen, kopieren Informationen manuell, verlieren bei jedem Wechsel den Kontext und verbringen 30 % ihres Arbeitstages damit, nach den benötigten Informationen zu suchen.

Arbeit Sprawl vs. KI Sprawl

🧠 Interessante Tatsache: 78 % der Unternehmen nutzten 2024 KI, gegenüber 55 % im Jahr 2023.

Da der Einsatz von KI in allen Rollen immer mehr zur Normalität wird, haben Fachkräfte nicht nur mit Arbeitswildwuchs zu kämpfen. Der KI-Wildwuchs ist der neueste Schlag für die Produktivität: Fast jeder zweite Arbeitnehmer muss zwischen zwei oder mehr KI-Tools hin- und herwechseln, um eine einzige Aufgabe abzuschließen!

Das gleiche Problem, das SaaS geplagt hat, beginnt nun auch die KI zu plagen. 😬 Die App-Wildwuchs wird nun durch KI-Wildwuchs wiederbelebt. Eine Vielzahl von Punktlösungen, die entweder kleine, isolierte Probleme lösen oder gar keine echten Probleme des Geschäfts lösen. Für Mitarbeiter ist das ein Albtraum. Es ist zu schwierig zu verstehen, welches tool sie verwenden sollen und wie sie es am besten einsetzen. So kann das transformative Potenzial der KI nie voll ausgeschöpft werden. Dies ist eines der Hauptprobleme, mit denen wir bei ClickUp zu kämpfen haben. Eine einzige App mit Ihrem gesamten Arbeitskontext – Projekte, chatten, Dokumente, Prozesse, Wissen, Daten. Damit können Sie benutzerdefinierte KI-Automatisierungen, Workflows und Agenten erstellen. Standardisieren Sie die Verwendung von KI. Und stellen Sie sicher, dass sie auch tatsächlich funktioniert.

Das gleiche Problem, das SaaS geplagt hat, beginnt nun auch die KI zu plagen. 😬 Die App-Ausbreitung erlebt eine Wiedergeburt als KI-Ausbreitung. Eine Vielzahl von Punktlösungen, die entweder kleine, isolierte Probleme lösen. Oder die überhaupt keine echten Business-Probleme lösen.

Für Mitarbeiter ist das ein Albtraum. Es ist zu schwierig zu verstehen, welches tool sie verwenden sollen und wie sie es am besten einsetzen. So kann das transformative Potenzial der KI nie voll ausgeschöpft werden.

Dies ist eines der Hauptprobleme, mit denen wir bei ClickUp zu kämpfen haben. Eine einzige App mit Ihrem gesamten Arbeitskontext – Projekte, Chatten, Dokumente, Prozesse, Wissen, Daten. Damit können Sie benutzerdefinierte KI-Automatisierungen, Workflows und Agenten erstellen. Standardisieren Sie die Verwendung von KI. Und stellen Sie sicher, dass sie auch tatsächlich funktioniert.

Aber wie lassen sich Arbeitswildwuchs und KI-Wildwuchs miteinander vergleichen? Hier finden Sie eine Übersicht!

Aspekt Arbeit Sprawl kI-Wildwuchs* Grundproblem Mehrere voneinander getrennte Arbeit-tools Mehrere unverbundene KI-Tools Typische Symptome Wechseln zwischen Projekt-tools, Dokumenten und chatten Wechsel zwischen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und spezialisierten KI-Assistenten Herausforderungen im Informationsbereich Sie finden den Kontext der Arbeit nicht plattformübergreifend? KI kann nicht auf den Kontext der Arbeit aus anderen tools zugreifen *auswirkungen auf die Produktivität 61 % der Zeit wird für das Suchen, Freigeben und Aktualisieren von Info aufgewendet 44. 8 % der KI-Tools werden innerhalb eines Jahres wieder aufgegeben Frustration der Mitarbeiter Tool-Müdigkeit und Kontextwechsel 79. 3 % finden, dass der Aufwand für KI in keinem Verhältnis zum Wert steht Kostenfaktor Überschneidende SaaS-Abonnements + Zeitverlust Überschneidende KI-Abonnements + fehlgeschlagene Implementierungen risiko der Sicherheit* Daten verstreut auf unverwalteten Plattformen 60 % der Mitarbeiter verwenden nicht autorisierte KI-Tools mit Unternehmensdaten

Die Auswirkungen von Arbeit-Wildwuchs in der Praxis

Auf Reddit’s r/Produktivität hat jemand genau freigegeben, wie sich Arbeitswildwuchs anfühlt:

Ein anderer Redditor gab tiefergehende, alarmierende Folgen der Verbreitung von SaaS-basierten Apps frei:

Warum ist die Zersplitterung der Arbeit derzeit ein wachsendes Problem?

Wir leben in einer Kultur, in der für jede Aufgabe das beste tool zum Einsatz kommen soll. Jedes Team, jede Abteilung und jeder Vordenker empfiehlt seine bevorzugte App.

Der durchschnittliche Wissensarbeiter wechselt heute täglich zwischen mehreren Apps und schaltet dabei über 3.600 Mal pro Tag um – das sind über 4 Stunden pro Woche, die allein für die Umstellung zwischen den Plattformen aufgewendet werden.

Und das ist bei weitem nicht der einzige Grund, warum die Krise der Arbeit einen Wendepunkt erreicht hat.

Weitere Faktoren, die eine Rolle spielen:

remote-Arbeit nimmt zu*: Die Menschen klicken nicht mehr nur an einem einzigen Arbeitsplatz herum, sondern wechseln zwischen Geräten, Bildschirmen, tools und Arbeitstagen. Plötzlich beginnen Aufgaben in einem Kanal, werden in einem anderen fortgesetzt und enden ... irgendwo. Diese Art der Fragmentierung hatte kaum Sichtbarkeit, als alle noch im selben Büro saßen und die gleichen tools auf die gleiche Weise nutzten. Jetzt ist sie allgegenwärtig

unternehmen stehen unter Druck, mehr zu erledigen:* Sie wollen schneller wachsen, schlanker bleiben und effizienter arbeiten. Der erste Impuls ist, für jedes neue Problem ein neues tool anzuschaffen. Aber jedes neue tool, das nicht eng mit den bestehenden Systemen verbunden ist, ist ein potenzieller Stolperstein, ein weiterer Reibungspunkt und ein weiterer Ort, an dem Dinge verloren gehen oder doppelt gemacht werden können

skalierung und Komplexität gehen Hand in Hand*: Mit dem Wachstum eines Unternehmens nimmt auch die Anzahl der tools exponentiell zu – was für ein 10-köpfiges Start-up als Arbeit dient, führt in einem 100-köpfigen Unternehmen zu Chaos

integrationen sind nach wie vor unzureichend*: Weniger als 28 % der tools am Arbeitsplatz sind ordnungsgemäß integriert, sodass Mitarbeiter redundante Aufgaben wie die erneute Eingabe von Daten und doppelte Arbeit auf verschiedenen Plattformen erledigen müssen

Jedes Tool mag zwar ein konkretes Problem lösen, aber wenn sich viele Tools ansammeln, beeinträchtigen sie auf subtile Weise unsere Denkweise und Zusammenarbeit.

Anzeichen dafür, dass Ihr Unternehmen mit Arbeit-Wildwuchs zu kämpfen hat

Wenn Sie denken: „Aber so ist doch die Arbeit aller“, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken.

Arbeit-Proliferation ist nicht immer leicht zu erkennen, kann Ihnen aber langfristig erhebliche finanzielle, rechtliche und betriebliche Probleme ersparen.

Achten Sie auf diese verräterischen Anzeichen. Sie zeigen, dass Fragmentierung die Produktivität Ihres Teams unbemerkt beeinträchtigt:

ihre Mitarbeiter leben in einer Hölle des App-Wechsels. * Sie springen ständig zwischen verschiedenen tools hin und her, um einzelne Aufgaben abzuschließen, wechseln alle 47 Sekunden den Bildschirm und verlieren mit jedem Wechsel wertvolle Zeit. Jede neue Registerkarte, jeder Tool-Wechsel ist eine kleine mentale Belastung. Und manchmal fällt das erst am Ende des Tages auf, wenn alle müde sind und die produktiven Stunden wie im Flug vergangen sind

arbeit werden doppelt erledigt oder verschwinden in digitalen schwarzen Löchern. * Teams lösen unwissentlich dieselben Probleme mit unterschiedlichen tools oder, schlimmer noch, wichtige Entscheidungen, die in Slack-Unterhaltungen getroffen werden, gelangen nie in das Projektmanagement. Wichtige Zusammenhänge gehen zwischen den Plattformen verloren

überlastete Meetings sind die Norm. * Eine erstaunliche Menge an Zeit wird für Meetings aufgewendet, von denen einige nur stattfinden, weil niemand weiß, was tatsächlich in den verschiedenen tools vor sich geht

📮 ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigen, dass Wissensarbeiter in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern fast 308 Stunden pro Woche in Meetings verbringen könnten! Aber was wäre, wenn Sie diese Meeting-Zeit reduzieren könnten? ClickUp-Workspace reduziert unnötige Meetings drastisch! 💫 Echte Ergebnisse: Clients wie Trinetix konnten durch die Zentralisierung der Projektdokumentation, die Automatisierung von Workflows und die Verbesserung der teamübergreifenden Sichtbarkeit mit unserer Alles-App für die Arbeit die Anzahl ihrer Meetings um 50 % reduzieren. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Woche Hunderte von produktiven Stunden zurückgewinnen!

benachrichtigungsmüdigkeit plagt jeden*. Jedes tool verlangt Ihre Aufmerksamkeit – Klingeln, Piepen, Schnipsen, Nudge – und es ist schwer zu sagen, was wirklich wichtig ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man die Hälfte des Tages damit verbringt, auf Benachrichtigungen zu reagieren, anstatt sinnvollen Fortschritt zu erzielen

informationsarchäologie wird zum täglichen Ritual. * Ihr Team verbringt jeden Tag Stunden damit, nach Informationen zu suchen, die sofort verfügbar sein sollten. Regelmäßig werden Fragen gestellt wie „Wo haben wir dieses Dokument abgelegt?“ oder „Was wurde zu diesem Problem beschlossen?“

möglicherweise stellen Sie auch eine zunehmende Suchmüdigkeit fest*. Die Mitarbeiter geben Stichwörter in Such-Apps am Arbeitsplatz ein, in der Hoffnung, dass das tool die Antwort liefert. Die Ergebnisse sind jedoch unpassend oder veraltet. Der Aufwand, etwas zu finden, entspricht oft fast dem Aufwand, es neu zu erstellen. Das sollte Alarmglocken als Auslöser auslösen

die Führung arbeitet ohne Sichtbarkeit. * Managern fehlen Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt, die Team-Kapazität oder potenzielle Hindernisse. Daten sind über unzusammenhängende Systeme verstreut, sodass strategische Entscheidungen eher reaktiv als proaktiv getroffen werden

Die versteckten Kosten und Folgen von Arbeit-Wildwuchs

Oberflächlich betrachtet scheint Arbeit-Wildwuchs bestenfalls eine kleine Unannehmlichkeit zu sein. Ein paar zusätzliche Registerkarten, ein bisschen Umschalten, vielleicht ein weiteres tool im Stack. Aber darunter verbirgt sich ein enormer Aufwand an Zeit, Geld und Energie für Unternehmen, der sich schneller summiert, als den meisten Führungskräften bewusst ist.

produktivitätsverlust*: Ihr Team verliert täglich 2,5 Stunden mit der Suche nach Informationen in fragmentierten Systemen, während die Arbeitstag mit Doppelarbeit vergeht. Hinzu kommen die 3.600 App-Wechsel, die die meisten Mitarbeiter täglich vornehmen. Das Ergebnis sind enorme kognitive Belastungen und wochenlange Produktivitätsverluste pro Jahr, ohne dass ein einziges Projekt vorangeht

überlastung der Mitarbeiter und Burnout-Epidemie*: Tool-Müdigkeit ist ein echtes Problem. 79,3 % der über 1000 Befragten der AI Sprawl Survey von ClickUp geben an, dass der Aufwand für die KI-Eingaben im Vergleich zum Output unverhältnismäßig hoch ist. Wenn Menschen mehr Energie für die Verwaltung ihrer tools aufwenden als für sinnvolle Arbeit, verlieren sie schnell das Engagement

Finanzielle Einbußen : Die finanziellen Kosten sind ebenso real. : Die finanziellen Kosten sind ebenso real. SaaS-Wildwuchs wird schnell zu einem Element in sechs- oder siebenstelliger Höhe. Zum Vergleich: Unternehmen mit nur 100 Mitarbeitern verlieren jährlich rund 420.000 US-Dollar aufgrund von Missverständnissen und unzusammenhängenden tools

Entscheidungsunfähigkeit: Wenn Daten und Unterhaltungen verstreut sind, können Führungskräfte nicht das ganze Bild sehen. Ein Team hat Nummern in einer Tabelle, ein anderes in einer Präsentation und wieder ein anderes in Jira. Bis Sie alles zusammengetragen haben, ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln bereits verpasst. Diese Verzögerung beeinträchtigt die Agilität. Und in schnelllebigen Märkten entscheidet Agilität oft darüber, ob ein Unternehmen führend ist oder hinterherhinkt

Nachdem Sie nun wissen, warum es wichtig ist, über Arbeit Sprawl zu sprechen, wollen wir uns ansehen, was ihn verursacht – und was Sie zu erledigen haben, um ihn im Keim zu ersticken.

Ursachen für Wildwuchs in der Arbeit

Der Weg zur Arbeit-Zerstreuung ist mit guten Absichten gepflastert.

Jemand findet ein tool, das ihm das Leben erleichtert, ein Team führt eine neue App für ein Projekt ein, und die Geschäftsleitung genehmigt eine weitere Plattform, weil „sie die Effizienz steigern wird“. Multiplizieren Sie das mit ein paar Jahren, und plötzlich haben Sie ein Ökosystem von tools, die nicht miteinander kommunizieren.

Das passiert hinter den Kulissen:

Fehlende zentrale Informationsquelle : Ohne ein einheitliches System zur Datenerfassung erstellt jedes Team seine eigene Version der Realität. Wenn Arbeit in Silos stattfindet, weiß niemand, in welchem Dokument, auf welchem Board oder in welchem Kanal die neuesten Informationen zu finden sind. Teams treffen Entscheidungen auf der Grundlage veralteter Daten oder, schlimmer noch, lassen wichtige Aufgaben unerledigt, weil sie davon ausgehen, dass jemand anderes sich darum kümmert

Integrationslücken : Selbst wenn tools theoretisch miteinander verbunden sind, sieht die Realität oft anders aus. Eine Unterhaltung in Slack wird nicht automatisch in einem Jira-Ticket aktualisiert, und ein Dokument in Google Drive wird nicht nahtlos mit einer Aufgabe in Asana synchronisiert. Das Ergebnis: Mitarbeiter müssen manuell zwischen verschiedenen Plattformen kopieren, einfügen und aktualisieren. Das führt zu Verzögerungen, Inkonsistenzen und menschlichen Fehlern

Verantwortungsvakuum: Unklare Eigentümerschaft und Verantwortlichkeiten begünstigen die Arbeit. Wenn Aufgaben ohne einheitliche Zuweisung oder Nachverfolgung auf verschiedene tools verteilt sind, kann leicht etwas unter den Tisch fallen. „Wer ist eigentlich dafür zuständig?“ wird zu einer häufig gestellten Frage. Wenn etwas nicht funktioniert oder fehlt, zeigen alle mit dem Finger auf verschiedene Systeme, und die Behebung von Problemen gerät in den Hintergrund

Die Ironie dabei? Genau die tools, die uns mehr Produktivität bringen sollen, schaffen die Phase für Fragmentierung.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben anzeigt – damit Sie nicht mehr suchen müssen und sofort mit der Arbeit beginnen können. echte Ergebnisse: *Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

So überwinden Sie Arbeit-Wildwuchs (+Best Practices)

Mittlerweile wissen Sie genauso gut wie wir: Das Gegenmittel gegen Arbeitswildwuchs ist nicht die Einführung weiterer tools. Es ist Konvergenz – wenn alle wesentlichen Arbeit-Funktionen als integriertes System statt als voneinander getrennte Teile funktionieren.

Wir wissen, was Sie denken: Wie ist das überhaupt möglich?

Wir haben nur ein Wort für Sie: ClickUp!

ClickUp löst die Zersplitterung ein für alle Mal mit der Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Kommunikation an einem Ort vereint – alles unterstützt durch die weltweit am besten integrierte Arbeits-KI, ClickUp Brain.

Heute nutzen über 3 Millionen Teams ClickUp, um mit effizienteren Workflows, zentralisiertem Wissen und fokussiertem Chatten, das Ablenkungen eliminiert und die Produktivität des Unternehmens steigert, schneller zu arbeiten.

Unser CEO, Zeb Evans, erklärt in diesem LinkedIn-Beitrag, warum das so ist:

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit ClickUp als einzige Quelle für Informationen und Maßnahmen die Konvergenz in Ihrem Unternehmen vorantreiben können.

1. Schaffen Sie einen einheitlichen Workspace

Stellen Sie sich Folgendes vor: Anstatt Ihr Team auf vier oder fünf verschiedene tools mit unterschiedlichen Anmeldungen und Benutzeroberflächen zu verweisen, landen alle – vom Marketing bis zur Technik – in einem sicheren, übersichtlichen Bereich. Genau das ist ClickUp-Workspace: ein anpassbares Ökosystem mit individuellen Spaces für jede Abteilung, einer klar definierten Hierarchie mit Ordnern → Listen → Aufgaben und Unteraufgaben sowie genau abgestimmten Berechtigungen, sodass Informationen zusammenbleiben und dennoch verbunden sind.

Schaffen Sie mit der Projekt-Hierarchie von ClickUp ein organisiertes System für die Arbeit und Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern

Was hält sie aufrecht?

Die meisten herkömmlichen Projektmanagement-tools behandeln Kommunikation als Nebensache und zwingen Teams dazu, zwischen Plattformen wie Slack und Asana hin und her zu wechseln, nur um eine Aufgabe zu besprechen.

clickUp Chatten hingegen befindet sich direkt neben Ihren Aufgaben und *nicht in einem separaten Fenster. Das bedeutet, dass Sie Strategien diskutieren, Anhänge mit Tags versehen und Entscheidungen festhalten können, ohne den Kontext der Aufgabe aus den Augen zu verlieren. Es handelt sich um eine Echtzeit-Unterhaltung – in Threads organisiert und umsetzbar, nicht über verschiedene Plattformen verteilt.

Vereinfachen Sie die Unterhaltung in Ihrem Team mit ClickUp Chatten und verknüpfen Sie Diskussionen direkt mit Aufgaben, Dokumenten und Projekten

Darüber hinaus ermöglichen ClickUp Whiteboards Brainstorming-Sitzungen in Echtzeit, bei denen Ideen mit einem Klick nahtlos in umsetzbare Aufgaben umgewandelt werden. Gleichzeitig können Ihre Teams mit ClickUp Dokumenten live an der Erstellung und Bearbeitung von Projekt-Dokumenten, Strategie-Charter und Aktionsplänen zusammenarbeiten, wobei umfangreiches Format und eingebettete Aufgaben zur Verfügung stehen.

Arbeiten Sie sofort zusammen und führen Sie in Echtzeit die Bearbeitung von Dokumenten mit ClickUp Docs durch

Was ClickUp auszeichnet, ist die Art und Weise, wie diese tools miteinander verbunden sind. Zugewiesene Kommentare sorgen für Verantwortlichkeit, während Benutzerdefinierte Felder und Thread-Diskussionen zu ClickUp-Aufgaben den gesamten Kontext zentralisieren.

2. Optimieren Sie Workflows mit kontextbezogener KI, die Ihre Daten versteht

Was macht ein KI-System leistungsstark?

Ja, es sind die Daten, die Sie eingeben.

Stellen Sie sich nun eine KI-Ebene vor, die auf all Ihren Arbeitsdaten aufbaut. Und zwar wirklich auf allen – Projekten, Aufgaben, Zeitleisten, Zuweisungen, sogar Nachrichten. Stellen Sie sich vor, was Sie damit alles erreichen könnten. Die E-Mails, die Sie nicht mehr versenden müssten, die Meetings, die Sie absagen könnten, die Stunden, die Sie zurückgewinnen würden.

Stellen Sie sich nun vor, Sie könnten noch heute damit beginnen – denn mit ClickUp Brain ist das möglich.

Alle gängigen KI-Tools – von Claude bis ChatGPT – arbeiten isoliert, sodass Sie jedes Mal manuell den Kontext bereitstellen müssen.

ClickUp Brain hingegen ist die weltweit umfassendste und kontextbezogenste KI, die alle Daten Ihres Workspace versteht und Ihnen in allen Bereichen Ihrer Arbeit intelligente Unterstützung bietet.

Da ClickUp Brain kontinuierlich aus den spezifischen Begriffen, Prioritäten und Prozessen Ihres Unternehmens lernt, kann es:

*erstellen Sie Projekt-Dokumente, die mit genauen Referenzen, Rückblicken und Prognosen abgeschlossen sind, in Sekundenschnelle statt in Stunden

Erstellen Sie mit ClickUp Brain klare und prägnante Projektdokumente

fassen Sie Ihre ClickUp-Dokumente, Aufgabe-Threads, Updates und Kommentare im Posteingang zusammen*, damit Sie die Schlüsselpunkte auf einen Blick sehen, ohne sich durch seitenlange Dokumente kämpfen zu müssen

erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgabe aus natürlichen Spracheingaben* und delegieren und priorisieren Sie diese automatisch anhand des Projektkontexts über KI-Felder wie „KI zuweisen“ und „KI priorisieren“

transkribieren Sie Sprach- und Videoaufzeichnungen*, auch bekannt als ClickUp-Clips , in Text und fassen Sie diese anschließend zusammen

erstellen Sie Status-Aktualisierungen und Fortschritts-Berichte* für alle Aktivitäten im Workspace, ohne Daten manuell zusammenstellen zu müssen

AI-gestützte Enterprise-Suche in Ihren ClickUp-Aufgaben, Dokumenten, Chats und sogar externen Apps* durch und erhalten Sie schnell kontextbezogene Antworten führen SieAI-gestützte Enterprise-Sucheexternen Apps* durch und erhalten Sie schnell kontextbezogene Antworten

Rufen Sie präzise Antworten auf Fragen zu Ihrem Workspace und den damit verbundenen Apps mit ClickUp Brain ab

In der Praxis ist es ganz einfach: Sie fragen Brain: „Was haben wir bezüglich der Markteinführung im dritten Quartal beschlossen?“ Und schon erhalten Sie sofort die Schlüssel-Entscheidung und müssen nicht erst eine Zeichenfolge von Dateien, Slack-Threads oder Ihre Erinnerung durchforsten.

💡 Profi-Tipp: Mit Brain MAX vereint ClickUp alle wichtigen KI-Modelle (ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek usw.) in einer kontextbezogenen KI-Super-App, wodurch die KI-Zersplitterung durch mehrere Abonnements reduziert wird und alle Ihre KI-Ressourcen auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammengefasst werden. Außerdem ermöglicht sie eine sprachgesteuerte Produktivität, mit der Sie Ihre Aufgaben viermal schneller erledigen können als mit der Tastatur. Sagen Sie einfach, was Sie möchten, und Talk to Text transkribiert Ihre Worte und führt sie mit Ihnen zusammen im vollständigen Kontext und mit höchster Genauigkeit aus!

Das Ergebnis? Ein zweites Gehirn, das sich merkt, zusammenfasst und antwortet – damit Ihr Team nicht mehr suchen muss, sondern sich auf das, was zu erledigen ist, konzentrieren kann.

Nicht jedes tool kann (oder sollte) verschwinden. Die Finanzen können in einem System verwaltet werden, das Design in einem anderen. Und das ist in Ordnung. Der Schlüssel liegt darin, die Übergaben durch Automatisierung zu ermöglichen und die wesentlichen Elemente zu zentralisieren.

ClickUp lässt sich mit über 1.000 Apps in Verbindung bringen, sodass auch bei der Zusammenarbeit mit externen Systemen alle Aktualisierungen in einem zentralen hub Flow.

Richten Sie regelbasierte Workflows ein, um mit ClickUp Automatisierung Stunden an manueller Arbeit zu sparen

ClickUp Automatisierungen übernehmen repetitive, regelbasierte Workflows – wie die Zuweisung von Aufgaben an die richtige Person, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, oder die Aktualisierung von Fälligkeitsdaten, wenn abhängige Aufgaben verschoben werden –, sodass Ihr Team weniger Zeit mit Logistik und mehr Zeit mit der Arbeit verbringen kann, die wirklich etwas bewegt.

Aber Arbeit verläuft selten vorhersehbar, oder?

Hier benötigen Sie Automatisierungen, die intelligent auf sich ändernde Situationen reagieren und sich daran anpassen. Entdecken Sie die Autopilot-Agenten von ClickUp.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Workflow-Automatisierungen, die einfach als Auslöser für Aktionen auf der Grundlage vorab festgelegter Bedingungen dienen, überwachen Autopilot Agents kontinuierlich Ihren Workspace, bewerten den Kontext und treffen intelligente Entscheidungen darüber, was als Nächstes zu tun ist.

Mit den Autopilot Agents von ClickUp läuft die Arbeit automatisch weiter

Stellen Sie sich diese als spezialisierte KI-Teammitglieder vor, die Folgendes können:

lesen Sie ein Dokument mit Meeting-Notizen und generieren Sie automatisch Aufgaben* mit Fristen, ohne manuelle Übergaben

*triage von Fehlermeldungen und Übermittlung der Benutzermeinung, Dringlichkeit und potenziellen Auswirkungen , Priorisierung der zu behebenden Probleme

prüfen Sie Bewerbungen aus einem ClickUp-Formular , bewerten Sie sie und verfassen Sie eine Zusammenfassung *mit einer Einschätzung ihrer Eignung direkt in Ihrer Bewerber-Nachverfolgung

überwachen Sie den Sprint-Fortschritt Woche für Woche und veröffentlichen Sie übersichtliche Updates* in den Führungskanälen im ClickUp-Chat

👀 Wussten Sie schon? Sie können in ClickUp sofort einsatzbereite vorgefertigte Agenten verwenden – wie „Team-Stand-up“ oder „Automatische Antworten im Chatten“ – oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Agenten ohne Code erstellen, die auf Ihren individuellen Workflow zugeschnitten sind.

4. Stellen Sie mit Sichtbarkeit und KI-Erkenntnissen Klarheit und Vertrauen wieder her

Wenn wir ein Gegenmittel gegen Fragmentierung vorschlagen könnten, wäre es Echtzeit-Transparenz ohne manuelle Aktualisierungen.

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Dashboards zur Nachverfolgung von Metriken, die für Ihre Geschäftsprozesse wichtig sind

Benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp machen dies möglich. Verwenden Sie sie, um Fortschritte, Engpässe, Workload und Ziele anzuzeigen, die alle automatisch mit Live-Daten aktualisiert werden. Sie können sogar KI-Karten einfügen, die Schlüssel-Insights hervorheben – wie „Team X liegt 30 % hinter dem Zeitplan“ oder „Das Budget sieht diese Woche knapp aus“ –, ohne manuell Berichte durchsuchen zu müssen.

KI-StandUps und Zusammenfassungen der Aufgabenaktivitäten sorgen für passive Statusaktualisierungen. KI-Agenten automatisieren das Versenden von täglichen oder wöchentlichen Berichten, die ungelöste Probleme oder Chancen aufzeigen. All dies ohne weiteres Meeting, das als E-Mail hätte versendet werden können, oder zusätzliches Kopieren und Einfügen für das Team.

Automatisieren Sie Ihre täglichen, wöchentlichen oder monatlichen StandUp-Zusammenfassungen mit ClickUp Brain

Wenn Ihre Führungskräfte genaue, konsolidierte Projekt-Dashboards in Ansicht nehmen und maßgeschneiderte, KI-gestützte Updates erhalten, wächst das Vertrauen auf natürliche Weise. Keine Spekulationen. Keine verstreuten Tabellen. Nur ein klarer Überblick über die tatsächliche Arbeit, den Fortschritt und die Auswirkungen.

Um es klar zu sagen: Bei der Überwindung von Arbeitswildwuchs geht es nicht darum, alles der Einfachheit halber in einer einzigen App zusammenzufassen. Es geht darum, eine Verbindung, intelligente Struktur zu schaffen, in der Arbeit stattfindet, sich weiterentwickelt und den nächsten Schritt vorbereitet, ohne dass Ihr Team aus dem Flow geraten muss.

Das macht ClickUp zum perfekten System, um die Ausbreitung von Arbeit zu stoppen und Fragmentierung in Fokus zu verwandeln.

📚 Lesen Sie auch: Free Projektmanagement-Software

Das Framework zur Vermeidung von Arbeit-Wildwuchs

Die Beseitigung von Arbeitswildwuchs ist keine einmalige Aufräumaktion, sondern ähnelt der Einführung eines Frameworks, das Ihre tools, Workflows und Mitarbeiter aufeinander abstimmt. Stellen Sie sich dies als drei einfache, aber wirkungsvolle Schritte vor: Prüfen, konsolidieren, steuern.

Schritt 1: Audit

Beginnen Sie mit einer Karte Ihrer aktuellen Situation. Erstellen Sie eine Liste aller verwendeten tools, deren Verwendungszweck und deren Verantwortliche. Sie werden überrascht sein, wie viele Überschneidungen es gibt – mehrere Projekt-Verfolgungssysteme, doppelte Dateispeicher, sogar Schatten-IT. Was Sie nicht sehen, können Sie nicht beheben.

Ein IT-Manager auf Reddit gestand:

Wir konnten das Problem erst in den Griff bekommen, als wir erkannt haben, dass es in erster Linie ein Beschaffungsproblem ist... Sie müssen die Kontrolle über jedes tool behalten, das in die Umgebung eingeführt wird... Sobald Sie die Kontrolle darüber haben, was hereinkommt, können Sie mit der Konsolidierung beginnen... Brauchen wir SurveyMonkey, wenn Microsoft Formular bereits integriert ist? Brauchen wir ein separates Tool für die Raumverwaltung, jetzt wo Zoom bereits eines integriert hat? Brauchen wir Docusign, jetzt wo diese Funktion in unserem Dokumenten-Speicher enthalten ist? Das hängt natürlich alles von Ihrer langfristigen IT-Strategie ab.

Wir konnten das Problem erst in den Griff bekommen, als wir erkannt haben, dass es in erster Linie ein Beschaffungsproblem ist... Sie müssen die Kontrolle über jedes tool behalten, das in die Umgebung eingeführt wird... Sobald Sie die Kontrolle darüber haben, was hereinkommt, können Sie mit der Konsolidierung beginnen... Brauchen wir SurveyMonkey, wenn Microsoft Formular bereits integriert ist? Brauchen wir ein separates Tool für die Raumverwaltung, jetzt wo Zoom bereits eines integriert hat? Brauchen wir Docusign, jetzt wo diese Funktion in unserem Dokumenten-Speicher enthalten ist? Das hängt natürlich alles von Ihrer langfristigen IT-Strategie ab.

Als Nächstes sollten Sie Unordnung beseitigen. Entscheiden Sie, welche Plattformen wirklich für Ihre Arbeit unverzichtbar sind, und konzentrieren Sie sich auf diese. Für die meisten Teams bedeutet dies, einen Workspace auszuwählen, in dem alle Aufgaben, Dokumente, Chatten und Ziele zusammengeführt werden.

Im Projektmanagement von ClickUp bedeutet Konsolidierung keinen Kompromiss – Sie können weiterhin über 1.000+ Apps verbinden, aber die Kernarbeit findet an einem Ort statt, sodass der Kontext sofort verfügbar ist.

Ein Bericht von IDC zeigt die Auswirkungen auf: Durch die Konsolidierung von SaaS-Lösungen lassen sich toolbezogene Kosten um bis zu 30 % senken und die Produktivität der Mitarbeiter um rund 25 % steigern.

Schritt 3: Steuern

Legen Sie schließlich klare Regeln für die Einführung von tools und die Kommunikation fest. Definieren Sie, wo Unterhaltungen stattfinden, wie Aufgaben verteilt werden und was „erledigt“ für alle Teams bedeutet.

Governance scheitert oft, weil sie darauf angewiesen ist, dass sich Menschen an Regeln erinnern – wo sie etwas dokumentieren, wie sie etwas aktualisieren und welchen Prozess sie befolgen müssen.

clickUp AI kehrt diese Dynamik um: Anstatt dass sich die Menschen dem Prozess anpassen müssen, passt sich der Prozess an sie an. *

So sieht das in der Praxis aus:

Anwendungsfall 1: Durchsetzung von Prozesskonsistenz

⚙️ Prozess: Nach einem wöchentlichen Client-Meeting landen die Meeting-Notizen aus dem ClickUp AI Notetaker in Ihrem ClickUp-Posteingang. Autopilot Agents extrahieren automatisch Schlüssel-Entscheidungen, generieren Folgeaufgaben mit Eigentümern und Fristen und legen diese im richtigen Space ab.

🎯 Auswirkungen: Teams vergessen nicht mehr, Aufgaben zu aktualisieren, Eigentümerschaft zuzuweisen oder Ergebnisse zu verfolgen. Governance – „jedes Meeting muss zu konkreten Elementen führen“ – wird ohne menschliche Kontrolle durchgesetzt.

Erfassen Sie mit ClickUp AI Notetaker genaue Meeting-Protokolle mit Sprecherbeschreibungen, Schlüsseln und sogar Aktionselementen

Anwendungsfall 2: Pflege einer einzigen Quelle für alle Informationen

⚙️ Prozess: Ein Dokument mit einer neuen Kampagnenstrategie wird hochgeladen. ClickUp Brain fasst es automatisch zusammen; Agenten verknüpfen es mit der übergeordneten Aufgabe und senden eine Zusammenfassung an den entsprechenden Team-Chat-Kanal.

🎯 Auswirkungen: Anstatt nach der „endgültigen“ Version zu suchen, zentralisiert KI den Kontext und sorgt für Abgleich. Governance – „Entscheidungen und Dokumente müssen an Ergebnisse geknüpft sein“ – erfolgt in Echtzeit.

Anwendungsfall 3: Sofortiger Überblick für Führungskräfte

⚙️ Prozess: Führungskräfte benötigen vor einem Board Meeting einen Pulse. Anstatt manuelle Berichte anzufordern, können sie ClickUp Brain fragen: „Zeige mir die Hindernisse für unsere fünf wichtigsten strategischen Projekte. ”

🎯 Auswirkungen: Governance – „Führungskräfte haben Sichtbarkeit in Schlüsselinitiativen“ – ist nicht mehr von menschlichen Roll-ups abhängig. KI garantiert Einblicke auf Abruf.

Verwenden Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards, um Projektblockaden, Erfolge, Misserfolge und mehr zusammenzufassen

so skalieren Teams Governance, ohne die Bürokratie zu vergrößern. *

Hier ist ein Beispiel aus der Praxis, das das Framework zur Vermeidung von Arbeitswildwuchs zum Leben erweckt – direkt aus den benutzerdefinierten Erfahrungsberichten der Kunden von ClickUp

🤝 Fallstudie: Wie ClickUp die Arbeit für RevPartners sichtbar und lösbar gemacht hat

Vor ClickUp war RevPartners – ein agiles RevOps-Dienstleistungsunternehmen – mit zu vielen tools konfrontiert: Notion, Trello, Asana, Airtable, Teamwork, Wrike und sogar Coda. io. Es war ein Flickenteppich aus verschiedenen Plattformen, der unübersichtlich wurde, als das Remote-Team auf über zehn Clients und etwa zehn Mitarbeiter anwuchs.

Die Arbeit mit unterschiedlichen tools verkompliziert Prozesse und hemmt das Wachstum

Die Arbeit mit unterschiedlichen tools verkompliziert Prozesse und hemmt das Wachstum

Der Wendepunkt kam, als Matt damit beginnen musste, Automatisierung-Funktion manuell zu Code und schwer zu lösende Probleme zu beheben. Er wusste, dass er eine leistungsstarke Plattform für Produktivität benötigte, die sich in andere Lösungen integrieren ließ.

Dann habe ich ClickUp entdeckt. ClickUp hat mein Leben und meine Art, mein Business zu führen, verändert

Dann habe ich ClickUp entdeckt. ClickUp hat mein Leben und meine Art, mein Geschäft zu führen, verändert

Hier erfahren Sie, wie sich ihre Reise in unserem Rahmenkonzept Audit → Konsolidieren → Verwalten widerspiegelt und warum dies eines der besten Beispiele aus der Praxis für die Beseitigung von Arbeit-Wildwuchs ist.

framework-Schritt* *was RevPartners zu erledigen hatte verwendete ClickUp-Features* *ergebnisse Audit Die eingesetzten tools waren verstreut und wurden unüberschaubar Die Prüfung hat die Notwendigkeit eines einheitlichen Systems deutlich gemacht Klarheit über die Ausbreitung hat die Konsolidierung von tools vorangetrieben Konsolidieren Alle Abläufe (Ergebnisse, Prozess-Dokument, Team-Koordination) wurden in ClickUp verlagert Dokumente für Prozesswissen, Dashboards für Team-Sichtbarkeit, Sprints und Workflows für agile Bereitstellung 64 % schnellere Lieferung von Client-Projekten; 83 % schnellere Projekt-Planung; 50 % Kosteneinsparungen Govern Standardisierte Projekt-Playbooks mit ClickUp-Vorlagen; kontrollierte Client-Ansichten Vorlagen, Dashboards, Berechtigungen, Ansichten Transparente Pods, reibungslosere Übergaben, effiziente Skalierung

Durch die Zentralisierung in einer All-in-One-App wie ClickUp wurden alle Arbeit – Dokumentation, Projektabwicklung, Client-Kontakte – in einem einheitlichen, vernetzten System zusammengefasst. ClickUp Dokument verwandelte statische Prozesse in lebendiges, gemeinsam nutzbares Wissen, und Dashboard wurde zur zentralen Anlaufstelle für alle Teams. Das interne „Playbook-System“ reduzierte einen chaotischen vierstufigen Projekt-Plan-Prozess auf eine dreistufige Vorlage in ClickUp, die in Sekundenschnelle bereitgestellt werden kann.

Die Auswirkungen sprechen Bände: 50 % Kosteneinsparungen durch die Konsolidierung von tool-Lizenzen und die Abschaffung redundanter Abonnements

64 % schnellere Lieferung von Client-Projekten – das bedeutet, dass Clients schneller live gehen können und keine Ressourcen verschwendet werden

83 % weniger Zeitaufwand für die Umsetzung von Projekt-Plänen – von ca. 30 Minuten auf etwa 5 Minuten

Dane Dusthimer, Traffic Partner bei RevPartners, fasste zusammen:

Ohne ClickUp wären wir nicht in der Lage, Lücken in der Arbeit und den Prozessen schnell zu erkennen. Die Möglichkeit, Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum, überfällige Aufgaben, Aufgaben ohne Sprint-Punkt und Aufgaben ohne Mitarbeiter zu sehen, hilft mir, den Schwung in den Teams und Projekten aufrechtzuerhalten. Diese Metriken sind in den meisten Projektmanagement-Softwareoptionen nicht verfügbar.

Ohne ClickUp wären wir nicht in der Lage, Lücken in der Arbeit und den Prozessen schnell zu erkennen. Die Möglichkeit, Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum, überfällige Aufgaben, Aufgaben ohne Sprint-Punkte und Aufgaben ohne Mitarbeiter zu sehen, hilft mir, den Schwung in den Teams und Projekten aufrechtzuerhalten. Diese Metriken sind in den meisten Projektmanagement-Softwareoptionen nicht verfügbar.

🧠 Interessante Tatsache: Teams, die zu ClickUp wechseln, geben in der Berichterstellung an, dass sie durchschnittlich mehr als drei tools ersetzen und dabei mindestens drei Stunden pro Woche einsparen!

📚 Lesen Sie auch: Vorlage für das Projektmanagement

Die Zukunft der Arbeit: Wie sich die Arbeit bis 2030 verändern wird

Mit Blick auf das Jahr 2030 verändern drei konvergierende Kräfte die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird – und Unternehmen, die sich nicht anpassen, laufen Gefahr, den Anschluss zu verlieren.

KI wird zum entscheidenden Unterscheidungsmerkmal – aber nur im Kontext

Bis 2030 wird KI nicht mehr nur ein nettes Feature sein, sondern das Rückgrat der Unternehmensintelligenz.

Aktuelle Daten zeigen jedoch eine ernüchternde Realität: Während 72 % der Unternehmen weitere Investitionen in KI planen, geben 36 % der Unternehmen an, dass ihre KI-Investitionen keine spürbaren Auswirkungen auf das gesamte Enterprise haben.

Unsere Meinung? Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg von KI liegt im Kontext. Unternehmen mit einheitlichen Arbeitsplattformen werden einen entscheidenden Vorteil erzielen, da ihre KI-Systeme aus umfassenden, verbundenen Daten lernen und nicht aus fragmentierten Silos.

Die große Konsolidierung beschleunigt sich

Fast 8 von 10 der kürzlich befragten Unternehmen konsolidieren ihre Technologie-Stacks oder prüfen Konsolidierungsoptionen.

Reddit-Diskussionen unterstützen diesen Trend.

Ein Produkt-Ops-Experte sagt:

Ich erledige Produktbereich und wir stehen intern unter großem Druck, unsere tools zu konsolidieren. „Warum braucht ihr sowohl Jira als auch Productboard? Beide sind doch als Projektmanagement-Software in der Liste aufgeführt!“ 😒 Das sieht man überall, von Datentools über CRM bis hin zu Slack/Teams und sogar bei Zahlungspartnern. Vor allem in größeren Unternehmen möchten Vendor-Management-Teams ihre Kosten senken, indem sie Verträge und Anbieter konsolidieren, um ihre Kaufkraft zu verbessern.

Ich arbeite im Produktbereich und wir stehen intern unter großem Druck, unsere tools zu konsolidieren. „Warum braucht ihr sowohl Jira als auch Productboard? Beide sind doch in der Liste als Projektmanagement-Software aufgeführt!“ 😒 Das sieht man überall, von Datentools über CRM bis hin zu Slack/Teams und sogar bei Zahlungspartnern. Vor allem in größeren Unternehmen möchten Vendor-Management-Teams ihre Kosten senken, indem sie Verträge und Anbieter konsolidieren, um ihre Kaufkraft zu verbessern.

Ein Cybersicherheitsexperte meldet sich zu Wort:

Meiner Meinung nach ist die Konsolidierung von tools in einigen Bereichen der richtige Weg. Es gibt viele Plattformen, die eine Vielzahl von Funktionen bieten und damit den Einsatz mehrerer verschiedener tools überflüssig machen. Sie sind bereits integriert, was den Gesamtaufwand reduziert. Es gibt zwar kein tool, das alles zu erledigen imstande ist, aber ich halte die Idee, drei tools durch eines zu ersetzen, in vielen Fällen (wenn auch nicht in allen) für sinnvoll

Meiner Meinung nach ist die Konsolidierung von tools in einigen Bereichen der richtige Weg. Es gibt viele Plattformen, die eine Vielzahl von Funktionen bieten und damit den Einsatz mehrerer verschiedener tools überflüssig machen. Sie sind bereits integriert, was den Gesamtaufwand reduziert. Es gibt zwar kein tool, das alles zu erledigen imstande ist, aber ich halte die Idee, drei tools durch eines zu ersetzen, in vielen Fällen (wenn auch nicht in allen) für sinnvoll

Unternehmen, die von Punktlösungen zu Plattformstrategien übergehen, denken über reine Kosteneinsparungen hinaus. Sie konzentrieren sich auch auf die Bewältigung einer hohen kognitiven Belastung und sinkender Produktivität am Arbeitsplatz.

Die Umfrageergebnisse von ClickUp bestätigen diesen Trend: 77,5 % der Arbeitnehmer würden sich gleichgültig oder erleichtert fühlen, wenn die Hälfte ihrer tools verschwinden würde.

Kontextbezogene Arbeit wird zum Wettbewerbsvorteil

McKinsey schätzt, dass Unternehmen, die integrierte, KI-gestützte Arbeitsplattformen einsetzen, je nach Funktion Produktivitätssteigerungen im Bereich von 3 bis 40 % erzielen können.

Unternehmen, die jetzt gegen Arbeit-Wildwuchs vorgehen, starten mit einheitlichen Systemen in das nächste Jahrzehnt, die schnellere Entscheidungen, nahtlose Zusammenarbeit und intelligente Automatisierung ermöglichen – während ihre Mitbewerber mit fragmentierten tools und isolierten Daten kämpfen.

Lassen Sie die Arbeit nicht außer Kontrolle geraten

Arbeit Sprawl ist nicht nur ein Problem der Produktivität, sondern eine organisatorische Krankheit, die mit der Zeit immer schlimmer wird. Jedes neue tool, das Sie ohne strategische Integration hinzufügen, führt zu mehr Fragmentierung, mehr Kontextwechseln und mehr frustrierten Mitarbeitern, die ihre Tage damit verbringen, ihre Arbeit zu verwalten, anstatt sie zu erledigen.

Sollten Sie also neue tools verbieten oder alle wieder zu E-Mails und Tabellenkalkulationen zurückzwingen? Natürlich nicht! Entscheiden Sie sich für Konvergenz statt Chaos. Unternehmen, die ihr Arbeitsökosystem auf einer einheitlichen Plattform wie ClickUp – der Alles-App für die Arbeit – konsolidieren, lösen nicht nur das heutige Problem der Arbeitsflut, sondern rüsten sich auch für den KI-gesteuerten Arbeitsplatz von morgen.

ClickUp beseitigt Arbeitswildwuchs, indem es Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chatten, Whiteboard und kontextbezogene KI auf einer einzigen Plattform zusammenführt. Wenn Ihr Arbeitskontext in einem einzigen System gespeichert ist, wird KI exponentiell leistungsfähiger, Automatisierungen werden intelligenter und Ihr Team kann sich endlich auf das konzentrieren, was es am besten kann, anstatt sich mit unzusammenhängenden tools herumzuschlagen.

Warten ist Zeitverschwendung. Vermeiden Sie das.

Sichern Sie sich noch heute diesen unfairen Vorteil – melden Sie sich bei ClickUp kostenlos an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie wirkt sich Arbeitswildwuchs auf die Produktivität aus?

Work Sprawl führt zu einer Kaskade von Verlusten an Produktivität. Es zwingt die Mitarbeiter dazu, zwischen Apps zu wechseln, nach Informationen zu suchen und Arbeiten doppelt zu erledigen. Das Ergebnis: Konzentrationsschwund, langsamere Entscheidungsfindung und bis zu vier Stunden pro Woche, die allein für den Kontextwechsel verloren gehen – Zeit, die für sinnvollen Fortschritt genutzt werden könnte.

Wie messen Sie die Kosten von Arbeit-Wildwuchs?

Um die Kosten der Arbeit zu messen, betrachten Sie verschwendete Stunden, doppelten Aufwand, redundante SaaS-Abonnements und verzögerte Entscheidungszyklen. Für viele Unternehmen bedeutet dies jährlich Millionenverluste durch verminderte Produktivität, eine höhere Fluktuation aufgrund von Burnout und unnötige Softwareausgaben.

Was ist der Unterschied zwischen Tool-Wildwuchs und Arbeit-Wildwuchs?

Tool-Wildwuchs bezeichnet die Verbreitung von Apps innerhalb eines Unternehmens. Work Sprawl ist die weitreichendere Folge: Aufgaben, Unterhaltungen und Wissen werden über diese Apps verteilt, was zu Ineffizienz, Redundanzen und Unübersichtlichkeit führt.

Wie kann KI dazu beitragen, Arbeit-Wildwuchs zu reduzieren?

KI-gestütztes Projektmanagement minimiert Suchaufwand, automatisiert repetitive Workflows und sorgt für Governance, indem es Kontextinformationen sofort sichtbar macht. In ClickUp konsolidieren Brain und Autopilot Agents Informationen direkt in Ihrem Arbeitsbereich, wodurch App-Wechsel reduziert werden und Prozesse in Flow ablaufen, ohne zusätzlichen Aufwand.

Die besten tools vereinheitlichen Workflows, anstatt sie zu vervielfachen. Plattformen wie ClickUp vereinen Aufgaben, Dokumente, Chatten, Whiteboard, Ziele, Dashboard und KI in einem Hub. Das reduziert Fragmentierung, senkt die Kosten des Projektmanagements und bietet Teams eine einzige Quelle für alle Informationen, anstatt verstreute Updates suchen zu müssen.