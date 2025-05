In ClickUp Brain für Teams: Die 10 besten Tools zum Freigeben von Wissen, Automatisieren von Projekten und Schreiben

ClickUp hat seit 2017 Arbeitswerkzeuge auf einer Plattform zusammengefasst. Doch da KI immer beliebter und notwendiger wird, muss bei der Optimierung des Arbeitsplatzes neu überlegt werden, wie Teams ihre geschäftlichen Inhalte nachverfolgen, freigeben und abrufen.

ClickUp Brain ist eine Sammlung von Features für Unterhaltung, Kontext und Rollen, die auf KI basieren und überall in ClickUp verfügbar sind. Jeder Mitarbeiter aus jedem Team kann die drei Schlüsselelemente nutzen: AI Knowledge Manager, AI Project Manager und AI Writer for Work.

Die Frage, die sich jeder stellt, ist: Wie kann KI mir helfen, in meiner Rolle effektiver und effizienter zu sein?

Mit ClickUp Brain muss Ihr Team keine Programmiersprache erlernen, um die richtigen Fragen für bessere KI-Ergebnisse zu stellen – das wird für Sie erledigt. Und Sie können die ClickUp AI-Tools schrittweise anwenden, indem Sie mit Bereichen beginnen, die eine hohe persönliche und teambezogene Wirkung haben, und dann den Umfang erweitern!

SICHERHEIT MIT KI Sie können unsere KI-Features uneingeschränkt nutzen, und zwar nur auf eine Weise, die mit Ihren Richtlinien übereinstimmt und Ihren Mitarbeitern zugutekommt. Folgendes müssen Sie wissen:

1. Datenverschlüsselung: ClickUp verwendet Verschlüsselung, um Daten während der Übertragung und im Ruhezustand zu schützen und sicherzustellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf sensible Informationen haben. 2. Zugriffskontrollen für ClickUp AI: ClickUp implementiert strenge Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf ClickUp Brain-Antworten zugreifen können. Benutzer müssen Zugriff auf die zugrunde liegenden Daten haben. 3. Vereinbarungen mit AGI-Partnern: ClickUp hat mit Anbietern von LLM-Diensten Vereinbarungen getroffen, dass diese keine Daten zum Trainieren von Modellen verwenden dürfen. 4. Modelltraining: ClickUp trainiert keine KI-Modelle mit Benutzerdaten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer vollständigen Richtlinie zur Sicherheit.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Schlüssel-Features von ClickUp Brain! 🤓

1. Starten Sie ClickUp AI von überall aus

Die neue KI-Chat-Funktion ist genau dort, wo Sie sie brauchen: Nur einen Klick von der Symbolleiste entfernt, an jeder beliebigen Stelle in Ihrem Workspace. Sie ist ein Self-Service-Gateway, über das Sie nach Antworten suchen und Ihr Team in einem Zustand des ununterbrochenen Flows halten können.

Durch den Zugriff auf Informationen, die ständig freigegeben werden, profitieren der Fokus des Einzelnen und die Zusammenarbeit im Team von weniger Unterbrechungen.

Wenn Teams ihre Aufgaben aktualisieren oder gemeinsam an Ergebnissen arbeiten, wird durch einfaches Tippen die KI aufgerufen, sodass jeder auf vorhandene dokumentierte Entscheidungen und Daten zugreifen kann.

Wählen Sie eine vorgefertigte Eingabeaufforderung aus oder geben Sie eine Frage mit "Ask AI" ein

Während jeder Tag neue Fragen mit sich bringt, ist ClickUp AI rund um die Uhr für Sie da. Hier sind einige Szenarien, wie Menschen ClickUp AI nutzen können, um schnelle organisatorische Unterstützung zu erhalten:

Frage zu internen Richtlinien

Person : Könnten Sie mir bitte unsere Urlaubsregelung mitteilen? Ich möchte nächsten Freitag freinehmen, war mir aber nicht sicher, ob ich eine vorherige Genehmigung benötige und wie lange im Voraus ich den Antrag stellen muss.

KI: Gibt eine kurze Übersicht über die Richtlinien der PTO des Unternehmens, einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen, wie lange im Voraus Anträge gestellt werden sollten, Verfügbarkeit von Krankheitstagen im Vergleich zu persönlichen freien Tagen und Quellen für weitere Informationen

Allgemeine Best Practices für Workspace

Person : Wie mache ich eine Aufgabe zu einer privaten Aufgabe?

ClickUp AI: Reagiert mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Quelllinks zu ClickUp-Hilfeartikeln für weitere Informationen

IT-Support

Person : Mein Computer funktioniert nicht! Wie kann ich die IT-Abteilung kontaktieren?

ClickUp AI: Greift auf Ihre Wissensdatenbank zu, um die dokumentierten Verfahren zu finden, und gibt die Quelllinks frei

2. Stellen Sie Fragen zu Aufgaben und Dokumenten

Selbst Mitarbeiter, die sich durch Organisationstalent auszeichnen, haben Schwierigkeiten, mit ihrer laufenden Liste an Aufgaben, die hohe Konzentration erfordern, Schritt zu halten.

Alles ist jetzt fällig, wenn Sie fünf Projektmanager für fünf Aufgaben haben, an denen Sie arbeiten.

Sie erhalten nun Klarheit über Aufgaben, die sofortiges Handeln erfordern, und über Aufgaben mit geringerer Priorität, basierend auf den Daten der Aufgaben. Stellen Sie eine benutzerdefinierte Frage oder wählen Sie aus den vorgefertigten Eingabeaufforderungen aus, darunter:

Was sind meine dringenden Aufgaben?

Womit sollte ich mich als Nächstes befassen?

Welche Aufgaben sind überfällig?

Welche Aufgaben sind offen und mir zugewiesen?

So können Teams bei dringenden Arbeiten und wichtigen langfristigen Zielen stetige Fortschritte erzielen, ohne die Schlüssel-Meilensteine aus den Augen zu verlieren. 🔑

Erhalten Sie die Highlights der Aufgaben und stellen Sie Folgefragen zum Fälligkeitsdatum, zu Kommentaren und mehr

Durch die Verwendung von KI-Tools zum Zusammenfassen von Informationen und zur Unterstützung beim Schreiben wird der Druck von allen genommen, die eine große Menge an Inhalten am Arbeitsplatz lesen und schreiben müssen. Dies steigert die Effizienz im gesamten Unternehmen durch Zeitersparnis.

Sagen Sie es allen: Nie wieder ellenlange Threads zu Aufgaben lesen!

Durch die automatische Erstellung von Zusammenfassungen der Schlüsselinformationen können Teams ihre Kapazitäten erhöhen, um mehr Arbeit abzuschließen und freizugeben. Die folgenden Situationen sind ideale Gelegenheiten, um die KI-Zusammenfassung zum Einsatz zu bringen:

Produktentwicklung : Fassen Sie lange Anforderungsdokumente zusammen, um Schlüsselentscheidungen und Kompromisse für neue Ingenieure zu extrahieren

Marketingkampagnen : Ziehen Sie wichtige Themen und Erkenntnisse aus langen Threads in E-Mails, die Sie für die Planung einer bevorstehenden Kampagneneinführung verwenden, um Mitarbeiter aus anderen Bereichen auf den neuesten Stand zu bringen

Forschungsprojekte: Fassen Sie die Schlüsselergebnisse und -empfehlungen aus langen Ergebnissen und Analysen zusammen, um prägnante Zusammenfassungen für Führungskräfte zu erstellen

Kundensupport : Fassen Sie Ticket-Unterhaltungen zwischen Kollegen und Kunden zusammen, um ungelöste Probleme, Feature-Anfragen oder Bugs für Produktteams zu ermitteln

Projekte mit Beratungscharakter: Erstellen Sie eine Momentaufnahme der Ergebnisse, Berichte zum Status und Protokolle von Meetings, um Ihre Clients über den Fortschritt auf höchster Ebene auf dem Laufenden zu halten

Fassen Sie schnell Texte oder Dinge in Aufgaben wie Kommentaren, wichtigen Aktualisierungen, Änderungen des Status, neuen Unteraufgaben und mehr zusammen

KI-StandUp erstellt bei Bedarf kurze Zusammenfassungen des Status für bis zu 10 Personen. Diese regelmäßigen Berührungspunkte zur Bewertung des Fortschritts halten uns dazu an, den individuellen und kollektiven Aufwand nicht zu übersehen, der die Erfolge der Organisation vorantreibt. 🏆

Ihre Einzelgespräche, Meetings im Team und Retrospektiven laufen parallel ab. Tägliche Standups über ClickUp AI sorgen für Sichtbarkeit von Moment zu Moment, um flexibel zu bleiben, während sie gleichzeitig umfassendere Bedürfnisse wie die Festlegung von Zielen und die Talententwicklung berücksichtigen.

Und wenn ein einfacher Checkpoint für den Fortschritt ausreicht, um Ihren Tag auf Kurs zu halten, fügen Sie die Karte "StandUp" zu Ihrer Startseite hinzu! In den Einstellungen der Karte können Sie zwischen verschiedenen Zeiträumen und Formaten wechseln, um anzuzeigen, was für Sie während der Woche relevant ist.

Erstellen Sie eine Standup-Zusammenfassung einer Aufgabe über einen festgelegten Zeitraum, um Updates, To-dos und Engpässe schnell in Stichpunkten festzuhalten

5. Verwenden Sie natürliche Sprache, um benutzerdefinierte Automatisierungen zu erstellen

Unsere Benutzer lieben die Funktion zur Automatisierung in ClickUp, die viele manuelle Prozesse rund um Aufgaben überflüssig macht. Wir haben das Tool so optimiert, dass jeder benutzerdefinierte Regeln mit einfachem Text erstellen kann!

Beschreiben Sie kurz, was Sie mit dem Autopiloten erledigen möchten: Status aktualisieren, Vorlagen anwenden oder Kommentare an bestimmte Personen senden.

Zum Beispiel automatisiert ein Personalvermittler einen Workflow für die Einstellung mithilfe natürlicher Sprache: Wenn der Status der Aufgabe in "akzeptiert" geändert wird, wenden Sie die Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter an und ändern Sie die Priorität in "hoch".

Schreiben Sie in einfacher Unterhaltung an den Entwickler der Automatisierung

Wenn Sie bereits Benutzerdefinierte Felder verwenden, um das Umschalten zwischen Aufgaben zu verknüpfen, werden Sie die neuesten Ergänzungen der Gruppe lieben: KI-Zusammenfassung und KI-Fortschrittsaktualisierungen!

Erinnern Sie sich an das Feature "Aufgabenübersicht" von vorhin? Jetzt können Sie sich sofort einen Überblick über den Fortschritt und Aktualisierungen aus den Ansichten verschaffen – ohne eine Aufgabe öffnen zu müssen.

Erstellen Sie für Produktfahrpläne oder Listen von Marketingkampagnen eine neue Übersicht über den Fortschritt der letzten Aufgaben. Erstellen Sie für Verkaufspipelines oder Sprints Listen mit Zusammenfassungen der dringenden Aufgaben potenzieller Kunden oder der Bewertung, wie viele Entwickler Aufgaben täglich abschließen. 🌱

7. Schreiben Sie mit unserem rollenspezifischen Assistenten

Der KI-Schreibassistent steigert den Wert, indem er Teams in die Lage versetzt, den Moment zu maximieren. Solange die Ideen noch frisch im Gedächtnis sind, ist der perfekte Zeitpunkt, um die Arbeit in Angriff zu nehmen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die wichtigsten Aufgaben und vermeiden Papierstaus.

So funktioniert es: Empfohlene Startpunkte in ClickUp AI ändern sich je nach der Rolle, die Sie im modalen Fenster auswählen.

Zum Beispiel können Ingenieure ein Modellschema erstellen oder ein Dokument mit technischen Spezifikationen verfassen. Ebenso können Projektmanager ein Dokument mit dem Projektumfang oder eine Änderungsanfrage für ein Projekt erstellen. Die Personalabteilung kann Stellenausschreibungen erstellen oder interne Bekanntmachungen verfassen.

Wählen Sie aus verschiedenen Organisationsabteilungen aus, um rollenspezifische Inhalte zu erhalten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

8. Vereinfachen Sie den Workload im Vorfeld mit einer KI-gestützten Vorlage

Da die Geschwindigkeit von Projekten in allen Unternehmen zunimmt, ist eine gleichbleibende Qualität beruhigend. KI-generierte Vorlagen standardisieren die Struktur und das Format, sodass jeder, der Ihre markenrechtlich geschützten Ressourcen verwendet – ob Kunden oder Führungskräfte –, über ausgefeilte Materialien verfügt. 🎨

Nutzen Sie das Feature "Schreiben mit KI", um einen ersten Dokumententwurf zu erstellen. Im Einzelnen:

Neues Dokument öffnen Geben Sie den Schrägstrich ein, um das Tool "Write With AI" zu öffnen Teilen Sie der KI mit, was Sie erstellen und bearbeiten möchten Fügen Sie den Text in das Dokument ein und geben Sie ihm den letzten Schliff Speichern Sie das Dokument als Vorlage, damit andere Mitglieder des Teams darauf zugreifen können

Zum Beispiel können Programmmanager, die neue funktionsübergreifende Initiativen starten, sofort vollständig strukturierte Dokumente für die Charta erstellen, die an die Best Practices der PM angepasst werden können, wie z. B. Metriken für den Erfolg, Listen mit Risiken und RACI-Matrizen, die auf die Größe des Teams zugeschnitten sind.

So erstellen andere Teams Vorlagen für verschiedene Anlässe:

Social Media

Inhalte mit vorkonfigurierten Größen für Bilder und idealen Längen für Bildunterschriften

Vorlagen für Social-Media-Kampagnen mit wiederverwendbaren Listen von Hashtags und Botschaften

Analysenberichte, die Schlüssel-Trends bei Metriken aufzeigen

Inhalt

Blog-Post-Skizzen mit vorausgefüllter SEO-Recherche zum Fertigstellen

Konzeptskripte für Videos mit Szenendetails und Checklisten für die Produktion sind fertig

Vorlagen für E-Mail-Newsletter mit Blöcken für segmentierte Inhalte für Abonnenten

Marketing

E-Mails zur Lead-Pflege mit Aufschlüsselung der Lead-Segment-Analyse

Vorlagen für Pläne zur Einführung von Kampagnen mit Budget-Tracker, Ziel und Infos zur Zielgruppe

Vorlagen für Pressemitteilungen zur Produkteinführung mit Positionierungssprache

Technik

Vorlagen für Code-Architektur und Komponentendokumentation

Rahmen für Produktanforderungsdokumente mit Stilvorgaben voreingestellt

Vorlagen für Pläne zur Fehlerbehebung und Problemprotokolle mit Entscheidungsbaum-Logik-Flows

IT

Formulare zur Dokumentation von Incidents mit Kategorisierung nach Schweregrad

Vorlagen für Auditberichte zur Cybersicherheit wurden an die neuesten Vorschriften angepasst

Testraster für die Notfallwiederherstellung und Ablagestrukturen für die Wiederherstellung ausgewählter Datensätze

HR

Personalisierte Vorlagen für Angebotsschreiben mit Arbeitsbedingungen

Anpassbare Checklisten für die Einarbeitung in 90 Tagen nach Abteilung oder Team

Flexible, auf die Werte des Unternehmens abgestimmte Rahmenbedingungen für Leistungsbeurteilungen

Finanzwesen

Vorlagen für die Risikoanalyse zur Vorbereitung von Finanzprüfungen

Vorlagen für die Berichterstellung zu Budget und tatsächlichen Ausgaben

Pitchbook-Vorlagen für Finanzierungsmaterialien, die nach Größe der Runde aktualisiert werden

Nahtlose Zusammenarbeit bedeutet, dass Mitarbeiter dort abgeholt werden, wo sie sich am wohlsten fühlen, wenn sie Ideen äußern. Für manche ist es intuitiver, Konzepte laut auszusprechen, sodass Ton und Enthusiasmus zum Ausdruck kommen.

Mit Sprachclips in ClickUp können Teams mündliche Bemerkungen freigeben und die KI die Unterhaltungen sofort in Text umwandeln lassen.

Das Transkript ermöglicht es jedem, Inhalte schnell nach Schlüsselinformationen zu durchsuchen. (Und es ist praktisch, wenn Sie sich in einem öffentlichen Raum oder einem Großraumbüro befinden!) Sie können sogar vollständige Transkripte oder Auszüge kopieren, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Lesen Sie eine Abschrift eines Clips mit Sprachausgabe von einem gesendeten Kommentar

10. Erstellen Sie Unteraufgaben doppelt so schnell mit KI

Anstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, welche Teilaufgaben erforderlich sind, um ein Projekt erfolgreich abzuschließen, lassen Sie ClickUp AI bei der Erstellung des Plans helfen. Definieren Sie einfach das übergeordnete Ziel, z. B. "Neuen Workflow für die Übermittlung von IT-Daten erstellen", und die KI erstellt eine Reihe aufeinanderfolgender Teilaufgaben!

Und das ist noch nicht alles, was KI-generierte Unteraufgaben zu bieten haben. 🤖

So funktioniert es: Wenn eine Aufgabe bei der ersten Erstellung als "Planung unternehmensweiter Auffrischungsschulungen" begonnen wurde, fehlen möglicherweise die erforderlichen Einzelheiten, um logische Unteraufgaben zu bestimmen. Wenn jedoch im Laufe einiger Tage in Unterhaltungen die Formate, Zielgruppen und Prioritäten der Themen geklärt werden, kann die KI alle neu hinzugefügten Kommentare aufnehmen.

Basierend auf dem sich entwickelnden Umfang kann es dann maßgeschneiderte Unteraufgaben empfehlen, die den aktualisierten Kontext und die Details widerspiegeln: Benötigte Rollen, zu organisierende Veranstaltungsorte, zu behandelnde Themen der Sitzungen und zu erstellende Einladungen!

11. Wechseln Sie zu LLM, um Ihre KI-Erfahrung anzupassen

Zu erledigen: Möchten Sie in Ihrem Workspace auf ChatGPT zugreifen? Oder einen detaillierten Blogbeitrag mit Claude schreiben, ohne die Registerkarte zu wechseln und sich beim Tool anzumelden? Jetzt können Sie das!

ClickUp Brain bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Large Language Models (LLMs) zu wechseln, um verschiedenen Anwendungsfällen und persönlichen Vorlieben gerecht zu werden. So erhalten Sie bessere Ergebnisse für verschiedene Aufgaben wie das Schreiben von Codes, Texten oder Zusammenfassungen.

Mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie können Sie durch den Wechsel von LLMs neuere, fortschrittlichere Modelle in Brain integrieren, sobald sie verfügbar sind, und Ihren praktischen Assistenten an Ihre Arbeitsanforderungen anpassen.

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp Brain die LLM, um Ihre KI-Erfahrung zu personalisieren

Unternehmensweite Skalierung der Produktivität mit ClickUp Brain

Wir würden gerne mit Ihnen chatten, um zu verstehen, wie groß der Wunsch Ihres Teams nach Automatisierung ist und wo Ihre Reibungspunkte liegen. In der personalisierten Sitzung besprechen wir, wo Ihre Workflows ins Stocken geraten, und zeigen dann, wie ClickUp Brain in Kombination mit Ihrer Wissensdatenbank die Leistung vervielfachen kann. ⚙️

Und um die Umgestaltung des Arbeitsplatzes zugänglicher zu machen, ist ClickUp Brain für 5 $ pro Mitglied des Workspace und Monat erhältlich. Ab heute könnte Ihr Team die Aufgaben für heute, morgen und übermorgen abschließen!