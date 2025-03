ClickUp für die Einstellung von Zielen im Jahr 2025 nutzen

Peter Crysdale

Peter Crysdale ist Mitglied des Gründungsteams von Minerva. Sein offizieller Titel lautet "SVP of Hard Problems" Minerva ist eine Google Chrome Erweiterung, die interaktive Anleitungen für jede Web App erstellt.

In der heutigen Welt haben wir mehr zu tun als je zuvor. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir das Gefühl haben, mehr Arbeit zu haben, als wir bewältigen können - so dass sich die Einstellung, Zeit für Ziele zu schaffen, extravagant anfühlt, wie eine Verschwendung der kostbaren wenigen Zeit, die wir haben..

Glücklicherweise gibt es einen Weg, unsere Perspektive auf Ziele zu ändern!

Das Einstellen von Zielen kann sich anfangs mühsam anfühlen, aber es hat sich gezeigt, dass Menschen dadurch wesentlich produktiver werden produktiver macht (lesen Sie die Arbeit von Edwin Locke, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten tiefer gehen ). Spezifische und strukturierte Ziele zu haben ist wie eine Investition in sich selbst; es ist eine Investition in die Einsparung von Zeit, Energie und Geld, und Sie haben die Kontrolle über den ROI 😉

Und wenn Sie ein Manager sind, hängt der Erfolg Ihrer Abteilung (oder sogar Ihres gesamten Unternehmens) davon ab, dass Sie Ihren Mitarbeitern eine klare Richtung vorgeben.

Warum sollte ich Ziele einstellen?

Ein paar Gründe, sich Ziele zu setzen:

Schafft Fokus (auf das, was zu erledigen ist und was nicht zu erledigen ist) Motiviert Sie, ein schwieriges Ziel zu erreichen Verschafft Ihnen die Befriedigung, etwas erreicht zu haben

Einige Gründe, Ziele für Ihr Team zu setzen:

Schafft eine gemeinsame Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel Motiviert und befähigt das Team Gibt das Gefühl, etwas gemeinsam erreicht zu haben

Stellen Sie sich vor, Sie machen sich auf die Reise zu einem weit entfernten Ziel. Würden Sie schneller dort ankommen, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, Ihre Route im Voraus zu planen? Die Einstellung von geschäftlichen oder persönlichen Zielen hat den gleichen Effekt.

Zu erledigen: Wie setze ich mir wirksame Ziele?

Wie also setzt man sich Ziele und was unterscheidet ein gutes Ziel von einem schlechten?

Beginnen Sie damit, Ihre Vorstellungskraft zu nutzen. Seien Sie ehrgeizig! Gibt es etwas, das Sie gerne erreichen würden, das sich aber gerade noch unerreichbar anfühlt? Setzen Sie sich dieses Ziel! Stellen Sie sicher, dass es ehrgeizig, aber erreichbar und möglich ist.

**Der Unterschied zwischen einem ehrgeizigen und einem unrealistischen Ziel ist die Erwartung, die Sie an sich selbst stellen

Nehmen wir an, jemand hat das Ziel, ein eigenes Business zu gründen und im ersten Monat 10.000 Dollar zu verdienen. Sie erzählen anderen von ihrer Geschäftsidee, haben aber Schwierigkeiten, Kunden zu gewinnen.

Nach den ersten 3 Ablehnungen fühlt er sich niedergeschlagen und gibt auf.

Sie gehen hart mit sich ins Gericht, weil sie sehen, dass andere Menschen erfolgreich sind.

Was sie nicht sehen, ist, dass diejenigen, die erfolgreich sind, es nicht aus dem Stegreif machen oder "nur Glück haben" Sie sind klug (_nein, wörtlich)

Es gibt einen nützlichen Rahmen namens SMART-Ziele . Es hilft Ihnen, Ihre Ziele aus dem Bauch heraus zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie Sie auf den besten Weg bringen. SMART steht für:

Spezifisch (nicht zu vage oder allgemein) Measurable (kann man den Erfolg anhand von Zahlen bewerten?) Aerreichbar (ehrgeizig, aber in Reichweite) Rrelevant (nicht zufällig) Tzeitgebunden (muss eine Frist haben)

Notizen! Die Festlegung eines Termins ist ein wichtiger Bestandteil der Einstellung eines Ziels. Andernfalls ist es zu einfach, es aufzuschieben (z. B. "Ich werde eines Tages am Broadway auftreten...")

Hier sind ein paar Beispiele für SMART-Ziele:

Bis Ende des Jahres werde ich für einen 10-km-Lauf trainiert und ihn abgeschlossen haben

Wir werden bis zum 31. Mai 10 neue Clients gewinnen

UND hier sind ein paar Beispiele für schlecht geschriebene Ziele:

Ich will abnehmen

Ich werde eines Tages zum Mond fliegen

Dieses Jahr werde ich George Washington interviewen

Diese Aussagen sind keine SMART-Ziele, weil sie Sie nicht zur Verantwortung ziehen. Das Fehlen einer Struktur und einer Zeitleiste erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie scheitern.

Wenn Sie Ziele einstellen, vergessen Sie nicht, SMART zu sein!

Wie kann ich ClickUp verwenden, um Ziele einzustellen und Fortschritte zu verfolgen?

Unter Minerva verwenden wir eine besondere Art der Einstellung von Zielen, die sogenannten OKRs (Objectives and Key Results). Sie können viele Blogbeiträge finden, die dieses System im Detail diskutieren.

Notiz am Rande: Mit Minerva kann jeder interaktive Leitfäden auf jeder Website oder Web App erstellen. Wir haben unten anklickbare Leitfäden integriert, die den Einstieg in die Ziele in ClickUp sehr einfach machen 😉

Beginnen wir mit Einstellung Ihres ersten Ziels in ClickUp (Folgen Sie diesem interaktiven Leitfaden) .

Beispiel: Bei Minerva haben wir das Ziel, bis zum Ende des zweiten Quartals 10.000 Follower auf unserer LinkedIn-Seite zu erreichen.

Sobald Sie das Ziel in ClickUp festgelegt haben, müssen Sie Einzelziele in ClickUp einstellen (Folgen Sie diesem interaktiven Leitfaden) . Betrachten Sie Einzelziele als Markierungen oder Meilensteine auf dem Weg, Ihr Ziel abzuschließen.

Beispiel: Um das Ziel von Minerva zu erreichen, bis zum Ende des Quartals 10.000 Follower auf unserer LinkedIn Seite zu haben, planen wir Folgendes:

Veröffentlichung von 15 Inhalten im April 100 RSVPs für ein Webinar im Mai zu erhalten Partnerschaft mit 3 Erstellern von Inhalten bis zum Ende des 2



Wenn wir ein Einzelziel abgeschlossen haben, können wir uns freuen über Markieren eines Einzelziels als 'fertiggestellt' in ClickUp (Folgen Sie dieser interaktiven Anleitung) . Das ist der beste Teil! 🎯

Mit dem Feature "Ziele" in ClickUp Einzelziele einstellen und Fortschritte messen

BONUS: Sie können Fortschritte nachverfolgen und Teammitglieder in Ihre ClickUp-Ziele einbinden

Für komplexe Ziele und/oder Organisationen mit mehreren Teammitgliedern ist ein solider Plan für die Nachverfolgung und Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung.

Probieren Sie es aus! *Ziel-Einstellungs-Vorlagen* !

Wie oft möchten Sie Ihre Ziele überprüfen? Beginnen wir mit Einstellung einer Erinnerung (Folgen Sie dieser interaktiven Anleitung) . Bei Minerva überprüfen wir den Fortschritt monatlich.

Nachverfolgung des Fortschritts und Freigeben der Ergebnisse für die Mitglieder Ihres Teams

Außerdem kann es hilfreich sein, schnell Fortschritte auf dem Weg zu einem Ziel freigeben (folgen Sie diesem interaktiven Leitfaden) . Sie können den Fortschritt auch freigeben für:

Ihrem Manager

Mitglieder des Teams

Einem Verantwortungspartner

Schließlich kann es hilfreich sein, die Last zu verteilen durch Zuweisung eines Einzelziels an eine andere Person (Folgen Sie dieser interaktiven Anleitung) .

Schlussfolgerung

Die Einstellung von Zielen kann Ihnen helfen, ehrgeiziger UND produktiver zu sein. Es kann sogar helfen, Menschen auf ein gemeinsames Ziel auszurichten.

Tools wie ClickUp und Minerva sind nützlich, um Ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu verfolgen. Ein Ziel mag zu weit hergeholt erscheinen, aber manchmal braucht man nur ein wenig organisatorische Hilfe. Mit der ClickUp-Plattform haben Sie eine Ansicht aller Ihrer Aufgaben aus der Vogelperspektive an einem einzigen Ort. So bleiben Sie verantwortlich und werden daran erinnert, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um Ihr Ziel zu erreichen.

Mit Minerva können Sie ganz einfach die Blockaden beseitigen, die Sie bisher aufgehalten haben. Die interaktiven Anleitungen von Minerva helfen Ihnen dabei, Ihren Shopify-Shop in Sekundenschnelle einzustellen oder Ihr Linkedin zu aktualisieren, anstatt stundenlang zu googeln, wie Sie das erledigen können. Mit der Kombination von Minerva und ClickUp lernen Sie die einfachsten und effektivsten Wege kennen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Also, wer ist bereit anzufangen? 🙋

Wenn Sie Fragen zum Feature "Ziele" in ClickUp haben, wenden Sie sich an deren ClickUp Coaches und Kundenerfolgs-Manager -sie helfen Ihnen bei der Einstellung für den Erfolg! ⭐️