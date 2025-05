Wie Sie ClickUp AI für mehr Produktivität und Effizienz nutzen können

Unsere Umfrage zur Nutzung von KI zeigt, dass 88 % der Menschen bei der Arbeit KI-Tools verwenden. Allerdings nutzen nur 12 % tatsächlich KI-Features, die in Produktivitätstools integriert sind.

Warum? Weil diese eigenständigen KI-Tools nicht über den Kontext verfügen, um Ihnen bei Ihrer Arbeit zu helfen.

Einfach ausgedrückt:❗️ Sie sind von den Workflows und Daten isoliert, die die täglichen Aufgaben definieren❗️ Diese Trennung ist das Ergebnis fragmentierter Erfahrungen und eines begrenzten praktischen Werts

ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp, wurde entwickelt, um diese allzu vertrauten Situationen zu bewältigen. Er kümmert sich um die lästige Arbeit, damit Sie sich auf Entscheidungen statt auf winzige Details konzentrieren können.

Benötigen Sie eine Projektbeschreibung, die auf den Diskussionen des Meetings von letzter Woche basiert? Erledigt in Sekunden. Unordentliche Notizen von Meetings? Ohne Aufwand organisiert. Haufen sich Aufgaben an? Sofort priorisiert. Und das alles, ohne eine weitere Registerkarte öffnen und Ihre Arbeit noch einmal erklären zu müssen!

Möchten Sie erfahren, wie Sie ClickUp AI nutzen können, damit sich Ihr Arbeitstag wie ein Gewinn anfühlt und nicht wie eine Plackerei? In diesem Blogbeitrag erfahren Sie mehr.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Eigenständige KI-Tools arbeiten in Silos und erfordern zusätzlichen Aufwand, um Erkenntnisse in die reale Arbeit einfließen zu lassen

ClickUp AI ist direkt in Ihren Workspace integriert und bietet Echtzeit-Empfehlungen und Automatisierung , ohne dass Sie die Tools wechseln müssen

automatisierung von Schreibarbeiten, Aufgabenmanagement und Projektplanung* mit KI-gestützter Erstellung von Inhalten, Zusammenfassungen und intelligenten Vorschlägen

Erhalten Sie Schlüsselinformationen sofort mit KI-gestütztem Wissensmanagement – kein Durchsuchen endloser Dokumente und Threads mehr

Vereinfachen Sie Workflows mit KI-gesteuerter Automatisierung , von der Zuweisung von Aufgaben bis hin zu Updates und Nachverfolgung von Projekten

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Routinearbeiten , indem Sie Aufgaben zusammenfassen, Berichte erstellen und Meetings mühelos protokollieren

Arbeiten Sie intelligenter, nicht härter – ClickUp AI optimiert Ihren Workflow, damit Sie sich auf sinnvolle Arbeit konzentrieren können

Was ist ClickUp AI?

ClickUp AI, auch bekannt als ClickUp Brain, ist Ihr integrierter Assistent für Produktivität, der die Arbeit schneller und einfacher machen soll – ohne den Aufwand eigenständiger KI-Tools. Da es vollständig in ClickUp integriert ist, versteht es die Aufgaben, Dokumente und Workflows Ihres Teams und gibt Ihnen in Echtzeit intelligentere Vorschläge.

Dank automatisierter Zusammenfassungen und der Automatisierung von Workflows verbringen Sie weniger Zeit mit Routinearbeiten und mehr Zeit mit dem, was wirklich wichtig ist. Kurz gesagt, ClickUp AI passt sich Ihrer Arbeitsweise an. Ob Sie Inhalte für das Marketing entwerfen, Ideen sammeln oder komplexe Projekte zusammenfassen – die App bietet maßgeschneiderte Einblicke, die Sie voranbringen.

Schlüssel-Features von ClickUp AI

KI unterstützt jeden Aspekt von ClickUp, von Ihren Benutzerdefinierten Feldern bis hin zur Automatisierung. Wenn wir jedoch drei Top-Funktionen auswählen müssten, würden wir Folgendes empfehlen:

1. Schreibassistent mit KI

Sie kommen mit einem Entwurf nicht weiter? ClickUp Brain hilft Ihnen beim Schreiben, der Bearbeitung und der Übersetzung verschiedener Arten von Inhalten, wie z. B. Notizen von Meetings, E-Mails oder Blog-Beiträgen. Außerdem kann es:

Korrigieren Sie Rechtschreibung und Grammatik, passen Sie den Ton an und generieren Sie Ideen, wenn Ihnen nichts mehr einfällt

Lange Dokumente sofort zusammenfassen

Formatieren Sie Inhalte, um sie klar und strukturiert zu halten

Erstellen Sie Tabellen für strukturierte Daten

Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für KI, um die Konsistenz zwischen Projekten zu gewährleisten

2. KI-Wissensmanager

ClickUp Brain ist wie eine digitale Datenbank. Es scannt schnell Ihren Workspace und ruft die richtigen Informationen ab, wie z. B. Details zu Projekten, Notizen zu Meetings oder Anfragen von Clients.

Nehmen wir an, Sie befinden sich in einem Meeting:

Lassen Sie ClickUp Brain Schlüsselentscheidungen und relevante Daten aus früheren Diskussionen abrufen, ohne die Registerkarte zu wechseln

Wenn ein Client um ein Update bittet, können Sie ClickUp Brain bitten, den neuesten Status des Projekts und die Schlüssel-Meilensteine schnell abzurufen

Verwenden Sie ClickUp Brain, um komplexe Dokumente automatisch zusammenzufassen

Erhalten Sie mit dem ClickUp AI Knowledge Manager Einblicke in Aufgaben, den Fortschritt von Teams und vieles mehr

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich festgestellt, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen eine Nachricht senden, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehört der Kontextwechsel der Vergangenheit an. Stellen Sie die Frage einfach direkt von Ihrem Workspace aus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

3. KI-Projektmanager

Möchten Sie lieber einen persönlichen Projektmanager haben, der Ihre Projekte ohne manuellen Aufwand am Laufen hält? Der KI-Projektmanager von ClickUp revolutioniert die Produktivität durch die Automatisierung von Projektmanagementaufgaben und die Vereinfachung von Workflows. Von der Erstellung von StandUps, Aufgabenaktualisierungen und Unteraufgaben bis hin zur Erstellung detaillierter Projektpläne und der Nachverfolgung des Fortschritts stellt er sicher, dass nichts übersehen wird.

Es kann Ihnen helfen bei:

Aufgabenzuweisung : Schlägt Unteraufgaben vor und hilft bei der Optimierung der Erstellung von Aufgaben

Aufgabenpriorisierung : Organisieren und verwalten Sie Aufgaben effektiv auf der Grundlage der Prioritäten Ihrer Aufgaben oder um Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung zu gewinnen

Vorhersagen für Zeitleisten: Unterstützung bei der Erstellung detaillierter Pläne und Zeitleisten für Projekte mithilfe von Eingabeaufforderungen und Verlaufsdaten

Wie wird ClickUp AI verwendet?

Sind Sie bereit, Ihren Arbeitstag produktiver zu gestalten? So hilft Ihnen der KI-Assistent von ClickUp:

👉🏽 Notiz: Sie können kostenlos auf ClickUp AI zugreifen, allerdings mit gewissen Limits bei den Features. Für fortgeschrittene KI-Funktionen entscheiden Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan – ab 7 $ pro Monat.

1. Von überall in ClickUp starten

ClickUp Brain ist in die gesamte Plattform integriert. Das bedeutet, dass Sie von praktisch jedem Teil der Plattform aus auf KI zugreifen können. Und so geht's:

*zugriff auf die Symbolleiste: Das ClickUp AI-Symbol befindet sich immer in der Symbolleiste und ist sofort einsatzbereit

*schaltfläche "KI fragen": Verfügbar in Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und beim Chatten, sodass Sie KI-Fragen direkt dort stellen können, wo Sie sie benötigen

Schwimmendes KI-Symbol: Wenn Sie sich nicht in einer Aufgabe oder einem Dokument befinden, suchen Sie nach dem KI-Symbol in der unteren rechten Ecke, um schnell darauf zugreifen zu können, ohne den Bildschirm wechseln zu müssen

⚠️ Sie wissen nicht, was Sie fragen sollen? ClickUp AI wird mit vorgefertigten Eingabeaufforderungen geliefert, die Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglichen. Sie müssen sich nicht mit der Eingabeaufforderungsentwicklung auskennen. Wählen Sie eine Eingabeaufforderung aus und verfeinern Sie sie, und überlassen Sie der KI die Schwerarbeit.

2. Aufgaben erstellen und verwalten

ClickUp Brain generiert Aufgaben sofort aus Dokumenten, Kommentaren, Kommentaren im Posteingang, Chat-Nachrichten und sogar Whiteboards.

Fahren Sie mit der Maus über einen Kommentar oder eine Nachricht und wählen Sie das ClickUp AI-Symbol aus. Klicken Sie dann auf "Aufgabe mit KI erstellen".

ClickUp Brain kann Ihnen helfen:

✅ Erstellen Sie die Aufgabe in der richtigen Liste und im richtigen Space

✅ Verfassen Sie einen klaren, kontextreichen Titel und eine Beschreibung

✅ Verknüpfen Sie es mit dem ursprünglichen Thread des Kommentars

Erstellen von KI-generierten Aufgaben über ClickUp Brain

ClickUp Brain erstellt auch Beschreibungen der Aufgaben, damit Ihr Team genau weiß, was zu erledigen ist.

Außerdem werden große Aufgaben in Unteraufgaben aufgeteilt. Öffnen Sie einfach die Aufgabe und klicken Sie auf die Option Unteraufgaben generieren unter dem Titel der Aufgabe. Sie können jede Unteraufgabe umbenennen und die Auswahl unerwünschter Unteraufgaben aufheben, indem Sie auf das Kontrollkästchen neben der Aufgabe klicken.

3. Stellen Sie Fragen zu Aufgaben und Dokumenten

Anstatt sich durch endlose Aufgaben zu wühlen, während sie mehrere Projekte, Teams oder Interessengruppen verwalten, ermöglicht ClickUp Brain Projektmanagern, sofortige Antworten in Echtzeit auf der Grundlage von Aufgabendaten zu erhalten.

Es ist das perfekte Feature, um dringende Arbeit mit übergeordneten Zielen in Einklang zu bringen. 🔭

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Aufgaben nach Dringlichkeit und Fristen zu priorisieren

📌 Beispiele für Eingabeaufforderungen: Was sind die dringendsten Aufgaben in meinen Projekten?

Auf welche Termine sollte ich mich heute konzentrieren?

Welche Aufgaben sind überfällig?

Welche Aufgaben sind noch offen und meinem Team zugewiesen?

Verdichten Sie langwierige Diskussionen zu klaren, umsetzbaren Erkenntnissen mit ClickUp Brain

Lange Aufgaben, endlose Dokumente und endlose Threads mit Kommentaren machen es schwierig, das Wesentliche zu finden. ClickUp Brain fasst Schlüsselpunkte sofort zusammen, sodass Sie die wichtigsten Updates erhalten – ohne scrollen zu müssen.

Zum Beispiel: Ein Update zu einem Projekt wird eingestellt und plötzlich gibt es mehr als 30 Kommentare, in denen über ein Hindernis debattiert wird. Fristen, Entscheidungen und Elemente? Wichtige Details wie Fristen und Elemente gehen im Prozess verloren. Um dies zu beheben, klicken Sie auf Mit KI zusammenfassen und innerhalb von Sekunden erhalten Sie:

✅ Übersicht über das Projekt

✅ Schlüsselentscheidung getroffen

✅ Nächste Schritte

✅ Elemente der Aktion

Sie können ClickUp Brain auch dazu veranlassen, Folgendes zu tun:

Identifizieren Sie Blockaden, Risiken und Prioritäten : Fassen Sie Ihre Aufgaben zusammen, um zu sehen, was den Fortschritt aufhält

dokumente mühelos zusammenfassen*: Die KI erstellt eine Zusammenfassung der Dokumente und fügt sie als Untertitel des Dokuments ein, um die Referenz zu erleichtern

fortschritt sofort nachverfolgen*: KI-generierte Updates heben Änderungen der Prioritäten von Aufgaben, Fälligkeitsdaten und der Zusammenarbeit im Team in Sekundenschnelle hervor

Chat-Nachrichten oder Updates aus Kanälen zusammenfassen: Bitten Sie die KI, Sie über Updates aus einem bestimmten Zeitraum auf dem Laufenden zu halten

Bitten Sie ClickUp Brain, lange Threads zusammenzufassen und Sie auf den neuesten Stand zu bringen

📌 Beispiele für Eingabeaufforderungen: Fassen Sie die neuesten Updates zur Aufgabe der Neugestaltung der Website zusammen.

Fassen Sie dieses Dokument mit den Produktanforderungen auf die Schlüsselentscheidungen und -elemente zusammen.

Geben Sie mir eine kurze Übersicht über den Fortschritt dieses Sprints.

Fassen Sie zusammen, was sich in dieser Aufgabe in der letzten Woche geändert hat.

5. Entwerfen Sie E-Mails, Blogbeiträge oder Berichte

Erstellen Sie Blogbeiträge, E-Mails und mehr mit ClickUp Brain

Das Verfassen von Mitteilungen nimmt Zeit in Anspruch, und die Feinabstimmung für mehr Klarheit erhöht nur Ihren Workload.

ClickUp Brain beschleunigt diesen Prozess, indem es strukturierte Entwürfe, Zusammenfassungen und Berichte nach Ihren Bedürfnissen erstellt. Verfeinern Sie den von der KI generierten Text, anstatt bei Null anzufangen.

So hilft es Ihnen:

E-Mails: Erstellen Sie professionelle E-Mails für Projektaktualisierungen, die Kommunikation mit Clients oder interne Nachrichten

Blogbeiträge: Erstellen Sie Gliederungen oder vollständige Entwürfe auf der Grundlage spezifischer Eingaben

Berichte: Extrahieren Sie Schlüsselinformationen aus Diskussionen oder Daten und formatieren Sie sie in strukturierte Berichte

Notizen zu Meetings: Fassen Sie die Schlüsselergebnisse von Meetings zusammen, um sie als Referenz zu nutzen

*bearbeitung und Umformulierung: Bitten Sie die KI, den Entwurf zu verfeinern oder ihn mit Aufzählungszeichen, Zwischenüberschriften und kürzeren Absätzen übersichtlicher zu gestalten

📌 Beispiele für Eingabeaufforderungen: Verfassen Sie eine E-Mail, um die Beteiligten über die Zeitleiste des Projekts auf dem Laufenden zu halten.

Fassen Sie die Diskussion dieses Meetings in Aktionselementen zusammen.

Erstellen Sie eine Gliederung für einen Blogbeitrag über die Verbesserung der Produktivität am Arbeitsplatz.

Verfassen Sie klare, professionelle E-Mails für Projektaktualisierungen über ClickUp Brain

6. Inhalte übersetzen und lokalisieren

Optimieren Sie Inhalte für jede Zielgruppe und sorgen Sie mit ClickUp Brain für eine nahtlose Kommunikation

Die Kommunikation mit globalen Teams und Kunden ist schwierig, wenn Inhalte an verschiedene Sprachen und kulturelle Kontexte angepasst werden müssen.

ClickUp Brain ist Ihr KI-gestützter Übersetzer. Derzeit unterstützt es 12 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Koreanisch, Arabisch und mehr.

Sie können:

E-Mails und Dokumente mit einem einzigen Klick in mehrere Sprachen konvertieren

Passen Sie Ton, Phrasierung und kulturelle Nuancen an verschiedene Einzelziele an

📌 Beispiele für Eingabeaufforderungen: Übersetzen Sie dieses Client-Update ins Spanische in einem formellen Ton.

Übersetzen Sie diese E-Mail/diesen Werbetext ins Französische und halten Sie dabei den Stil einer Unterhaltung ein.

Lokalisieren Sie diesen Produktleitfaden für deutsche Kunden.

7. Transkribieren Sie Sprach-Clips

Transkribieren Sie Clips mit ClickUp Brain, um wichtige Informationen leicht zu finden

Sie nehmen an einem Meeting teil, machen unterwegs Sprachnotizen oder erhalten ein Audio-Update von einem Teamkollegen. Später müssen Sie den Clip mehrmals abspielen, um die Schlüsselinformationen zu erfassen – ein langsamer und frustrierender Prozess.

ClickUp Brain kann Sprachclips einfach transkribieren und in Text umwandeln, um Infos einfach zu überprüfen, zu bearbeiten und freizugeben.

Sie können die KI auch erneut auffordern, genau die Informationen zu erhalten, die Sie benötigen. Zum Beispiel: Enthalten diese Notizen zum Meeting irgendwelche Elemente, die von mir oder meinem Team erledigt werden müssen?

🎤 Einige praktische Anwendungen: Aufzeichnungen von Meetings : Transkribieren Sie Diskussionen in Notizen und Aktionspunkte

*sitzungen zum Brainstorming: Erfassen und strukturieren Sie Schlüsselideen aus gesprochenen Notizen

Client Feedback: Verbale Erkenntnisse in umsetzbare Empfehlungen umwandeln

8. Erhalten Sie rollenspezifische Antworten

Um relevante Updates, Berichte und Erkenntnisse für verschiedene Interessengruppen zu finden, müssen oft endlose Datenmengen durchforstet werden.

ClickUp Brain vereinfacht dies für Sie. Es referenziert den Titel Ihres Profils, scannt Dokumente und Aufgaben im Workspace, auf die Sie Zugriff haben, und zieht nur die relevantesten Erkenntnisse heran – so erhalten Sie genau das, was Sie brauchen.

Hier ist, wonach die KI für jede Rolle sucht: 🚀 Projektmanager: Aufgaben und Berichte, Hervorhebung potenzieller Engpässe 👥 Teamleiter: Ausstehende Aufgaben und ihre Mitarbeiter 📊 Führungskräfte: Klare Übersicht über Ergebnisse und Fristen 💬 Teams im Vertrieb: Tickets und Kommentare zur Identifizierung häufiger Probleme 💻 Entwickler: Offene Probleme und deren Einstufung nach Dringlichkeit

Erstellen Sie rollenspezifische Eingabeaufforderungen mit dem KI-Writer von ClickUp Brain

9. Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in natürlicher Sprache

Als Teamleiter ist es das Letzte, was Sie tun möchten, einfache Aufgaben, die täglich/wöchentlich/häufig anfallen, manuell zu aktualisieren.

Der intuitive KI-Builder von ClickUp erledigt das für Sie. Geben Sie Ihre Anforderungen in Klartext ein, und ClickUp Brain konfiguriert die Automatisierung für jeden Space, jeden Ordner und jede Liste.

Optimieren Sie Workflows, indem Sie mit ClickUp Brain Regeln für die Automatisierung erstellen

📌 Einige Beispiele für die Automatisierung: *fortschritt der Aufgabe: Wenn eine Aufgabe als "fertiggestellt" markiert ist, verschieben Sie sie in den Bereich "Überprüfung" und weisen Sie sie der Qualitätssicherung zu

*nachverfolgung von Projekten: Aktualisieren Sie den Status des Projekts automatisch, wenn 80 % der Aufgaben fertiggestellt sind

*benachrichtigungen für Teams: Senden Sie eine Benachrichtigung über Slack, wenn eine Aufgabe mit hoher Priorität hinzugefügt wird

*aufgaben: Wenn eine neue Marketinganfrage eingeht, wird sie automatisch dem Team für Inhalte zugewiesen

⚠️ Denken Sie daran: Nicht alle Automatisierungen laufen auf Anhieb perfekt. ClickUp Brain hilft Ihnen, Schritte zu klären und Anweisungen zu verfeinern, um sicherzustellen, dass Ihre Automatisierung reibungslos funktioniert.

Sofortige Zusammenfassungen von Meetings und Aktionselemente

Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Ihre Meetings per Sprachaufzeichnung festhalten, transkribieren und zusammenfassen

Die KI-Notizfunktion von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, die Workflows von Meetings zu optimieren, indem sie Diskussionen automatisch transkribiert und zusammenfasst und umsetzbare Elemente extrahiert. So entfällt die Last des manuellen Notierens und die Teilnehmer können sich auf die Unterhaltung konzentrieren!

Automatisierte Zusammenfassung: Die KI erstellt eine prägnante Zusammenfassung der Schlüsselpunkte, die in einem privaten Die KI erstellt eine prägnante Zusammenfassung der Schlüsselpunkte, die in einem privaten ClickUp-Dokument besprochen werden

*aktionselemente: Es identifiziert und extrahiert Aktionselemente aus dem Transkript und erleichtert so die Nachverfolgung

Integration mit ClickUp Aufgaben: Elemente und Zusammenfassungen können nahtlos in bestehende oder neue Elemente und Zusammenfassungen können nahtlos in bestehende oder neue ClickUp Aufgaben und Workflows integriert werden

KI-Agenten in ClickUp

Chat-Agenten in ClickUp sind so konzipiert, dass sie Abfragen selbstständig bearbeiten und Aktionen basierend auf Anfragen von Mitgliedern des Teams ausführen. Diese Agenten zeichnen sich durch Autonomie, Reaktivität und Proaktivität aus, sodass sie Entscheidungen treffen, sich an Änderungen in Echtzeit anpassen und die Initiative ergreifen können, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Unter den Agententypen beantwortet der Answers Agent Fragen innerhalb von Kanälen unter Verwendung bestimmter Wissensquellen, während der Triage Agent sicherstellt, dass Aufgaben auf der Grundlage definierter Kriterien in geeigneter Weise mit relevanten Threads in Kanälen verbunden werden. Benutzer können diese Agenten in ClickUp Chat erstellen oder benutzerdefiniert anpassen, indem sie auf das "Blitz"-Symbol zugreifen, wodurch sie Bedingungen, tools und Wissensquellen für maßgeschneiderte Aktionen definieren können.

Notiz: Agenten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels als Beta verfügbar

Wie implementieren Sie ClickUp AI in Ihren Workflow?

Jetzt, da Sie wissen, was die KI-Tools von ClickUp AI leisten können, ist es an der Zeit, sie in Ihren Workspace zu integrieren.

ClickUp Brain passt sich an jeden Workflow an, egal ob Sie Projekte verwalten, Marketingkampagnen durchführen oder technische Aufgaben nachverfolgen.

Zum Beispiel ist Jamie ein Projektteamleiter, der für die Planung und Durchführung mehrerer Projekte in verschiedenen Teams verantwortlich ist. Die größten Herausforderungen:

🛑 Langsame Planung von Projekten: Ständiges Hin und Her, um Zeitleisten und Ergebnisse fertigzustellen

🛑 Komplizierte Zuweisung von Aufgaben: Manuelle Überprüfung der Verfügbarkeit und Ausgleich der Workloads

🛑 Zeitaufwändige Meetings zum Status: Entscheidungen und Elemente für Maßnahmen gehen in langen Threads verloren

🛑 Chaotische Nachverfolgung des Fortschritts: Manuelle Nachverfolgung und endlose E-Mails machen die Sache kompliziert

Um Aufgaben ohne Verzögerungen zu erledigen, nutzt sie ClickUp Brain. So optimiert sie ihre Workflows mühelos:

1. Brainstorming und Erstellung eines Plans für Ihr Projekt in wenigen Minuten

Für den Start eines neuen Projekts – die Neugestaltung einer Website – benötigt Jamie einen strukturierten Plan mit Zeitleisten, Ergebnissen, Risiken und Meilensteinen.

So sieht der Prozess mit ClickUp AI aus:

Öffnet ein neues ClickUp-Dokument

Verwendet das Feature "Schreiben mit KI"

Fügt eine detaillierte Eingabeaufforderung in das Textfeld ein

📌 Beispielaufforderung: Erstellen Sie einen Plan für ein Projekt zur Neugestaltung einer Website. Fügen Sie Schlüssel-Meilensteine, Zeitleisten, den Umfang der Arbeit und potenzielle Risiken hinzu. Machen Sie es für ein Team im Bereich Marketing und einen Projektmanager geeignet.

KI erstellt einen strukturierten Plan, der Ergebnisse, Fristen, Abhängigkeiten und Risikobewertungen abdeckt

Jamie überprüft und verfeinert den Plan in Minuten statt in Stunden

Erstellen Sie detaillierte Pläne für Ihre Projekte mit ClickUp Brain

Jamie kann auch einen zuvor verwendeten Plan in die KI-Eingabeaufforderung einfügen und fragen: Verwenden Sie den folgenden Plan als Vorlage und passen Sie ihn für unser neues Projekt an.

💡 Profi-Tipp: Nachdem Sie den Plan für das Projekt in das ClickUp-Dokument eingefügt haben, geben Sie ihn für Feedback an das Team frei. Sie können ihn auch in ein Wiki umwandeln, das als zentrale Anlaufstelle für Projektdetails, Richtlinien und Schlüssel-Updates dient.

2. Erstellen und weisen Sie Aufgaben aus dem Plan für das Projekt zu

Als Nächstes wandeln Sie den Plan in umsetzbare Aufgaben für das Team um.

In ClickUp Doc hebt Jamie die Schlüsselelemente des Dokuments hervor, wie z. B. "Wireframes und Design-Mockups erstellen". ClickUp Brain erstellt die Aufgabe und verknüpft sie mit dem Dokument, sodass alles in Verbindung bleibt und Details wie Status, Mitarbeiter und Priorität enthalten sind.

Darüber hinaus generiert die KI von ClickUp schnell die Beschreibung der Aufgabe mit den wesentlichen Details, die sie überprüft und verfeinert, bevor sie sie finalisiert.

📌 Beispielaufforderung: Erstellen Sie eine detaillierte Beschreibung der Aufgabe "Wireframes und Design-Mockups erstellen". Das Design sollte den Markenrichtlinien entsprechen, für Mobilgeräte und Desktop-PCs optimiert sein und Variationen für A/B-Tests enthalten.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle klare und kontextbezogene Beschreibungen von Aufgaben

Sofortige Generierung, Bearbeitung und Entfernung von Unteraufgaben über ClickUp Brain

Jamies Projekt schreitet schnell voran, aber kann er mit dem Fortschritt mithalten?

ClickUp Brain erstellt Standups und Berichte zum Fortschritt in Echtzeit, spart Zeit und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Standups für Teams sind in drei Formaten verfügbar:

Aufzählung: Eine schnelle Momentaufnahme der fertiggestellten Aufgaben

Kurz: Eine prägnante Übersicht über fertiggestellte Aufgaben

*traditionell: Detaillierte Aufschlüsselung des Fortschritts, der Hindernisse und der nächsten Schritte

📌 Beispiel: Jamie benötigt ein schnelles Update über die Arbeit ihres Teams. Sie öffnet ClickUp Brain, klickt auf Write StandUp, wählt die Mitglieder ihres Designteams aus und legt den Zeitraum auf die letzten 24 Stunden fest. Die KI erstellt eine Zusammenfassung in: 🔢 Format der Aufzählung: ✅ Fertiggestellt: Homepage-Wireframes finalisiert

⏳ In Bearbeitung: Design der mobilen Benutzeroberfläche

🛑 Block: Feedback vom Client ausstehend 📝 Kurzes Format: Das Design-Team hat die Wireframes für die Homepage fertiggestellt. Das Design der mobilen Benutzeroberfläche ist noch in Bearbeitung, verzögert sich jedoch aufgrund ausstehender Rückmeldungen des Clients. Lisa wartet auf die Genehmigung, bevor sie fortfährt. 📜 Traditionelles Format: In den letzten 24 Stunden hat das Designteam die Wireframes für die Homepage fertiggestellt. Das Design der mobilen Benutzeroberfläche ist noch in Arbeit, aber derzeit blockiert, da Lisa auf die Genehmigung des Clients wartet. Wenn das Feedback nicht bis morgen eingeht, kann sich dies auf die gesamte Zeitleiste auswirken. Es wurde eine Nachfrage an den Client gesendet, um ein Update zu erhalten.

Automatisierung täglicher StandUps und Reduzierung unnötiger Meetings zum Status mit ClickUp Brain

Best Practices für die effektive Nutzung von ClickUp AI

Die KI von ClickUp ist leistungsstark, aber nur, wenn Sie sie richtig einsetzen. Hier sind einige praktische Strategien, um das Beste aus ihr herauszuholen:

1. Schreiben Sie bessere Eingabeaufforderungen

ClickUp Brain kann keine Gedanken lesen (noch nicht 😉 ). Je spezifischer und klarer Ihre Anweisungen sind, desto besser sind die Ergebnisse. Fügen Sie außerdem Details wie Zielgruppe, Format oder Ton hinzu.

❌ Fassen Sie diesen Bericht zusammen. ✅ Fassen Sie diesen Bericht in drei Schlüsselerkenntnissen zusammen, um den CEO auf den neuesten Stand zu bringen. Erfassen Sie die Metriken, die eine Wirkung erzielt haben.

2. KI-Eingabeaufforderungen speichern, freigeben und wiederverwenden

Wenn Sie eine Eingabeaufforderung finden, die großartige Ergebnisse liefert, speichern Sie sie. ClickUp Brain ermöglicht es Ihnen, Eingabeaufforderungen in seiner Benutzeroberfläche zu speichern. Eine Bibliothek mit gut ausgearbeiteten Eingabeaufforderungen kann Zeit sparen und für Konsistenz sorgen.

Speichern Sie Ihre besten Eingabeaufforderungen in ClickUp Brain

3. Wiederholen Sie die Ausgabe

KI-generierte Inhalte sind nicht immer auf Anhieb perfekt. Sie müssen die KI bitten, die Ausgabe zu verfeinern, bis die Antwort Ihren Anforderungen entspricht.

4. Passen Sie den Ton an Ihre Zielgruppe an

ClickUp Brain kann seinen Schreibstil an verschiedene Zielgruppen anpassen – aber nur, wenn Sie ihm dabei helfen. Möchten Sie einen formellen Bericht oder ein zwangloses Update? Legen Sie einfach den Ton fest, und es liefert.

Anwendungsfall Ton Aufforderung 📊 Neuigkeiten aus der Führungsetage Professionell Fassen Sie dieses Update zum Projekt in einem formellen Ton für ein Publikum aus Führungskräften zusammen. Halten Sie es kurz, heben Sie die Schlüssel-Metriken hervor und konzentrieren Sie sich auf strategische Erkenntnisse. 💬 Chatten Sie mit Ihrem Team, aktualisieren Sie Slack Locker Fassen Sie dieses Update zum Projekt in einem freundlichen und lockeren Ton für das Team zusammen. Halten Sie es kurz und motivierend. 🎯 Kommunikation mit dem Client Selbstbewusst, überzeugend Schreiben Sie ein Update für ein Projekt für einen Client und achten Sie dabei auf einen zuversichtlichen und beruhigenden Ton. Betonen Sie den Fortschritt und die nächsten Schritte.

5. Trainieren Sie Ihr Team für den effizienten Einsatz von KI

Legen Sie klare Richtlinien fest, wo KI eingesetzt werden sollte (z. B. bei der Erstellung von Berichten, der Zusammenfassung von Meetings, Brainstorming-Ideen) und wo menschlicher Input entscheidend ist (z. B. bei der strategischen Entscheidungsfindung, kreativem Storytelling).

Erwägen Sie, einen KI-Workshop zu veranstalten oder einen Ressourcenleitfaden mit Beispielen zu erstellen, um Ihrem Team den Einstieg zu erleichtern.

Schalten Sie Ihre Produktivität auf Autopilot mit ClickUp Brain

KI sollte für Sie arbeiten – nicht umgekehrt – und mit ClickUp Brain ist das endlich der Fall.

Eigenständige KI-Tools bieten zwar Automatisierung, aber oft fehlt ihnen der Kontext, der für eine echte Rationalisierung der Arbeit erforderlich ist. Sie arbeiten in Silos und erfordern einen zusätzlichen Aufwand, um in Ihre Prozesse integriert zu werden.

ClickUp Brain löst dieses Problem, indem es KI direkt in Ihren Workflow einbettet und so zu einem intuitiven, nahtlosen Bestandteil Ihrer Aufgaben-, Projekt- und Zusammenarbeitsverwaltung macht. Das Ergebnis? Sie müssen weniger Zeit für den Wechsel zwischen Tools aufwenden und können sich mehr auf sinnvolle Arbeit konzentrieren.

Möchten Sie weniger Zeit mit der Verwaltung und mehr Zeit mit dem Erledigen verbringen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! 🙌