So verwenden Sie Formulare in ClickUp, um die Datenerfassung zu optimieren

Sie bearbeiten mehrere Projekte, Termine stehen an und Daten kommen aus allen Richtungen auf Sie zu. Und jedes Mal, wenn Sie glauben, alles unter Kontrolle zu haben, taucht eine neue Datenmenge auf, die Ihre Analyse beeinflusst.

Aber was wäre, wenn alle Daten, die Sie benötigen, an einem Ort gesammelt, automatisch organisiert und sofort einsatzbereit wären?

ClickUp-Formulare beseitigen Inkonsistenzen bei der Datenerfassung. Mit benutzerdefinierten Feldern, automatisierten Workflows und Echtzeit-Updates gehen Sie über die reine Datenerfassung hinaus und optimieren Ihre Daten.

Erfahren Sie, wie Sie in ClickUp Formulare erstellen und Ihren Datenerfassungsprozess optimieren können! 🎯

Schritte zum Erstellen eines Formulars : Formularansicht hinzufügen : Navigieren Sie zu Ihrem Space, Ordner oder Ihrer Liste, klicken Sie auf "+ Ansicht" und wählen Sie "Formular". Formulare können auch über den Formular-Hub in ClickUp hinzugefügt werden Formular erstellen : Wählen Sie die Registerkarte "Erstellen" und klicken Sie auf "Frage hinzufügen". Sie können Textfelder, Kontrollkästchen, Dropdown-Menüs und mehr hinzufügen. Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Editor, um die Platzierung und Reihenfolge bestehender Fragen zu ändern. Einstellungen anpassen : Sie können alle Aufgaben zur Übermittlung des Formulars der verantwortlichen Person zuweisen und sogar eine Aufgabenvorlage anwenden, um die Konsistenz zu gewährleisten. Stil und Branding : Passen Sie Farben, Layouts und Branding an, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. Freigeben und einbetten : Kopieren Sie den Link zum Formular oder betten Sie es in Ihre Website ein. Übermittlungen verwalten : Verfolgen Sie Antworten als Aufgaben, um die Nachverfolgung zu vereinfachen

Formulare in ClickUp bieten anpassbare Fragen, bedingte Logik, nahtlose Workflow-Integration, einfaches Freigeben und erhöhte Sicherheit mit GDPR- und CCPA-Konformität

ClickUp-Formulare können verwendet werden, um Feedback zu sammeln, Anfragen zu verwalten, Umfragen durchzuführen und Daten für Aufgaben und Projekte zu erfassen. Für verschiedene Anwendungsfälle stehen vorgefertigte Vorlagen zur Verfügung, z. B. für die Erfassung von Feedback, die Projektannahme, Bewerbungen usw.

Was sind ClickUp-Formulare?

ClickUp-Formulare ist ein Feature der Projektmanagement-Plattform ClickUp, mit dem Benutzer anpassbare Formulare für die Datenerfassung erstellen können.

Jede Übermittlung eines Formulars kann automatisch eine Aufgabe mit benutzerdefinierten Details wie Mitarbeitern, Fälligkeitsdatum, Prioritätsstufe und Anhängen generieren und so die Grundlage für eine effiziente Automatisierung von Workflows schaffen.

Erste Schritte mit ClickUp-Formularen Mit ClickUp-Formularen können Sie Daten nahtlos erfassen, verarbeiten und analysieren – ganz ohne separate App!

Der Formular-Generator bietet eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie benutzerdefinierte Feldtypen wie Textfelder, Nummernfelder, Datumsauswahlfelder, ausklappbare Menüs und Kontrollkästchen* hinzufügen können, um Daten genau nach Ihren Anforderungen zu erfassen.

Was sind die Vorteile der Verwendung von ClickUp-Formularen?

Ein guter Formular-Generator sollte flexibel genug sein, um sich an die Entwicklung Ihres Projekts anzupassen – und genau das bieten ClickUp-Formulare. Von Produktfeedback und IT-Anfragen bis hin zu Vertriebsleads oder kreativen Projekten – ClickUp-Formulare passen sich jedem Workflow an.

Und da sie direkt in Ihre Aufgaben in ClickUp integriert sind, bleibt alles organisiert, von der Übermittlung bis zur Ausführung.

Warum ist das ein Vorteil, fragen Sie sich? Die Arbeit von heute ist chaotisch. 60 % unserer Zeit verbringen wir damit, Informationen über verschiedene Tools hinweg freizugeben, zu suchen und zu aktualisieren. Unsere Projekte, Dokumentationen und Kommunikation sind über unzusammenhängende Tools verstreut, was die Produktivität beeinträchtigt. ClickUp löst dieses Problem mit der All-in-One-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – und das alles dank der weltweit einheitlichsten KI für die Arbeit. Heute nutzen über 2 Millionen Teams ClickUp, um mit effizienteren Workflows, zentralisiertem Wissen und fokussiertem Chatten schneller zu arbeiten, Ablenkungen zu vermeiden und die Produktivität ihres Unternehmens zu steigern. 🚀

In diesem Zusammenhang finden Sie hier einige der wichtigsten Vorteile von ClickUp-Formularen:

Sofortige Erstellung von Aufgaben aus Antworten: Verwandeln Sie jede Antwort automatisch in eine Aufgabe und weisen Sie sie der richtigen Person zu, damit sie sofort bearbeitet werden kann

Anpassbare Felder: Verwenden Sie ausklappbare Menüs, Kontrollkästchen, Datumsauswahlfelder und mehr, um genaue und strukturierte Antworten zu gewährleisten

Bedingte Logik: Verwenden Sie Formulare, die sich dynamisch an die Antworten anpassen und so schneller und einfacher auszufüllen sind

Nahtlose Workflow-Integration: Optimieren Sie das Projektmanagement und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, indem Sie Antworten direkt in den Workspace Ihres ClickUp-Kontos einspeisen

Einfaches Freigeben und Einbetten: Geben Sie ClickUp-Formulare über einen direkten Link frei oder betten Sie sie in Ihre Website ein, um mühelos Antworten zu sammeln

Erhöhte Sicherheit: Nutzen Sie die integrierte Konformität mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem California Consumer Protection Authority (CCPA) und Verschlüsselung auf Bankenniveau, um sensible Daten zu schützen

💡 Profi-Tipp: Unternehmen, die Kundenfeedback aktiv priorisieren und darauf reagieren, profitieren oft von einer höheren Kundenbindung. Wenn Kunden das Gefühl haben, dass ihre Meinung zählt, kommen sie eher wieder.

So erstellen Sie Formulare in ClickUp

Möchten Sie das Engagement verbessern und die Antwortraten für Ihre Formulare steigern? Die Formulare in ClickUp sind das perfekte Tool, um Ihren Prozess zu optimieren.

Sie können ein Formular über die Ansichtsleiste, den Formular-Hub und die Seitenleiste erstellen. Wenn Benutzer ein Formular übermitteln, wird eine Übermittlungsaufgabe an dem Speicherort erstellt, der bei der Erstellung des Formulars ausgewählt wurde.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von Formularen in ClickUp.

Schritt 1: Formularansicht hinzufügen

Formulare werden auch als ClickUp-Formularansicht bezeichnet, da sie in der Ansichtsleiste erstellt werden können.

Eine in der Ansichtsleiste erstellte Formularansicht kann über die Ansichtsleiste ihres Speicherorts oder über den Formular-Hub aufgerufen werden.

So erstellen Sie ein Formular auf diese Weise:

Formular Wählen Sie in der Ansichtsleiste

Wählen Sie im modalen Fenster "Formular erstellen" eine Vorlage aus oder wählen Sie "Von Grund auf neu beginnen", um ein leeres Formular zu öffnen

Wählen Sie die Liste, in der Ihre Formularübermittlungen gespeichert werden sollen

Das Formular wird geöffnet und Sie können mit der Erstellung beginnen!

Fügen Sie in ClickUp eine Formularansicht hinzu, um Antworten zu sammeln und in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln

⚙️ Bonus: Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp-Formularen für Software-Teams und lernen Sie deren Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungsfälle kennen.

Eine weitere Möglichkeit, eine Formularansicht zu erstellen, bietet die Seitenleiste.

Plus-Symbol. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über eine Liste, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und dann auf Neu erstellen Bewegen Sie den Mauszeiger in der Seitenleiste über einen Space und klicken Sie auf das-Symbol. Oder bewegen Sie den Mauszeiger über eine Liste, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und dann auf Formular auswählen Wählen Sie im modalen Fenster "Formular erstellen" eine Vorlage aus oder wählen Sie "Von Grund auf neu beginnen", um ein leeres Formular zu öffnen Das Formular wird geöffnet und Sie können mit der Erstellung beginnen!

Erstellen Sie eine Formularansicht aus Ihrer ClickUp-Seitenleiste

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Formulare an einem zentralen Speicherort organisieren, suchen und erstellen können? Probieren Sie den Formular-Hub in ClickUp aus. Er ist ganz einfach in Ihrer ClickUp-Seitenleiste zu finden. Wenn Sie ihn nicht sehen, klicken Sie auf "Mehr". Wählen Sie "Formulare" aus. Klicken Sie auf das Pin-Symbol, damit Sie ihn nie wieder verlieren!

Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Formular

Sobald Sie die Formularansicht hinzugefügt haben, können Sie mit dem Drag-and-Drop-Editor von ClickUp mit der Gestaltung beginnen.

Oben in jedem ClickUp-Formular sehen Sie drei Modi:

Erstellen : Zum Hinzufügen von Fragen

Einstellungen : Zum Anpassen der Einstellungen für die Übermittlung und des Layouts

Vorschau: Zum Anzeigen einer Vorschau Ihres Formulars, bevor Sie es freigeben

Beginnen Sie im Build-Modus mit dem Hinzufügen von:

Ein Name und eine Beschreibung Ihres Formulars, damit die Befragten dessen Zweck erkennen können

Feldtypen, darunter Text- und Dropdown-Felder, Kontrollkästchen, Datumsauswahlfelder, Aufgabenfelder und Anhänge

Sie können Felder umbenennen, indem Sie auf deren Titel klicken. Dadurch wird nur die öffentliche Ansicht des Formulars geändert, nicht die internen Feldnamen. Bedingte Logik blendet Felder basierend auf vorherigen Antworten ein oder aus, wodurch das Formular dynamisch bleibt.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp -Formularen, um genau die Informationen zu erfassen, die Sie benötigen

Um weitere Fragen hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Frage hinzufügen am Ende des Formulars. Sie können auch zwischen den vorhandenen Fragen hin- und herwechseln, um neue Fragen in der richtigen Reihenfolge hinzuzufügen.

Fügen Sie Ihrem ClickUp-Formular ganz einfach Fragen hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken

💡 Profi-Tipp: Machen Sie Formulare kontextbezogener! Fügen Sie klare Anweisungen, beschreibenden Text und visuelle Elemente entsprechend Ihren Fragen hinzu, indem Sie Informationsblöcke und Fragenbeschreibungen in ClickUp-Formularen verwenden.

Schritt 3: Benutzerdefinierte Einstellungen für die Übermittlung

Stellen Sie sicher, dass Sie Formularantworten effizient bearbeiten, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die Übermittlung. Sie können auswählen, wo Aufgaben erstellt werden sollen, und bei Bedarf die Liste aktualisieren, in der Formularantworten als Aufgaben angezeigt werden. Weitere benutzerdefinierte Anpassungsoptionen sind:

Automatische Zuweisung von Aufgaben: Delegieren Sie Antworten an ein bestimmtes Mitglied des Teams, um eine schnelle Nachverfolgung sicherzustellen

Aufgabenvorlagen anwenden: Verwenden Sie Vorlagen, um Aufgabendetails basierend auf der Art der Anfrage zu standardisieren

Weiterleitung von Benutzern nach der Übermittlung: Leiten Sie die Befragten zu einer Bestätigungsseite oder einer anderen URL weiter

Ändern der Beschreibung der Schaltfläche "Senden": Passen Sie den Text der Schaltfläche an Ihren Workflow an, z. B. "Anfrage senden" oder "Feedback senden"

Legen Sie in Ihren ClickUp-Formularen Prioritätsstufen fest, um sicherzustellen, dass die dringendsten Aufgaben die erforderliche Aufmerksamkeit erhalten

🔍 Wussten Sie schon? Sie können Ihre Feedback-Umfragen an bestimmte Ziele und verschiedene Formate anpassen. Dazu gehören die Kundenzufriedenheitsbewertung (CSAT), der Net Promoter Score (NPS) und der Customer Effort Score (CES).

Schritt 4: Gestalten Sie Ihr Formular und versehen Sie es mit Ihrem Branding

Gestalten Sie Ihr Formular professionell und im Einklang mit Ihrer Marke. So geht's:

Wählen Sie zwischen einem ein- oder zweispaltigen Layout für eine bessere Organisation

Ändern Sie die Farben, Hintergründe und Stile der Schaltflächen des Formulars, um sie an Ihr Branding anzupassen

Laden Sie ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild hoch, um ein eleganteres Erscheinungsbild zu erzielen (verfügbar im ClickUp Business-Plan und höher)

ClickUp-Branding entfernen (nur im ClickUp Enterprise-Plan verfügbar)

Passen Sie ClickUp-Formulare mit hellen oder dunklen Designs und den Farben Ihrer Marke an, um ihnen eine persönliche Note zu verleihen

Schritt 5: Formular freigeben und einbetten

Sobald Ihr Formular fertig ist, können Sie es verteilen und Antworten sammeln. Sie können das Formular ganz einfach freigeben, indem Sie den Link kopieren und in eine E-Mail oder ein anderes von Ihrem Team verwendetes Kommunikations-Tool einfügen.

Wenn Sie den Zugriff noch weiter vereinfachen möchten, wählen Sie die Option "Code einbetten", um den Code des Formulars zu kopieren und direkt in Ihre Website oder Ihre Intranet-Software einzubetten.

Machen Sie ClickUp-Formulare für andere zugänglich, indem Sie einfach auf den Kopierlink klicken und ihn freigeben

💡 Profi-Tipp: Um die Sicherheit zu gewährleisten, vergessen Sie nicht, reCAPTCHA zu aktivieren, um Spam-Übermittlungen zu verhindern!

Schritt 6: Übermittlung von Formularen verwalten

Jedes Mal, wenn jemand eine Antwort übermittelt, erstellt ClickUp automatisch eine neue Aufgabe, wodurch die Nachverfolgung und Verwaltung aller Antworten vereinfacht wird. Um diese Aufgaben anzuzeigen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Antworten" in der oberen linken Ecke Ihrer Formularansicht.

Antworten für Ihr ClickUp-Formular einfach anzeigen und verwalten

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen zur Nachverfolgung versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen (und Formularantworten!) in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

ClickUp-Automatisierungen

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen, um benachrichtigt zu werden, wenn Sie neue Formularantworten erhalten

Möchten Sie Zeit sparen? Sie können ClickUp-Automatisierungen in " " einrichten, um Aufgaben anhand von Formularantworten automatisch den richtigen Teammitgliedern zuzuweisen. Darüber hinaus helfen das Sortieren und Filtern von Antworten nach Aufgabenstatus, Mitarbeiter oder Prioritätsstufe dabei, alles zu organisieren und im Blick zu behalten.

Genau das ist es! Mit ClickUp-Formularen können Sie schnell Daten erfassen, Anfragen optimieren und sicherstellen, dass keine Übermittlung verloren geht.

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere dort, wo benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer für eine Aufgabe zugewiesen werden sollte. Schließlich haben wir auch die E-Mail-Integration und API-Features genutzt, um automatisch Aufgaben zu generieren, wenn einige Plattformen Warnungen ausgeben oder mögliche Leistungsprobleme anzeigen.

Schritt 7: Formularantworten analysieren

ClickUp bietet leistungsstarke Möglichkeiten, um Daten aus übermittelten Formularen in Echtzeit zu analysieren:

1. ClickUp Brain

So verwenden Sie die native KI von ClickUp, ClickUp Brain, für Analysen:

Öffnen Sie den Space, Ordner oder die Liste, in dem/der sich das Formular befindet

Klicken Sie oben rechts auf "Ask AI" (KI fragen)

Stellen Sie KI eine Frage zu den Aufgaben zur Übermittlung von Formularen an diesem Speicherort

Analysieren Sie Daten aus übermittelten Formularen in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse mit ClickUp Brain

2. ClickUp Dashboards

Erstellen Sie Dashboards, um einen umfassenden Überblick über die Daten aus Ihren Formularen zu erhalten. Durch die Umwandlung der übermittelten Formulare in Dashboards können Sie die Daten effektiv visualisieren.

Praktische Anwendungen von ClickUp-Formularen mit Vorlagen

Sie können ClickUp-Formulare für verschiedene Zwecke verwenden, z. B. zum Sammeln von Feedback, Verwalten von Anfragen, Durchführen von Umfragen oder Sammeln von Daten für Aufgaben und Projekte.

Aber stellen Sie sich einmal den Zeit- und Aufwand vor, der erforderlich wäre, um jedes Formular von Grund auf neu zu erstellen.

Um Ihnen das Leben zu erleichtern, bietet ClickUp vorgefertigte Formularvorlagen, die auf verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten sind. So sparen Sie sich das mühsame Setup und können sofort loslegen.

Hier finden Sie einige Vorlagen zur Standardisierung der Datenerfassung und zur Implementierung von Datenantworten. 📄

1. Vorlage für ClickUp-Mitgliedschaftsformular

Kostenlose Vorlage Erfassen Sie Informationen über Mitglieder und verfolgen Sie Bewerbungs- oder Mitgliedschaftsdetails besser mit der Formularvorlage "Mitgliedschaft" von ClickUp

Die Verwaltung von Mitgliedschaftsanträgen kann sehr aufwendig sein, insbesondere wenn Sie neue Anmeldungen und aktive Mitglieder jonglieren müssen. Anstatt für jeden neuen Bewerber manuell ein Formular zu erstellen, bietet die Vorlage " ClickUp Membership Form" ein gebrauchsfertiges Format für Mitgliederdaten.

Dank der integrierten Nachverfolgung können Sie ganz einfach den Fortschritt jeder Anwendung überwachen, ausstehende Genehmigungen nachverfolgen und automatische Willkommens-E-Mails versenden. Sie können das Formular auch anpassen, um bestimmte Details wie Mitgliedschaftsstufen, Verlängerungspräferenzen oder Sonderwünsche zu erfassen.

📌 Praktische Anwendungsfälle: Anmeldungen für Fitnessstudios, Berufsverbände oder Verlängerungen von Vereinsmitgliedschaften.

2. ClickUp-Vorlage für ein Formular zur Anmeldung für ein Ereignis

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der Vorlage für Veranstaltungsanmeldungen von ClickUp den Überblick über Teilnehmer und deren Anmeldedaten

Die Planung eines großen oder kleinen Ereignisses kann schnell stressig werden; man verliert leicht den Überblick über die Details. Die Vorlage "Formular zur Anmeldung für ClickUp-Ereignisse " aus der " " vereinfacht diesen Prozess und hilft Ihnen, in wenigen Minuten ein effektives Anmeldeformular für Ereignisse zu erstellen.

Es erfasst wichtige Teilnehmerdaten wie Namen, Kontaktinformationen, Essenswünsche und Sitzungsauswahl. Darüber hinaus bietet es eine Echtzeit-Nachverfolgung, damit Sie den Überblick über die Anmeldezahlen behalten und Ihre Pläne bei Bedarf anpassen können.

📌 Praktische Anwendungsfälle: Anmeldungen für Konferenzen, Workshops oder Unternehmensveranstaltungen.

🧠 Fun Fact: Webformulare wurden Mitte der 1990er Jahre mit HTML eingeführt und revolutionierten die Online-Datenerfassung.

3. ClickUp-Formularvorlage

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Mitarbeiteranfragen und Anfragen von externen Kontakten mit der Formularvorlage von ClickUp

Das Verwalten von Service- oder Projektanfragen kann sich wie das Durchforsten eines endlosen Stapels von E-Mails anfühlen – aber nicht, wenn Sie die ClickUp-Vorlage für Anfrageformulare verwenden. Sie erfasst alle notwendigen Details im Voraus und reduziert so den Kommunikationsaufwand.

Sie können Anfragen nach Dringlichkeit, Art oder Komplexität kategorisieren und so mühelos Prioritäten setzen. Integrierte Genehmigungs-Workflows ermöglichen schnelle Entscheidungen, während Datei-Uploads jedem Auftrag Kontext hinzufügen.

📌 Praktische Anwendungsfälle: IT-Support-Tickets, Übermittlung kreativer Projekte oder Anfragen für Büroausstattung.

💡 Profi-Tipp: Passen Sie Ihre Projektanfrageformulare mit Formularfeldern für Budget, Fristen und Prioritäten an, um alle wichtigen Details im Voraus zu erfassen – so minimieren Sie den Hin- und Her-Verkehr und beschleunigen die Genehmigungen!

Hier ist ein hilfreiches Video, das Ihnen erklärt, wie Sie Ihren Erfassungsprozess mit ClickUp-Formularen einrichten können👇🏽

4. ClickUp-Vorlage für Bewerbungsformulare

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der Vorlage für Bewerbungsformulare von ClickUp den Überblick über Bewerbungen an einem Ort

Die Einstellung neuer Mitarbeiter sollte nicht wie das Ertrinken in Lebensläufen und endlosen Nachfassaktionen fühlen. Die Vorlage " ClickUp Job Application Form " hilft Ihnen, über die grundlegenden Details hinauszugehen, indem Sie Bewerbern ermöglichen, Lebensläufe, Portfolios und Zertifikate direkt hochzuladen.

Sie können sie auch mit Screening-Fragen zu Verfügbarkeit, Gehaltsvorstellungen oder erforderlichen Fähigkeiten anpassen, um sicherzustellen, dass Sie im Voraus alle relevanten Informationen erhalten. Wenn sich ein Bewerber bewirbt, wandelt ClickUp die Bewerbung in eine Aufgabe in Ihrer Einstellungs-Pipeline um, wodurch eine klare Sichtbarkeit gewährleistet ist und Verzögerungen im Einstellungsprozess vermieden werden.

📌 Praktische Anwendungsfälle: Bewerbungen für Vollzeitstellen, Übermittlung von Unterlagen durch freiberufliche Auftragnehmer oder Rekrutierung von Praktikanten.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Kundenanfragen und Kontakte mühelos mit der Vorlage für Kundenkontaktformulare von ClickUp

Mit der ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare ist die Verwaltung von Kundenanfragen, Feedback und Anliegen ganz einfach.

Damit können Sie Kundenanfragen nachverfolgen, Kundendaten für Recherchen und Umfragen sammeln und Kontaktinformationen für Marketingkampagnen oder Nachfassaktionen organisieren. Die Vorlage integriert nahtlos eine CRM-Ansicht, um auch alle Kundeninteraktionen zu zentralisieren.

Automatische Erinnerungen helfen Ihrem Team, den Überblick über Antworten zu behalten und eine zeitnahe und professionelle Kommunikation zu gewährleisten. Gleichzeitig verfolgen ClickUp-Dashboards wiederkehrende Probleme, überwachen Antwortzeiten und gewinnen Erkenntnisse zur Verbesserung des Kundenservice.

📌 Praktische Anwendungsfälle: Anfragen an den Kundensupport, Übermittlung von Produktfeedback oder Verkaufsanfragen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten ausfüllbaren Excel-Formularvorlagen für Aufgaben und Projekte

Einer der Aspekte, die ClickUp so einzigartig machen, ist die Möglichkeit, Ihre bestehende Technologie mit nahtlosen Integrationen zu erweitern.

Die über 1000 Integrationen von ClickUp verbinden Ihre Workflows über mehrere Plattformen hinweg und machen die Zusammenarbeit reibungsloser und effizienter. In Verbindung mit ClickUp-Formularen steigern diese Integrationen die Automatisierung, optimieren den Datenfluss und machen manuelle Arbeit überflüssig.

Hier sind einige wichtige Integrationen, die ClickUp-Formulare noch leistungsfähiger machen. 🛠️

Salesforce: Füllen Sie Aufgaben-Details in ClickUp automatisch aus, wenn Kunden oder Leads Formulare einreichen, um schnelle Nachfassaktionen zu ermöglichen, Datenverluste zu vermeiden und alle Lead-Informationen an einem Ort zu speichern

Mailchimp: Segmentieren Sie Leads anhand von Formularantworten und fügen Sie Kontakte zu bestimmten E-Mail-Listen hinzu oder lösen Sie Kampagnen aus, um eine personalisierte Kommunikation ohne manuellen Aufwand zu gewährleisten

Google Tabellen und Microsoft Excel: Übertragen Sie Formular-Daten in Tabellenkalkulationen für detaillierte Analysen und Berichterstellung. Überprüfen Sie Trends, verfolgen Sie Übermittlungen und treffen Sie ganz einfach datengestützte Entscheidungen

Zapier: Verbinden Sie ClickUp-Formulare mit über 2.000 Apps, um Aufgaben wie das Senden von Formulardaten an CRM-Tools, das Aktualisieren von E-Mail-Listen oder das Erstellen von Aufgaben in anderen Plattformen zu automatisieren – ganz ohne Code

Google Drive und Dropbox: Laden Sie Dateianhänge aus ClickUp-Formularen in den Cloud-Speicher hoch und halten Sie Dokumente organisiert und zugänglich, ohne Ihre Aufgabenliste zu überladen

Trello: Konvertieren Sie übermittelte Formulare automatisch in Trello-Karten, um Projektdetails zu zentralisieren und eine nahtlose Nachverfolgung über beide Tools hinweg zu gewährleisten

🔍 Wussten Sie schon? Durch die Einbindung visueller Elemente wie Symbole oder Bilder in Feedback-Formulare können Sie die Interaktion verbessern. Dieser Ansatz erleichtert es Kunden, sich in der Umfrage zurechtzufinden und ihre Meinung schnell zu äußern.

Tipps zur Optimierung von ClickUp-Formularen für mehr Produktivität

Das Erstellen von Formularen in ClickUp ist ein Kinderspiel, aber wie macht man sie effektiv? Das ist eine Frage der Strategie. Hier sind einige Profi-Tipps, um die Produktivität mit ClickUp-Formularen zu steigern. ⛏️

Verwenden Sie bedingte Logik

Anstatt Benutzer mit unnötigen Folgefragen zu bombardieren, können Sie die bedingte Logik von " " in der Formularansicht verwenden, um das Formular anzupassen. Zeigen Sie nur relevante Fragen basierend auf vorherigen Antworten an.

Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise in einem Hilfeanfrageformular "IT-Support" auswählt, zeigen Sie ihm nur Fragen zu technischen Problemen und keine zum HR-Support. Dadurch werden Formulare übersichtlicher und effizienter, was allen Beteiligten Zeit spart.

Fragen Sie nur, was notwendig ist

Formularflut ist ein echtes Problem. Fallen Sie nicht in die Falle, alle möglichen Fragen zu stellen, sondern beschränken Sie sich auf die wirklich wichtigen Fragen. Wenn beispielsweise der Hochschulabschluss des Bewerbers für die Stelle nicht relevant ist, lassen Sie diese Frage weg und konzentrieren Sie sich stattdessen auf die relevante Berufserfahrung.

Kürzere Formulare = höhere Rücklaufquoten und einfachere Datenanalyse. Hier sind einige Fragen, die Sie sich stellen sollten, um Ihr Formular zu optimieren:

Welches konkrete Ziel möchte ich mit dieser Umfrage erreichen?

Frage ich nach Informationen, die ich bereits habe oder anderweitig einholen kann?

Sind die Fragen klar, prägnant und frei von Fachjargon?

Habe ich eine offene Frage eingefügt (falls erforderlich), um unerwartete Erkenntnisse zu gewinnen?

Funktioniert das Formular gut mit Screenreadern und Tools für Barrierefreiheit?

🧠 Fun Fact: Die frühesten bekannten Datenerfassungen reichen über 5.000 Jahre zurück, als die alten Sumerer Ernten und Steuern auf Tontafeln festhielten.

Überspringen Sie nicht die Usability-Tests

Auch wenn Ihr Formular perfekt aussieht, ist es wichtig, es zu testen.

Senden Sie es an eine Testgruppe aus Ihrer Zielgruppe (nicht an Ihr Team) und sammeln Sie Feedback. So erhalten Sie echte Einblicke und können Ihr Formular optimieren, um es benutzerfreundlicher zu gestalten. Denn die besten Designs entstehen aus Input aus der Praxis.

📖 Lesen Sie auch: ClickUp Best Practices: Tipps und Tricks für den Einstieg

Mit ClickUp-Formularen papierlos arbeiten

Wir alle wissen, wie überwältigend es ist, ständig Daten zu suchen – Projektanfragen nachzuverfolgen, Feedback zu verwalten oder Updates vom Team zu sammeln.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet die perfekte Lösung, um Ihre Datenerfassung zu optimieren und Chaos zu vermeiden. Wechseln Sie von Papierformularen zu ClickUp-Formularen – sparen Sie Zeit, reduzieren Sie Fehler und behalten Sie alles übersichtlich an einem Ort.

Sie müssen nicht mehr Stapel von Papierdokumenten durchforsten oder verstreute E-Mails durchsuchen. Mit den Formularen in ClickUp haben Sie alles im Griff, ohne Chaos.

Erstellen Sie Ihr erstes Formular mit und melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅