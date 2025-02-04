Los 21 mejores programas de gestión de proyectos de marketing para empresas y agencias en 2025

¿Estás intentando estar pendiente de la cola de solicitudes de campañas, de tu lista de tareas pendientes y del desglose de tus metas trimestrales? No solo pareces estar muy agobiado, sino que también parece que necesitas urgentemente un software de gestión de proyectos de marketing.

Los responsables de marketing modernos de startups, agencias y corporaciones llevan a cabo regularmente campañas de marketing multicanal. Sin un software de gestión de proyectos, correrían el riesgo de perder un día laborable a la semana buscando información perdida en largos hilos de correo electrónico. ¿Te suena familiar? 🙋

El software de gestión de proyectos de marketing es una herramienta para organizar, colaborar y entregar proyectos relacionados con el marketing. Pero el mejor software para profesionales del marketing gestiona una variedad de flujos de trabajo, administra los traspasos entre equipos y se integra fácilmente con otras aplicaciones para ofrecer una pila tecnológica completa.

La verdad es que las operaciones manuales no pueden seguir el ritmo del crecimiento, por lo que es importante detenerse y considerar la posibilidad de incorporar un motor de software que impulse a sus equipos, procesos de marketing y colaboradores. 🔌

En esta guía, trataremos las funciones que utilizan los equipos internos y remotos eficientes para diseñar flujos de trabajo interfuncionales y nuestra lista recomendada de los 21 mejores programas de gestión de proyectos de marketing.

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir un software de gestión de proyectos de marketing?

Elegir el software adecuado para la gestión de proyectos de marketing puede resultar abrumador. A la hora de decidir cuál es el más adecuado para tu equipo, ten en cuenta estas funciones:

Automatización: busca un software que pueda automatizar tareas de marketing como la configuración de nuevos proyectos y la asignación de tareas. Esto te ayudará a incorporar rápidamente a nuevos miembros al equipo y evitará tedioso trabajo manual.

Colaboración en equipo: contar con las herramientas de comunicación adecuadas es esencial a la hora de gestionar proyectos de marketing. Elige un sistema que permita a los equipos colaborar, chatear y comentar las tareas fácilmente.

Integraciones: busca una plataforma que se integre fácilmente con el software existente, como las plataformas de marketing por correo electrónico y las herramientas de análisis. Esto te ayudará a optimizar tu flujo de trabajo y te dará acceso a los datos que necesitas en un solo lugar.

Análisis y seguimiento: asegúrate de que el sistema de gestión de proyectos que elijas ofrezca funciones de análisis, seguimiento y elaboración de informes en tiempo real. Esto te ayudará a estar al tanto del rendimiento del equipo e identificar las áreas en las que se pueden realizar mejoras.

Seguridad y privacidad: la seguridad es siempre una preocupación fundamental cuando se trata de sistemas de gestión de datos en línea. Asegúrate de que la plataforma que elijas cuente con las medidas adecuadas para mantener tus datos seguros y protegidos.

Los 21 mejores programas de gestión de proyectos de marketing

Alinea tus metas y colabora en tareas y documentos para lograr la ejecución definitiva de tu estrategia en ClickUp.

Sabemos que tú y tu equipo estáis acostumbrados a reunir procesos proyecto por proyecto para que las cosas salgan adelante. Las herramientas heredadas/a son un punto de fricción en lugar de colaborar con las metas y operaciones de marketing.

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno donde los equipos se reúnen para planificar, organizar y colaborar en el trabajo utilizando tareas, documentos, chat, metas, pizarras y mucho más. Personalízala fácilmente para que se adapte mejor a tu equipo con unos pocos clics y reduce considerablemente tu lista de herramientas (¡y el gasto en aplicaciones de terceros!).

Esta herramienta permite a equipos de todo tipo y tamaño llevar a cabo proyectos de marketing de forma más eficaz, ¡aumentando la productividad hasta nuevos niveles! Aprovecha las funciones gratuitas de gestión de tareas de ClickUp. Tú, tus colaboradores y tus clientes te lo agradecerán más adelante por:

Ventajas de ClickUp

Contras de ClickUp

Curva de aprendizaje debido al número de funciones disponibles y al nivel de personalización.

Sin función de exportación del panel.

No todas las vistas de ClickUp están disponibles en la aplicación móvil... ¡todavía! 🔮

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Si necesita un paquete de software completo para gestionar las cargas de trabajo y los procesos de su empresa, ¡estaremos encantados de ayudarle a alcanzar el éxito! Póngase en contacto con el equipo de ventas cuando esté listo.

G2: 4,7/5 (más de 4490 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2890 opiniones)

Si estás buscando una forma mejor de gestionar tus recursos, el proceso de ventas, el alcance de los proyectos, la entrega de los mismos y los comentarios de los clientes y los procesos de incorporación, ¡empieza con la plantilla para agencias creativas de ClickUp!

vía Asana

Asana es una herramienta de gestión de tareas que organiza todas las tareas en un único espacio. Los equipos de marketing ven lo que tienen pendiente, qué tareas tienen prioridad y cuándo hay que entregar el trabajo. Los aficionados a las vistas de proyectos basadas en gráficos valorarán el modelo de datos de Asana para mantenerse sincronizados y cumplir los plazos.

Ventajas de Asana

Se pueden añadir adjuntos a cualquier tarea y acceder a ellos más tarde en el almacenamiento de archivos del equipo.

Funciones de chat y colaboración en tiempo real para cada tarea.

Plantillas de proyectos para acelerar los procesos

Vista de calendario para ver claramente tus horarios.

La vista Kanban de Asana es similar a la de Trello.

Contras de Asana

No hay opción de asignar múltiples personas asignadas.

No es ideal para proyectos complejos con múltiples flujos de trabajo (encuentre una solución flexible con alternativas a Asana ).

No se pueden convertir los comentarios en tareas.

No hay ninguna función que permita a los equipos colaborar en el mismo documento.

Tienes que asignar copias de una tarea a varios miembros del equipo, lo que puede saturar tu entorno de trabajo con montones de clones.

Precios de Asana

Asana ofrece una versión de prueba gratuita, un plan Free y planes de pago a partir de 10,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Asana

G2: 4,3/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

vía Teamwork Projects

Teamwork es un software de colaboración en proyectos ideal para agencias y equipos de marketing que buscan organizar tareas para facilitar la navegación y la gestión de clientes. Las funciones clave de Teamwork Projects incluyen la programación de recursos, el control de tiempo de los proyectos y las plantillas de listas de tareas.

¡Elige entre más de 25 plantillas de marketing de ClickUp para poner en marcha la planificación de tu proyecto hoy mismo!

Ventajas de los proyectos de Teamwork

Sin coste adicional por tener usuarios clientes, ideal para agencias de marketing.

Función de bloc de notas para el uso compartido organizado de documentos.

Vista de cartera para ver fácilmente todos los productos y servicios.

Elaboración de informes de burndown, informes de utilización y facturación.

Contras de los proyectos de Teamwork

Las plantillas de proyectos no están disponibles en el plan Free.

El chat integrado para equipos es una función de pago.

Planes de pago caros en comparación con otros programas de gestión de proyectos de marketing de esta lista.

Precios de los proyectos de Teamwork

Teamwork Projects ofrece un plan Free y planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de los proyectos de Teamwork

G2: 4,4/5 (más de 990 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 700 opiniones)

4. Plan Toggl

vía Toggl Plan

Toggl es un software de gestión de proyectos compuesto por tres soluciones: Toggl Track, Toggl Plan y Toggl Hire. Las hojas de ruta visuales de Toggl Plan complementan la gestión del cambio cuando la gestión de múltiples proyectos en hojas de cálculo supone más trabajo que soporte.

¡Prueba estas herramientas de gestión del cambio!

Ventajas del plan Toggl

La función de codificación por colores personalizada facilita la identificación de las diferentes fases de los proyectos de marketing.

Gestiona la asignación de recursos con los cronogramas del equipo.

Personaliza el estado de las tareas para satisfacer todas las necesidades de tus proyectos de trabajo en equipo.

Automatiza las tareas repetitivas con tareas periódicas.

Contras del plan Toggl

Sin paneles de control de gestión de proyectos

El plan Free está limitado a cinco usuarios.

Ofrece solo más de 10 integraciones de software

Precios del plan Toggl

Toggl Plan ofrece una versión de prueba gratis, un plan Free y planes de pago a partir de 8 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Toggl Plan

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

¿No estás seguro sobre el plan Toggl? Echa un vistazo a algunas alternativas a Toggl .

5. Monday

vía Monday

El siguiente software de gestión de proyectos de marketing de nuestra lista es Monday, una solución de planificación de proyectos que ayuda a los equipos multifuncionales a coordinarse en sus trabajos más importantes. Por ejemplo, las agencias o equipos de marketing que buscan la elaboración de informes en tiempo real pueden crear fácilmente paneles para mejorar el flujo de trabajo de comunicación.

Ventajas de Monday

Tableros y documentos ilimitados en el plan Free.

Vista de proyectos personalizable para realizar un seguimiento sencillo de los proyectos de marketing.

Control automático del tiempo

Formularios de admisión de proyectos

Contras de Monday

Las funciones no son tan completas en comparación con otras herramientas de esta lista.

Los paneles son una función premium de pago.

Carece de una función de Bloc de notas nativa

Sin tareas periódicas ni privadas.

Precios de Monday

Monday ofrece un plan Free y planes de pago a partir de 8 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Monday

G2: 4,6/5 (más de 3290 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2540 opiniones)

6. Wrike

vía Wrike

El software de gestión de proyectos Wrike es ideal para pequeñas agencias de marketing que necesitan un entorno de trabajo personalizable para organizar calendarios compartidos, programar proyectos y colaborar con facilidad. Además, los responsables de la aprobación pueden agilizar los comentarios utilizando la herramienta de marcado visual de Wrike.

Ventajas de Wrike

El tablero Kanban permite una visibilidad completa de las tareas.

Función de control de tiempo para comparar la duración estimada con la duración real empleada.

Estados de tareas personalizados para gestionar campañas de marketing.

Contras de Wrike

Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.

Sin automatizaciones condicionales (¡una función imprescindible para gestionar proyectos de marketing!).

Los diagramas de Gantt no están disponibles en la versión gratuita.

Carece de la capacidad de asignar tareas a grupos de usuarios (equipos) o a varias personas asignadas.

Precios de Wrike

Wrike ofrece planes gratuitos y de pago a partir de 9,80 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 2350 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 1700 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Wrike!

vía Trello

Dentro de la familia de software Atlassian, Trello es una herramienta Kanban compuesta por cuatro componentes clave: tablero Kanban, tarjetas, listas y menú del tablero. Los equipos pueden avanzar en su trabajo utilizando las tarjetas personalizadas y los botones del tablero de Trello.

Ventajas de Trello

La función de automatización sin código, Butler, ayuda a los equipos a ahorrar tiempo en tareas administrativas.

Listas de control avanzadas (una función de pago) para asignaciones de tareas detalladas.

Fácil configuración de proyectos e incorporación

Etiquetas, rótulos y categorías para la organización de tareas.

Automatizaciones , reglas y comandos programados personalizados de Trello

Tableros Kanban para optimizar tus procesos de tareas

Contras de Trello

Plan Free con límite de 10 MB por archivo adjunto.

No hay bandeja de tareas para ver tus tareas actuales.

Los comentarios se encuentran al final de la tarjeta, lo que dificulta la colaboración.

Es necesario pagar por algunas mejoras para disfrutar de todas las funciones.

Precios de Trello

Trello ofrece una versión de prueba gratuita, un plan Free y planes de pago a partir de 5 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Trello

G2: 4,5/5 (más de 20 410 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 12 390 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Trello!

8. Hive

vía Hive

Hive es una de las mejores herramientas de gestión de proyectos de marketing que permite a tu equipo gestionar los proyectos como desee. Cuenta con diversas integraciones y múltiples vistas para una mayor flexibilidad.

Ventajas de Hive

Planifica campañas fácilmente con diagramas de Gantt, tableros Kanban, calendarios y tablas.

Invita a clientes y contratistas a colaborar contigo a través de la app.

Revisión y aprobaciones para simplificar los ciclos de retroalimentación.

Más de 1000 integraciones con software como Jira , Salesforce, Zoom y Adobe Photoshop.

Contras de Hive

Se requieren varios complementos para disfrutar de todas las funciones.

Las aplicaciones móviles no son tan robustas como las aplicaciones de escritorio.

No hay plan Free.

Precios de Hive

Hive ofrece una versión de prueba gratis, un plan Free y planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Hive

G2: 4,5/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 140 opiniones)

9. ProProfs Proyecto

vía ProProfs Proyecto

ProProfs Project es una de las mejores opciones de gestión de proyectos de marketing, ya que ofrece funciones sólidas para ayudar a los equipos de marketing a gestionar, realizar el seguimiento y llevar a cabo campañas de marketing exitosas.

Ventajas de ProProfs Proyecto

Idee, planifique y ejecute múltiples proyectos desde un único panel.

Mensajería instantánea y capacidad para el uso compartido de archivos para una colaboración fluida.

Diagramas de Gantt, tableros Kanban y vista de calendario para planificar y visualizar proyectos.

Increíbles capacidades de control de tiempo

Contras del proyecto de ProProfs

No hay plan Free.

La versión de prueba solo dura 15 días.

El ajuste de roles y permisos solo está disponible en el plan premium.

Precios de ProProfs Proyecto

ProProfs Project ofrece una versión de prueba gratuita y planes de pago a partir de 2 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de ProProfs Proyecto

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

10. Zoho Proyectos

vía Zoho Projects

Zoho Projects es una de las mejores opciones para la gestión de proyectos de marketing gracias a su plataforma basada en la nube, que le ayuda a usted y a su equipo de marketing a planificar el trabajo, realizar el seguimiento del progreso de los proyectos y colaborar con su equipo. Su interfaz fácil de usar facilita la adopción del software por parte de los nuevos usuarios.

Ventajas de Zoho

La vista de cronograma te permite ver lo que están haciendo los empleados en un período de tiempo específico.

Utiliza las hojas de horas de los empleados para registrar las horas facturables y no facturables.

Tableros Kanban para visualizar tu flujo de trabajo

Contras de Zoho

El plan Free solo te permite crear dos proyectos y adjuntar archivos de hasta 10 MB.

Integraciones limitadas con software que no sea de Zoho, como Zoom

Curva de aprendizaje elevada, especialmente durante el proceso de configuración inicial.

Precios de Zoho

Zoho Projects ofrece un plan Free y planes de pago a partir de 5 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Zoho

G2: 4,3/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 250 opiniones)

Bonus: El mejor software de gestión de proyectos para Mac

vía Basecamp

Basecamp es un software de gestión de proyectos que ofrece a los equipos funciones para el almacenamiento de archivos, la gestión de proyectos y los chats grupales. La herramienta tiene como objetivo reunir la gestión de tareas y la comunicación del equipo del proyecto en un solo lugar con funciones como listas de tareas pendientes y tableros de mensajes.

Ventajas de Basecamp

Gráficos de Hill que te ofrecen una panorámica del rendimiento de tus proyectos.

El menú «¡Hola!» agrupa notificaciones como nuevos mensajes, @menciones y tareas pendientes.

Un portal para que los clientes vean las tareas y se comuniquen.

Guarda los nuevos mensajes o documentos como borradores antes de publicarlos.

Se integra con ClickUp a través de Zapier.

Contras de Basecamp

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos, como prioridades de tareas y estados personalizados.

Sin rótulos ni etiquetas para una mejor organización de las tareas.

Sin funciones nativas de control de tiempo.

No hay versión gratuita.

No es adecuado para estructuras organizativas como agencias de marketing con múltiples proyectos de marketing simultáneos.

Precios de Basecamp

Basecamp ofrece una versión de prueba gratuita y un plan de pago por 99 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 4940 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 13 350 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Basecamp!

12. nTask

vía nTask

nTask es otra de las herramientas de gestión de proyectos basadas en la nube que puede ayudarte a ti y a tu equipo de marketing a gestionar todo, desde la planificación de recursos hasta los resultados del proyecto. Al igual que otros programas de proyectos de esta lista, nTask ofrece tableros Kanban para crear un plan de proyecto y visualizar las tareas.

Ventajas de nTask

Contras de nTask

No es adecuado para equipos grandes de 50 o más personas.

Los tableros Kanban son una función de pago.

Los usuarios tienen menos control sobre la personalización de la interfaz.

Precios de nTask

nTask ofrece planes gratuitos y de pago a partir de 3 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de nTask

G2: 4,4/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: 3,9/5 (más de 10 reseñas)

13. Workfront

vía Workfront

Los fans y usuarios avanzados de Adobe reconocerán Workfront, una herramienta de gestión del trabajo colaborativo que permite a los equipos conectarse, colaborar y terminar el trabajo más rápido. Workfront se conecta a la perfección con las soluciones de marketing de Adobe para crear un sistema todo en uno.

Ventajas de Workfront

Función de aprobación integrada para la colaboración en equipo y los comentarios sobre los proyectos.

Informes visuales y paneles

Una lista de tareas consolidada que muestra las tareas más importantes y las próximas tareas.

Se integra con Adobe, Slack, GSuite y Salesforce.

Contras de Workfront

Más complejo que otros programas de marketing.

No es adecuado para pequeñas empresas, ya que las integraciones dependen de tu plan de precios.

El diagrama de Gantt es difícil de usar en comparación con otras herramientas de gestión de proyectos incluidas en la lista.

Precios de Workfront

Consulte los precios con Workfront.

Valoraciones de los clientes de Workfront

G2: 4,1/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Workfront!

14. Ravetree

vía Ravetree

Ravetree es una solución de gestión de proyectos para administrar proyectos, facturación, recursos y clientes. Con funciones clave como portales de clientes, plantillas de proyectos y carteras, los equipos de marketing pueden crear flujos de trabajo personalizados para cada tipo de categoría de proyecto.

Ventajas de Ravetree

Compatibilidad con archivos PDF, MOV, MP4, IA, PSD, XLSX, DOCX y PNG.

Facturas por registros de tiempo y gastos aprobados.

Vista de cronograma para una fácil gestión de recursos

Herramienta de planificación de sprints

Contras de Ravetree

Sin integración nativa con el correo electrónico.

Planes de pago caros en comparación con otras herramientas de marketing líderes de esta lista.

Precios de Ravetree

Ravetree ofrece planes de pago a partir de 29 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de Ravetree

G2: 4,1/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

15. Kissflow

vía Kissflow

La siguiente mejor herramienta de gestión de proyectos de marketing es Kissflow, una herramienta de automatización de procesos y flujos de trabajo para que toda la organización pueda personalizar cualquier proceso. Ofrece las funciones que tú y tus gestores de proyectos necesitáis con un diseño intuitivo que no requiere formación específica.

Ventajas de Kissflow

Formularios de arrastrar y soltar para crear aplicaciones

Análisis en tiempo real para la automatización de procesos

Gestión de procesos y flujos de trabajo sin código

Escalable para manejar grandes volúmenes de datos y complejidad.

Desventajas de Kissflow

Interfaz normal en comparación con otros programas de gestión de proyectos de marketing de esta lista.

Falta de vistas de visualización de proyectos

No hay plan Free.

Precios de Kissflow

Kissflow ofrece planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Kissflow

G2: 4,3/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: 3,8/5 (más de 10 opiniones)

¡Prueba estas alternativas a Kissflow!

16. FunctionFox

vía FunctionFox

FunctionFox es un software de gestión de proyectos y hojas de horas que ayuda a los gestores de proyectos a mantener todo bajo control, a tiempo y dentro del presupuesto. Esta herramienta tiene como objetivo apoyar a los equipos de marketing alineando las metas y los recursos para que las campañas tengan éxito.

Ventajas de FunctionFox

La asignación de tareas en equipo te permite gestionar los recursos y las cargas de trabajo.

Aplicaciones flexibles de programación de proyectos para campañas de marketing

Formularios de solicitud en línea con campos personalizados ilimitados.

Comunícate con los miembros del equipo mediante un blog del proyecto.

Contras de FunctionFox

Las vistas de los proyectos se limitan a los gráficos de calendario y de Gantt.

Plan Free gratuito limitado.

Falta de una jerarquía de entornos de trabajo personalizable (no apto para equipos de marketing ágiles ).

Precios de FunctionFox

FunctionFox ofrece planes de pago a partir de 5 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de FunctionFox

G2: 4,4/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

17. iMeet Central

vía iMeet Central

iMeet Central (antes Central Desktop) de PGi es un software de gestión de proyectos con herramientas de colaboración en equipo que ayuda a los profesionales del marketing, las agencias creativas y las empresas a gestionar archivos, colaborar en proyectos y conectar a los usuarios. Los equipos pueden crear y personalizar comunidades online privadas para cada departamento, proyecto, cliente o necesidad.

Ventajas de iMeet Central

Potente función de índice para facilitar la búsqueda de archivos.

Integraciones con las soluciones iMeet y GlobalMeet de PGi para reuniones en línea.

Moodboards privados y online para la lluvia de ideas creativa.

Bases de datos en línea para briefings y procesos creativos

Contras de iMeet Central

Planes de pago caros en comparación con otras herramientas de gestión de proyectos de esta lista.

No es fácil de usar para los equipos de marketing que buscan una interfaz intuitiva.

Personalización limitada para funciones avanzadas.

Precios de iMeet Central

iMeet Central ofrece planes de pago para profesionales del marketing y agencias a partir de 45 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de iMeet Central

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (10 opiniones)

18. LiquidPlanner

vía LiquidPlanner

LiquidPlanner es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a automatizar la programación de tareas, realizar el seguimiento de los cambios en los proyectos y personalizar los paneles de datos de los proyectos. Una de las funciones clave de LiquidPlanner que las agencias de marketing encontrarán útil para la gestión de recursos es su enfoque de planificación de proyectos basado en prioridades.

Ventajas de LiquidPlanner

La función Smart Schedule Bars permite capturar los cambios en tiempo real.

Varios propietarios para una tarea, lo que beneficia a los gestores de proyectos de gestión de proyectos.

Cadenas de dependencia para visualizar la secuencia de fases.

Contras de LiquidPlanner

No es adecuado para agencias pequeñas con múltiples proyectos simultáneos (busca alternativas LiquidPlanner ).

Plan gratuito limitado en comparación con otras herramientas de gestión de proyectos de marketing de esta lista.

Curva de aprendizaje pronunciada para la formación y la adopción.

Precios de LiquidPlanner

LiquidPlanner ofrece una versión de prueba gratuita y planes de pago a partir de 15 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de LiquidPlanner

G2: 4,2/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 630 opiniones)

vía Podio

Podio es una herramienta de gestión de proyectos que proporciona una estructura para que los equipos de marketing colaboren más fácilmente, encuentren información más rápidamente y elijan entre diferentes vistas de trabajo. Además, un gestor de proyectos puede crear automatizaciones de tareas para mantener a las personas y los proyectos conectados con un flujo de trabajo de Podio.

Ventajas de Podio

Establece permisos personalizados para controlar quién tiene acceso a tus entornos de trabajo.

Excelentes capacidades para el uso compartido de archivos.

Funciones integradas para chatear con el equipo y realizar videoconferencias.

Potentes aplicaciones móviles que te permiten gestionar cualquier proyecto de marketing sobre la marcha.

Podio se integra con ClickUp.

Contras de Podio

Un plan gratuito limitado que carece de flujos de trabajo automatizados, sincronización de contactos y funciones de gestión de usuarios.

No se pueden asignar comentarios como tareas.

Los informes visuales solo están disponibles en las versiones premium.

Precios de Podio

Podio ofrece planes gratuitos y de pago a partir de 7,20 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de Podio

G2: 4,1/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

20. Workamajig

vía Workamajig

Workamajig es una herramienta de gestión de proyectos de marketing que permite gestionar proyectos, presupuestos, calendarios y cuentas, todo en un solo lugar. Las funciones clave para los equipos de marketing internos incluyen paneles de control prácticos, información diaria en tiempo real sobre las actividades y plantillas creativas para la gestión de proyectos.

Echa un vistazo a las plantillas creativas y de diseño de ClickUp para poner en marcha tus solicitudes de proyectos de marketing.

Ventajas de Workamajig

Funciones integradas de gestión de clientes

Convierte las solicitudes de los clientes en proyectos activos.

Paneles específicos para diferentes roles

Gestiona varios proyectos y tareas al mismo tiempo.

Contras de Workamajig

Planes de pago caros en comparación con otros programas de gestión de proyectos de marketing de esta lista.

No hay plan Free.

Interfaz poco intuitiva para usuarios.

Precios de Workamajig

Workamajig ofrece planes de pago a partir de 38 $ al mes por usuario para entre 10 y 19 usuarios.

Valoraciones de los clientes de Workamajig

G2: 3,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 3,7/5 (más de 200 opiniones)

21. Projectsly

vía Projectsly

Projectsly es un software de gestión de proyectos que te ayuda a tener toda la información en un solo lugar. Aquí puedes añadir tareas a los miembros del equipo y compartir archivos, así como crear flujos de trabajo personalizables en función de tus prioridades para no perderte ningún trabajo importante.

Ventajas de Projectsly

Cronogramas de proyectos para simplificar la gestión del flujo de trabajo

Gestión de tareas mediante arrastrar y soltar

Fácil gestión y programación de tareas

La colaboración entre los miembros del equipo será fácil.

Contras de Projectsly

Faltan funciones adicionales, como la elaboración de presupuestos.

No tiene funciones avanzadas como mapas mentales nativos.

Precios de Projectsly

Projectsly tiene un plan Free para hasta 10 usuarios y planes de pago a partir de 14,99 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de Projectsly

G2: 4,5/5 (2 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 5 reseñas)

Los equipos de marketing necesitan un software de gestión de proyectos

El software de gestión de proyectos se ha convertido en una herramienta operativa esencial para equipos globalizados y proyectos multifuncionales. Pero, dejando a un lado todas las operaciones, ayuda a las personas a rendir al máximo, ya que no pierden tiempo buscando información y tareas en demasiados sitios. 🔍

Con una potente funcionalidad de base de datos, vídeos de formación en línea, herramientas de visualización y mucho más, ClickUp cumple todos los requisitos como el mejor software gratuito de gestión de proyectos de marketing.

¡Regístrate hoy mismo y personaliza ClickUp para que se adapte a tus necesidades, a las de tu equipo y a las de tu organización! ⚡️