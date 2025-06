las 20 mejores aplicaciones de software de tablero Kanban gratis, gratuitas/as en 2025

Llevo usando Todoist prácticamente desde el primer día. La empresa es una de las más transparentes que conozco y el equipo de desarrollo y soporte es uno de los mejores del multiverso conocido. En todos los años que llevo utilizándolo, no he cambiado mis metodologías básicas y solo las he ajustado de vez en cuando a medida que se han ido lanzando nuevas funciones. He probado prácticamente todos los gestores de tareas que existen, desde Remember The Milk, Any.do, TickTick, etc., y Todoist sigue siendo el mejor en mi opinión.