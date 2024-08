Análisis de Jira 2024 (características, ventajas, desventajas, precios)

¿Se pregunta si Jira es la herramienta adecuada para su equipo?

Es una herramienta herramienta de gestión de proyectos

¡utilizada por 65.000 equipos en todo el mundo!

Pero, ¿es lo que usted necesita?

Repasaremos las funciones, ventajas, limitaciones, desventajas y precios de Jira para que, al final de esta revisión del software de Jira, tenga una buena perspectiva para decidir si es el software perfecto para usted software gratuito, gratuito/a de gestión de proyectos para sus necesidades específicas.

Empecemos..

¿Qué es Jira?

Jira es una software de seguimiento de errores y gestión de proyectos . Su objetivo principal en la vida es ayudarle con lo siguiente:

Gestionar equipos Agile y Scrum

Organizar las tareas de su proyecto

Capturar y registrar errores de software

¿Has oído hablar del gigante del software Atlassian? Atlassian es la empresa que dio a luz a Jira allá por 2002, y actualmente ofrece su software hijo en tres paquetes distintos:

Jira Core: Las funciones básicas de gestión de proyectos y tareas de Jira para usuarios no técnicos

Jira Software: Una versión especializada de la herramienta, especialmente diseñada para desarrolladores de software

JiraService Desk: Una plataforma para soporte al cliente y profesionales de TI. Aunque Service Desk es un paquete clave de JIRA, no es una herramienta de gestión de proyectos

Próximos cambios en Servicios

Pero en los próximos años, Jira realizará algunos cambios sustanciales en sus servicios. En concreto, Jira dejará obsoletas sus licencias basadas en servidor, y la compatibilidad con estos servicios finalizará el 2 de febrero de 2024.

De hecho, ya han detenido todo el equipo de ventas de licencias de servidor, ofreciendo ahora sólo servicios basados en la nube.

de acuerdo, pero ¿qué significa esto para el consumidor?

Buena pregunta Aunque Jira afirma que esto mejorará el rendimiento, la compatibilidad y el servicio en general, este importante cambio inevitablemente conllevará algunos problemas de crecimiento tanto para Jira como, muy probablemente, para los clientes.

En concreto, cualquiera que utilice una licencia basada en servidor tendrá que migrar todo su trabajo a la nube de Jira. Por desgracia, esto no es algo que pueda hacerse con sólo pulsar un botón. Más bien, requerirá que los usuarios de Jira basados en servidor reconstruyan su infraestructura desde cero en la nube de Jira.

Y puesto que la configuración y el mantenimiento de Jira no es un paseo por el parque para empezar (es más como un paseo a la cima del Everest, si somos honestos), surge la pregunta: ¿por qué no cambiar a una solución de gestión de proyectos diferente?

Pero antes de que nos adelantemos, echemos un vistazo al usuario típico de Jira y a algunas funciones clave de Jira.

¿Quién puede utilizarlo?

Jira siempre ha sido un elemento básico para expertos en desarrollo de software ágil y desarrolladores de productos. Básicamente, su producto se centra en ayudar a las personas más "técnicas"... Sin embargo, con los años, Jira se ha convertido en un software de gestión de proyectos que puede ser utilizado por todo tipo de equipos y empresas.

Aquí hay algunos casos de uso que son más comunes para cómo los equipos y las empresas suelen optar por utilizar Jira:

Desarrollo de software : Los desarrolladores utilizan las funciones de Jira para gestionar sus proyectos mediante Scrum o Tableros Kanban

: Los desarrolladores utilizan las funciones de Jira para gestionar sus proyectos mediante Scrum o Tableros Kanban Marketing: Los profesionales del marketing utilizan Jira para gestionar proyectos complejos como eventos y lanzamientos de productos (que implican trabajar con varios equipos)

RRHH: Los profesionales de RRHH pueden agilizar sus procesos de contratación e incorporación creando flujos de trabajo personalizados con Jira

Bonificaciones: Jira frente a Monday.com & Lineal Vs. Jira

¿Cuáles son las funciones clave de gestión de proyectos de Jira?

Jira tiene potentes vistas ágiles, flujos de trabajo personalizados y elaboración de) informes ágiles precisos. Jira tiene algunos componentes muy encantadores que conforman su software... aquí están los detalles de algunas de estas funciones clave:

1. Potentes vistas ágiles

A. Tableros Scrum

El Tablero Scrum de Jira es una herramienta que une equipos de ingeniería para trabajar hacia sus metas. Permite a los equipos de ingeniería completar todas sus tareas de sprint en un área consolidada.

Los Tableros de Scrum permiten a los equipos organizar su carga de trabajo para encajar dentro de un sprint en particular. También ayudan a realizar un seguimiento de las fases del proyecto para mantener las cosas en movimiento.

B.Tableros Kanban Tableros Kanban son una forma práctica de visualizar tu flujo de trabajo. Aquí, las tareas se colocan en un Tablero como si fueran notas adhesivas (¡deshazte de esos Post-It, Jim!):

Cada nota adhesiva muestra el estado de una tarea individual del proyecto.

Estos estados incluyen: "pendiente", "en progreso" y "terminado"

Le ofrecen una vista de pájaro del proyecto Jira para ayudarle a identificar rápidamente:

Qué tareas se están ejecutando sin problemas

Qué tareas están atascando los procesos

Puede utilizar esta vista para realizar un seguimiento de las correcciones de errores, llevar a cabo la revisión del código y supervisar otras tareas que pueden o no estar relacionadas con la ingeniería.

El Tablero Kanban de Jira se basa en un sistema de arrastrar y soltar, lo que hace que esta herramienta sea muy fácil de usar. Todo lo que tienes que hacer es arrastrar una tarea y moverla a la siguiente fase para mantener a todos actualizados

2. Flujos de trabajo personalizados

Un flujo de trabajo de Jira es un conjunto de procesos que deben seguirse para completar una tarea o resolver un problema..

En un flujo de trabajo de Jira, los bloques de color representan los procesos y las flechas muestran las transiciones. Estos flujos de trabajo le ayudan a realizar un seguimiento del progreso de sus proyectos y tareas de desarrollo de software.

Lo que hace que esta función sea más potente es que puedes empezar desde cero y crear también tus propios flujos de trabajo personalizados. Incluso puedes importar plantillas de flujos de trabajo desde Atlassian Marketplace ¡gratis!

3. Hojas de ruta

A hoja de ruta del proyecto le permite crear una visión clara del producto que está desarrollando. Esto da a su equipo una dirección y un camino a seguir.

Jira Portfolio, una integración especializada, se creó para gestionar las hojas de ruta de sus proyectos y compartirlas con las partes interesadas. Un plan de cartera suele incluir un calendario, una lista de tareas del producto y metas a corto y largo plazo.

He aquí cómo diferentes equipos utilizan Portfolio:

Los jefes de equipo : para el seguimiento de las tareas y de los progresos de su equipo de desarrollo

: para el seguimiento de las tareas y de los progresos de su equipo de desarrollo Teams de desarrollo ágil : para seguir el plan que detalla el proceso para completar un proyecto

: para seguir el plan que detalla el proceso para completar un proyecto Equipos de ventas: para promocionar nuevas funciones y ventajas entre los usuarios antes de su lanzamiento

4. Informes detallados

Jira también puede crear informes de desarrollo de software ágil para ayudarle a realizar un seguimiento de su progreso en proyectos de ingeniería... Aquí tiene algunos de los informes que ofrecen:

Carga de trabajo del usuario : Muestra la cantidad de trabajo que se ha asignado a un miembro del equipo y cuánto tiempo debería llevar

: Muestra la cantidad de trabajo que se ha asignado a un miembro del equipo y cuánto tiempo debería llevar Edad media : Muestra la edad media (en días) de los problemas no resueltos o tareas en su backlog

: Muestra la edad media (en días) de los problemas no resueltos o tareas en su backlog Problemas creados recientemente: Muestra la velocidad a la que se crean nuevos problemas (software)informes de incidencias)

Ventajas de Jira

¿Cómo puede Jira mejorar la productividad de su equipo? Averigüémoslo..

1. Construido para la gestión ágil y Scrum

Jira Software se centra principalmente en Gestión ágil de proyectos

ofreciendo funciones orientadas a Scrum y Metodologías Kanban .

Utilícelo para el seguimiento de datos de proyectos ágiles como:

Historias de usuario : Cada función del producto de software que debe desarrollarse

Cada función del producto de software que debe desarrollarse Puntos de Historia : El esfuerzo que necesitarás para completar tus historias de usuario

: El esfuerzo que necesitarás para completar tus historias de usuario Sprints: El tiempo necesario para completar una sección del proyecto. Un sprint puede durar entre 1 y 4 semanas

También puede reordenar fácilmente los elementos de su backlog de producto, como errores, incidencias de software e historias de usuario, mediante la intuitiva función de arrastrar y soltar de la herramienta.

2. Excelente para la gestión de problemas

En su infancia "creada por Atlassian", Jira se concibió originalmente como un software de seguimiento de errores, y ahí es donde destaca.

¿Qué es una herramienta de seguimiento de errores?

Ayuda a sus equipos de software a encontrar, seguir y registrar incidencias en su software. Un buen informe de incidencias o seguimiento de problemas como Jira ofrece al equipo una vista de todos los elementos del backlog, incluidos errores y tareas del proyecto.

Al tener una única vista, los equipos pueden priorizar en qué funciones o errores deben trabajar durante la próxima versión.

3. Altamente personalizable

Si estás hablando de un software de gestión de proyectos, herramienta de seguimiento de problemas, herramienta de gestión de tareas, Jira se puede personalizar para adaptarse a cualquier requisito. Incluso puede personalizar los flujos de trabajo, informes, Tableros Scrum, y mucho más.

Jira se integra con toneladas de software popular de terceros para facilitar tu trabajo.

¿Quieres mejorar la comunicación en equipo?

intégrate con la aplicación Slack

¿Quieres una herramienta de seguimiento del tiempo?

integración con la app Toggl

¿Desea conectar varias instancias de Jira?

configure una sincronización de Jira a Jira .

Puede añadir funciones a su software Jira eligiendo entre la friolera de más de 3.000 apps en Atlassian Marketplace (¡la buena de Atlassian!).

Cuáles son las limitaciones de Jira?

Jira es difícil de ajustar y complicado de usar. No tiene funciones de colaboración y está diseñado principalmente para equipos de ingeniería y desarrollo de software. Ahora, puede que tengas algunas dudas sobre Jira... y no te preocupes amigo, ¡no estás solo en este mundo!

Aquí tienes algunos límites que le impiden ser una gran herramienta de gestión:

La herramienta es difícil de ajustar y acostumbrarse a ella

Su complicada interfaz de usuario puede dificultar la gestión de tareas

No incorpora un cronograma para el seguimiento del progreso del proyecto

No tiene funciones de colaboración para comunicarte con tu equipo

Está pensada principalmente para equipos de ingeniería y desarrollo de software

No tiene funciones de gestión de ideas para hacer un seguimiento de tus ideas y planes

La herramienta puede ser cara

Es conocida por su lentitud y por los largos tiempos de carga de las consultas

Puede que ahora estés pensando: "Vaya, he leído este artículo y justo ahora me doy cuenta de que Jira no es en absoluto lo que necesito"

O tal vez eres miembro de un equipo que actualmente utiliza un servicio de Jira basado en servidor y te verás obligado a una ardua REconfiguración de Jira cuando hagas el cambio a la nube en los próximos años.

¡No te preocupes! No le dejaremos colgado en esta revisión de Jira como ese amigo que tenía en el instituto que nunca podía recordar el apretón de manos secreto... ClickUp puede resolver todos los problemas que puede encontrar al utilizar Jira .

¿Cuál es la mejor alternativa al software Jira?

ClickUp es la herramienta de gestión de proyectos ágil más potente utilizada por más de 200.000 equipos. Tiene todo lo que necesitas para una gestión eficiente y colaborativa del trabajo y es una de las mejores alternativas a Jira herramientas con mayor valoración del mercado.

Desde la creación de su plan de proyecto, a la gestión de proyectos, al seguimiento del tiempo del proyecto, ClickUp tiene todas las soluciones de gestión de proyectos que pueda necesitar, ¡ya sea un equipo de 2 personas o de 2.000!

Jira Con #1: Difícil de ajustar

La solución de ClickUp: Fácil configuración

A. Fácil incorporación

ClickUp es una sencilla software de gestión de tareas que prácticamente no tiene curva de aprendizaje y no requiere ningún código para su ajuste. Olvídese de utilizar enormes manuales y de pelearse para añadir a los miembros de su equipo a la plataforma.

ClickUp hace que sea fácil de buscar, encontrar y comentar en las tareas que está trabajando - haciendo onboarding un pedazo de pastel (o pastel, si lo prefiere).

Este es nuestro guía rápida de incorporación que contiene toda la información necesaria para empezar a utilizar ClickUp en un abrir y cerrar de ojos

B. Comandos de barra inclinada ClickUp también incluye comandos de barra inclinada para que nunca tenga que abandonar el teclado

Si necesita realizar una actividad sencilla, sólo tiene que utilizar estos comandos:

/ me = asignar tareas a uno mismo

/ a = asignar a otra persona de su equipo

/ d = fecha límite

/ s = cambiar estado

/ - = crear una subtarea y luego desplegarla mientras escribes

Jira Con #2: Interfaz de usuario complicada

Soluciones de ClickUp

A. Jerarquía de tareas simple

La jerarquía simplificada de tareas de ClickUp le ofrece una forma rápida y sencilla de navegar y organizar las actividades de su equipo.

Sigue una estructura intuitivamente sencilla:

Puesto de trabajo > espacio > carpeta > lista > tarea > subtareas > lista de control

Lugar de trabajo : Aquí puede dividir su empresa en equipos individuales

: Aquí puede dividir su empresa en equipos individuales Espacios : Puede crear un grupo para varios equipos, como "operaciones" o "RRHH"

: Puede crear un grupo para varios equipos, como "operaciones" o "RRHH" Carpetas : Aquí puede almacenar listas relacionadas con proyectos

: Aquí puede almacenar listas relacionadas con proyectos Listas : Puedes crear una lista de tareas individuales que necesitan ser terminadas

: Puedes crear una lista de tareas individuales que necesitan ser terminadas Tareas : Cada tarea tiene sus subtareas, descripción, comentarios y mucho más

: Cada tarea tiene sus subtareas, descripción, comentarios y mucho más Subtareas : Desglosa cada tarea en componentes más pequeños llamados subtareas

: Desglosa cada tarea en componentes más pequeños llamados subtareas Listas de control: Las listas de control se mantienen dentro de las tareas o subtareas. Por ejemplo, puedes tener listas de control para comprobar la calidad de las tareas de desarrollo de software

B. Vistas múltiples

ClickUp también le ofrece múltiples vistas de proyecto para adaptarse a múltiples estilos de trabajo.

lo mejor de ClickUp Views ?

ClickUp le permite cambiar entre vistas en el mismo proyecto

He aquí una vista más detallada de estas vistas:

A. Vistas de tareas necesarias

ClickUp tiene dos vistas de tareas obligatorias:

Vista Tablero - La vista Tablero es la vista perfecta para los usuarios de Kanban. Con ella, puede arrastrar y soltar fácilmente varios proyectos en diferentes categorías para moverlos sin problemas de tarea a tarea, de proyecto a proyecto.

Vista Lista - La vista Lista es perfecta para aquellos usuarios que sólo quieren tener el trabajo terminado rápidamente. Aquí, sus tareas se enumeran una tras otra (como una lista de control), y puede ir tachándolas de la lista a medida que progresa.

B. Vista Equipo

La vista Box es una excelente manera de tener una visión general del progreso de tu equipo. A medida que las tareas se ordenan por persona asignada, puede realizar un seguimiento de las tareas de todos y supervisar su progreso.

C. Vista del Calendario

Es hora de ahorrar papel y tirar esa agenda que compraste en Walmart hace tres años.

La vista Calendario de ClickUp es la forma perfecta de gestionar tu agenda fácilmente. Y como los planes cambian, tener un planificador digital facilita la reprogramación de las fechas límite.

Incluso puede alternar entre las vistas de su Calendario, por ejemplo:

Días: Ver las tareas programadas del proyecto en una fecha determinada

Ver las tareas programadas del proyecto en una fecha determinada 4 Días : Ver el calendario del proyecto en un periodo de cuatro días consecutivos

: Ver el calendario del proyecto en un periodo de cuatro días consecutivos Semana: Ver la programación semanal de su proyecto

Ver la programación semanal de su proyecto Mensual: Vista general de lo que tiene entre manos

D. Modo Yo

Todos somos un poco egocéntricos, ¡lo admitamos o no! Ahora puedes darte un capricho de productividad... sin sentirte culpable.

Con el Modo "Yo" es fácil ver sólo los elementos que te han sido asignados. Ahora puedes centrarte en tratar de gestionar tus tareas en lugar de revisar las listas de tareas de los miembros de tu equipo.

Con todas estas vistas, ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos que se adapta al flujo de trabajo preferido de su equipo - ¡no le obliga a adaptarse a él!

Jira Con #3: No hay vistas de cronograma integradas

Soluciones de ClickUp

A. Diagramas de) Gantt Gráficos de Gantt de ClickUp son perfectos para el seguimiento del progreso de su proyecto, la programación de tareas y la gestión de plazos.

Estos cronogramas le ofrecen una panorámica de todos los proyectos, listas y tareas, con cada elemento codificado en color para facilitar su identificación.

¿Lo mejor de estos diagramas de Gantt? Se actualizan automáticamente en tiempo real

Esto es lo que pueden gestionar automáticamente:

Pueden reajustar automáticamente las dependencias de las tareas cada vez que se realizan cambios en la programación

Pueden calcular automáticamente el porcentaje de progreso de su proyecto basándose en las tareas completadas frente al total de tareas del proyecto

Pueden comparar el progreso actual del proyecto con el progreso previsto para determinar cómo progresan las tareas

Pueden calcular suruta crítica para identificar las tareas más importantes del proyecto para cumplir sus plazos de reunión

B. Paneles de control

ClickUp también incluye potentes paneles de control para visualizar los datos de sus proyectos y sprints. Paneles de control en ClickUp están repletos de widgets útiles como:

Gráfico de velocidad: Determine la tasa de finalización de sus tareas

Determine la tasa de finalización de sus tareas Gráfico descendente: Comprueba el progreso de tu equipo con respecto a una línea objetivo y visualiza el trabajo restante

Comprueba el progreso de tu equipo con respecto a una línea objetivo y visualiza el trabajo restante Gráfico de desgaste : Vea cuánto ha completado ya de su alcance

Jira Con #4: Sin funciones de colaboración

Soluciones de ClickUp

A. Comentarios

Cada tarea de ClickUp cuenta con su propia sección de comentarios para la colaboración instantánea en equipo.

¿Necesita aclarar una tarea de un proyecto? Sólo tiene que etiquetar a un miembro del equipo y dejar un comentario sobre la tarea del proyecto. Recibirás una notificación de ClickUp cuando respondan a tu pregunta.

Y eso es sólo el principio... Organice sus conversaciones resaltando texto para responder a partes específicas de un comentario. Da formato y edita los comentarios con la edición de texto enriquecido. Incluso puedes incrustar enlaces, adjuntar archivos, mencionar otros documentos y tareas, ¡y darle un toque especial con emojis!

No se preocupe, nos aseguramos de que se le escuche entre su equipo: los comentarios asignados de ClickUp son lo que la convierten en una de las mejores herramientas de colaboración del mundo.

Con los comentarios asignados, puede convertir instantáneamente un comentario en una tarea y asignarla a los miembros de su equipo (o a usted mismo)

La herramienta les enviará una notificación al respecto, e incluso aparecerá en su lista de tareas.

Incluso pueden marcar la tarea como resuelta cuando hayan terminado para minimizar cualquier seguimiento innecesario

Soluciones de ClickUp

A. Bloc de notas App

En Bloc de notas de ClickUp es una extensión de Chrome que puedes descargar y utilizar en toda la web.

Permanece en la esquina inferior de tu pantalla, lo que te facilita anotar recordatorios o copiar enlaces mientras navegas. Y una vez terminadas, puedes transformar esas listas de pendientes en tareas y compartirlas con tu equipo.

Ninguna otra herramienta de gestión de proyectos le ofrece este tipo de flexibilidad

B. Documentos Documentos de ClickUp es una función de

herramienta wiki para tu equipo. Utilízala para crear documentos detallados sobre el proyecto y la empresa. Como los documentos se guardan junto a los proyectos, también puedes acceder a ellos fácilmente.

Además, los documentos de ClickUp incluyen estas funciones clave:

Puede anidar páginas dentro de los documentos para personalizarlos

Puedes editar los derechos de acceso de tus documentos

Puedes permitir que Google indexe tus documentos para que aparezcan en los resultados de búsqueda

C. Metas de ClickUp ClickUp también le ofrece una potente solución para el seguimiento de sus metas y objetivos. Con ClickUp, nunca tendrá problemas para mantener el rumbo o centrarse en sus planes.

ClickUp incluso le ofrece muchas opciones de personalización sobre el tipo de objetivos que crea.

Puede ajustar los objetivos en función de:

Número: Seguimiento de aumentos o disminuciones entre intervalos de números

Seguimiento de aumentos o disminuciones entre intervalos de números Verdadero/Falso: Estas son opciones de 'terminado' o 'no terminado

Estas son opciones de 'terminado' o 'no terminado Moneda: Este objetivo le ayuda a realizar el seguimiento de su gestión financiera

Este objetivo le ayuda a realizar el seguimiento de su gestión financiera Tareas: Aquí puede realizar un seguimiento de sus tareas y/o listas de tareas dentro de ClickUp

Puede crear carpetas para tus metas con el fin de clasificarlas y almacenarlas eficazmente. Para facilitar la participación del cliente, también puede personalizar quién puede acceder a su carpeta de metas. De este modo, podrán ver tus metas y hacer sugerencias.

Jira Con #6: Jira es caro

Solución de ClickUp

ClickUp le ofrece unlimited users and unlimited tasks en su free version.

La actualización le proporciona un espacio de almacenamiento ilimitado y, además, es considerablemente más barata que Jira.

Veamos los planes de precios de ClickUp:

Plan Free: Tareas ilimitadas y usuarios ilimitados

Tareas ilimitadas y usuarios ilimitados Plan ilimitado (5 $ por usuario y mes): Integraciones, metas, paneles y campos personalizados ilimitados

Integraciones, metas, paneles y campos personalizados ilimitados Business (9 $ por usuario al mes): Autenticación de 2 factores basada en SMS + carpetas de metas + invitados adicionales

¿Le preocupa cambiar de herramienta? ¿Quieres cambiar de Jira, pero su empresa o equipo está pegado a ella?

¡Le cubrimos de nuevo!

Si no está satisfecho con Jira, Service Desk o Confluence, migrar a ClickUp es muy fácil ClickUp proporciona una herramienta de migración paso a paso y fácil de usar para las herramientas de gestión de proyectos más populares. También puede echar un vistazo a otras Alternativas a Jira .

Conclusión

Aunque Jira fue una gran herramienta en 2002, tiene muchos inconvenientes, entre los que destacan su difícil configuración.

Y con miles de equipos que se ven obligados a configurar Jira de nuevo desde cero al pasar de un servidor a un servicio Jira basado en la nube, este inconveniente podría ser la gota que colma el vaso.

Afortunadamente, ClickUp está aquí para hacer que todos los aspectos de su trabajo, desde la configuración hasta la planificación de proyectos, pasando por la gestión de tareas y mucho más, sean tan sencillos y eficientes como sea posible

Afortunadamente, puede utilizar un software de gestión de tareas como ClickUp para resolver todos esos problemas

