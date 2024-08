los 10 mejores software de integración para su empresa en 2024

Sumerjámonos en el ámbito digital, donde la integración de software juega un rol estelar en la gran narrativa de productividad, eficiencia e intento correcto de su empresa.

Exploraremos algunas de las principales herramientas de software de integración que configuran las empresas en 2024.

Tanto si es usted un titán de la tecnología como un superhéroe en ciernes, encontrará una herramienta que se adapta a sus necesidades como un guante.

¿Qué es el software de integración?

En esencia, el software de integración de datos es un tipo de software de flujo de trabajo que actúa como el héroe olvidado de su pila tecnológica. Es el mediador silencioso, salvando las distancias en la comunicación entre aplicaciones informáticas dispares y permitirles trabajar en armonía.

Piense en las herramientas de integración de datos como en el director de su orquesta digital, que coordina diferentes secciones (sus diversas herramientas de software) para crear una bella sinfonía de automatización del flujo de trabajo y gestión de datos.

Tipos de integraciones

El ámbito del software de integración de datos se divide a grandes rasgos en dos reinos: iPaaS (plataforma de integración como servicio) y herramientas de integración de datos.

las iPaaS son plataformas en la nube que orquestan la integración entre aplicaciones y sistemas en la nube y en las instalaciones. Destaca por su flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad, lo que la convierte en una opción excelente que permite a las empresas crecer y evolucionar.

Por otro lado, las mejores herramientas de integración de datos se centran en armonizar las canalizaciones de datos de varias fuentes, proporcionando una vista consistente y coherente de los datos combinados. La herramienta de integración de datos adecuada brilla cuando se correlacionan grandes cantidades de información. Las plataformas de integración empresarial adecuadas pueden gestionar eficazmente incluso las estructuras de datos más complejas.

Ambos tipos de gestión de datos tienen sus ventajas, y la elección entre ellos debería depender de sus necesidades específicas de integración de datos y de la naturaleza de su empresa.

Los 10 mejores software de integración para 2024

Elegir la herramienta de integración de datos adecuada es muy parecido a elegir un socio empresarial. Debe tener un profundo conocimiento de sus necesidades, ser fiable y ser fácil trabajar con ella.

Tenga en cuenta su compatibilidad con las herramientas de software existentes, la facilidad de uso y la calidad del soporte al cliente. Piense también en la escalabilidad, porque a medida que su empresa crezca, también lo harán sus necesidades de integración de datos.

1. ClickUp #### Mejor software de integración de gestión de proyectos

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

Imagine una única plataforma que consolide todas sus necesidades de trabajo: eso es lo que le ofrece ClickUp.

Como herramienta versátil de gestión de proyectos, también brilla como amplificador de la productividad gracias a su capacidad para integrarse a la perfección con más de 1.000 apps. ¿Quiere saber más? Eche un vistazo a nuestros favoritos Integraciones de ClickUp .

La magia reside en cómo unifica tareas, documentos, chats y metas de varias herramientas como Slack, Google Drive y GitHub, todo bajo un mismo techo. Esta integración de datos te ayuda a desterrar ese asesino de la productividad conocido como cambio de contexto para siempre.

Las integraciones de ClickUp son su solución integral para una vida laboral productiva y libre de desorden.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp se integra a la perfección con más de 1.000 apps y herramientas

Combina la gestión de tareas, documentos y proyectos con herramientas de colaboración en línea para ayudar a tu equipo a conseguir más cosas terminadas

Utiliza cientos de plantillas prediseñadas para acelerar aún más tu proyecto

Automatiza las tareas rutinarias, ahorrando tiempo y aumentando la productividad

Le permite adaptargestión de la carga de trabajo e interfaces que se adapten a sus necesidades

Límites de ClickUp

Con una amplia matriz de funciones más allá de la integración de datos, puede parecer complejo para los usuarios noveles

No dispone de todas las funciones cuando no está conectado

Precios de ClickUp

Free Forever : gratuito/a

: gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ opiniones)

: 4.7/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2.000+ reseñas)

2. Zapier

Mejor software de integración de terceros

vía Zapier Entrar en el reino de las integraciones de software con Zapier abre un sinfín de posibilidades.

Esta potente herramienta de integración de datos une tus aplicaciones favoritas, permitiendo que secuencias automatizadas, conocidas como 'Zaps', se encarguen de las tareas repetitivas por ti.

La belleza de Zapier reside en su amplia compatibilidad (a internet) con más de 3.000 aplicaciones y sistemas heredados/a, perfecta para empresas de todos los tamaños.

Piensa en él como tu asistente, eliminando la monotonía de tu trabajo diario e inyectando eficiencia en tus procesos.

Las mejores funciones de Zapier

Crea flujos de trabajo llamados Zaps que pueden automatizar partes de tu empresa

Amplias capacidades de integración de aplicaciones con más de 5.000 herramientas, lo que significa que puedes conectar casi cualquiera de tus programas de trabajo

Una de las mejores plataformas de integración Enterprise para automatizar un proceso complicado que implique múltiples apps y pasos

Limitaciones de Zapier

Las integraciones más complejas para algunas de las aplicaciones SaaS más populares solo están disponibles en planes de nivel superior

Aunque es potente, Zapier puede tener una curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios no tecnológicos

Precios de Zapier

Gratuito

Iniciador : 19,99 $/mes

: 19,99 $/mes Profesional : 49 $/mes

: 49 $/mes Equipo : $69/mes

: $69/mes Empresa: 99 $/mes

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4.5/5 (1.000+ opiniones)

: 4.5/5 (1.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2.000+ opiniones)

Check out these Alternativas a Zapier !

3. HubSpot

Mejor software de integración de marketing

vía HubSpot HubSpot hace algo más que reinventar el CRM: es una suite empresarial integral que aúna herramientas de servicio, ventas y marketing.

Lo que diferencia a HubSpot es su sólido ecosistema, una puerta de entrada a la integración de datos con tus apps y servicios favoritos, haciendo que la gestión de las relaciones con los clientes sea pan comido. Dado que se trata de una herramienta tan potente, es posible que quieras orientar toda tu pila tecnológica en torno a ella. Si es así, querrá obtener más información sobre el mejores integraciones de HubSpot disponibles.

Los ejemplos de integración de software de HubSpot son un buen punto de partida para inspirarse, ya sea para captar clientes potenciales o para ofrecer un servicio de atención al cliente de primera categoría.

Las mejores funciones de HubSpot

Ofrece un conjunto de herramientas de marketing, equipo de ventas y soporte técnicosoftware de servicios que se integran

Plataforma CRM de gran prestigio que se integra con el resto de su pila tecnológica

Cree potentes flujos de trabajo automatizados para una integración total del sistema

limitaciones de HubSpot

El coste puede aumentar a medida que necesites más funciones o hagas crecer tu lista de contactos

Aunque HubSpot hace mucho, algunas áreas carecen de la profundidad que se encuentra en las plataformas dedicadas

Precios de HubSpot

Visita la página de precios de HubSpot para más información

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2 : 4.4/5 (más de 10.000 opiniones)

: 4.4/5 (más de 10.000 opiniones) Capterra: 4.5/5 (3.000+ opiniones)

4. Marketo

Mejor software de integración de marketing

vía Marketo Como parte de la familia Adobe, Marketo es un testimonio de marketing de alta calidad software de automatización con datos precisos.

Sus potentes capacidades van más allá de facilitar los procesos de marketing digital. Prepara el camino para integraciones perfectas con otros productos de Adobe y numerosas aplicaciones de terceros.

No es solo una herramienta de marketing, es una plataforma todo en uno para la captación personalizada de clientes a gran escala.

Las mejores funciones de Marketo

Automatización y medición de tareas y flujos de trabajo de marketing

Cree, envíe y realice el seguimiento de campañas de correo electrónico fácilmente

Se integra con muchas plataformas populares de CRM, CMS y redes sociales

Límites de Marketo

Lleva tiempo dominarlo debido a su amplitud de funciones

Más caro en comparación con otras herramientas de automatización de marketing

Precios de Marketo

Contactar con Adobe para precios

Valoraciones y reseñas de Marketo

G2 : 4.1/5 (2.000+ opiniones)

: 4.1/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (600+ opiniones)

5. JitterBit

Mejores integraciones API

vía Jitterbit Si busca una herramienta que se adapte a su empresa, fíjese en JitterBit. Como plataforma de integración dinámica como servicio (iPaaS), JitterBit une aplicaciones SaaS (software como servicio), locales y en la nube, creando potentes flujos de trabajo automatizados.

Tanto si sus proyectos son sencillos como complejos, la escalabilidad de JitterBit está preparada para evolucionar con sus necesidades, impulsando la eficiencia y las decisiones basadas en datos.

Las mejores funciones de JitterBit

Rápido y seguroconecta aplicaciones SaaS, locales y en la nube* Ofrece potentes funciones ETL (Extract, Transform, Load) y automatización

Crece con su organización, desde proyectos sencillos hasta integraciones complejas

Límites de JitterBit

Puede resultar excesivo para necesidades de integración sencillas

Algunas integraciones pueden requerir conocimientos de código

Precios de JitterBit

Póngase en contacto con JitterBit para consultar precios

Valoraciones y reseñas de JitterBit

G2 : 4.6/5 (más de 300 opiniones)

: 4.6/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.3/5 (30+ críticas)

6. Integromat

Las mejores integraciones API

vía Integromat Sumérjase en un mundo de integración visual con Integromat (ahora llamado Make). Esta herramienta única es compatible con más de 500 apps y servicios, permitiéndole crear complejos flujos de trabajo de una forma sencilla y visualmente atractiva.

Sus desencadenantes en tiempo real garantizan respuestas inmediatas a los eventos, sin dejar lugar a retrasos.

Aunque su potente interfaz puede requerir una curva de aprendizaje, promete un nivel de personalización que eleva los procesos de su empresa.

Integromat mejores funciones

Ofrece un constructor visual para crear flujos de trabajo complejos

Permite integrar miles de apps y servicios

Responde a eventos en el momento en que se producen mediante desencadenantes en tiempo real

Límites de Integromat

La interfaz visual, aunque potente, requiere cierto aprendizaje

El plan Free ofrece funciones e integraciones limitadas

Precios de Integromat

Gratuito

Core : 9 $/mes

: 9 $/mes Pro : 16 $/mes

: 16 $/mes Equipos: 29 $/mes

Valoraciones y reseñas de Integromat

G2 : 4.7/5 (más de 100 opiniones)

: 4.7/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.8/5 (más de 300 opiniones) Integrar Integromat con ClickUp !

7. Celigo

Mejor para integraciones de comercio electrónico

vía Celigo El reino de las soluciones iPaaS robustas le da la bienvenida con Celigo. Sus integraciones preconfiguradas están listas para reducir el tiempo de configuración, independientemente de los escenarios de integración a los que se enfrente.

Celigo es una solución escalable y eficaz que evoluciona con su empresa.

Aunque es fácil de usar, tener algunos conocimientos técnicos puede mejorar su experiencia y permitirle aprovechar todo su potencial.

Las mejores funciones de Celigo

Ofrece sólidas capacidades iPaaS para integraciones complejas a nivel corporativo

Viene con muchas integraciones pre-construidas, reduciendo el tiempo de configuración

Se adapta a las crecientes necesidades de su empresa

Límites de Celigo

Aunque es fácil de usar, se necesitan algunos conocimientos técnicos para su configuración

Aunque ofrece integraciones predefinidas, el intervalo podría ser más amplio

Precios de Celigo

Póngase en contacto con Celigo para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Celigo

G2 : 4.6/5 (más de 400 opiniones)

: 4.6/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.7/5 (40+ opiniones)

8. Cyclr

Mejor para integraciones de comercio electrónico

vía Cyclr Cyclr adopta un enfoque fácil de usar para crear y gestionar integraciones. Su interfaz de arrastrar y soltar y una biblioteca de conectores preconfigurados con aplicaciones populares hacen que la experiencia de integración sea perfecta.

Junto con un análisis en profundidad, Cyclr no se limita a establecer conexiones, sino que optimiza sus flujos de trabajo para obtener el máximo rendimiento.

Las mejores funciones de Cyclr

Interfaz fácil de usar para crear y gestionar integraciones

Ofrece una biblioteca de conectores prediseñados con aplicaciones y servicios populares

Proporciona análisis detallados para el seguimiento y la optimización de los flujos de trabajo

Límites de Cyclr:

Aunque es fácil de usar, puede carecer de profundidad para escenarios más complejos

Su precio puede ser elevado para las pequeñas empresas

Precios de Cyclr

**Inicio:$999/mes

Crecimiento: 1.899 $/mes

1.899 $/mes Escala: Contactar con Cyclr para precios

Valoraciones y reseñas de Cyclr

G2 : 4.6/5 (50+ opiniones)

: 4.6/5 (50+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (10+ críticas)

9. IFTTT

Lo mejor para integraciones desencadenantes

vía IFTTT Simplificar la automatización es la esencia de IFTTT (If This, Then That).

Esta herramienta única permite crear sencillos flujos de trabajo automatizados, conocidos como "applets", en más de 600 apps, dispositivos y servicios.

Aunque su sencillez es una gran ayuda para los principiantes, también es un paso potencial hacia la automatización de empresas más complejas.

Las mejores funciones de IFTTT

Crea sencillos flujos de trabajo automatizados conocidos como "applets"

Soporta más de 800 apps, dispositivos y servicios

Fácil de usar con una curva de aprendizaje baja

Limitaciones de IFTTT

Aunque es excelente para automatizaciones sencillas, no está diseñado para flujos de trabajo complejos de empresas

Necesitas un plan de pago para usar más de tres applets

Precios de IFTTT

Gratuito

Pro : 2,50 $/mes

: 2,50 $/mes Pro+: 5 $/mes

Valoraciones y reseñas de IFTTT

G2 : 4.5/5 (más de 100 opiniones)

: 4.5/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

10. SureTriggers

Lo mejor para integraciones basadas en desencadenantes

vía SureTriggers Conoce SureTriggers, una herramienta para sincronizar datos en tiempo real entre tus apps, aplicaciones favoritas. Combina apps y herramientas populares bajo un mismo techo con una interfaz fácil de usar, perfecta para aquellos con conocimientos técnicos mínimos.

Aunque es nuevo en la escena, SureTriggers promete ser un software de integración que hace que los procesos de su empresa sean fluidos y eficientes.

Las mejores funciones de SureTriggers

Permite la sincronización de datos en tiempo real entre aplicaciones

Soporte de integración para apps y herramientas populares

Ofrece una interfaz fácil de usar, que requiere unos conocimientos técnicos mínimos

Limitaciones de SureTriggers

Las integraciones más complejas pueden requerir herramientas alternativas

Al ser una herramienta nueva, su compatibilidad y recursos de aprendizaje no son tan completos

Precios de SureTriggers

Free durante las pruebas beta

Valoraciones y reseñas de SureTriggers

G2 : 4.5/5 (3+ opiniones)

: 4.5/5 (3+ opiniones) Capterra: N/A

Encuentre el mejor software de integración para su equipo

Ya sea una pequeña empresa emergente, un negocio en crecimiento o una gran corporación, existe una herramienta de integración preparada para sincronizar sus sistemas, agilizar sus procesos y ejecutar sus aplicaciones favoritas trucos de productividad .

Pero recuerde que el mejor software de integración es el que se adapta a las necesidades específicas de su empresa y a sus planes de crecimiento. Y si está buscando una herramienta que ofrezca una combinación perfecta de facilidad de uso, función y sólidas capacidades de integración, ClickUp es una opción fantástica.

Como ha podido comprobar, ClickUp brilla con luz propia entre los principales contendientes como una herramienta de primer nivel software de gestión de proyectos y una potente plataforma de integración. Con ClickUp, puede conectar a la perfección sus herramientas favoritas y tenerlo todo bajo un mismo paraguas fácil de gestionar.

Más información sobre cómo ClickUp puede sincronizar sus procesos de trabajo, inicie hoy mismo un entorno de trabajo gratuito/a ¡!