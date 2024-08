las 10 mejores alternativas y competidores de Zapier en 2024

Si las tareas tediosas están atascando su lista de pendientes, es hora de poner a trabajar una plataforma de automatización.

Estas potentes herramientas de empresa automatización de flujos de trabajo liberando tiempo para centrarse en tareas más importantes y reduciendo el riesgo de errores humanos. Puede utilizar una plataforma de automatización para automatizar su proceso de gestión de clientes potenciales, campañas de marketing, soporte al cliente, etc.

Una buena plataforma de automatización te ayudará a conectar apps y ocuparse de un proceso mientras tú te dedicas a otras tareas. Aunque Zapier es una opción popular, muchas alternativas pueden funcionar mejor para el flujo de trabajo de tu organización. Este artículo presenta 10 alternativas inteligentes a Zapier para explorar en 2024.

¿Qué es Zapier?

Zapier es una app, aplicación de automatización. La plataforma de integración le permite conectar varios servicios y aplicaciones a través de la interfaz Zapier para que trabajen juntos en la automatización de procesos y en la creación de aplicaciones optimizar su flujo de trabajo . Zapier es compatible con muchas apps y servicios, como Google Workspace, Slack, Trello, Shopify y Salesforce. Con Zapier, puede automatizar tareas o transferencias de datos entre estos servicios.

Puede crear estas acciones automatizadas, o Zaps, en el sencillo constructor de arrastrar y soltar de la plataforma, por lo que no es necesario tener conocimientos técnicos o habilidades de código a la hora de desarrollar flujos de automatización complejos.

Los servicios conectados pueden ahorrar tiempo a su organización, reducir la entrada manual de datos y crear procesos más eficientes para tareas repetitivas.

¿Qué debería buscar en las alternativas a Zapier?

Si quieres una alternativa a Zapier, busca plataformas con funciones como:

Mucha compatibilidad de integración: Busca alternativas a Zapier que sean compatibles con apps y servicios conectados actualmente en tu pila tecnológica

Busca alternativas a Zapier que sean compatibles con apps y servicios conectados actualmente en tu pila tecnológica Interfaz intuitiva: La plataforma que elijas debe tener una interfaz fácil de usar que te facilite las cosascrear flujos de trabajo complejos *Diversos desencadenantes y acciones: Los desencadenantes y las acciones son los bloques de construcción de cualquier herramienta de automatización de marketing, y necesitará una con muchas opciones para personalizar sus flujos de trabajo

La plataforma que elijas debe tener una interfaz fácil de usar que te facilite las cosascrear flujos de trabajo complejos *Diversos desencadenantes y acciones: Los desencadenantes y las acciones son los bloques de construcción de cualquier herramienta de automatización de marketing, y necesitará una con muchas opciones para personalizar sus flujos de trabajo Buen soporte al cliente: Querrá saber que hay alguien ahí fuera que puede ayudarle, especialmente cuando necesite emplear funciones avanzadas y crear integraciones personalizadas

Querrá saber que hay alguien ahí fuera que puede ayudarle, especialmente cuando necesite emplear funciones avanzadas y crear integraciones personalizadas Precio razonable: La estructura de precios de estas alternativas de Zapier variará, así que asegúrese de conocer el costo total de los servicios de automatización y cómo se ajustará a su presupuesto

Muchas de estas plataformas ofrecen planes gratuitos, que son útiles para probar su servicio y ver si funcionan para tu organización. Aproveche estas ofertas y vea qué alternativas a Zapier le convienen.

Las 10 mejores alternativas a Zapier para usar en 2024

1. Hacer

A través de Hacer Make es una plataforma de integración que permite crear tareas automatizadas con una sencilla interfaz de usuario. Puede crear flujos de trabajo simples y complejos utilizando lógica condicional en un editor visual. Si no está seguro de por dónde empezar, Make proporciona prácticas plantillas.

Las mejores funciones de Make

Es una interfaz de usuario muy visual con un constructor de arrastrar y soltar que permite a cualquiera crear flujos de trabajo automatizados; no requiere conocimientos técnicos o de código

Se integra con miles de apps, lo que la convierte en una alternativa viable a Zapier que puedeaumentar tu productividad con tareas internas ilimitadas (dependiendo de tu tipo de plan de pago)

Su integración de lógica condicional ayuda a automatizar tareas a partir de desencadenantes y circunstancias específicas para que la plataforma pueda realizar más tareas sin que usted tenga que intervenir

Hacer límites

No hay escala móvil en la estructura de precios; utilice una automatización más de lo que permite su plan actual y pasará al siguiente nivel (y más caro)

Precios de Make

Free (gratuito/a)

Core: a partir de 10,59 $/mes

Pro: a partir de 18,82 $/mes

Teams: a partir de 34,12 $/mes

Enterprise: planes disponibles; póngase en contacto para obtener información sobre precios

Valoraciones y reseñas de Make

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 350 opiniones)

2. Pipedream

A través de A través de Pipedream es una alternativa a Zapier que te permite crear flujos de trabajo sin código y te da control a nivel de código cuando es necesario. Utiliza Pipedream para conectar diferentes servicios y aplicaciones y, a continuación, crea desencadenantes y acciones para automatizar tareas y flujos de datos.

Pipedream mejores funciones

Tiene control total sobre tu automatización a nivel de código, con compatibilidad con Node.js, Python y más

Tiene integradoHerramienta de IA para la automatización puede ayudarle a crear rápidamente flujos de trabajo; indique a Pipeline las tareas que desea realizar

Tiene compatibilidad para procesos de integración con más de 1.400 APIs

Límites de Pipedream

La plataforma de bajo código no es tan fácil de usar como algunas alternativas de Zapier, por lo que puede haber una curva de aprendizaje más larga para los nuevos usuarios

Precios de Pipedream

Gratis/a

Básico: 29 $/mes

Avanzado: 149 $/mes

Business: 749 $/mes

Enterprise: Llame para solicitar presupuesto

Valoraciones y reseñas de Pipedream

G2: 4,6/5 (14 opiniones)

Capterra: 5/5 (más de 4 opiniones)

3. Workato

A través de Workato Workato es una plataforma de integración basada en la nube que utiliza el poder de la IA para ayudar a las organizaciones a automatizar los flujos de trabajo. La plataforma integra más de 1.000 apps y servicios para mejorar tus TI, RRHH y mucho más.

Las mejores funciones de Workato

Sus herramientas basadas en IA pueden ayudarte a replantear los flujos de trabajo, obtener información de los datos y crear una automatización más inteligente

Cuenta con excelentes controles de seguridad para ayudarle a mantener los datos seguros, incluso cuando los mueve a través de canalizaciones de datos y flujos de trabajo

Se conecta a más de 1.000 aplicaciones y servicios, incluidos Zendesk, Salesforce, Oracle y Quickbooks

Límites de Workato

Puede experimentar problemas al intentar mover grandes cantidades de datos a través de automatizaciones

Precios de Workato

Contacto para información sobre precios

Valoraciones y reseñas de Workato

G2: 4.7/5 (360+ opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

4. Parábola

A través de Parábola Parabola es una alternativa a Zapier con un editor visual de arrastrar y soltar donde puedes automatizar incluso los procesos más complejos. Es útil para analizar datos, lo que significa que pasas menos tiempo en hojas de cálculo y más tiempo poniendo esos datos a trabajar.

Parabola mejores funciones

Su interfaz sin código te permite extraer datos de distintas fuentes, como hojas de cálculo, PDF y correos electrónicos, y agregarlos en un único conjunto de datos

Las integraciones preconfiguradas facilitan la conexión (a internet) de API para recopilar y transformar datos

Puede crear flujos de trabajo y ver los resultados en tiempo real, lo que facilita las pruebas y los ajustes de las integraciones en el editor de fácil uso

Límites de la parábola

Puede experimentar ligeros retrasos con grandes conjuntos de datos, así que prepárese para esperar cuando mueva muchos datos

Precios de Parabola

Básico: gratuito/a

Solo: 80 $/mes

Equipo: próximamente

Avanzado: Póngase en contacto para obtener información sobre precios

Valoraciones y reseñas de Parabola

G2: 4,8/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3 opiniones)

5. Integramente

A través de Integramente Integrately es una alternativa a Zapier que está ganando mucho interés gracias a sus capacidades de integración con un solo clic y su compatibilidad con el chat en vivo altamente valorada. Merece la pena explorar esta plataforma si desea una forma sencilla de crear flujos de trabajo de automatización.

Integrately mejores funciones

Un gran equipo de soporte que está ganando premios con su chatear en directo de alta valoración

Una buena alternativa para la automatización, con compatibilidad con más de 1.100 apps, incluyendo Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp y Microsoft Suite

Excelentes plantillas de automatización de flujos de trabajo prediseñadas que puedes implementar con un solo clic

Limitaciones de integración

No hay mucha documentación sobre los mensajes de error, por lo que es posible que no sepas por qué tu herramienta de automatización no funciona correctamente

Precios de Integrately

Free: gratuito/a

Inicial: 29,99 $/mes

Profesional: 49 $/mes

Crecimiento: 124 $/mes

Business: 299 $/mes

Valoraciones y reseñas de Integrately

G2: 4,7/5 (más de 580 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 310 opiniones)

6. Plataforma Anypoint

A través de Plataforma Anypoint Anypoint Platform, de Mulesoft, es una plataforma de integración que ayuda a su empresa a conectar sus apps y servicios para automatizar los procesos de negocio. Los usuarios más técnicos pueden utilizar códigos para crear herramientas de automatización, mientras que los usuarios no técnicos pueden utilizar la interfaz de clic y arrastre de la plataforma para crear sus flujos de trabajo.

Mejores funciones de la plataforma Anypoint

Ofrece herramientas de automatización de IA para ayudar a crear flujos de trabajo más inteligentes y conectar servicios de forma más eficiente

Sus cientos de flujos de trabajo preconstruidos simplifican la automatización de las herramientas de su empresa y eliminan las tareas tediosas

Los representantes de servicio altamente capacitados le ayudan a crear la herramienta de automatización que necesita para las soluciones de flujo de trabajo más complejas

Limitaciones de la plataforma Anypoint

Es increíblemente rica en funciones, lo que puede complicar las cosas para la mayoría de las organizaciones y podría dejarle pagando por herramientas que no utiliza

Precios de la plataforma Anypoint

Contacto para información sobre precios

Valoraciones y reseñas de la Plataforma Anypoint:

G2: 4,5/5 (más de 610 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 560 opiniones)

7. IFTTT

A través de IFTTT IFTTT, acrónimo de If This Then That, es una plataforma web que automatiza servicios y dispositivos en línea. Puede configurar applets o flujos de trabajo automatizados que se desencadenan entre diferentes apps y dispositivos en respuesta a eventos y condiciones específicos. Esta alternativa a Zapier resulta práctica para la automatización del Inicio.

IFTTT mejores funciones

La app IFTTT facilita la automatización inteligente del hogar; puedes encender las luces cuando llegues a casa o enviar un mensaje a un ser querido cuando salgas

Soporta un amplio intervalo de servicios en línea y dispositivos inteligentes, incluidas apps de redes sociales, herramientas de productividad y sistemas de automatización del hogar

Su interfaz fácil de usar y sin códigos facilita su uso, incluso si carece de conocimientos técnicos

Límites de IFTTT

Puede que esta herramienta, aunque fácil de usar, le resulte demasiado básica para sus necesidades de automatización

Precios de IFTTT

Gratis/a

IFTTT Pro: 2,50 $/mes

IFTTT Pro+: 5 $/mes

Valoraciones y reseñas de IFTTT

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

8. Pabbly Connect

A través de Conexión Pabbly Pabbly Connect es una plataforma de integración y automatización que es una potente alternativa a Zapier. Te permite mover datos entre servicios y apps populares cuando acciones o eventos específicos lo desencadenan. Los flujos de trabajo pueden ser simples o complejos, ya que Pabbly Connect permite la automatización en varios pasos.

Pabbly Connect mejores funciones

La activa comunidad en línea que rodea a Pabbly Connect es un recurso útil cuando te encuentras con problemas de automatización

Se conecta con la mayoría de los servicios web, incluidos Facebook, Calendly, HubSpot y Gmail

La interfaz fácil de usar hace que sea sencillo crear tareas para cada departamento de tu organización, incluyendo el equipo de ventas y el grupo de RR.HH

Limitaciones de Pabbly Connect

La resolución de problemas puede llevar mucho tiempo. Hay poca corrección de errores incorporada, y necesitarás compatibilidad técnica

Precios de Pabbly Connect

Pabbly Plus Estándar: 49 $/mes

Pabbly Plus Pro: 99 $/mes

Pabbly Plus Ultimate: 199 $/mes

Valoraciones y reseñas de Pabbly Connect

G2: 4,4/5 (más de 4 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 65 opiniones)

9. Celigo

A través de Celigo Celigo es una plataforma de integración basada en la nube que las organizaciones suelen utilizar para mejorar la eficiencia operativa o mejorar la experiencia del cliente. Conecta diferentes aplicaciones y automatiza los flujos de datos para que los procesos sean más eficientes y reducir el riesgo de errores humanos. Celigo es especialmente útil para la automatización a nivel de empresa.

Las mejores funciones de Celigo

Sus herramientas de IA pueden gestionar errores y mejorar la automatización

Sus numerosas plantillas de automatización prediseñadas pueden hacer que los tediosos flujos de trabajo se realicen sin esfuerzo en unos pocos clics

Los controles de acceso basados en roles facilitan la gestión de quién puede iniciar flujos de trabajo y acceder a otras herramientas de la plataforma

Límites de Celigo

Debido a que incorpora automatización de nivel empresarial, algunas organizaciones más pequeñas pueden encontrar los planes de pago fuera de su presupuesto

Precios de Celigo

Contacto para información sobre precios

Valoraciones y reseñas sobre Celigo

G2: 4,6/5 (más de 410 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

10. Bandeja

A través de Bandeja Tray es una de las alternativas a Zapier que ofrece una plataforma visual sin código para crear, personalizar y gestionar integraciones y procesos de automatización. Es una forma práctica de conectar sistemas CRM, software de marketing y almacenamiento de datos para automatizar tareas manuales.

Bandeja mejores funciones

Su creador visual de flujos de trabajo facilita el ajuste de desencadenantes para iniciar flujos de trabajo a partir de eventos específicos

Su lógica condicional maneja diferentes escenarios sin esfuerzo

Los análisis revelan el rendimiento de las integraciones y la forma en que sus sistemas gestionan el proceso de automatización

Límites de la bandeja

El precio de Tray puede hacer que sea más caro que algunas alternativas de Zapier, y no hay ningún plan gratuito/a para organizaciones más pequeñas

Precios de Tray

Contacto para información sobre precios

Valoraciones y reseñas de las bandejas

G2: 4,6/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 10 opiniones)

Otras herramientas de integración

Si necesitas conectar dos o más apps y servicios web, estas 10 alternativas a Zapier pueden proporcionarte potentes funciones de automatización para conseguir más sin perder tiempo. Pero no son las únicas herramientas de integración disponibles ni las únicas que deberías emplear.

Para optimizar sus tareas de gestión de proyectos y facilitar la automatización del flujo de trabajo, recurra a ClickUp. La plataforma de gestión de proyectos que ya conoce y adora es indispensable para los equipos que desean mejorar su productividad.

Complemente sus automatizaciones y consiga más tareas terminadas con el ecosistema de gestión de proyectos de ClickUp

Aumente la productividad de su organización conectando ClickUp con el resto de su pila tecnológica. ClickUp se integra con más de 1.000 apps y servicios, entre los que se incluyen las herramientas de CRM más populares, plataformas de diseño y servicios de marketing. Incluso puede enlazar su cuenta de ClickUp con Zapier para crear y automatizar flujos de trabajo que conecten ClickUp con otros servicios web. Integraciones de ClickUp combinadas con las integraciones Automatizaciones ClickUp le permiten automatizar operaciones repetitivas y agilizar procesos. Puede crear tareas asignables en ClickUp cuando se produzcan eventos específicos, como la recepción de un nuevo cliente potencial o un ticket de servicio, en sus apps integradas.

La flexibilidad integrada de la forma de juego le permite crear flujos de trabajo personalizados que se adapten a sus necesidades, ya sea la gestión de una campaña de marketing, de un proyecto de desarrollo de software o del canal de ventas. Tendrá el flujo de trabajo correcto para cada proceso, en todo momento.

Las mejores funciones de ClickUp

Se integra con Zapier y más de 1.000 otras apps y servicios

Permite un control total sobre sus flujos de trabajo para que pueda organizar procesos empresariales complejos, incluidos los datos de ventas y marketing

Sus extraordinarias herramientas de colaboración te permiten conectar con los miembros del equipo, garantizando que todos reciban los datos que necesitan

Limitaciones de ClickUp

No es una verdadera alternativa a Zapier, porque no se pueden conectar dos servicios web a través de la plataforma ClickUp

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI: Disponible para su compra en todos los planes de pago al precio de 5 $ por miembro del entorno de trabajo e invitado interno al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3.000 opiniones)

Potencie los flujos de trabajo con herramientas de automatización de procesos de empresa

¿Está preparado para llevar la gestión de proyectos y la automatización de flujos de trabajo al siguiente nivel? ClickUp permite a sus equipos trabajar con eficacia, automatizar tareas y colaborar.

Gracias a sus amplias opciones de compatibilidad e integración, incluida la conexión con Zapier, podrá crear los flujos de trabajo personalizados que necesite para garantizar un flujo de datos fluido entre todas las apps de su pila tecnológica. Regístrese hoy mismo en ClickUp y experimente la diferencia en la gestión de sus tareas y proyectos.